La Script: Jaime Rosales y la venganza a la burguesía catalana en Cannes (11/05/2018)

Voz 1457 00:20 hola qué tal bienvenidos a La Script desde el Festival de Cine de Cannes que se ha inaugurado con una película española todos los saben thriller dramático del iraní Asghar Farhadi protagonizado por una tropa de actores españoles entre ellos Javier Bardem y Penélope Cruz hay otro director español también que ya ha pasado por Cannes que es Jaime Rosales con Petra con Bárbara Lennie que hace doblete en este festival vamos a escuchar a Martin Scorsese Premio de Honor también en Cannes y de los estrenos de la semana no nos va

Voz 1457 00:54 María Callas una de terror verdad o reto cine portugués la fábrica de nada en televisión se acaba Fariña la serie revelación de la temporada así que vamos a hablar con uno de sus guionistas y también con una de las autoras de otra serie española que pega fuerte pisa bis

Voz 5 01:24 la han hecho pidió Selma porque da dos Azimi uno decía Fele en fin y solo cuyas PRI followers

Voz 1457 02:06 abrimos la trifulca de cine con Elio Castro hola qué tal Elio

Voz 1457 02:15 ya lo a Pepa Blanes y bueno Pepa la tengo que que viviendo en queriendo irse a la playa porque hace buenísimo eh en Cannes y Melilla

Voz 1463 02:28 hay playa hay barcos hay sol de la Costa Azul

Voz 1457 02:33 ya sabéis que las las sandalias cuestan tres mil euros el buen buena es gente paras en una por cada pie por cada cien mil euros por cabeza es una cosa tremenda bueno te diremos que en fin no es ninguna habrás escuchado muchas veces Martin Scorsese hablar pero siempre fascina sí hombre claro por supuesto por supuesto accidente se repite

Voz 0544 02:55 poco en los argumentos que hace porque siempre recuerda a la casi casi las mismas cosillas no de de su vida pero la verdad es que es un placer oírle hablar de su carrera y sobre todo de cine

Voz 1457 03:06 pues sí eso es maravilloso no ha traído su película El Irlandés de Caisse de Netflix que de ella tampoco decían que esto estaba ya terminada la película en la que reúne a Robert De Niro Al Pacino ha venido a recoger un mio honorífico dentro de la Quincena de Realizadores porque precisamente en esta sección y que cumple este año cincuenta años él dio le dio el el jueves una una especie de Master Class de clase magistral en la que presentaba bueno pues hablaba de Malas calles que fue la película que con la que el vino aquí en mil novecientos setenta y cuatro de esas buena

Voz 0544 03:46 empezó todo pues las blandas forma internacional de mala

Voz 1457 03:49 calles la película que yo jamás pensé que iba a ser distribuida claramente pues

Voz 1457 03:58 bueno pues la verdad es que es un spoiler pero claro él es el de los que el asesino de la película tenía muchísima gracia que decía que yo vine aquí que te Campoy playa y que lo que darle gusto es lo que le gusta a todo el mundo que poderse sentar con los grandes nombres del cine dice y en vez de estar desde fuera pues yo podía estar pues ahí dentro y conseguí pues luego ya financiación para sus se subsiguientes subsiguientes películas como dice Celia él habló de la mafia de su infancia de El Barrio del cura que que decía el de siempre vamos que dice que además falleció el año pasado y que era un cura de la calle que a él le echo del de monaguillo porque se portaba a tal volvió a hablar de su casa de creen que era de clase obrera de que no tenían en no tenían libros y que entonces él se pasaba todo el día dibujando oyendo cómo al cine con un con su hermano y bueno entonces hablaba siempre de estos personajes masculinos de su cine

Voz 0544 05:00 creo que no hay duda de que estos personajes están en mis películas básicamente son los mismos personajes y con los años me gusta todavía más centrarme en ellos particularmente me interesan mucho las relaciones entre hermanos tengo un hermano mayor hizo lo he reflejado en mis películas pero la otra reflexión es Si vives en un sitio malo y te comportan mal eso qué quiere decir que eres malo intrínsecamente hay bondad sentí que hay en primer lugar me he dado cuenta de este club

Voz 1457 05:30 bueno pues esa sesión decía cada vez esta más religioso no yo decía que después de silencio sumido ha sido algunos ejercicios espíritu

Voz 0544 05:39 vale decir cada vez está más religioso

Voz 1457 05:41 no decía que para él el cine es un acto trascendental y la verdad es que hablaba inusualmente despacio

Voz 1463 05:50 iba sin gafas iba sin gafas debe ser que sea no

Voz 1457 05:52 dado ya ha dejado sus Gafotas de de de dar bueno contaba pues eh pues general siempre dice que estaba muy obsesionado por la puesta en escena que es lo que define a un a un director y que él también lo de la obsesión de la puesta en escena es porque como él de pequeño estaba siempre encerrado pues todos lo dibujaba no entonces que cuando hizo el muchísimas películas que toda esta el storyboard lo había hecho enteros aquel reconoce que su cine estaba completamente completamente planificado

Voz 9 06:23 Chuck situada en Minsk

Voz 0544 06:25 por ejemplo Taxi driver Malas calles uno de los nuestros todas fueron dibujadas previamente por mí pero hay otras escenas que simplemente hace las haces movidos movidos por el pánico porque estás allí no lo has planificado y lo haces hay una excitación en el pánico forma parte del cine y luego hay accidentes felices por ejemplo Un buen ejemplo es la frase de Taxi Driver

Voz 1457 06:49 me estás hablando a mí y me lo dijo

Voz 0544 06:52 el cual yo no voy a parar a Bob no porque fuera mal el rodaje dije espera espera

Voz 1457 07:01 del que dijo que se había cabreado con el muchas veces en la vida luego también una cosa muy curiosa decía que es que él había hecho había fracasado muchas veces como producto sea como como director implicado en la parte industrial no y que por ejemplo el toro salvaje se rodaron primero las escenas del boxeo que tenían que haber sido en tres semanas lo hicieron en diez que los productores Le Le odiaban salvajemente pero que él considera que esos excesos económicos luego le han traído pues buenas que ha sido mejores Iker de sí que ha dicho de su última película que tenía ya trescientas escenas diferentes trescientas localizaciones que fue un poco desesperante pero que él ya planifica menos Ike les gusta estar más pendiente de de los actores no para que se produzca ese ese milagro y ayer hablando con un compañero me decía que pues que quizá desde que había dejado de planificar no les salían también las películas desde casino que es lo que decía que había dejado el storyboard Elliot y que te parece

