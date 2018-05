Play Segunda: duelos claves en la lucha por la promoción (10/05/2018)

Voz 1 00:00 piense en Cadena Ser punto com Play Segunda Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Primera Play Segunda Play Segunda

hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo ciento cincuenta Andreas de Play Segunda ahí bienvenidos a la jornada XXXIX de la Liga un dos tres una jornada que arranca con el Rayo más cerca de primera Granada más lejos de los play off esa es la conclusión tras el partido del lunes de la última jornada en el que el Rayo ganó cero dos en Los Cármenes a José Luis Oltra le exigían el ascenso lo directo porque decían que ese era el objetivo a Oltra le destituyera cuando estaba quinto a ocho puntos del ascenso directo en puesto de play off seis partidos después Pedro Morilla dejó al Granada octavo a doce puntos del ascenso directo ya cuatro del play off a falta de doce puntos en juego Morilla no sólo empeoró el número de Oltra sólo sumó una victoria sino que además fue incapaz de ganar a tres equipos de abajo Lorca Sevilla Atlético cultural ahora tras el debut de Miguel Ángel Portugal se quedan a cinco puntos del play off subir directo que era el objetivo no lo olvidemos eso les seguían a Oltra ahora sin embargo rezan porque Portugal les meta al menos empleo no me gusta decir eso de ya lo dije yo pero es verdad ya lo dije yo cuando el Granada echó a Oltra en PC Play Segunda diciendo que habían echado a Oltra para subir directos y que lo más seguro es que con Morilla no jugaran ni el play off y ahora mismo esa es la realidad cubana finalmente el Granada no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablamos de segunda con un equipo de Primera con Diego pero a los mandos arranca a Play Segunda recuperamos al equipo al completo porque hoy por hoy esto yo que partió la semana pasada Alejandro Rodríguez subdirector de Play Segunda muy buenas Oscar

Voz 2 02:05 quiero qué tal muy buenas Paco Hernández

Voz 1643 02:08 el director del play hola qué tal muy buenas no voy a preguntar si me hubiese echado de menos porque no quiero que me da respuestas claras no sé que casi que sí directamente vamos a empezar con los contenidos de este el problema porque queda muy poquito para al final pero muchísimo que contar

Voz 2 03:13 en la jornada treinta y nueve en la Liga Un dos tres se va acabando la fase regular la jornada veintinueve arranca el viernes a las nueve de la noche con el duelo entre el Lorca y el Numancia ya para el sábado el cuatro de la tarde dos partidos Valladolid Albacete Sporting Barça B a las ocho y media otros dos encuentros Reus de y fe y Osasuna Oviedo para las doce de la mañana del domingo cultural Lugo cuatro de la tarde Huesca Alcorcón a las seis de la tarde dos encuentros Rayo Córdoba y Sevilla Atlético Nástic a las ocho de la tarde del domingo a Almería Granada cierra la jornada el lunes en el estadio Ramón de Carranza a las nueve de la noche un auténtico partidazo el que juegan Cádiz y Zaragoza

Voz 1576 03:47 a falta de cuatro jornadas para el final el Rayo es líder con setenta y tres puntos segundo también en puestos de ascenso directo es el Huesca con seis con setenta y uno el play off para el Sporting Zaragoza Numancia y Cádiz por abajo descendidos Sevilla Atlético Lorca también en descenso Barcelona B Iker

Voz 3 04:04 sí

Voz 1643 04:04 así una la jornada treinta y nueve en la Liga donde ustedes una jornada que analizamos desde ya

Voz 4 04:08 en pleno puede seguir a Play Segunda en Twitter y en Facebook

Voz 5 04:14 vamos

Voz 1643 04:25 sueña con volver a Primera un año después en el Rayo que ha dado un gran paso para volver a Primera por la vía rápida a su victoria en Granada el pasado lunes pero dos sumada a la derrota del Sporting este fin de semana abren hueco de cinco puntos del Rayo con la tercera plaza a falta de doce por jugar en el Granada por cierto debutó en el banquillo con esta Miguel Ángel Portugal y los nazaríes están ahora a cinco puntos del play off el vuelca sumó su cuarto triunfo consecutivo se afianza en puestos de ascenso directo los de Rubi ganaron al Córdoba dos cuatro en un partido loco que tuvo diez minutos frenéticos con hasta cuatro goles los oscenses aprovecharon la derrota del Sporting en La Romareda ante el Real Zaragoza dos a uno los de Baraja vieron cómo se acababa una racha de partidos sin perder no caía a los asturianos desde el derbi ante el Real Oviedo que se jugó el pasado cuatro de febrero mientras que el equipo maño se coloca cuarto por delante del Numancia que perdió los Pajaritos con el Real Valladolid un resultado que corta la racha soriana de cinco partidos sin perder y que deja a los pucelanos a tan solo dos puntos el playoff las esta plaza la tiene el Cádiz que suma tres empates consecutivos siete partidos sin ganar tras empatar a uno en Albacete les sigue el Real Oviedo que volvió a ganar tras dos derrotas consecutivas los de Anquela son séptimos tras su victoria ante el descendido Lorca por dos a cero Osasuna sigue mejor fuera que en casa ganó en Tarragona al Nástic cero dos y mantiene vivas sus aspiraciones de jugar play off hasta ahora mismo a tres puntos por abajo no ganaron ni Barça B ni Córdoba Nástic Easy puntuaron Almería Alcorcón cultural madrileño si leoneses empataron entre ellos en el partido del viernes cero cero y los almerienses sumaron un punto tenerife también empate a cero y los filiales perdieron el azulgrana lo hizo en casa frente al Reus y el Sevilla Atlético lo hizo por uno cero y así llegamos a la jornada treinta y nueve de la Liga tres que como cada semana analizamos en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera José Luis Oltra

