¿Qué debería hacer Griezmann: quedarse en el Atlético o marcharse al Barça?

Voz 0985 00:05 vamos al turrón Antonio Romero Miguel Martín Talavera Jordi Martí Marcos López que debería hacer Griezmann quedarse en el Atlético o marcharse al Barça

Voz 0239 00:14 hombre yo creo que se debería quedar en el Atlético de Madrid por varios motivos objetivos el primero porque me cuesta mucho encontrar un futbolista del Atlético de Madrid que haya abandonado el Atleti de llegue el Cholo Simeone es el entrenador y que luego no se ha arrepentido me cuesta mucho haciendo memoria durante toda la tarde encontrar uno solo que se haya ido luego no haya querido volver el segundo motivo objetivo es la pasta puede que cuando en octubre empezaron los contactos para que Griezmann se fuera al al al Fútbol Club Barcelona el Barça le ofreciera más dinero que el Atlético de Madrid y creo que eso es un problema que haya quedado como hemos convenido contando en el Larguero absolutamente descartado porque el Atlético de Madrid le pone veinte netos encima de la mesa que es incluso más de lo que le podría pagar el Fútbol Club Barcelona el tercer objetivo evidente en el Barcelona va a ser un titular más alguna vez sería suplente yo creo sinceramente que iba a ser titular pero alguna vez le tocaría chupar banquillo en el Atlético de Madrid cogería otra vez la bandera y sería sin ningún tipo de duda el futbolista fundamental del club

Voz 0985 01:15 yo pienso que ha dejado no mira iba a decirte justamente creo

Voz 0239 01:20 toda Talavera aquí me tenía que haber escogió pero si el otro día

Voz 1576 01:25 mira me dijiste que es uno uno uno

Voz 0985 01:27 no

Voz 2 01:32 no dispone de tener de Antonio te puente de estas Antonio claro está

Voz 0985 01:36 a ver esto a ver yo justamente iba a decir que una cosa que creo que le honra mucho a Griezmann es que su decisión si es que finalmente va a Barcelona no es por dinero el otro día Manu me pareció entender que ofrecen prácticamente pueden alcanzar los veinte millones por lo tanto sitio

Voz 0239 01:50 además escúchame ahora no

Voz 0985 01:53 pero quiero decirte que ver una cosa quiero

Voz 0239 01:56 sí veinte peto veinte neto si ya lo dijo Manolete sí sí sí

Voz 0985 01:59 y entonces me parece que le honra mucho que su decisión no va a ser por el dinero sino que va a ser una consecuencia de lo que decía Axel bueno poder ganar más poder ganar más títulos es una progresión pro una progres

Voz 0239 02:10 eso es la mencionada antiguo eh pero mira no no es que sea de relativo no es que sea relativo yo relativo al cuarto perdón a Talavera lo muerto en las últimas temporadas es verdad que el Barcelona lógicamente es de perogrullo ha ganado más títulos que el Atlético de Madrid pero el Atlético de Madrid ha llegado a más finales del torneo más importante del mundo que en la Liga de Campeones que el Fútbol Club

Voz 1576 02:32 eliminando al Barça las dos veces ya pero no discuto

Voz 0985 02:34 queremos que el que tiene la plantilla con mayor potencial para aspirar a títulos en reaccionó al Atlético con todos los respetos es Barcelona

Voz 3 02:41 acaba de ganar el doblete digo yo quiero yo miro te digo te digo una cosa Jordi al final aparte de suscribir por supuesto todo lo que ha dicho Antonio Romero

Voz 0985 02:48 esto sí que es una noticia esto sí que Guardiola

Voz 1576 02:52 muy que ha estado muy acertado te digo una cosa cuando tú tienes el nivel de Griezmann ganar un título es ser importante en un título el lo Closer de él lo que quede de Messi en el Barça los títulos que se consigan no te quepa ninguna duda que van a ser los títulos de Messi

Voz 0985 03:10 como tampoco esto no ha sido así perdona como tampoco

Voz 1576 03:13 sí como tampoco lo sintió así Neymar que era el tercer cuarto jugador mejor del mundo se tuvo que ir porque sabía que todo giraba en torno a Messi a Griezmann le pasara igual como le pasó a Andre Gomes como pasaba Paco Alcácer se le ha pasado a Pinho como le ha pasado de embeleso como le ha pasado a todo el mundo al final es la liga que también se Joaquín un debate en el larguero y en un sanedrín era la Liga de Messi es el Barça de Messi sean los títulos de Messi y eso Griezmann lo tiene que saber sabe que donde van a ser los títulos de Griezmann junto con sus compañeros y junto con Simeone va a ser el Atlético de Madrid

