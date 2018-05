Hora 25: Programa completo 10/05/18 (Tramo de 22:00H a 23:30H)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:21 Ciudadanos no ha aguantado ni veinticuatro horas esta mañana ha dejado de disimular lo poco que estaba disimulando y se ha lanzado al ataque del PP espoleado por la encuesta de ayer del CIS no ha encontrado mejor manera de hacerlo que aquí Sandro el Gobierno de Mariano Rajoy de no estar aplicando constitución en Cataluña ahí es nada para anunciar acto seguido que rompe el pacto del ciento cincuenta y cinco como Alves Rivera campeón de debate en la Universidad por defender una cosa y la contraria sin pestañear es capaz de convertir un gesto de cara a la galería en toda una cuestión de Estado ha convertido un anuncio sin consecuencias en una grave crisis entre Ciudadanos y el PP por qué en qué consiste exactamente retirar el apoyo al Gobierno en la aplicación del ciento cincuenta y cinco aplicación aprobada por el Senado este punto no lo ha explicado Albert Rivera en su análisis de las encuestas Rivera debe haber llegado a la conclusión de que lo que a él le da votos es el tema de Cataluña cuestión en la que Rajoy se presenta más indeciso IS su filón si el dice que le pisa los talones al PP es el momento de sacar la artillería con Cataluña acusando al Gobierno de pusilánime e incluso de connivencia con los independentistas que no está nada mal Rivera no lo importa seguir apoyando al PP de la corrupción la última prueba ha sido el apoyo en Madrid la corrupción le da igual pero visto con esto no rascar votos ahora con Cataluña es otra cosa Rivera quiere que la próxima encuesta les sea todavía más favorables Ángels Barceló ese en en la mesa de análisis Cristina de la Hoz buenas bueno sí yo creo que están ya asentados pero todavía no podemos saludarle a Ramona de Elia Milagros Pérez Oliva que están en Radio Barcelona pero yo sí está aquí con nosotros José Luis Sastre buenas noches lo buenas noches que es miércoles primeros pasos perdidos de la semana

Voz 1071 01:59 eso es hemos recuperado algún día festivo que había por ahí bueno ayer salió el CIS y hoy Alves Rivera ha dicho que rompe con Rajoy quizá no tienen a caber una cosa con la otra y sólo es el tiempo que sea puesto ordenar las cosas las ha dejado en concreto en este orden verán una vez que Ciudadanos ha mantenido al PP en la Comunidad de Madrid ha dado Rajoy sus presupuestos ciudadanos rompe con el PP en aquello lo que no discrepaban que era Catalunya ruptura puede parecer por tanto una palabra pues hombre exagerada pero es la que ha utilizado el propio Albert Rivera que ha salido del hemiciclo exhibiendo enfado hasta aquí hemos llegado

Voz 2 02:29 sí sí lo digo muy claro porque me parece que hasta aquí hemos llegado con esta posición absolutamente displicente muchas veces y Miranda

Voz 1071 02:35 pero el Gobierno se extrañaba han por la contundencia de Ciudadanos a primera hora justo en este momento pero ha resultado muy llamativo que Rivera que siempre incide en cómo aplica la Constitución haya dejado incluso esta frase en la tribuna del Congreso miro porque es llamativa crea diga Rivera sobre la aplicación de la Constitución

Voz 3 02:52 actúe y recurra ante el Tribunal Constitucional sino si no es así expliquen no explíquenos porque usted no piensa hacerlo si lo hace tiene nuestro apoyo si no lo hace no podrá contar con nuestro apoyo para aplicar la Constitución en Cataluña

Voz 1071 03:04 no podrá contar con nuestro apoyo para aplicar la Constitución en Catalunya no en fin ruptura decíamos es una palabra dolorosa que no necesita explicación cuando una relación Se rompe rompe y nadie tiene preguntas al respecto observen sino las rupturas de verdad que son las que se producen dentro de los partidos Santamaría y Cospedal Sánchez y Díaz Iglesias y Errejón pero esto qué significa que significa romper sobre Cataluña se preguntaban hoy a los diputados de Ciudadanos porque no estaba nada claro a qué se referían con eso de romper

Voz 1487 03:33 y creo que esto no le da un voto esto les puede perder hacer perder votos y hacer que mucha gente no se lo tome en serio porque ve que está usted de aprovechar Otegi en un temer

Voz 1071 03:43 fue el CIS y hoy Rajoy ha llamado Rivera aprovecha Tegui que es la manera vasca de llamar a alguien aprovechado sido doble golpe contestar a Rivera con una palabra que a lo mejor Rajoy escuchó de boca del PNV miente

Voz 0032 03:55 me daba lo que Ciudadanos no quería que le diera

Voz 1071 03:57 el tiempo en fin acabado por ordenar las cosas y a menudo hasta las precipita ahí tienen a Rajoy y Rivera metidos en un lenguaje que cualquiera diría que es de campaña electoral no porque no es tiempo lejos de unas elecciones la gente no ni tiene por qué

Voz 1150 04:12 que en eso el Gobierno tampoco nosotros ahora

Voz 1071 04:15 pues sólo faltaba el Gobierno no esperaba este contratiempo por Cataluña en el Congreso esta mañana la sesión de control el Gobierno esperaba que el atacaran por donde siempre por la corrupción pero eso va a Rajoy ya le da igual corrupción dice es lo que tienen los demás

Voz 1487 04:28 también puede ocurrir que usted pretenda con sus cuestiones que yo hable del becario que cobró sin aparecer por la Universidad al que luego usted ha impuesto como candidato

Voz 1071 04:39 decía Rajoy a Iglesias o podría esperar el Gobierno que le atacaran por la manipulación en Televisión Española y esa revuelta de sus trabajadores que se han levantado para defender un servicio que en realidad es de todos nosotros pero es al Gobierno puesto importaba relativamente

Voz 4 04:53 a lo mejor a usted no le gusta de informativos mire puede cambiar de cadena osea el tenemos libertad en España

Voz 0194 05:00 es que es el punto de vista de nuestro ministro de Asia sobre nuestra televisión