Voz 6 06:21 hola muy buenas hola qué tal Oscar muy buenas después

Voz 1643 06:24 todo lo que acabo de decir vemos que el Rayo lo tiene ya muy cerca ahora recibe al Córdoba igual que deporte reciben a equipos de debajo el Huesca con el Alcorcón y el Sporting ante el Barça B el primero en fallar de los tres en el tramo decisivo ha sido el Sporting y el que sigue sin hacerlos el Rayo

Voz 1867 06:43 si el Rayo la victoria en Granada fue importantísima ahí te da pues

Voz 7 06:48 el plus de de

Voz 1867 06:50 animo de desconfianza de seguridad pero los tres tienen partidos muy complicados esta semana el Rayo juega con Córdoba la súper necesitado y que lo hace muy muy peligroso que está jugando pues las últimas opciones de poder mantener la categoría que es casi tan importante como como ascender el Sporting tiene la misma situación con el Barça B que como todos los filiales sabemos que además tiene buenos futbolistas y que te la en cualquier momento porque se pone a jugar pues puede jugar muy bien a fútbol aunque en estar en el mejor momento y in y el tercero en discordia que es el el Huesca pues que también tienen partido lo mismo la misma situación con el Alcorcón un equipo que todavía ni mucho menos está todo dicho en cuanto a la salvación y que tiene que apurar y que le va a poner las cosas muy complicadas Éstos son los tres partidos de los tres que se juegan el ascenso directo evidentemente el Rally yo creo que ahora mismo es el que me mejorando que el Huesca

Voz 8 07:46 a recuperar sensaciones el Sporting andado

Voz 1867 07:49 muy bien pero la derrota el otro día hace verlo todo distinto pero todavía cada semana vamos a volver a ver cambios puede haber esos cambios cambios de ánimo que luego sean definitivo

Voz 8 07:59 en los tres partidos que quedan cada vez hay menos margen y cada vez es más definitivo todo y luego en en cuanto a la lucha por el playoff dos partidos me parecen preciosos y muy bonitos que son el Osasuna Oviedo hoy el Cai Zaragoza son dos duelos directos todavía quedan muchos duelos directos de aquí a final de estas últimas cuatro jornadas tres Illano contamos la la XXXIX que lo estamos analizando y luego hay muchos partidos importantes por arriba por abajo con equipos que todavía tienen cosas por parecido no todo cerrado pero esos dos partidos frente a rivales directos Osasuna Oviedo y Cádiz Zaragoza creo que van a ser determinantes para que sale para que pueda salir vencedor y son partidos muy igualados muy difíciles como digo siempre pues de cualquier pequeña detalles lo que va a hacer que se decante para los parados

Voz 1643 08:46 y dos partidos que hoy a preguntarle Cai Zaragoza del Osasuna Oviedo porque van a estar pendientes de lo que haga el otro es que es el que pierda el CAI Zaragoza Si gana Osasuna Oviedo Le puedo supera en la tabla hablaba la enfrentamiento directos que todavía queda hasta hasta final de temporada en la última jornada creo que hay tres duelos directos por el que todavía queda mucho por saber en lo poquito que queda de Liga

Voz 8 09:12 totalmente en si es que esto es lo bonito que tiene esta categoría que es la más igualada de voy a decirle al mundo de Europa seguro la más emocionante en Primera como sabéis pues está prácticamente todo dicho en Segunda está todo por decidir no podíamos desistir suben salvo los

Voz 1867 09:26 los que han descendido todo lo demás está

Voz 8 09:29 absolutamente por por decidir muy bueno en el Cai Zaragoza B aunque el Cádiz está en una dinámica que tras la la mejor peón juega en su casa ahí es una opción muy buena para dar un golpe en la mesa y cambiar esta dinámica que sea un punto de inflexión allá a todos los niveles para el tramo final Zaragoza anda bien pero partió muy complicada para ellos y el Osasuna Oviedo pues lo mismo cuando el que gane va a quedar muy beneficiado anímicamente le va a ayudar mucho y el que pierda pues se va a haber mucha más obligado mucho con muy poco margen ya de de errores bueno pues un Osasuna esa le está costando mucho fuera así que anda mejor piel Oviedo esto la mejor fuera le cuesta algo más pero partido en el que puede ganar absolutamente cualquiera de de los cuatro en este caso de Cádiz de Zaragoza de de Osasuna B Oviedo y que son partidos muy bonitos que yo tengo la verdad es que ahora que lo desde afuera Portugal muchas ganas de ver ya no sólo por por la emoción y por quién nanas sino también por por el fútbol pues lo que se puede ver esos partidos con tanta tensión con tan buenos futbolistas cota pero entrenadores etc etc

Voz 1643 10:33 a los dueños de la última jornada que en la última jornada Arrate Granada Cádiz Real Oviedo Huesca Valladolid Osasuna con los seis peleando el pliego que Huesca algo por el ascenso directo para esta jornada ya hemos dicho en los tres primeros enfrentan a tres de los de abajo y hay otro partido que está más o menos igual es el Almería Granada que yo creo que es un encuentro que puede decidir también muchas cosas tanto por si logrará puede todavía llegar a play off lo tiene muy complicado Islam venía consigue salvarse

Voz 8 11:00 lo tenía marcado porque para mí es de todos los que quedan bueno ahí en Valladolid Albacete que también tiene muchos alicientes pero sobre todo el Almería Granada es que para los dos es muy importante ahí ya no tiene margen tiene que ganar si no los cuatro tres y un empate a lo mejor con esto te da o con tres incluso como hay tanto enfrentamiento directo te te puede dar por lo tanto para ellos es es jugarse la vida en Almería para poder mantener esas opciones luego recibe al Reus va a Gijón bien el el el CAI se bueno tiene que ir ganando partido a partido para llegar conocí en esa es su último partido con el con el Cádiz el caso del del Almería tres cuartos de lo mismo es la previa al partido que puede ser decisivo en cuanto a la salvación que es un Córdoba Almería de la jornada siguientes pero en este caso si ellos lograran ganarle al Granada tendrían mucho margen en el partido de Córdoba ya no irían tan obligados darían un paso de gigante para la observación así que es un partido con muchos alicientes también además con la componen de de rivalidad regional de cercanía entre ambas ciudad es el partido pues también muy bonito y que de un poco de de incierto

