"De la India volví frotándome las manos, volvía con buen material

Voz 1 00:00 Marcos del Ojo más conocido como El Canijo de Jerez muy buenos días buenos días cómo estamos familia muy bien esa puesta tiemblen ustedes que se ha puesto si la gente está un poco despistado el tiempo ti te importaría que empezaron la entrevista dando el parte meteoro lógico puesto puesto para nada lo hace hoy y mañana puedo decir a la camisa a ver te voy a poner una una música de fondo

Voz 3 00:33 Tricot Pirineos cielo estará nuboso con posibilidad de lluvias en el este de Cataluña e interior sur peninsular se esperan chubascos que localmente pueden ser fuertes e ir acompañado de tormenta intervalos nubosos en Baleares sin descartar algún chubasco en Mallorca el resto de la Península Ceuta Melilla también puedan registrar alguna nube temperaturas diurnas en descenso en buena parte de la mitad norte de la península en aumento en el oeste de Galicia no se entendió nada pero pocos cambios en el resto de poner una quita parecía capaz

Voz 1 01:09 señoras y señores El Canijo de Jerez mañana saca disco y eso es oficialmente el anuncio de la primavera Canijo publica mañana su tercer trabajo en solitario manual de jaleos el último de una serie discos que son verdaderos tratados sonoros de optimismo

Voz 4 01:31 oye Gerona Adrià de un león tranquilo al dos mil seis los colmillo de paso limpian no lamentándose bandazos perdió su brillo

Voz 1 01:46 los únicos organizo como ya ocurría con los delincuentes el vaso siempre está medio llena concretamente de vino de Jerez medio llena

Voz 5 01:55 el que va de Bach pudo también una buena mañana aquí somos del mundo bajos

Voz 1 02:10 sí porque esto tiene que decir a alguien que el de las tazas allá donde vayas hay una taza mi mensaje comparado contigo es un Navia pringao Meshal

Voz 6 02:21 Life fin Zenobia tiene que quita ya

Voz 1 02:23 es la verdad que sigue hay que mira la vida

Voz 6 02:26 con optimismo no y que parece charlando con las televisiones que tiene que ir delante borrando o por lo menos MAVIR aún Uganda Villa hay de pena así que hay que pasar te lo que es verdad

Voz 1 02:38 mira ahora mismo yo creo que si alguien viniera de otro país solamente Panetta yo doblemente solamente pudiera ver la televisión por la mañana vosotros el carrusel dejan puesta cuando llegamos aquí está la derecha entonces va el titulares cesado un guardia Civil ebrio Un crimen triste crimen de Cuba de película una comisión de diecinueve ahora es horrorosa la vida menos mal que gente como tú que tratar de de cambiar el paso

Voz 6 03:04 bueno pero es una cosa que me sale innata una cosa natural yo no sé si tendrá que ver porque vengo de un de una ciudad que es muy alegre muy feliz que bueno vengo de Cádiz Jerez de la Frontera concretamente como tú bien ha dicho el vino está muy la vía en la gente y allí por la calle de Rey

Voz 1 03:23 no mucha no como de Reino mucho mi abuelo de Vigo Canijo era sevillana de Extremadura decía siempre que dice lo decía siempre Silvino no emborracha viento no hace como coño me he caído

Voz 6 03:38 vale vale a mí también me decían uno que era contra el catarro darlas arrodillado

Voz 1 03:43 incluso pero tú tienes que tener un día malo Seat un día te tienes que levantar deberá luego preguntamos a tu entorno más cercano tú tienes que levantar de mal humor sin ganas de coger la guitarra adicional llámalo debe tener

Voz 6 03:55 pues sí va India mal por ejemplo cuando pierde el equipo de mi ciudad Jerez Deportivo digo cabalgando en la perdió Eden ponnos Salomé aun cuando voy a un abro el inmueble por ejemplo alguien que no soy yo entonces

Voz 7 04:09 ah vaya alguien conviviendo de Dumas en casa o sea que frenar

Voz 6 04:13 jabugo uno duende de colores que viven por ahí

Voz 1 04:17 tú trago tela de lo primero de lo de de de lo del Jerez este año tienes que estar contento

