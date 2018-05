La revolución feminista se levanta a lo largo de todo el mundo

Voz 0313 00:00 esta tarde les proponemos una mirada de ida y vuelta sobre la gran revolución social del siglo XXI la revolución feminista y me explico el movimiento para que nadie se engañe el movimiento de mujeres pero también de hombres que apuestan a fondo por la igualdad igualdad de derechos de oportunidades de reputación esta mañana decía Pepa Bueno en Hoy por hoy que a lo que aspiran legal ilegítimamente a las mujeres es a la mitad de todo bueno pues con esta frase con este concepto como divisa con la resaca nacional e internacional por la sentencia del caso de la manada con la repercusión nacional e internacional también del ocho OM del Día de la Mujer hace dos meses y con el convencimiento de que de que esto no tiene marcha atrás pero que tampoco sabemos cuánto tardaremos en llegar con todos estos elementos hoy en La Ventana hablamos con cuatro mujeres periodistas referentes compañeras de radio a ver qué sacamos en claro

Voz 2 01:07 no

Voz 3 01:09 no no está bien dijo

Voz 4 01:25 cómo se educa a dos para al pan

Voz 5 01:28 con mil miento te pegan porque tú pro

Voz 6 01:30 a la violencia o tú provocaste

Voz 5 01:33 el violador TEI viola la manera de vestir

Voz 7 01:35 violación denunciada hoy por tratar una clínica la solamente Santiago por el caso una joven que bordea los veinte años que acusa de haber sido violada por un grupo de hinchas sepa Revista de la Universidad de Chile en horas de la noche esto en el sector de las caso New un

Voz 8 01:55 su familia recibe una de las noticias más dolorosas llana fue encontrada muerta con signos de tortura y violencia sexual cohechos han bonita pedía justicia

Voz 9 02:06 que es ya la justicia darle únicamente Estella hay que hay que no se que impone el crimen

Voz 10 02:15 el mujeres estamos cansados ya de ser vulnerada que salió de clase mucha gente se cuentan hoy en llame tenemos ocho me quiere callar

Voz 0313 02:29 otras Gora creemos que vaya a calzas el aborto y todos son o no lo porque flacos ahí también no no no me gusta para nada así que no hacer

Voz 4 02:50 no tenemos tiempo para nosotros

Voz 12 02:54 pese a la acercarse acabó el arroz el hombre es trabajo un otros no se da por enterado nosotros somos las que tenemos que mirar

Voz 13 03:03 Lady que se denominó Rosa Elvira seguí esto por el execrable crimen a una mujer que fue abusaba sexualmente y luego empalar instancias del Parque Nacional de Bogotá

Voz 1727 03:14 estamos uniendo para decir ni una

Voz 14 03:17 más que nadie se quede atrás pongamos a toda forma de violencia contra mujeres y niñas allí donde ocurra

Voz 0313 03:56 este es el panorama y estas son las voces invitadas esta tarde en La Ventana Pepa Bueno directora de Hoy por hoy en España buenas tardes compañera

Voz 1727 04:04 hola Carlas cómo estás bienvenida a Francisca B

Voz 0313 04:06 la directora de así las cosas en The Blue Méjico buenas tardes hola qué tal qué tal mucho gusta saludarlos Diana Calderón directora de Hora veinte en Caracol Radio en Colombia bienvenida hola Diana

Voz 15 04:17 hola a todos a Pepa miren a Ana Frank sino cómo van

Voz 0313 04:20 bien Byrne Achim directora de ADN ADN Chile qué tal buenas tardes bienvenida

Voz 16 04:25 como gracia como tanto ustedes y muy también agradecida de poder participar de

Voz 0313 04:30 donde hablaba antes de mirar vuelta me gustaría saber desde luego que imagen llega y cómo se interpreta lo que está ocurriendo en España en los últimos dos meses desde las movilizaciones el ocho de marzo a las protestas por la sentencia de la manada hoy por ejemplo tenemos a miles de estudiantes en la calle por esa sentencia pero antes quizá que tratemos de buscar si es que lo sabemos Pepa dónde están las claves porque esto no es un fenómeno de dos meses claro no es una mecha que ha aprendido de forma repentina porque a alguien se le ha ocurrido hay algo más detrás no venía de lejos

Voz 1727 05:00 lejos el feminismo a aparece y desaparece como un Guadiana emerge una ola pero está ahí siempre trabajando en España en concretos se nos ha olvidado pero el intento del Gobierno de hacer una reforma retrógrada de la ley del aborto luchábamos el nosotras partimos nosotras decidimos en el año catorce provocó una multitudinaria manifestación que entonces tomada ella sola