Voz 0544 07:59 bueno pues todo es discutible hombre a mí El lobo de Wall Street me gustó silencioso silenció pelean también me me gusta es un poco ladrillo hay que decirlo pero vamos a ver que lo superas pues la verdad es que deja una serie de reflexiones que que son pues muy muy profundas y que y que están bien no que está bien pensar en en también lo que nos dice además es verdad que les sale esa esa vena de adolescente que fue a un seminario y todo el peso de la religión que ha tenido en su vida hay lo que es el bien lo que es el mal como lo hemos escuchado igual de vamos a tener en octubre en Oviedo para recibir el premio esperemos de Princesa de Asturias y él escucharemos también otra Master Class por el estilo no voy en directo ahí en Oviedo

Voz 1457 08:45 en Oviedo que aquí también ha sido una master class en el sentido de que no querían bueno para poder entrar había que hacer una cola de una hora luego ver entera y Malas calles lo cual es un placer no volverá a verla in luego es si querían echar a los periodistas querían que fuera agente espectadores no Hinault hubo ninguna sea no no le preguntaron de Netflix de cómo es el mercado lo actual y tal y lo que decía es que lo que se necesita es dinero que que que siempre va haber historia es tal que es lo que se necesita es dinero pero todas las in la intención del festival es que hablara de

Voz 1457 09:22 del presente entre otras cosas porque yo creo que al Festival de Cannes le debe picar muchísimo

Voz 1463 09:26 no todo lo que huela

Voz 0544 09:29 sí me parece que no va a tener más remedio que con el tiempo pues plegarse porque también de no tener a Martin Scorsese en una sección oficial o presente en el festival con una de sus películas pues también es algo que no sé si se lo puede permitir en los próximos años el festival de Cannes

Voz 1457 09:48 bueno de hecho el dijo el primer día de rifle Mo que es el director del festival que este año es el Episodio II y que en realidad le ha dolido muchísimo sobretodo la ausencia de Cuarón que tenía su fue película mejicana Roma ya como seleccionada y que con esa bronca que tuvieron pues que el año que viene será el Episodio III o sea que yo creo que va a ser la red

Voz 1463 10:09 afiliación al año que viene todo Netflix en la sección oficial me ya verás

Voz 1457 10:13 a saber qué bueno este año ha habido y muchos digamos que presos políticos porque hay mucho de mito de actores que no han podido venir hay mucho siempre como siempre mucho cine asiático eso de ruso el saque y es verdad que hay muy poca americano en relación oficial salvo Spike Lee y poco más

Voz 1463 10:32 es que además viene con una película híper política pues sobre el Cúcuta clan puede puede explotar Cannes

Voz 1457 10:39 bueno no sé yo porque lo veo todo como muy políticamente correcto sea todo muy controlado salvo que no se pueden hacer selfies Pepa hasta Cabrera décima también antes de la norma que Thierry ya te decimos que que la vamos a incumplir

Voz 0544 10:54 claro pues estoy también lo de los embargos tampoco se ha cumplido

Voz 1463 10:58 todo no lo ha cumplido nadie ni la prensa habla desde la prensa americana

Voz 0544 11:04 es que es ir en contra de lo que son los tiempos de hoy que vamos es que en cuanto se tiene una plataforma digital que tú puedes poner ya la crítica pues es que la tienes que poner

Voz 1463 11:14 es que cuando vea la película también es es una cosa que dice mucho de la prensa que aquí nos comemos los embargos de Star Wars nos cogemos los embargos de lo el enésimo superhéroe sin embargo del Festival de Cannes ni siquiera nos los tomamos en serio no se rompen los embarazos que también eso es es verdad que es una chorrada poner un embargo en una película de un festival pero por otro lado la prensa dices bueno que cumple la prensa que no cumple también es digno de de de un análisis de estudio

Voz 1457 11:43 sí que hay una obediencia debida a las a las grandes distribuidoras que que da un poco de miedo bueno también vamos hay con lo más reciente que ha pasado poner este festival que se es un buen año para el cine español hay tres directores en el en el certamen y además de la película de clausura de la inauguración que tienen producción española que están rodadas en La Mancha ir uno de los directores que es una habitual en Cannes porque realmente salvo Almodóvar es el que más ha venido no es Jaime Rosales con Petra que presentó el jueves es un drama sobre el mundo del arte los artistas la creación y está protagonizado por Marisa Paredes Alex Brendemühl Bárbara Lennie no

Voz 11 12:27 buenos días

Voz 9 12:28 yo estará unas semanas aquí haciendo una residencia artística cuñado

Voz 1457 12:34 se irá mujer de Jauma es Marisa Marisa Paredes la película sean bien está en Cataluña en una en una más es una masía de un día de un pintor muy famoso un ególatra y además es bueno pues hay una mirada una reflexión sobre el arte sobre la situación de España y osea es un poco como que hay diferentes clases sociales luego el director no ha querido mojarse mucho en esto y lo que sí que él decía es que como es una relación sobre al maltratador no entonces a mí me ha parecido que es la película más comercial de de Rosales es como un thriller emocional de cómo además con con capítulos no que se van se van mezclando Il de preguntábamos a Rosales el cuál era la reflexión de esta película

Voz 12 13:23 yo buscaba un poco el

Voz 9 13:27 reflexionar sobre el origen de la crueldad del mal es decir porque alguien porque alguien hace algo malo otra persona porque esa crueldad club Lucky por otro lado está en el ADN humano que lo vemos hasta en los niños los niños pueden ser tremendamente crueles a veces con los animales a veces entre ellos y luego los seres humanos somos capaces de hacer cosas de Cibeles al mismo tiempo también somos capaces del perdón somos capaces de así somos no entonces el cine al final no es una ciencia

