Hora 25 Deportes: Nadal se queda solo en Madrid (10/05/2018)

Voz 0802 00:12 Gallego buenas tardes soy incapaz de reclutar el nombre del torneo de tenis que se juega en Madrid pero estaba jugando Nadal

Voz 4 00:17 Mutua Open de Madrid el proyecto que soy incapaz saben cuando cuando programas no no lo recordaré no sé qué bueno pues si lo gana Rafa Nadal vale

Voz 0919 00:27 pues ese término de tenis de Madrid Rafa Nadal Rafa Nadal que está jugando ahora en octavos de final ha comenzado el partido ante el argentino Suárez Man en hace escasamente quince minutos recordemos que Rafa ya es el único español que queda en el torneo después de la eliminación esta mañana de Carla Suárez vamos a la pista a ver cómo ha empezado el partido de Rafa aseguró que con mucha expectación en la grada Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 5 00:50 hola muy buenas tardes pues sí la verdad es que la pista está no voy a decir llena porque siempre hay algunos los palcos que se rechazan por las cenas pero sí hay mucha expectación en todo el torneo se ha llenado todos los días prácticamente igual pues está jugando con su alma el argentino el duro muy duro el pequeño pero bravo peleó el está poniendo en apuros a Rafa y en estos momentos el marcador está uno uno y ventaja de argentino sobre el servicio de Nadal así que no va a ser un partido fácil para Rafa siempre me ha quedado Harman porque devuelve muy bien Lisa es rápido pero va bastante fuerte a la bola a pesar de pequeña estatura pero bueno aunque con el tiempo de Nadal que vaya avanzando poco a poco hasta ver si consigue este triunfo en el torneo que tiene que defender además porque defiende título y porque defiende número uno del mundo

Voz 0919 01:41 acaba de comenzar empate a uno en el primer se luego volvemos estamos pendientes de Rafa Nadal recordemos que aparte del Mutua Open de Madrid este fin de semana va a ser protagonista la Fórmula uno Gran Premio de España circuito de Catalunya hoy los pilotos han ofrecido rueda de prensa antes de mañana empezar a dar las primeras vueltas con sus monoplazas circuito Fernando Alonso recordemos que la última carrera fue séptimo en Azerbaiyán es el sexto de la general del Mundial y espera mejorar no solo en carrera sino también en los entrenamientos consuma aclare

Voz 6 02:15 llegamos aquí con cero puntos el año pasado teníamos hace tres meses alguna duda en los test invernales sobretodo de fiabilidad y prestaciones y sin embargo hemos hemos conseguido una cantidad de puntos importante cuartos consultores esta unión pilotos digamos que está yendo muy bien los puntos los domingos sino también la Performance a ver si podemos cambiar esas esas prestaciones y en los pocos

Voz 0919 02:38 Carlos Sainz Jr que en el último Gran Premio de Azerbaiyán fue quinto como está con su Renault en este gran premio bueno pues sobre todo feliz de correr en casa

Voz 6 02:47 contento de estar aquí en casa pero este Gran Premio de que hay que siempre disfrutó mucho yo siempre me me da ese puntito de vista de motivación de felicidad no por así decirlo oí nada ahora a trabajar duro en en poner otro fin de semana bueno enseguida

Voz 0919 03:03 Diez días de fútbol Ziganda se despide del Athletic no va a cumplir el año de contrato que le restaba resaca de la derrota del Real Madrid la victoria de Sevilla sobre el Real Madrid ayer de la goleada del Barça pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa

Voz 1100 03:20 adiós buenas tardes repasan nosotros los medios de Madrid estaréis contento con la campaña de suciedad la imagen del Barça lo que sí y presiones al árbitro de Messi que sólo ha visto Ramos es esto casi lo otro y ahora no digáis nada de el de los cuatro partidos a Sergi Roberto Carlos por acariciar el el el hombro de Marcelo de demasiado el plumero ya seguían lo las porque sólo las voz a los anti barcelonistas pero bueno tenga saludos

