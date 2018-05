¿Rajoy banaliza el machismo?

Voz 0827

00:07

una silla vacía el dos de mayo Fiesta de la Comunidad de Madrid se produjo una escena que inmortalizó una elocuente imagen la de Soraya Sáenz de Santamaría María Dolores de Cospedal separadas por una silla vacía sin dirigirse la palabra durante todo el acto hoy el presidente Rajoy el mismo que calificó lo Eli fue lo de Cifuentes como polémica estéril ha dicho en Antena tres que el detalle de la silla es pequeño e irrelevante y que difundirlo además es machista porque de haber sido dos señores no nos habríamos encontrado con esa imagen en las portadas bueno es verdad que la foto está cargada de intención eso no se lo vamos a discutir al presidente es de las que captando una anécdota Se pretende ilustrar la categoría pero no tiene razón Rajoy el primero porque una foto semejante con otros ocupantes varones el mismo gesto pongamos Rajoy y Rivera Iglesias y Sánchez Tram Putin habría tenido el mismo éxito de crítica y público y segundo porque una mirada machista no esto la mirada que se proyecta sobre una mujer sino la que al hacerlo denigra menosprecia o estereotipo a la mujer observada convendría no banalizar el el machismo como lo hizo Cospedal por ejemplo al defender a Cifuentes calificando la investigación sobre su máster con la misma palabra porque además parafraseando a Eduardo Madina hablando de terrorismo Si al final todo es machismo llega un momento en que ya nada es machismo