Voz 0313 05:23 el alcalde de suministro la caída o ministro no

Voz 1727 05:25 le dio más importancia el Tren de la libertad la manifestación eso estaba ahí huyó un ocho de marzo el año pasado Carles que si te acuerdas desde aquí desde desde la sede de chicas de la de la Ser en Madrid que está en plena Gran Vía también sorprendió mucha gente por lo multitudinaria yo creo que hay una generación de veinte de treinta que ha decidido algo que las adultas inmaduras veníamos queriendo hacer hace mucho tiempo pero que teníamos muy interiorizado hemos interiorizado nosotras vivir con miedo nos damos cuenta de lo que dejamos de hacer dejamos de decir de cómo nuestros movimientos están determinados por la falta de libertad que representa la violencia sexual

Voz 0313 06:07 la clave a tu juicio está el relevo generacional

Voz 1727 06:10 en el empuje en España de las nuevas generaciones que dicen yo no quiero vivir con miedo

Voz 0313 06:15 quiero saber miran a Diana dan a Francisca hablando tal cual los venga eh aquí no hace falta pedir Tour mucho menos es las jóvenes en Chile en Colombia en México las mujeres jóvenes están en esas también están en ese movimiento

Voz 16 06:28 bueno te cuento yo desde Chile de todas maneras sin hace mucho sentido lo que dice Pepa porque las mujeres de mi generación la mujer madura fíjate que yo me atrevo a decir que quizás la mayoría hemos ido y hemos pasado al menos por una situación de abuso mira las que menos hemos sido manoseada ya sea en situaciones públicas en fin osea a lo que voy todas tenemos algún episodios de violencia sexual de violencia de género y es precisamente lo que decía Pepa las nuevas generaciones están diciendo esto no puede continuar yo creo que así como está pasando en España y en el resto del mundo con el movimiento mi tú y con lo que genera no es cierto el caso la manada esto no tiene retorno aquí sólo hay que avanzar hacia un modelo distinto donde hay un respeto genuino hacia las mujeres ideal donde los hombres participen de esa respeto

Voz 1727 07:16 si te dejas Carlos quiero añadir algo yo creo que hay un fenómeno muy contemporáneo que está en el origen de la explosión en el hecho de que estemos aquí cuatro mujeres ahora mismo con el Atlántico de por medio hablando de lo mismo que son las redes sociales es la comunicación instantánea tan denostadas porque muchas veces se convierten en un vertedero de lo peor pero que sin embargo ha permitido mujeres de todo el mundo reconocerse eh el Michu el el cuenta lo que yo sí te creo hermana participa de lo mismo es decir a mí también me ha pasado no es un suceso extraño he sido yo la que lo ha provocado a mí también me ha pasado eso por lo tanto yo sí te creo hermana eso ha multiplicado el reconocimiento de las mujeres de manera que una mujer de Valparaíso una mujer de Ciudad de México una ácido una mujer de Caracas otra de Sevilla tengan la clase social que tenga tengan la edad que tenga Se reconocen en el miedo atravesar una calle oscura se reconocen en el juicio permanente de nuestra imagen no se reconocen en reivindicaciones que son compartidas

Voz 0313 08:16 lo ocurrido una cosa esta mañana es sólo quiero comentar Ana Ana Francisca no nos conocemos personalmente no nos hemos visto nunca cara a cara ha entrado en Google para para ver no supongo que lo sabe asesino te lo cuento porque me da mucha pena pero lo quiero comentar lo primero que aparece de Francisca B cuando entras en Google es una imagen en Youtube de cuando estabas en Televisa en el informativo y unos comentarios abajo poniendo que busto terrible de verdad

Voz 17 08:41 sí yo creo que haber yo creo que yo coincido con con Pepa y con Mirla estamos viviendo un momento primero quiere decir para mi es un momento muy emocionante porque es un momento de revolución de sobre momento yo creo que yo creo que ver vernos y reconocernos como mujeres en poder decir basta no podemos seguir normalizando esta violencia no podemos seguir normalizando este miedo no podemos decir el acoso es normal a mí también me parece terrible que lo primero que haces cuando buscas mi nombre salgan estas referencias me parece me parece absurdo cuando buscas por ejemplo las referencias de mis compañeros hombres que también están haciendo el mismo programa todas las mañanas encuentras la referencia es trabajo profesionalismo currículum trayectoria no creo que esto habla mucho también culturalmente está este punto de quiebre para mí en México me parece que el punto de quiebre fueron los feminicidios es decir el nombre geles o Cars siete mujeres al día son asesinadas en México y en casos de feminicidio y eso la verdad es que llegó un punto en que fue insostenible paran para todo mundo nombró ya

