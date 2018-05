Angel garrido se compromente a terminar el máster de Cristina Cifuentes

Voz 1 00:00 viva el vino Amigos de la tarea al preso que miedo

Voz 5 00:54 desde luego Toni Martínez buenas tardes señor sexo a Iñaki de la Torre Especialistas secundarios El Mundo Today Lucía Taboada y Susana Ruiz hola no falta nadie no no nadie no no es que los jueves es una Liga una concentración de talento aquí

Voz 0230 01:15 venga a ver a mucha gente hoy hoy es jueves mucha gente se pregunta ahora cómo va la Bolsa pues la verdad hoy la Bolsa ha bajado pero pero pero teniendo en cuenta que aún habiendo bajado está más alta que la última vez que hablamos de ella podemos estar tranquilos Lina Marulanda alegría como se bebió toca esto de la Bolsa es como mensaje en clave para los oyentes cuando comenzamos con la bolsa es que es un día que en realidad

Voz 0230 01:45 ya que está pero es una manera de decir porque tampoco podemos aparecer ante el micro y decir arrancó a hablar ayer de que Rajoy abre llamó aprovecha Tekio Rivera hay Rajoy dice que no sabe cómo les salió

Voz 1487 01:59 lo de aprovecha Tegui pues mire usted no lo sé me salió probablemente sea una palabra vamos seguro que no está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua porque es una palabra que a veces se utiliza de forma coloquial y no sabía que fuera vasco ni nada similar

Voz 0230 02:13 no sabía que fuera vasco bueno japonés no parece el aludido el aludido Albert Rivera estaba en la tele de al lado esta mañana como en trece Rue del Percebe trece Tele del percebe que veías a todos los vecinos al AVE pues esta mañana estaba Rivero hay Rajoy en Antena tres y Telecinco a la vez Riviera dice cuidado

Voz 0040 02:31 no se enteró pues la ni me enteré cuando lo dijo pero bueno lo he visto luego la prensa

Voz 0230 02:36 pero añade Rivera que eso perjudica más a quién lo dice que es un cultivo de bota bota que en tu culo explota

Voz 0040 02:43 perjudica más al que lo dice que aquí se lo dicen

Voz 0230 02:45 también se puede decir quién lo dice lo es

Voz 4 02:48 estimaciones añade Rivera que él no dirá nunca

Voz 0230 02:51 de Rajoy nada por su edad ni por su forma de hablar ni por sus lapsus que es una manera indirecta de llamarle Halle sopa sigan

Voz 3 02:59 sé si la Rajoy

Voz 0040 03:01 nada por la edad que tenga como habla porque será olvidado una cosa

Voz 0230 03:04 a esta interesante polémica entre dos líderes de la civilización occidental está atacando a una noticia que quizá merecería nuestra atención leo un párrafo de la vanguardia Israel atacó a lo largo de la noche decenas de objetivos militares iraníes en Siria tras sufrir el lanzamiento de veinte cohetes de los que cuatro fueron interceptados antes de caer

Voz 7 03:29 en los altos del Golán estábamos en guerra vamos perdiendo

Voz 0230 03:33 llamándole alarmista pero esto no tiene buena pinta luego cuando comience la tercera guerra mundial os queréis venir todos a mí Bunker como en el cuento de Los tres cerditos

Voz 0230 03:57 qué tiempos otra cosa que no tenemos en cuenta leemos hoy una noticia que dice a Australia abre las puertas a Andrés Iniesta ahora en Australia

Voz 0230 04:12 enero fue a China luego a Japón Australia Brasil están fichando de Port Aventura todavía tendremos suerte se quedará en esta bueno no vamos al lío

Voz 10 04:26 el lío se llama twiterías pero cuando quieres apagar el ordenador normalmente el sistema operativo te da demasiadas opciones bueno verás tu idea sobre este tema clic que desea hacer con el equipo

Voz 11 04:39 pagar reiniciar suspender Bernard reiniciar perdón reiniciar y actualizar apagar y encender hacer como que apaga pero reiniciar restablecer ajustes de fábrica quiere usted morirse morir si reiniciar que me

Voz 12 04:55 la revisión histórica boba encuentra un aficionado es muy mermado

Voz 11 04:59 me gusta juzgar a personajes históricos utilizando criterios actuales por ejemplo sabías que Alejandro Magno jamás hizo una llamada telefónica a su madre menuda mierda dijo

Voz 12 05:10 vamos ahora con Mrs va a tope con la operación bikini de los tres kilos que quería bajar para el verano ya sólo me faltan once

Voz 3 05:18 ahora toca altura

Voz 12 05:25 vamos ahora con el bacteria que es un cinéfilo un poquito despistado al el tuit que Blade Runner no va de un vampiro negro que sale a correr por las noches no vamos amigos a veces la confianza da asco este tuit de donar fondos lo demuestra irá tu farmacia de confianza a comprar condones y que la que dependienta te diga Hombre por fin