Voz 1457 14:04 bueno pues esta película es estrenará el catorce de octubre osea que ya veremos que da de sí está en en bueno está en la quincena de realizadores saque sí que podría tener premio y la protagonista es Bárbara Lennie que este a esta semana lo apretado ha venido

Voz 1463 14:19 ha venido con Hadi con toda la tropa de actor

Voz 8 14:23 oye pero yo me quedo con eso de que es la película más comercial de de Rojales como lo oye dice que no hay pantalla partida hay pantalla partida ya es un hay un thriller

Voz 1463 14:34 dicen que mueve la cámara

Voz 1457 14:36 amparados ir realmente a lo que él dice que tiene música incidental hay thriller osea tú no sabes lo que va a pasar el aparte que bueno pues una un estudio de los personajes una película densa como las que el como las suyas pero bueno a mí también me parece que es una película política el sentido de que legó la atrae es el rico catalán el típico es arrogante ida tampoco la sensación que es la la venganza de los charnego no pero el director no me quiso contestar eso le parecía que yo me había subido por las paredes pero esa es mi peso regalo a veces me titular político yo creo que es una película que sí que va a funcionar y que tiene esa aquí todo el mundo hace interpretaciones políticas la mía es un poco es la vengo de donde vengo a decir

Voz 0544 15:27 hombre lo que pasa es que es verdad que que Jaime Rosales es un director así muy denso profundo hoy le va muy bien irá a la Quincena de los Realizadores que dentro de Cannes es digamos la parte del festival más cinéfila más pura y más sesuda también no sé qué comer está en su salsa pero bueno

Voz 1457 15:43 estaba totalmente Alsa comercial

Voz 0544 15:46 sí pero bueno vamos a ver es que

Voz 1457 15:48 si bien nos decía que él cree que tiene un público muy confidencial los sea que son público pequeño que él necesita ampliarlo y que bueno pues que esta película tiene una vocación más más más comercial también le decíamos que había hecho para volver a venir él siempre a Cani entonces decía que Cannes eh en este se basa en tres patas en su gusto por lo exótico que Almodóvar podría ser un poco como el exotismo español ya luego en la parte no lítica política ir los radical y entonces el dice que a él lo traen por su radicalidad por su Wars apuestas radicales iba bueno Bárbara Lennie esta fabulosa en esta en esta película muy contenida y claro como había pasado el día anterior también por la alfombra roja en la en la en la película de inauguración preguntábamos cuál era su sensación su primera vez en Cannes que le parecía

Voz 9 16:39 bueno me parece muy hortera no la ciudad realmente hortera gente es muy rara gente que está aquí que bien Pastor donde bien donde salen hay como mucho mucho rico o extraño y luego hay gente que no yo creo que no se dedica al cine que están aquí porque él está no se les da glamour algo así en cuanto a lo que es el el juego o el Circo del cine por un lado me pareció alucinante poder compartir espacio con gente que admiro profe fundamente de muchas partes del mundo y que puedes hablar con ellos Iber sus películas y que vean la tuya me parece un sueño

Voz 1457 17:23 bueno pues un sueño porque además también nos decía que había estado con Julianne Moore clase le había tirado sus brazos ir bueno pues que que es es maravilloso no en la alfombra roja se ve cómo se cruzan

Voz 1463 17:35 Benicio del Toro con Javier Bardem Javier Bardem con Kate Blanchet que claro ahí el festival hace como si fueran los making off de de las Premier y entonces pues es un poco como como se como se se recibe el aplauso

Voz 1457 17:48 después de la proyección una proyección embargada

Voz 1463 17:51 pero de estar lo recordamos a Twitter entonces bueno es es interesante ver besen entre inframundo no también hay otro director español

Voz 1457 18:00 que va a presentar película que Raúl de la Fuente que codirige una un día más con vida es una película de animación sobre los viajes del periodista polaco Kapuscinski in la semana que viene esperamos también con muchas ganas Carmen y Lola que es la ópera prima de Arantxa Echevarría sobre dos de dos jóvenes gitanas y lesbianas hilo sí que hemos visto es todos lo saben la película de inauguración de Cannes eh de producción española dirigida por Asghar Farhadi director con dos Oscar por nada y simil El viajante ha rodado este drama familiar en España en Guadalajara al muy cerca de de Madrid en un pueblo Torrelaguna con un equipazo de actores idea actrices también Penélope Cruz Javier Bardem Ricardo Darín que el como dice que es la cuota es la provincia la Argentina de M España Bárbara Lennie Inma Cuesta Elvira Mínguez Eduard Fernández

Voz 13 19:01 pasa

Voz 1457 19:01 no

Voz 1 19:04 la paz

Voz 1457 19:06 bueno pues es un dramón tremendo de esos que estoy a mí me ha gustado muchísimo Pepa pero los sabios de de Can algunos no

Voz 1463 19:13 sí la verdad es que los digamos toda la cuna intelectual de la crítica no no la puesto puesto no tampoco excesivamente mal pero digamos que no no no ha entusiasmado a mí me parece sé que es un thriller maravillosos a me parece que es tan impresionantes todos los actores sobretodo Javier Bardem pero bueno es es una clase de interpretación continua me parece que Hadi que haya nacido en Cuenca realmente en otra vida fue alguien de Cuenca porque parece español los rueda el pueblo el español de una manera eh luego cómo es ese drama entre los criados esa todo con una sutileza que tiene Far Hadi al ir explicando y contando esas tramas luego esa la paternidad a la familia eh los viejos rencores todo digamos que quizá es verdad que que su cine que es un tiene mucho más eh depurado bien este caso pues tenemos una fotografía que no parece realmente de de él no con José Luis Alcaine tiene mucho brillo que que es muy bonita yo creo que sí que pega y eso es una de las cosas que han afeado la crítica norteamericana no curiosa

Voz 1457 20:20 bueno es que en realidad solamente ha venido sólo a España ha estado un año intenta estaba solo y solamente tiene como iraní al montador calla cuando rodó Se Ése fue devuelta no ir Penélope Cruz y todo el mundo habla realmente es una película que tiene pinta de ir para los premios muy importantes y Penélope Cruz la verdad es que destilaba esa emoción del que sabe que ha hecho algo que está muy bien porque estaba así de contenta por haber venido a Cannes