Voz 1071 05:05 sí es una encuesta lo que está complicando los minutos del Gobierno su socio su principal rival acaba de anunciarnos que ha roto con él aunque no esté claro a qué se refiere con eso de ruptura el tiempo al cabo ha ordenado a las cosas por qué tan profunda es esa ruptura que Ciudadanos le ha dado dos años a Rajoy para que tenga tiempo de pensar

Voz 0194 05:24 mañana adiós nada vamos a analizar todo lo que ha dado de sí este enfrentamiento entre Ciudadanos y el Partido Popular en el Congreso saludó antes a Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenas noches Ramón Adell buenas noches hola buenas noches sigue aquí con nosotros Cristina de la Hoz antes de ir a lo que ha sido esa ruptura del pacto del ciento cincuenta y cinco por parte de haber Rivera vamos a lo que ha sido la última noticia en relación con Cataluña porque los pasos se han ido dando de forma milimétrica el boletín el oficial del Estado publicaba hoy la nueva ley de Presidencia de Cataluña aprobada por el Parlament y firmada por Mariano Rajoy unas horas después el Consejo de Ministros extraordinario aprobaba recurrir esa ley

Voz 0803 06:02 además de recurrir la investidura telemática Gobierno también ha recurrido el hecho de que hubiera llevado a cabo en el trámite de lectura aún

Voz 1150 06:13 asimismo también que a través de una ley

Voz 0803 06:15 si se vulnerara una materia reservada al reglamento como la elección del presidente de la Generalidad también el Gobierno ha impugnado la posibilidad de permitir la celebración de sesiones de órganos colegiados de gobierno de la Generalidad de Cataluña a distancia

Voz 0194 06:30 eso de las siete de la tarde el Constitucional admitía a trámite el recurso lo que implica la suspensión automática de esa ley con la que se pretendía dar un rodeo legal que permitiera elegir a distancia a Carles Puigdemont

Voz 0436 06:41 el Álvarez los jueces suspende la ley al menos durante los

Voz 0689 06:43 tenemos cinco meses hasta que dicte una sentencia que resuelva sobre el fondo del asunto mientras tanto le han dado traslado de esta demanda al Parlament para que alegue lo que considere oportuno para que esta suspensión sea efectiva tiene que estar publicada en el Boletín Oficial del Estado que es precisamente el trámite que espera Puigdemont para hacer público a su candidato la suspensión de la norma incluye además de la investidura tener Atica la anulación provisional de los artículos de la ley que autoriza en las reuniones del Govern para que se puedan celebrar a distancia hay también que la reforma se haya realizado por lectura única los magistrados son conscientes de la trascendencia de este asunto porque nunca antes se había planteado hoy para la deliberación de este recurso tienen previsto unir la otra demanda presentada por Ciudadanos contra el acuerdo de la Mesa del Parlament que permite el voto delegado de Coming impuso

Voz 0194 07:28 en la siguiente jugada le corresponde al independentismo la opción a la que pretendía elegida Puche Puigdemont es inviable la ve la de Jordi Sánchez también es el momento por tanto de que Jones para Cataluña y Esquerra Republicana pacten un candidato o una candidata viable y que lo hagan antes de que llegue el veintidós de mayo así que ahora sólo queda esperar a que Puigdemont diga que se aparta de forma definitiva Hinault como hizo el pasado uno de marzo

Voz 1150 07:51 Avui informado percibiendo Parlament de Cataluña

Voz 0194 07:54 hoy he informado al president

Voz 1900 07:56 desde el Parlamento de Cataluña que de manera provisional no presente mi candidatura para ser investido presidente de la Generalitat y le he pedido que se guíe lo más rápidamente posible la ronda de contactos entre los diferentes grupos parlamentarios para proceder a la elección de un candidato a ser investido como presidente del Gobierno autonómico anuncio que Junts per Cataluña propondrá al diputado Jordi Sánchez como candidata con Sánchez como candidato esto es que

Voz 0194 08:23 qué pasa el pasado mes de marzo vamos a ver qué va a pasar ahora vamos a Barcelona Pablo Tallón buenas noches

Voz 1673 08:28 buenas noches con la reforma de la Ley de Presidencia ya suspendida Se despeja el camino para que esta vez sí Carles Puigdemont anuncie en las próximas horas como muy tarde el fin de semana quién es el escogido para ser el nuevo president quién es el famoso y misterioso plan de que será investido la semana que viene lo que pasa es que esto no quiere decir necesariamente que se abandone ya al terreno de lo simbólico es que lo que Jones para Cataluña está planteando en las últimas reuniones es que el nuevo president nombre con a los encarcelados o a los que se fueron de Cataluña es decir nombre es por ejemplo a Junqueras Turull basa o Comín siempre que ellos quieran fuentes de la coalición argumentan que esto permitiría avanzar en la promesa de restituir según ellos al guber legítimo aunque admiten que lo más probable es que estos nombramientos acaben suspendidos poco después en cualquier caso la alcaldesa de Girona y actual diputada Marta Arenas avala esta estrategia en declaraciones a la

Voz 5 09:17 el Barça yo hubo Uriel Move suspendan con Europa calmo

Voz 0116 09:21 dice que vería muy bien nombrarlos Iker si el Estado

Voz 1673 09:24 dejar sin efectos estos nombramientos se demostraría una vez más a nivel internacional dice ella que no se están respetando los derechos civiles y políticos de las persa

Voz 1794 09:32 las

Voz 1673 09:33 lo cierto es que Esquerra no avala esta estrategia en privado pide a alejarse de los fuegos artificiales y de lo simbólico centrarse de una vez en gobernar de hecho los dos partidos hace semanas que tienen pactado el nuevo Ejecutivo en el organigrama no figuran los consellers cesados públicamente nadie de Esquerra se ha pronunciado sobre esto pero el presidente del Parlament Roger Torrent sí ha hablado de forma indirecta de la suspensión de la reforma de la Ley de Presidencia Mané

Voz 0194 10:01 según Torrent en el Parlamento

Voz 1673 10:03 los derechos y las libertades como consecuencia de las injerencias judiciales si el Parlament no es un espacio plenamente libre dice él no se puede ejercer plenamente la democracia como era previsible no ha hecho ninguna referencia al debate de investidura que como muy tarde llegará la semana que viene la idea es celebrarlo tan pronto como sea posible una posibilidad de hechos que la primera votación se produzca ya al fin de semana pero como casi todo últimamente la política catalana pues queda pendiente de jamón de qué día de esta semana decida anunciar quién debe ser el próximo presidente