Voz 13 05:50 después de las twiterías que había

Voz 1981 05:54 sin noticias El Mundo Today Ángel Garrido se compromete a terminar el máster de Cristina Cifuentes presidenta de la Comunidad de Madrid apuesta por un proyecto continuista por lo que asistirá a las clases a las que Cifuentes no pudo ir leerá el trabajo de fin de máster se pondrá las cremas que la expresidenta no tuvo tiempo de osara en el Amancio Ortega descubre a su imitación china o de falsificar Zara hasta sus últimas consecuencias una fábrica china ha replicado toda la estructura de la empresa incluida la estructura molecular de su presidente el feo una copia de Amancio Ortega se llama Amador Talia y hablar con acento gallego muy limitado Ryanair compra sus aviones en el is free para no pagar impuestos

Voz 0230 06:42 muchos aviones pasan directamente de la tienda del aeropuerto a la pista INI siquiera se les arranca la etiqueta del precio el proceso de sacarlos de la bolsa de plástico requiere más de dos horas diez operarios y dos grúas

Voz 3 06:55 última hora Arman cuéntanos tu ex

Voz 12 06:57 que no quería hijos dará a luz en junio el embarazo está yendo muy bien y el padre tu mejor amigo por el que se suponía que no se sentía atraída ya está pensando en la parejita

Voz 1981 07:07 extranjeras armaron vamos ahora con algunos titulares breves descubren que la dieta de la alcachofa sólo funciona si eres una alcachofa el hallazgo del cadáver de un Homo erectus indica que hace cien mil años la gente ya se moría tras el éxito de sus Islas Mauricio abrirá una península en la costa africana las revistas empiezan a utilizar el Microsoft Payne tras las críticas a las modelos retocadas con Photoshop las prácticas de derecho incluirán ir corriendo por la calle gritando con una antorcha Risto Mejide lleva meses durmiendo en el sofá de su programa tras una discusión de pareja

Voz 14 07:49 quiera tiene muy empleo y Luis Chillida mi bises queda muy muy sencilla

Voz 15 08:08 está visto que pensemos

Voz 14 08:12 hay que ir ni a nadie

Voz 7 08:22 en Malasia para que veáis lo que son las cosas en Malasia hace seis décadas

Voz 0230 08:28 más de sesenta años que gobierna el mismo partido Organización Nacional de los malayos unidos sesenta años pero leemos esta información hoy en el país acaba de ganar la oposición una coalición llamó

Voz 7 08:38 nada para Canada pan para ganar a pan tu pregunta

Voz 4 08:42 no ha ganado pero qué paso que después de sesenta años de gobierno el líder de la oposición que ha ganado las elecciones tiene noventa y dos año no

Voz 0230 09:00 noventa y dos años la esperanza de vida en Malasia es de setenta y cinco años hay indicios de que podría haber legislatura corta pero hay otra manera de verlo y es que a lo mejor son los últimos cuatro años de tu vida pero que años

Voz 0788 09:13 el presidente de Malasia al ideal de Rajoy

Voz 0230 09:16 de Rajoy de pequeño cuando le preguntan qué te gustaría ser de mayor presidente de Malasia declaraciones de Hamlet

Voz 17 09:22 se sentenció

Voz 1623 09:24 pues yo te no

Voz 17 09:27 en dice Hamlet

Voz 0230 09:29 que hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que nos colocamos en referencia al proceso catalán ni los movimientos políticos que está viendo en la política catalana la política española y en la política europea para salir de la actual follón sostiene Albert Rivera que el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido pactar con el Partido Nacionalista Vasco y con Esquerra Republicana y a ella Iker natal la manera de salir del lío catalán

Voz 0040 09:53 lo que está sucediendo es que el Gobierno legítimamente políticamente hablando ha decidido pactar con el PNV y con Esquerra Republicana cómo salir de este lío en frases de Rajoy

Voz 0230 10:02 mientras estaba Rivera en Telecinco como decíamos Mariano Rajoy estaba en Antena tres o al revés la verdad es cara no me acuerdo diciendo que estaba dispuesto a abrir un proceso de diálogo en cuanto hubiera nuevo gobierno en Cataluña

Voz 1487 10:12 podemos iniciar un proceso de diálogo yo estoy dispuesto a hablar con ese Gobierno sin más límite lógicamente que lo establecido en la ley

Voz 0230 10:19 como dice Hamlet ayer sin que nadie explique muy bien porque Albert Rivera y Mariano Rajoy tuvieron un abroncado un poco sobreactuado en las Cortes de la que surge que Ciudadanos rechaza y apoya a la vez al Gobierno sólo hablamos ayer pasándole Rivera ser Alves que rechaza y apoya un detergente extraño es que es un poco raro es una gente que se anuncia diciendo pues que hay detergentes dicen

Voz 4 10:43 limpia ya brillante a la vez pero que dijera ensucie lava no se lo Nájar lo acá engañando claro a engaño que diga la verdad

Voz 0230 10:52 al día siguiente de esa extraña situación los dos dirigentes políticos que se disputan el liderazgo de la idea de la unidad de España van a la tele y uno cuenta que quiere dialogar y el otro que es indignante porque el Gobierno se está entregando a los separatistas le preguntan cree que el Gobierno está pactando con Esquerra Republicana

