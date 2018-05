La batalla de la droga

Voz 0313

a veces la realidad supera a la ficción pero otras veces la ficción ayudarnos a mejorar la realidad anoche terminó la serie Fariña quiero ser recordado el drama del narcotráfico en Galicia durante los años ochenta la pregunta es una serie de televisión puede ayudarnos a no caer en los mismos errores los ojalá porque hace demasiado tiempo que por ejemplo en el Campo de Gibraltar temen que la historia se repita la verdad es que el proceso se parece mucho se parece bastante primero había un negocio de contrabando de tabaco ilegal pero que no se castigaba inicialmente con penas de cárcel Irala dinero eh pero tampoco una enormidad luego se pasó al hachís eso de la Dama cuartos aunque también incrementaba el riesgo y después el salto final a la cocaína la Fariña donde ya entran cárteles internacionales las cantidades de dinero que se mueven son estratosféricas y los daños gigantescos en Galicia las Madres de la droga que plantaron cara a los narcos lo hicieron porque eran sus hijos los que morían una generación entera quedó arrasada y hasta que no se diseñó una estrategia integral y potente no se pudo frenar la sangría aun así costó Dios y ayuda por eso hace meses años ya de hecho que los vecinos el Campo de Gibraltar en La Línea de la Concepción en Algeciras etcétera avisan ya avisan y avisan estamos perdiendo cada día se hace más fuertes los narcos España entera acabará teniendo un problema nos dicen no pues hoy les hemos invitado a los el norte ya los del sur porque lo suyo no es ficción es real y merecen ser escuchados