Andoni Zubizarreta: "El Atlético tiene un gran gen competitivo y son favoritos"

Voz 1375 00:00 ya que ahí hay alguien que está muy pendiente por supuesto no sólo los atléticos de esa final de la Europa League del del próximo miércoles Don Andoni Zubizarreta director deportivo del Olympique de Marsella buenas noches

Voz 0453 01:16 hola buenas noches cómo estás

Voz 1 01:18 hombre pues bien como bien con ofertaron

Voz 0453 01:20 es para viajar a aquí en Cannes que jugamos mañana jugamos en la Liga nuestro nuestro último partido bueno penúltimo partido la diga último antes de la final que para nosotros muy importante aquí no hay cuatro plazas

Voz 1 01:33 de hecho la tercera exacto

Voz 0453 01:37 hay que disfrutar y entonces pues bueno si conseguimos ahí estar en centros entre los dos primeros toros evidentemente es mucho mejor

Voz 1375 01:44 del Atlético Andoni como te imaginas el partido no sabiendo cómo es el estilo del Cholo un equipo que vive igual de como si está sin el balón que si le toca tenerlo casi más cómodos y no lo tiene como te imaginas esa fina

Voz 0453 01:57 es difícil imaginar bueno Nancy en a en el tiene el plano teórico pues evidentemente del Atlético de Madrid pues ha jugado más finales hayan Europa League finales de Champions sabemos todo por dentro bueno desde ahí desde la teoría sería sería más favorito que nosotros parecería que tiene que llevarla os el partido ese tipo de cosas pero bueno pues os conocéis en el Atlético de Madrid también como yo es un es un equipo camaleónico es un equipo que puede ganar de muchas de muchas formas en un equipo que a ganar desde el juego porque tiene excelentes jugadores del dominio del balón y nosotros nos tenemos que saber es que es que ellos no se sientan tan tan cómodos que nosotros podemos sacar más partido a nuestras a nuestras cualidades yo creo que hay nosotros nos parecemos un poco como estilo de de ánimo al al Atlético Madrid con las diferencias que evidentemente las de las dos plantillas y todo eh

Voz 1375 02:47 eh y arriba con Griezmann y Costa no que bueno no sé si hay muchas parejas no sé no sé si hay muchas parejas de delanteros mejores en Europa no

Voz 0453 02:56 pues no hay muchas nueve son complementarios son jugadores de la FED tenga ese tipo de jugadores de delanteros que son capaces de ganar un partido sin necesidad de provocar mucho juego sin necesidad de tener ni siquiera mucha eso otras oportunidades el gol de Griezmann en el Londres pues hay más digo eso no por eso decía ese carácter came Alony con el sentido de que se puede adaptar muchas ya diversas situaciones pero pero tiene tiene tiene que tiene a Davis tiene tiene a Godín tiene a un portero extraordinario ya avecine muchas cosas

Voz 1375 03:29 anoche Andoni hablábamos con Yaya Touré en el último partido de

Voz 2 03:33 el City en la Premier eh bueno

Voz 1375 03:36 ha salido como ha salido después de de los problemas que tuvo con Pepa al final salió por la puerta grande ese acaba su etapa en el City le despide muy bien pero dice echo de menos Barcelona y el Barça si me llamaran me iba de cabeza mañana

Voz 1 03:47 Andoni echa de menos el Barça evidentemente cuando puedo intento intento verlo tampoco

Voz 0453 03:54 el clásico por ejemplo todavía no puedo ver estamos jugando a a la vez un vacío maravilloso contra Niza ignoro intentó en todo ver lo puedo pero pero tampoco echar de menos pero creo que es una una condición de

Voz 0157 04:07 y al que algo te falta ni en la vida te mantendrá tantas cosas un momento que que hay no no salta nada

Voz 1375 04:15 qué te parece Valverde como lo ha hecho el primer año no no es mal entrenador parece no Valverde

Voz 1 04:20 no está mal

Voz 1375 04:23 parecen malo alguno se empeñó en ficharlo y no le hicieron caso fíjate

Voz 0453 04:27 no no quiere decir él él eso es muy buen entrenador conoce muy bien el no hace muy bien el juego ha visto desde el otro lado con lo cual también sabe nuestros efecto nosotros agujeros

Voz 0157 04:38 no he tenido ninguna polémica de nada ni tampoco de las polémicas de las doy cuando ganas de sacar pecho y eso también habla mucho de la la de su tranquilidad desde desde la perspectiva de la persona

Voz 1375 04:48 existe ficharle no yo

Voz 0453 04:51 exactamente pero lo más lo más complicado

Voz 0157 04:55 que es el primer equipo del Barça hacer para construir el proyecto a reconstruir el proyecto de se salió a construir ahí un proyecto con un equipo muy joven y llegamos a hueso Hay todas esas eso es tiempo que pasamos en Bilbao yo creo que fue un tipo maravillosos los dos nos sentimos muy contentos

Voz 1375 05:18 ya Griezmann lo ficharía éste parece un buen fichaje para el Barça

Voz 0453 05:21 bueno no sé eso como yo sé que esos también polémico como que ya responde con respecto a eso que es muy es un buen jugador pero es bueno pues es un jugador que es que cree que es una es una respuestas es un gran jugador y yo creo que va ser unos jugadores importantes en el en el Mundial y yo creo que puede ser uno de esos jugadores importantes para el próximo Mundial de Rusia