Voz 9 12:09 el resultado como todos pero que puede marcar el devenir de los dos equipos sobre todo en este caso de temprana es no gana pues yo creo que sí que queda ya muy lejos de la posibilidad de alcanzar esos plazos

Voz 1643 12:21 derbi andaluz con mucha tensión cuánto nos queda Hay cuánta emoción que vamos a vivir de aquí hasta la jornada cuarenta y dos José Luis Oltra muchas gracias y hasta la próxima semana

Voz 8 12:30 venga un abrazo luego vamos

Voz 1643 12:33 a la hora de los partido más atractivos del fin de semana que prácticamente son los que acabamos de comentar con con el míster porque la llamada del ascenso hoy hay que dividirlo dos los tres del ascenso directo creo yo y luego los aspirantes a play off con esos dos partidazos que ya hemos comentado el líder que es el Rayo recibe al Córdoba lo hace el domingo a las seis de la tarde el Rayo que viene de ganar en Granada y sumar su quinta victoria consecutiva los de Michel ya echan cuentas para ver cuándo pueden volver a Primera y José Palacio cuéntanos muy buenas

Voz 1038 13:01 muy buenas Oscar el Rayo Vallecano ya está rompiendo las hojas del calendario que le quedan el calendario que apunta hacia la Primera División Ike podría tener como fecha clave ese próximo domingo veinte de mayo en el estadio de Santo Domingo ante el Alcorcón dentro de dos jornadas y es que si los hombres de Míchel consiguen hacer pleno de puntos ante el Córdoba este próximo fin de semana y luego ante el Alcorcón dependerían de un pinchazo del Sporting de Gijón del que es el ahora mismo tercer clasificado y al que les sacan cinco puntos para que esa suma le diera el ascenso directo el Sporting debería empatar o perder en uno de los dos próximos compromisos que tiene que son ante el Barça B este fin de semana el siguiente ante el Tenerife y además el Rayo ya sabría si dependería de sí mismo para ser equipo de Primera División el fin de semana el del veinte de mayo porque el viernes dieciocho abre precisamente el Sporting de Gijón la jornada a domicilio en el Heliodoro Rodríguez López ante el Tenerife a las nueve de la noche esa es la última factible la otra sería que se dejará más puntos el Huesca tener una diferencia de más seis porque el Rayo le tiene ganado el gol habrás pero la claves que pinche alguno de los dos partidos el Sporting de Gijón que el Rayo sumen los seis puntos ya sería

Voz 1643 14:15 el equipo de Primera División el Rayo Vallecano que juega el domingo a las seis contra el Córdoba la próxima jornada el Rayo va a jugar derbi en Alcorcón el Alcorcón puede tener mucho que decir no sólo previene que salvarse sino porque puede decidir parte de la zona del ascenso directo y es que el domingo a las cuatro el Huesca recibe al Alcorcón con otro rival de la zona de abajo tras ganar un partido loco el pasado fin de semana en Córdoba Luisa María buenas tardes

Voz 0516 14:38 qué tal buenas tardes Oscar pues sí la verdad es que se ha colocado ahí con cuatro victorias consecutivas ojo con doce goles en cuatro partidos ocho de ellos fuera de casa y ahora está pues ahí esperando también a ver qué es lo que es capaz de hacer el Sporting por un lado también pues él mismo porque ahora mismo el Huesca depende de sí mismo para poder conseguir ese ascenso de categoría si suma diez de los doce puntos que quedan en juego a día de hoy

Voz 1643 15:03 el Rayo pero si son siete puntos le quedan para poder ascender a Primera el Huesca lo haría con siete y lo que sí ha pasado Luis es de la mala racha el bache que tuvo ya no sólo está prácticamente olvidado sino que es historia

Voz 0516 15:13 sí y además ha vuelto Torremiro con unas paradas sensacionales lo dejaste bendecido en Play Segunda eh luego además los goles de cuchillo que está marcando tres goles a Porriño y eso al Huesca le viene fenomenal la recuperación de Melero también la presencia de un futbolista de Moi Gómez que es curiosa su situación y hoy ha hablado esta mañana en la sala de prensa del Alcoraz porque hay que recordar que está cedido por el Sporting pero que podría ascender cupones con el Huesca esto es lo que ha dicho

Voz 10 15:42 si al final pues mira yo es un profesional y yo me llevaba en el equipo donde estoy lógicamente yo me gustaría también que hubiera el Sporting in nosotros pero bueno es otro como ya he dicho a pensar en nosotros sí yo nada más que no va a ser una una bonita pelea somos nosotros los dos grandes equipos y bueno al final que es que menos fallos cometa pues se va a hacer que que sube directo hay que recordar que sigue teniendo contrato con el deporte

Voz 1643 16:07 tendría narices un gol de Moi Gómez es hubiera al Huesca impidiera deporte sin volver a Primera pero las cosas han visto Luisa Badia muchas gracias

Voz 0516 16:15 pues un saludo rayos setenta puntos Wi

Voz 1643 16:18 busca setenta y dos y tercero el Sporting de Gijón con sesenta y ocho tras su derrota en Zaragoza recibe a otro rival que está jugando el descenso juega contra el Barça B el sábado a las cuatro de la tarde y David González fijó muy buenas

Voz 1038 16:32 hola Óscar y tendría narices

Voz 1643 16:35 la verdad es que sería una cosa muy muy curiosa porque alguno Gijón celebró que se fuera al Huesca minas y luego la suerte de la devolviera de esa manera te has ido ADIC que pendiente de vosotros de de Johnny b el jugador más en forma de las últimas jornadas en el Sporting