Voz 4 03:48 porque si se queda en tengo Madrid los títulos del Cholo siempre son del Cholo nunca son de Grima ni de ni ni de Diego Costa

Voz 0985 03:55 a las nueve coma nueve ahora no

Voz 4 03:58 no yo te dejaba déjame resolver como

Voz 0239 04:03 que no es verdad que no es verdad es decir los títulos y

Voz 4 04:06 Mazón sondeo entrenador que ha cambiado la historia de TUI con Madrid hice considera hasta un título como acaba de decir Antoni llegar a una final de Champions eran los títulos de Guardiola

Voz 1576 04:13 para los títulos de Messi no eran los títulos de Guardiola

Voz 4 04:16 en aquel momento en el de Messi en aquel momento los títulos de Guardiola pero dicho esto a mí me parece respetable que un jugador después de cuatro años cuánto ha ganado Blindman en el Atlético de Madrid en estos cuatro años

Voz 0239 04:27 si hubiera hecho una Liga que se lo mismo vale perfecto lo acabó con penalti claro claro que lo mismo que la estación para conmigo por cierto en el Barcelona Soy una final de la Liga de Campeones el penalti no lo iba a tirar no les va a tirar Griezmann y lo tiró Griezmann

Voz 4 04:43 sí pero es que cuando estás cuatro años en un equipo no

Voz 0239 04:45 nada nada ya hace un año que se quería ir

Voz 4 04:48 ir no no al Barça se quería ir de Atlético Madrid sólo sale tala porque lo ha contado en la Cadena SER desde hace once o doce meses pero se quería ir del Segrià del Atlético de Madrid sí o no hace un año pero

Voz 0985 04:59 tal es que si tú le preguntas al Cholo incluso el Cholo Simeone ve con buenos ojos la progresión profesional de la gente a la que él quiere tan sólo tiene asumido fija útil que merece subirá auto profesora

Voz 1576 05:15 me os digo una cosa para que ya no para que ya no puede rebatir te aseguro que si esta noche pudiera entrar Antón

Voz 0985 05:22 a ver a Jordi atar a ha talado está hacerlo de tal forma que se el debate ya algo que no

Voz 1576 05:32 mira yo digo una cosa te puedo asegurar Jordi que si esta noche tal día como Griezmann pudiera llamar para participar en las llamadas yo creo que hoy diría que se quedaban el Atlético de Madrid porque yo creo que pese al final si al final no lo hace que estaba llena de llamar padecerá pues la clave por la cláusula de penalización por cosas que pasaron hace muchos meses pero él sabe que el Atlético de Madrid

Voz 0239 05:55 pero si el año pasado en pleno crecía

Voz 1576 05:58 cuánto empleo crecimiento de lado la opción de poder ganar los títulos más grandes porque he estado en finales de Liga de Campeones una final de la Europa League ha quedado segundo en liga peleando por el título prácticamente casi todos los años tantísima Vima jornadas el Atlético de Madrid le da esa posibilidad encima además de ponerle un gran contrato le pone que él eres el Faro junto con Simeón y el resto de jugadores para hacerse grande y eso sinceramente le podrá dar muchas cosas le podrán ahorrar muchos títulos alrededor de Messi pero eso no

Voz 0239 06:26 el Barça una cosa Dati que espera pero Montes Jordi porque telefilme perdona Jordi pregunta barco porque tú cuando cuando no juega el Barça o quitan la radio o apagan la tele no es siempre siempre yo yo digo Marcos haciendo memoria me puedes decir un futbolista Mirage abandonado

Voz 3 06:48 pero habilidad el Atlético de Madrid

Voz 0239 06:51 Simeone que sea más feliz que en el Atlético de Madrid es un futbolista mira no y además tengo que poner el ejemplo de Arda Turan que era la estrella el Atlético de Madrid viene al Barça fíjate como está que ya de hecho anime con Talavera no no no no no no te doy la con Axel llevamos cuatro uno ya no

Voz 0985 07:06 no no no no he dicho esto inútil

Voz 0239 07:08 dejárselo factor campo bueno lo que hay que ser superarse en mano aparte que Axel no tiene todavía el nivel para el debate dicho esto a mí la pregunta que le haría Griezmann es por qué te quieres ir de Atlético más