Voz 0919 03:51 hombre era una caricia en el hombro a Marcelo no fue fue otra cosa pero tienes toda la razón lo dijimos ayer cuatro partidos de sanción a Sergi Roberto por lo clásico nos parece exagerado es más esperamos que el Comité de Apelación sea más justo y le quite alguno de los partidos y lo hemos puesto como no podía ser de otra manera ha dejado vuestros mensajes ves

Voz 7 04:32 y ello pues no lo sé pero yo no puedo soportar que el Madrid tenga está está de si día hombre pozo por dónde están estas personas que tienen que calentaban las cabezas a Héctor niños para que tengan conciencia de lo que hacen y de dónde están y de toda la gente que estamos detrás de su equipo de toda la gente que estamos detrás de esas edades equipo así que lo de ayer ya ha sido que ya lo que es sí o Pinar porque ya me faltan las palabras me faltan la algún día este este vuelo herida el Buitre Butragueño hombre por favor con esa cara B a principios de beatificación está colocado por favor ya está bien que no que no que no puede ser que un poquito de respeto a la gente que sigue a ese equipo no tardó llegues Dios corazón

Voz 0760 05:45 sí la verdad es que Butragueño un poco un poco cara de beatos y que tiene empezamos

Voz 8 06:00 vaya cara que tenía Ziganda

Voz 0919 06:02 esta mañana compareciendo en rueda de prensa con el presidente del Athletic para anunciar que se esperaba no va a seguir entrenando al equipo de San Mamés la próxima temporada ha pasado un mal rato bueno realmente ha pasado un mal año Íñigo Marquínez

Voz 0802 06:19 buenas estar muy buenas Jesús sí un mal año Él tenía Cáritas y estaba tocado y se trataba simplemente de oficializar lo que era un secreto a voces no ha dicho el presidente que habló con el Cuco este pasado lunes para anunciarle que no iba a continuar la próxima temporada pero bueno ya el propio entrenador sabía al igual que todos desde hace ya bastantes semanas lo que se había acabado lo que se daba que no iba a seguir siendo el entrenador del Athletic el Cuco ha estado como siempre responsable en sus declaraciones no me he ganado la continuidad para el año que viene bueno

Voz 9 06:50 al final eso te lo tienes tienes la oportunidad de ganar tenerle

Voz 10 06:53 tanto en el campo no

Voz 1643 06:56 ha sido acaba de de de

Voz 9 06:59 de consigue esa ese ese propósito que quise a principio de Tom

Voz 0802 07:03 Prada le hubiera gustado seguir tener un año más en no va a ser así él lleva ocho años casi ocho años y de ellos y pico Urrutia en el cargo de presidente ha tenido tres entrenadores a Bielsa a Valverde y al propio Cuco Ziganda que perfil Se busca

Voz 3 07:17 a descubrir el perfil mirando los tres nombres que Nozar ha entrenado hasta el momento

Voz 0802 07:22 el lo que nos falta es poner el nombre pues el nombre Jesús Gallego no es otro que el de Eduardo Toto Berizzo que será casi con absoluta seguridad entrenador del Athletic el Cuco Ziganda es casi casi historia hay digo casi casi porque todavía quedan dos partidos de Liga

Voz 0919 07:36 vaya despedida la de Ziganda triste se notaba en la cara a lo que ha sufrido este año pero atención a otra de las despedidas del día Dani García jugador del Eibar ha estado seis años en el Eibar este chaval tiene veintiocho años Joyce se plantaba delante de los medios de comunicación para decir que se va que que tiene que buscar una aventura

Voz 0760 07:55 que un futbolista de veintiocho años se emocione como Dani García merece que lo escuchemos lo valoremos

Voz 11 08:04 eh no me emocionó serán dos minutos el pues será más claros bueno no son mira fácil muy feliz para mí hace

Voz 0919 08:18 ya no puedo

Voz 8 08:24 le dice a la presidenta que lo lea pero al final se va a atrever

Voz 11 08:29 hace nueve años terminaba mi época juvenil la sociedad me encontré me encontré con una situación de que no me quería nadie no me quería alguien el segundo Mel interesar a nadie en mi última bala fue el Eibar ver mi representante me dijo que que Fraga lagarto alargado dicho que estaba cubierto Neo el campo yo me tenía que ir a buscar la vida pues a ver si me siento hoy llegó con un nudo en el estómago bastante tiempo en la verdad que por un lado no ganas ya que termino todo esto iba por otro lado en un sitio inmejorable y con personas increíbles me voy porque me siento cada vez que he hecho todo lo que tenía que hacer y necesito otro reto llegó el momento de cogerlo me voy orgulloso de todo lo que he conseguido me he dejado siempre todo lo todo el IVA