Voz 1038 16:50 sí pero no va a peligrar porque es verdad que ha empezado la semana con molestias con una sobrecarga pero ya ayer entró parcialmente este jueves ya ha podido entrenar con normalidad iba a estar igual que va a estar Michael Santos también en realidad están todos disponibles menos Quintero el central colombiano que no cuenta para nada aunque estuviera tampoco contaría Michael Santos ya disputó unos minutos en Zaragoza la última jornada en esa derrota tan dolorosa del Sporting por lo que supuso un lado porque le dejaba sin depender de sí mismo después de mucho tiempo teniendo ese factor favorable y por la forma veinte córners ocasiones de todos los colores tuvo el Sporting en Botello al rival en toda la segunda parte bueno pues en los últimos minutos algunas de esas ocasiones no muchas en sus botas pero algunos sostuvo Michael Santos que parece que va a ser la gran novedad dieciséis goles lleva en su cuenta particular El Johnny toda la artillería preparada para intentar ganarle al Barça B Iggy en estas dos jornadas el Sporting tiene un factor que le gusta les gusta mucho los protagonistas que es jugar antes que el Huesca Bonet que el Rayo también lo porque yo creo que ya el punto de mira está puesto en el Huesca jugar primero hacer tus deberes claro eso por descontado trasladarle la presión a los rivales porque el Huesca pues se debería si le gana al Barça B por debajo en la clasificación hasta que juegue su partido y con esa presión de al menos temporalmente dejar de depender de sí

Voz 1643 18:09 está el Sporting a dos puntos del West casi que si el sábado a las cuatro de la tarde gana su partido ante el Barça B dormirá el sábado como segundo sí tendrá que ganar está obligado a puntuar y a ganar el Huesca ante el Alcorcón el domingo a las cuatro de la tarde luego a las seis será el turno de que el Rayo reciba al Córdoba David muchas gracias un abrazo así están los tres de arriba dos de ellos para subir directos uno de los test va a tener que jugar play off de los candidatos al play off en esta semana en esta jornada hay dos enfrentamientos directos el Cádiz recibe al Zaragoza va a ser el lunes a las nueve de la noche en el partido que cierra la jornada treinta y nueve Cádiz

Voz 6 18:45 desde la muy buenas hola o Carbó buenos Zaragoza Santi dices hola

Voz 1643 18:49 hola buenas al Cádiz dice De la Varga y no te gusta lo que voy a decir pero parece que se está olvidando lo que era ganar son ya siete jornadas sin ganar tiene problemas sin Salvi con la duda de Alvarito

Voz 1867 19:01 sí tiene razón no me gusta lo que dices pero yo

Voz 11 19:03 vas eh

Voz 1867 19:04 así lo solicite semana empates una derrota lo que ha conseguido el Cadí que

Voz 11 19:11 es verdad que no pierde cualquier duda

Voz 1867 19:13 difícil ganarle pero no gala y estando ya dónde estás sino galas es muy probable que te que fuera de los puestos de playoff Zaragoza cabe un partido enorme sin Salvi que cuidado igual se pierde lo que queda de temporada dudas de Álvaro ID Carrillo que también está entre algodones y no va a estar Brian en el lateral izquierdo a ver qué hace Cervera Bull de Garrido al centro del campo con todas de Fernández Díaz por delante tiene muchas opciones Cervera pero sí que es verdad que se tomaba como un partido vital importa antes dar un paso al frente dar ningún en la mesa todas esas son las palabras que suenan en el vestuario de Cádiz concienciado saben que hay que ganar que sacaba el colchón que quizás sea definitivo porque realmente aunque el Calista semanas puede fue salga de puestos de play yo Si gana el Oviedo Cádiz todo todo hace luego los amarillo juegan contra el Barça B contra el Tenerife que quizás algunos no está jugando nada ir al final también contra la que veremos lo que lo que tiene en liza pero nadie piensan eso hay que ganar lo que se dice desde dentro este lunes al Real Zaragoza va a ser complicado el recuerdo de la resulte José Mari que en la ida papi en el minuto dos una entrada tremenda como dejaba fuera de los terrenos de juego para toda la temporada

Voz 1185 20:29 siendo hacer los deberes de sumar de tres seguir pensando en en el pleno ascenso evidentemente

Voz 1643 20:35 pues el Cádiz y sus mejores armas sin la velocidad en las bandas de Salvi de Alvarito para recibir a un rival complicado porque lo que son las cosas el caddie dice viene diríamos cuesta abajo o de más a menos y el Zaragoza todo lo contrario el Zaragoza viene de menos a más tiene en la moral por las nubes y es que el Zaragoza es el primero de los mortales como cuarto en la tabla

Voz 12 21:00 sí ya eso aspira el Real Zaragoza a ser cuarto primero lógicamente a garantizar la promoción no viaja a Zaragoza Cádiz sabiendo que pase lo que pase aunque pierda allí en la Tacita de Plata e incluso con los resultados que se den los rivales que persiguen al Real Zaragoza va a continuar en puesto de promoción pero no se quiere perder ese colchón y todo el mundo apunta aquí en la capital aragonesa a los jugadores que si son capaces de ganar en un campo dificilísimo como es el Ramón de Carranza pues prácticamente tenderán a pie y medio en la promoción pero si aspira a eso a ser cuarto clasificado por todo eso de las ventajas de campo al menos en el primer cruce de playoff el Real Zaragoza que había dejar con todo excepto con grupo algún jugador entre algodones al largo la semana como Borja Iglesias por una sobrecarga

Voz 10 21:48 pero no hay ningún tipo de problema título apunta

Voz 12 21:51 a que Nacho González va a repetir el mismo once que saltó al terreno de juego en La Romareda en el último en la última jornada frente al Sporting de Gijón con las novedades de del más en el lateral derecho la vuelta de Zapatero y también la continuidad de Toquero arriba como compañero de de Borja un Real Zaragoza que está como dices Óscar de crecida pero ni mucho menos va con los va los brazos abajo todo lo contrario con ningún tipo de confianza porque en Cádiz sabe el Zaragoza que Si gana o al menos puntuar da un paso no definitivo pero muy importante para jugar la promoción que hace cosa de cuatro meses era todo

