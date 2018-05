Los Toros Especial San Isidro 10/05/2018

Voz 1 00:00 es mucho cuenta

Voz 2 00:03 pues sólo con el tenis como a las tres y veinte de la tarde una hora menos en Canarias seguimos ya en SER Deportivos

Voz 3 00:07 en SER Deportivos en hacer

Voz 4 00:22 comienza en la UE

Voz 5 00:23 la media de Radio Madrid la tertulia taurina de la Feria de San Isidro

Voz 4 00:27 dirige Manuel Molés

Voz 1395 00:33 saludos muy buenas tardes saben que este es el tiempo de toros extra dedicado a la Feria San Isidro estamos estoy de centrales de Radio Madrid y lógicamente María José Ruiz al frente de la coordinación y María Jesús Rodríguez en la técnica hoy hay un cartel interesante esperemos que la tarde y ya remonte no ha pasado nada en los días anteriores una novillada en la corrida no habido ni siquiera una vuelta al ruedo ayer hubo un par de ovaciones lo contaremos después pero o la feria está con como si no hubiera levantado todavía el vuelo que no han levantado hoy el cartel tiene tiene interés la presencia te Adame der Román de Garrido con los toros de Fuente Ymbro tiene que ser otra cosa esperemos que lo sea no lo de ayer pues lo de ayer habría que decir algo no lo de ayer con los toros de La Quinta encaste Santa Coloma supongo que a todos nos gusta es encaste y respetamos esta ganadería pero para encontrar sentido los toros de este encaste son más bien chicos lo sabéis haciendo un esfuerzo para una plaza de Madrid lo podrías añadir algo de peso pero solamente algo con quinientos kilos hubo algo menos tendrían seriedad y el peso natural de este encaste Santa Coloma serán como la catedral de Burgos con casi seiscientos kilos y eso no puede ser y eso supuso un fracaso de una corrida con mucha carrocería demasiada poco porque así son las cosas poquísimo motor una carrocería de camión motor de un Seat seiscientos os acordáis no me duele y lo siento lo ganadero son gente honesta Hay gente trabajadora pero tiene sumergida natural y así es lo que entiende cualquier aficionado y ayer no sonó la Quinta Sinfonía de Santa Coloma como otras veces ayer mucha estampa mucha fachada y una enorme decepción tantos kilos y el motor de una Vespa un fracaso seguro esta ganadería en su peso hemos visto todos yo ustedes seguro que los aficionados tardes y toros magníficos ayer pasó todo lo contrario lamentablemente ojalá que volvamos al equilibrio y a la lógica que sería lo lo bueno hoy el cartel la tiene por tanto atractivo los toros de Fuente Ymbro y la presencia de Adame del mayor de los Adame de Roma te quedes metros acometió una revolución ID Garrido es el cartel yo espero que hoy el día viene las cosas mucho más interesantes hablamos con algunos de los protagonistas entre ellos el valenciano Román paisano buenas tardes qué tal cómo estás quería saludarte porque es como una primavera lo tuvimos una agua fresca que de repente no nos puesto mala cara nunca nada o qué

Voz 6 03:10 no sí sí sí

Voz 1395 03:12 no no he visto lo visto cabreado nunca se ha cabreado con eso jamás no

Voz 6 03:17 no hemos llegado que me cabreo no pero bueno bueno trató de estarlo menos caro posible

Voz 1395 03:23 además cómo cambia la vida no porque fíjate en principio pues tan bonito luego había hubiera muy rápido y de repente te fuiste a os destierro de Guadalajara yo no sé qué hicisteis como ha cambiado todo no lo ve muy claro fíjate qué bonito ha sido por ejemplo lo de lo de american no quiero te conociendo de en Manizales fue una tarde si de repente lo que lo que transmiten oscura frescura ganas ilusión entrega y bueno allí ha habido una una madurez tremenda que es lo que ya ha pasado para que para que cambie para bien tanto

Voz 6 04:03 a ver yo creo que al final trabajo yo creo pues pues cuando de verdad me he dado cuenta que esto me iba

Voz 1 04:09 claro que voy a él

Voz 6 04:12 hombre pues no es en el sentido de que cuando ves que

Voz 1 04:17 lo que había pasado hombre mucho menos exigente que exacto

Voz 6 04:20 sí se oye que que me que me voy a mi casa no porque ya eso hace que busque te espabila es muy bueno es decir

Voz 1395 04:28 tenido una cosa eso lo llevaría es centro porqué El Corte Inglés no lo XX entubar a ver me kilo y medio de valor para torear y no en otros cinco

Voz 1 04:37 dentro de lo que pasa es que está claro sí sí pero bueno que de eso había que pulirlo entre comillas y todavía falta mucho por pulir pero pero bueno que al final cuando pues cuando vas trabajando iban entrena lo tomando más en serio y demás pues se nota una plaza se