Voz 0313 09:52 Diana hay en Colombia

Voz 15 09:55 les estoy escuchando y ahí estoy de acuerdo ahí un todo una protesta mundial en este momento de mujeres que hacen mucho más creíble la denuncia que aumentan la posibilidad de la denuncia yo no no veo un tema de generación de Nuevas Generaciones veo si Nuevas Generaciones con mayor solidaridad entre las mujeres entre esas jóvenes pero también mayor permisividad eh veo que hay un movimiento que está poniendo So está de desvelando algo que venía ocurriendo en el mundo durante muchísimo tiempo pero veo que esa protesta todavía no logra materializarse en decisiones judiciales importantes al contrario creo que estamos superados en este momento no sé si es por el nivel de la denuncia por muchas cosas si ustedes analizan las cifras en Naciones Unidas en los últimos cuatro años hay ciento veinte niñas debajo de edad de veinte años que han sido violadas obligada sexualmente en Colombia las cifras nada más el año pasado superaron dos mil dieciséis o sea las violaciones a mujeres están en aumento siendo menores no siendo menores al mismo tiempo en que crece la protesta

Voz 6 11:12 creo que ahí a ellos lo tiene usted para para analizar dónde

Voz 15 11:16 claro eso es lo que quiero lo que quiero plantear porque porque quiénes y esto digamos aumenta la denuncia permite la denuncia la hace más visible y tiene que terminar logrando que quienes están en el aparato de Justicia empiecen a tomar decisiones con una mirada de género yo creo que la cosa te constitucional de Colombia por ejemplo tiene diez derechos para las víctimas de violencia sexual en Colombia que son muy importantes pero al mismo tiempo en los casos ya cuando individualista se plantó

Voz 17 11:47 tenían situaciones que son inadmisibles

Voz 15 11:50 y que yo veo que vamos a necesitar muchas décadas de protesta para poder lograrlo osea Éste no es un movimiento que puede ser una moda sino que tiene que ir minuto a minuto en crescendo yo tengo casos de condenas que se presentan pero que previa la condena la mujer que ha sido violada fue víctima izada mil veces porque estaba borracha había orquesta ejercida estás jugador lo que sean

Voz 18 12:16 estaba la la urna sino las guerrillas cerraba

Voz 15 12:18 así no la cerraba tengo sentencias en mi poder en este momento de magistrados que en buena hora hoy están siendo investigados por corrupción por compra de fallos uno de ellos se llama Leónidas Bustos y hay que repetir el nombre de ese hombre muchas veces que dio una sentencia en la que dijo que no puso resistencia perdón la Corte Constitucional dentro de sus derechos ha dicho que hasta puede haber pasividad ahora porque la mujer puede quedar en pánico tengo casos de mujeres violadas jóvenes humildes sobre todo porque hay un tema cultural y machista donde la menor y la pobre la que económicamente no tiene posibilidades es mucho más asequible

Voz 0313 13:01 es una cuestión de poder al final es una cuestión que por cierto es es el asalto en Chile en mil estado viendo estos días tenéis un Harvey Weinstein también ahí no de estos días

Voz 16 13:11 también fíjate que hay varios casos no sé si con la con el nivel de más seguida por ejemplo que se producen en México yo también en Ciudad Juárez reportando el caso de las mujeres de Juárez en fin creo que en ese sentido hay hay una realidad que se teme que tiene otras características por la brutalidad por la más vivida sobre todo por la impunidad pero acá en Chile nosotros también tenemos casos mira hay sí como tú los Carles un y un director de Televisión ex director de televisión que es como podríamos ser el símil como con el de Hollywood que ha sido también acusado por distintas mujeres actrices guionistas de haber sido acusadas sexualmente pero también acusadas bajo la lógica del abuso de poder

Voz 17 13:54 claro si este hecho que ha sido

Voz 16 13:56 muy explosivo genera también una serie de preguntas de los hombres porque los hombres está muy descolocados con esto

Voz 17 14:03 con todo algunos también legítimamente dicen

Voz 16 14:05 oye pero mañana mi Bunnymen me levantan una denuncia cualquier mujer me puede porque está despechada va a decir algo contra mí entonces yo te diría que esto está siendo parte del debate de lo que se está produciendo en la sociedad chilena pero los central es que casos como el de este ex director de televisión de otros van dando cuenta de mujeres que hoy día se atreven a denunciar lo que en el pasado no pudieron porqué no lo hicieron no sólo porque a día porque hay un bloqueo de la víctima sino también porque la sociedad cambió porque el mundo cambió y esa mujeres hoy día sienten que su voz además va a ser escuchada

Voz 1727 14:41 ya te digo yo creo que es relevante fíjate la fuerza que tiene lo que estamos escuchando porque en el relato que hacía diana Calderón de los casos que ya conoce podíamos identificar muchos de los debates que tenemos en España en este

Voz 6 14:52 momento Diana exactamente en los

Voz 1727 14:54 mismos términos aquí han aumentado las denuncias por agresiones sexuales en el primer trimestre del año un veintiocho por ciento no sabemos si han aumentado las violaciones lo que han aumentado son las denuncias