Voz 1643 22:28 pues Cádiz Zaragoza no tenemos Carrusel deportivo el lunes pero si quieres escuchar el partido podéis hacerlo a través de Radio Cádiz en el el Cádiz otra vez

Voz 6 22:36 Zaragoza en el carrusel Aragón Ignacio De la Varga Santi Sáez muchas gracias y hasta la próxima semana una obra

Voz 1867 22:42 las obras de otro Dios no están en Play Off pero

Voz 1643 22:45 Miren a estarlo más dependiendo de lo que pase en ese Cádiz Zaragoza que que gane pueda acabar la jornada en play off Si ha pinchado uno de los dos que van por delante Osasuna recibe al Oviedo va a ser el sábado a las ocho y media de la tarde Pamplona Javier Laquidain muy buenas

Voz 6 23:00 qué tal he sido muy buenas Oviedo Kily González hola

Voz 13 23:03 hola Óscar buenas tardes de conozco estábamos aquí riendo

Voz 1643 23:05 porque metemos al Lucky al Cali yo no sé si ha hacer un grupo musical

Voz 6 23:09 los Romero flamenco o cómo lo vivimos bien pero creo PRO Popper total usaron no me cuadran que no veas

Voz 14 23:16 era una en la caso

Voz 1643 23:19 no no es solo

Voz 6 23:21 me entendí poseerá les por ejemplo la idea es clara el trío perfecto

Voz 1643 23:26 es un tío con pelos y a tocar la guitarra mandamos a José Antonio Duro que yo creo que pena que te cagas en el grupo bueno vamos a vamos a hablar del partido que es un partidazo ves un Osasuna Oviedo Ecos las dos ciudades pendientes de cuál de los dos se puede meter en play off esta semana Osasuna ya suma más victorias fuera que en casa y hay una mala noticia el partido no tocan el Sadar

Voz 1185 23:49 sí es la asignatura pendiente sin duda este año

Voz 0888 23:52 lo de Osasuna no que otrora pues era un auténtico fortín en casa en El Sadar y que de vez en cuando fuera rascado algo y esta temporada está haciendo todo lo contrario está siendo su mejor temporada como visitante de los últimos tiempos lleva ya treinta puntos y cincuenta y siete posibles pero sin Sadar se les atragantan el conjunto rojillo sólo veintisiete de cincuenta y siete y además acumula ya más de dos meses sin ganar desde que se le ganó al Cádiz viene a dar no se ha vuelto a ganar dos derrotas y dos empates por lo tanto el partido de este sábado ante el Oviedo se antoja como clave para recuperar

Voz 1185 24:25 todo menos la fortaleza en casa ni parientes

Voz 0888 24:28 por seguir aspirando a esos puestos de playoff que hace un mes y medio o dos estaban ahí al alcance de la mano pero que sin embargo tras encadenar cinco jornadas consecutivas sin ganar se alejaban hasta esos cinco puntos el otro día en Tarragona frente al Nástic vuelve a situar a Osasuna a tres puntos a un partido de esos puestos de play off y todo pasa por ganar el sábado el Oviedo para seguir soñando luego ya habrá que mirar calendarios enfrentamientos directos toca viajar a Soria en la última jornada Valladolid pero para poder seguir haciendo cuentas todo pasa por ganar el sábado lo bien

Voz 1643 25:00 en su campo que es donde más difícil lo está teniendo está temporada Osasuna viene el Oviedo de ganar viene de ganar después de estar dos jornadas seguidas perdiendo y conociendo a Anquela Cali no tengo ninguna duda de que los cuatro partidos que quedan son finales

Voz 13 25:15 el si así lo ha considerado en la rueda de prensa que además lo escuchábamos esta mañana este es un encuentro fundamental y lo han comentado además varios protagonistas por lo menos no perder no se ve del todo malo el empate porque de hecho en la próxima jornada recibirían ya al Sevilla Atlético otro conjunto recién descendido como ocurrió la anterior semana contra el Lorca pro menos puntuó lugar en el que sabe el equipo de Anquela que no está teniendo una buena dinámica en su estadio el técnico que además vamos a escucharle porque esta semana ha tenido una conversación de cuarenta y cinco minutos sobre el césped de entrenamiento con el capitán del equipo con Miguel Linares que anotó un doblete ante el Lorca dio la victoria a los suyos desvelaron poco ese día algo que tenía con el maño lo que pide de los capitanes tanto dentro como fuera del campo

Voz 3 26:03 ante los capitanes te cogían reinaban contra la pared y te decían oye como tú no corras aquí como no juegas aquí como no metas aquí Drew Hinault ya al fútbol ha cambiado mucho que decirse las cosas a la cara bien y luego lo fácil que pasa levantamos los brazo empezamos a renegar a discutir no no no no cosa que decírselo a la cara como digo pero ellos no son capaces ya no se lleva ya ahí cada uno a lo suyo preocupante de lo tuyo no lo mío lo mío es lo mismo que lo tuyo tú tienes que llega lección oye tú tú nuestras haciendo trabajo no te falta que te lo diga el entrenador para eso hay que predicar con el ejemplo

Voz 13 26:38 personalidades lo que pide Anquela para sus jugadores también para que lo demuestren sobre el terreno de juego en lo deportivo destacar que tiene una baja muy importante como es la de Musa fue de los más destacados la semana pasada está sancionado puede que su lugar en principio lo ocupe fueran Varela que por cierto ha jugado sólo noventa minutos en toda la temporada y un partido como titular y otra de las novedades podría ser la entrada de Haro Íñiguez en el lugar de Fabri ni el resto los mismos que consiguieron los tres puntos frente al conjunto murciano las cuentas son claras por lo menos no perder ya la semana que viene consigue el triunfo ante el Sevilla Atlético