Voz 1395 04:50 sí sí te pido todo muy muy bueno yo todo llegó la primera etapa lo que te yo todo muy claro no

Voz 6 04:56 un poco pues como un juego oí claro pues cuando ya me iba pues pues empecé a en serio ya era un poco tarde estuvo un año parado y ahí ya ya empezó otra vez pues al resurgir

Voz 1395 05:13 me gusta mucho eso sí ya vi que se me iba entonces reacción fantástico no con mucho sacrificio porque estas pegar una paliza brutal en lo físico en lo mental en lo profesional

Voz 6 05:25 si entonces todos es una posesión sea criticada yo mira como me decían eso me yo no me lo creía no que se daba bonita pero la más dura

Voz 1 05:36 yo no lo creía hasta aquí pues no es siempre lo más duro no

Voz 1395 05:40 fíjate una cosa de todas formas el estar ahí arreglando triunfando en respetamos de la gente Madrid Puerta Grande el año pasado en en pleno verano también se han multiplicado los contratos El dinero la categoría ira is los percances

Voz 6 05:58 sí

Voz 1 06:00 sido claro hay que pararlo

Voz 6 06:02 pues todo va subiendo oí bueno todavía espero que esto acaba de empezar no falta mucho y hay que subir muchísimo más

Voz 1 06:11 es el año debe serlo eh pues ojalá ojalá te encuentras bien y a gusto cómo estás

Voz 6 06:17 sí estoy muy bien estoy con ganas ya de

Voz 1 06:21 empezado describe porque esto es un poco externas

Voz 6 06:25 bueno pues me encuentro bien no me bueno a medias porque estoy seguro que vamos a uno que me puso en Sevilla en me duró cinco minutos

Voz 7 06:33 con lo cual verdad comida

Voz 1395 06:37 Román que tengan mucha mucha suerte que esta tarde Toros de Fuente Ymbro normalmente

Voz 1 06:42 el Madrid eh a ver ojalá ojalá veremos que si tanto otros se han dicho que era muy bueno he visto he visto las fotos la corrían felices bueno muy bueno muy buena corrida tocado holgazán cosa que tú no eres

Voz 1395 06:56 no perdón ah perdón perdón al revés lo que hizo ha acabado hechizo irá tocado pícaro

Voz 1 07:04 con pues bueno si un toro negro

Voz 1395 07:09 el único nexo de la corrida castaño

Voz 1 07:12 exacto es igual como coman vistan disfrutaremos Román enhorabuena por todo y que siga la racha un abrazo Manolo abrazar ya vale

Voz 9 07:34 la Feria de San Isidro en las Ventas ya ha comenzado hasta el diez de junio esperamos todos los días a las siete de la tarde para disfrutar tu pasión por la tauromaquia compró tus entradas para todos los festejos en las guión ventas punto com

Voz 5 07:47 en las taquillas de la plaza en el noventa y uno dos XXXV veintitrés cuarenta y tres si lo eres no lo nieguen es si eres Taurino

Voz 10 07:55 las ventas la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento el tranquila servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen Train killer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 2 08:28 hola a dije esa pieza de ahí cariño no estamos en una galería esto es el concesionario curó va de Mata

Voz 5 08:34 dan tanta belleza

Voz 11 08:37 descubre el diseño del X5 avanzado equipamiento en seguridad conoce lo ven Kuroda motor en Majadahonda ilegal

Voz 5 08:45 Mata Gray muy compacto era una pareja muy urbanita Un gran corazón no soportaría ver sufrir a su coche atravesando ese camino empedrado que les lleva hasta su restaurante favorito tener la conciencia tranquila viajando más cómodo y con un mejor ángulo de visión era posible un So en Audi Retail Madrid sabemos de vehículos pero más aún de personas porque comprar un coche sin tres mucho más que comprar un coche Audi Retail Madrid a la vanguardia del servicio

Voz 1395 09:22 pues oye la tercera ojalá que vaya la vencida en los toros son de Fuente Ymbro ya es una garantía tenemos a al teléfono a Ricardo Gallardo ganadero Ricardo muy buenas tardes bueno ya aquellos tiempos que sufríamos tanto han ido pasando Madrid te va muy bien últimamente

Voz 13 09:39 os doy paso pero yo ya no me digas no no no consigues coger sitio la tranquilidad no no no no eso es mudo inciso digo todo el mundo con lo que puede pasar a poco bueno pues claro

Voz 1395 09:52 el año pasado fue un año bueno hemos empezado a también este año fenomenal

Voz 13 09:56 bueno muy bueno y además todo el mundo adicción

Voz 1395 09:59 ya está muy muy bien presentado atrapadas en un peso fuerte pero no sin exageraciones pero muy bien hecho