Voz 1487 11:08 en este caso no estamos buscándole tres pies al gato yo creo que estamos buscándole diecisiete piezas

Voz 4 11:15 dato diecisiete pisos

Voz 0230 11:18 puede haber pacto oculto del gobierno de Rajoy con los malignos separatistas

Voz 7 11:26 no puede haber pacto o puede no haberlo pero

Voz 4 11:31 que es intereses coincidentes pasa a veces

Voz 0230 11:34 el primer interés coincidente entre el Gobierno de Rajoy Esquerra Republicana es acabar con la etapa Puigdemont porque en Esquerra no pueden más con él el segundo interés coincidentes frenar Albert Rivera porque tampoco pueden más con él y consideran el Gobierno y Esquerra Republicana que la tensión con Cataluña a quien más beneficia es a Ciudadanos el tercer interés coincidente entre el Gobierno de Rajoy Esquerra es que no hay elecciones en Cataluña

Voz 0788 11:57 bueno lo primero las selecciones mi preferido

Voz 1487 12:00 dispara hace volver a celebrar elecciones no porque hacemos ya elecciones autonómicas en Cataluña cada año en medio no

Voz 0230 12:06 estos intereses coincidentes habrán cristalizado en un pacto sotobosque

Voz 0040 12:12 sea en niños claro lo que sí sabemos es

Voz 0230 12:15 entre Ciudadanos y el PP estamos en la apoteosis del chollo te rechazo

Voz 4 12:20 decir te te rechaza

Voz 0230 12:24 esta mañana Albert Rivera C's apoyo a la investidura Rajoy añadió mérito a su hoja de servicios

Voz 0040 12:28 yo soy el único líder político que ha votado a un líder político que nos debe partido

Voz 0230 12:32 tiene eslóganes raro ser de Rivera

Voz 18 12:35 D'Rivera al único líder político que ha votado líder político

Voz 1623 12:37 uso su partido Ciudadanos apoyado los presupuestos en el libro

Voz 0040 12:40 siete los va a apoyar el dieciocho y con mucho mérito cuando nadie apoyó el PNV no apoyo a la investidura Rajoy el partido socialista se abstuvo Ciudadanos votó a favor pero voy a dejar de de apoyarle si no aplica la constitución es decir el que rompe el consenso es el señor Rajoy nosotros dijimos que hay que aplicar el ciento cincuenta digo pero hay que aplicarlo

Voz 0230 12:57 bueno el apoya al la apoya pero le rechaza pero le apoyó y mientras tanto Rajoy en la tele de al lado dice que estas quejas de Rivera son un asunto menor

Voz 1487 13:03 estamos hablando de un tema que es muy menor si lo comparamos con la mayor

Voz 0230 13:10 esto siempre pasa

Voz 4 13:11 es algo mayor

Voz 0230 13:14 pues es la menor si realmente tuviera algo interesante que decirse en lugar de ir cada uno la tele pues se lo diría en el uno al otro quizá incluso iría la misma tele hoy vamos a hablar de Pedro Sánchez sin música ni cantar Pedro Sánchez y de tal a palo seco enorme Vegara acatar Coca

Voz 3 13:29 para el líder del PSOE

Voz 0230 13:38 dice que Albert Rivera da bandazos lo cual tiene mérito viniendo de Pedro Sánchez con unos pocos bandazos ha dado hasta los suyos os decía pero bueno cada cual se sabe lo suyo y al señor Rivera

Voz 4 13:47 lo que le digo es que hay que ser decía

Voz 3 13:50 claro

Voz 4 13:51 que no se pueden dar bandazos

Voz 0230 13:53 hay un pacto entre PP y PSOE para atacar a Rivera hay intereses

Voz 4 13:56 entonces sí podemos

Voz 0230 13:59 lo primero necesitamos una canción para Pablo Iglesias para Íñigo Errejón porque llega un punto que todo esto sin canciones no hay en su lograron nos iría bien algo que nos permita decir en cuanto a Pablo Iglesias bueno está por esta podría ser podría ser parece siempre a Pablo Iglesias todo tan súper importante pero seguimos buscando llevaremos también todos Bola radio musical de lo de Podemos nunca nunca se sabe si en política Un partido está agazapado por Asunción porque no sabe qué hacer difícil sin cambiar de canción nos vamos a Japón a Israel a Japón Israel pero tiene que ver con Japón con Israel con un zapato nos lo cuenta Nerea Aróstegui desde Radio Bilbao capricho