Voz 1794 10:34 la próxima presidenta Xavi

Voz 0194 10:36 la secretaria general de Podemos en Cataluña muy buenas noches

Voz 1425 10:40 buenas noches apuesta usted porque la semana

Voz 0194 10:42 que viene ya no estará vigente el ciento cincuenta y cinco que habrá presidente que habrá gobierno en Cataluña

Voz 1425 10:49 parece que todo apunta que sí pero es cierto que estamos viendo los tiempos donde la cultivos que todo ha quedado suspendidas en la idea de no lo que diga en sentido ha que estamos es es un momento un poco digamos irreal el cual estamos todos pendientes no de aquello que los ciento treinta y cinco diputadas y diputados de la banda Cataluña o incluso de aquello que que que que dice hirviendo en vistas y no de que es Lemon designe a quién es el candidato que haya eh pero es que estoy mucho tiempo si llevamos ya casi cinco meses así avanzamos por tanto todo parece apuntar que sí pero bueno estamos a la espera

Voz 0194 11:35 lo último desde Cataluña lo escuchábamos ahora en la crónica que nos hacía Pablo Tallón era la propuesta para Cataluña de nombrar con Sellés de ese Gobierno que podría formarse después de que fuera elegido un presidente de la Generalitat a los encarcelados de alguna manera señor Doménech es la sensación de que mantienen el pulso que quieren mantener el pulso

Voz 1425 11:56 yo creo que esto sinceramente es decir la semana pasada asistimos a la aprobación a raíz de la presidencia ahí en algún momento inconsciente traicionó a algunos de los que saltaban esa ley de la defendían diciendo que sabían que esto no serviría para nada es decir llevábamos demasiado tiempo jugando en el terreno simbólico creo que esta propuesta ahora de que los consellers para puedan ser elegidos estando en prisión también entrar en el terreno de campos de bueno de este intento de Jo de juegos lo simbólico pero pero aquí lo que se trata es de que haya un gobierno efectivo que Cataluña recupere el autogobierno que recuperamos nuestras instituciones a y que este país se pueda empezar a recuperar debe de todo ha sido que estoy viendo que es evidente que hay un problema gravísimo con la judicialización de la política pero el primer paso ahora mismo pasa por recuperar el autogobierno de pero unha hay una mayoría que es una mayoría independentista el día veintiuno de diciembre

Voz 0194 12:53 es que no se ha hecho hasta ahora

Voz 1425 12:56 yo espero que al Gobierno no creo llegados a este punto que hagan novio no sinceramente la pero espero que al Gobierno para la compra o instituciones sino hacer esto tienden a pensar en otras opciones como repetir lo digan de una vez

Voz 0194 13:13 cuando dice que no espera que hagan un Gobierno piensa que va a ser un Gobierno volcado todavía en el tema del es más que lo que tiene que ser la gestión de de Catalunya

Voz 1425 13:23 no tanto no tanto no tanto por por esto lo que es evidente que ahora hay un debate en el debate digamos entre aquellos que cuestan jugando en el campo de de intentar pues eso es jugar en el que ha puedo simbólico y aquellos que ya están viendo que que tenemos que asumir de ahí da para poder avanzar hacia adelante pero es una situación que hemos llevado kilo que me acompañáis os y que el otro día en el Parlament de Cataluña la mayor

Voz 0194 13:52 hay mucho talento

Voz 1425 13:55 buen gobierno pero dudo que lo hagan Kaká en lo que hagan un buen gobierno es decir el mundo tan en el cuarto de la política catalana está sujeta a la decisión a Puche Mono hay una mayoría independentista que no sabe cuál va a ser el candidato a la candidata los que no sólo hay una mayoría independentista que en los momentos no sabe cuál va a ser el candidato o la candidata sino que además incluso me atrevería firmar quieren todos diputados y diputadas de esos porque treinta y cuatro no son sesenta y ocho y son ciento treinta y cinco tampoco lo saben ahora es decir una dinámica en la cual ahora todo queda en manos de la decisión de pulmón y creo que si esta dinámica se va reiterando dudo que podamos están en un debate para avanzar

Voz 0194 14:41 es una cosa que piensa usted que que saca Puigdemont con este bloqueo con esta dinámica

Voz 1425 14:47 pues yo creo que puedo es difícil pues que así que se es

Voz 7 14:52 se pregunta la cima podría responder

Voz 1425 14:54 por igual no es el propio Puigdemont

Voz 8 14:57 a mí no me las respondería ya se lo digo

Voz 1425 14:59 sí yo creo que aquí hay un tema que es el independentismo ganaba las elecciones el uno de diciembre yesos indudable en un marco extraordinario también le pero pero pero estratégicamente ha estaba ya sin sin salida ahora mismo ante eso más que mirar al futuro no hay un debate él mismo debate de pasado de cómo ese pasado pues luego está constantemente presente en nuestra acción política pero eso es básicamente es decir cuando se paso se ha pasado a ofrecer el mismo referéndum

Voz 7 15:32 otra cosa

Voz 1425 15:34 ocho no en dieciocho meses la independencia se pasa de todo esto ha apuntado últimamente a cuya mano lo que decía Puche Puigdemont significa que se ha reducido una dramática y eso es bueno eso forma parte de unas opciones políticas que no son más muestras peras unas políticas son las que teniente al Gobierno por tanto creo que sería bueno que no sólo se formará gobierno no hubiera una clarificación de fondo en la política catalana hay un debate de fondo en la política catalana sobre cuáles son unos objetivos para todos lo que estamos debate que no se ha dado

Voz 0194 16:06 pues hasta ese momento se ve Domenech veremos qué pasa en las próximas horas muchísimas gracias y muy buenas noches a vosotros hasta hablado venga pues os pregunto a vosotros Mila le formulaba la pregunta Xavi Domènech que la semana que viene va a ser la semana definitiva y él me decía bueno yo creo que de esos dos somos todos conscientes porque lo llevamos viendo hasta ahora todo sigue en manos de Puigdemont