Voz 15 15:06 o quizá porque quizás las mujeres se siente

Voz 1727 15:08 más seguras para hacerlo la justicia aquí como ahí tiene que camina tu puerta por la calle le falta una la mirada de la mitad de la población de la ajustaron participa del mismo del mismo machismo que el resto de de de los sectores y allí que hacer un trabajo enorme y una cosa más

Voz 4 15:26 vendrá la reacción eh

Voz 1727 15:29 así como hay hombres efectivamente descolocados que están buscando su sitio honestamente y que de repente dicen pues no me he dado cuenta que este comportamiento mío te podía molestar e cuando se trata algo muy grave

Voz 6 15:41 era una reacción llamo así en opinión de una reacción

Voz 1727 15:45 donde en del de malos y sumó para defenderse de lo que es en definitiva el movimiento que trata de hacerse con la parte del poder que nos Correa no nos corresponde nazis la mitad de todo

Voz 0313 15:57 tanto en frase feliz a la filósofa Amelia Valcarce

Voz 1727 16:00 el que es una maestra de feministas en España nadie suelta el poder tranquilamente nunca ha sido no

Voz 15 16:05 va al contra pero además tienes toda la razón ya se ha dado si te das cuenta cuando las feministas francesas se dividen frente al tema de mi tú empiezan todos estos hombres que han sido creados desde una posición de poder a justificar en el coqueteo el derecho a la seducción una serie de abusos

Voz 6 16:25 pudieron como las estuviéramos granos llanas no

Voz 1727 16:28 distinguimos entre la seducción y un abuso Varela

Voz 6 16:31 también que deseamos alguna dificultad en distinguir es ahora cuando en diciembre pero yo Ana Francis Francis

Voz 17 16:41 a ver yo solamente quisiera decir una cosa antes de de pasta porque así creo que es muy importante este asunto de los hombres las reacciones pero sí creo que ahí los conductores en en todas estas narraciones en el K eso de la manada en el caso también de la violación multitudinaria en Chile de poco en los casos que habla diana en los porque que es un caso mejicano en el dos mil quince que violaron a una chica cuatro jóvenes cuya y una sentencia absolutamente dudosa la primera es esta victimización por qué lo hiciste porque saliste porque Tomás que te dejaron no como si las mujeres fueran unas niñas a las que tienen que dejar salir no porque saliste sola sentencias dudosas las Cortes de pronto tienen todavía estas concepciones arcaicas de de comportamientos de lo que es bueno y malo y de lo que se permite permite sí gozo o no gozó o hasta hasta donde fue acosada o violada es decir que hay todavía hay algo que resolver en los sistemas judiciales pero también eh este asunto de de de la falta de protección de mecanismos eficientes es decir en México por ejemplo hay mecanismos de protección para las víctimas de acoso sexual para la gente que está siendo amenazada sobre todo por sus parejas que son aptos justamente e ineficientes es decir están bajo protección y la Protecció se refiere a que la patrulla pasa una vez al día preguntarle a la señora si está bien

Voz 0313 18:02 Protección teórica efectivamente eso eso pasó

Voz 17 18:04 ah y asesinaron a la mujer en el momento en el que la patrulla se dio la vuelta en la esquina

Voz 0313 18:08 dejando en segundito porque en este luego quiere profundizar en lo de los hombres despistados unos despistados que se me interesa mucho por razones obvias pero estamos hablando de decisión de decisiones judiciales

Voz 6 18:19 si usted único entre cuatro mujeres exacto estamos

Voz 0313 18:21 hablando de de de de caspa de elemento rancios en decisiones en argumentarios judiciales claro hablamos de abuso de acoso de violación y mucha gente pregunta bueno y que tiene que hacer una mujer en lugar de preguntar eso que tiene que hacer quizá sería mejor escuchar lo que hizo alguien que pasó por este trance esto lo contamos hace sólo unos días aquí en La Ventana se llama Liria

Voz 1727 18:42 mano yo volvía a creo era era dieciocho

Voz 18 18:45 lo de diciembre creo que fue el último en el instituto yo tenía dieciocho años sale a tomar algo con mis con mis cómplices y volvía a casa era de noche pero no eran no sé pero era no era muy tarde nada me encontré en una calle poco transitada con dos individuos que ese día decidieron robar un coche aparcar en esa calle de espera esperar a que pasara una mujer para violarla pasé yo pasé yo hubiera pasado yo hubiera sido la siguiente me pusieron un cuchillo garganta y me obligaron a entrar en el coche todo yo quiero decirlo yo entro en el coche y dije que todo a todo que sí que no lo nuevo que al final fue la puerta de gritar bloques que yo pensé que entre morirme y que me vio lo harán pues me dejaba violar pero así de claro eh no no no sin ningún paliativo porque yo no me quería morir in no hay más y yo decidí que mi única defensa venganza era seguir con bebida sin cambiar nada me lo tomé muy así todo todo el daño que me hicieron me lo hicieron y ahí quedó consulte con un psicólogo tuve episodios ansiedad yo sigo teniendo momentos de terror cuando me encuentro sola en en una calle oscura o cuando hubo un ascensor con alguien que no conozco puedo tener un dentro de de de de terror pero de terror de no poderme ni mover es obvio creo que me durará toda la vida pero no yo lo superé lo superé incluido no moja soy una mujer muy feliz tu

