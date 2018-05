Cámara los Balones protagoniza la mejor previa del derbi sevillano

Voz 1375 00:00 no pero hay que relajarse un poco eh que el derbi también es el cachondeo el pique la fiesta los chistes no se le da anoche teníamos a ese tiene a Caparrós pero lo de esta noche en el larguero es que

Voz 1 00:10 es un espectáculo que tenemos a todos cuando digo a todos es a todos bueno no sé si falta alguno pero

Voz 1375 00:16 estaba por ahí Santi Ortega Florencio Ordóñez Ron

Voz 2 00:19 de Rome Quillo Manolito Aguilar

Voz 1375 00:21 todo el mundo trabajando de la reacción de voy a tener esta tarde a todos los protagonistas del derbi y los ha reunido hoy junto al Juve está por ahí ahora mismo en Sevilla Olallo Yuyu muy buenas gol buenas noches mano osea que al final han ido toalla ahí está ahí está a los clubes no le gusta mucho Junta anoche juntamos a Caparrós y a Setién en un esfuerzo que hicieron Betis y Sevilla pero lo que tú has conseguido esta noche los sigue casi nadie lo que los otros no consigamos lo consigue absolutamente nadie ha conseguido hablar con domador Ruiz de Lopera que está ya retirado del Beti democrático con con Joaquín con con

Voz 1045 00:51 presiente el Sevilla con presidente con el el que fuera presidente Sevilla también Del Nido se hay nos escucha ido Manuel Ruiz de Lopera don Manuel qué tal buenas noches

Voz 3 00:58 es una buena noche

Voz 2 01:01 Manuel Manuel

Voz 4 01:02 qué tal aquí me cogen ustedes que aunque tiene se trabajando poder Betty Misiego hasta muy tarde no

Voz 2 01:08 están escuchando El Larguero no

Voz 4 01:11 sombrero lo escucho todos los días porque don Manu Ferrer

Voz 2 01:14 no te Manuel al partido en casa porque ya no tiene que ver con el Betis pero muy buena pregunta

Voz 4 01:24 que una naviera gustado pero lo voy a ver en casa hay veremos a ver si llego no porque esta mañana tome buena nota lo he tenido que llevar a servicio térmico la tele Vanguard que me autor tuvo de imagen y me lo me lo van a intentar arreglar esta me la regaló encinta de tengo mucho cariño uno coma cero hicimos lo arregla

Voz 2 01:55 debo hacer hombres técnico bético lo va a intentar

Voz 4 01:57 mí sino si no puedo verlo en mi casa puedo me voy a casar Benjamín

Voz 2 02:03 casi siempre mucho ambiente no deja mi en tu casa bien tenía la televisión que pasa ver

Voz 4 02:11 pues sí yo quiero aprovechar para saludar al hombre y que pasaban eran como habrá que te venga a mi casa de hecho ya tan ese aconsejar de fiesta mayor ahí está

Voz 5 02:23 oye mira un poco dormidos que tenga a mi casa

Voz 4 02:26 que la usted de que tuit allí pues ojalá

Voz 5 02:28 muy jóvenes

Voz 4 02:30 teme echándome sarta la saltaron por las ventanas

Voz 5 02:35 no fue no fue para tanto joder oye si bien esta te algo de comer que no le yo todo judío el pasamanos

Voz 1375 02:42 no no es bastante el imagínate lo que están apenas a nada

Voz 2 02:45 vamos a ver quién es el sabor entendimiento de pollo Giniel favorito para el sábado eh

Voz 4 02:53 hombre a mí me hubiera gustado pensar otra cosa pero paramilitar favoritos GER Sevilla como si hombres porque desde que Manuel Ruiz de Lopera ya no está llevando el barco

Voz 1045 03:09 como el quinto eh sí pero pero lo domadores presumía de plantilla no