Voz 9 16:30 sí es sorprendente los las últimas semanas la el papel tan gris y tan apagado que ha tenido Esquerra Republicana y al cabo pues Debón no tiene tanta tanta ventaja sobre Esquerra Republicana son dos socios que se necesitan mutuamente no es que uno sea grande y otro pequeño están casi a la par en cambio yo creo que Esquerra Republicana que ahora está claramente en la posición más moderada antes estuvo en la más radical ahora hasta la más moderada de de hacer un Gobierno y de no poner en riesgo los cargos que tiene desde el presidente del Parlamento a otros cargos por por desobediencia es que pudieran plantearse es sorprendente que no que no hace valer su el peso que tiene de es sorprendente también la capacidad de maniobra que tiene como está dominando bastante la situación es decir es verdad que no tiene que que tiene que que es que es una situación manejada distancia pero no tendría toda esa capacidad de incidencia si aquí hubiera un liderazgo más claro más más más que supieran que yo creo que lo que refleja las sí pero sobre todo un pueblo

Voz 0194 17:39 tú decías por parte de Esquerra claro claro claro

Voz 9 17:42 pero pero yo creo que lo que refleja la situación es una gran confusión del independentismo que le cuesta mucho dar el viraje y hacer la rectificación que tiene que hacer les está costando muchísimo mucho más de lo que pensábamos que les costaría yo creo que Esquerra se ha puesto más en esa situación de la rectificación que Puigdemont entonces aquí la razón esto le preguntabas H había nadie la sabemos pero también hay un componente hay de protagonismo personal no de qué va a hacer pues de Mon el día que haya un presidente que que ya tome vuelo que empieza a tomar decisiones y que se instaure una dinámica política a la que sea baja por bajo que sea el nivel por por baja que sea la intensidad del del Gobierno que salga pues obviamente va a tener un protagonismo hoy ese protagonismo pues va a disminuir la capacidad pues de Monde decidir desde el exterior obviamente

Voz 1794 18:35 Ramón si en las últimas horas parece que estamos dando ya por seguro que el plan ya no sé si es el de Lew el F pues va a el fijado pero muy bien

Voz 0194 18:46 sí pero yo no estoy tan

Voz 1794 18:48 seguro de es la realidad nos ha demostrado que la capacidad de sorpresa Eden nuevos escenarios es infinita y aquí no cabe descartar absolutamente nada incluso no cabe descartar yo creo que vayamos a fuéramos a unas nuevas elecciones no al final se está produciendo una situación en la que alguien dijo que que parte de la culpa de lo que está pasando en Cataluña hay que atribuir la A que en los últimos años no hablo de la política sino la sociedad catalana en la sociedad catalana no se ha dicho en público lo que se decía en privado y que eso ha generado una serie de escenarios imaginarios que han conducido a la situación actual ahora sí eso es cierto además ha pasado al terreno político en el ámbito de la política no se dice en público lo que está diciendo en privado un ejemplo de esto lo tenemos en el en el documento en el borrador de ponencia política de Esquerra Republicana que se publicó la semana pasada el el el contenido el contenido de ese papel es ético con lo que se está con lo que se está promocionando y con lo que está defendiendo desde Cataluña es decir cómo pueden convivir esas dos maneras de ver el futuro del independentismo eso es porque en el fondo como decía Mila el independentismo está tremendamente dividido las opciones personales son las que priman pretender gobernar con un propio en el Palacio el Palau de la Generalitat sin sin que pueda tener ni las atribuciones de entrar en determinadas estancias en determinados despachos bueno además de de un insulto es un desprecio a la institución va a ver a alguien que se preste a este papel sí sí en un inicio ese alguien se presta este papel como pues va evolucionar en las siguientes semanas porque cuidado no es la primera vez que se cambia la realidad con unos pactos no escritos y al cabo de poco tiempo lo que ocurre es que el que está fuera pasa al olvido total eh yo creo que ese es un temor que Puigdemont y sus fieles pues tienen personalmente y que al final puede llevar a un escenario nuevas elecciones

Voz 0436 21:13 no todo en las intervenciones y también es un poco la sensación que tengo yo salvo que lo malinterprete que tenemos mucha carga de es no sé si de escepticismo de cansancio por la situación no yo creo que hoy hemos asistido a una parte de la escenificación que llevamos viviendo varios meses desde que se celebrado las elecciones del veintiuno de diciembre en el sentido de que se supone que el independentismo ya tiene el argumento final de lo hemos intentado todo señores el Estado represor no nos deja entonces como como Carles Puigdemont no puede decir que es el presidente legítimo no puede seguir ejerciendo este cargo pues proponemos propone él propone la otra persona yo tengo que verlo es decir yo creo que ha entrado en un bucle psicológico puso Mon en el que sólo le importa su situación ya no está pensando en en Cataluña los catalanes el siente que representa ese gran magma independentista y que él es el símbolo yo no sé sino un momento dado como ocurrió aquella vez que estuvo a punto de convocar elecciones si finalmente procedió a la declaración unilateral de independencia si finalmente va a proponer a alguien o iremos a elecciones yo no descarto las elecciones porque me da la sensación de que bueno pues lleva siendo un elemento imprevisible ya muchísimo tiempo con el que va a ser complicado saber finalmente si él está dispuesto a perder ese protagonismo del que hablaban Ramoneda el que hablaban Mila es decir desde el momento en que tú por mucho que quieras tutelar cualquier sucesión ya en política lo hemos visto mil veces en cuanto tu de esa alguien el bastón de mando

Voz 9 22:47 no

Voz 0436 22:47 ese va a empezar a pensar por sí mismo aunque fuera está el ADIC aparece como la más fiel de las fieles el bastón de mando

Voz 0194 22:56 precedentes hay mucho precedentes en política teniendo no sólo en gobiernos sino un partido sean partidos