Voz 0919 09:32 la cabeza pero espero que estos todo

Voz 11 09:34 parte de mí desde la distancia los estar apoyando gracias por todo al iba a un tío alto y fuerte

Voz 14 09:42 doble que cede hasta mañana Roberto Ramajo a donde se va a Dani García buenas tardes hola qué tal Gallego buenas tardes estaba realmente roto ha sido muy emotiva despedida Dani García el futuro no ha querido decirlo

Voz 1825 09:55 ha dicho que es una comida con sus compañeros prometió no hablar del próximo equipo hasta que termina la temporada nos ha pedido que no lo hiciéramos ninguna pregunta sobre ese asunto pero es vox populi que Dani García no se va a marchar muy lejos de ahí la próxima temporada va a vestir los colores rojo y blanco del Athletic de Bilbao

Voz 0919 11:47 resaca de los dos partidos que se jugaron ayer Sevilla tres Real Madrid dos el aspirante a revalidar su título de campeón de Europa no compitió como es Sevilla ni mucho menos tiene la cabeza en Kiev y esos nota a la hora de correr a la hora de fan de bajar a defender a la hora de meter la pierna que ése ha dicho el día después de esta derrota que deja al Madrid a dieciocho puntos del Barça en la Liga Antón Meana bueno hasta qué tal Gallego buenas tardes pues que se habla solamente de la Champions en un acto hoy no se habla de la tabla de la Liga fíjate hoy se presentaba el campus de Nacho el central del Real Madrid en su pueblo Alcalá de Henares los niños del colegio San Gabriel

Voz 0760 12:24 le han preguntado sólo por la Champions imponer clásicos como que la Liga no importa una pequeña pregunta de qué pasa aquí en Sevilla que Nacho ha respondido con bastante elegancia y es que para la plantilla blanca es mucho más importante la Champions que la liga lo explica Nacho

Voz 21 12:39 mí como jugador del Real Madrid la Champions tiene un valor que yo creo que todo el mundo sabe que es muy especial para mí es la competición grande cuando era pequeñito yo soñaba con ganar rachas la lógicamente una Liga siempre la que era todo en todos los jugadores y te puedo asegurar que en el club donde estábamos te obliga a ganar todos los títulos pero si me tengo que quedar con una me quedo con la Champions

Voz 0966 13:00 esto es lo que piensa el vestuario en el club también aunque sí les molesta un poco que el Madrid esté a casi veinte puntos del Barça la ley normal llegue el Sevilla que está ya sé

Voz 0919 13:08 vivo tiene que pelear todavía por mantener esa plaza en las dos jornadas que quedan y estar en Europa la pregunta es si Caparrós lo está haciendo también dos partidos dos victorias imaginemos que hace cuatro de cuatro pie esa lo de poder ser entrenador el año que viene porque él dijo que va a entrenar al Sevilla hasta final de temporada y luego pasaría a ocupar un cargo en la cantera Santi Ortega puede haber marcha atrás buenas tardes

Voz 1870 13:30 qué tal Gallego buenas tardes a priori no a priori no no seguirá en el banquillo si efectivamente en el club en un cargo de responsabilidad cercana al presidente y por supuesto cercano también a la cantera ahora bien no hay todavía ni director deportivo ni entrenador para el año que viene suenan Antonio Gordón para ese puesto para el puesto de director deportivo iba en el puesto que encumbró a Monchi Monchi Pellegrini Pellegrini los primeros técnicos que suenan para el futuro del Sevilla pero Caparrós es mucho Caparrós en el Sevilla veremos si gana los cuatro de fue vamos a verlo porque fichas un entrenador con Caparrós en el palco es entrenador por lo que sea pierde tres partidos