Voz 19 14:57 crisis diplomática entre Japón e Israel por servir un postre en un zapato hace unos días el primer ministro de Japón y su mujer fueron a Israel y al final de una cena oficial con su homólogo el cocinero sacó unos bombones que iban dentro de un zapato el cocinero subió una foto de este instante en el que sirvió el postre muy orgulloso pero el ministro de Japón y otros diplomáticos del país se han sentido muy ofendidos ha tenido que pedir perdón y ha explicado que el Zapatero una escultura del artista Tom Dickson cuyas obras están en muchísimos casos de todo el mundo pero es que claro es que en Japón es especialmente muy ofensivo porque de ahí también que en es habitual que se quiten los zapatos antes de entrar a cualquier habitación casa incluso también iglesia sólo lo que tengamos en el país es de cocinero data tiene cinco restaurantes en Israel el jefe de cocina de Netanyahu y es muy conocido por su creatividad por qué no sé si lo recordaréis en mayo pasado cuando estuvo Trump en Israel también sacó un postre y sirvió en

Voz 0230 15:54 por medio la Deza

Voz 5 15:57 el de cabeza Trump tiene con doble cabeza hizo un postre para los dos semanas en una pero realmente no dio tanto

Voz 7 16:03 problema no aprovecha esta mañana lo aprovecha USA bien sexto de aprovecha tenía Nerea tu que desde allí

Voz 19 16:09 es sí aprovechó ATI es es de uso coloquial pero sobre todo de de Álava mismas

Voz 3 16:14 pero de ahí abajo los riojanos no

Voz 7 16:21 en ellas pero si es uso e iremos esta seguir no es el muro norte

Voz 20 16:25 no habrá

Voz 5 16:33 esta música alguien puede decir de que va a esto nuestro verdad sí sí

Voz 3 16:41 vamos vamos a vamos a contar cuentos parece bien con nuestro provisional el señor Calleja

Voz 12 16:49 de profesor es cuenta cuentos profesor la adicional improvisa improvisó cuento ímprobo cuentos siempre que sepas ambos proponen un reto que es muy estimulante no tres idealistas que proporcionan los usuarios de la radio pues eh Calleja compondrán improvisado e improvisaron improvisado un relato breve que hará las delicias de todo yo vengo a tope ojo conmigo que hoy tenemos tres meses para tres mensajes de tres oyentes empezamos vamos a escuchar el de G no bebo desde Albacete

Voz 21 17:18 el pueblo entero picos señor Calleja me haría mucha ilusión que su relato transcurriera en la Viena del siglo XIX acogen desde el emperador Francisco José algo digno de ver algo bonito

Voz 15 17:32 tipo de Viena siglo XIX bien así lo decirlo

Voz 12 17:35 este otro venga escuchamos a la terna vasco desde Montpellier hola Francisco

Voz 21 17:40 mí el Tour llegaba pudo ir allí hubo del limbo Tel Aviv

Voz 3 17:48 Facebook gracias vale vale contestó sí era una grabación esto es increíble

Voz 12 17:55 tenemos a James Bond va bien asilo diecinueve vamos con la última Lionel a desde Rotterdam

Voz 21 18:02 lo voy a hablar de una tasa que me molesta profundamente el turrón estamos a a mes de mayo y no tenemos turrones supermercado hemos Deferr hasta diciembre como muy temprano a noviembre diecinueve entiendo porque es un producto delicioso me gustaría me haría mucha ilusión que usted introdujera dentro de su cuento me Gurría escuchando me pensaré seguido el turrón

Voz 12 18:31 vivo el toreo bueno una defensa pues no

Voz 0577 18:34 eh del turrón tenemos los tres elementos Calleja es relato debe transcurrir en Viena siglo XIX debe estar protagonizado por James Von siguen avec turrón yo esto lo veo realmente difícil ya hombre venga yo me cago hoy VI esto Luis son son la rueda de la creatividad está así está hasta África

Voz 12 18:51 lo digo no tengo ya tenemos ya hay argumentos Asier ya un cuento improcedente en cuanto se titula bueno título debo reconocer que es muy muy buenos es el título de doctor no contras y si doctor no contras y si la emperatriz no no fumar

Voz 3 19:10 venga

Voz 12 19:11 daba escuchamos estén micro microrrelato contra sí sí improvisada eh para poder huir de James Bond el malvado Doctor no construye una máquina del tiempo que lo lleva la Viena de mil ochocientos ochenta vale año que cimenta además el turrón más caro de mundo

Voz 3 19:33 ya que que pudo cracks hoy no es una excusa los tres elementos

Voz 12 19:44 una cosa es aquí saque una cosa que no hay ni cuento ni nada que pasa a la historia como acaba la historia no Siena toda ahí está entre líneas Libia doctor No el doctor no el que hace el turrón más caro del mundo donde sí sí por la cama con

Voz 3 19:56 la pregunta hay que leer entre líneas sus relatos son cada vez más decepcionantes perdone que le diga

Voz 12 20:04 antes que venga yo aquí os hago el trabajo gratis de un Chow así bonito ni siquiera me di un aplauso adelanta un aplauso

Voz 3 20:09 a aplaudido

Voz 5 20:14 además ahora cantamos los pitos de las cinco y media improvisando cuatro oler

Voz 22 20:23 qué maravilla

Voz 12 20:25 no

Voz 23 20:25 no

Voz 5 20:40 hoy tendremos como casi todos los días de esta semana una clase musical de Iñaki de la Torre eso está muy bien pero estamos no Deimos nos vamos a hacer un musical todo por la radio el musical rampas más derrame Davis