Voz 13 10:04 la corrida no aquí nada tiene la presidenta de Madrid que no corría hecha tienes sino repetir

Voz 1 10:14 holgazanes hizo soplo soplo se va no soplan soplón soplón I S

Voz 1395 10:20 día picaron orgulloso

Voz 13 10:22 claro que también ahí Sheikh padre diciendo seis diferentes sí sí como casi siempre que venimos venimos que siempre reía trece y otro en mano del sexto pero no no no no de eso de orgulloso pero por parte de padre que somos los dos toros de bueno el año de enero si se pero inicialmente no gentes si yo normalmente nosotros vamos siempre con un mínimo con chicos chico se le pero bueno yo podré es si eso es bueno

Voz 1395 10:58 puede parecer mayor desigualdad pero mayor seguridad

Voz 13 11:02 yo no sé porque la seguridad no sé lo que sí es verdad que una ganadería larga tiene que echar muchas muchos metales y esto es lo que pueden ser pues si no se cuáles pero no pueden tampoco jugar muchos Serrano semental en todos los toros entrarle sostienen que no es buena icono regular cosas más

Voz 1395 11:21 bueno esperemos que siempre partidario

Voz 13 11:23 mal ejemplo siempre la las abierto siempre o intentado cuando cuando podía

Voz 1395 11:28 a otros compañeros sí compañía que están aquí en el estudio dicen y cuánto sementales tiene que te quedes seis padres pues la veía pero un puñado

Voz 13 11:37 ahora ahora ahora hemos bajado un uno chicos pero no el año pasado setenta Rifkin años es decir uno no exenta iban entonces una muy bien

Voz 1395 11:51 yo no sé cuánto cuánto te salen ahí

Voz 13 11:55 nosotros no que normalmente ramo estoy año concierto porque toman pasa es que ahí hay un despotismo Muguruza que pues yo ya eso tiene el campo echemos entonces no ya lo había temió ir después de se de se desperdicia pues ya que eran la corrida de toros

Voz 1395 12:15 fíjate en la corrida de toros además con con un cartel es muy variado Adame que posiblemente es de los mexicanos que tengan mejor oficio ojalá que bueno hizo la añada también acierto con la espada ahí triunfo no Román que es la frescura eh cómo ha cambiado el chaval y que sacó partido profesional de los jóvenes yo creo que es de los que dan seguridad no

Voz 13 12:37 allá el año pasado es otra estuvieron en las dos corridas de Aviñón los tres señor es luchar siempre estuvieron aquí me parece si no me equivoco memoria rumano me paré Mille que la persona de enfrente miembros

Voz 1395 12:58 seguramente si no te con el cambio de Román ha sido espectacular

Voz 13 13:03 es un fenómeno además una persona muy buena persona tiene que te mira ahí controlando un poquito más yo ser Sun pensó pero tiene valor tiene cuando oí llega

Voz 1395 13:17 ahora te arrolla no hay que llegar también la etapa en la que se pegado entregárselo oí ese templo cuando hay que templar se pero todo eso te con el tiempo lo buenos que está con las primeras la boca ahí que tiene

Voz 13 13:29 pero yo quiero que tengan los plazos y también que el público de Madrid hombre Madame no desataron conseguir demasiado frío

Voz 1395 13:40 que pone también el de su parte

Voz 13 13:43 tú tienes un tenemos muchas formas de chicle en forma de torero

Voz 1395 13:53 sí sí yo que esto tu amigo o tu hermano fuera torero tocará que toro de la creación

Voz 13 14:00 es el que tira para deben yo que no se ha hecho no pues pero si yo chico ahí no me los obreros todos ante sirio que va siempre era hay ahí un pulmón es que en el sexto toro hermano orgulloso no orgulloso si se tiene cosa mira puedo ahí un toro que admiten tanto si ya hermano del primero de Roma ya hermano del doctor Ureña de aquí de Madrid

Voz 14 14:38 yo les digo ordenó a grito no es

Voz 1 14:42 eso es

Voz 1395 14:44 el castaño al que la gente lo entienda con como es el el pelo ese como es castaño Taula

Voz 15 14:52 bueno como las vale pata Varda

Voz 7 14:55 claro que sí pero no

Voz 13 14:58 claro más claro no y entonces se ven está gorda que me recuerda un tipo de lo que porque la gente lo sepa él lo quieren una lo que utilizaban los del campo a moverse como ahora se montan en la reto es lo una parte