Voz 4 07:19 Di porque quién es jugar con Messi hay jugadores que quieren jugar con Messi yo lo entiendo porque en la medida que juegas con Messi Él es mucho mejor futbolista acaso no era mejor futbolista Neymar jugando al lado de Messi que jugando en el París Saint Germaine o que está haciendo Neymar ahora quiere volver a España la Liga española como lo puedo volver al Barça se se tendrá que ir al Madrid por qué porque sabe que no

Voz 0985 07:39 te lo monopolio era el Barça no no no hombre no no puede vuelve al

Voz 0239 07:43 Barça tu intermedias que no tu entender es que Neymar volviera al Barça y bueno pues yo te digo una cosa yo te digo una cosa si al final Neymar acaba vistiendo de de madridista yo no tengo ninguna

Voz 0985 07:52 duda

Voz 0239 07:53 qué va a ser Neymar más grande en el Real Madrid

Voz 3 07:56 con la concesión al lado no no no les pongo jugadores ah vale vale poco

Voz 0239 08:02 la prueba pero en el Barça no es el de la proyección internacional de cada uno va soltando sería más grande en el Madrid que en el Barça pues una cosa en el campo perdona Jordi gris no le que lo vamos a los muy rápido Griezmann en el Camp Nou lo de Messi al lado de Busquets al lado de Rakitic sería mejor jugador de lo que es ético Madrid donde ha sido capaz de llegar a una final de la Europa League pero tan no ha respondido todavía no ha sido

Voz 3 08:26 lo mejor es que sus cuatro años pero más

Voz 0239 08:28 dos años ha sido mejor ganado no han sido mejor

Voz 3 08:31 ha sido mejor Coutinho el del Barça Liverpool o mejor del delega cuatro me has sido sitios mejor del el del Barça que del Dortmund has visto mejor del Valencia que el del Barça al Paco Alcácer

Voz 1576 08:45 no es que eso no es verdad es que al final el que siempre luce en el Barça is it eclipsa a todos los demás es

Voz 0985 08:53 sé por qué porque es que está muy bien entonces entonces no va a ser

Voz 3 08:57 mejor Griezmann al lado

Voz 0985 09:00 yo respetaba tal al exige a Griezmann pues por una cuestión de sentimientos una identificación con los colores que tú les puedes exigir aún Koke como quiso exigía a Puyol o a Sergio Roberto que estamos hablando de un jugador francés con todo lo estamos hablando destinado en la Real tú no les puedes hacer esta exigencia oye tiene todo el derecho de crecer profesionalmente tiene todo el derecho de jugar con el mejor del mundo tiene todo el derecho de aspirar a ganar tantos títulos como los de

Voz 6 09:29 vamos en vuestros salió a ver si ponen en vuestro sitio los oyentes hola Pedro buenas noches

Voz 0985 09:33 buenas noches de dónde llamas Pedro de Toledo de Toledo estás aquí cerquita hombre de años tienes Pedro que años tienes setenta setenta tres del Barça del Atlético de ninguno soy en Madrid eres del Madrid muy alguien objetivo más o menos objetivo en esta historia

Voz 7 09:51 qué crees que debería hacer el Hércules escucha momento mira eso estaba valorada

Voz 0985 09:56 es verdad

Voz 7 09:57 lo mínimo que se puede intentarse de justo no que te parece yo creo que el objetivo es muy difícil pero sí es verdad al menos vosotros que queráis opinión se debería hacer intentar al menos ser justo

Voz 0985 10:14 exactamente

Voz 7 10:15 ahí colaborador de si hay ahí

Voz 0985 10:18 cometimos ni justos

Voz 7 10:20 efectivamente eso estoy los oyentes para poner un poco de

Voz 0985 10:22 el orden aquí ponernos en nuestro sitio

Voz 8 10:25 qué crees que debería hacer Griezmann

Voz 7 10:27 no yo me que era el Atlético de Madrid pero me mucho menos al Barcelona a ver si yo me tengo que ir a un equipo que hace unos días como como para mí bien porque es un gran jugador operados Barcelona no el Barcelona va a pasar igual que una ya era era en el Atlético de Madrid un un jugador clave al Barcelona ellos apareció que ya esté les va a pasar igual

Voz 0985 10:54 que en caso de que no se de venir al Barça porque es que no es lo mismo

Voz 7 11:01 llegara a llegar a Barcelona o Madrid que con Leiva juega cerrado viables y la yo para eso este jugador extraordinario que tener que jugar ante equipos que se van a cerrar siempre iba también muy poquito espacio de mal no es un buen jugador que quería gordo que esto es un es un goleador es un gran jugador que no lo dijo Otto veremos Bacelona va a fracasar rotundamente

