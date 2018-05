Mayo del 68 visto por los estudiantes de hoy

Voz 1900 00:00 la felicidad parecía sencilla en mil novecientos sesenta y ocho un trabajo un coche una buena mujer encasa Un marido comprensivo hijos preciosos camisas blancas un televisor para ver el festival de Eurovisión un vecindario respetable una aspiradora Vacaciones en el mar digo pero muchos en muchos sitios a la vez se hartaron de aquel decorado la contestación y la insubordinación tomaron

Voz 1 00:34 calles en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam

Voz 2 00:37 Podemos

Voz 3 00:38 no contra el racismo las mujeres alzaban la voz los deseos

Voz 1 00:47 lo Llibertat de la Primavera de Praga Irán arrasados por los tanques soviéticos el Gobierno mexicano apoyado en el Ejército aniquilado Nuevo Futuro perpetrando la matanza de la plaza de las Tres Culturas de trate Lol

Voz 4 01:02 el movimiento estudiantil en Alemania se hacía fuerte su líder Runi Duch que sufrió un atentado

Voz 1 01:09 y en París se pasaban las horas en las calles buscando una playa debajo de los adoquines en España la dictadura franquista puso todos los filtros posibles para que lo que ocurría en Francia lo cruzara los Pirineos estudios

Voz 1900 01:27 esa manifestación pero el contagio ya se venía alarmando tiempo atrás para la historia queda el recital de Raimon el dieciocho de mayo de mil novecientos sesenta y ocho en la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas de la Universidad Complutense

Voz 5 01:42 lo que quiere decir es que la muerte no es sistema sanitario eh

Voz 6 01:48 todos los demás cincuenta años después hemos vuelto a las puertas de lo que hoy es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense en el campus de Somosaguas preguntamos a alumnos de Políticas Sociología gestión y administración

Voz 1900 02:06 Trabajo Social Relaciones Internacionales ya antropología sobre qué saben del Mayo del sesenta y ocho escuchamos en primer lugar a quiénes tienen dificultad para situar el momento Jaime

Voz 7 02:21 hasta ahora mismo un a ver a ver

Voz 8 02:25 no sé nada del Mayo sesenta y ocho Mesón a la fecha para lo escuchaban algún lugar pero no no no sé

Voz 9 02:31 la historia es no sé no sé de verdad no se vaya sesenta no no mide no fue la del dos de Mayo no algo comunista o algo así todavía escuchado idea yo no sabía ni eso

Voz 10 02:42 vale sí lo hemos dado en Historia Historia este año muy como era que los Francia si en Francia los estudiantes como quiere ser revolucionaron por el sistema idiomas algo así no me acuerdo más Mayo del sesenta y ocho

Voz 11 02:57 yo no caigo así de primeras no caigo yo ahora mismo tampoco sólo hablaron ayer pero yo no me acuerdo de nada el mayo del sesenta y ocho eso era algo de dirá algo política estoy segura en plan algún movimiento que hubo no me acuerdo

Voz 10 03:11 supuestamente darle el sexenio la Gloria esa cero

Voz 7 03:15 la dictadura de no y todo eso a mí me ha llegado un correo que abra una conferencias y tal pero la verdad que Inés al

Voz 12 03:24 yo de política pero muchísimo pero alguna cosa de

Voz 1900 03:30 las respuestas que acaban de escuchar no representan a todos los estudiantes si a un porcentaje significativo de quiénes

Voz 13 03:38 quisieron responde a escasos pero también hemos recogido numerosos análisis y reflexiones sobre lo que los estudia

Voz 1900 03:44 antes creen que se ha perdido por el camino o ha llegado hasta ellos desde aquel mayo del sesenta Joost esta es una muestra

Voz 14 03:52 se lo planteaba mi compañero que nos queda de de mayo sesenta y ocho queda el espíritu combativo lo comparamos también con incluso con los movimiento del 15M mucho círculo académico universitario metido personas de pues te dice durante condición y clase también se puede relacionar con las colas horas del feminismo al fin y al cabo mucho de lo que tenemos ahora sobre teoría de género oí sus diferentes salas estos ver sales con la clase con la condición étnica vienen también de Mayo sesenta y ocho de ese tipo de análisis el asunto está verdaderamente queda algo de ese espíritu ahora ya más de estos ha quedado dentro de una las lógicas de neoliberal es decir de alguna manera el neoliberalismo sea apropiado de Mayo sesenta y ocho y noventa como una imagen de rebelde

Voz 12 04:33 yo las revueltas al fin y al cabo es son con el fin de un cambio en tu en tu posición social no para destruir las posiciones sociales no el sistema es un cambio es un avance en en el sistema non tu posición en el sistema de es como que las revoluciones las revueltas les reivindicaciones siguen siendo eso para mejorar tu bienestar no no para romper con ello ustedes sí que creo que hay herencia del sesenta y ocho ahora porque es que no no cambia nada no he visto ninguna revolución que merezca la pena no

Voz 0880 05:03 sí bueno sí que puede dar cierta repercusión histórica en la memoria la canción de Serrano creo que es lo único que nos queda a día de hoy por por lo menos aquí en España hay bueno pues todo lo que se pueda aprender de aquello no pero un un un intento más que fracasó como como otros muchos pueblos porque las elites y el pueblo acaban siempre desconecta desconectamos

Voz 15 05:28 no que la comunicación funcionaban en otro canal en el sesenta y ocho a través de otro canales y la solidaridad también era diferente pero no diferente en un sentido mejor o peor simplemente diferente capitalismo era diferente o sea que era un mundo diferente no creo que es algo que tenemos que aspirar humo es un modelo que sí que puede inspirar unos pero no para repetirlo sino para desarrollar algo más coherente con los tiempos que son oyendo

Voz 16 06:00 creo que Maese entre ocho lo que cruzan momento obrero es esta forma de tomar las calles que es un poco lo que igual se puede rastrear en el 15M que en fin al quince M yo creo que han inventado nada sustancial pero sí que ha recogido la herencia que se en sesenta y ocho en salir a las calles organizarse de otra manera una transversalidad bastante importantes como el feminismo hay entrando de nuevo cuño algo que no estaba vistos a las mujeres en la calle eso es algo que introduce de mayo del sesenta y ocho creo

Voz 9 06:24 aunque entiendo que también hay toda una

Voz 16 06:27 prisión que considera que el sesenta y ocho está completamente asimilado y por ejemplo ahora mismo en en Francia no sé si lo has visto que hay pintadas te encuentras por las calles que pone fax sesenta y ocho sesenta

Voz 9 06:38 ocho de gente que entiende que el sesenta y ocho realmente fue una simulación pero aún así yo creo que hay formas de resistencia que no sea asimilado