El secreto de Gino Bartali, en Acento Robinson

Voz 3 00:48 a nivel personal Michael a mí ha sido una de las historias que me as que más me ha gustado contar porque reúne yo creo que todos los ingredientes para para emocionar al finales de lo que se trata en Informe Robinson de contar historias historias que emoción en el secreto de Bartali creo que tenía todos esos condimentos varado para hacerlo pues la historia surge fíjate en empieza a entablar contacto con uno de los hijos de de Gino Bartali con Andrea Bartali pero yo hablo por teléfono con él yo sospechaba que este hombre no

Voz 1 01:25 empecé a a ver cosas raras alrededor de él

Voz 3 01:29 el caso es que me me dice que sí que me recibe en Florencia hay que me da todos los teléfonos de toda la gente que participó en el reportaje pero claro ya cuando estás allí el tío elijo este Andrea no aparecía por ningún sitio caso es que hablaba Le llamamos pero nadie aparecía tengo la suerte porque ése sí que es tener suerte de encontrarme con otro de sus hijos luego te enteras de que entre los hijos hay disputas bueno con Luigi Bartali que claro empiezan a contar la historia te empiezan a contar contemporáneos de de Gino Bartali como Alfredo Martín y ya fallecido el INI que era el el que escribió la leyenda de Gino Bartali un periodista de La Repubblica que es un pedazo periodista como la copa han Pino que es Gianni Mura pues todos esos van mitificado una de las historias más extraordinarias que hemos podido contar empezó a a correr en bici porque trabajaba en un en un taller de de bicicletas claro había allí un un mecánico que era ciclista profesional pero él con trece años le ganaba dijeron no el futuro de este hombre está la bicicleta claro gana con veintidós años su primer Giro de Italia

Voz 4 02:42 era el auge el del

Voz 3 02:45 el fascismo en Italia a Benito Mussolini yo otra vez la política adueñándose del deporte igual que hizo Hitler en el XXXVI con los Juegos Olímpicos de de Berlín

Voz 4 02:54 pues Mussolini quería que

Voz 2 02:57 pues que que Gino Bartali representarse hay a Italia la Italia fascista

Voz 5 03:03 estoy de Francia Mussolini

Voz 0744 03:07 Abeba Itu Mussolini intuyó que el deporte podía ser importante para el régimen como hizo Hitler con los Juegos Olímpicos de treinta y seis con el impiden

Voz 7 03:19 Bartali era uno que potenció virtudes

Voz 0744 03:22 Bartali era uno de los que podía ganar el Tour el gobierno fascista convenció a la Federación para que no correrá el Giro y mandarle altos darlos Tour

Voz 8 03:30 obligado por el fascismo renunció al Giro por el Tour y fue a Francia ganó tras su victoria muchos le bautizaron como el ciclista del régimen

Voz 0744 03:44 Giornale di la prensa titulaba en el nombre del Duchy de Italia Gino Bartali triunfa en el Tour de Fran

Voz 7 03:50 ya Gino Bartali al Tour de France

Voz 0744 03:55 Monchi una foto no existe ninguna foto de Bartali haciendo el saludo fascista autónoma no alude a que tenía un fuerte sentimiento antifaz

Voz 9 04:03 está eh fuerte espíritu antifascista político del movimiento de los otros

Voz 0744 04:08 la política no le interesaba decía que quería hacer lo que mejor sabe hacer que era montar en bici

Voz 10 04:15 en bici se adueñó de las carreteras y se ganó el amor de los aficionados en tres años conquistó dos giros Joventut era Helguera

Voz 11 04:24 momento cuarto chiísmo a significar la fatiga el sacrificio

Voz 0744 04:33 si hasta hace unos ha sido uno de los corredores físicamente más fuertes que hayan existido yo diría el más fuerte

Voz 12 04:43 han dado Beaufort cuando Cher

Voz 0744 04:46 caldo acuerdan sagrada iba fuerte cuando hacía un calor de cuarenta grados y era más fuerte incluso bajo la tormenta la lluvia el frío en el fragmentado

Voz 7 04:57 sirva

Voz 0744 04:59 le gustaba la dureza de la prueba estaba enamorado del esfuerzo cuando el cansancio aparecía el emergía

Voz 7 05:08 Jamal bueno al que lo ha hecho le llamaban el hombre Arellano

Voz 1546 05:14 innovar Tale siendo cualquier cosa menos fascista quizás dos may Baer antifascistas dicen que no hay ni una sola foto con él haciendo un saludo fascista sin embargo fue vendido como el el la el ni

Voz 0744 05:31 el año azules de del fascismo de Mussolini si es propio del digamos

