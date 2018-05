Voz 1 00:00 sí

esto a estaba saludando aquí a Mario Torrejón y ya de paso qué tal hombre qué tal hombre buenas noches bienvenidos al tipo de deporte hasta la una y media en un día en el que he Andrés Iniesta ha dicho que va a anunciar su nuevo destino cuando acabe la Liga es decir después del veinte de mayo lo dicho esta tarde en un acto no ha hecho nada más es decir que de aquí al veinte de mayo vaya donde vaya a la va a estar tapado sólo va a decir después de la Liga cuál será su futuro que aquí ya os lo contamos hace unos unas horas iba a decir unos días eso lo ha dicho esta tarde repiten un acto comercial en Barcelona hasta que no acabe la Liga no desvelará su futuro en seis días final de la Europa League entre Olympique de Marsella y Atlético de Madrid en unos minutos vamos a tener aquí en el larguero a Andoni Zubizarreta que es el director deportivo del equipo francés el rival del Atlético salió del Barça salió de la manera en la que salió cuando necesitaron cobrarse una cabeza hay ofrecieron la de Zubi por no cortar otras se fue al fútbol francés innoble no la verdad es ha puesto de moda lo del director deportivo español Monchi en la Roma hizo bicicleta en el Olympique de Marsella su segunda temporada repito con el equipo en la final de la Europa League enseguida hablamos con Andoni Zubizarreta ver cómo ve esa final para la que faltan seis días y luego le preguntaré a Talavera como va al ritmo de retirada de entradas que parece por ahora abajo aún quedan casi cuatro mil entradas para ir al Lyon en esa final europea del miércoles que viene ya es oficial el Cuco Ziganda no va a ser seguir el año que viene la temporada que viene en el Athletic Club de Bilbao lo han confirmado hoy en una emotiva rueda de prensa tanto el Cuco Ziganda como el presidente Josu Urrutia y ahora falta anunciar en cuanto acabe también la Liga quién será el nuevo entrenador del equipo vasco todo apunta a que el Toto Berizzo va a ocupar ese puesto pero eh no está todavía confirmado si está confirmado que Ziganda no seguirá llame activo el detalle en estas dos jornadas que quedan pues van a ser días de despedida de adiós es de de de pues eso de finales de etapa en muchos casos si hay una especialmente brillante llamativa emotiva que va a ser la de Xabi Prieto en la Real este fin de semana el club ha tenido un bonito detalle en el partido que Juan el sábado a las cuatro y cuarto contra el Leganés van a llevar una camiseta la camiseta a la Real van a llevar un escudo con la cara de Xabi Prieto pues al escudo de la Real llevará a una cara una foto de Xabi Prieto que jugará su último partido en Anoeta gran detalle de de la Real y original no son muy originales e o no es muy original el jeque Al Thani que Málaga protagonizaba otro capítulo llamativo dejando con el culo al aire a Mario auxilios a su director deportivo me ha contado Justo Rodriguez que Marius ellos había elegido a Lucas Alcaraz para dirigir al equipo pero ya ha salido el jeque Al Thani por supuesto en Twitter en dos sets seis tres seis cuatro sólo nos queda él de españoles se medirá a Dominic Thiem en cuartos de final con los dos sets de hoy la gran en dos sets suma ya cincuenta consecutivos en tierra batida cincuenta sets consecutivos ganando con esta cifra ha superado el récord de cuarenta y nueve sets que tenía John Mc Enroe desde el año en mil novecientos ochenta y cuatro no sé si le queda algún récord a Nadal por batir por cierto os acordáis que de lo que no es contó Feliciano la semana pasada estuvo aquí Feliciano López con Manolo Santana hace unos días en el largo no dejaba caer la duda de si Madrid seguiría albergando torneo de tenis a partir del año dos mil veintidós que acaba el contrato en dos mil veintiuno hoy en el diario