Voz 0919 14:09 y la sombra de Caparrós sería muy muy muy alargada en la victoria del Barça ayer ante el Villarreal destacó de velé no estaba claro que fuera continuar el año que viene en el Barça si estaba claro Valverde cuando le preguntaron ayer después de los dos goles de de envíele

Voz 0588 14:26 todos los jugadores en un proceso de adaptación ir cuando eres joven pues bueno todavía tienes que aprender cosas que desde luego y lo ha demostrado el último la entiendo por lo que dices que eres continúan una temporada más en el Barça no cederlo es que no sé quién ha hablado de ese asunto pues lo digo para cerrarlo ya claro que pensamos que esta bala

Voz 0966 14:49 con nosotros aunque Valverde no pasa nada

Voz 0919 14:52 en el cien por cien que se queda entonces

Voz 0966 14:54 es un añito más a ver si cuaja ya definitivamente buenas tardes

Voz 0017 14:58 qué tal buenas tardes desde el Barça dicen que lo normal es que siga una temporada más aunque hay voces en la dirección deportiva que sí se han planteado una cesión si es buena para ambas partes desde el entorno del jugador tampoco se cierran a una cesión porque la llegada de Griezmann hará que tenga menos minutos de los que él desea pero la prioridad del jugador es seguir en el Barça está convencido de sus opciones y quiere seguir en el conjunto azulgrana y el partido ayer fue una reivindicación Valverde no tiene dudas como hemos escuchado el Barça dice que lo normal es que siga la próxima temporada si el rendimiento es similar al que ofreció ayer contra el Villarreal

Voz 0919 15:31 el acto de Iniesta esta tarde ha hablado sobre su futuro no

Voz 0017 15:36 sí ha aclarado una cosa que es cuando va anunciar de manera oficial

Voz 1643 15:40 su destino para la próxima temporada escucha el momento de de de anunciarlo pues será será una vez acabe la Liga

Voz 22 15:50 mi compromiso con con Mi

Voz 0919 15:52 mezcló

Voz 1643 15:53 bueno es cierto que que hay diferentes opciones intentar es decidir

Voz 0919 15:58 sí por la por la de creo vamos a tener que esperan entonces si es China Japón no se va a Australia el Valencia jugó un amistoso en Arabia Saudí había que recaudar dinero así

Voz 0966 16:11 amistoso fue ciertamente accidentado Pedro Morata que pasó buenas tardes sí sí que fue un accidente

Voz 1716 16:17 dado por dos motivos uno por la climatología había una amenaza una previsión meteorológica de tormenta de arena en a la hora del partido entonces lo que hicieron fue acortar los tiempos de la primera partida segunda jugaron media hora nada más primera parte y media hora la segunda ya al inicio de la segunda parte eh coincidía con el momento del rezo el momento de la oración hilo jugador del Valencia se quedaron perplejos cuando vieron que es que que separaba el partido que los jugadores pues se echaban al suelo para hacer su momento de oración el partido terminó el Valencia volvió a las cinco de la madrugada y quinientos mil euros a la caja de caudales Lincoln

Voz 0919 16:50 en casa que es lo importante gracias Pedro la Real Sociedad despide este fin de semana a Xabi Prieto que gran iniciativa del club donostiarra con la camiseta que van a lucir en esta jornada Roberto Ramajo cuéntalo buenas tardes

Voz 1825 17:03 hola qué tal buenas tardes Gallego de nuevo pues la iniciativa es muy sencilla la Real Sociedad por primera vez en toda la feria va a jugar un partido sin su escudo pero va a tener escudo El Escudo va a ser una caricatura de Xabi Prieto con su nombre y con el número diez el diez que le ha encumbrado como una leyenda de la Real Sociedad esa camiseta por cierto ante la demanda que ha habido ya te has haya dejado claro el club que no será poner a la venta

Voz 0919 17:26 y el Málaga parece que su etapa en Segunda División tiene ya el hombre elegido para estar en el banquillo Enrique aparición Lara

Voz 23 17:34 hola buenas tardes Lucas Alcaraz que no está hace varias jornadas era el técnico del Almería se valora su conocimiento de la segunda división que ha ascendido con dos equipos diferentes y es el primer ahora mismo en la lista de la que se cayeron Muñiz a Escrivá a las primeras de cambio había otros entrenadores pero ahora mismo la opción número uno para dirigir el Málaga la próxima temporada en Segunda División es Lucas Alcaraz