Voz 1395 15:13 ya te había muy tranquilo me me gusta mucho mucha suerte

Voz 13 15:16 un abrazo para todos los tuyo muchas gracias venga

Voz 1395 15:20 hemos escuchado también al ganadero hoy sería bueno que escucháramos también la al gerente de de la plaza porque hay muchísima gente de ustedes que están preguntando si quedan entradas para los días fuertes creo que hay cacerolas explicara Nacho le daremos es pues también con Alberto Aguilar tengo muchas ganas de hablar con él porque es un año en prácticamente puede ser la yo de despedida y luego a que lo tengo muchísimo respeto que ustedes Segur también los afiliados de Madrid el hemos visto tantas veces si dar la cara de forma muy muy importante que lógicamente vamos a enterar no lo sé cómo está también estamos pendientes de saber cómo está Javier Cortés la verdad es que todo lo recuerda no que triunfo que cortó una oreja una actuación muy muy importante y la jornada también muy fuerte de momento ha perdido una corrida que tenía que torear en al es el galés es una ciudad muy cercana a Nimes en este domingo no puede y lógicamente pues ha cogido otro otro compañero la corrida por exportando tengo que hoy los toros de Fuente Ymbro son holgazán el primero para dame hechizo el segundo para Román soplón primero el tercero para Garrido señoría el cuarto que es el segundo para dame aún Castaño el quinto para Román orgulloso el sexto Toro negro para Garrido los obreros no son de la ganaría titular sino de Valdefresno llama uno Cigarreres suena ese nombre este Valdefresno en negro gano al primer sobrero Campa Neiro que es el segundo sobrero que ojalá no lo necesite salir en ninguno de ellos y vaya todo bien de capa negra por lo tanto es sería la lista de de todos los preparados para la tarde de esperemos que no haga falta que salgan los obreros y que la cosa funcione con Adame románicas pero con los toros de Fuente Ymbro recordarle ese también que mañana es el día que viene los toros de Pedraza Yeltes con Escribano Daniel Luque Fortes pero vamos a salir de dudas porque tenemos ya al gerente de la plaza de toros de Las Ventas Nacho buenas tardes buenas tardes Nacho hay mucha gente que que llama ahí dice vamos a yo no tengo a Bono que hago voy a taquilla todos los días allí unas fórmulas para para saber si si viven fuera de Madrid si hacen el viaje no no hacen el viaje como hacen la gente que tiene que hacer

Voz 16 17:49 hombre pues evidentemente cubriera taquillas es una de las soluciones

Voz 1 17:53 sí están en Madrid no está aquí

Voz 16 17:56 desde las diez de la mañana está la taquilla abierta ininterrumpidamente hasta hasta una vez empezado el festejo de cada día y por supuesto luego Internet en tres W es la de las punto com pues hay ahí yo creo que un sistema de venta fantástico donde donde se pueden adquirir en las entradas incluso desde el teléfono móvil así no hace falta ni siquiera recoge las en taquilla porque les puede siempre ver en casa con tu impresora o desde la oficina o te las puedes llevar cargadas en el teléfono móvil y a través de las pistolas que se han instalado este año pues entras sin ningún problema en los toros

Voz 1395 18:35 es la la gente yo creo de la sensación de que este año se puede superar el número de aficionados

Voz 17 18:42 de la feria y al cabo de todo el ciclo

Voz 16 18:47 pues eso es una tendencia que parece haber si es cierto que hay un pelín menos de abonados que el año pasado

Voz 7 18:58 no

Voz 16 18:59 el número similar al que hubo en la Feria de Otoño que descendía un poquito con San Isidro pero lo cierto es que el ritmo de ventas de entradas sueltas es superior entonces eh pues parece ser que por ejemplo ayer mismo bulbo dos mil personas más que la misma corrida la primera corrida de San Isidro del año pasado es evidentemente eso hoy va a haber más gente que la segunda corrida de San Isidro el año pasado IS síntoma pues es muy positivo evidentemente

Voz 1395 19:26 si hay una cosa buena no que quitando algunas tardes que se que lógicamente tienen un gran interés especial cosas de la de Roca Rey por tanto ya casi están completas en muchos días al haber un poquito menos de de abonados digamos que hay con más de de de entradas buenas parece dispuesta para parar al aficionado el cliente que que de repente ves vaya hundía dos días nada más no

Voz 16 19:52 sí sí sí Belmondo el descenso sintomático era realmente ese mismo no tampoco podemos decir que que hecho lo vemos como un problema porque porque el grueso de abono afortunadamente es una errática en Madrid se sostiene hecho el año pasado se creció hoy ese año estamos pues digamos que los números de un poco por encima de los números del dos mil dieciséis en San Isidro entonces bueno e con eso sí además como bien dices hay una oferta además como los abonados pueden elegir de las veinticinco corridas pueden elegir dieciocho pues evidentemente eso supone que para los días que no son de una expectación máxima pues hay corrida ahí extra

