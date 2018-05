Cano: "Mi madre fue abandonada en la Inclusa y nunca he sabido cuáles eran mis orígenes. Ahora quiero investigar"

la padre madre y su abuela mi abuela biológica si he dado con ella haga ahora ahora tengo más años lo que requiebros Mi padre murió mi madre lo dejaron en la incluso sabe lo que la intrusa pues bueno una señora de alud acaso a la maternidad y la dejó allí de la esclusa la reconoció Badiola apellido eh pero por lo que fuera era una ciudad con veintiún años soltera bueno pues jamás hemos sabido dónde venías a mujer no teníamos ni idea y bueno pues yo con tiempo ya cuando prejubilado pues tengo un nieto que que he con con estas cosas me enseñó a meterme en el ordenador in bueno pues porque afortunadamente lo maneja muy bien y me leía con temas de la incluso entonces pues por ahí hablando buena sobrina yo soy de los que ya no tuviera que se conseguido averiguar

Voz 2

02:18

estoy hablando de mil novecientos Mi madre las trece de abril de mil novecientos eh bueno pues esta familia avalase la llevan allí y a los cuatro años de algún la la goza deciden devolverla por lo emotivo G fuera y ahí entran los padres sí ha tenido toda la vida que estaban de pastores en ese pueblo el abuelo le dice a la otra porque no lo acogemos para darnos las perritas porque te presentas el mil novecientos cuatro por debían hacer los sueldo al mes la coge y en mil novecientos nueve la capital de la casa tengo da liquidación también se trasladan a un pueblecito se llama Serranillos Ávila porque ahí ahí Mi abuela pero que se ahí el juez se parte a la intrusa también tengo el documento que la Expósito María Josefa Rodríguez adosado fue residencia alías opa era obligación a es bueno pues en mil novecientos dieciséis se trasladan de Serranillos se Tura mi abuelo venía ese pueblo de pastores toda la vida eh el mil novecientos diecinueve siendo novia ya de mi padre dan a los informes de la tutora se la traen aquí al colegio La Paz había o el la la la gente se la quiten lo haría ya los cuatro viajes de hacerla la la madre la liza la condesa te la vas a llevar porque la niña ya no nos ha dicho todo mentira porque lo pagado informes son que no es de comer que la lleva la ropa ropa que es a esos cosas no garantiza que no que es como una hija Gisela queréis mucho y que la ley de todo de la vas a llevar hasta ahí todo bien una que había con la mía bueno el último pasos que pasó mañana voy porque la biología ayer de de Igüeña provincia León hija de José Rodrigues con el papel ya difunto cuando mi madre de Rosa García bueno pues voy sin ningún interés el único interés que voy es un capricho no decir bueno fuera quiero conocer ese pueblo siguieron con no sé ya me cuesta contactó con el curar allí porque tengo un documento donde bautizaron en la iglesia de Santa Marina eh a ver qué queda hacer algo que no diga algo pues pudiera ser que esa mujer se casara que no lo sé que tuviera hijos a vivir ya pero a lo mejor si esos hijos tuvieron dos hijos puede que haya alguno como yo que sería bueno bien