Voz 0919 17:56 buenas noticias desde el Mutua Open de Madrid Miguel Ángel Zubiarrain ya está por delante Rafa Nadal en este primer set así es llegó el me enteré cuatro dos por lo tanto servicio así que ventaja de que recordar Miguel Ángel que Carla Suárez fue eliminada hasta mañana sí Carla Suárez no pudo con la francesa Caroline aquí así claro hizo lo que pudo pero la verdad es que a veces se tiene poco físico y no puede luchar con jugadoras que tienen mucha más potencia así que el único representante que nos queda es Rafa Nadal que él está ganando cuatro dos a su Arman primer set buscando su pase a los cuartos de final seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 21:11 mañana empezarán a recoger los motores en Montmeló hemos escuchado al principio del programa a Fernando Alonso ya Carlos Sáenz ilusionados su Mclaren Icon su Renault respectivamente que expectación tiene que haber cómo va a estar el circuito de viernes a domingo va a haber lleno Chaves y son buenas tardes

Voz 1982 21:29 hola buenas tardes Gallego pues si eso espera más o menos una entrada similar a la del año pasado es decir unos noventa y cinco mil espectadores hoy ha habido jornada para autógrafos para que estuvieran cerca de los aficionados de su Sara sin duda para pilotos que están ahí como en el caso de Carlos Sainz o Alonso que atención sólo piensan en ganar pero tienen objetivos distintos el asturiano ha dicho hoy que le daría más alegría ganar las veinticuatro Horas de Le Mans que el Gran Premio de España de Fórmula uno Sáinz ha dicho que sueña con ganar esta carrera en Montmeló Yelmo dial Alonso está contento con el rendimiento del coche este año sobre todo el domingo Saëns dice que le está costando adaptarse de cuándo volverá a ganar en Montmeló Alonso y como en llega al Renault de Sainz han dicho es

Voz 6 22:11 pues no lo sé ojalá que podamos verlo pronto pero bueno de los veinte pilotos que hay en la parrilla creo que cuatro han ganado grandes premios no porque hay dieciséis que está bastante más jodidos bueno ellos poco andar que nosotros como todos los equipos traemos cositas creo que hay equipos que parece que traen mucho tenemos que ver si si ese mucho se transmite en pista

Voz 1982 22:33 mañana a partir de las once ya primera sesión de entrenamientos libres en el circuito de Monza

Voz 0919 22:38 veremos si funcionan o no las cositas nuevas en los coches gracias chao el Giro de Italia hoy la etapa terminaba qué bonito en el Etna subida al volcán que además ha supuesto un cambio en la general movimiento ir distancia entre los favoritos de la carrera a Borja Cuadrado buenas tardes

Voz 29 22:58 qué tal Gallego buenas tardes sí la verdad es que es un tiro que se pone bonito hoy ha ganado el colombiano Esteban trabas sensaciones el equipo Míchel Unesco segundos compañero Simon Deep que venía por detrás que atacó Ike llegó junto al colombiano la línea de meta pero le dejó ganar es el nuevo líder desplazando al corredor entre los favoritos hay mucha igualdad hacemos vistos y el grupo les decimos a veintiséis segundos Froome no está bien es no estaba su gran nivel dice que el objetivo llegar a la tercera semana con opciones de bien porque luego lógicamente tiene también el Tour de Francia ir sus peores días por Bono no está a unos días de la cabeza peor está ya en italiano ardua uno voz en fin esa primera llegada en alto que ha dejado claro que la igualdad es importante y que Froome no lo va a tener tan fácil y quiere ganar la tercera gran vuelta seguida es poder ganar el Tour y la Vuelta del año pasado

Voz 0919 23:45 va a estar en el bonito gracias Borja ahí tenemos también ya al los dos finalistas de la Conferencia Este de la NBA la del Oeste estaba ya cerrada Javi Blanco buenas tardes qué tal Gallego muy buenas y se ha metido Boston en la final de conferencia a pesar de que tiene lesionado a uno de los hombres más importante su fichaje de este año