Voz 1395 20:36 pero es muy interesante

Voz 16 20:39 la pues a disposición de publicidad

Voz 1395 20:41 alguno de los abonados no ha cogido la corea de Roca Rey supongo que no no todos no

Voz 16 20:48 bueno yo creo que acoge cualquiera de esas dos corridas son dos de las más demandadas Si bueno yo creo que vamos He visto hasta que en las primeras horas de venta pues había puesto siete

Voz 1395 21:04 fíjate que este año habéis hecho una publicidad muy llamativa muy moderna muy muy atractivo bueno eso al departamento de José R toda su gente pero que yo esperaba que la reacción del público y en general yo creo que sea una nación positiva no porque me daba un poquito de miedo dice en gente que está acostumbrada a lo más clásico a lo más tópico es de eso sin embargo las sensaciones sobre todo en la gente que en normal la llama mucho la atención no en la apoyo gusta es creo eh

Voz 16 21:34 bueno pero siempre decimos lo mismo aquí hemos de dirigirnos esta sociedad en general al público incluso no taurinos no no tenemos sin embargo tenemos que llamar la atención de aquellos que no son tan tan curioso que no son Taurinos directamente no porque porque eso es lo tienen los pone en valor y en ese sentido creo que es muy importante destacar que estamos ante el el equivalente no al Mundial del Torío donde hay ocho nacionalidades que no es solamente algo español de de cuatro frikis españoles que nos gusta el tono y que estamos con la España de pandereta Hay típica el Hispania no que esto es mucho más que que haya hecho nacionalidades que hay un torero como Roca Rey que que es de Perú un país que hay once horas de avión de diferencia donde hay una plaza del año mil setecientos y pico que es la plata de hacho de Lima es donde hay una figura del toreo que ahora mismo está colapsando la plaza cualquier plaza donde torea que Roca Rey no yo creo que eso es importante que se sepa más allá del ámbito taurino no oí y ese es el objeto principal de la Armada

Voz 13 22:46 pero que además no solamente el impacto que pueda tener

Voz 16 22:48 España es una impacto que está teniendo en cada uno de los países donde donde se está conociendo la campaña no yo creo que sea un paso más

Voz 1395 22:56 es un paso más a la modernidad a la lógica al futuro y es lo bonito que tiene esta campaña bueno pues todo en marcha no les están los toros en los corrales la presencia de Adame de Román ni de Garrido sea una buena tarde no en cuanto a público

Voz 16 23:13 yo yo espero que sí sí sí incluso yo lo que ya fue una asistencia muy buena Joy habrá un poquito más vamos vamos de menos

Voz 1395 23:21 más gerente un abrazo hasta luego

Voz 18 23:26 tenemos la mejor promoción desconchones y pases a mitad de precio y aprovecha los grandes descuentos de dormir en colchones y base todo a mitad de precio recuerda sin dormir así transporte montaje y retirada de producto grande imaginas pasar una noche con

Voz 19 23:47 el Chelsea

Voz 4 23:49 Miguel Poveda Steven Tyler Miguel Ríos Serrat Il Divo

Voz 3 23:52 esa Sara Baras Jorge Blass muchos más en hacen estar Wright Marbella punto com

Voz 10 23:58 si eres padre o madre

Voz 20 24:00 desde tu hijo con la tuya el banco te la quito esto es una tremenda injusticia pero en Activa t abocados te ayudaremos a recuperarla por primera vez en la Justicia anula el aval hipotecario por falta de transparencia

Voz 9 24:13 llámanos al novecientos diez doscientos setenta y nueve ochocientos ochenta y uno más información en Activa t abogados punto com

Voz 12 24:22 tan dime como

Voz 1395 24:27 pues hoy la tercera corrida de la feria se ha sido hasta el momento no pasa con lámparas de Guadaira ni una vuelta luego el día de ayer ni una vuelta al ruedo hijo tiene que empezar a cambiar las cosas Fuente Ymbro Joselito Adame Román y Garrido este mañana mañana Viena de Yeltes con Escribano Daniel Luque y Fortes quería allí pueden pasar cosas también interesantes en seis rejoneadores seis es que les guste el toro al caballo lo tiene claro este sábado con reses de Fermín Bohórquez sea ese va a ser la la de seis jinetes de caballos Javier alrededor de la una cosa tremenda para cada uno de ellos son capaces llevar una quincena no y el domingo una corrida de os acordáis devastó un hito no Baltasar Ibán vas tonito el triunfo grande de de Rincón esa gente no recuerda te Rincón posiblemente ninguno ninguno de los dos cuatro seis nueve toros en total que salió a hombros más una corrida que toreó antes de mes de abril estuviera muy seria que nadie habla de de ella y Llinás recuerdan recuerdan ningún toro que de esa de esa época sin embargo es todo el mundo recuerda bastonazo de Baltasar Ibán con lo que el portón oreja hay sí que quedó ahí pero la emoción que tenía que el toro Alberto Aguilar Sergio Flores si Francisco José Espadas el cartel del domingo