Voz 8 04:26 no querer devolvió acaba de confirmar su ascenso ante

Voz 1 04:28 Tercera División estamos ya

Voz 8 04:31 en la élite gozo bien

Voz 6 04:33 los que tú date cuenta que estábamos Rita pero por culpa de deuda ahí cosa no de poner mala no bajaron de categoría pero ahí estamos ahí peleando y luchando

Voz 1 04:42 poco a poco porque te ibas al al campo desde muy pequeño claro

Voz 6 04:46 no yo vivía allí la del estadio de fútbol allí en el estadio de Chapín yo vivía en la barriada haber Peirón IMI padre que es socio de Jerez o me llevaba allí siempre ha partido del Deportivo conmigo bufanda a mí para que te invitan y mi bocadillo de mortadela

Voz 1 04:59 a es inmejorable ICANN tu padre al fútbol con pipas y un bocata de lo que sea jamón después de eso no hay nada mejor hombre imagínate no sea que tú no tiene motivos para estar triste con lo cual las vejaciones como esta

Voz 5 05:14 el VAR

Voz 1 05:35 empiezan poco malamente ya pero luego seguida ya vamos

Voz 6 05:38 claro esta canción está hablando de que te sale todo mal también miran en una canción que las estrofas más pesimista pero al final quiere decir que la nube de Marto huelga tengo un billete reservado para ti es recordamos la galaxia que que es muy grande y yo vivimos

Voz 6 05:52 el de la Barroso gritar

Voz 1 05:56 ido por cierto si alguno tiene alguna petición Canijo venido con la guitarra con un sol con buen tiempo Jilin Gitai lo que te va a salir va cántala Donald Trump te vas a decir si vas a hablar del paro no

Voz 7 06:10 la noche tiene veinticuatro horas cuántos de esos horas estas cantando

Voz 6 06:14 puede veintidós

Voz 1 06:16 es que también no lo Garijo es canción propuesta es una canción que te propone Bibi es canción propuestas si les gusta

Voz 6 06:24 los eslóganes la verdad ahí vive el libera a la fiera no que me encanta porque tal como están los tiempo hoy que hay tantos cambio en el mundo no la igualdad de género el racimo por libera la fiera hay que liberarse a otra canción dice otro eslogan que puede conseguir lo que tú quieras otro es volar sin alas de que me encantan lo eslóganes

Voz 1 06:43 bueno manual de jaleo es el disco que sale mañana todavía no está sale mañana que nosotros vamos lo vamos a adelantar un poquito vamos a poner algunas de las algunas de las canción patera a las doce de esta noche puede Castella ya a las doce que nervios que nervios enseguida seguimos hablando del manual de déjale

Voz 1 07:38 de Garrido mañana a las doce de la noche concretamente se publica el nuevo disco del Canijo de Jerez Manuel de jaleo y les voy a hacer un esfuerzo para imaginar

Voz 12 07:46 la siguiente situación Canijo de Jerez está en Nepal recorrido a los ocho mil doscientos kilómetros que separan Chiclana

Voz 13 07:57 produjo alguna aquí es calentito

Voz 12 08:00 ocho mil doscientos kilómetros que separan Chiclana del Himalaya para enfrentarse cara a cara al techo del planeta ante sus ojos se alza imponente el monte Everest ocho mil ochocientos cuarenta y ocho metros separan al músico de la de la cima de la cima del mundo la cumbre que sólo unos pocos elegidos han podido llegar tras poner en riesgo sus vidas justo en ese momento en que el aventurero debe armarse de valor para dar el primer paso de un ascenso incierto en eso

Voz 1 08:35 de momento el Canijo se sienta abre una lata de cerveza empieza a silbar con la guitarra

Voz 14 08:44 estoy ocurrió así que no viste como ya escribí esto está muerto yo prefiero verla

Voz 1 08:52 el Himalaya

Voz 6 08:54 en una época de canciones la India Nepal y pues que buena información tenéis tenemos no

Voz 1 09:07 bueno lo que se detuvo en el Himalaya adelante el monte de ponerse con tu dije bueno eso ya lo dejamos para gente

