"No era consciente de que rodábamos una obra maestra"

Voz 1995 00:05 dos mil uno una odisea del espacio se estrenó el cuatro de abril de mil novecientos sesenta y ocho en pocas semanas en París en California México en Praga se empezaría a hablar de la revolución pero los cines en los que se proyectó esta mítica cinta de Stalin Kubrick sin duda ocurrió algo revolucionario como todas las regulaciones al principio mucha gente no lo entendió pero esa película dos mil uno una odisea del espacio se convirtió en un clásico en un icono del cine en concreto el género de ciencia ficción película está protagonizada por un actor cuyo nombre muchos ustedes quizá no conocen pero su cara seguro no han podido olvidar es un icono de la historia del cine

Voz 2 00:51 se llama que lea interpretaba a las nota de ir

Voz 3 00:56 Bowie

Voz 2 01:01 venga acá

Voz 1995 01:07 días gracias además a nosotros nos va a ayudar a la traducción Alberto Cartier Alberto gracias por estar aquí gracias por ayudarnos a dar Karate Kid y cuando escucha esta escena usted ha sonreído al escucharlo esa cara frente a la pupila amarilla de Hal nueve mil es uno de los momentos fundamentales de la historia del cine usted cómo lo recuerda

Voz 4 01:35 vi es para mí me dijera en otro día mientras estábamos demanda un día más o bien solo mirando la retrospectiva si desde que salió esa parecía ser la toda la película a la que se hizo famosa pero para mí es estaba participando en la película día tras día era una escena importante pero era una vez tantas frases que tenía que decir digo no debería Dani tales es porque no había muchas en esta película era una de las importa

Voz 1995 02:14 antes parece ser si es verdad que la película no brilla por sus diálogos pero sí por todo lo que lo que representa usted entendía la película mientras la estaba haciendo más

Voz 4 02:31 a mí para sí o para mí era difícil proyectar lo que iba a ser la película porque era una experiencia tan vigente como actor en la película es una experiencia subjetiva son muchos es lo que desea en lo que se ha convertido en la película me sucedió después de que yo terminara yo como decíamos Space viaje espacio temporal antes de terminar en las salas victoriana tan rara esos añadió totalmente después de terminar de filmar esta le cobren el nunca hará durante un par de escenas yo estaba estiman unas plataformas

Voz 1995 03:16 ningún tipo de Seat sin nada

Voz 4 03:19 pero eso sí añadió después

Voz 1995 03:21 sabe la cantidad de horas que la humanidad ha invertido sólo en tratar de entender la escena del monolito y los monos yo me in seguro

Voz 4 03:35 es decir significado a lo que significa

Voz 1995 03:38 así horas de gente hablando hace unos lugares en esto es en torno sobre la simbología y el significado solamente de esas Dinamarca

Voz 2 03:46 en People

Voz 4 03:48 me gustaría a porque eso me lo preguntan un montón que significa la película me gustaría responder parafraseando cubren cuando se lo preguntaron de las cosas que él dijo fue cuando escuchas una sinfonía de Beethoven yo a mi como lo explica con palabras de dignificar y una pieza de música intrínseco a la experiencia de la persona es algo instintivo de dos personas que reaccionen exactamente igual así es como se explica la película no se puede explicarse deja de forma ambigua a propósito allí el viaje

Voz 1995 04:32 es un viaje personal es quizá la mejor respuesta que la mágica o de de dos mil uno que cumple cincuenta años estamos hablando les recuerdo cumplir el astronauta el protagonista de dos mil uno de espacio él está en Madrid para presentar un documental extraordinario escrito dirigido por un español por Pedro González Bermúdez para TCM en dos mil uno destellos en la oscuridad consiste en la recreación de una de las pocas entrevistas que Kubrick concedió fue la revista playboy al país Tariq no orden se considera más una obra también maestra de género de la entrevista y quién pone voz en ese cortometrajes Dalí cubre que es precisamente quien estuvo usted con nosotros que en España hace más de cincuenta años en año sesenta y tres cómo ha ido la reentrada a nuestro nuestro planeta