Voz 3 05:36 es a lo que diga el lo has anticipado tu Michael él se aprovechó del régimen utilizó al régimen porque él no era fascista él era totalmente anti lo único veguería es ayudar a la gente ganar hasta tal punto ayuda a la gente que una vez que acaba la la la Segunda Guerra Mundial pues claro e Italia era una Italia muy pobre había mucha hambre y el líder del Partido Comunista palmero Togliatti sufre un un atentado por parte de una estudiante de Derecho Antonio p'alante claro exprimer primer ministro De Gasperi llama por teléfono a Gino Bartali

Voz 4 06:15 a decirle oye Bartali

Voz 3 06:17 podrías ganar el Tour de Francia porque justo coincide con con lleno corriendo el Tour de Francia tenía un inconveniente

Voz 1546 06:23 de ganar aquel Tour de Francia que le faltaba una semana perdía

Voz 13 06:30 por veintiun veintiún minutos del Lille veinte minutos

Voz 3 06:34 estos faltaba una semana ahí estaba a veintiún minutos de Luis son Bobet Guinovart Eli dentro de su humildad que le caracterizaba dice bueno el Tour no lo sé pero la etapa de mañana puede que sí corrió la etapa del día siguiente ganó la etapa de aventajó a Luis son Bobet en diecinueve minutos se quedó a un minuto y poco de que luego acabaría ganando ese Tour bueno pues la noticia si antes de este triunfo de Gino Bartali era la gravedad de Palmira Togliatti la

Voz 2 07:09 digo porque no había televisión por por aquel entonces empezó a abrir con Gino Bartali campeón del Tour de Francia y Palmira Togliatti

Voz 8 07:17 quedó en segundo lugar pero por aquellos años el ciclismo era un asunto secundario Italia estaba preocupada por otras cuestiones

Voz 15 07:31 a la mañana

Voz 16 07:35 no la Segunda Guerra Mundial mutiló su palmarés no siguió entrenando por las carreteras de la Toscana esperando el final del conflicto para volver a competir fueron cinco años sin correr un talento que brotó en una época equivocada o quizás no con el fin de la Segunda Guerra Mundial regresaron las competiciones en mil novecientos cuarenta y seis consiguió su tercer Gere un pero en aquella Italia de posguerra sumida en la miseria con las heridas aún recientes Un suceso iba convulsionó al país

Voz 6 08:17 igual donde acto acto in Antonio para la antes

Voz 9 08:24 que es paro al líder del Partido Comunista Italiano clima en Italia era motos escaldado

Voz 0744 08:34 el ambiente en Italia estaba muy caliente existía el riesgo de una guerra civil en una revolución que podía acabar en sangre Guinovart Dalí se encontraba en el Tour de Francia en el Tour de Francia

Voz 8 08:44 recibe una llamada desde Italia

Voz 0744 08:49 un jovencísimo Giulio Andreotti les saluda ya que se conocían de la Acción Católica Ile pasa Conde gas pero el primer ministro

Voz 17 08:56 el primer ministro

Voz 0744 09:00 y le dice bueno puedes hacer una cosa en Italia están pasando cosas terribles lleno dice qué cosa puede hacer serás tú serías capaz de ganar el Tour Bartali se queda un poco perplejo quedaba una semana para terminar estaba veintiún minutos de Hispania de Bobet que no es poco y le responde el turno lo sé pero la etapa de mañana le garantizo que la gano yo

Voz 8 09:21 no garantiza que lo esperaban los Alpes

Voz 0744 09:27 día es definen Smart Ali abre la ventana ahí ve que hay un temporal de agua de lluvia hay dice estupendo Leiza Bobet hoy uno sufrirá bastante mira a los ojos y le responde muy bien y veremos quién

Voz 16 09:42 jueves quince de julio etapa Cannes vivían son de doscientos setenta y cuatro kilómetros con tres grandes puertos Halo base y Soir IS en y Soir donde sella su obra maestra tras más de diez horas sobre la bici gana la etapa se queda un minuto y seis segundos del líder

Voz 7 10:00 son bebés llegó destrozado a la meta

Voz 12 10:05 gracias gracias a esta etapa los informativos de

Voz 0744 10:08 pidió porque no había televisión abren con la noticia de Bartali y la segunda ya es que Togliatti está mejor que ha sido operado y su vida no corre peligro en hizo lo viviste

Voz 18 10:18 por si no son grande pero

Voz 8 10:24 y miro Togliatti el líder del Partido Comunista pidió por radio calma a la población desde el hospital mientras que Bartali diez años después de su primer Tour conquistaba el segundo tenía treinta y cuatro años a su vuelta Italia Le recibió de Gasperi la calma regresó al país calmó las

Voz 3 10:41 situación o quizás también sea la fantasía o la pero calmó la situación en Italia una Italia

