"Somos el único partido con un trabajo político serio en igualdad"

Voz 1 00:00 Carmen Calvo buenos días buenos días responsable de Igualdad en el PSOE Nos preguntaban

Voz 1727 00:05 Muskiz explicación le encuentra el PSOE a la Pauli la paulatina pérdida de apoyo de las mujeres en intención de voto que registra el CIS que hemos conocido esta semana

Voz 2 00:15 bueno yo creo que es una situación que hay que mirarla grupo Code profundidad creo que se me incorporado muchísimas mujeres jóvenes al a la defensa el feminismo a la defensa de sus derechos en las calles en cualquier otro espacio de reivindicación yo creo que estas mujeres más jóvenes como es lógico no pueden tener memoria de todos los hechos consumados es la política el Partido Socialista que ha sido el partido que con sus escaño con su fuerza electoral ha colocado las leyes de las que disponemos hoy en avance para la igualdad entre hombres y mujeres yo creo que corresponde justa a ese espacio de mujeres más jóvenes por lo demás el Partido Socialista Ali al pacto contra violencia de género en el que vivió Podemos todavía no está el PP incumpliendo hemos registrado una ley de igualdad laboral el siete de marzo que de momento el Gobierno ya no lave si nosotros vamos en los hecho y en el trabajo la calle importa tanto como que nos empuja para hacer la política pero yo creo que se corresponde justamente con todos esos tramos nuevo que son mujeres que tendrán que votar mucha por primera vez que estamos con ellos para que ella se encuentren otro futuro diferente del que en este momento nos encontramos

Voz 1727 01:26 pero qué piensan hacer han reflexionado qué piensan hacer para llegar a esas mujeres jóvenes la verdad es que el voto femenino va a ser muy determinante las siguientes elecciones con la movilización feminista que hay en la calle por ejemplo ciudadanos ya le perjudica según la encuesta de la semana pasada de Metroscopia se plantea hacer algo el PSOE para llegar a ese segmento de edad

Voz 2 01:45 evidentemente vamos a debatir hasta la extenuación una ley de igualdad laboral que abarca todos los elementos de la vida laboral de la mujer y en la que esperamos que todo lo grupos políticos estén qué entrada que no vete que no hablaré te ciudadano para poder propiciar para ellas un futuro laboral diferente exento de las discriminaciones entre las cuales está la dificultad de ser madre al mismo tiempo que trabajadora trabajadoras con posibilidades de ascenso si de recorrido en su currículum laboral ya estamos en la defensa casi numantina de un pacto contra la violencia donde nos encontramos bastante solos porque el Partido Popular lo incumple Ciudadanos lo apoya idilio podemos estar esto representa eh hacer el trabajo más importante en una sociedad democrática erradicar la violencia todo tipo contra ella estamos en este momento trabajando intensísima mete en una ley contra la trata el Ayuntamiento de Madrid acabamos de colocar una ordenanza una propuesta para trabajar también profundamente contra la prostitución con una gran esclavitud de la mujer creo que somos el único partido que hace trabajos serios la política que son evidentemente propia estas de normas de leyes y mensajes profundos para desmontar una sociedad machista en la que las mujeres no tenemos la misma calidad derecho que los hombre eso ABC punto pero desde luego no nos acompaña ningún otro partido con extender

Voz 1727 03:13 de profundidad de Trobajo por cierto que hay una ley en España que impulsaron mi aprobaron ustedes la ley de igualdad en el año dos mil siete que es incumple de manera sistemática pero es que la incumple el Ministerio de Justicia hoy echa andar esa comisión que tiene que analizar los delitos sexuales determinar si están bien definidos sonó en el Código Penal echa andar con diecinueve mujeres y cuatro hombres eso porque Se Se anunció a tiempo lo contó esta casa que solo había hombres dentro a las mujeres las han invitado un poco de paso para este asunto que tiene tanta atención mediática pero cuando terminen de delimitar los delitos sexuales se quedará otra vez una comisión compuesta por veinte hombres hecho en fin incumplir la ley en el Ministerio de Justicia es algo llamativo

Voz 2 03:53 sí sí esa es la noticia terrible no de un de un Estado de Derecho la buena es que la reforma del Código Penal no lo hará esa comisión de hombre mil al Ministerio de Justicia el país dijo popular la reforma del Código Penal dará el Congreso de los Diputados como ley orgánica que es con la aportación de la mirada de todos los grupos parlamentario y sobre la que tengo que decir que el Partido Socialista ha hecho ya más de una reunión con especialistas en Derecho Penal Co juez así con magistrada estamos en condiciones muy poco espacio de tiempo de colocar nuestra aportación a cómo se podrían abrochar los tipos penales que afectan a la libertad sexual de las mujeres así que dice que el Código Penal lo reforma Congreso de los diputado no esa comisión del Ministerio de Justicia llena de hombre