Voz 6 06:18 que Berlín se ofrecido para para

Voz 1375 06:23 para organizar el torneo que ahora mismo se disputa en Madrid pero el Ayuntamiento de Madrid quiere que siga vamos a ver si se ponen de acuerdo en lo económico que es evidentemente dónde está el meollo yen Fórmula Uno mañana comienzan los entrenamientos libres del Gran Premio de España en Montmeló a partir de las once de la mañana a ver qué tal Fernando Alonso Carlos Sainz hoy ha habido una imagen espectacular también el Giro de Italia subiendo al Etna al volcán ha ganado la etapa Esteban Chaves es líder Simon Yates y Froome pues no tenía su mejor día luego lo ampliamos ya además como cada jueves de por supuesto hablaremos del derbi además tenemos una sorpresa de que os va a gustar seguro que si con el Betis Sevilla sí si esta no sé que lo estáis deseando luego vamos a tener un montón de protagonistas del Betis Sevilla por ejemplo del Nido Lopera eh Joaquín quién más Pepe Castro hay ganas gafas Montella toda esta noche El Larguero hasta aquí puedo leer eh la información del Betis Sevilla luego estará aquí un montón de gente pues nada yo recuerdo el teléfono para llamar al debate de los jueves que que está bien promete el debate de hoy también después de que la semana pasada batió todos los récord de llamadas casi doce mil qué los Grizzlies una pregunta que era buena pregunta que la semana pasada que revoluciona estéis tanto ya no me acuerdo la semana pasada tengo muy mala memoria bueno la de hoy es ésta que hoy debería hacer Griezmann quedarse en el Atlético de Madrid con el Cholo o marcharse al Fútbol Club Barcelona nueve cero dos catorce sesenta sesenta enseguida estaremos con Jordi Martí con Marcos López con Antonio Romero Miguel Martín Talavera qué debería hacer Griezmann que creéis que crees que debería hacer el futbolista quedarse en el Atlético que sería mejor para él o marcharse al Barça nueve cero dos catorce sesenta sesenta el debate de este jueves enseguida en el Larguero a esta hora once y treinta y ocho una menos en Canarias cogemos un coche y hablamos de Neymar que tenemos noticias

Voz 1501 13:21 qué se puede revolucionar un vestuario que ha sido extraordinariamente bueno durante los últimos años el gran secreto seguramente de del Real Madrid este este ciclo ganador

Voz 1375 13:29 que nadie que lo va a llevar hasta aquí ya veremos si sigan hasta

Voz 1501 13:31 tercera Champions consecutiva es es en parte porque llevan fenomenal alrededor de todos de la figura de Sergio Ramos teatro cuenta Antón se llevan todos muy bien y quizá ese tipo de imponderables que hay en el fichaje de Neymar sí que tienen para atrás alguno en general en general la mayoría ven muy bien con con muy buenos ojos el fichaje de Neymar y una cosa que parecía imposible hace

Voz 1375 13:50 muy bueno futbolísticamente es una estrella y mediáticamente el número uno después de mes se cristianos eso sí la duda

Voz 1501 13:55 lo que está claro es que va a tener foco sobre el permanentemente que ya lo tenían el Barcelona Lleida polémico he tenido el Real Madrid seguramente lo va a ser también pero creo que en general es bastante asumible para el Real Madrid un tipo de jugador de de ese tipo ahora la es dificilísima pero hace dos meses no no mucho más atrás era imposible ver este año no

Voz 1375 14:15 exacto claro es que puede que preguntabas a quien fuera

Voz 1501 14:18 el Real Madrid decían este año es imposible este año no va a ser si acaso el año que viene no y ahora se parece que ha cambiado radicalmente pero parece que la voluntad del propio jugador ha empujado mucho a la que tú dices a la relación entre Nasser al presidente del país han Jermaine y Florentino Pérez es extraordinariamente buena siempre lo ha sido con lo cual el Real Madrid

Voz 1375 14:37 no han a tocar las narices pisar el pie diciendo ahora me lo voy a intentar llegar sin tú

Voz 1501 14:42 eso no está tan claro eso es impensable ahora sí sí efectivamente ven que esa ingobernabilidad de Denny y sobretodo de su entorno de su padre etcétera hace que estén hartos sí que es y que quieran largar entonces si hay sí Se Se remangarse al el Real pero hay que decir que en el Real Madrid ahora si esto no es un tópico solo única y exclusivamente se piensan o sea no hay otra cosa en el Real Madrid ahora mismo que no quiere decir que no se siga trabajando pero sólo se piensa en eso yo digo que hay gente que dice bueno ya pasado Kiev empezará lo movimiento yo creo que va a ser un verano de bastante movimientos

Voz 1375 15:14 no no tanto como la gente cree que quizá no no haber

Voz 1501 15:17 Die movimiento no Alberto qué movimiento no me no haber una revolución enorme en la plantilla el Madrid pero sí que hagan valer bastante pobres

Voz 1375 15:24 cuatro-cinco importantes pero de salidas y llegadas entre salir

Voz 1501 15:26 pero yo creo que casi ningún movimiento ni si casi diaria que ni de salida a alguno de salida puede haber pues no se marcó Llorente y Kiko Casilla antes de que termine mundial yo veo muy difícil que haya ningún movimiento en el Real Madrid antes

Voz 1375 15:40 tenían un esto tiene pinta de treinta y uno de agosto

Voz 1501 15:43 si esta operación concreta sí pero me gusta de larga largo hasta las doce de la noche no habrá que