Voz 0436 23:01 efectivamente es decir las sucesiones tuteladas jamás han funcionado pues de Mon tiene el horror el temor de de dejar de será alguien de pasar Ossa de bueno al final mejor un diputado que que vota desde lejos sino mantiene esta tensión desaparece yo no descarto que nos lleve hasta las elecciones y sobre el papel de ERC que lo hemos visto otras veces ERC porque no se revela pues posiblemente porque no tiene nadie ahora mismo pero claro esta esta esta lectura de que es que si ERC ese revela puede ser calificada como la gran traidora me resulta muy llamativa porque porque la gran traidor a la formación política que tiene a sus cargos en la cárcel que traiciones Ésa es decir RCD debería pensar bueno ya parece que ha asomado la patita un par de ocasiones ya dicho señores vamos a una a una investidura no sólo con un presidente efectivo sino con unos mini unos consejeros de efectivos pero ERC no tendría por qué tener ningún tipo de complejo de origen puede ser para argumentar señores los míos están en la cárcel ustedes tienen a su líder huido o qué qué tipo de traición cometería yo propusiera incluso hasta un candidato porqué REC en todo este proceso ha rechazado la idea de proponer un candidato pro

Voz 0194 24:09 yo mil hablabas tú de de de la falta de liderazgo el hecho de que Junqueras este esté en la cárcel a la cúpula vamos a llamarla así de Esquerra Republicana de Cataluña que está en libertad que está sentada en los escaños de del Parlament no tienen ese liderazgo trabajan con las manos Abbas porque su líder está en la cárcel porque

Voz 9 24:30 eh

Voz 5 24:30 bueno porque porque han hecho un planteamiento

Voz 9 24:34 Esquerra Republicana ha sido un partido tremendamente convulso que ha tenido que se ha movido en muchos muchos momentos por una estructura de de de tipo de decisión asamblearia eso le da una inestabilidad interna brutal después de años de turbulencias en es que además estuvo todo el tiempo de de las dificultades del tripartito etcétera llegó yunquera pacífico el partido pero lo pacífico

Voz 5 25:02 jo al extremo al igual o al coste

Voz 9 25:06 de que lo era todo

Voz 0610 25:07 en el partido él era la cabeza pensante a la

Voz 9 25:11 la imagen pública del era además un tipo de liderazgo más bien discreto más bien de sombras más bien de pasillo y de idea patio de patio de esto es que de que de que de un liderazgo así es expansivo eh entonces la segunda era marzo Robbie de está fuera y el resto pues fíjate tenemos la autoridad más grande que tiene la la principal autoridad que tiene Cataluña que es al mismo tiempo el principal líder de Esquerra Republicana de momento el presidente del Parma el Torrent que hace cuatro días no lo conocía masa osea a los que vivimos aquí habíamos visto alguna vez pero nada no teníamos referencias entonces claro es un partido que está descabezado en todos los sentidos es decir que no no no no tiene una estructura interna que permita emerger nuevo literal

Voz 1794 26:00 si al final quizá en el fondo la la la pregunta que que hemos de empezar a poner encima de la mesa es si todo esto representa a los independentistas de buena fe es decir a toda esa gente que sentimentalmente es independentista pero que seguramente muchos de ellos no coinciden con este esperpento continuo que desde un punto de vista de de de de tráquea histórico lo que va a hacer es retardar el posible éxito de la opción independentista iba a ir a un escenario en el que en el que harán falta muchos años para recuperar un terreno que se está perdiendo momento a momento esto desde una óptica estrictamente independentista no porque claro vamos a ir a parar a una situación en la que sea cual sea la solución lo que se ha producido son pasos atrás supongamos que se que se organiza un Gobierno legítimo la próxima semana y que esa opción de llegue a través de un propio aunque no puedan entrar en el despacho pues adquiere toma color bueno para que todo esto cuál es el objetivo de ese Gobierno que políticas públicas aplicar

Voz 9 27:12 a ver el problema yo creo que aquí hay una situación un poco extraña que es que evidentemente en las estructuras de decisión política básicamente son los partidos que dan apoyo al soberanismo hay en estos momentos una gran confusión hay un una o a tiene problema judicial es están realmente muy diezmados Soraya Sáez avería había presumido recordad los hemos descabezado si lo había dicho no ahora eso no quiere decir que esa situación de debilidad de las estructuras políticas se traduzca en una debilidad política por una razón las bases del soberanismo siguen aguantando aguantarán a sus líderes aguantarán las dudas y aguantarán todo lo que hagan mal sus líderes

Voz 6 28:04 a pesar de todo

Voz 9 28:06 por qué consideran que tienen enfrente un enemigo superior entonces están más dispuestos a perdonar cosas que en otras circunstancias de normalidad no perdonaría inconsistencias

Voz 1794 28:18 las dos entidades que han liderado ese esas bases que son la ANC

Voz 10 28:24 yo me cultural si en el momento actual también están manifestando discrepancias respecto al camino ese sí sí sí dejan Tablada Cristina que estáis los dos ahí está dando a hablar Cristina no

Voz 0436 28:36 estoy completamente de acuerdo en que las bases independentistas están dispuestas a a conseguirlo todo porque hablaba Ramón del esperpento pero es que el esperpento ya era anterior al veintiuno de diciembre ya vivimos situaciones de despegue de esperpento ya vivimos situaciones en las que vamos a unas elecciones en los que el el bueno el PDeCAT a través de Junts pel Cataluña ya REC presentan a unos candidatos que ya habían llevado a Cataluña hacia el precipicio que además en un caso uno está huido Giotto está encarcelado es decir no sacar una lectura de todo aquello de vamos a volver a Obama es un paso atrás para acoger un nuevo impulso en el futuro para ampliar nuestra base social para luchar por nuestro objetivo independentista porque si no hacemos dejación no no insisten en el error insiste en el error con los mismos dirigentes que es habían saltado la ley con los mismos dirigentes que están imputados a sabiendas a sabiendas de que la justicia ya la maquinaria de la Justicia ya se había puesto en marcha e independientemente de cara a no estuvieran en en prisión condicional los que están en prisión preventiva si iban a tener que ver con la justicia ya sentarse en el banquillo en uno dos años es decir a unas sabiendo eso sabiendo que tenían un horizonte judicial bastante complicado insistieron con los mismos candidatos insistieron con los mismos nombres en las listas insistieron en el esperpento entonces que el esperpento Obama es yo creo que da igual yo no sé hasta qué punto la gente es consciente de lo que está pasando