Voz 1576 11:28 espacio has estado enormes sí señor explica muy bien Pedro

Voz 0985 11:30 de de Toledo voto para Romero para Talavera

Voz 7 11:34 déjeme déjeme decir una cosa claro que sí hombre pero no vaya a Jordi

Voz 0985 11:40 un saludo igual igualmente afectuoso aparatito

Voz 7 11:43 es que no mira vagando a os y que tienen que ver lo del debate de hoy Maker de que esto con con Grima que conecta con del mal

Voz 0985 11:56 que no saben vivir sin el Madrid Pedro Pedro esa pastilla Jaime nada todavía gracias por llamar Pedro por el voto vale pero igualmente Pedro hasta luego hasta luego uno cero para para taladrar está por ahí Luis hola Luis buenas noches sí buenas noche como estamos hombre quién quién dándonos escucha escuchándolos así me gusta desde Badajoz qué tal noche hace por ahí bien bueno no muy bien una noche estupenda espectacular no cabe la radio tranquilito en casa

Voz 9 12:27 sí sí como Dios bueno y qué crees que debería hacer Griezmann ya no sé ni lo que yo no sé dónde tienes la cabeza ese hombre yo estoy muy de acuerdo con ese señor que acaba de Córdoba Pedro sí hombre yo le digo vamos a ver lo mío ven aquí sabe dónde únete le preguntaría eso no a él no lo sabe por supuesto al representante se que tiene su hermana si si tú sabes dónde quedarme pero mi lo sabes yo no sé preguntárselo

Voz 10 13:03 a Maradona ha

Voz 9 13:09 ha sido preguntárselo a todo lo que se refiere a venir donde nos sea es es que para ganar hay que perder ahí el debate en el que el que el que el que manda lo sabe lo sabemos todo

Voz 0985 13:34 de ahí

Voz 9 13:37 es está ahí porque es el que manda creo sinceramente yo muchas más que se equivocó el número de casa cuando se SEO se lo lo que sea ahora lo mismo que hizo Maradona no hizo lo mismo digo lo mismo que hizo Ronaldo lo mismo dijo tu piel o sea que es una serie de cosas entonces tú sabes dónde te vas a es mejor que que de todo donde

Voz 0985 14:12 ahí ahí ahí para que no lo decía antes terminar de cielo te digo tú como pero dando abrazos blanca

Voz 9 14:20 sí que nadie está inventándose nada que eso está ahí ya no se está dando nadie nada eso me dice Jordi crisis es Luis eh bueno yo soy yo soy del fútbol va muy bien

Voz 0985 14:31 ha sido perfecto como Antonio Romero vamos que tú has días el Racing gracias por el voto Luis buenas noches dos pero para Romero y para Talavera

Voz 2 14:45 para ver a Griezmann en el Barça el pan resumen de eso

Voz 0985 14:49 bueno de momento dos cero a ver qué dice Francisco que puede decidir el debate hola Francisco

Voz 8 14:54 hola buenas noches de Francisco Villa de Sevilla mira si vas al derbi el sábado no

Voz 11 15:02 sí yo no voy a decir el Sevilla va bien Huesca voy Sevilla

Voz 0985 15:09 esta no

Voz 11 15:10 yo sí sí el Sevilla no bueno la reacción que lo ha dado este domingo con el Real Madrid ya los tramitado que aquí daremos claro que todo que que Sevilla tiene un muro equipo bueno lo que pasa es que no está no está bien bien no bien bien preparado como lo entrenador yo votaré en paro a ver qué equipazo a ver qué

Voz 0985 15:35 pues en el derbi en el debate

Voz 11 15:38 la Grace Kelly que debía hacer Griezmann quiera Grima lo veo lo hago lo mejor que puedo hacer es irse a Barcelona

Voz 12 15:47 está muy bien vamos

Voz 11 15:50 porque hay más no vamos a descubrir Clint más crear en el Fórum falló en el inglés una que vaya entonces allí que va mucho más más Guti va marca mucho más porque no Madrid porque tiene como sabemos todo el año

Voz 12 16:12 el número uno del mundo

Voz 11 16:14 que no es que no es el tío que siempre brillante que es lo mismo marca los goles que fue lo daba con paliado

Voz 0985 16:21 es humilde como

Voz 11 16:24 cómo como hace Jordi Alba con Jordi Alba Jordi Alba con Rakitic como gente de mayo indio