Voz 6 09:17 fue mágico vamos vimos allí un un pedazo de Amanecer para Grameen se crea vamos de inspiración total me fui a la India buscando inspiración no me sentía que tenía un pequeño bloqueo creativo después de tanta gira tanto cierto es lo pasé mal de Mecano si no también amigos nada yo me fui a la India sin redes sociales sólo con un libro me leí una biografía de Nir Jean me llevé también otro libro que del punk la generación del punk que me gusta mucho por favor matarme que un pedazo de libro la verdad que mi Guardiola expiración la verdad empecé a escribir un montón de canciones de letras y me vine para España frotándose las manos digo tengo buen material el curry o Curry perfecta me me encanta la comida

Voz 1 10:00 lo picante y eso me encanta

Voz 6 10:03 mejicana vamos todo lo que sea bueno y que está bien cocinado me lo como

Voz 1 10:07 bueno es verdad que Mecano pero los primeros que fueron a la India a buscar inspiración pero los Beatles con ellos volvieron a más lo hicieron así

Voz 15 10:20 por esa magia

Voz 1 10:21 sitar poquito también habría magia de otras cositas también seguramente pondrían hay de lo suyo

Voz 12 10:28 en cambio el Canijo ha vuelto de la India así con la guitarra de palo retomando exactamente por donde lo había dejado

Voz 4 10:47 la calle ella he pagado el peaje de forma oficial aunque sea un tipo raro fundido paro no me miles me iré con mi remiendo utilidad cierto a una persona que han pasado por mis son algunas que Vara dijo

Voz 1 11:16 como manual de jaleo pero yo estoy me ha puesto la Vespa que tú no has leído un manual en tu vida

Voz 6 11:24 bueno manual es el del vídeo

Voz 1 11:27 Temas

Voz 6 11:27 es de la tenemos que va que va la verdad que yo me gusta mal el Ebro libro de música que manuales yo me gustaba la palabra jaleo no porque a veo me encanta esa palabra me parece que es super directa una palabra que creo que no que aunque todos la conozcamos no he visto que no ha utilizado mucho ocupada título Mi para nada pero la veías estaba muy triste sola no la palabra a digo hay que hay que acompañarla te digo que me quede un manual no para que las

Voz 1 11:53 que aprenda a pasarlo bien disfrutar bailar tu último trabajo hasta ahora era la lengua que empezaba así

Voz 16 12:04 de un pueblo

Voz 12 12:05 de una plaza este Manuel de jaleo

Voz 1 12:09 arranca de este modo sí

Voz 18 12:15 junto a hijo

Voz 6 12:16 el tema habla de cuando yo me vine aquí a Madrid que me vengo de vez en cuando despegó Mi seis mesecito cinco o porque me gusta mucho la capital la verdad para mí es como el centro de operaciones evidentemente no lo cambiaría por por la Barroza que me perdonen los madrileños me gusta mucho más lo haya

Voz 1 12:31 sí sí te pasa ahora está Enmedio Madrid está ya

Voz 6 12:34 yo estoy de acuerdo contigo en verano y mucho madrileños por allí y esta canción habla a veces que me viene a la capital dice Yamón extranjero en la capital pero vamos que la compuse en la India también mamá es la frontera mala cara

Voz 1 12:50 el retorno de las dejado atrás

Voz 6 12:52 qué va la verdad es que tenía muchas ganas de volver a tocar con mi compadre Diego Pozo Ratón de los delincuentes eh eh pero los quiero mucho por supuesto estado mucho año tocando viviendo compartiendo aventura vamos está un tu programa con el treinta veces también entonces le toque digo que yo porque no te viene a agravar te unas dijo compare dice vino aquí un tema que se llama volar sin alas que me encanta este tema por cierto lo estamos tocando ya los concierto y la gente lo canta desde el minuto uno sé que en algún punto bueno vea mi compadre full Eiros desde aquí le mando eh

Voz 4 13:24 bueno menos dice Tomasito

Voz 6 13:27 el nada enamorada que en una conversación telefónica con Tomasito o notas de verla

Voz 1 13:44 sí es posible como dirían los anglosajones que los delincuentes de reunión de delincuentes pero Jr