Voz 1 25:45 pero queremos hablar con Alberto Aguilar Alberto buenas noches enhorabuena donde digo buenas noches se que esa noche entre la noche me trae me me atraen

Voz 1395 25:53 cabeza siempre buenas tardes Alberto

Voz 1 25:56 cómo estás muy bien fenomenal preparado no pues va a ser un día un día bonito eh

Voz 21 26:02 bueno si vas a hacer bonito ondea dirían que quiero disfrutar al máximo

Voz 1395 26:08 la temporada va a seguir normal no el veto

Voz 0165 26:10 yo soy de momento de momento si no a estar la temporada p'alante ahí hasta ya cuando ya terminamos la temporada pues ya se acabará todo

Voz 1395 26:23 a la que no a la que de que te salga todo tan bien que digas un poquito más no sería bonito te lo mereces no porque ha matado a coordinar muy serias triunfado muchísimas veces yo estaba el día de de Cali de la de la acogida de Cali ha dado la lata sacó a cornada en

Voz 0165 26:40 mucho porque al partido nervioso que me ha fastidiado no que la pierna y en no poder mover el pie pues pues pues porque es incómodo no es un como es llevar es duro es duro pero bueno la peleando

Voz 21 26:55 a mí de cómo mil tres eh que pasó el percance y nada pues yo a todo tiene su final no muy inundando la verdad

Voz 0165 27:09 también estoy cansado y muy bueno pues se decidido en cuanto me dijo el médico que me tenían que operar por sí que fuera la última temporada y no no complicarnos más la vida no porque para

Voz 1395 27:22 el día normal para para la habitual no no no te has ido

Voz 1 27:25 el problema no no para mí normal

Voz 0165 27:28 no no tengo ningún problema cuando pues el piso terreno inestable si bueno pues hago expuestos el esfuerzo fuertes pues es cuando si se reciente no pero vamos que aunque

Voz 21 27:43 eso ha estado hay lo que tenemos que llevar la vida es así y hay que afrontarlo como bien

Voz 1395 27:50 fíjate una cosa curiosa porque aquella podemos tener una televisión puesta algo verdad

Voz 0165 27:55 no es que estamos aquí me

Voz 22 27:57 bueno mejor iba lleno en un valle pan una zona parecía escuchado va regular

Voz 1 28:05 bueno bueno bueno cuál es la especialidad de Sepang como seamos varía va a hacer publicidad gratis venga vamos a mitad me Tasca no

Voz 0165 28:17 boutade

Voz 1395 28:20 Alberto como estuve en Cali con el día de la cornada que estabas triunfando ese día de repente para que la gente lo entienda sería aquí en en la parte posterior de la pierna en la en lo que es estar aquí no después esas aguantado durante mucho tiempo

Voz 1 28:35 sí

Voz 1395 28:36 con un sacrificio tremendo porque la plaza quedaba disimulado por lo menos la gente no yo yo porque porque había visto pero de que de que no pasaba nada no supongo que es ahora un esfuerzo añadido que tenía que hacer para disimular eso no

Voz 13 28:49 no es así porque el primer año sí

Voz 0165 28:51 os acordáis de usar un aparato ortopédico luego ya me lo quité pero por mí no porque me lo dijeron los médicos no porque las incómodo al aparato y bueno describir digo mira yo tengo que tirar p'alante como se ha ahí yo tengo que está mal visto no pero tenemos dos cuando va a ponerme delante del toro no tengo cojones quitarme jugarme la vida igual no nos bueno pues pues pues y la verdad es que no se notaba TAD pero luego está escrito después de de las corridas de toros y otro toro y otro toro y otro toro que hay algunos que te complica la vida como tú bien sabes Manolo

Voz 1 29:36 pues la verdad no estoy porque han matado de todo

Voz 1395 29:38 matado aún haber matado en las las agradables tras matado muchas corridas muy muy serias y muy duras lo que pasa es que claro es carita de niño yo no sé si tienes todavía XXV años treinta años

Voz 0165 29:52 que el XXIII

Voz 1395 29:54 muy bueno no es una edad muy buena además esa cojera cogiera Ponce fíjate que informaría

Voz 1 29:59 te tiras a otro cuarenta es tremendo lo de

Voz 0165 30:06 mostró un privilegiado algo agosto porque humano ya no explico como dicen