Voz 1375 05:43 igual llega distraído a la final contra vosotros con tanto no sé si eso es bueno para o mal

Voz 0157 05:47 no no creo cuando le voy a quién Luis el otro día en el medio

Voz 4 05:53 eh se entendía que estuviese

Voz 0157 05:56 todos en él y que sería una muy buena tal a la final yo creo que él estaba dispuesto que han unos pendientes desde la final y todos lo tenemos

Voz 1375 06:04 cuando que quieras y luego lo que quieras

Voz 0157 06:07 ya esos tipos y eso competitivos simplemente hay que darles una referencia esas pero bueno nosotros intentaremos ponerle desde el otro lado es lo que nosotros lo que nosotros tenemos esa yo esa esa es la gracia de partido demasiado al final

Voz 1375 06:22 cuando tú eras director deportivo del Barça el Barça fichó a Neymar

Voz 1 06:27 tú te imaginas animar en el Madrid B ves jugando no

Voz 1375 06:29 en en el Madrid

Voz 0157 06:31 no esto que más fijan Francia sólo nos interesa que siga aquí es muy bueno para largo plantea hace que que no sigáis se siente de seis con nosotros que sepamos que quince Patricia de actividades tomos no sé cómo encajan como Marsella más no sacar y eso parece

Voz 1 06:46 esto punto siga que siga así

Voz 0157 06:49 es muy interesante para nosotros a pesar de que está en el París Saint Germain que evidentemente en nuestro rival histórico de del Olympique de Marsella

Voz 1375 06:58 Andoni si te preguntara ahora desde España un aficionado del Atlético que te está escuchando en El Larguero te dijera hoy Andoni me recomiendas que vaya allí con mis hijos a la final de Lyon podemos ir tranquilamente no sé qué ambiente hay porque lo digo porque aquí se vive con preocupación el hecho de los enfrentamientos de los ultras del Olympique de Marsella con los del Olympique de Lyon ya has visto las amenazas a al presidente ayer que le que le cantaban no sé qué ambiente tenéis au como o cómo lo ves tú Andoni desde tú perspectiva allí el el tema de los radicales del Olympique de Marsella vuestro equipo vuestro club nuestras

Voz 0157 07:29 Manu Mi Familia o sea que vamos el imperio que la creo que es un partido para disfrutar lo decía Rudy el otro día sin partido es una final una final europea Un paseo maravilloso para para disfrutar del protagonista de de esa de todo eso

Voz 0453 07:46 los objetivos sea que que venga

Voz 0157 07:49 sin ningún problema que que que seguro que se lo ha pasado muy bien Leo no es una ciudad maravillosa se come muy bien

Voz 1 07:56 es una ciudad preciosa por eso digo yo el total de darse el sí dime dime quién no no no no

Voz 1375 08:06 no te decía que esa imagen que igual que tenemos en Europa no de ver como los ultras del Olympique de Marsella han protagonizado con no sólo ellos desgraciadamente tantos y tantos clubes sí sí sí sí

Voz 0157 08:16 vamos a ultras las situaciones complicadas yo recuerdo algunas imágenes del Manzanares y la subida de Manzanares que no totalmente total no

Voz 1 08:23 no te digo que no pero ellos vamos

Voz 0157 08:26 no es con toda la gente que acude a los partidos de escrutar de pasárselo bien bien de ahí llamaron a dejará que quedan en los partidos patena hace que hay algunos que quieren por el partido

Voz 1375 08:38 sí está mal de la cabeza y que hacen eso sí no pero te decía Si en la liga francesa Si en la liga francesa y también no ocurre eso o solamente es la imagen que hemos visto de algunos partidos en competición europea

Voz 0453 08:49 no nosotros tengamos una una masa social enorme te vamos a grupos a nosotros

Voz 0157 08:55 yo es con mucha gente en esa cualquiera que era nunca estuvo que obtenido el partido del Velodromo contra contra léxico el deseo de Estrasburgo eso saben que que ese es un estadio donde se disfruta al fútbol al al cien por cien y cuando sacaba al fútbol pues se sale se va comen unas ostras tú te voy a cenar o comer una pizza disfrutar de la ciudad

Voz 1375 09:18 Dios te oiga Andoni ojalá que veamos sólo y hablemos de un gran partido que es verdad que tontos tontos los hay en todas las aficiones y que no saben seguramente ni quién ni quién juega ni cuando juegan pero ojalá que que se puedan bonito espectáculo y que y que vaya todo bien cuanto hasta cuando tienes contrato con el Olimpic

Voz 3 09:33 hasta el año que viene hasta el final

Voz 0157 09:36 la temporada que viene al misterio eh

Voz 1375 09:39 plantea volver a España luego no

Voz 0157 09:41 en qué va a pasar pasado mañana lo que tenemos que esta actividad dice este deporte este este negocio tiene tiene muchas cosas de bueno pues de me lo pasé muy bien aquí estoy muy bien estoy muy contento practico el el inglés y de esa manera una cesta ni de una manera pues también aprendo de aprenderla

Voz 1375 10:01 mucha suerte Andoni Zubizarreta que vaya bien en la general y en el resto de lo que queda de temporada