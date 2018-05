Ciudadanos ha dejado de disimular

Voz 0194

00:00

Ciudadanos no aguantado ni veinticuatro horas esta mañana ha dejado de disimular lo poco que estaba disimulando y se ha lanzado al ataque del PP espoleado por la encuesta de ayer del CIS no ha encontrado mejor manera de hacerlo que acusando al Gobierno de Mariano Rajoy de no estar aplicando la constitución en Cataluña ahí es nada para anunciar acto seguido que rompe el pacto del ciento cincuenta y cinco como Alves Rivera campeón de debate en la Universidad por defender una cosa y la contraria sin pestañear es capaz de convertir un gesto de cara a la galería en toda una cuestión de Estado ha convertido un anuncio sin consecuencias en una grave crisis entre Ciudadanos y el PP por qué en qué consiste exactamente retirar el apoyo al Gobierno en la aplicación del ciento cincuenta y cinco aplicación aprobada por el Senado este punto no lo ha explicado Albert Rivera en su análisis de las encuestas Rivera debe haber llegado a la conclusión de que lo que a él le da votos es el tema de Cataluña cuestión en la que Rajoy se presenta más indeciso IS su filón si el CIS dice que le pisa los talones al PP es el momento de sacar la artillería con Cataluña acusando al Gobierno de pusilánime e incluso de connivencia con los independentistas que no está nada mal a Rivera no lo importa seguir apoyando al PP de la corrupción la última prueba ha sido el apoyo en Madrid la corrupción le da igual pero visto con esto no rasca votos ahora con Cataluña es otra cosa Rivera quiere que la próxima encuesta sea todavía más favorable Ángels Barceló