Voz 1375 15:47 de este este diciendo Hodge doscientos cuántos millones se va a gastar el Madrid estos ciento cincuenta doscientos sesenta bueno hay que pensar Madrid ha sido usted no iba a salir este verano no pueden pagar por Bale por ejemplo o por algún otro jugador de primer nivel que también puede salir así se ven la directiva de la Real Madrid esa operación que ahora mismo el sentidos puestos en Kiev y que hay que esperar a ver qué pasa a ver qué qué ocurre sobre todo después del Mundial en ese impasse tiempo que queda largo entre que termina el Mundial y empieza a la liga donde bueno ahí vamos

Voz 1501 16:17 movimiento vamos a ver a que tener en cuenta que en el que el Mundial es normalmente a más para el Real Madrid lo ha sido mucho en lugar de de de vivero de ir a buscar exactamente de para gente no está bien no hemos hecho las cosas que te trate de verdad porque se llama mucho la atención jugador como fue el último los James Rodríguez que salió en el Mundial y el primer año el Madrid fue el Madrid fue extraordinario si saca algo parecido a lo mejor el foco para otro lado o qué pasa portería

Voz 1375 16:44 por eso por parte de lo que se viene club y en El Vestuario cómo recibiría porque nadie lo hacemos nada más que contar Antón Meana que hay jugadores que quedaban aún like que yo te sigo que te en Instagram que siguen animar pero sigue pero en El Vestuario que se piensa de la llegada de niño

Voz 0231 16:56 pues en el vestuario del Madrid o mejor dicho en un sector amplio del Vestuario asumen que Neymar va a fichar por el Madrid

Voz 1501 17:02 me parece que es bastante noticioso lo ven como

Voz 0231 17:04 la realidad no se ponen nerviosos ven mucho más real este culebrón Neymar que el de Pogba o el de AP los últimos veranos aquí yo lo veían como me vendo me ofrezco Mino Raiola por aquí otro por allá y esto lo ven como algo real dos apuntes importantes por lo que yo pregunto

Voz 1375 17:20 dado las referencias que tienen del Neymar

Voz 0231 17:22 compañero son buenas los jugadores del Barça hablan del Neymar compañero bueno bien hablan bien de él es de referencias buenas ya las tienen Sergio Ramos Isco Nacho Carvajal Asensio los que comparten selección con los antiguos compañeros de Neymar

Voz 1375 17:39 si no Ramos no hubiera dicho lo que dijo en El Larguero que ya no habrá la deparen paran eso lo dijo el capitán del Madrid

Voz 0231 17:44 tienen buenas referencias me han dicho hoy del Neymar compañero más allá del folclórico que todos vemos en los medios de comunicación y en las redes sociales Eagles tema escalafón salarial es muy importante en el Madrid está Cristiano por encima de todo

Voz 1375 17:57 Nos tiene un puesto muy bien en ese run

Voz 0231 17:59 King Sergio Ramos yo creo que si el Madrid hace la operación de Neymar tendrá que tener contentos al resto de gallos del Vestuario económicamente para que la llegada de Neymar no cambie ese estatus no se convierta una buena noticia en un problema dentro del vestir

Voz 1375 18:15 y no estaría por debajo de de Cristiano yo que parece ser yo creo que no debería estar

Voz 0231 18:21 la encima de Ramos pero muy difícil que no esto

Voz 1375 18:24 por encima de Ramos

Voz 1501 18:26 es muy difícil pero bueno pero para calibrar ese ese termómetros es perfecto el de la como la entrevista más larga del mundo venimos hablando de Heras en El Larguero Sergio Ramos muchísimos días no sólo nosotros sino todos los medios de comunicación cuando lo abrió las puertas a animar eso es síntoma inequívoco Sergio Ramos lo tiene claro es porque ahí no el problema ya sea tema personal como dice de compañía como don o tema económico que es muy importante

Voz 1375 18:51 cosa que Cristiano lo dijeran Aimar viene iba a cobrar más que tú

Voz 1501 18:54 tengo mucha duda de que eso suceda yo también dotar a ver

Voz 1375 18:56 sí bueno así están las cosas en el Madrid ayer no sé si me imagino que le haríais en el diario As que con daba nuestro compañero Fernando calas

Voz 1104 19:06 cuando ya está por ahí Fernando compañero el diario As hola Fernando muy buenas tardes qué tal buenas noches

Voz 1375 19:11 es ahora tu información no sé si hoy un día después hay algún detalle más sobre ese con que contaba ayer a esta información era que están negociando ya que has está negociando

Voz 11 19:21 las informaciones que se han visto el Madrid estoy en Río de Janeiro más de dos meses os son por lo menos dos veces se ha visto y una de las veces fue Aquella foto en Instagram aunque como jugó bien y soy un señor colgaron no Davis ya está ya está foto la verdad es que no debería haber sido hecha pública porque dimisionario fue a casa de la mano de un emisario del Real