Voz 19 20:09 su plan de los futuros están todos queramos

Voz 0313 20:18 compañeras Pepa una diana Ana Francisca seguimos en unos minutos

Voz 20 20:22 luego le han correspondido debajo de tus faltar

Voz 0313 20:25 aquí seguimos a La Ventana hoy en una conversación con Pepa Bueno con Ana Francisca Vega Diana Calderón asciende estamos hablando de la gran revolución de este siglo XXI al menos en lo que llevamos del que es la revolución feminista si me gustaría hablar con un poquito más de calma del papel de los hombres ya sé que no son datos científicos pero son muy interesantes y muy valiosa las las experiencias las percepciones si el paisaje ha cambiado mucho o poco o nada Luz Sánchez Mellado un acompaña en el diario El País escribe un artículo muy interesante donde habla de cuatro tipo los de hombres ahora en este en todo este proceso en el que estamos los convencidos que dice que eran feminista sin saberlo los conversos bienvenidos sean los exista ese ropero dice que no se atreven a veces pero en público lo que dicen en privado ahora si los cuartos son los que no se han enterado de qué va la película en la que que abunda más Diana por ejemplo en tu entorno que abunda más de estas cuatro categorías obesa alguna otra categoría impulso

Voz 15 21:17 hombre no estoy segura que abunda más pero te voy a dar un ejemplo que pasó hace exactamente hace dos noches con

Voz 0313 21:24 un personaje que en este momento esta investiga

Voz 15 21:26 dado es su nombre que además ha sido pues muy cercano a campañas políticas y que en un momento dado le dice a su interlocutor en una grabación que pudimos tener y revelar en Caracol Radio que muchas gracias por una información que había resultado realmente fidedigna y que había resultado como él la esperaba y que había sido publicadas en un medio de comunicación y que para premiar lo tenía lista una prepago una prepago es ustedes creo que todos en los diferentes naciones tenemos un poco la misma claridad sobre ese con

Voz 17 21:59 acepto

Voz 1727 22:01 el prepara pregunto

Voz 15 22:03 un una mujer a pagar a la que que exactamente qué es hacer la tenía

Voz 6 22:07 hemos regalo digamos que soy pagada prepararon un teléfono móvil el pago de una que no gobierne pagador servicios no lo hay algo en ese servicio lo ponga como parda el serbio no el servicio habría sido un interesantísimo podérsela exponer no pensé en ese momento que íbamos a hablar de hombres pero pero bueno ahí está

Voz 15 22:28 creo que que hay un gran convencimiento

Voz 6 22:30 el alcalde de hombre serio problema yo soy

Voz 15 22:33 positiva en en mirar que así como la protesta Francino ha crecido que la denuncia hoy es creíble a los hombres empiezan a tener un cambio pero creo que son hombres que tienen una educación que tienen una formación yo no conozco muchos conversos yo creo que siguen siguen disiente teniendo un discurso hacia fuera y luego un comportamiento en otros momentos ahí voy a plantearles para dejarlo planteado para la discusión que yo encuentro unos temas sobre los cuales podríamos trabajar y que podríamos proponer y es que en estas relaciones de poder y de miedo pues hay que empezar a generar todo un discurso en cuaje en el que nosotras mismas diferencial hemos en que que es abuso es violación porque incluso desde la información hablamos confundimos permanentemente había empalamiento hay abuso sexual hay violación idea esa manera vamos dándole a las nuevas generaciones no podemos construir un lenguaje para las nuevas generaciones en las que esas nuevas generaciones puedan en poder ese discurso en lo público en lo empresarial frente a sus jefes frente a esas relaciones de poder de las que los hombres se abusa

Voz 1727 23:47 hay una feminista española Cristina Hernández que que dice que las mujeres no sólo las españolas las mujeres como queda claro también en esta conversación hemos alcanzado de manera tácita un pacto de mínimos somos muy distintas tenemos problemas diferentes pero se ha producido a nivel mundial un pacto de mínimos nuestro cuerpo no se toca sale gratis y queremos tener voz entonces lo que hay que preguntar es los hombres han abierto un debate para llegar a algún tipo de pacto