Voz 1870 24:04 pues sí gallego podemos decir que los Celtis son finalistas del estrés contra todo pronóstico para que lo entienda los oyentes hay que imaginarse que el Real Madrid pierde a Cristiano Ronaldo y a Sergio Ramos en el tramo decisivo o el Barça a Leo Messi Suárez o el Atlético a Griezmann y Diego Costa pues es lo que le ha pasado agosto esta temporada en el primer partido de la temporada contra los Cleveland Cavaliers se lesionó Gordon Hayward en el dique seco toda la temporada injusta antes de los Pello seleccionó la niega estrella Kylie Irving que también a perder todos los play off y no volverá hasta la próxima temporada eso es lo que ha pasado a Boston pues pese a todo ello de la mano de su técnico Brad Stevens se han repuesto de todos esos golpes ya han llegado a la final del Este y haciendo un gran baloncesto con unos jóvenes que la es que parece que llevan diez años en la Liga Jayson Tatum veinte años rookie Jilin Brown veintiún años Derrick Rose veinticuatro han sido

Voz 0919 24:54 veinte veintiuno veinticuatro que aún hoy también Marcus en Marta

Voz 1870 24:57 tiene veinticuatro quizá el único sale esa tónica es Al Horford con treinta y uno en casi un jugador siempre infravalorado y que ha hecho unos pero bueno está haciéndonos increíbles estos tres jóvenes Tatum Brown Interviú se están promediando casi veinte puntos en postemporada anoche pusieron el definitivo cuatro uno contra los Sixers en el Garden con Tatum como máximo anotador veinticinco puntos de un rookie gallego que lo tiene absolutamente todo no está en las quinielas para ser rookie del año es el iban a pelear aparentemente entre Ben Simmons ídolo a Michel parece que vencimos tiene todas las papeletas pero este jugador tiene un futuro espectacular se ha hecho muy viral un tuit que puso de atún hace seis años cuando solo tenía catorce primaveras en una foto eh que sigue hacía con Lebron James le pedía que por favor les siguiera en Twitter con sólo catorce años después a partir del domingo será enfrentar cara a cara con él mesa final del Este y recordar que empieza el domingo la del Este el martes arrancará la del Oeste con los Warriors y los Rockets

Voz 0919 25:51 qué bonitas siguen siendo los favoritos para ganar en la que bonita las dos finales Iker gran que buenos Twitter para algunas cosas se quedan rastros como por ejemplo esa foto

Voz 1870 26:01 hoy no me extraña porque liderando los grafias

Voz 0919 26:04 Xavi Play Segunda el programa de la segunda división ya está en la web de La Ser con qué contenidos Óscar hola

Voz 1643 26:09 hola Gallego muy buenas pues como todas las semanas junto a José Luis Oltra analizamos lo partidos de los trajes están peleando prueba acceso directo el Rayo el Huesca y el Sporting que además hablamos de dos partidazos decisivos de cara al play Ópera Cádiz Zaragoza y el Osasuna Oviedo que este partido además entrevistamos a Diego Martínez el técnico del conjunto rojillo yo contamos además las iniciativas que tiene una cultura para los dos próximos partidos chocolatada para desayunar gratis ante el Lugo y viajes gratuitos a Tarragona

Voz 0919 26:49 esta semana cerramos el programa con gritaban Plitt norteamericano el nuevo Led Zeppelin les llama Miguel Ángel como dejamos el partido de Nadal apunta anotarse el primer set no bueno está cerquita cinco tres treinta quince y servicios y que con un poquito de suerte podía caer el primer sedes Toni López algún titular que nos dejemos de jueves al punta

Voz 30 27:15 han sancionado en Turquía Arda Turan con dieciséis partidos por empujar y amenazar a una asistente otra árbitros en Grecia la final de Copa arbitrar un español Fernández Borbalán porque comer mucha crítica ahí con la afición conoce pues el partido entre Al Qaeda y lo va a arbitrar Fernández Borbalán árbitros

Voz 0919 27:31 no haga bien por favor por favor por su bien que lo haga viene muy bien que todo va bien