Voz 12 19:51 Madrid bueno allí para que conocieron mejor

Voz 11 19:53 más y lo que es lo que fue tratado en estas uniones o sea que no se pero se han visto inmerso pero yo creo que es muy importante yo estaba hablando de qué de la Ciudad Real Madrid de lado de del Vestuario yo he hablado con una persona muy cercana que dice que dependía del jugador m más no volvió a jugar un partido con con el

Voz 1375 20:14 pero eso eso está clarísimo no se volvería a poner la camiseta yo creo que ya ha vuelto a París porque tiene que volver pero está pensando en Brasil y en el Madrid le voy a preguntar a a Marcelo Voeckler que estaba en Barcelona que es un prólogo de cabecera que conoce mucho de la historia también de Neymar pero Fernando tú vas a seis ir y cómo periodista del diario vas a Brasil durante el Mundial tú tienes claro que va a acabar de blanco jugando en el Real Madrid pero crees que este año o el que viene

Voz 11 20:45 tengo en el entorno de animar está eso se le gustaría que fuera ya

Voz 1104 20:50 pero yo no les veo muy optimistas

Voz 11 20:53 yo lo veo muy optimistas llovió la gente un poco pesimista por al lado del París Saint Germain incluso la gente en París dice mucho eso que Al Thani no el el sí dice incluso que es una cuestión ya un poco de honor de que no le van a dejar por ningún precio indie pare recordarlos buscarse margine hago Silva errático el Paris Saint Germain ha es conocido por encarcelar a sus jugadores y aunque que no hicieron

Voz 1375 21:19 a al que la y fiel no está muy claro es que en París a que conociendo a pagar doscientos veintidós millones va a decir bueno tú como mínimo incluso es más esto es algo que no te confirmado al cien por cien y así os lo digo pero hay quién incluso desliza que hay una cláusula de Neymar con el París Saint Germain que le impediría salir el primer año que eso está absolutamente blindado habido no tengo confirmado pero es algo que se maneja también el entorno de la directiva del PS

Voz 1104 21:50 y que eso complicaría muy mucho la salida ahora en este verano está por ahí Marcel

Voz 1375 21:55 me creeré en Barcelona hola Marcelo hola qué tal compañero de exporte interactivo el medio brasileño tú cómo lo ves como gran seguidor de toda la carrera y de la vida de Neymar en qué punto está ahora mismo la situación de Neymar en el PS

Voz 13 22:12 bueno yo voy a comprar no lo cara que está atacara es que el entorno de Neymar no le ve saliendo este verano está muy bien silbidos muy pesimistas bueno quemar no es feliz en París noche adaptado pero es es verdad hay una cosa que has enviado

Voz 12 22:28 si vosotros comenzaba a poco

Voz 13 22:31 que es como la escuela la la juez ha cambiado en los últimos meses tiene mar no se veía el Madrid mientras que estudiara Cristiano porque no quería compartirlo a través del vestuario con Tiburón como lo ha hecho con Messi el más o menos de es que lo que pensaba animarme a ese tiene su equipo Cristiano tiene eso yo tengo que tener mi equipo y por eso se ha ido al parecer van para jugar con amigos laica francesa para en la Champions era por todos pero pero tan infeliz en Bari no no les sale a nivel personal quiere hacer bueno ahora es el momento si antes yo he dado dos pasos de que fue un paso más grande que la pierna haré del un paso atrás de compartir de que El vestuario como como Cristiano y quizá de un modo temporadas

Voz 0231 23:17 cero

Voz 13 23:18 en Nacho un país donde siendo un poco más a gusto infelicidad personal de Neymar la forma con que el Vestuario pareces Germà porque él se imaginaba a veces sin gol brasileño y que sería su plan pero la ellos pero hay otras vías

Voz 1104 23:36 claro pero Exactamente elegirán

Voz 13 23:38 que a qué sitio exacto y como niño

Voz 1375 23:41 pero de la plantilla con más vacaciones que va a recuperar que no se compromete que no

Voz 13 23:45 sí eso es eso sí por eso todo el buzón quiere dar este paso atrás para después de compartir con Cristiano cero todos de entorno cuando vamos a salir es la pregunta que iniciaron con pregunté hay Helios pero que va a ir me me contestaron con la pero cota cero como como como si no tengan una salida del armario

