Axel Torres: "El Atlético es favorito en la final"

Voz 1 00:00 les mide in me parece aunque a nosotros desde el lado periodístico nos pueda perjudicar eso al final entiendo que cuando uno trabaja en un club la prioridad es no equivocarse no decir nada que pueda perjudicar al club no decir nada que pueda perjudicar futuros fichajes al final hay que comprender no cada uno tiene sus intereses Yellen en esa posición pues pues desde luego pues tiene que defender esa posición y además lo está lo está haciendo muy bien ha transformado realmente al al Marsella puede ganar un título europeo está en esa final el equipo ha competido de maravilla en la Liga también donde podría acabar segundo hay mucha diferencia entre acabar segundo tercero cuarto en Francia son dos directos y el tercero jugó la previa no de Xavi si así que bueno va a depender también de hecho si gana Atlético de Madrid la Europa League el tercero de Francia también va directo a la a la a la a la Champions a la Champions claro lo que ocurre es que el Marsella está temiendo el peor de los escenarios que es perder la final de Europa League quedar cuarto la Europa League el años entonces fue la Europa League quién y cómo

Voz 2 01:04 pues ese partido claro favorito el Atlético para mí para mí

Voz 1 01:07 mi favorito el principal peligro de ellos Paulette en todo momento a un nivel altísimo Maxime López a mí me parece un jugador fenomenal un jugador para para equipos buenos para equipos que quieren tener la pelota creo que tendrá que modificar un poco lo que viene haciendo el Marsella porque en esta en estas últimas ronda las ha jugado con un esquema para mí demasiado ofensivo para jugar contra el Atlético de Madrid creo que es difícil que repita con Luiz Gustavo de central creo que es difícil que el doble pivote sea Sansón máximo López es es es muy muy asociativo es protegerse poquito ya vimos en el caso de la semifinal contra el Arsenal que el Atlético de Madrid especialmente penaliza a los a los equipos que se equivocan atrás que que asumen riesgos así que yo interpreto de Rudi García va a mover algo y que el equipo

Voz 2 01:56 la cara en la final no va a ser para nada al que vimos en semifinales

Voz 1 01:59 digo es un martillo pilón arriba por mucho que siempre

Voz 2 02:01 destaca su solidez atrás desde la portería la defensa el esquema tan tan tan bien plantado desde el punto de vista defensivo del Atlético Madrid desde que llegó el Cholo pero luego arriba tienes lo que decíamos con Zubi Griezmann y Costa que quitando el Barça y el Madrid no sé si hay muchos clubes en Europa con una delantera mejor

Voz 1 02:17 bueno yo yo ahora no se me ocurre pero pero

Voz 2 02:22 a ver París Saint Germain es verdad que tenía en Cabanes está claro están fuera de concurso aunque no han tenido su mejor año

Voz 1 02:29 no pero bueno es una de las mentes una delantera espectacular no sí porque luego campeón de la Premier Manchester City yo creo que no es lo mismo Gabriel Jesús Sterling menos Nos lo mismo

Voz 2 02:44 Lewandowski en el Bayern pero tampoco es tanta compañía Robben Ribéry y Müller

Voz 1 02:49 es otra cosa no yo yo creo que el además lo complementarios que son Griezmann Costa la intimidación y el otro día viendo el partido en el Metropolitano la sensación era de jugador que que intimidaba que al rival cuando Costa encaraba daba le le tenía miedo no y eso es un plus extraordinario en él y en el fútbol y bueno yo creo que es lo que da al Atlético ya no sólo eso porque la solidez defensiva también pero le da al Atlético esa ese favoritismo

no te vayas que te voy a preguntar ahora por Griezmann yo creo que nos cuenta una historia curiosa del lío del hotel del Southampton N'Zonzi que no estoy ya es buena es buena no la tiene que contar no te muevas debió preguntar por Griezmann