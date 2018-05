Maíllo: "Rivera sabe que mantener el 155 con un nuevo gobierno en Cataluña es imposible, esta sobreactuando"

Voz 0194 00:00 Fernando Martínez Maíllo coordinador general del Partido Popular muy buenas noches

Voz 0644 00:03 hola qué tal muy bonita que no estaba nos estaba escucha

Voz 0194 00:06 estábamos hablando de la retirada de ese apoyo de Ciudadanos a al ciento cincuenta y cinco pero déjeme antes que le pregunte por la elección de Quim Torra como candidato a la investidura a la presidencia de la Comunitat que les sugiere

Voz 0644 00:19 bueno la verdad es que llevamos unos de perder tiempo mareando la perdiz presentando candidatos que se que eran imposibles porque no ha hecho lo que tenía que hacer recurriendo aquellas aquellas propuestas que incluso moco estaba jugado con en fin o de algunos que está ahora en la carta que ve imposible y por lo tanto pues mide más de lo mismo a proponer un candidato que es verdad que no está ni juicio Ali parece ser que como consecuencia esto haber Gobierno ese es el punto final ante lo que al ciento cincuenta y cinco pero ya digo una cosa muy importante ahora ya saben los independentistas el futuro presentes saben perfectamente cuál es la respuesta cuál ha sido la respuesta del Estado hecho cuál ha sido la respuesta del Gobierno en una circunstancia tan excepcional como una declaración de independencia como un día cumplimiento de resoluciones judiciales por incumplimiento de la propia Constitución ya lo saben antes no gente seré inédito pero ahora ya lo saben yo creo que ése sí que marca una diferencia

Voz 0194 01:20 la formación de un gobierno en Cataluña con quinto Ros frente marca también la desaparición de ciento cincuenta y cinco sí

Voz 0644 01:27 evidentemente Bastad leerse el texto aprobado que por cierto fue pactado el Partido Popular Partido Socialista y Ciudadanos

Voz 0194 01:36 tanto yo creo que es clarísimo

Voz 0644 01:38 no significa que una cuestión que fue inédita por ciertos habla mucho de ciento cincuenta y cinco dando es que es el sexo todo el gobierno de la Generalitat por primera vez en la historia que nos gustaría más o menos a mí no me gustaba nada era un Gobierno legítimo no gustó nada legítimo formado por independentistas y porque uno puede ser independentista lo que no puede hacer es cumplir la Constitución y por lo tanto nosotros pactamos con de los ciudadanos que ese sería el momento

Voz 0194 02:04 te preguntaba a retirada y usted de alguna manera me estaba insinuando con esta esta respuesta porque a Albert Rivera reclama que se mantenga el ciento cincuenta y cinco hasta que el independentismo admita públicamente que se equivocado

Voz 0644 02:18 es que él sabe en fin lo sabe sabe que sabe que está exagerando sabe que está en fin pues obra actuando de él sabrá por qué razón lo hace que fines tiene perdóname yo creo que la gente que la verdad y la verdad es lo que se pactó que es lo que está aprobado en el Senado con los grupos también de Ciudadanos por lo tanto yo creo que la unidad de los constitucionalistas es muy importante y algunos se sale de ese carril de esa unidad pues yo con nuestro tienen que explicar a los ciudadanos luego nosotros seguimos ahí parece ser que el Partido Socialista también está en ese punto agradecemos sinceramente creo que es muy importante ciudadanos no todos los vamos por aludido supuesta ruptura porque por cierto tampoco sabemos muy bien que se traslada esa ruptura qué significa realmente no a ruptura no más allá del simbolismo de una declaración altisonante no yo creo sinceramente que que que volverá al pacto y el acuerdo sabe perfectamente que no sabe perfectamente lo que pactamos entre todos

Voz 0194 03:18 una cosa más ahora que se perfila un gobierno efectivo en la Generalitat será posible empezar a negociar la nueva financiación autonómica ese lo pregunto porque hay algunas comunidades como Andalucía que reclaman negociación negociación aunque sea sin la presencia de Cataluña un nuevo gobierno en Cataluña pudo la retirada ciento cincuenta y cinco y que se pueda negociar la financiación autonómica no

Voz 0644 03:37 los a mi me parece que una vez que haya un gobierno en la ETA un gobierno que respete las leyes que eso es lo fundamental es esencial para pues como lo vamos a negociar la financiación pues yo de recuerdo la señora son había que fue un Gobierno socialista el que negocio con la con la Generalitat creo que fue en el año dos mil nueve unilateralmente unilateralmente de la financiación que no le gusta a nadie tampoco el Partido Socialista menos a nosotros a poco que votamos contra así que

Voz 1 04:04 evidentemente en fin

Voz 0644 04:06 de ahí nuevo Gobierno pues podremos avanzar mucho más en lo que ya se ha ido avanzando técnicamente pero que es verdad que políticamente no hemos avanzado todavía demasiado en lo que es un acuerdo de financiación autonómica en una situación económica mucho más positiva que la que había antes no se podía abordar porque no se podría mejorar la autonómica ahora sí a pesar de que estos presupuestos incrimina incluso más de cuatro mil millones de euros más para todas las comunidades autónomas aquí así que claro que sí se podrá negociar

Voz 0194 04:33 Fernando Martínez Maíllo gracias como siempre