Estartapeando: ventas amables

Voz 1762 00:21 el momento para hablar de empresas de emprendedores y de su mundo Rafa Bernardo buenas noches chuches ese mundo tiene que ver en buena medida con las ventas si al final si uno no vende su negocio no puede muy lejos pero vender es una de esas actividades que puede estar llena de sinsabores no tres competitividad es a ir un poco de interés que rodea toda operación de venta bueno una persona con mucha experiencia en este mundo Nos dice que eso no tiene porque ser así es la consultora Susana Zaballa que acaba de sacar un manual interactivo con Shell en el que propone técnicas y habilidades para que la venta sea una tirar de la que se puede hasta disfrutar Ana Zaballa buenas noches

Voz 0194 00:55 el manual que las ventas no hay que tomarlas como un momento de confrontación no de ganar sino de escuchar y de crear confianza háblanos de esta filosofía

Voz 3 01:02 bueno pues llevamos mucho tiempo teniendo una perspectiva de lo que se comercial les ves la venta pues como un área muy competitiva en la que hay que pues como un poco tiburón no coma pues pasando por encima de la gente tratando de manipular de convencer de utilizar técnicas para que la gente haga lo que queramos pero creemos que ahora allí por lo menos creo que en este momento todo es eso está superado la labor comercial se desarrolla mucho mejor cuando es la desarrolla conforma tus valores como crees tú la ella que debe de ser de la misma manera que lleva estuviera llevarlo esa comercial en la autenticidad genera confianza en la clientela de esa manera pues van a confiar en iban a comprar tu producto van a ver qué le estás ayudando de verdad y que tu intención es ayudarles la intención antes de que llegue si yo me acercó alguien con la intención de venderle algo se va a ver tenemos que ser conscientes que la clientela nosotros mismos como consultores como vendedores de productos como como empresarias como empresarios de de una empresa propia la nuestra último fin es ayudar a la clientela y la clientela necesita que le ayuden osea que tenemos las dos partes es el mismo no se trata de convencer a nadie ni de competir ni de ni de ganar se trata de que las dos partes quieren lo mismo entonces quitar las disonancias que se producen por el medio para llegar a saber qué es lo que necesariamente y cuál es la mejor manera de que tú le ayude entonces acercarte a un cliente nuevo con la intención de ayudar esa intención lo sentimos todas las personas no cuando alguien se ha acercado a ti con intención de ayudar lo sientes ella persona va a sentir que evitó que intuitivamente que les que te acercas a ella con la intención de ayudarla digamos que se se abre un espacio para la confianza que pongáis senderos de la mejor manera posible

Voz 4 03:04 bueno eres una consultora experta en unas para organizaciones y precisamente en este libro aplica esa disciplina de la atención plena a las ventas no porqué

Voz 3 03:12 bueno primero porque me han sido útiles a mi yo cree empresa ya hace más de diez años y luego Anteriormente trabajaba como comercial para varios bancos bueno pues yo tenía una estrés relacionado directamente con la labor comercial no tenemos que viajar tienes Kemal comer muchas veces todo el rato relacionan a te con gente diferente teniendo que mostrar tu mejor versión no porque era de la empresa y además teniendo que estar totalmente presente porque te están contando cuestiones que pueden ser clave a la hora de diseñar una solución para para esa empresa no y entonces bueno pues para eso tienes que estar digamos con actitud determina la Joan el Funes encontré una herramienta perfecta para lograr esa calma que hace falta pues para escuchar para quitar el ego profesional no que muchas veces tenemos de dar ganas de muchos de dar la solución rapidamente y no acaban de escuchar la frase interrumpir ese tipo de cosas y además os para no prejuzgar ni para pues para estar plenamente consciente de lo que me están hablando y lo que está sucediendo en ese momento Ivonne Camí paran para mí para gestionar el tres entonces en el manuales recogido todas esas experiencias tanto de la gente que ha acudido a mi empresa con el fin de que les ayudemos como mías propias bueno poner algún ejemplo de lo que se puede encontrar

Voz 0194 04:34 en el manual dedica una sección a cómo tratar con los clientes difíciles como te aproximan a esta situación

Voz 3 04:40 más que nada la perspectiva de que no es cómo hay que tratar con sea es como contigo mismo no cómo gestiona acceso porque esa situación pues igual pues imagínate hay una persona que a operativo no entonces a cada uno de nosotros nos saca de quicio unas cuestiones diferentes entonces hay que gestionar es es tres que que supone aquí lo que está haciendo otra persona entonces bueno el maíz todo el rato gestionar las emociones difíciles que te van Aline aquí como como del estómago no cuando estás ante una persona difícil o una situación difícil que no la incertidumbre también ha es una es muy difícil de gestionar no al miedo todas de remoción entonces se trata de una herramienta que permita gestionar esas emociones se te ponga adelante es un cliente de difícil o una situación difícil luego otra cosa que nos pasa a muchos que tenemos como como un vías no como una tendencia negativa a ver justo la diferencia a lo negativo de la otra persona entonces pues Madness también que ayuda a no prejuzgar y abrir un poco la el campo y observar otras cuestiones de esa persona que no Perezagua en tanto Suso