Voz 1375 24:09 no es tan fácil ahora también hay que ponerse en la situación de decir nos quedamos con un jugador que como mucho parece estaría un año más porque está como loco por la música por irse cómo haces un proyecto ganador entorno a un futbolista que sabes que si te a ir no es decir venga vamos a armar un proyecto ganador en torno a Neymar que va a estar aquí cinco seis años bueno es que eso no se lo imaginan y el más optimista de París saben que eso es imposible entonces merece la pena yo qué sé largar Bunny o decidirá en papel que joe que no lo sé que rearmar todo para que el año que viene como mucho en el mejor de los casos se vuelva a plantear la salida animal es complicado en la situación del PSD que por otro lado también entiendo que diga con lo que pagado vamos a esperar bueno es habrían de Fernando calas compañero diarias de Marcelo Becker que conocen bien animar los dos coinciden me está como loco por la música pero muy difícil que este verano esa operación se lleve a cabo es lo mismo que piensa en el Madrid lo mismo sólo que si se hartaron por cualquier cosa o por cualquiera de las cosas que se pueden hartar de ni Marie dijera mira estamos dispuestos a negociar allí el Madrid intentaría afrontar el fichaje este verano solos ese paso lo diera el orden un habrá Fernando Calaf que hablaremos mucho durante el Mundial

Voz 1104 25:18 un abrazo hasta luego compañero el diario As

Voz 1375 25:21 hasta luego también a Marcelo de un abrazo

Voz 1104 25:23 vuelve a las Maro adiós hasta luego un saludo pues nada

Voz 1375 25:26 Antón esperaremos a ver qué pasa con el futuro de

Voz 1104 25:28 el brasileño ahora tiene que ser desesperante ser aficionado

Voz 1375 25:31 el directivo el PSE o compañero del PSD estar todo hablando de un tío que se habla más de que se va a ir que lo

Voz 1501 25:37 a ver si esto es como cuando tienes a una pareja que ha dejado a otra para venir contigo pues estás expuesto que sí

Voz 1375 25:44 si te pase lo mismo en el caso de Neymar

Voz 1501 25:46 quién es así así así el país años dejó al Barcelona entre comillas tirado

Voz 1375 25:50 puede pasar que arenga el Real Madrid IU y la gente

Voz 1501 25:52 pese lo mismo porque es un jugador inquieto in

Voz 1375 25:55 lo ingobernable gobernaban ingobernable si si lo ficha sabes a quién fiche ahora ingresos sigue teniendo todos los Toisón son cinco sigue siendo sí

Voz 1501 26:01 sí sí no no ha menguado Quijada

Voz 1104 26:04 a ver

Voz 1375 26:06 es que para que lo sepa usted sus inseparables

Voz 1501 26:10 mañana de la tarde rueda de prensa de Zidane que alguna pregunta de animarle vacas

Voz 1375 26:14 yo me temo que sí se hasta Antón Meana puede que sí hasta luego Mario hasta luego luego a todo luego humano está por ahí Ramon Besa y Manuel Jabois un lujo tenerlos aquí siempre en el Larguero hola Jabois muy buenas

Voz 14 26:26 qué tal muy buenas manos hola Ramón o Ramón o la mano Manuel

Voz 1375 26:30 qué tal pues Adecco podremos hablar de Neymar tras cositas antes de hablar con Zubizarreta que ya está esperándonos en Marsella en el Larguero vamos con ves allí jabones

Voz 4 30:36 pues a Neymar de blanco Jabois

Voz 1375 30:39 te gustaría

Voz 26 30:40 cada vez lo veo más factible la verdad cuando empezó a sonar todo esto no sabéis algo tú sabes algo

Voz 1389 30:48 a creer hombre ya desde que antes de que llegase al Barcelona en Madrid posibilidad practicando desgastado y que ha sido una obsesión de el presidente del Real Madrid desde el principio hay que que bueno ten tiene sitio evidentemente el Real Madrid en cualquier club del mundo es el top tres top cinco de de de del futuro Mundial luego que que yo imagino Florentino Pérez debe tener algo parecido al mono no tantos años sin un sin una presentación galáctica sino un gran fichaje sino un enorme desembolso y estaba repasando las cifras de los los últimos años en inversiones futbolísticas de los grandes clubes y el Real Madrid pues prácticamente gracias a Dios porque tiene un equipo hecho desde hace muchas temporadas y la verdad es que no hay apenas movimientos no ha gastado dinero en grandes fichajes así que supongo que tendrá tendrá aún en tendrá músculo para para poder abordar el mensaje de de una cosa estabas escuchando ahora atención es muy difícil que se produzca

Voz 1375 31:49 Poor por por catar por por el club París Anne Germaine

Voz 1389 31:55 la liga francesa se el palo que que deja la Liga francesa la marcha de decir es tremendo porque es decir te estábamos fabricando estamos intentando convertir la liga francesa una Liga de referencia al París Anne Germaine en en un club nación Se decía no cobra inversiones de repente que esto que esto sea un fin después de un año que que no haya ocurrido nada hay Neymar se marche de de París dejando ese rastro el palo a nivel no sólo futbolístico sino a nivel social en Francia es bastante grande