Voz 14 20:48 hombre es uno no no abrir el festival con una película española en español una película de asegurar que se ha convertido en español y que ha tenido una humildad muy grande no a la hora de ir allí de todos hemos visto como ha hecho este trabajo se ha mudado a España ha estado pegado a un profesor las veinticuatro horas es un señor que no duerme porque no duerme

Voz 1457 21:11 y que te ese Rellán los actores porque decía que les había hecho trabajar de manera salvaje pero muy jamás

Voz 1463 21:17 que quería trabajar hasta los domingos

Voz 8 21:19 es claro porque como musulmán sugería esta es el viernes el momento a lo mejor estaba trabajando

Voz 0544 21:27 a mí lo que me sorprende de él son dos cosas que se han recalcado lo primero que sin hablar una palabra de español pudiera y casi tampoco de inglés pudiera dirigir a actores como Penélope Cruz Eduard Fernández en fin

Voz 1457 21:40 a todos quiero decir que se había aprendido los diálogos en español por la mañana y que Inma Cuesta le corregía el andaluz dejó claro

Voz 0544 21:49 cuáles decía no no deben ser menos actores no y luego que no quería huir de todos los tópicos aparecen en las películas cuando es un director extranjero el que hace una película sobre España o sobre la realidad española en fin que también haya intentado pues huir de todos que no pareciera que que estuviéramos en lo tópico español

Voz 1457 22:09 es que en realidad es una película sobre una tragedia familiar de hecho Penélope se pasa toda la película en un estado de tensión muy Raimunda muy bueno muy sí sí lo habían comparado con volver ir de hecho pues ella le dio un chungo sean tuvo un ataque de ansiedad hice desmayo

Voz 15 22:25 lo cuenta ahí en medio y ahora ya es el gran drama del rodaje

Voz 1457 22:29 yo no lo vi como algo malo

Voz 14 22:31 yo dije basta me encanta lo locos que estamos no en esta profesión porque es verdad que medio mes Mallet ambulancia hay al salirnos miramos vemos otro yo dije Si hacemos otra pues la naturaleza de de este oficio no

Voz 16 22:48 un las Ekin ibas en es

Voz 17 22:54 finalmente en la frontera entre actuación y vida ya directamente está de esta tradición

Voz 1457 22:59 cómo os podéis dar cuenta el sí que habla español porque intervino en una mesa redonda usted que que en realidad lo tienen razón cuando dicen que que Hadi es que lleva un ex unida Nico icono en España con español dentro y por cierto hablando de españoles Bardem que está brutal

Voz 18 23:15 decía se quejaban se quejaba de esto

Voz 0862 23:19 en las tres últimas veces que ha hablado españoles por directores extranjeros Woody Allen Iñárritu Asghar Farhadi ha dado un Espanyol porque la última vez que lo dice con un español fue la dentro dos mil tres

Voz 16 23:29 qué te hace un ratito ya no no hay del no

Voz 0862 23:34 digo que no sin me interesa pero tampoco hay mucho donde elegir porque tampoco llaman mucho

Voz 1457 23:39 bueno pues directores españoles y latinoamericanos que Javier Bardem está dispuesto a a trabajar en español luego también evidentemente es una película que con esto había una buena parte de la familia catalana y entonces pues pues hubo en la rueda de prensa también su tensión porque hablan de las banderas no las banderas los sentimientos universales Bardem zanjó así

Voz 0862 24:05 por lo menos en el cine no está en las banderas tan presentes no que un señor de fuera de un país pueda hacer una película tan contante identidad de ese país porque en definitiva como él decía las historias siempre de las personas las personas no conocen las fronteras porque a todos nos preocupan Nos duele lo mismo

Voz 1457 24:28 lo que el cambio en habla bueno pues esto hasta el momento Khan ya la semana siguiente e iremos un poco más allá Pepa tú has estado esta semana con Ryan Reynolds

Voz 1463 24:38 sí la verdad que ha estado en Madrid con George Rowling e bueno pues ha sido un encuentro muy divertido porque bueno venía a presentar de puta dos la segunda parte de la cinta de superhéroes este super héroe gamberro canalla películas estrenadas Mccain que ya comentaremos si hacía por si hacía falta esta segunda parte o no pero pero la verdad es que fue muy divertido escucharle hablar sobre Marvel escucharla hablar sobre Hollywood sobre Canadá es decir que era un superhéroe pues casi un cuñado no oí hasta quid que esto no lo habíamos escuchado nunca y por supuesto pues la tuvimos que preguntar qué pasaría si este superhéroe se encontraba con Donald Trump

Voz 19 25:20 a han en se encuentro entre Donald Trump sería muy feo de Bull es canadiense Terry hablar de aranceles pero sobre todo porque no le interesa la política sólo crear tragedia se me ocurre que le podría

Voz 0544 25:36 Carla peluca la peluca creo que haría lo que menos te esperas es así es es impredecible

Voz 1457 25:43 la crisis muy amplio estuvo bueno que a que no se meta en política porque es lo que necesitaría aunque ya parece como que la política mundial está en mano

Voz 1463 25:53 sí hay mucho partido cuñados no necesitamos más

Voz 1457 25:56 súper mi Llanos no sé si hay un hay un minuto para que diga si recomienda sonó la película de María

Voz 1463 26:02 sí claro que la de recomiendo recomiendo muchísimo este biopic que bueno es verdad que ya hemos visto la estaré María Callas en la prensa rosa en de no sé muchos documentales en varias películas pero está la verdad es que lo que hace es pues poner imágenes de archivo entrevistas a gente de la época juntar un poco lo que fue eh la unión de la vida y la obra de de la de la gran diva

Voz 18 26:26 iré a actualizar el mito para nuevas generaciones así que si María by calas Elio pues muchas gracias y seguimos la semana que viene a vosotros que lo pasáis bien chao

Voz 1457 26:53 y abrimos la sección de televisión con José Manuel Romero que esta semana vienen patrios Pepa

Voz 0457 27:00 hola chicos hola qué tal cómo estáis

Voz 1457 27:02 pues sí que ya toca hablar de de series españolas porque hemos dos parece como que os dan de comer en Hollywood

