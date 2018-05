El reencuentro de un indigente con su familia tras diez años desaparecido

Voz 1 00:00 la Ventana

Voz 0313 00:38 hemos abierto la ventana mirando al norte y al sur por el tema fichó de las drogas y el narcotráfico vamos a cerrar esta a primera hora de la ventana mirando al sur con motivo con una historia muchísimo más agradable es la historia de Carolina Small K un rumano conocido como el Jungla un hombre de unos cuarenta años que vive o vivía desde hace tiempo en la indigencia transitaba por varias localidades de la de la Bahía de Cádiz bueno ha pasado que gracias al empeño de la Guardia Civil y la Policía Local de Barbate pues se ha reencontrado con su familia diez años después cuando te daban de daban por muerto Jesús Varo buenas tardes hola buenas Jesús Baros el jefe de la Policía Local de Barbate lo primero Jesús enhorabuena felicidades ese es un trabajo me imagino que muy complicado cuánto tiempo hace que les seguían la pista a este hombre

Voz 0072 01:29 pues a nosotros llevamos vamos conociendo desde el dos mil seis

Voz 7 01:36 no hay que el problema que que Pla que vemos es que

Voz 0072 01:40 normalmente la sociedad no está preparada para afrontar un poco la situación estas personas inermes un todo viene a raíz de la

Voz 7 01:51 de las quejas de los vecinos y de

Voz 0072 01:54 esta persona pues está en condicione de TGV lamentable y hay que hay que buscarle una solución yo a ver cuál es el origen de esta personas entonces voy a raíz de ahí empezamos poco a mirar a ver por dónde he que son siempre de moda de ahí yo tuvimos suerte de que el consulado jugó poco al padre así hicimos

Voz 0313 02:23 me estoy preguntando Jesús dos es de del me está escuchando bien todavía ahora sé que te cito que si no se mueve corta la la comunista

Voz 3 02:32 es la radio y la policía Pino de conectar ahí claro

Voz 0313 02:37 que estaba preguntando Jesús Gil que ya tiene usted de bastante trabajo en el día a día de dónde saca uno horas para una investigación de este tipo

Voz 0072 02:45 hombre un poco implicación aquí es verdad que la vemos los compañeros que solemos implicando más de la cuenta entonces de lo que suele pasar porque normalmente los problema hechos como todos se derivan a otro organismo otra dependencia Hay no no se busca las soluciones que normalmente que de lo que parece bajo porque ella no es como todos estos problemas apetito se muy grande pero después hemos visto que no es tan difícil a este hombre por cierto grandote verdad sí vamos el año pasado hay fotos que este hombre pesaba más de ciento veinte que ir entonces era alto es grande así

Voz 8 03:29 vamos a ir ahora cómo está ese hombre Jesús se tiene mejor aspecto tiene noticias él porque están Romaní allá no

Voz 0072 03:38 sí hombre yo mantengo contacto con la familia porque no implicado bastante así y la verdad es que esta mañana estaba hablando con ello oí me dice que está mi hija están esperando para poner un tratamiento pobre hombre yo entiendo que este un pregón tratamiento porque no es el caso típico de un drogadicto alcohólico indigente

Voz 8 03:57 insisto una un trastorno mental

Voz 0072 04:00 hay hay esta esta persona parece que no fue una depresión o algo que le hizo perder tiempo porque él no sabía bien yo creo que él no tenía conciencia mi sabía dónde estaban y qué poca estaba mi porque no sabía que tenía

Voz 3 04:18 sí claro no es lo mismo ver

Voz 0072 04:21 adicto que tú sabes que tiene una dependencia de drogas que una persona que que en principio para mí era un autista era una persona autista que los Boney si lo lo que estamos hablando

Voz 3 04:31 Jesús y con la familia Davis conseguido reconstruir qué pasó que ha pasado en estos diez años que la estado sin dar noticias porque apareció en España habéis conseguido reconstruir algo

Voz 0072 04:41 estamos en ello estamos estamos en ello porque la Familia incluso ha preguntado si podía hacer algo lo Falco porque él en el dos mil ocho la hacía transferencia la los padres que Face

Voz 7 04:52 y claro hace diez años ahí es difícil

Voz 0072 04:56 me están intentando conseguir el número porque yo he preguntado en algunas entidades bancarias del Banco Santander ello vamos hemos preguntado por nombre y en principio no aparece ahí en España hay muchas sucursales bancarias y habría que ver hombre EPO

Voz 3 05:12 esto esto Jesús es carne de guión yo no sé si de televisivo o desde luego de no lo ve claro

Voz 0072 05:19 cierto no ha terminado que yo entiendo que todo el mundo tiene de ventanas de contar la historia me la historia es verdad que viéndola como ahora cuestan contando los periodistas fue una historia bonita pero es como único yo yo ya con la Familia tengo contacto así yo quiero que termine vieja él no lo al no lo pueden tratar de momento hasta que no tenga una documentación esquela su manía es como si tuviéramos ocho a cero a lo mejor estamos en un país que no es que España que España que hizo pero allí allí hacen otra documentación no pueden yo al médico

Voz 0313 05:57 ahora a seguir a seguir picando piedra Jesús Baró muchísimas gracias por estar en la Ventana y felicidades de verdad eh

Voz 0072 06:03 igualmente se venga de los negros son muy grande

Voz 3 06:06 enhorabuena Florida almuerzo y escarnio y yo estoy encantado cuando he dicho si aquí aquí estamos dos no que somos se nos mete algo que no está bien claro decía que nadie le va a dar una medalla por esto pero es es pura Omaira