Voz 4 05:25 al mismo activamente no lo reconozco enormes cambios en sí estábamos hablando antes estábamos comentando que había esta costumbre que cuando a ver si saquen quien por la noche ibas a su edificio y no duda en el edificio sin más la puerta estaba cerrada con llave y tenías que Palmer dar alto para que el sereno llanto el caballero en que se ocupaba del edificio te escuchar a dar palmas y así que ha pasado mucho tiempo muchísimo tiempo ya no están

Voz 1995 06:01 vino la última vez que estuvo con nosotros cuando había serenos en las calles de de Madrid es es un oficio no ha pasado algo de tiempo todo ha pasado algo de tiempo

Voz 5 06:12 cesantes ahora estamos enfrentado otra vez han Un nuevo futuro hay una cita maravilloso de Ray Bradbury que es gente me pide adivinar el futuro yo sólo quiero prevenir el futuro

Voz 2 06:32 es usted optimista

Voz 4 06:36 right now sedujo hace ahora poco difícil teniendo en cuenta presidente que tenemos pero igual no nos queremos meter en eso es difícil ser optimista cuando el país está haciendo alguna de las cosas alguna de las locuras más grandes que se pueden hacer creo que aquí estoy demostrando que el partido político soy yo pienso igual nos interesa quién va a un diputado hablando del diálogo que había ahora me voy a hacer vale un poquito esto hace cincuenta y dos años para mí hace cincuenta y dos años había mucho diálogo pero había una escena con el centro de control de Stanley Kubrick hizo luego eliminó pensó que la escena el arroz andante pero sí que la gente vamos a yo estaba muy preocupado sobre el tema de la demonización porque había un montón de explicadas tecnológicas así que era como aprender un idioma extranjero así era lo voy a hacer rápido

Voz 1995 07:45 mira

Voz 4 07:47 Iceta uno dos cero tercero de predicción nuestros nueve

Voz 1995 07:54 eso cambio lo vio de poder fe yo no cubre tiendo el el odio hacia cubrir anda está esa escena y eso que durante cincuenta y dos años está en la cabeza

Voz 4 08:16 la película todavía quedan la memoria

Voz 1995 08:19 personaje bueno esta tarde se presenta el documental en la Fundación Telefónica con la presencia de que el culé ha con quién estamos haciendo el astronauta Pedro Duque y el científico Juan Luis Arsuaga vamos a ir para delante para atrás es una su fantástico encuentro además van hasta los responsables el documental del Canal TCM que que lo produce cuando usted Becker se encuentra con auténticos astronautas pregunto quién vivió la experiencia más real la de usted interpretando a un astronauta o la de un astronauta en el espacio quién lo vivió más intensamente de forma más real a Chen de mayo

Voz 4 09:03 es que no puedo hacer como si mi experiencia fuera similar a la vez un astronauta de verdad pero conociendo a varios astronautas varios de ellos eran más jóvenes yo sí varios dijeron chutado has visto la película dos mil uno que eso fue lo que les hizo convertirse en ha sido usted es curioso cómo es que me he ellos fue inspirador ver a un actor haciendo tiene astronauta convirtió quizá Pedro Duque Yuki

Voz 1995 09:43 se debería ser la primera pregunta para Pedro Duque no sea que Pedro Duque el primer astronauta español es vacío se hiciera astronauta al ver la película en la que que el interpretaban astronauta

Voz 4 09:55 hay a quien no lo sé pero creo que voy a conocer

Voz 1995 10:00 esa seguido esta tarde que la significa usted mucho en la vida de mucha gente usted conoció al gran maestro está el y Kubrick es probablemente el director más importante y más influyente es el director de los directores hizo espero que deje usted después de tanto tiempo algo de su talento del suyo de Stalin pública que pone voz en este documental en este estudio para que alguna vez algo hagamos algo parecido a lo que ustedes hicieron hace cincuenta años ya que es una cuestión es es es una estimación

Voz 4 10:41 había una afirmación exactamente

Voz 1995 10:44 actor protagonista dos mil uno una odisea de despacio una de las películas más importantes de todos los tiempos gracias por estar esta mañana en Hoy por hoy

Voz 4 10:56 la Bella

Voz 1995 10:59 sí sí pueden ustedes vean el el TCM y esta tarde sí pueden dañar a ese encuentro interesantísimo

Voz 2 11:04 Pedro Duque Arsuaga Iker muchísimas gracias