Voz 0985 16:33 no caben todo mucho juego claro tiene mucho gol

Voz 11 16:35 va a tener que correr mucho menos va a tener que correr mucho menos

Voz 0985 16:41 pues eso es lo valora mucho gracias por el voto Francisco vamos fatal de tiempo pero esto estaba todo ya interesante dos uno para a no estaba en la ruina déjalo así deja voto para las Jordi para Márquez quedan dos llamadas más la Pepi muy buenas hola que hay muy que hay de donde nos llamas de Málaga de Málaga

Voz 5 16:58 Pereira en primer lugar a puedo decir que tengo dos permita a Málaga que se ha ido a Segunda haya pasado entre todos lo mataron ayer sólo se murió

Voz 0985 17:09 correcto

Voz 5 17:10 Ike Ike ese no va Iniesta es adopten y si yo creo que viví más se debe de Barcelona que como te iba a jugar con con el mejor jugador del mundo que el burro Romero del turbo sí yo creo que sí que se debe de iba triunfaba brillaba

Voz 11 17:31 sí

Voz 12 17:32 sí

Voz 0985 17:34 Ana título pues nada pero el Barça Pepi verdad querer del Barça desde el fútbol donde yo era de la vida

Voz 5 17:45 acción ahí Jordi

Voz 0985 17:48 este visto enseguida otra cosita daría más pena Pepi que se Iniesta que se fuera Jordi

Voz 5 17:54 hombre yo creo que se va allí nieta porque sé que la ilusión de mi vida era ver un partido Burgo en el Nou Camp porque yo lo visto vacío pero me encantaría ver un partido está la reducción de mi vida hasta aquí no lo he podido lo vamos a ver

Voz 0985 18:12 pues crea que va a ser con Jordi subió a hacer la puedes hacer las dos cosas con Jordi que te lleve alcohol

Voz 5 18:19 que tengo

Voz 0985 18:20 setenta años paso nada Pepi pero yo creo como Jordi es todo el Barça y me inviten solo estoy diciendo que yo creo que sí

Voz 0239 18:27 ella va a ser más difícil carreteras

Voz 0985 18:31 en este caso yo creo que lo del PP es todo el Barça se puede arreglar yo creo que esto si dejas por aquí algún teléfono lo podemos arreglarlo al hace lo pasamos a Jordi diecinueve veinte hombre dado Barça se puede ir al Barça perfectamente eso es lo que invitar lo numerito propia no se preocupen tenemos un oyente por debate de la semana se produjo que ya está usted en la lista creo que si tú no has visto esto otra vez ahora veremos no te preocupes que vea yo Iniesta

Voz 5 19:13 que no lo vi

Voz 0985 19:15 se les gustan las hamburguesas de gente a un euro Barcelona yo me yo yo yo el el camino

Voz 5 19:32 ah yo quiero y con canapé todo esto

Voz 0985 19:35 es que en el sitio que diría extendía derecho canapés croquetas que un palco preferencial gracias Pepe y me llevo la a Pepe Guardiola demasiado pero me invitaba vendría hombre un beso gracias por llamarnos hablo de las croquetas saber empate a dos

Voz 6 19:54 pateado queda para alguna llamada tras llamada yo estoy yo estaba acoso

Voz 0985 19:59 te vas a salir caro te vas a dedicar al voto útil no hombre porque esto se resume hola Carlos Olalla buenas noches pues no es por meter depresión pero esto va empate a doce dónde llamas

Voz 5 20:09 yo lo tengo claro yo lo tengo claro yo yo me Burgos sí mismo no se tiene que ir la última muy ese es el líder ir en en en el Barça no sale el líder tira buscando Messi osea eso va no hay ninguna duda de que yo tengo que decir que como digo que soy lo vio claro es que el debate es quedaba que lo tenían que haber hecho el jueves siguiente porque estamos a punto de jugar la final y en que está sentado al equipo o Pablo Saura con contrato en vigor que dio que llevas fichado que no sé que que estoy en la final de temporada

Voz 0985 20:52 lo hacen para desestabilizar hablamos mucho

Voz 5 20:55 la que lo tenían haber dicho el jueves siguiente razón dijo

Voz 0985 21:00 decir no tenga todo se vale

Voz 5 21:03 claro

Voz 0985 21:06 de orejas que no asumimos y que sabe lo que pensaba sabes lo que pensado carros digo a ver si después de la final de la Europa League lo va a decir del y entonces ya no podemos hacer el debate por eso lo hemos hecho hoy no

Voz 5 21:15 pero es que lo que el paro no este debate sobre el Madrazo