Voz 1643 27:13 no conozco entrenador natural en una sala de prensa que Anquela llamada llevar razón que lo dice así

Voz 15 27:19 el lo dice directo sin

Voz 1643 27:21 pero ya la cara Mirek le pregunto

Voz 13 27:24 es por esa conversación no quiso decir ni una sola palabra Le hemos tirado un poquito Anquela

Voz 1643 27:29 sí por eso atrás seguro a muchos esquela

Voz 13 27:31 el encargado es natural y responda todo sin ningún tipo de problema vamos

Voz 1643 27:35 cómo debe ser ese escuchar a tu técnico a Diego Martínez por supuesto pues nada queda por aquí porque en menos de un minuto saludamos a la segunda Lucky Cali Cali Lucky muchas gracias y hasta la próxima semana hasta un abrazo a la jornada treinta y nueve en la Liga un dos cero Barreda que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar y analizar la próxima semana en Play Segunda con José Luis Oltra y el resto de compañeros de la Cadena SER ahora nos esperan el Sadar

Voz 6 28:40 hola qué tal muy buenas está el equipo A

Voz 1643 28:42 a tres puntos de playoff no sé si vale esa frase de tan cerca pero tan lejos

Voz 11 28:47 bueno la verdad es que el la la mejor manera de afrontarlo como tú bien decías es un partido vivo y la para afrontarlo pues es no pensar más allá iba a afrontar lo que viene sabemos que va a ser un partido muy complicado ante un rival directo y concentrar y focalizar toda nuestra energía en intentar sacar los tres puntos

Voz 1643 29:05 tres duelos directos horas siguientes tres partidos quedan cuatro contra el Oviedo contra el Numancia y contra Valladolid no sé si eso es mejor o peor hombre será mejor si se gana ni peor si el Sepang mal no

Voz 17 29:16 bueno evidentemente el todos

Voz 11 29:19 que sea el final de temporada independientemente del rival que sea porque tenemos puntual Lorca sentido también va a ser un partido complicado todo que esa final de temporada sumar los tres puntos es positivo no sé si además ante un rival directo pues eso todavía a estas alturas pues multiplica

Voz 1867 29:37 todos lo positivo no ya al revés nos y no consigues ganar

Voz 11 29:40 sólo pues evidentemente que es un poco lo que lo que nos ha sucedido a lo mejor en el último mes no el hecho de esos de esos cuatro empates seguidos nos ha penalizado en en lo que decida la clasificación no obstante hay que mirar hacia adelante estamos muy ilusionados porque aparte creo que son partidos como como la categoría pues Molina que tiene dos tiene acostumbrados no parece un partido muy muy competido los partidos de máxima igualdad y creo que también muy atractivos para el espectador

Voz 1643 30:04 yo no sé si algún seguidor Osasuna Lara el calendario dirá bueno jugamos con el olvido en casa pero Numancia Valladolid él fuera lo mismo digo que lo ve como positivo porque qué le pasa a Osasuna últimamente miramos los números Si es mejor equipo fuera que en el Sara

Voz 11 30:20 sí la verdad es que es una es es después de prender el son jornadas pues somos junto con el Rayo Vallecano el mejor visitante y en casa es verdad que tenemos muchos muchos empates no especialmente en el último mes que donde un poco tanto la la derrota al Zaragoza que no merecimos como como la del Tenerife más los dos empates pues evidentemente potencia nos ha penalizado mucho no y bueno es una circunstancia que se dado en el Cubo es cierto que como locales pues nos está costando pistas pues esa es llegue deseo de ganar ese exceso de

Voz 17 30:51 sí de de querer agradar pues a veces nos ha perjudicado

Voz 11 30:54 sí pero pero bueno como te decía antes eh tenemos una buena oportunidad este sábado para para darle la vuelta a eso oí evidentemente aquí CIU fuera de casa pues tenemos unos números tan bueno como sólo hemos encajado nueve goles fuera de casa somos el segundo mejor visitante junto con Rayo Vallecano es semana hace más de una semana a semana otros no podemos cambiar tanto no entonces bueno pues habrá que un poquito intentar desbloquear estas cuestiones mentales otros factores que no están afectando negativamente hay cómodo decía antes desaprovechar la oportunidad que tenemos el sábado que es magnífica con nuestra gente y además queremos y deseamos jugar con con nuestro público para voltear la situación

Voz 1643 31:34 en el segundo mejor visitante Osasuna o dices tú con treinta puntos el sexto peor local con veintisiete esta jornada toca en casa es ante el Real Oviedo un equipo que está siendo muy irregular en los últimos meses pero está diciendo por Oviedo Diego que el partido de este fin de semana en El Sadar para ellos es una final

Voz 11 31:52 bueno para ellos y para nosotros es decir evidentemente y como te comentaba tú lo has dicho muy bien no es un partido creo que el incisivo no y los dos los el equipo que consiga los tres puntos creo que quedará a un paso de gigante no sólo en lo que se refiere a la la junto a ellos sino también en cuantas impulso anímico no de todas maneras quedarán otros tres otros nueve puntos ya sabéis cómo a esta categoría que independientemente de lo que suceda el sábado que esperemos que sea algo positivo para nosotros y hay que hay que pensar semana semana estar en el corto plazo porque porque todo cuesta mucho y como cuesta mucho también cuando lo consigues lo disfrutas mucho más

Voz 1643 32:33 a corto plazo yo miro un poquito más allá así dentro de un mes Osasuna no juega playoff sería un fracaso seguiría siendo igual una muy buena temporada