Voz 6 13:53 puesto vamos yo yo ya lo he cuando escribimos la carta de despedía timo que no era un adiós un hasta luego no yo creo que sí vamos no sabemos cuándo pero seguramente no contaremos porque hay mucho cariño o muy buenas canciones hay ir siempre hay ganas de revivir vio momentos yo creo que sí que volveremos no sé cuándo pero volveremos

Voz 7 14:12 dicen que los delincuentes siempre vuelven al escenario

Voz 6 14:15 me mira buen título del disco tiene más que volvemos al lugar del crimen

Voz 1 14:22 bueno pues es manual de optimismo y de buena gente rodeaba entorno a una guitarra en otra aquí es que la la basado enseguida te vamos a ver qué nota que esa guitarra pero antes vamos a repasar porque manual de jaleo que dentro de muy pocas horas menos doce eh

Voz 6 14:39 qué ilusión sino gusta no nada nada yo creo que se llama sacado tres tema de adelanto y la gente por ahora ha gustado a ver el resto de los Single adelante vamos a poner música

Voz 12 14:51 de relajarse íbamos a comprobar si los mensajes que lanza el Canijo al mundo funciona iban a hacer mejor nuestra vida nuestro entorno porque este disco amigos y tú eres fuerte puedes conseguir todo lo que te propones

Voz 1 15:15 todo lo malo pasa hay para lograr superar las adversidades sólo hay que intentarlo tantas veces como sea necesario

Voz 5 15:26 Eloy

Voz 1 15:31 bueno pues ganó de precipiten reflexiona antes de enfadar

Voz 5 15:36 tal contar hasta diez antes de hambre porque me enseñaron ir de hombre

Voz 1 15:46 sigue tu instinto entra en contacto con la naturaleza

Voz 5 15:50 no no tenga

Voz 1 15:58 si superas el lastre de los miedos nada limitará tu capacidad de mal

Voz 5 16:10 más arriba

Voz 1 16:19 hay muy a la gente nerviosa cuando sale este disco lo quiere y si quieren verte indirecto qué hacemos

Voz 6 16:24 bueno en directo tener una página web muy bonita que el cañonero punto com donde tanto la fecha pero te voy a decir voy a decir te voy a decir un par de ellas significativa que Panamá muy importante por ejemplo el estreno en Jerez de la Frontera no en un festival que se llama primavera trompeteros festival imagínate qué nombre más bonito invito a todo el mundo que se venga a Hereu los día veinticinco veintiséis de mayo después pues también tenemos otra presentación muy importante que el uno de junio en la Joy Eslava Madrid que quedan ya muy poquitas entrada vamos a bailar a pasarlo bien todo el verano

Voz 19 16:58 trabajo iremos a Murcia Valencia un Córdoba Granada va por todos lados

Voz 6 17:04 la SER con Benito bastante movido que la Barroso y bueno hacía en tres semanas los conciertos

Voz 19 17:11 lo lo puede bien viene sábado

Voz 6 17:14 viernes sábado sobre todo en la Barroza se paga

Voz 1 17:17 sólo Adega

Voz 6 17:19 promotora que hace falta Concerto niño

Voz 1 17:23 venga vemos ahí la guitarra en Hoy por hoy en directo el Canijo en pocas horas tiene nuevo disco

Voz 13 17:34 a ni yo una nunca debieron soportar una cuerda pero ya es tarde para no un sitio para la huerta ideas

Voz 21 17:48 corre corre hola hola a la quema de la mañana sí porque la luna llana para que tengo miedo de la altura que dispararon pueda alcanzar en más arriba que la estrella polar la primavera no me todo lo que Haro la haré volar cena a Barack Obama para quemar la arado la la arado la Arce va hará quema Araque Gemma Ara que a la mañana

Voz 22 19:01 Canijo de Jerez en directo no

Voz 1 19:03 sí pocos aplausos hubiera más gente es María el Canijo tiene nuevo disco Manuel de jaleo Ole un abrazo grande amigo muchas gracias camino y buen verano ahí vamos vamos recuerda que no toda la vida es trabaja bien

Voz 5 19:23 que caiga en Irán ya que pasa de la decir Tuning