Voz 1375 32:25 ya al madridista Le pone no imaginarse la pareja Neymar Cristiano porque tiene Cristiano lleva jugando casi una década con con Benzema lado pero nunca ha habido dos casi del mismo nivel no por decir un poco es verdad que todavía no están al nivel de Cristiano ni al nivel de Messi pero te imaginas esa pareja tantos Cristiano Neymar

Voz 1389 32:44 sí sí me imagino y me gusta muchísimo y espero que siga me gustan muchísimo también lo que puede surgir de la asociación con Benzema que es un jugador en fin muy asociativo animar tiene esa fama de díscolo de de de de de está pero en el campo como demostró en el Barcelona es un es un asistente extraordinario y es un gran fabricante de jugadas me gustaría también que estuviesen mucho más tiempo esa asociación Pro Cristiano Ronaldo estamos todos a esto es a esta altura de temporada en primavera siempre estamos pensando Cristiano Ronaldo es eterno pero si te fijas cada vez se resiste es un poquito más Suu sumó su momento de buena forma el próximo año tendrá treinta y cuatro años no lo olvidemos cuida como una bestia iba a seguir dando muchísima guerra pero cada vez se va a acotar más ese momento extraordinario de forma que está tenía

Voz 1375 33:30 sería un punto muy importante para la liga española no es Ramón aquí por mucho que se hable de la Premier y de los millones del fútbol inglés y de los jeques de París y del City de todo lo que sea habla al final nadie puede a la hora del del músculo financiero barra deportivo el prestigio de Madrid Barça lo que supone jugar en ellos dos más el el el músculo financiero también de estos dos clubes hacen que Cristiano y Messi hayan está por encima de todo en los últimos años en Europa en el mundo hace falta que Neymar venga la Liga España pero claro de de desde Barcelona Se debería animar vestido de blanco algo que tenéis asumido se tiene asumido en Barcelona menos si no sé

Voz 1785 34:09 sí precisamente porque decía Manuel Jabois a Florentino nada le puede motivar más que derrotar a qatarí al Barça son dos pájaros de un tiro a ver Florentino que es el hombre que que reinan los negocios va a contratar a a Neymar sería precisamente demostrarle a que por más que se hable de un concepto de Estado a la hora de financiar un fichaje como de Neymar pues él puede con ellos y además un jugador que despreció el Barça sea digamos que a efectos comerciales y futbolísticos es una buena pieza luego a favor de Neymar juega a otra cosa estando un año y medio año sin jugar sigue siendo el mejor porque esperábamos en papel en papel no ha aparecido todavía esperábamos a Denver se ha lesionado esperábamos salga a la que ha sido el jugador que veremos cómo se portan la final el mercado ha jugado a favor de de Neymar sea la pata coja un jugando medio partido contra el Real Madrid ha tenido que esta bastante para seguir demostrando que que es una buena alternativa ahora también digo que es el único jugador en el mundo que es capaz de deshacer aún Rivera a un rival y a su propio equipo

Voz 1104 35:21 ya no conozco ninguno que tenga

Voz 1785 35:24 dos Capacidad es división es una

Voz 1375 35:26 buena definición sí porque porque claro

Voz 1785 35:29 mucho de eso oí decía Antón Meana nada en el vestuario del Madrid estarían encantados y es verdad que en el vestuario el Barça dejó grandes amigos esas sí pero no es que sea un mal compañero nadie habla de que sea un mal compañero con los jugadores no sino de lo que supone esa desestabilización de un futbolista tan ingobernable como él

Voz 1375 35:43 no

Voz 1785 35:44 sí es un digamos que tanto Messi como Luis Suárez un recordemos el tuit de Piqué o sea sí que es verdad que a nivel de jugador con sus rarezas y su historia pues era tenía buen buen rollo en el vestuario pero también es verdad por ejemplo que la presencia de los padres la tortura continua sus ganas de revisar los contratos permanentes sus escapadas a abra sí les una multinacional que yo diría que en tiempos de Bernabéu jamás hubiera encajado en el Madrid porque puede encajar en un equipo pero hay clubs que tienen una un cierto comportamiento una cierta manera de ser recordemos además que sobre Neymar y supuso su regate su engaño en algunos campos del fútbol español eh eh había sus rencillas no es precisamente un jugador que sean a los defensas le día especialmente no sólo con Suu subfusil artista no sino que tiene su su puya tiene es un jugador que no no es fácil pero precisamente ahí está su encanto ahora si él tiene la necesidad de la vocación de jugar en el Madrid igual que la tuvo en su momento en el Barça el creo recordar que fue un jugador que quiso ir al Barça pero directo después de la final del Mundial de Clubs cuando el Barça se dio cuenta de lo que significaba jugar el Barça en sus primeros tiempos no a fue un jugador desequilibrante ahora siempre au siempre perdón a menudo se equivoca en la última decisión que tome en el campo y en la calle osea jugando a fútbol si tú si subiera en la última jugada el último pase el último tíos tiro supiera definir igual que la calle sería seguramente no sé si en la altura de Cristiano y de Messi pero un poco con más cerca bueno veremos a ver qué pasa yo hasta