Voz 0313 24:18 te seguro que nosotros hablamos

Voz 6 24:20 ahí sino que dicen que dice

Voz 0313 24:23 misión de opiniones

Voz 17 24:24 pero dices el avión no muy muchos se sienten atacados eso como como hacer alguno más entorno te diría que aquí

Voz 1727 24:30 algunos hay un profesor de la Universidad de Santiago de de Galicia que hoy ha hecho un vídeo

Voz 0313 24:36 doce minutos infame y la pública

Voz 1727 24:39 en las redes sociales que es un hombre omnipotente porque sabe lo que quería la víctima de la manada sabe lo que pensaba Isabel lo que sintió

Voz 0313 24:48 no ha visto el vídeo pero no hace falta

Voz 1727 24:51 pero no le hace pero es que este profesor que sigue dando clases

Voz 0313 24:53 pues en dos mil dieciséis fue expedientado por un comentario machista a un alumno dentro de la clase sea entonces ya hay que buscar también responsabilidades más allá del ámbito individual vamos al ámbito institucional en este caso académico empresarial

Voz 17 25:06 el mediático los medios de comunicación

Voz 0313 25:08 movían sabemos y sabéis son terreno abonado también como cualquier otro centro donde exista jerarquía de poder a este tipo fíjate yo antes cuando habrá una dice todas en algún momento hemos sufrido algún tipo a mí me encantó la periodista de Fox que la un guantazo al que pasó por detrás tocando

Voz 6 25:23 las mismas ganas de encarecer el guantazo

Voz 0313 25:26 qué pego pero claro yo pensaba hoy cuando teníamos que conversar les pregunta eras si a ellas les ha ocurrido algo con lo que os tengo que preguntar a mí no me lo P

Voz 6 25:35 de la fresa sino a mi nombre de algo

Voz 15 25:38 de lo a decir algo desde Colombia porque digamos los hombres yo estoy yo también creo como decía Pepa las mujeres hemos llegado a un pacto de mínimos los hombres hay un pacto de mínimos digamos para defenderse inicialmente yo no sé si para reflexionar o defenderse pero lo que sí está pasando es que hay consecuencias entonces el fiscal de Nueva York que renuncia digamos esto está presionando a que los hombres tengan que tomar decisiones que los ponen en una posición de los que cometieron el delito

Voz 6 26:08 los que cometieron la falta

Voz 17 26:12 el asunto de los feminicidios en México sí sí sí pone al país en un en una categoría aparte porque lo que realmente sucede con con las muertas en México la la violencia la mujer es que no se castiga entonces matar a una mujer no importa no hay castigo una impunidad del noventa por ciento solamente se resuelve un caso déjate diez

Voz 6 26:34 pero acá Ana Ana está tocando un punto Ana está tocando

Voz 15 26:36 lo que a mi me gustaría plantear una diferencia allí México y Colombia comparten digamos un tema de conflicto de conflictos violento relacionado con narcotráfico donde hay unas relaciones de poder idea armas donde hay un factor cultural de nuestras di idiosincrasia es latinoamericanas más en Centroamérica Colombia donde ese hombre que golpea que viola muchas veces tiene en la impunidad la forma de alimentar la el nuevo la nueva agresión en Colombia sólo por conflicto armado ochocientas mil mujeres fueron violadas yo quiero invitarles a usted a saber dentro de nada en Podium podcast algo que se llama de mujer a mujer en el que nueve mujeres colombianas entrevistan de la manera más íntima y profunda a nueve mujeres víctimas del conflicto yo pensé Earle me iba a encontrar

Voz 17 27:27 sí con

Voz 15 27:28 mujeres con mujeres que habían tenido otras experiencias de sus victimarios todas sin excepción fueron violadas

Voz 0313 27:36 Amir nazis sí perdona que te o no

Voz 16 27:39 a la diana no quería contestar tu pregunta qué muy importante y te escucho con mucha y con mucho entusiasmo porque veo que hay hay esperanza en el género más cool

Voz 21 27:49 sí lo tengo una duda en ninguna duda

Voz 16 27:52 maravillosos el laudo de pie pero mira cuando

Voz 21 27:55 habla de qué tipo de hombre Hyde

Voz 16 27:57 ejemplo en Chile los convento los progresista los conservadores los que iban a la vanguardia mira todos ellos están bajo un mismo paraguas temático como decimos los periodista hay una cultura patear Krahe machista que lo has definido que los acota sin duda lo único que yo puedo decirte porque aquí sólo puedo hablar desde lo personal yo tengo un hijo tengo tres hijos pero uno hombre hijos está hoy día participando de las manifestaciones en la Universidad de Chile por precisamente erradicar toda violencia de género porque están pasando muchas manifestaciones en Chile o a nivel universitario y lo único que puedo decir es que tú tienes que cambiar el patrón de educación hacia tus hombres ya hacia tu mujeres desde la cuna es lo único que me queda como para decir cambiemos la forma en que estamos operando como persona como hombre y como mujer