Voz 11 32:45 como comprenderá no voy a poner esas para poner etiquetas al o hacer valoraciones que en todo caso al menos final de temporada no nosotros pensamos en conseguir el éxito de ganar al Real Oviedo y bueno y a nadie se le escapa no yo creo que todo el mundo que conoce esta categoría y al igual que que Osasuna pues hay otros ocho nueve diez equipos que quieren y pueden estar en esos puestos de privilegio no lo hemos dicho en agosto los seguimos diciendo en en el mes de mayo que estamos ya a partir de ahí a competir con ilusión con humildad y cuando llegue el final de temporada pues era el momento de hacerlo

Voz 1185 33:21 en la categoría de bueno cada año lo decimos aquesta

Voz 1643 33:24 en la segunda muy igualada pero este año todavía más de hecho mira Osasuna es un equipo que ha sido líder gastado gran parte de la temporada en playoff que ha tenido una mala racha de resultados muchos empates el tramo decisivo Isaac ha ido de los play off que no sabemos si va a entrar es que está todo tan ajustado que un resultado do decía de todo

Voz 11 33:41 es que es que es así es que es así aparte coincido totalmente que que este año más todavía no porque a falta de cuatro jornadas todavía hay muchos equipos implicados no ha habido equipos que se han descolgado durante el año es amenazado con una racha de cinco seis siete partidos seguidos ganando nosotros mismos lo hemos suplido al revés ya no con derrotas sino con empates no porque realmente a nosotros lo que nos ha perjudicado más son el número de empates no tanto las derrotas que no son muchas son creo que son nueve ir como tú bien comentas pues el el el hecho de de este tramo decisivo pues pues yo lo veo ya pensando sólo en lo que queda no es de tiro al final pues esta categoría es así de dinámica de de de saber estar fuerte resistir en los momentos de dificultad y cuando saber aprovechar tus buenos momentos pues con convicción y sobre todo como decía antes compitiendo con ilusión mi la verdad nosotros pues estamos convencidos y creemos en nuestras posibilidades

Voz 1643 34:38 la pregunta que le voy a Diego no me entiendan mal pero algún otro equipo seguro que hubiera puesto nervioso agradecer la paciencia que ha tenido Osasuna desde el inicio

Voz 11 34:47 bueno yo creo que hay que hay que hizo una lectura muy clara no ir del mundo el fútbol al entrenador y al equipo técnico sostienen los resultados y el trabajo no y cuando como tú bien decías hemos estado tanto tiempo arriba en la clasificación nuestra dirección deportiva del presidente con Braulio Braulio Vázquez como director deportivo nuestro presidente Luis Zabalza pues tienen un seguimiento permanente lo que hacemos en el día a día de lo que nos encontramos cuando llegamos aquí allá por el mes de julio toda la ciudad bueno pues mejor a sus no cambios que hemos intentado introducir a nivel metodológico a nivel de de propuesta de juego a niveles de saber que esta categoría pues es una es una maratón y sobre todo pues valorar lo que se venía haciendo en el día a día pues creo que que que eso significa que que lo que han visto en el día a día ha gustado más allá de que en algún momento pues a la pelotita no que no quiera entrar o los dieciséis para los que llevamos y que que llevamos nosotros sales en contra por porque no hemos conseguido hacer gol pues a lo mejor es hubiésemos de esos dieciséis difícil de palos pudimos metido alguno más las pues seguro que estaríamos hablando de una situación totalmente distinta no nacido así agradezco la confianza desde el principio y también pues evidentemente pues los responsables juzgador a nivel en el día a día pues se cómo trabajamos que es lo que hacemos Si las mejoras sí que ha tenido el equipo no

Voz 1643 36:12 yo lo decía porque bueno hemos visto un ejemplo hace muy poquito en el Granada con Oltra cae de bueno ni siquiera estaban playoff le echan con Pedro Morilla se Qaida ahí arriba y ahora llega a Portugal es decir con a lo mejor a veces como han hecho en el Zaragoza Osasuna contigo es mucho mejor tener paciencia Hay esperará que el trabajo de fruto

Voz 11 36:30 bueno yo creo que cada cada club tiene su propia idiosincrasia Hay cada cada entrenador cada equipo técnico cada equipo pues tiene tiene subí al final con todo el mundo todo el mundo me está dentro del club pues conoce exactamente pues eh donde estaba ahí donde está ahora no y eso esa lectura va más allá de los resultados iba allá a lo mejor pues de lo que se pueda pensar desde afuera no no obstante también al Cádiz de sucedió no pretende ser tramo de temporada que estuvo casi un descenso el Zaragoza exactamente igual bueno hay ejemplos para todos todos los caminos de pueden llevar el éxito y en ese sentido tienen de creo que en el fútbol hay hay bueno caminos para todos no el éxito tiene muchos muchas alternativas lo que hay que hacer es confiar en lo que uno hace y a partir de ahí como te decía esta categoría más todavía porque es una categoría de dinámicas

Voz 1643 37:19 la valoración que siempre que hacerla al final de temporada te voy a hacer la última porque me ha dicho el Laquidain que no es otra escape Diego sin preguntarles si va a seguir en el Osasuna tiene firmada dos temporadas te queda todavía otra

Voz 11 37:30 sí sí pero a nosotros de verdad al único que pensamos es en el en el partido de este sábado y tengo contrato en vigor pero lo único que me importa es es este sábado intentar sacar los tres puntos Si ya a partir de ahí pues pues pensar en el siguiente no estamos muy ilusionados confiamos en nuestras pues debilidades Si como te decía antes pues ya el tiempo dirá dónde nos pone a al equipo y hay y habrá momentos hacer otras valoraciones que ahora mismo no no tiene no tiene mucho sentido perder energía en eso

Voz 1643 38:00 sí claro que sí yo estoy seguro que se ha jugado Osasuna sube Diego Martínez nadie va a tener dudas de que sigue siendo el letrado de Osasuna o en primera división un año después de jugar tiene muchísimas gracias y nada que es el Osasuna Oviedo sea un partidazo y a ver si esos da un poquito mejor en casa

Voz 11 38:16 eso sí así ojalá dice que tenemos los tres puntos muy amable gracias