Voz 1623 20:51 pero antes tenemos otras muchas cosas por ejemplo

Voz 3 20:54 tanto en forja con usted

Voz 5 20:58 por ejemplo saber qué se cuece en Internet con Lucía Taboada Hola Lucía hola qué tal

Voz 1322 21:03 me voy a poner un poquito de música épica bueno porque este sábado va a tener lugar la fiesta de graduación de Twitter el paraíso de cualquier creador de mes el día para el que internet fue creado la final de Eurovisión a mí el año pasado me coinciden a la final de Eurovisión como una boda estuvo a punto de no ir a la boda eh verdad a quién se le ocurre bueno pues para abrir boca Hoyos he traído una selección de los momentos que más han triunfado en Internet de Eurovisión en los últimos años va más allá Eurovisión del año dos mil diez Daniel Diges mantiene el tipo sobre el escenario al que salta Jimmy Jump que estuvo unos cuantos segundos ahí subido hasta que llegó la seguridad

Voz 24 21:50 nunca sigue dando

Voz 3 21:52 sí y para canción

Voz 5 21:59 algo pequeñito pequeñito bueno lo ha dicho

Voz 1322 22:06 el baile brindó luego al cantante la oportunidad de repetir la canción al final de la noche fue la segunda persona en la Historia de Eurovisión que dos veces sin salen ganador

Voz 25 22:15 tan bueno Eurovisión dos mil catorce da los botes de España

Voz 1322 22:17 Carolina Casado hay gris Flame

Voz 7 22:20 Stein hoy from Spain que da sus además los jóvenes

Voz 1623 22:41 te te

Voz 1322 22:43 no estaremos de menos a José María Íñigo que hablaba por ahí eh otro que triunfa a menudo en redes sociales es Australia que este año va con esta canción porque que hace Australia en Eurovisión porque participa usted el certamen europeo qué clase de privilegios este

Voz 12 22:58 tiene yo pasé Iniesta pues mira alto

Voz 1322 23:01 en tres alta que la televisión pública australiana la SBS es miembro asociado de la Unión Europea de Radiodifusión pero no activo llevaron emitiendo el festival treinta años con tres millones de espectadores que ya es vicio

Voz 0788 23:13 toma ya ya en los canguros si ya en la eh

Voz 1322 23:15 los millones de australianos viéndolas que sin entender nada pero bueno claro empezaron a participar en el año dos mil quince invitados y han seguido justa ayer el actor Ryan Reynolds en la previa de la película de dos defendía que ya que participa Australia que también participe Canadá decía Australia la dejéis participar y apenas están en el planeta

Voz 5 23:37 día te puedan

Voz 3 23:42 y otro

Voz 1322 23:42 hace ya para terminar el año pasado Eurovisión dos mil diecisiete también conocida como la adición del gallo

Voz 0788 24:00 esguince de garganta

Voz 3 24:02 el vídeo del Gallo fue

Voz 1322 24:05 perdió abierto el séptimo más visto de You Tube el año pasado como os gusta recrearon

Voz 5 24:09 el balón apoyo hace sólo vivimos en directo en el palo pollo agazapado el explicar que no pero yo

Voz 12 24:18 que lo vivimos en directo en el sueño pasó indicaba decir que está

Voz 27 24:20 vamos a darle mucha caña Eurovisión el Carrusel deportivo

Voz 7 24:23 ya claro les hablaremos no ocurra vamos a inquirir uno wiki de todo esto el desnudo revisión también lo haremos más baratas

Voz 15 24:45 es televisión

Voz 5 24:47 no es acuerdo no me las a tras esos Anna Ruiz en total por la radio

Voz 1322 24:52 sí Ighalo dipolo no pero os traigo una historia de amor también de aves vamos a verse adivináis quienes es

Voz 6 25:03 no

Voz 3 25:06 es la cigüeña con el buena

Voz 7 25:13 el buen clima

Voz 25 25:19 es una cigüeña blanca porque porque desde hace dieciséis Bono porque ahí negra Cigüeña un sonido completamente distinto es como chocolate oye mira desde hace dieciséis años una cigüeña blanca macho vuelan catorce mil kilómetro es para estar con su pareja que no puede volar cada primavera el macho viaja desde su casa de invierno en Sudáfrica hasta la casa de su pareja que está en Croacia y allí se reúnen para crear la hembra fue herida de un disparo en mil novecientos noventa y tres en Croacia un hombre la rescató la curó la cuidó hasta que supuso mejor pero no quedó bien del todo y la Cigüeña no puede volar distancias muy largas con lo que al pues no hace migración el hombre le construyó un refugio allí si el hombre el hombre ese la como agencia un poco su tutor la tiene allí calentita porque el invierno croatas duro e entonces la lleva a pescar al río es tampoco mama Estrada hasta es un poquito cada pregunta hidratante en las patitas para que no se la cuida a las pues desde hace dieciséis años se sumó a este idílico retiro Choi desde esa primera vez repite la visita cada año sin faltar a la cita el macho sí que emigra como hacen las cigüeñas niega sobre marzo cuando comienza la primavera en Croacia después de volar durante un mes desde Sudáfrica cada primavera el hombre les construya unido nuevo para que tengan allí su intimidad hasta ahora han tenido sesenta y dos duelos pero ojo sin Barry White pero que pasa que llegado otoño indescriptiblemente llega otoño el macho regresa a Sudáfrica con sus hijos dice el señor que pocos días antes de la partida la hembras esconde deja de comer porque sabe que es la hora del adiós