Voz 1727 28:43 porque esto apela apela a la familia apela a la escuela y apela a los medios de comunicación en España desde el año dos mil cuatro tenemos en vigor una Ley Integral contra la Violencia de Género que fue absolutamente pionera en su día luego perfectamente mejorable como todo en esta vida no han encontrado lagunas a lo largo del tiempo fue pionera en su tiempo ayudó a identificar ya definir qué es violencia de género y por tanto a contabilizar a nuestras muertas que son las bajas en esta batalla bueno pues la ley crea unas expectativas que parecía que iba a acabar con la violencia de género esto es un problema cultural de larguísimo recorrido reparto de poder las leyes ayudan pero las leyes son un instrumento para que la sociedad avance si los hombres no abren ese debate nosotros hemos hecho un pacto de mínimos

Voz 0313 29:27 yo tengo una teoría que les abra cultural yo tengo una teoría en otros asuntos que hace muy rupestres muy muy artesanal pero yo creo que funciona que es la teoría de la baldosa tú preocupa te detener limpia tu baldosa Varela que esté presentable con las baldosas ibas haciendo compondrá una habitación con habitaciones una casa John baldosa a día de hoy a día de hoy igual hace veinticinco treinta años no diría lo mismo creo que está limpia coño si si podemos decir eso vi podemos ir sumando baldosas vamos en la buena dirección esa reflexión para nada sumando a esto creo que croqueta

Voz 17 30:00 entender también que los derechos no son un juego de suma cero es decir los derechos ganados por las mujeres no son derechos perdidos por los hombres

Voz 6 30:08 para nada es importante muy importante pero todavía hay gente que dice que algunos horarios

Voz 0313 30:13 todavía hay personas que creen que el feminismo es lo opuesto al machismo claro coger el feminismo es la historia de un éxito el mundo es mejor con los con las

Voz 1727 30:21 vistas del feminismo el mundo de hombres y de mujeres

Voz 17 30:24 a partir de ahí creo que ése tiene que que educar a los niños y las niñas

Voz 15 30:28 es un tema de educación de es un tema de educación

Voz 17 30:31 es un tema de que el pastel es lo suficientemente grande como para que los géneros comamos nos desarrollemos plenamente seamos felices no

Voz 0313 30:38 me dejas introducir un tema que ya que estamos hablando de hombres creo que es absolutamente imprescindible es el tema de la prostitución no cese lo sabéis los oyentes de La Ventana igualó recuerdan pero si no se lo recuerdo otra vez en España desde hace meses a un poquito antes de Navidad empezó una campaña promovida por una actriz y una periodista que se llama así directamente o la puntero y hablando de esto del poder de las palabras de de eufemismos y llamar a las cosas por su nombre pues creo que el mensaje queda muy claro mira

Voz 22 31:02 hola puntero no te preocupes porque no está sólo cuatro de cada diez hombres que nos rodean van contigo al puticlub y los otros seis no hacen nada al respecto te entiendo puntero la mercancía estatua alcanza llamando a los parabrisas del coche en Internet en los periódicos

Voz 6 31:18 por todas partes por el suelo

Voz 22 31:20 calles en los polígonos en los parabrisas todo te dice que con sumas mujeres es tan sencillo y tan barato veinte euros por un completo menos que una camiseta menos que una pizza voy a contar tu secreto ninguna de las mujeres a las que has pagado querían estar contigo ninguna parte de su piel quería que las tocara lo han hecho por dinero Zapatero deberías empezar a llamar a las cosas por su nombre esto no va de sexo va de poder tu nota Gaspar folla tú pagas por Viola

Voz 6 31:47 creo que esta campaña es de las que más

Voz 0313 31:49 conciencias ha removido manca atrás

Voz 6 31:52 es cabrear maravilla lógicamente

Voz 0313 31:54 también yo no sé si en México en Colombia Podemos

Voz 6 31:57 es averiguar si la podemos pasar en todos los pues el

Voz 0313 32:01 los más largos una maravilla eh

Voz 6 32:04 no porque llamar a las cosas por un hombre hay que actuar en sí no tiene sus compromisos la quiero en Colombia ya hay que admirar costaba hecho cierto triunfó la viral por lo merece entre las cuatro podríamos las cuatro empezar a armar una cadena que les parece

Voz 1727 32:20 lo propongo porque está abierto el debate sobre la prostitución la abolición de la prostitución también en vuestros países

Voz 15 32:26 el hombre es un tema así es un tema que es de fondo a porque es muy difícil digamos en el Congreso de Colombia hubo un intento por prohibir hay algunos temas además de código de policía también en ese sentido bueno los hombres muchos han escrito sobre la profesión más vieja del mundo y la defensa de esa profesión entonces Isis de de este oficio ahí habría digamos otra discusión no

