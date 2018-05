Manuel Jabois: "Florentino debe tener mono de una presentación galáctica"

Voz 1389 00:00 la quiero

Voz 2 00:07 con Manu Carreño a Neymar de blanco

Voz 1375 00:13 Jabois te gustaría

Voz 3 00:16 cada vez lo veo más factible la verdad cuando empezó a sonar todo esto no lo tú sabes algo

Voz 1389 00:23 a creer hombre yo yo sé desde que antes de que llegase al Barcelona Madrid posibilitaría practicando desgastado y que ha sido una obsesión de que el presidente del Real Madrid desde el principio y que y que bueno opten tiene sitio evidentemente el Real Madrid en cualquier club del mundo es el toque toque tres top cinco de de de del del fútbol mundial y luego que que yo imagino Florentino Pérez debe tener algo parecido al mono no tantos años sin un sin una presentación galáctica sino un gran fichaje sino un enorme desembolso y estaba repasando las cifras de los últimos años en inversiones futbolísticas de los grandes clubes y el Real Madrid pues practicaban gracias a Dios porque tiene un equipo hecho ir desde hace muchos años temporadas y la verdad es que no hay apenas movimiento movimientos no ha gastado dinero en grandes fichajes así que supongo que tendrá tendrá un tendrá músculo para para poder aborda el mensaje de una cosa si estabas escuchando ahora atención es muy difícil que se produzca por por por catar por por el club París Anne Germaine por la liga francesa ser el palo que que deja la Liga francesa la masa de ahí es tremendo porque es decir estamos fabricando estamos intentando claro

Voz 1375 01:39 a convertir la liga francesa una Liga

Voz 1389 01:41 es referencia al París Saint Germaine en en un club nación Se decía no con la inversiones de repente que esto que esto sea un fin después de un año que que no haya ocurrido nada inervarse marche de de París dejando ese rastro el palo a nivel no sólo futbolísticos sino a nivel social en Francia es bastante grande

Voz 1375 02:00 si al madridista Le pone no debe imaginarse la pareja Neymar Cristiano por Kenny Cristiano lleva jugando casi una década con con Benzema lado pero nunca ha habido dos casi del mismo nivel no por decir un poco es verdad que todavía no están al nivel de Cristiano ni al nivel de Messi pero como te imaginas esa pareja tantos Cristiano Neymar

Voz 1389 02:19 sí sí me lo imagino me gusta muchísimo y espero que siga me gusta muchísimo también lo que puede surgir de la asociación con Benzema que es un jugador muy asociativo Neymar tiene esa fama de díscolo de de de de de está pero en el campo como demostró en el Barcelona es un es un asistente extraordinario y es un es un gran fabricante de jugadas me gustaría también que estuviese mucho más tiempo esa Asociación Pro Cristiano Ronaldo estamos todos a estos a esta altura del temporada primavera estamos pensando Cristiano Ronaldo es eterno pero si te fijas cada vez se restringe un poquito más supuso un momento de buena forma el próximo año tendrá treinta y cuatro años no olvidemos Se cuida como una bestia iba a seguir dando muchísima guerra P pero cada vez se va a acotar más ese momento extraordinario de forma que está teniendo sería un

Voz 1375 03:07 todo muy importante para la liga española no he Ramone aquí por mucho que se hable de la Premier y de los millones del fútbol inglés y de los jeques de París y del City de todo lo que se habla al final nadie puede a la hora del del músculo financiero barra deportivo el prestigio del Madrid Barça lo que supone jugar en ellos dos más el el el músculo financiero también de estos dos clubes hacen que Cristiano y Messi hayan está por encima de todo en los últimos años en Europa en el mundo hace falta que Neymar venga la Liga española pero claro de de desde Barcelona Se como se vería a Neymar vestido de blanco algo que tenéis asumido se tiene asumido en Barcelona

Voz 1785 03:42 Maeso menos si no se si precisamente provoque decía a Manuel Jabois a Florentino nada le puede motivar más que derrotar a Qatar y al Barça o sea son dos pájaros de un tiro haber Florentino que es el hombre que que reinan los negocios pues contratara a Neymar sería precisamente hemos darle a que por más que se hable de un concepto de Estado a la hora de financiar un fichaje como el de Neymar pues él puede con ellos y además un jugador que despreció el Barça sea digamos que a efectos comerciales y futbolísticos es una buena pieza luego a favor de Neymar juega a otra cosa estando un año medio año sin jugar sigue siendo el mejor porque esperábamos en Pape en va P no ha aparecido todavía esperábamos a le Vélez se ha lesionado esperábamos Sandhurst Sama que ha sido el jugador es que veremos cómo se portan la final del mercado ha jugado a favor de de Neymar sea la pata coja eh con jugando medio partido contra el Real Madrid ha tenido que está bastante para seguir demostrando que que es una buena alternativa ahora también digo que es el único jugador en el mundo que es capaz de deshacer aún Rivera a un rival y a su propio equipo no con los no Angulo que tenga las dos