Voz 5 26:52 veces anima a ver cantar a la luz de las que hubo William camino que bañar

Voz 28 26:59 quién sabe cuál es el verbo que defiende con el pico Raúl Albiol sabe cuál es el verbo que define sonido bien el verbo coro cerrar Corot orar

Voz 23 27:10 dos horas cabe Croacia es producto de esto está el Chrome

Voz 29 27:24 el velo

Voz 5 27:25 esto millennials asoma todo por la radio ayer nos decía Juan Carlos Ortega Ayora que ayer ayer decía bueno ante Armenia cada día me pica de las que dio para destruir

Voz 1623 27:38 todas venga pues si lo Milene lo van a destruir todo eso los titulares que yo leí hace unas semanas y uno de ellos eran que los militares están destruyendo la industria del cereal pero no sé si sí porque no

Voz 0230 27:51 los sacaron unos cuantos no sólo ese titular sino

Voz 1623 27:53 que los los millennials defiende que son muy vagos para comer cereales lo pide son muy bajos para limpiarlo poles de cereales porque lo Milene no les gusta fregar y por eso no comen cereales todas estas razones eran son titulares que tenemos de verdad el Inter

Voz 0230 28:09 en el que pasó que el New York Times

Voz 1623 28:11 quiso hacer un estudio de verdad si esto era era cierto hice demostró que los americanos a la comida que más exaltan es el desayuno pero no porque los millennials sean unos vagos sino porque la gente no tiene tiempo últimamente y sale de casa y no desayuna entonces lo Milene lo que están haciendo es es optar por usar por comerse un bocadillo algo que se lleve entonces los cereales como es algo que tú tienes que poner en una mesa en un bol leche no es algo que tú suelas comer pero llueve la salvaron salvaron yo he venido yo a salvar porque hoy se estrena mi libro que es

Voz 3 28:48 serial Land

Voz 7 28:50 el Lahm que ese bueno yo lo que soy

Voz 1623 28:54 así si en este libro lo que he cogido es cambiar la forma de comer cereales IS hecho un recetario

Voz 12 29:03 sí hay hay por ejemplo las recetas llama

Voz 1623 29:05 la chopo Crunch mezclar cereales con un chopo sabe muy bien porque es el ese ese toque crujientes un caso apoya rebozado gas chopo para mí Susan Jacobo para un asturiano es la delicia

Voz 7 29:20 cualquier cosa cereales no pero

Voz 1623 29:24 es verdad lo lo Milene lo que buscan entonces es la portabilidad entonces yo en este libro he propuesto montón de snacks distintos y no sólo recetas sino un poco de la curiosidad del mundo en los cereales porque hay una leyenda urbana bastante extendida que se dice que los cereales se crearon para evitar a una masturbación de los niños que un monje todas sí sí sí pero pero no cierta no no lo veo yo este año he visto en directo horrible entonces en mil ochocientos sesenta y tres yen Caleb Jackson un vegetariano religioso conservador que dirigió el médico dijo que en las dietas en esa época era muy pobres entonces inventó quería meterle más fibra la dieta inventó unos copos que tenías que dejarlo toda la noche reposaba imagínate tienes que hacer el día anterior un bol de cereales Dios dejar que se revelan decidiesen ya ir cuando se inventó el primer cereal al que se llamó granula luego llegó John Harvey que lo que es el tema de los generales mejoró la venta el legendario que los mejoró esta respeta ir eran ya cereales más instantáneos que pasa tuvieron un lío con el cole esto no no puedes llamar cedés no puedes llamar granula a tu cereales y al final

Voz 22 30:36 lo lo llamó eh eh

Voz 0788 30:38 en Fleiss no no no

Voz 1623 30:41 va a ser que les llamó así me gusta se hizo el primer eslogan de los feriales que se llamaba come granula somos somos era otra bebida como sustituto en el café que no triunfo pero bueno esto es una curiosidad de la que cuento dentro del libro de cereales así que

Voz 7 30:58 aquí no yo no estará otra broma

Voz 3 31:03 ah si de verdad queréis salvar el nuevo de los cereales

Voz 1623 31:05 es que mira el librito que está muy bien es muy interesante y además para compartir con vuestros niños

Voz 3 31:11 estamos a la gente Especialistas secundarios que vamos a tener un concurso porque escándalo porque esta semana lo hemos tenido Iturrioz no no esto es como un carajillo sin coña la no