Voz 4 03:14 es que la última vez que ganamos exactamente en la calle Sierpes de hierba Fear su que cuando manos dijo Lopera hacía lo fichaje con la inquilina que lo pagaba todo pagaba todas las Betty la tonta teníamos Ponzo Damir son se inhibe Assunçao

Voz 2 03:35 no había peligro ahí sí teníamos una delantera

Voz 4 03:38 con con más peligro que el médico de Michael Jackson respetando receta no

Voz 2 03:42 ha llovido mucho desde entonces ya eh

Voz 4 03:45 el bendita arriba pero el equipo está más desordenado que la mesa de un relojero no

Voz 1045 03:50 claro osea que para usted cuando te llevaba el Betis mucho mejor que ahora no a pesar de que esa acción europeas

Voz 4 03:55 cuando Manuel Ruiz de Lopera llevaba el barco a la misma vez tomen ustedes buena nota nos ofrecían un contrato de José Cable don José Cabrera que era un señor que Nozar con contratos de televisión millonario

Voz 1045 04:10 qué tiempos aquellos sí porque no no no le convencía no

Voz 4 04:14 hombre ya ha dicho Don Ferrer o como los que no ofrecían antes de que llegara a manos dijo Lopera que nadie apostaba por el Betis señores que cuando llegué al tienen noventa ido nadie daba un duro por él

Voz 2 04:27 eso es verdad

Voz 4 04:28 el único contrato de televisión que ofrecía Bettini eran tres mil pesetas que no gozaban por ponen lo antes de la por nuestra que ponen después de canales que se a la carta Si yo dije que no que se fueran a cree la gente que negrito de la película por no era vino dice creyeran los bético que el vestuario se nos estaba yendo de las manos

Voz 1045 04:52 bueno pues el escucha Joaquín que está Joaquín hombre Joaquín Joaquín que pasa avala Chema maestro

Voz 3 04:59 pasa poquita cosa no está saliendo este año de que tiene los huevos

Voz 2 05:11 Caparrós dice que lo suyo horror no

Voz 3 05:13 no no no yo a lo mío verdiblanco

Voz 1045 05:19 oye Joaquín Payá temporada no fíjate que la gente pensaba que Valle que tú cuando al Betis de vuelta ya que aquello era Stage te sale

Voz 6 05:26 va dando un paso temporadas y además muy contento que estoy porque fíjate tú si sí hacía tiempo contra el Betis por lo alto pero Sevilla que que la última vez

Voz 3 05:38 Falete elle explica tenían una treinta y ocho desde Manta lo que tú además yo creo que vamos de favorito nosotros

Voz 2 05:48 no porque claro

Voz 3 05:50 hace dos días al Sevilla no ganaban y exhortó Beckham pues que no vea tu que frenaban la sarta con los Muñeco de la barrera L ganaban los muñecos que empezaba a las angulas esta charla con Quique Setién optamos por favor Rise Joaquín este hombre mano si ya estamos ahí

Voz 6 06:16 Juan ahí está la cosa con el Sevilla que hacía tiempo que no estábamos tan igualado que ahora mismo se ven tan tan igualados como la de los hijos de Ruiz Mateos

Voz 3 06:27 pero a ello

Voz 1045 06:30 ahora bien si me lo a Joaquín tiene algo que todo el tiempo

Voz 6 06:34 como siempre en una en una boda que estaba la primera bancas estaban casados no novio con la con la novia y la primera banca había una muchacha hablándole al oído a la otro de al lado

Voz 3 06:44 diciéndole excusa menca en mí

Voz 4 06:46 cómo se ha casado tu hermana con ese era eso

Voz 3 06:48 tan feo míralo si Kitty Torres gordito Talbot Puerto dice la otra habla siquiera que también es sordo

Voz 1045 07:04 bueno aquí un segundo Manuel que no se escucha al presidente del Sevilla