Voz 1375 05:00 no es una buena

Voz 4 05:02 definición sí porque porque claro Se habla mucho

Voz 1375 05:04 yo soy decía Antón Meana no en el Vestuario del Madrid estarían encantados y es verdad que en el vestuario el Barça dejó grandes amigos es así pero no es que sea un mal compañero nadie habla de que sea un mal compañero con los jugadores no sino de lo que supone esa desestabilización de un futbolista tan ingobernable como él no si es

Voz 1785 05:20 digamos que tanto Messi como Luis Suárez recordemos el tuit de Piqué osea sí que es verdad que a nivel de jugador y con sus rarezas y su historia pues era tenía buen buen rollo en el vestuario pero también es verdad por ejemplo que la presencia de los Toys padres una tortura la continua la sus ganas de revisar los contratos permanentes sus escapadas a abra sí es una multinacional que yo diría que en tiempos de Bernabéu jamás hubiera encajado en el Madrid porque puede encajar en un equipo pero hay clubs que tienen una acción un cierto comportamiento una cierta manera de ser recordemos además que sobre Neymar y supuso su regate su engaño en algunos campos del fútbol español a había sus rencillas precisar ante un jugador que sean a los demás el SAS le igualmente no sólo con sus subfusiles artista no sino que tiene su su puya tienes un jugador que no no es fácil pero precisamente ahí está su encanto ahora si él tiene la necesidad de la vocación de jugar en el Madrid igual que la tuvo en su momento en el Barça el creo recordar que fue un jugador que quiso ir al Barça pero directo después de la final del Mundial de Clubs cuando el Barça se dio cuenta de lo que significaba jugar el Barça en sus primeros tiempos a a fue un jugador desequilibrante ahora siempre au siempre perdón a menudo se equivoca en la última decisión que tome en el campo y en la calle osea jugando a fútbol si tú si me subiera en la última jugada el último pase el último tíos tiro supiera definir igual que la calle sería seguramente no sé si a la altura de Cristiano y de Messi pero un poco más cerca

Voz 1375 07:00 bueno veremos a ver qué pasa yo hasta que no se veía empezando la próxima temporada en la Liga francesa no hasta que no lo vea no me lo voy a creer pero queda un verano muy largo todavía al margen de lo de Neymar de de lo de ayer Jabois saca alguna conclusión en Sevilla en ese partido aplazado derrota a dieciocho puntos del Barça Janis se da importancia esas cosas no la tiene

Voz 3 07:18 no una vez que se pierde la Liga se pierde por dos puntos nosotros es decir si por dos

Voz 1389 07:23 por veinticinco el el asunto es competir hasta el final y evidentemente en una vez que la pierdes pues normalmente el equipo pues no le presta poca atención de ayer yo me quedo con la pasada de revoluciones de Ramos nuestra como Sor excitado los campos su antiguo equipo y demás pero yo creo que a niveles generales pues el Real Madrid ha hecho una apuesta arriesgada a mitad de temporada de momento le ha salido bien lo más difícil lo ha hecho bueno lo más difícil siempre la final pero pero ha conseguido una vez más fiar todo el año aún partido porque esto ha ocurrido en Lisboa Milán no porque sabes bueno la Liga creo fue la liga de Cardiff no en Milán no sea Gallo no fue la Liga el año pasado fue pues no solamente haya pasado pues bueno ya había un título ido los gordos en las vitrinas pero las otras tres competiciones los estos tres años se han fiado a noventa minutos ah bueno es un estilo de vida bastante arriesgado a los diablos decía los aficionados nos causan bastantes problemas cardíacos pero pero pero en fin es un poco injusto y poco piedras contra mi tejado madridista es un poco injusto que que que que tenga tantísimo peso a la hora de construir el relato de del vencedor durante la temporada porque en fin por ejemplo Barcelona es una temporada mucho más regular ha ganado dos títulos importantes de repente el Madrid que ha hecho una temporada pues en fin y Funny fans salvo en esos momentos importantes salvo en cuatro partidos concretos en los que ha dado todo por el recital de Turina en fin el partido de de la victoria no el partido por el partido también fue un desastre y que sin embargo se gana la Champions macho ya que ya esto es pues en fin es lo que corona la temporada el último partido con lo que te quedas con lo que recuerdas eso sí que lo escuche los dirigentes del Madrid pero es arriesgado la han dado una trascendencia siempre lo ha tenido siempre ha sido la competición del Madrid pero últimamente han dado la trascendencia demasiado importantes respecto a la Liga española y no puedes perder de vista ningún título importante y en España hay tres va Liga Champions no puede estar toda temporadas jugando al Ayuntamiento joya de los joven