Voz 1762 05:50 con su Ale que se pueden encontrar en su seno Zaballa punto com muchas gracias

Voz 1762 06:07 no dejamos de todo el tema de las ventas Rafa porque ahora nos fijamos en el posicionamiento web sí desde luego para vender por Internet es fundamental que a uno le encuentren que que encuentren hay que saber posicionarse Julio Prats director de productos y soluciones de empresas de Vodafone qué tal buenas noches buenas noches bueno siempre que se habla de este tema del posicionamiento web se pone encima de la mesa eso de que hay que usar bien las palabras clave a la hora de hacer la propia página no que ése puede hacer en este

Voz 0083 06:29 una de las cosas que yo todo considera para para las palabras clave de mi web es porque quiero ser buscado que palabras identifica más a mi negocio porque quiero ser buscado en los en los buscadores además debe ser realista decir tengo que ser relevante para esa búsqueda pero ser relevantes no significa vender motos es relevante sabiendo que tengo un papel y que tienen un servicio que está muy en línea de esa de esa búsqueda o de esa palabra clave que está buscando no ya realmente fue una para una palabra clave en el sentido de que no nos quedemos cortos nos quedemos ni nos pasemos nos quedemos cortos porque perderíamos oportunidades dispersarse mucho tampoco es bueno tampoco te te te rendimiento en una en una página web no a partir de ahí tienen algunas herramientas y por ejemplo de de analítica o incluso de tendencias como Google Trends te puede permitir ver cuáles son los términos que más están utilizando como eso lo puedes adaptar con ciertas palabras claves a tú a tú negocios no a tu web

Voz 0194 07:26 además habrá que estar pendiente de lo que hacen los clientes una vez que llegan en nuestra página web no

Voz 0083 07:29 correcto tenemos que tener en cuenta que la la página web es nuestra frontales nuestra tienda desde el punto de vista de cliente el tener una buena analítica web te puedo decir por una parte de dónde están viniendo tus clientes por ejemplo antes hablábamos de las para de las palabras claves qué palabras está buscando el cliente y accede a tu él porqué palabras por cierto no está accediendo a tu web luego además que productos hacen crecer su interés cuánto tiempo de navegación está en mi web cuál es el punto por ejemplo por el que a partir del cual el el usuario el cliente sale de mi web por la razón que sea ya una experiencia de navegación o porque pierde el interés los tiempos de navegación de alguna forma todo lo que tiene que ver con la experiencia en esa tienda es muy importante porque no olvidemos que cuando hay una experiencia física hay un dependiente que te va a ayudar a encontrar lo que quiere es la tienda cuando el cliente está sólo de alguna forma en la web tenemos que ponérselo muy fácil

Voz 4 08:21 se dice siempre que hay varias claves que no hay que descuidar en esto de la web y una de ellas es la usabilidad de la página

Voz 0083 08:26 correcto hay que tener en cuenta que la UER es una puerta de una puerta abierta a nuestro negocio y efectivamente la usabilidad viene a ser experiencia de cliente y esto se traduce en ventas en fidelización con lo que a partir de aquí temas por ejemplo como los tiempos de espera nunca deberíamos permitir que la página web un cliente tuviera que esperar más de dos segundos que es lo que se estima como máximo de tiempo de espera de una descarga porque a partir de la experiencia armada el cliente se va a ir minimizar por ejemplo el número de clics siguió consigo que con tres clics el cliente y lo pueda comprar en un clic adicional es una buena experiencia si tengo que estar haciendo que el cliente navegue va a tener que estar muy empeñado en mi producto de alguna forma para que no haga más no haga caso un poco a la competencia tener formulario reducidos sin no me hace falta pero pedir el DNI no pidamos al DNI porque no hace falta para esa compra de alguna forma tenemos que hacer fácil al cliente la navegación y la compra de los servicios que en el fondo es lo que menos interesa y desde luego lo que hay una tendencia clara es que ese es el Mobile Fest es decir tenemos que preparar la web para que desde un móvil se pueda accederse pueda navegar ese puedan contratar los servicios que en el fondo es lo que menos es lo que nos interesa como última tendencia la seguridad tenemos incorporadas la seguridad porque de alguna forma el dar seguridad en ese entorno online va a ser algo que desde luego a largo plazo no va a otra región

Voz 1762 09:38 Julio es director de productos y soluciones de empresas de Vodafone muchas gracias a vosotros