Voz 9 30:02 es que creo que no me ha explicado muy bien antes me gustaría insistir sobre la idea yo creo que después de todas las la la ruptura que significó utilizar la vía unilateral que además siempre lo planteaban en un sentido un poco mágico de decir lo que será Cataluña la ruptura conseguiremos la República todas estas cosas eso ahora mismo es evidente que ha fracasado y es evidente para todos excepto para un pequeño sector dominado por la CUP el resto tanto Esquerra Republicana como como el PDeCAT están absolutamente convencidos ya de que él había unilateral ha fracasado el problema por eso sus bases siguen siendo fuertes el problema es que no hay una alternativa a la derrota humillante entonces mientras la gente perciba que no hay una tercera vía mientras no haya políticamente una tercera opción que rebaje el planteamiento del unilateralismo

Voz 5 31:05 por un lado pero por otro lado tampoco

Voz 9 31:08 diríamos conceda la victoria al PP que todo el mundo aquí en Cataluña considera que las forma como el PP ha gobernado el conflicto catalán ahí en eso sí que hay un amplísimo consenso lo ha gobernado muy mal diríamos no mientras no haya diríamos otras propuestas políticas permanezcamos en la situación de polarización la gente que ha votado soberanismo seguirá votando soberanismo porque la alternativa es una derrota humillante que nadie quiere que además es sería

Voz 1794 31:40 hombre pero cuidado que el incremento de las expectativas falsas lo que voy a hacer es incrementar la frustración al final porque claro en en ese camino el tiempo va pasando y aquí no se están atendiendo los asuntos cotidianos desde hace un año ya

Voz 0194 31:55 hace mucho más claro esto es muy difícil

Voz 1794 31:59 hay intereses legítimos de muchos colectivos que están parados

Voz 9 32:03 sí claro porque no son ninguna pero

Voz 0194 32:05 no existe un claro autor claro pero el el soberanismo

Voz 9 32:09 lo tiene fácil decir Bono esto es por culpa de ciento cincuenta

Voz 0194 32:11 pues mira déjame déjame que vaya a la parte del ciento cincuenta y cinco al llamado bloque constitucionalista que se ha agrietado hoy un poquito al menos aparentemente luego veremos cuál es la la dimensión apenas unas horas después de que el CIS dijera que Ciudadanos está cada vez más cerca del sorpasso al Partido Popular dar al anunciaba esta mañana que su partido se aleja del consenso en torno al ciento cincuenta y cinco líder de Ciudadanos acusa a Rajoy a su Gobierno de cierta dejadez ha dicho en su ofensiva legal contra el independentismo por eso rompe un acuerdo que va a quedar superado en cuestión de días en cuanto Cataluña decíamos es tenga un Gobierno propio intervenido así que Rajoy y el PP se quejan se han quejado de que Ciudadanos al que acusan de practicar una política entre egoísta e infantil Óscar García buenas noches buenas noches según Albert Rivera

Voz 1645 32:56 Rajoy no ha controlado el dinero público en Cataluña no ha recurrido el voto delegado de Comín de puesta en Puigdemont no actúa en el caso de los hijos de guardias civiles señalados por profesores no aplica el bilingüismo en Cataluña así que

Voz 2 33:08 sé que hasta aquí hemos llegado con esta posición absolutamente displicente muchas veces y mirar hacia otro lado yo les digo que hace meses que el señor Rajoy desde que va mal en las encuestas sí tiene follones internos no cuenta con su principal

Voz 1645 33:20 la decisión de Ciudadanos no conlleva ninguna consecuencia en la práctica ya que todo lo que hay que pactar sobre Catalunya está ya hecho pero sí es un golpe de timón simbólico al ser ciudadanos el socio preferente del Gobierno el portavoz del Ejecutivo Méndez de Vigo pide a Rivera lealtad inmadurez

Voz 0803 33:34 creo que en estos momentos temas de Estado y este es un tema de Estado es importante la lealtad la responsabilidad y actuar con madurez estoy seguro que los españoles valorarán

Voz 0194 33:45 a quiénes actuamos con seriedad y responsabilidad

Voz 1645 33:48 con madurez en el Partido Popular también en el PSOE reprochan a Rivera su actitud las pataletas de niño pequeño que hay que superarlas

Voz 0194 33:56 yo diría que no tuviera así que no le podemos aceptar al señor Rivera lecciones de ningún tipo

Voz 1645 34:02 un puñetazo que Rivera ha dado sólo y exclusivamente en la mesa donde se negocia Cataluña porque en la de Presupuestos el apoyo de los naranjas a Rajoy

Voz 0194 34:11 sigue intacto José Manuel Villegas C's muy buenas noches muy buenas noches qué consecuencias prácticas tiene qué efecto puede tener la retirada del apoyo de Ciudadanos a la aplicación del ciento cincuenta y cinco en qué se traduce

Voz 7 34:24 bueno pues se produce en eso de que el Gobierno les ha de tener cobertura política de su socio hasta ahora preferente de Madrid el partido que ha ganado las elecciones en Cataluña dice no como es tan importante como es la la gestión del ciento cincuenta y cinco en Catalunya esto únicamente político

Voz 0194 34:45 porque el ciento cincuenta y cinco Se va a seguir aplicando hasta que se levante porque haya un gobierno entre otras cosas porque fue aprobado por el por el Senado es decir no tiene no tiene ningún efecto práctico

Voz 7 34:54 está claro ciento cincuenta y cinco ya se votó en su momento y por lo tanto porque ya está ya está está gozado hoy día aplicar pero eso con el Gobierno precisamente a la hora de de cincuenta y cinco hace que es lo que ya estaban ha sido una actitud de de dar por bueno lo que hacía el Gobierno pues no digamos perjudicar el Gobierno de España no no al señor Rajoy sino al Gobierno de España puede ser la la actitud displicente de señor Rajoy a la hora de de aplicar en muchos cuando se este este ciento cincuenta y pico hace que ya hemos dicho ya están bien y que por nuestra parte que dejamos de dar cobertura lo haga el señor Rajoy los explicaciones de lo que de lo que creemos que está la haciendo mano no podemos perder sentido no podemos seguir avalando lo que está haciendo que el señor Rajoy para la aplicación de ciento cincuenta chico sino seguir haciéndolo pues dependerá de su de lo que decidan los seguir haciendo de acuerdo con el PSOE con el Partido Nacionalista Vasco pero desde luego no tendrán una cobertura política de Ciudadanos