Voz 1395 30:16 Alberto después de Madrid que tenemos

Voz 1 30:18 pero de momento nada sino pues si si no entonces

Voz 1395 30:23 se severidad por lo menos no unas cuantas corridas en sitios donde has estado otras veces empatado en Francia cosas serias que se sepa no se sepa que se retiraron toleró que que no ha engañado nunca nadie

Voz 0165 30:34 la verdad es que Francia me ha impresionado mucho no porque tengo dos Puertas Grandes en vigencia abrirlas en Arles también tengo dos Puertas Grandes perdón una Puerta Grande en Nimes tengo otra en bajas importantes de estancia de bueno pues no no no esa nueva zona sonado no eso sí que es verdad que desde no más no lo no lo entendí o no pero que no pasa nada

Voz 1395 31:06 pero yo tampoco eh porque normalmente no no no no tienen no olvida ese tipo de cosas y las premian normalmente algo no sabía qué hacer alguna gestión porque

Voz 0165 31:15 no pasa nada Manolo no pasa nada mira yo tengo Madrid ahí tengo dos toros de Ibán es una ganadería que a mí me gusta es la entiendo Mi oye si Dios quiere me respeta un toro oí me ayuda

Voz 1 31:28 sí podrán pasar pueblo pero sí quiero

Voz 0165 31:30 verdad que que yo tendré pasará lo que tenga que pasar pero si me dejas no disfrutaron mire disfrutar y luego ya después de la corrida Dios dirá

Voz 1395 31:40 el toreo tiene una cosa que la diosa Alberto es que si de repente sale un toro que embiste de aquí a gusto le cortas orejas

Voz 1 31:48 aquel quizás me olvide te pones darse prisa en amantes Sara no

Voz 0165 31:54 claro así luego estará unos se otorgaron no no pero pero sin que esto se estudien toreo te cambia

Voz 23 32:01 en en nada en diez minutos lo menos en cinco

Voz 0165 32:04 minutos que ha podido cambiar la vida entonces pozos no pasara nunca pasa nada

Voz 1 32:08 yo te digo que no soy rencoroso yo digo una cosa

Voz 1395 32:11 por lo ha hecho ya tienes rédito pero qué bonito sería que de repente tal y como están las cosas salieron por la puerta grande Ia había que empezar a cambiar carteles que lo disfrute un abrazo mejor te estaremos en el domingo estaremos en contacto porque ese día puede empezar o terminar muchas cosas un abrazo muy fuerte Alberto

Voz 1 32:30 no habrá un no

Voz 1395 32:33 Curioso eh porque cada torero tiene su vida sus problemas un tema distinto bueno dónde vamos

Voz 17 32:41 veré en rojo

Voz 1395 32:45 nada más y nada menos que a Juan Antonio Hernando hablamos con él para Antonio buenas tardes

Voz 7 32:53 Manolo cómo estás con placer saludarte y sobre todo pues ya no

Voz 1395 32:57 primera vez que hablamos no es de noche

Voz 7 32:59 en el de días la más recién conmigo que allá estaría despertando me hermético

Voz 1395 33:05 fíjate hemos hablado con Román hemos dado con Garrido con el ganadero faltaría hablar con Adame pero hemos he dicho que voy me he de hablar con esto no vamos a hablar con el periodista más

Voz 14 33:15 el partido casi veinte de hija

Voz 1395 33:18 cómo está pasando por algún sitio con con viento

Voz 7 33:22 algo algo pero ya me ya me cubrí Manolo sentí de inmediato como el viento hoy bien

Voz 1395 33:27 es la dame mayor no eh qué tal

Voz 1 33:30 se en México José

Voz 7 33:31 muy bien ha tenido una temporada extraordinaria primero los que han ustedes por fue podido ver a través de televisión es la Plaza México pero creo que la Plaza México que le aprieta un poquito él exige Maddie además que no ha tenido toros con esa emotividad que el requiere ha tenido una feria de de Aguascalientes extraordinarias primero estando soberbio en una especie luego inhumano con el que pudo cortar una oreja

Voz 13 33:58 el mismo saldo que estuvo El Juli Perseo que bien

Voz 7 34:00 nos temporada interesantísima intensa de alrededor de treinta y cinco corridas creo que vamos a ver a un a una dame un poco más curtido y sobre todo con muchos ofertar artísticamente porque tú sabes que el toreo el torero se tiene que renovar porque sino pues se quedan

Voz 1395 34:18 a ver si eso es bueno no y además a esta gente ese retroalimentan porque la vida es Luis David al pequeño y ellos están siempre viviendo juntos sino también alimenta no los unos a los otros no yo he tenido mucha suerte con Luis David Le he visto de tardes muy atractivas desde el aviso diez no desde la alternativa en en Nimes a tardes sueltas en Francia hay bueno hombre me parece un torero que que tiene unas condiciones muy siendo hermano los dos son diferentes