Voz 1375 37:26 no les voy a empezando la próxima temporada la Liga francesa no hasta que no lo vea no me lo voy a creer pero queda un verano muy largo todavía al margen de lo de Neymar de de lo de ayer Jabois saca alguna conclusión en Sevilla en ese partido aplazado derrota a dieciocho puntos del Barça Gianni Se da importancia esas cosas no la tiene

Voz 1389 37:43 no una vez que se pierde la ligarse pierde por dos puntos nosotros es decir si pierdes por dos o por veinticinco el el asunto es competir hasta el final y evidentemente en una vez que la pierdes pues normalmente el equipo pues a le presta la atención de ayer yo me quedo con con una pasada de revoluciones de Ramos no como sobre excitado buenos campos tu su antiguo equipo y demás pero yo creo que a niveles generales pues el Real Madrid ha hecho una apuesta arriesgada pésima a mitad de temporada de momento le ha salido bien lo más difícil lo ha hecho bueno lo más difícil siempre la final pero pero ha conseguido una vez más fiar todo el año a un partido porque esto ha ocurrido en Lisboa y Milán no porque sí qué ha ganado la Liga creo fue la liga de Cardiff no en Milán no se hagan no que fuera

Voz 1375 38:30 liga el año pasado fue precisamente el año pasado

Voz 1389 38:32 pues bueno ya había un titulo y de los gordos en las vitrinas pero las otras tres competición los estos tres años se han fiado a noventa minutos bueno es un estilo de vida bastante arriesgado donde a los los los aficionados

Voz 1375 38:47 un bastantes problemas cardíacos pero

Voz 1389 38:49 pero pero en fin es es es un poco injusto y poco piedras contra mi tejado madridista es un poco injusto que que que que tenga tan carísimo peso a la hora de construir el relato de del vencedor durante la temporada porque pues en fin ejemplos Barcelona ha hecho una temporada muchísimo más regular ha ganado dos títulos importantes de repente el Madrid que ha hecho una temporada pues en fin y Funny FAS salvo en esos momentos importante salvo en cuatro partidos concretos en los que ha dado todo y ha dado por el recital de Turina en fin el partido de de la la victoria de Moody's no el partido porque parte también fue un desastre pero se ganó y que sin embargo se gana la Champions macho y aquí ya esto es pues en fin es lo uno la temporada el último partido con lo que te quedas con lo que recuerdas eso sí que lo escuchen los dirigentes del Madrid inhábiles arriesgado

Voz 10 39:42 sí o sí

Voz 1389 39:45 han dado una trascendencia siempre ha tenido siempre ha sido la competición el Madrid pero últimamente han dado la trascendencia demasiado importantes respecto a la Liga española no puedes perder de vista ningún título importante y en España hay tres va Liga Champions no puedes estar todo temporadas jugando noventa minutos Hoyo de los joven

Voz 1375 40:05 es salvarías a alguien para el año que viene para ver no sé si es culpa suya o sea pero del Madrid digo de los Vallejo Marcos Llorente de Theo Hernández Bayos Borja Mayoral que llegaron como esa generación de la sub veintiuno que se iban a comer al equipo a y al final han sido todos bastante decepcionantes porque no han tenido minutos porque por lo que sea tú seguiría apostando por ellos el año que viene o crees que es mejor que juegue en otro sitio a mí

Voz 1389 40:32 personalmente me gustan mucho Vallejo y Ceballos una un reproche que yo podría hacer la ciudad sabes que solicitarán ha sido la la escasa participación que ha tenido Ceballos este año porque K cuando ha salido ha salido bien parado cuando ha jugado ha jugado bien en una temporada que no era fácil

Voz 10 40:50 en una temporada en la que lo que llaman

Voz 1389 40:53 unidad han sido bastante irregulares os ha contagiado después a la unidad ve ya habido tramos de la Liga pues decepcionantes de partidos catastróficos en los que de repente parece que tienen que que tiene que enmendar la plana a los a los mayores si finalmente ni una cosa ni la otra pero son dos jugadores de los que el Madrid no puede desprenderse a mí hay tío que yo sí he criticado mucho porque me pareció a mí me ha parecido bastante decepcionante progreso de unas condiciones maravillosas veo si soy buen amigo de la exposición es el que más me ha sorprendido porque debía nivel el