Voz 21 27:07 no no no hace falta estábamos reservando esta semana bueno ya sabes ha llegado el desenlace de la primera temporada de Fariña posiblemente las series revelación del año sobre el narcotráfico gallego los ochenta y además ya hemos podido disfrutar del inicio de la tercera temporada de vis à vis uno de los mejores ejemplos pues bueno de la gran calidad que que ha alcanzado la la ficción española en los últimos años

Voz 0457 27:28 ellos

Voz 1457 27:29 bueno pues para eso nos acompañan ni más ni menos que dos de los guionistas de estas series muy veteranos en la televisión Cristóbal Garrido ex coordinador de guión de Fariña además ha sido creador de cuerpo de élite refugiados y ha trabajado en series como Velvet Gran Reserva qué tal Cristóbal muy bien encantado de estar aquí qué tal pues bueno nosotras encantadas de de de tenerte aquí también está Iván Escobar que es uno de los creadores de Visa Avis es show runner de la tercera entrega también ha trabajado en series como el barco Los hombres de Paco o los serranos que talibán muy buenas queda todo bueno vamos a llamar de Don Don Iván y Don Christoph

Voz 8 28:08 al millones del guión bonistas la élite

Voz 1457 28:16 de los amos qué tal cómo estáis viviendo este subidón este éxito de de vuestras series qué tal

Voz 10 28:25 pues yo estoy como en medio encantado me quedé en shock medio que guay y medio parece que vamos a seguir trabajando al menos un par de años más más o menos osea yo estoy muy contento sobre todo porque en el caso de Fariña hemos hecho una seguir por lo menos diferente que eso se agradece estoy muy contento porque además la gente ha respondido que también tenemos mucho miedo a que de repente no fuera la típica sería que funcionaba en un treinta

Voz 1457 28:48 sí en cambio de tono no eso eso

Voz 10 28:50 entonces es muy muy interesante ojalá que se abre hay una una buena puerta para hacer cosas como ésta vamos

Voz 1457 28:56 yo juego al al al comentario de que tenemos trabajo para dentro de dos años para que se vea que lo de ser optimistas lo más de lo vamos S L el Anticristo de la está

Voz 8 29:04 habilidad viviendo al día siete día después de ser pero vista eh

Voz 1457 29:10 de Garzón en cualquier momento nos cortan y ala pero eso ya lo tenemos se ha asumido y esto iban de ser Graner es nuevo en la afición española no es como el tótem de la serie bueno más más que nuevo yo

Voz 22 29:23 creo que al final es alguien aquí

Voz 1457 29:25 a ver dar palos porque al final en una serie

Voz 22 29:28 qué significa tomar decisiones otros ciertas decisiones al día y al que las tiene que tomar aunque sea que al final yo creo que más que ser so Raven es estén una mirada sobre la serie y siempre hay que tiene una mirada sobre la serio sobre cualquier historia sea sobre el cine sobre un libro sobre una obra de teatro en este caso pues nos toca a los órganos

Voz 1457 29:46 bueno pues antes de seguir hablando con vosotros que nos explicaba cómo es eso cómo es esto de ser guionistas para los que vivan en una cueva para los que no sepa nada de estas series compañeros vamos a hacer un repaso

Voz 23 29:59 bueno vamos a empezar con Visa y es porque ha vuelto con su tercera temporada como decíamos después de una larga y agitada estancia en Cruz del Sur nos vamos ahora a Cruz del norte la nueva prisión levantada por la comedia Fox para continuar narrando la condena de Zulema Saray y el resto de las reclusas

Voz 1457 30:15 también empezó diríamos que mucho más opresivo oscuro y violento su inicio ya es una declaración de intenciones Macarena Ferreiro

Voz 17 30:22 los siete años por estafa blanqueo de capitales alzamiento de bienes agravado por asesinato con ensañamiento agresión y homicidio

Voz 24 30:34 la joyita en total trece nuevas presas muy peligroso

Voz 9 30:38 obviamente no estamos hablando de hermanito

Voz 24 30:40 de la caridad

Voz 9 30:41 vamos a ingresar en el módulo tres mira que se módulo ya tiene bastante con lo que tiene no si las metemos ahí podríamos convertirlo en un polvorín si pones a una hija de con otra hija de puta

Voz 8 30:56 una cada bueno una nueva

Voz 1084 31:01 la percepción cambian algunos roles las protagonistas ya no están al mando del todo los guardias se conocen también mejor los trucos y las que manejan ahora todo el cotarro son las reclusas de la mafia china ojo porque dan más miedo que él mismo Sito Miñanco quiero

Voz 2 31:16 perdón porque por convertirse en un asesino tuvo al funcionario las pruebas dice lo contrario van a caer quince

Voz 1084 31:33 bueno seguimos presenciando por tanto muchas luchas de poder de marcar territorio mucho trapicheo y conspiraciones pero también esos momentos de tensión con unos diálogos que ponen la verdad los pelos de punta Zulema no se anda con tonterías con una de las nuevas incorporaciones de esta temporada nuestra querida Itziar Castro

Voz 25 31:59 situó el punto gente dentro de la gira en la pared frontal a una distancia de tres a cinco centímetros desde su apertura

Voz 6 32:07 para encontrar punto hackers Peres chinas manido

Voz 8 32:23 bueno pero bueno aquí con pensamos que tenemos debilidad por Alba Flores es una de

Voz 1084 32:31 en una de esas clásicas entrevistas en el patio no que incorpora la serie explica para todos los públicos que es vis a vis

Voz 26 32:37 cuanta más amigas tienen normal está en la carta se dio porque aquí posiblemente Notro otra y entonces estar tú me queda aquí porque está metí a ella versus así fueran lo mejor no se dio a mí me mucho de la gente es que hay aquí pero

Voz 1457 32:50 pero bueno pues de Cruz del Norte Nos vamos a Galicia

Voz 0457 32:59 sí porque arrancamos esta sección con música de Fariña y es que esta semana hemos visto desenlace de esta serie producida por la III Media iban a muchos al lado de ella y es que como sabéis está basada en el libro de Nacho Carretero sobre narcotráfico gallego en los años ochenta y noventa ese libro que fue secuestrado secuestrado por la justicia después de que el exalcalde de O Grove le demandas por injurias y calumnias esta circunstancia levantó una enorme conversación que hizo que se adelantara el estreno de la serie en la que empezamos a conocer aún joven Sito Miñanco coqueteando con el contrabando de tabaco