Voz 0194 36:01 porque digamos una cosa que habría hecho ciudadanos que no ha hecho Rajoy en el caso de estar gobernando en ese contexto hasta dónde habría llegado el partido su partido o que habría impedido que sucediera

Voz 7 36:11 bueno pues varios aspectos sobre todo el control de las finanzas por un lado oí en caso de que como parece ser pues el Gobierno Rajoy de la señora Sáenz de Santa Mariña a la verdad la aplicación del ciento cincuenta y cinco ya se Montoro les dañado con el tema de las finanzas y se haya utilizado dinero público para para el proceso se feliz transforma

Voz 0194 36:37 pero sí pero eso tendrá que demostrar pues pero eso señor Villegas tendrá que demostrarse en un tribunal

Voz 7 36:41 bueno está demostrar está investigando lo que no va a hacer el Gobierno es decir como digo señor Rajoy en sede parlamentaria aquí no ha dedicado ni un euro de dinero público a al proceso separatista y ahora bueno pues los investigaciones parece que están llevando a que si esa declaración eso además de señor Rajoy secundadas por el ministro de Economía lo que hacen es que debe cubrir engañado pero para defenderse de que a ellos no les han engañado lo que están haciendo es el juego me encuentro la estrategia procesal de los separatistas porque están negando que haya un delito de malversación cuando las pruebas sí efectivamente cual decir al final pero las pruebas están alumno hace ilustraciones de la Guardia Civil lidera la Fiscalía apuntan efectivamente a que hay un delito de malversación entonces el Gobierno por negar la existencia del engaño por decir que a ellos no les han engañado pues lo que está haciendo el juego procesal en este caso

Voz 0194 37:37 pero yo insisto sí señor

Voz 8 37:38 el artista pero déjame que te diga

Voz 0194 37:41 insisto presunto engaño porque todo lo que usted está diciendo tendrá que demostrar ser un tribunal

Voz 7 37:47 tendrá que demostrarse que tendría que hacer el Gobierno colaborar en esa investigación idóneo negar que ha habido engaño y forzar a imagínese cómo estamos que el juez instructor requiere al ministro de Hacienda de por hace determinadas declaraciones son que se va

Voz 0194 38:03 claro

Voz 7 38:05 tenemos que hacer un enfrentamiento entre los órganos de de de Estado Kayes deberían ir de la mano el Gobierno debería estar colaborando con el juez instructor vino obligándole a requerirle para este caso igual que en el tema de de la de de este posible salida de de dinero para la financiación de el pluses pues ha habido otras actuaciones el recurso de la sede de la delegación de voto de señor con Mi Señor Puyi pon es decir que la Mesa de adoptado la mesa de un acuerdo que nosotros queremos que es ilegal en el PP como consideración ilegales de comer considera que es ilegal pero el Gobierno inexplicablemente para nosotros decide no recurrir ese acuerdo de la Mesa no pues son son muchas actuaciones que se han ido produciendo en los últimos meses que llega un un momento en el que tenemos que decir basta que nosotros no podemos dar cobertura a esta forma la marcha

Voz 0194 39:00 dígame una cosa que han dicho basta hoy miércoles por la mañana cuando en las últimas horas no había pasado nada y de todo esto que usted me ha estado hablando de la financiación etc etc no es de las últimas horas ustedes lo hacen público esta mañana en la sesión de control y sin haber pasado nada más allá de la encuesta del CIS

Voz 7 39:20 no a las tras la pregunta de la una presentados el jueves que tiene que ver sobre todo con el nuevo recurso por parte de del Gobierno del Gobierno recurra la decisión de la Mesa de la delegación de del voto delegado de jamón que serían Comín dirección queremos nosotros es pregunta representamos el jueves con lo cual nosotros escuadrilla bueno pues tenemos tenemos claro por dónde por dónde van las cosas así que cómo se está actuando de una forma que nosotros no compartimos porque efectivamente de incluso de jueves a aquí bueno salir más noticias sobre utilización de de dinero público etcétera pero no nosotros planteamos esta pregunta Rajoy el jueves con lo cual no se trata de de una decisión de lo que en él un tema puntual de un de un mal día como algunas es decir es una decisión sí pues pensaba es una decisión insisto que tiene su base en la actuación durante durante los últimos meses de del Govern de que llegado un momento en el que pues el paso en el cebo Zhai decidimos ir decidimos suele pues tomar esta decisión después de haber desvelado avisos al Gobierno porque hemos hecho algunas preguntas ya veremos y ha lanzado mensajes de disconformidad pero bueno el Gobierno ha seguido en esa línea padece como ha reconocido el porque sea Rajoy porque está más cómodo pues negociando por el tema de Cataluña con con lo que dice el PSC con o con el PNV que con que con nosotros pues bueno pues seguirá adelante con su política no pero es que nosotros le demos

Voz 0194 40:59 bueno pues José Manuel Villegas muchísimas gracias por habernos atendido muy buenas noches

Voz 7 41:04 muchas gracias a buenas tardes

Voz 0194 41:07 Cristina ha sido en la sesión de control después de ese enfrentamiento en el que además ha utilizado esa palabra de aprovecha Tegui Mariano Rajoy para hablar de de Albert Rivera en la que anunciado eso que retira el apoyo a la aplicación del ciento cincuenta y cinco