Voz 1727 04:45 con lo que pasa si usted me lo permite

Voz 2 04:47 sino a pensando todo el mundo que este país es nuestro que las instituciones son muestra que la democracia también es nuestra y que no se puede llamar democracia un día a día que nos falla tanto a las mujeres así que en contrapunto serán nuestras corte Generali y ahí sí que estaremos las mujeres

Voz 1727 05:05 Ciudadanos se quedó con las ganas de superar al PP en el Circe de este mes pero si supero al PSOE que según el barómetro se quedaría en tercera posición a que atribuyen el que los dos partidos de la derecha del centro a la derecha estén por encima de ustedes un partido que ha sido un partido de gobierno

Voz 2 05:21 bueno pues porque todo lo que le está fallando al Partido Popular que es la derecha tradicional lo está rearmando la derecha nueva era es un político veterano lleva muchos años en política no es nuevo y sin embargo ayer volvió a utilizar lo que nosotros pensamos que no se puede utilizar para para el cuerpo a cuerpo en la política y que es la de con la situación de Catalunya de la que todos debemos ser responsables madura de responsables para sacar a Catalunya de la situación que está todo esto los ciudadanos también tomarán notas ciudadanos lleva tiempo y guerrilleras un político experimentado que ayer yo creo que que claramente se equívoco

Voz 1727 06:00 yo le preguntaré al deber Rivera cuando lo tengo pero le preguntaba ahora si hace alguna autocrítica el Partido Socialista se sí se preocupa por por estar en tercera posición

Voz 2 06:08 claro obviamente que nos preocupamos nosotros los los fatos del sí nos importa dónde nos íbamos ocupan para verlo no es la cifra que aparecen más mediáticamente vino también en sus detalles obviamente nosotros somos la un que Izquierda que ahora mismo puede hacer Taño yo posición real para alcanzar el Gobierno sí esa es una situación francamente positiva pero también difícil de sostener ya estamos en un cuerpo a cuerpo izquierda derecha en este país los ciudadanos quizá todavía no persigan que el cuerpo a cuerpo y que la derecha es esa derecha que representa también ciudadano de la que ayer hizo gala es un tema muy delicado Albert Rivera una izquierda que éramos nosotros pues mire queda mucho tiempo todavía para las elecciones parece que habrá Presupuestos Generales hay la ciudadanía este país L lectora este país siempre ha votado con mucha dignidad nunca con el bolsillo hay que me dar esa esa secuencia histórica el comportamiento electoral irán también tornando notas nosotros somos luego la alternativa de izquierdas para sustituir para dar un giro a este país no solares

Voz 1727 07:17 tendrán que entenderse con alguien es según el CIS nadie va a poder hacer eso solo

Voz 2 07:22 es posiblemente efectivamente esto que acaba de decir usted es muy interesante para que todo el mundo lo entienda nadie iba a poder solo todo el mundo va a tener que afinar mucho en su en su mensaje los objetivos a los que quiera llevar a España por eso en este hacinamiento alguno puede estar en este momento en una posición pueden ir cambiándole la exposición que nosotros somos un partido con nuestros defectos con nuestros errores con la autocrítica que no hacemos con la situación es que hemos vivido pero hemos dado nueva siempre de una capacidad enorme de sentirnos responsable heló elementos importantes de este país

Voz 1727 08:03 y eso no se puede al

Voz 2 08:06 la rapidez con la que a veces la política pero nuestro electorado y la gente que vuelve a mirar al Partido Socialista sabe perfectamente que somos el único potencial de la izquierda para gobernar este país y ahí estaremos trabajando día a día que al final lo que importa es decían que sea usted me importa la calle como es lógico me importa todas las mujeres que esperamos que el ocho de marzo no sea un espíritu buenos recorrió sino una realidad que nos transforme mire hay ni un solo partido que haya hecho el trabajo que hemos hecho

Voz 1727 08:38 no fue no sólo antes sino en muchos momentos

Voz 2 08:41 en estos últimos meses en esta legislatura pues eso pensamos que dará su fruto porque sino la política que es

Voz 3 08:47 aquel las reducimos Carmen Calvo le agradezco que haya estado esta mañana la SER gracias buenos días