Voz 4 09:40 es salvarías a alguien para el año que viene y no sé si es culpa suya o ha sido culpa el míster pero del Madrid digo de los Vallejo Marcos Llorente de Theo Hernández CB

Voz 1375 09:51 ellos Borja Mayoral que llegaron como esa generación de la sub veintiuno que se iban a comer al equipo a y al final han sido todos bastante decepcionantes porque no han tenido porque por lo que sea tú eh seguiría apostando por ellos el año que viene o crees que es mejor que juegue en otro sitio a mí

Voz 1389 10:07 personalmente me gustan mucho Vallejo y Ceballos una un reproche que yo podría hacer la ciudad a los que hay visión ha sido la la escasa participación Ceballos este año porque K cuando ha salido ha salido bien parado cuando ha jugado ha jugado bien en una temporada que no era fácil en una temporada en la que lo que llaman unidad han sido bastante irregular esos ha contagiado después al unidad ve ya ha habido tramos de la Liga pues decepcionantes de partidos catastróficos en los que de repente sale parece que tienen que que tiene que enmendar la plana a los a los mayores y finalmente ni una cosa ni la otra pero son dos jugadores de los que el Madrid no puede desprenderse a mí hay lo que yo sí he criticado mucho porque me pareció me me ha parecido bastante decepcionante progresos en unas condiciones maravillosas veo buena mixto las condiciones el que más me ha sorprendido porque debía nivel el año pasamos con que el año pasado tiene unas condiciones si tiene una potencia llega a banda ahí es un lateral muy ofensivo pero su primera temporada en un club grande y cuando salen tío tienes la cabeza otra parte no lo estás en un club del gusto Carmen es tremendo veremos a ver qué pasa con el futuro de todos ellos me gusta fresca rescatada que me encantaría Mariano si juegan Zvoraneva aisladas en el Real Madrid Lyon pero en el ha marcado un teléfono se está haciendo una gran temporada marcando muchos goles y con mucha garra y con ambición y con eso que se echa en falta a veces que yo le echo en falta también a mi amigo lo Benzema no exactamente caliente eso es sólo necesitan Madrid en ataque

Voz 6 11:35 en el Barça de ayer con la Liga ganada hay dieciocho puntos por encima de la del Madrid

Voz 1375 11:41 que me imagino que ayer recibían Jordi Marcos fue la noche de den velé qué ganas de ver esa versión de de velé que que no la hemos visto en toda la temporada entre lesiones y unas cosas y otras y ayer me acuerdo dando marcó el segundo gol que dijo FLA aquí pero eres tú o algo así decía donde le pero eres tú es del no es que la como que no sorprenden los pellizco

Voz 1785 11:58 vamos no Ramón es verdad es un jugador sobre el que hay muchas dudas sobre todo por por si se adapta al juego del Barça creo que es un jugador muy interesante por el regate por el talento por la intuición que tiene pero en ese equipo tan de bricolaje que es el Barça pues le cuesta encajar no sin espacios es un jugador que tiene problemas pero cuando tiene campo como se vio en el primer gol como Sevilla igual el que cerró estuvo especialmente alegre a mí la única cosa que juega a favor o Law una de las cosas que juega a favor de de de envíele es que Messi le mira con buenos ojos

Voz 7 12:35 qué jugada del último gol ni un lo le iba acompañando la jugada y cómo no la Ahmet

Voz 1785 12:42 sino la llegué a meter desvele creo que es el que tira al cuello porque

Voz 6 12:45 que iba sólo iba solo la derecha hay

Voz 1785 12:48 vi decidió acabar la lo cual también habla un poco de lo irreverente que es de velé que yo creo que a veces esos jugadores son interesantes pero bueno no deja es un partido de relax el Villarreal vino a acompañar la tarde y fue muy divertido pero no sé si fuese medio novio quiero verdad en verle en un partido serio y me quedo de todo el partido con el tercer gol que eso sí que es nuevo gamers es porque es el robo de Busquets es la en escena de de Messi y su conexión con Iniesta es la definición porque eso es un poco lo que te recuerda lo que ha sido este equipo en lo que puede ser cuando se juntan esos tres cosa que al año que viene no podrá ser aunque hay Iniesta creo que le está gustando tanto la despedida que sí puedan alargaría diez días sino un año señor

Voz 1375 13:32 has hablado tantos años durante durante tantos años de lo que era Messi con Xavi con Iniesta que siempre decíamos es que en Argentina Si tuviera Xavi tuviera Iniesta en Argentina pues se fue Xavi llegó un día que Messi dijo en el campo Xabi pues el año que viene mirará dirá no está Xavi Iniesta y sin embargo Messi sigue sobreviviendo a qué nivel en el Barça veremos el año que viene cuando novia tampoco inestable

Voz 1785 13:52 lo grita está que hasta ahora siempre se ha dicho que Messi cuanto más lejos está de la portería más lejos está el Barça la victoria si retrocede un poco más pues tendrá más problemas el Barça