Voz 0436 41:21 es verdad que no tiene ningún efecto práctico porque luego yo que he tenido ocasión de hablar con distintos dirigentes de Ciudadanos decías bueno la ruptura afecta a otros planos de los acuerdos entre PP y Ciudadanos no afecta al acuerdo de la investidura de Madrid por ejemplo de nuevo presidente de la Comunidad de Madrid no afecta al acuerdo de Presupuestos es decir que es algo muy controlado muy limitado sin efecto real es paradójico no porque Ciudadanos hará exige del Gobierno bueno es verdad que no es la primera vez que lleva la sesión de control de del Gobierno cuestiones referidas a Cataluña pero exige del Gobierno una actuación mucho más Se dura con el tema de los cargos independentistas que han quedado en las consejerías con el tema de la educación con el tema de del recurso del voto delegado ideó que es paradójico porque en un principio ciudadanos dijo sí al ciento cincuenta y cinco pero sólo para convocar elecciones es decir no era para un ciento cincuenta y cinco para dar una sitúa da revertir la situación que está en Cataluña y luego el Gobierno necesitando a Ciudadanos a cortocircuitar cualquier tipo de comunicación conciudadanos osea Rajoy y Rivera una una breve conversación telefónica cuando detuvieron a puso en Alemania pero de verdad de verdad hablar de Cataluña llevan meses sin hablar es decir que debería ser también el Gobierno el primer interesado en tener engrasadas las relaciones con los socios y tampoco osea que Se mantiene un pacto se mantenía un pacto en el que parecía que ninguno de los dos Se que pactaban tenían un gran interés Rajoy había estado sustituyendo ya venía sustituyendo en los últimos meses su interlocución de con Rivera poner interlocución mucho más cerrada con con con Sánchez no yo creo que tienen mucho que ver los los sondeos yo creo que qué tiene que ver los sondeos por parte ciudadanos pero también por parte del PP no porque es cuando se empieza a verse grandes P pegue de ciudadanos sobre todo a partir del veintinueve de diciembre cuando Rajoy también empieza a mantener no a incrementar las distancias a iniciar un marcar distancias con con Rivera y entonces yo creo que Rajoy está más por por intentar y digamos que en reforzar no el bipartidismo que yo creo que esa mención aunque ha dicho el PSOE no soy si les estoy beneficiando perjudicando pero que están una estrategia mucho más no de de reforzar el bipartidismo que que de de ir de la mano de Rivera ningún sitio aunque se van a necesitar mucho

Voz 1794 43:39 eso Ramón si yo yo coincido con con Cristina es decir la explicación de esto de hoy para mí está en esos dos pasteles que ilustran la composición de voto iba comparan entre las elecciones del veintiséis de junio de dieciséis con el último CIS Ciudadanos pasa del trece coma uno por ciento del voto útil al veintidós coma cuatro ir el PP retrocede del treinta y tres por ciento al veinticuatro por ciento Blanco y en botella

Voz 10 44:12 alrededor de esto tres comentarios El PRI

Voz 1794 44:14 mero hombre y criticaba el control financiero yo creo que una de las cuestiones en la que ha habido especial énfasis en la aplicación del ciento cincuenta y cinco es precisamente en el control financiero en el control de los pagos y los COGAM

Voz 0194 44:31 es decir se puede es anterior incluso

Voz 0436 44:34 al margen del ciento cinco cinco la intervención

Voz 0194 44:36 claro claro pero sí sí empezó antes efecto

Voz 1794 44:39 la mente pero en segundo lugar como tú decías a que hubo un momento en que se discutió la conveniencia de ir a un ciento cincuenta y cinco mucho más largo en el tiempo y que permitiese medidas mucho más radicales no

Voz 5 44:55 pactó por no hacerlo optó por no hacerlo

Voz 1794 44:59 que en aquel momento posiblemente las encuestas que siguen mandando las decisiones de los partidos lo que le decía a ciudadanos es que la convocatoria inmediata de elecciones le daría el éxito que realmente le dio en Cataluña y que confirmó a Inés Arrimadas como la primera fuerza de la oposición no dando un un un adelanto respecto al PP muy sustancial entonces claro ante todo esto la duda que te queda es Si no será que cómo además de la encuesta del CIS tenemos la perspectiva a lo mejor de que en días esto se pueda resolver bueno pues una escenificación de ese desacuerdo te permite a posteriori de decir que en el fondo tú no apoya este lo que realmente apoyasteis no y claro eso puede dar juego

Voz 0610 45:46 Mila

Voz 9 45:49 yo creo que es que el CIS lo refleja muy bien baja nueve puntos el PP sube nueve puntos ciudadanos es que es es que es casi milimétrico la cuestión de todas maneras es yo creo que la situación no está muy clara y además están ocurriendo cosas que iban a ocurrir cosas que van a incidir todavía más fijaos que la la primera sentencia de Gürtel es sólo el primer paso de un calvario que le viene al PP en el que aunque ya está todo muy descontado y aunque ya se sabe todo de qué va va va a seguir el goteo va a seguir algo te hoy lo de Cifuentes ha sido además un un postre extra de extra calórico diríamos no en en este tema entonces pelo va a tener mal otra cuestión también está en que cuando se producen vuelcos las encuestas suelen apreciar que hay un vuelco pero muchas veces no son finas a la hora de determinar

Voz 5 46:54 el volumen del vuelco o la la la la

Voz 9 46:56 intensidad del vuelco no y esto podría estar pasando ahora también es decir podría estar pasando que el PP es estuviera derrumbando todavía más de lo que muestra el CIS de hecho CIS muestra un poco inferior a la otras encuestas Metroscopia por ejemplo otras que ya daban el sorpasso de ciudadanos sobre el PP lo que refleja también el CIS es otra Quest otra otro otro panorama que tiene que tener inquietos a muchos el PP cae sube igualan bastante porque están un punto y medio de diferencia el PSOE es estanca podemos sube ligeramente de manera que lo que se perfila de momento es un cuatripartito es es es es es un es es es el país dividido en cuatro fuerzas de que es verdad que entre la que tiene más y la que tiene menos todavía hay una cierta hacia pero eso todavía se puede ir corrigiendo porque el PP puede bajar un poquito más

Voz 1794 47:57 claro pero en esas en esas cuatro fuerzas los los equilibrios van a ajustarse con muy pocos votos

Voz 9 48:04 claro pero ni pero de dos a dos tampoco dan mayoría absoluta

Voz 0194 48:08 bueno ya lo veremos si este momento te diría o porque yo creo que como te decía

Voz 1794 48:11 las tendencias son importantísimas pero es muy posible que en ese escenario de tendencia y ante la hipótesis de un crecimiento en esa tendencia de ciudadanos que es mucho suponer porque falta mucho tiempo

Voz 0194 48:23 sí sí porque además ciudadanos siempre ha dado mejor resultado