Voz 12 31:32 el fallo vos este concurso ya os adelanto va a ser de extrema dificultad quiero que escucháis el primero este audio esto es vino cayendo en una copan bien pues los concursantes deben adivinar año tipo de Barrika la marca la uva Popeye el buque nacida bastarán unos el aroma de este vino oculto en eh no era vino seguro no lo grabó yo este mediodía miro no

Voz 0230 32:01 pesa e incluso aparte que no tenemos gratis porque

Voz 12 32:03 el remake de la Cadena SER bueno es una es una Jorge una cata a ciegas pero de verdad tenemos ya un oyente que se atreve a jugar con nosotros hola muy buenas tardes

Voz 31 32:12 hola buenas tardes y un hombre se llama Plan

Voz 1963 32:15 el hablo desde donde nos llaman a Barakaldo yo la verdad bueno a se lo digo en plan habló no bueno pues va a ser difícil esto no Plame ya eso escuchó de concurso no vamos empezamos a ver qué tipo de uva

Voz 32 32:33 es la primera no no me ha quedado claro echando un poquito más de sí

Voz 31 32:43 el amar a mí me suena tiene que buenas tardes

Voz 12 32:48 no no bueno no es la puerta de otra opción va venga

Voz 31 32:52 y es que no tenga algo ensombrecido unas saber garnacha blanca

Voz 1963 33:03 pues mira ejemplo venga ahora dime tipo de Barrika al que estábamos si barrica que se complica ya yo creo que ya hemos puesto poquito más nada

Voz 31 33:24 no no nada claro por extra

Voz 1963 33:26 la hablo más hambre sin después de dinero pero no sé lo que me está dando pero una más sano lo cortita eso te entiendes

Voz 12 33:51 bueno no se entiende tío no no lo vamos a dejar aquí eso escuchó demasiado usados devino

Voz 31 33:55 qué hubiese vino que yo tengo nada tengo Joker

Voz 3 34:02 Pedro Pablo estás empezando hacer el ridículo sabes

Voz 1963 34:04 la buena racha

Voz 31 34:12 te quiero hermano

Voz 3 34:16 no no por favor

Voz 31 34:20 el vino carlistas toda mi Tetra que eso está jamás y te te diga eso

Voz 3 34:32 eran

Voz 12 34:35 mira ya es aun así están al ser incluido en el Parador Nacional que tú el hijas da la última Copa Casas ha colgado esta me lo tomaré yo

Voz 3 34:47 los Blabla ya había avisado tras de buscan todo por la radio porque ya que Torrens seis años de historia de la música capítulo destaca el tercero desde luego si más difusa escucharlas deshielo recordáis

Voz 0788 35:18 decía que es historia de la música ahí también Historias de la radio porque hoy estamos de broma me toca a mí hacer otra también pero no lo voy a poner bonita fácil es que sabes que viene los sin mácula a tocar a Madrid el lunes casi de sí sí sí claro el lunes seis pues mira toca es que el martes en Madrid capital se está dentro de las fiestas hay otra gran fiesta que es la del XXV aniversario

Voz 15 35:40 de ochenta radios que cumple esos veinticinco euros buena como yo se la misma edad

Voz 0788 35:47 vienen invitados a tocar aquí no solamente ellos sino que también van a estar los Celtas Cortos y luego haber un grupo paso tremendo que está formado por Carlos Tarque ex cantante de M Clan por Leiva que va a tocar la batería además la toca fantásticamente por Vidic es el guitarrista los cigarros durante meses Iban está tocando temas de los Led Zeppelin grabando no sí1 un ahí que te mueres con más mujer no Gran Cañón efectivamente con Julián Maeso que es ese gran teclista hemos tenido por aquí varias veces y cantante bueno es decir el pitón de más de los Stones AC DC de los Beatles de Stevie Wonder de Eric Clapton Álvaro José como un repaso a la a la historia de la música que es lo que hace m ochenta

Voz 5 36:25 yo no en la Plaza Mayor a las ocho a las ocho

Voz 0788 36:27 sí bueno eso te iba a coger sus elefantes también elefante también va a tocar efectivamente con unos elefantes

Voz 1322 36:35 es volcar mi compañía

Voz 0788 36:38 sí cosa que es un plazo a partir de las ocho de la tarde pero yo decía fíjate viendo el repertorio de estos chicos de los Gran Cañón de es el repaso de la historia de la música igual que hace m ochenta yo pensé que ponía m ochenta cuando nació en el año noventa y tres porque claro ponen música de unos pocos años antes para que recordemos los clásicos se ha dicho es que con ochenta tute estudia la historia de la música vamos hacer un repaso rápido a ver si lo conseguimos muy rápidamente de la historia de la música que empezó más o menos así

Voz 33 37:17 no

Voz 0788 37:22 bueno no todo empezó con Elvis Presley pero casi casi casi todo había empezado poca gente antes por ejemplo Fat dominó y alguno más pero del rock and roll Elvis Presley sino con Bill Haley and de cómics eso ya era una vez como el country de del blues del rhythm and blues que vendría después también pero en aquel momento sabía que ya había nacido dentro de esas músicas que se ponen en M ochenta Cassano toda la vida hay que sonaban en noventa y tres Un ejemplo el country que lo cantaba por ejemplo Lira Anderson que era esta cantante de la que lo hizo una versión Duncan Dhu que cantamos hundidas acordes orden