Voz 1375 41:22 el año pasado según el año pasado

Voz 1389 41:24 en unas condiciones si tiene una potencia llega a banda ahí es un lateral muy ofensivo pero tu primera temporada en un club grande y cuando sales tío tienes la cabeza otra parte no estás en un club de exigencias Nuestra armenios tremendo veremos a ver qué pasa con el futuro de todos ellos es así me gusta mano a rescatar que me encantaría es mi Mariano si juega el Real Madrid Lyons sí pero en el Lyon se ha marcado un temporizador

Voz 1375 41:49 haciendo una gran temporada marcando muchos goles y con mucha garra hijo

Voz 1389 41:52 y con ambición y con eso que te echan faltan a veces que yo le echo en falta también a mi a mi ídolo Benzema no a sangre caliente eso es sólo necesita al Madrid en ataque

Voz 1375 42:00 y el Barça de ayer con la Liga ganada hay dieciocho puntos por encima de la del Madrid te quedas me imagino ayer decía Jordi Marcos fue la noche de den velé qué ganas de ver esa versión de de melé que que no la hemos visto en toda la temporada entre lesiones y unas cosas y otras y ayer me acuerdo Ghana marcó el segundo gol que dijo FLA aquí pero eres tú o algo así decía en le pero eres tú es den velé o no es cada vamos no Ramón es verdad es un jugador

Voz 1785 42:25 sobre el que hay muchas dudas sobre todo por por si se adapta al juego del Barça creo que es un jugador muy interesante por el regate por el talento por la intuición que tiene pero en ese tipo tan de bricolaje que es el Barça pues le cuesta encajar no sin espacios es un jugador que tiene problemas pero cuando tiene campo como se vio en el primer gol como se vio en el último el que cerró estuvo especialmente alegre a mí la única cosa que juega a favor o alguna de las cosas que juega a favor de de Denver le es que Messi le mira con buenos ojos aún que en la jugada del último gol ni un solo le iba acompañando la jugada y como den velé no la lamé sino la llega a meter de envíele creo que se tira al cuello porque iba solo a las a la derecha hay be decidió acabar la lo cual también habla un poco de lo irreverente que es eh que yo creo que a veces estos jugadores son interesantes pero bueno no deja de ser un partido de de relax el Villarreal vino a acompañar la tarde y fue muy divertido pero no sé si fue serio un cambio quiero verdad en verle en un partido serio y me quedo de todo el partido con el tercer gol que eso sí que es me gamers es porque es el robo de Busquets es la entrada en escena de de Messi su conexión con Iniesta es la definición porque es un poco lo que te recuerda lo que ha sido este equipo lo que puede ser cuando se juntan esos tres cosa que al año que viene no podrá ser aunque hay Iniesta creo que le está gustando tanto la despedida que sí pueda dar no Raúl García diez días sino un año señor

Voz 1375 43:56 ya hemos hablado tantos años durante durante tantos años de lo que era Messi con Xavi con Iniesta que siempre decíamos es que en Argentina si tuviera Xavi tuviera Iniesta en Argentina pues se fue Xavi llegó un día que Messi dijo en el campo no está Xabi pues el año que viene mirará dirá juegue no es tachado sin Iniesta y sin embargo Messi sigue sobreviviendo a qué nivel en

Voz 1785 44:14 el Barça veremos el año que viene cuando novia tampoco está Verlaine la incógnita está que hasta ahora siempre se ha dicho que Messi cuanto más lejos está de la portería más lejos está el Barça la victoria si retrocede un poco más pues de la más problemas el Barça

Voz 1375 44:29 me voy a ir a hablar con Andoni Zubizarreta que está por ahí y el director deportivo del Olympique de Marsella un abrazo Ramón

Voz 1785 44:33 igualmente de escucharemos atentamente a Don Andoni

Voz 1375 44:36 para Manuel Jabois un abrazo a los dos fíjate hasta estado chao Manuel doce y cuarto enseguida el debate de los jueves ya por ahí calentando en la banda Antonio Romero Miguel Martín Talavera Jordi Martí Marcos López tú si fueras Griezmann o aunque no lo fueras qué crees que debería hacer Griezmann en este punto de su carrera quedarse en el Atlético de la mano del Cholo y seguir creciendo en el proyecto del Atlético de Madrid o marcharse al Barça con Messi con Suárez y compañía nueve cero dos catorce sesenta sesenta enseguida empieza el debate de los jueves