Voz 7 34:47 muy distinto artísticamente en la forma de interpretarse muy muy muy distintos muy muy distinto si estoy totalmente de acuerdo contigo que esa retirada la retroalimentación que tienen entre ellos es extraordinaria les sirve a los tres tanto el experimento día de José para sus dos hermanos menores como la frescura que ellos pueden aportar a José que los ve tú eres testigo como son hacen presencia cada uno de ellos pues

Voz 1395 35:15 el Piqué años con él en el en el cole

Voz 7 35:18 son tanto con Alejandro que sea más pequeño pero sí sin lugar a dudas se retroalimentan luego este este cambio que has tenido José al estar muy cerca de Uceda Leal en Méjico de un Gerónimo de toreros con la veteranía de las cual se ha sabido retro alimentar muy bien qué esto es algo muy poco sabido que Joselito Adame últimamente escindido una cercanía y una amistad muy importante con un un cantante un un compositor y hay también e intérprete muy afamado en México no sé quién lo sea tanto que José María Napoleón que poca gente sabe que fue

Voz 1395 35:58 por eso no

Voz 7 36:00 Napoleón que es el nombre de pila pero que es un artista un compositor que curiosamente es muy amigo de José Tomás en México es un cantante muy muy reconocido sabes que un torero cuando está muy cercano a un artista en este caso a él que aparte fue matador de toros

Voz 1 36:16 algo se mueve en una retroalimentación

Voz 7 36:19 especial y es lo que les está pasando lo que espiritualmente a José hoy

Voz 13 36:23 tú recordarás que en la Feria de Otoño tuvo

Voz 7 36:25 la de cal y una de arena ya espero que hoy que se agarre los trabajos porque ojalá abra la puerta grande Juan Antonio una una cosa

Voz 1395 36:33 la es el último mexicano que ha salido por la puerta grande el año que año era

Voz 7 36:38 si no estoy mal en el en él

Voz 24 36:40 al final setenta allí

Voz 7 36:43 dos ayunos por ahí Manolo a salir

Voz 1 36:46 con ningún mexicano Dunia hoy como como hacía Juan Antonio como hacemos pasarle

Voz 1395 36:50 un poquito más de de emoción en casa a las ganaderías en general de México porque mira que dan Corea y mira que hay afición mira que está bien pero mira que sale cada falta

Voz 7 37:03 porque eso que por qué se decide tristemente Manolo pero es comparable a lo que te juro que hay ganaderías que ponen emoción

Voz 1 37:11 bueno es que las figuras no volvió

Voz 7 37:14 lo Iker las que vemos allá en verano o en otoño he por por ejemplo en la feria Aguascalientes la corrida triunfadora la joya una lista con ella

Voz 1395 37:24 cuando no de ganaderías de las que de las que en caso de que todavía tienen tiene una moción para que las las pidamos no puedo decir que a ver si conseguimos eso porque porque la sensación de esas tardes de esas noches no de México y en la que el toro se para se se aburren me imagino que todo eso bueno lamentablemente para para el para el empresario no es bueno

Voz 7 37:48 no por supuesto que no mira mira mira el ahora en Aguascalientes estaba al lado de El Juli en el callejón el no toreaba estaba toreaba al día siguiente yo estábamos viendo el que fue el mejor encierro de la feria es que desde la joya

Voz 1395 38:02 la joya no apunta el hombre estaba el hombre

Voz 7 38:05 estaba extasiado mordiéndose los labios siendo pero que que me estoy perdiendo ese esta corrida con la que les pegar la cornada Arturo Macías y entonces qué es lo que sucede que sus veedores son la gente en la que confían en ellos para para ver creo allá no salen más que decir ganaderías no son las que están funcionando

Voz 1 38:23 pues sí como es que es lo mismo que sucede

Voz 7 38:26 pero no son no son las que están funcionando hay que le

Voz 1 38:29 no pero aquí José Antonio en la en la fe

Voz 1395 38:31 o sea he sido hay de todo hay algún la verdad es que decir las que usan las figuras siempre hay catorce encastes diferentes en la en la Feria de San Siro saldrán bien no saldrán mal no pero

Voz 1 38:43 el menú no es todos los días judíos

Voz 1395 38:44 días judías de lo que diga un día cambian una cosa subida de chopo hay que cada día hay un tema distinto no

Voz 7 38:52 más allá de repente cierran

Voz 1395 38:56 este es un tema que tenemos que que que trabaja el te quedas sola feria no

Voz 7 38:59 me quedo toda la feria manolos es que estaremos sí

Voz 25 39:02 en contacto y al rato siempre un abrazo

Voz 1395 39:07 tu casa está en Gran Vía XXXII la Cadena Ser

Voz 7 39:11 los los es ojalá el domingo yo estoy por allá sí