Voz 1 33:33 es que tienes veinte mil duros algún problema tengamos un trato es lo justo el otro día le dije perder mucho dinero con esto necesitamos un motor nuevo para salir a pescar a eso está muy bien los padres si queremos peces nos tenemos que mujer cool qué pasaría en el que no tienes que empujarlo nunca más aunque puedes hacerlo por unos de kilos de pescado o por algo mucho mejor una realidad humilló

Voz 0457 34:18 bueno voy a partir de este momento de la ambición de Sito crece casi al mismo ritmo que las descargas en la ría y los millones de pesetas que está ganando se desvincula del resto de compañeros para seguir con el contrabando de cocaína amparado por los narcos colombiano

Voz 1 34:32 es una mula aporta millones de pesetas al grupo hace casi siempre todas esas condiciones presos acabó sino se lo dijera antes fue porque sabía que iba a montar un numerito o peor aún trajo la pistola porque sólo pegando un tiro para impedir que Escarrer droga pero no es de recibo un cabrón yo te doy tu primer oportunidad siquiera te puedo dar un pequeño porcentaje de grupo cómo era eso que decía usted si es bueno para unos bueno para todos el nadie me va a decir cómo voy a llevar mi negocio

Voz 8 34:57 ya medidas hagas spoiler porque todavía no he visto no voy a hacer es buena María pues lo de siempre esto ocurrió en realidad está basado en la serie vale vale vale vale bueno a medida que ganase Jesucristo murió en la cruz

Voz 0457 35:14 a medida que avanza conocemos cómo se entrelazan los intereses de los narcos con la justicia con una Guardia Civil cómplice en la mayor parte de los casos y con la política y además más allá de un retrato del narcotráfico de la corrupción de la época Fariña también se atreve con una minuciosa descripción social de la Galicia de la época sobrecoge ver como las Madres de la droga con Carmen Avendaño a la cabeza comienzan a alzar la voz contra los narcos que venden droga a sus hijos bueno hechas las presentaciones parado

Voz 1084 35:57 despistados ambas series aunque no lo puedan parecer tienen algo en común han roto los esquemas un poco de sus productoras las han sacado en cierto sentido de las zonas de confort de la televisión generalista Teresa Fernández Valdés productora ejecutiva de bambú nos hablaba hace unas semanas de la lección que había supuesto Fariña

Voz 0098 36:13 sí cuando se lo propusimos en ese caso fue Antena dijo adelante lo veo Atresmedia lo veía claro vamos a dar un paso adelante valiente que ocurre que luego día de vuelves esa cinta ya convertida lo que

Voz 6 36:23 decíamos no en un guión sin en en una peli se queda no durará era

Voz 0098 36:30 actualmente un retrato y decíamos bueno pero esto no cumple para nada con los requisitos que llevamos tantos años como al servicio del público para conquistarla pues concediendo no esperábamos que tuviese buena acogida pero ha sido una sorpresa hay una lección al propio productor y a la propia televisión en la propia sociedad porque es señores si estamos preparados

Voz 1084 36:49 bueno si estamos preparados dice Teresa ya algo parecido contaba Álex Pina productor antes en Globomedia ahora en Vancouver media en el programa escribieron una serie de Movi Star

Voz 27 36:57 no es un fracaso de de de te metes en una especie de catarsis acerca de qué es lo que tiene que hacer no y en nuestro caso hicimos lo contrario de lo que habíamos hecho en anteriormente aquí eso eso es parte del origen de Davis Eyes y también que había una tendencia es la tendencia que que los puso sobre la mesa Sonia Martínez que era la directora de ficción ese momento en Antena tres que es vamos iraní por supuesta Nora lo que estaba consciente el bloque en en Holanda que está también de Australia religión Word

Voz 1457 37:26 las mujeres

Voz 25 37:29 maravilloso

Voz 27 37:31 pero es que nos venía muy bien para irnos de una especie de vestido blanco que habíamos tenido en en en Lolita Cabaret queríamos que Alselmo Canella sino fume dejemos ahora vamos a ser muy gana

Voz 1084 37:42 días bueno posiblemente haga falta tiempo no para analizar con perspectiva el punto de inflexión en la ficción española pero bueno vuestras dos series son candidatas a estar ahí se ha acabado esa época que decía Teresa de conceder a la audiencia idem hay que ser canallas precisamente

Voz 22 37:59 eh yo creo que estamos en un momento donde el espectador muchas veces hablamos de la edad de Hora de las series españolas y tal yo siempre digo que quizá es la edad de oro del espectador no de las series por qué ha cambiado la exigencia sobre las series ha cambiado esa especie de conformismo y la gente ya no quiere historias confortables sino que quiere historias que le de subida de sus problemas de su entorno de cosas que le aquejan de cosas que le preocupan de cosas que dan placer ir en ese sentido sí que creo que estamos la época de series como decía Teresa donde se apuesta por el riesgo además en todos los sentidos no sólo temáticamente sino estructuralmente visualmente diferentes aspectos y creo que ese es el gran salto que al no existir estos últimos años en las ficciones españolas

Voz 10 38:47 sí además es que tenemos un pequeño problema en que es maravilloso y es que hasta el espectador más joven ya es perro viejo están ya han visto muchas cosas muchas muchas cosas y además la tienen muy fácil lo tienen al alcance de su mano en mil plataformas en internet entonces cómo no vas a sorprender a esa gente tienes que intentarlo con cosas diferentes no puede seguir haciendo series de los noventa es inviable yo creo que que eso por ejemplo en Antena tres que es de donde nacimos si tanto visado como como Fariña lo ha entendido y creo que todas las propuestas que hacen incluso hasta las más conservadoras puedan ser más comerciales como cuerpo de elite son serios

Voz 28 39:19 muy arriesgadas también es decir que yo me he tirado

Voz 10 39:23 Nuestra in Times un uno el martes un cuerpo de élite que otro el miércoles dando palos a políticos todo el rato yo eso está muy muy de agradecer no y luego