Voz 1 10:48 luego surgió un gran rival no Coppi

Voz 3 10:52 Coppi que es también está en el imaginario colectivo claro Bartali representaba al campo las tradiciones la porque él tenía la la la religión porque él era muy cristianos indebidamente la de leche también la derecha sin embargo copia era la modernidad era la ciudad de la izquierda era el esmoquin sexys y el otro era el mono de trabajo pero luego en en el fondo no eran rivales hasta tal punto que cuando Bartali Se retira de de de correo con las bicis Coppi le dice que quiere que sea subdirector deportivo Ikeda una imagen que es un icono allí en Italia que es subiendo creo que el Galibier no sé creo que era el año cincuenta y dos con el tema del bidón de de agua la borracha quién se la pasó a quién quién se la dio copia Bartali Bartali a Coppi pues eso queda para instruir una

Voz 1546 11:51 elegancia no decir quién digo aquí en eso me inmerso tu muy elegante tipo por su parte la amistad que se trasladó a los platós de televisión

Voz 19 12:08 el ambiente de la vi de piedra

Voz 1546 12:26 un formidable ha ido de bicicleta pero hoy no me has contado secreto

Voz 3 12:33 pues el secreto es que no es lo contó nunca nadie nunca nadie lo guardaron en secreto

Voz 2 12:39 estuvo desde que el empieza a hasta después de su muerte en el año dos mil en el dos mil tres Un judío toscano Giorgio Ny sin descubren un diario un pequeño diario de su padre y ahí descubre una red clandestina

Voz 1 12:57 formada por eh

Voz 2 13:00 interreligiosa por laicos judíos católicos en el que traficaban con documentos falsos para salvar a los judíos de ser enviados a los campos de exterminio

Voz 1 13:11 y quién hacía de correo chino Gino Bartali documentos falsos y dónde guardaba los documentos falsos del cuatro el vice

Voz 2 13:21 pues así entre que que yo creo que fueron las las pedaladas más heroicas que Gino Bartali no ganando el Tour ni ni ganando allí los sino salvando vidas humanas era importantísimo que

Voz 1 13:35 prácticamente contaba las uvas

Voz 13 13:38 está el papel de Bartali era importantísimo porque se aprovechaba de su popularidad se entrenaba pensando que nadie iba a parar

Voz 1 13:46 sí le paraba una patrulla de policías quizás les reconocían le pedían autógrafos

Voz 20 13:55 el que fuera señalado como ciclista del régimen por sus triunfos en el Giro y el Tour se aprovechó del régimen para dar por estas carreteras sus pedaladas más arriesgadas

Voz 2 14:05 sus pedaladas más heroicas pues llegó a salvar contabilizaron que cerca de ochocientas vidas fueron salvadas gracias al secreto

Voz 1546 14:15 todavía tuvo que pasar y podría hacer perfectamente y trescientos kilómetros a pero claro en los controles apenas repararon poquito gran Gino Bartali que está entrenando rompimos les saludaba cuando le piden autógrafos nunca jamás sospechaba qué es lo que realmente estaba haciendo era salvar a tantos judíos no como bien dices que nunca mencionó ni siquiera a ningún familiar supo tuvo que descubrirlo en el diario aquel

Voz 2 14:51 ahí es cuando decíamos Michael cuando como Boon muy bien tu anticipaban que el ahí es cuando se aprovecha del régimen utiliza el régimen para hacer lo que quería hacer que era salvar vidas humanas

Voz 0744 15:06 este es uno de los episodios más extraordinarios de la vida que Gino Bartali siempre ha tenido Guardado hizo mi padre nunca habló de esto en familia era algo que hizo que se guardó y ni siquiera lo insinuó

Voz 21 15:19 no me iban y mira nato no le va que cuesta

Voz 0744 15:24 sí sí lo creía que estas cosas se subiera decía que si haces un favor a un amigo y lo cuenta qué clase de favores

Voz 22 15:30 es que inflando pero Sport decía que las cosas que se hacen por deportes son como medallas que se ponen la camiseta al pero las cosas que haces porque crees en ellas las yemas de entre dicte el que tiene dentro

Voz 1546 15:43 me codo cómo terminaba el programa era de su hijo cuando su padre estaba en sus últimas no su padre cogió su cabeza ilícito

Voz 1 15:59 Nos es triste no lo lamente nos nada menos es antes hicimos y no elijo claro

Voz 1546 16:08 dijo me me emocioné ello y conmigo muchos más porque la historia es realmente hermosa

Voz 1 16:17 hermosa hermosa José Luis muchas gracias pues muchas gracias Michael Schumacher Nos vemos hasta la próxima