Voz 3 38:02 cada

Voz 0788 38:06 en Osaka había nacido ya el rock'n'roll el rockabilly el bluegrass quemaban que venía mucho

Voz 15 38:11 el del country y si sigue el hilo de la Historia

Voz 0788 38:14 la música esto es muy son músicas sobre todo blancas la verdad pero luego empieza a surgir mucho unas variantes del blues vamos a dejar el blues y el jazz aparte pero una de las variantes del blues como para bailar era este tipo de música

Voz 15 38:25 posea el soul que nació por ejemplo y el perdón el rhythm and blues

Voz 0788 38:39 el rhythm blues era eso que has hecho muchas veces será el blues con ritmo osea una cosa que en vez de ser espesa y un poco dura un poco racial ya se podía bailar en los garitos se tocaba con instrumentos un poco más sonoros con banda porque el blues empezó tocando de uno en uno así que pasó que aquello también cómo se parecía todavía un poquito demasiado al blues demasiado negro de repente nace el soul que no solamente es de los negros sino también ya empieza a ser de los blancos pero que el que más nos gusta es el que cantaba uno de los iniciadores uno de los que dijeron por Pinochet esta música que fotocasa es soltera Sam Cooke

Voz 6 39:18 después

Voz 0788 39:20 sí cuando el soul sofisticado dentro de esas músicas negras resulta que empiezan a hacer ritmos un poco más complicados empieza otra vez a parecer todavía menos al blues empieza a ser una cosa más eléctrica hay más pensadas sencillamente para la pista de baile para bueno digamos para entrar en trance y entonces cuando nace cosas como la música el funk que era una sofisticación del sol

Voz 34 39:41 Paul y que era ya os digo

Voz 0788 39:44 pensando sobre todo en el ritmo casi nada en la letra

Voz 34 39:46 la mucho en bailar qué es lo que hacía ella

Voz 0788 39:49 Brown siempre en escenarios

Voz 30 39:54 las

Voz 0788 40:07 no sé cómo levanta ese culo de ahí ya inmueble T contra el Gobierno por qué porque James Browne hablando un palo los de Hacienda que hombre que reglas es verdad que la compuso de otra cosa que estaba en movimiento son músicas más negras pero más de la parte blanca entonces es cuando nace el Fall

Voz 12 40:25 el folk eso por supuesto que toca a Bob Dylan en qué

Voz 0788 40:28 tocaba muchos otros el grupo que le acompañaba que era de Van que es el que suena de fondo que hizo de este tema de Wave está también son músicas que soy en en en el ochenta pero claro todo eso es con permiso de otros blancos que de repente cogen esas músicas de EEUU llegan a Liverpool por el puerto empiezan a enterarse de eso y hay unos chavales que se ponen hacer una música que es una mezcla de la tradición británica con la tradición estadounidense y que se llamaban los Beatles también hay otros ingleses que de repente se empiezan a interesar por algo que es mezcla de la música que viene EEUU que se están convirtiendo en algo más rock están sofisticando el rhythm and blues y están haciendo un poco más el rock lleva este blues rockero del que le gustaban a tantos ejemplo Eric Clapton es otro británico pero que realmente le pilló la canción este cocaína lo pilló a Chicken on y endureciendo un poco más esa música de repente se dan cuenta de que es bueno hacer estructuras menos de blues sin más cercanas al pop pero endurecidas con guitarras con las Gibson que os decía el otro día

Voz 15 41:41 lleva el canje de uno de los más Company

Voz 0788 41:51 y luego ese señor que compuso la canción premonitoria de Pedro Sánchez otra música que nace también y que se recordaba mucho y se sigue recordando en M ochenta es la de este señor que venía de Jamaica

Voz 35 42:02 ah sí

Voz 0788 42:05 el reggae que venía de L'Escala Iggy del RACC Teddy empieza triunfara triunfar a principios de los setenta

Voz 29 42:12 en él

Voz 0788 42:15 ya llega a finales de los setenta estoy haciendo lo más o menos paralela a la historia y que empieza a ocurrir pues que ya directamente nos lanzamos a la pista

Voz 11 42:23 baile

Voz 0788 42:33 también a esa nueva ola que llaman desde Nueva York Viena Londres pero en Nueva York que estás Gil grupos muy peculiares los Koke Kers con su Wild Life era ya una cosa mucho más sofisticada el pop Icon la tecnología de repente llega el tecno pop de los Matt Bianco por supuesto de muchísimos otros pero también había nacido aparte del disco luego ya llevó a sofisticarse desconvoque más moderna llegó el momento de las divas de Michael Jackson en fin todas las músicas olas que se celebran todos los días en M ochenta Radio y que intentamos celebrar también este lunes catorce la Plaza Mayor a las ocho de la T