Voz 4 07:09 un accidente viven en así como estamos aquí prepara sábado

Voz 1045 07:17 se preparada para cualquier cosa o es usted cree usted desconfianza aquí en el favorito ahora mismo

Voz 4 07:23 sin ninguna duda yo creo que el Sevilla es favorito porque Betty tienen menos opciones que el feo de los Hermanos Calatrava en el programa afirma ley de Carlos soberanas menos que Paco Chaparro hay mujeres y hombre y viceversa el Sevilla es el gran favorito de este este derbi porque ya hemos echaba Laia director deportivo que les hemos dado dos cartas de libertad cada uno por si se pierde

Voz 2 07:56 una no

Voz 4 07:58 sí dos hemos traído a Caparrós que el hombre se peina con una toalla pero es el que entiende sano que ha revitalizado

Voz 1045 08:08 a cuál es el saldo de Sandro presidente que quizás había echado ante un partido ante a Montera no

Voz 4 08:16 sí lo hemos tenido que echar a Monte la porque el hombre no ganaban y peso y estaba más discutido que un ensayo de Pimpinela no

Voz 2 08:26 adiós

Voz 1045 08:29 bueno a ver de don Manuel Ruiz de Lopera le escucha otros que fue presidente en su día del Sevilla cuando usted tenía esa rivalidad Agustín

Voz 4 08:39 yo Benavente no es señor Benavente de José María del Nido que que el hombre lo hizo muy bien mejorando todo ustedes teníamos una buena bienvenido buenas noches lo cuidó lo bueno si van a Marimar

Voz 2 09:01 pues nada aquí esperando el partido perdones a usted llama Chema yo yo yo yo a él lo llamó lo Lolo y estaba esperando el partido José María exactamente

Voz 5 09:13 yo sí tengo que decir que me duele decirlo pero yo creo que el favorito El Betty poco decir Diego Cruz tire más problema que el maletín de un abogado Hypo mucho Caparrós que quiera vender Pepe cuatro ahora mismo tímido peligro que León Vega no también haciendo la motu mire que vamos a ir cuando la realidad es que el equipo tiene más miedo que el pero es benigno que cuando iba a acariciarlo ya veremos lo que pasa es que salvo que yo con mi nombre mañana por la noche

Voz 2 09:46 claro esto no es una vuelta pero claro es que usted no sabe si si yo los derbis aquello de mano cuando cuando lo Perales colocó el busto detrás a te acuerdas esto pero descartan descartan volver a presentarse a las elecciones tanto Lopera como el ido mejor

Voz 4 10:03 otro hombre cuando lo puse delante a menos que no sólo puse detrás claro yo estoy luego Bono

Voz 5 10:10 The man in cuanto el sevillismo mirilla que vuelva a José María del Nido buenas

Voz 2 10:16 qué pasa igual no se lo dicen que yo no yo no digo que no ni que sí digo que igual no se lo dicen si de Di María no me vale el palco y todo se es bueno pues nada jóvenes colección de Protagonistas ha salido yo yo siempre claro oiga lo borda pero a estas tierras Serra hizo también noches

Voz 7 10:46 está duro la dimensión Lao

Voz 2 10:51 lo que no no

Voz 7 10:54 si no no te lo vamos a jugar mucho se rinde tiene diez campos

Voz 2 11:00 claro que sí estoy de acuerdo con este cese si se deja deja la última la última Manolete

Voz 8 11:08 pues comporta pero os cuento que los vientos por un portero de Costa Rica concretamente un hermano en el que los Navas también por pero que es tan feo que sólo verlo asustan en el manos de Keylor Navas se llama aquí

Voz 3 11:23 ojo día pase recordó

Voz 8 11:27 cimiento médico la semana que viene si es que alguien quiere reconocer

Voz 2 11:30 lo perfecto perfecto cuando

Voz 8 11:33 esfuerzo acaso el DNI el policiales recomendó que la huella dactilar la pusiera en la foto para que no esté en la que