Voz 1463 39:30 también que es verdad que la televisión lo está haciendo bien en ese sentido en nuestra televisión porque no se está yendo hacia un género sólo que por ejemplo el cine sí que cuando despuntó el thriller de casi todas las películas eran el mismo tipo de Thriller no creo que en las series está arriesgando desde distintos géneros tú mismo Cristóbal comentadas lo de cuerpo de élite Fariña son seres completamente diferentes y sin embargo pues sí que esta esa variedad sí que se está investigando con con géneros que no se habían tocado en el Prime Time no

Voz 10 39:58 claro es que habían ahí un público huérfano de todo eso es decir que es que no le habíamos dado por ejemplo cosas de política o un drama carcelario es decir hay muchas cosas que no que no sean tocado y aún así hay que seguir haciendo series familiares es que hay que seguir haciendo porque ahí me encantaría que ayer no soy Familiar dentro de tres días como se les les tan arriesgó

Voz 8 40:16 ahora es una familia por lo cual ya a partir de ahí es familiar y a partir de ahí

Voz 10 40:24 ya podemos contar esa historia de muchas maneras creo que nos falta que no vayamos a conceptos muy locos y podamos seguir contando las historias de siempre pero de una manera diferente mucho más

Voz 28 40:34 a hay mucho más desquiciado

Voz 10 40:37 sin sin si se permite la palabra

Voz 1084 40:39 luego han cambiado Sandra llenando estáis viendo pero cuando está herido

Voz 1457 40:41 todo el en estos días que que que habéis coincidido en antena vosotros cómo estáis osea Ésta es como lo como si estuviera en un estreno continuo sea cual es porque claro los cineastas por ejemplo yo se ponen la puerta del cine el viernes pero vosotros cuál es vuestra o como guionistas como lo viví

Voz 10 40:57 qué hacen los cineastas al esto

Voz 8 41:00 la película

Voz 10 41:03 el exministro de televisión generalmente lo pasamos con Lex a tienen mucho pasa hombre yo yo yo soy de los que sufren bastante a las seis de la mañana me desvelo y hasta que no llega el mensajito a las ocho de la mañana y yo soy de los que piensan todo el rato en en el suicidio en la lucha de una manera muy muy rápida pero yo lo sufro mucho pero pero bueno es lo que nos puede al final que es un ratito

Voz 1457 41:25 exacto ese es el dato de eso sí pero no

Voz 10 41:27 a ver si me va a entender si no no es la audiencia

Voz 1457 41:30 no es que a lo mejor claro los de los chicos lo desquiciado

Voz 8 41:34 Rajoy a es bastante sí

Voz 10 41:37 no no la audiencia lo dice que que generalmente a veces nos acompaña a veces no siempre está ahí un poco pendiente de de de qué va a pasar no

Voz 1084 41:44 luego también han cambiado los tiempos de la televisión a la hora de crear porque por ejemplo en Fariña no he tenido ese escrito todos los episodio estaban todos los días

Voz 0544 41:52 eso es lo tenía antes de rodar

Voz 1084 41:55 y en vuestro caso en el caso de de de vis a vis hace dos años que terminó en Antena tres hace un año más o menos que Fox la la recuperó también habéis tenido entiendo un margen a lo mejor más amplio que en otras ocasiones también cambian esos tiempos que os dan más

Voz 22 42:10 sí han cambiado varias cosas primero nosotros realmente no hacíamos una primera temporada sino realmente hacemos una tercera temporada aunque con algunos débitos de cómo se fue una primera es decir hemos construir un nuevo declarada etc pero hay una gran diferencia las actrices las actrices tenían absolutamente interiorizados los personajes la alega el caso que muchas veces nosotros bajamos hablar con digo con Alba o con Berta para que no hablase habla de sus personajes porque realmente muchas veces los conoces mejor que nosotros entonces cuando eso ocurre o de esa especie permeabilidad brutal con una serie existe con las actrices a partir de ahí tienes mucho hecho

Voz 1084 42:46 y vosotros con los guiones como ha sido osea que empezaran a trabajar con con todos los guiones el cambio

Voz 10 42:51 es para mí eso ha sido creo que la gran seña de identidad es la gran baza que ha tenido Fariña y ojalá que les el éxito de calidad que ha supuesto Fariña se repoblar repetir precisamente con pues cuál es el proceso de trabajo que hemos hecho hemos escrito durante un año los diez capítulos con toda tranquilidad con toda la comodidad que nos ha dado la cadena y una vez que teníamos diez capítulos se empezado a rodar lo es a la vez con lo con lo que abarata eso que es que eso es lo que parece una preferiría que eso pueda te ahorras la serie un tercio

Voz 22 43:18 sí yo hay sólo tengo un pero fíjate estoy absolutamente de acuerdo pero hay algo en él

Voz 1457 43:24 tienes que ves es lo que tú ves grabado en el que tiene

Voz 22 43:26 en las sensaciones que te produce verlos dailys las secuencias que todavía no han acabado de montar ver cómo cómo Se como se mutan los personajes entre ellos cómo se mezclan que te da muchas claves o al menos a mí

Voz 1457 43:39 ahora hay mucha cintura a la hora de poder escribir cuando lo realmente

Voz 22 43:42 lo tienes todo escrito y empiezan a grabar después es pecie de permeabilidad entre los guiones y las actrices y las secuencias que tú has tienes imaginadas pero no las has visto luego cuando se proyectan quedan muchas claves o al menos es

Voz 10 43:55 pero luego te puedes decir tienes una serie cerrada pero es que estallara una serie cerrada teníamos un fin claro decía decía María no me conciso al final al final de una serie de

Voz 8 44:05 casarse con la pasada también Steve las series son

Voz 1457 44:09 puesta en escena

Voz 8 44:11 una evolución que en este caso pero eso

Voz 1457 44:14 como acaba ese personaje sí sino no claro

Voz 10 44:17 yo me refería a que a que en el caso de Fariñas allá hemos cómo acababan y luego luego ves que hay actores que flojea más que bloquean menos tramas que mola mucho pues Lotus sobre pues eso puede reescribir pueden sacarse paratas se pueden seguir viva durante el rodaje se puede todavía modificar pero desde luego una serie como Fariña a mí me pareció fundamental poder trabajarla con tranquilidad mandándose paratas de un día para otro plató para que rueda in extremis