Voz 18 38:20 sí

Voz 1643 38:35 para algunos aquí por la permanencia es más necesaria e incluso más importante que jugar el playoff de ascenso es el caso por ejemplo de la tal reacción la segunda no quiere bajar volver a Segunda B y por eso necesita más que nunca el apoyo de toda su gente el domingo para recibir al Lugo invita el desayuno para Tarragona tira la casa por la ventana Paulo Campos que hacéis cuéntanos

Voz 1259 38:56 hola buenas tardes espera otra gran entrada en el Reino de León que hace dos semanas su propio récord en lo que a la vuelta de la culto a la Segunda División se refiere y que el próximo domingo estará otra vez cerca del lleno la ocasión lo merece para amenizar la mañana la Cultural va a organizar un desayuno chocolatada gratuito para socios aficionados y además no pierde de vista el siguiente desplazamiento en el que si este domingo la Cultural hace los deberes podría certificar matemáticamente la permanencia serán Tarragona frente al Nástic viaje para el cual la directiva culturalista fletará autobuses gratuitos para aquellos que deseen acompañar a los de Rubén de la Barrera un equipo que está en forma suma más puntos que nunca lleva cinco semanas sin perder Easy gana Lugo un rival aparentemente propicio estará tocando con ambas manos ese objetivo de la permanencia aunque del rival lucense de su situación nada se juega recelan futbolistas como Mario Ortiz

Voz 19 39:45 tiene un jugador va a venir a pasarse a ningún año

Voz 20 39:48 campo por lo tanto va a ser un partido muy difícil de ganar por eso mismo eh nadie puede pensar que va a ser un partido de solteros contra casados ni nada por el estilo

Voz 1259 39:57 así que cambalaches los justos aquí se recuerda cómo hace no muchos años en situación parecida este Lugo ya amargó la tarde al Girona o a la propia ponferradina

Voz 1643 40:05 eso es y subió el Sporting de Gijón en primera división una Cultural que va a dar chocolatada fin de semana que la próxima paga el viaje a sus aficionados para tener todo el apoyo del mundo la Cultural que se juega el descenso lo mismo que le pasa la Agrupación Deportiva Alcorcón ya hemos estado repasando lo que le queda a cada uno de los equipos que están abajo y Paco Hernández el conjunto alfarero creemos que es uno de los que tiene un calendario más complicado A42

Voz 21 40:28 sí al menos de lo que está fuera del descenso por ahora el Alcorcón encadena cinco jornadas sin conocer la victoria algo que le ha pasado en otras dos ocasiones en lo que va de Liga en esta ocasión tres empates y dos derrotas en esos cinco partidos hay dos resultados en concreto que le han complicado la permanencia al Alcorcón o al menos este último tramo de temporada la derrota contra el Sevilla Atlético el empate ante el Lorca dos equipos que ya estaban descendidos y sin opciones de permanencia que son puntos que el Alcorcón sin duda puede echar de menos a final de temporada al conjunto alfarero le queda jugar contra el Huesca contra el Rayo Vallecano dos equipos que pelean por el ascenso directo en la penúltima jornada se va a enfrentar al Almería un duelo directo contra un equipo que también está en la zona en la última se va a enfrentar al Reus que en teoría no se va a jugar absolutamente nada el Alcorcón debe hacer buena la ventaja de siete puntos con el Barça B que tiene un calendario también complicado Sporting Cádiz Albacete Zaragoza y con el Córdoba era el cordón tiene menos margen sólo cinco puntos el conjunto andaluz debe medirse al Rayo al Almería al Reus ya al Sporting un calendario similar al del cordón pero no olvidemos que el conjunto de Julio Velázquez tiene de momento cinco puntos

Voz 1643 41:33 cuenta ya ese empate a cero con la Cultural servida aprobarse hubiera puntuado para abrir hueco con un rival directo pero no lo hizo también hay noticia en otro de los equipos que se juegan no bajar en el Barça B noticias sobre los jugadores que tiene cedidos que ocurre Santé Ovalle qué tal Oscar muy buenas el Barça no tiene premio

Voz 1296 41:51 esto renovar a los jugadores cedidos que tiene en la plantilla la dirección técnica del filial decidió hacer fichajes estructurales para ayudar al equipo a mantener la categoría y acompañar a los jugadores de proyección de La Masia hacia su camino al primer equipo los fichó para ayudar al conjunto a mantener la categoría y ahora con un pie a Segunda B empieza a plantear lo que será la próxima temporada Rivera Nawal Martinon habla David Costas son los nombres más destacados el entorno de todos estos futbolistas asegura que no tienen ninguna oferta del Barça para seguir el próximo año emplazan la decisión hasta dentro de quince días pero en el caso de los cuatro nos dicen que lo normal al lo habitual lo lógico será que vuelvan a sus clubes de origen el Barça no tiene previsto mantenerlos en el equipo y por lo tanto los jugadores cedidos contratados para salvar la categoría volverán a sus clubes David Costas por ejemplo tenía una opción de compra de diez millones y el entorno del futbolista nos dice que no creen que el Barça quiere a ejercerla deja claro que el único caso de seguir en el Barça posible sería valorando una cesión para que siga su proyección en una categoría superior a la Segunda División B Ribera volverá al Eibar para buscar un proyecto en Primera o en Segunda igual que is now el Leiva que aunque no descartan una oferta de última hora aseguran que lo normal es que una vez se consume el descenso del filial azulgrana los jugadores hagan las maletas y vuelvan a sus clubes

Voz 1643 43:16 sí que todos los jugadores que tiene el Barça B cedidos volverán a clubes de oro gen es hora de empezar también de mirar ahora a los que vienen a los que quieren subir a la segunda división porque falta una jornada por disputar tan solo en la Segunda División B faltan saber algunos equipos todavía de los que van a jugar el playoff a partir de dentro de quince días además hay lío con el fabril podría haberlo también con el Sporting B cuéntanos Andrés duro