Voz 17 32:54 Leonar bueno racionada maldecir creo que creo que sí es importante hay hay mujeres que se prostituyen porque quieren prostituirse pero eso es que lo hagan el otro jugar yo no sé por supuesto pero a mí me interesa también el otro punto en el asunto hombres que callan no hay hombres que que que son violentos hay hombres que abusan de las mujeres hay hombres que que que incurren el ilegalidades pero hay otros hombres que saben de todo esto y no dice nada no que ahí hay que hablarlo también

Voz 0313 33:23 bueno eso forma parte de las eso forma parte de la teoría al baldosa perdona

Voz 16 33:26 sí perdona mira es que no quiero dejar pasar un punto que me parece esencial no sé si lo planteo Pepa o quizás es otra de nuestras compañeras pero que tiene que ver como ahora la justicia se pone a todo no no cierto con esta discusión de género entiende la violencia de género te lo digo esto porque hay dos casos que no quiero dejar de mencionar uno de ellos es el caso de una mujer llamada Nadj la rifa que hace dos años fue atacada por su pareja para dejarla de digamos Se mira sobrevive por milagro pero este hombre además de atacarla con una piedra en la cabeza varias veces le sacó los ojos nadie y forma de Ezio lo indecible do un año mira el juicio duró más de una año un año y medio finalmente se condena a su ex pareja por femicidio frustrado con veintiséis años de cárcel del la defensa apela es decir recurre de nulidad que es lo que se llama técnicamente la Corte Suprema de este país recalifique el delito ir deja de considerar que el agresor había intentado matar a la mujer de manera frustrada porque no resultó izó lo califica el delito como agresión con tres con lesiones con lesiones graves

Voz 6 34:36 claro que significó esto que de la de los

Voz 16 34:39 veintiséis años te bajas a una pena de diez de doce años de cárcel y que es la Corte Suprema la el máximo tribunal del país quiero llevarlo a un tribunal de primera instancia bastante normal que puede existir en cualquier ciudad no es cierto de este país Lluna Llull hombre es condenado sólo a libertad vigilada después de haber intentado matar a su mujer con fracturándose el cráneo e intentando apuñalar las varias cese apuñalando la varios meses quiero decir con una ligera de podar pacto Isabel porque le le lo condenaron sólo libertad vigilada

Voz 6 35:14 porque porque se consideró que las

Voz 16 35:16 cuesta infidelidad de la mujer era una T

Voz 6 35:19 Juan qué barbaridad sólo quiero te lo digo esa

Voz 16 35:22 ahora afortunadamente ese fallo fue revocado en segunda instancia pero escrito que te está mostrando eso es que esta misma cultura de la que estamos hablando Pere mea a nuestro juego

Voz 1727 35:30 es que es es esencial mire esencial definir qué es violencia

Voz 0313 35:34 sexual todo acto no consentido pero pese a todo acto concentrado este episodio en concreto es que no tiene ninguna duda a lo mejor en alguno puedes buscar un hilo de matiz no sé por dónde pero bueno pero en este no

Voz 1727 35:45 pero son son las las los matices las ambigüedades en la definición de qué es violencia sexual lo que luego permite interpretaciones de la ley tan estrambóticas como está en España tenemos un cincuenta y tres por ciento de juezas un cincuenta y tres por ciento de juezas son cuarenta y siete por ciento de jueces

Voz 15 36:04 hoy se reúne la comisión que tiene que ganar

Voz 1727 36:06 zar si hay que cambiar la definición de los delitos sexuales en en nuestro país inicialmente estaba compuesta por veinte hombres

Voz 0313 36:14 es veinte cero veinte hombres no no no no

Voz 17 36:17 en México digo un poco nada más para poner uno de los casos como más emblemáticos una niña catorce quince años se subió a un coche con cuatro muchachos ella estaba ya había ido de fiesta estaba borracha ir ellos abusaron de ella de Daphne se llama le tocaron los senos le metían las manos debajo de la falda en fin la violaron no básicamente bueno pues el juez lo que dijo es que no había observado una intención lasciva de los de los chicos que no habían tenido la intención de Fulano no eso fue la Ésa fue la la la la sentencia por ello concluyó que no se consideraba un acto sexual sino un roce o un frota miento incidental

Voz 6 37:02 bueno eso son las

Voz 10 37:10 no

Voz 0313 37:50 me han pasado volando a una hora de radio que de verdad disfrutado muchísimo a Francisca Vega Diana Calderón Schindler muchísimas gracias a las tres de verdad

Voz 6 37:58 gracias gracias a Toronto pues bueno esta mañana por la mañana hasta dentro hasta dentro de un rato