Voz 1457 44:39 es como si los cambios de metraje porque son diez capítulos sin anuncios esto es alucinante

Voz 22 44:46 al menos en el caso de Visa vis muchas veces me pregunta cómo ha sido el cambio de Antena3 a a Fox no hay mucha gente muchos periodistas lo van por el tema de bueno pues ahora ideas hay violaciones au a ello que se secuencias mascotas si es que las habían es decir Antena tres en ese sentido nos permitió tal

Voz 1457 45:03 libertad que yo siempre decía

Voz 22 45:06 como como una serie muy fronteriza con el cable sin embargo el gran cambio unos cincuenta minutos es decir yo ahí es donde siempre un relato construye un relato construir una historia y no pienso en tramas es decir esos cuarenta y cinco cincuenta cincuenta y cinco minutos con la laxitud quiere de trabajar son brutales para a la a la hora de escribir una historia bien contada

Voz 1084 45:27 en el caso por ejemplo de Fariñas también han notado un poco porque son sesenta sesenta sesenta y cinco con una intriga porque se emite cada semana pero sí se la quitas son sesenta no sé si tiene que ver también bastante con la venta internacional de la serie o cómo estamos escribiendo no sé si habéis notado a vosotros el cambio es escuchaba tu compañero Diego Sotelo creo que es no decir que hay que escribir ya también pensando un poco internacionalmente pero que lo buenos que lo estamos haciendo desde lo local con cosas muy locales no sé si vosotros nota ese cambio de que ya sabes que la serie va a viajar

Voz 10 45:59 es que yo creo que ya todo todo o casi todo viaja y sino hay que intentarlo es decir hay una ahora mismo todo parece una locura pero es verdad ahora mismo es un momento en que todo el mundo está viendo está poniendo un ojo en la ficción española que parece una chorrada es decir durante un tiempo había mucha afición israelí ya de repente la afición española lo está lo está petando con casos como la casa de papel lo Velvet que hay mucha gente que está poniendo un ojo en nosotros yo creo que es es un oportuno lo que hay que aprovechar que que de repente en concentrarnos en formatos antiguos de setenta y cinco minutos que ya en la comedia ni te cuento el la desesperación que es creo que es una pena y al final son diez minutitos hombre qué más da vamos a poner no dejarnos poner un unes coming después un poco largo

Voz 1457 46:43 oye estábamos hablábamos de Sánchez de Jorge Sánchez Cabezudo del creador de la zona que que decía que había que partir de lo local no para que que interese fuera no sé si podemos escucharlo

Voz 29 46:54 un pueblo que no tiene culturas un pueblo

Voz 1457 46:57 el indefenso para afrontar su propio discurso

Voz 29 47:00 frente al resto vosotros esto sea

Voz 1457 47:02 ha dormido de contar cosas locales con nombres y apellidos hábil sentido el sobre todo Cristóbal el la claro la sensación de que de que era delicado sea bueno tan delicado que han secuestra el libro

Voz 8 47:15 aquí estaba afectado

Voz 10 47:16 y es que no tendría sentido hacer un así como Fariña con con nombres falsos au o con actores con acento de Madrid y con apartamentos para decirme que estaba en Nueva York y policías Random es es decir lo que es ese sentido de esta serie series contarla tal cual fue a por lo menos inspirado en lo que en en ese ambiente y en esa en esa historias que solamente así podría ser creíbles que no no tendrá otra manera de hacerlo no me lo puedo imaginar como pudiera ser Fariña sino es a dándote un poco la realidad y ha dejado de un poco los el corsé de la típica serie de ficción thriller con todos sus pasos sino contar un poco desde la verdad es que es lo que hemos intentado hacer es es lo lo que respira un poco la serie creo que mola

Voz 1084 47:59 teníamos preparado el el corte de Rajoy luego lo pondremos pero tampoco se despega de asuntos que ahora por ejemplo están de actualidad por ejemplo los abusos sexuales

Voz 2 48:09 yo fui expresas pues difícil basta con tener un paquete de tabaco una chocolatina dejar hacer una llamada de teléfono no lo que que ambiente joyas prisas pero dejas que siempre ha sido si va a seguir ocurriendo habría que cortar todos los hombres

Voz 1084 48:34 cómo cómo es el cambio no él nos contaba cómo es escribir la realidad a hacia la ficción no con los personajes reales pero vosotros también tenéis unos personajes ficticios que están también muy conectados con con la actualidad si nosotros todo

Voz 22 48:48 no es una especie de experiencia inmersión

Voz 10 48:51 va

Voz 22 48:51 que fue precisamente cuando estábamos casi en las primeras temporadas preparando la serie es decir al decíamos Goñi vamos a hacer una serie pero que es una serie americana es una serie es caer a perpetua todos los referentes cinematográficos y literarios casinos llevaban las series americanas hasta que empezamos a hablar con las empresas españolas descontarán unas anécdotas y nos decían por ejemplo que lo primero que hace es el al entrar en la cárcel lo primero que llama la atención es el olor a hierro y el sabor a Hierro porque todos de hierro y entonces a partir de ahí cuando lloras las lágrimas te Sabena Hierro la sopa te sabía Hierro los besos te Sabina hierro o los abrazos que saben a Hierro a partir de esas anécdotas que nos contaban presa reales fue construyendo un relato que como que avisa antes afincado lo local es decir tú te vas a las presas en las cárceles españolas tienes pues a una rumana una gitana un no sé qué es decir una mezcolanza que puedes identificar directamente y que pese a ser local es internacional que al final es una lectura de personajes que aún

Voz 1457 49:51 que se sumerge en el fracaso y esa es nuestra

Voz 22 49:53 una historia de fracasadas y por eso me parece tan interesante Ibis en una época donde todo el mundo parece que busca el éxito pues nuestra historia es precisamente sobre el lado versa sobre el fracaso

Voz 1457 50:02 pues la verdad es que enhorabuena por este éxito bueno por ese éxito basado en el fracaso que merece

Voz 8 50:09 que lo necesitamos