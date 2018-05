El Larguero (2ª parte / 10/05/2018): La previa del derbi sevillano y el debate de los jueves

Voz 1 00:00 El Larguero con Manu Carreño

Voz 2 00:03 el envío

Voz 3 00:10 Casimiro

Voz 1375 00:11 los veinte eh Santi Ortega en Sevilla muy buenas

Voz 1870 00:15 las buenas noches don Florencio Ordóñez en Sevilla

Voz 1375 00:17 buenas buenas noches mano bueno estamos en semana de derbi el Sevilla después de ganar ayer al Madrid séptimo el Betis quinto Florencia o con qué novedades los de Quique Setién cómo afrontan este partido después de la manita de la ida en el Pizjuán

Voz 4 00:31 hombre con la ilusión de volver a ganar el derbi y hacer doblete este año algo que no ocurre desde la temporada noventa y cuatro noventa y cinco cuando Serra Ferrer entrenador del Betis también fue Serra Ferrer al entrenador la última vez que le ganó el Betis al Sevilla en el Villamarín que fue en el año dos

Voz 5 00:49 mil seis es decir hace doce años que el Betis Sevilla

Voz 4 00:52 en el Villamarín se quiere romper esa estadística llegan con la moral alta a pesar de la derrota que rompió una racha magnífica en Bilbao pero llegan con la moral alta mañana

Voz 6 01:02 hablar Quique Setién me la una de la tarde

Voz 4 01:04 a él le gusta dar el parte médico Manu pero sí te puedo contar que guardado va llegar aunque no se le van los dolores que le han impedido jugar por ejemplo en Bilbao

Voz 7 01:12 si el pasado sábado pero que va a llegar al partido

Voz 4 01:15 que ni a Dani Dani Jiménez se han recuperado a tiempo y al menos hasta hoy el portero del Betis pasado mañana frente al Sevilla va a volver a hacer Pedro cómo jugó ya en San Mamés y ante el Málaga

Voz 7 01:27 pues nada no hablará el doctor Setién de los que está

Voz 1375 01:30 en forma y los que no y también de ese equipo preparado para jugar contra el Sevilla de Caparrós con alguna novedad o con el equipo de gala también Santi

Voz 1870 01:38 eh hay una novedad de esta tarde Manu la novedad es que han vuelto a Navas con normalidad con el resto de compañías

Voz 1375 01:43 a llegar al final porque no era muy optimista y yo creo que

Voz 1870 01:46 tal justito pero tengo la impresión de que va a estar en la en la lista de jugadores que estarán en el en el Villamarín ya sea en el en el banco

Voz 0267 01:52 yo creo que un poco precipitado con un programa vaya

Voz 1870 01:54 o al inicio

Voz 1375 01:57 mira el ayuno que vi la Ayun esta anda bien

Voz 1870 01:59 si bien en el partido de ayer

Voz 0267 02:03 creado ten en cuenta que ayer no jugó Banega

Voz 1870 02:05 ya no jugó Sandro de inicio lo jugó Roque Mesa de inicio es decir que pueda haber algunos cambios con respecto al partido ayer en Madrid y el Sevilla busca todo lo contrario que ha comentado Florencio hacer mantener todas las estadísticas que les son favorables la mayoría en los últimos tiempos hay al menos en cierta o modo mitigar la la el aficionado de la en la primera vuelta con esa manita del trafico

Voz 1375 02:29 vamos a ver que la Verdaguer el once no nos lo sabemos de memoria como cuando estábamos evidentemente Caparrós ha introducido algunas rotaciones en algunas variantes

Voz 1870 02:38 dime dime no lo que te digo que pasaba su tiempo de Berizzo a no sabes

Voz 1375 02:42 sí sí sí

Voz 1870 02:43 a a Montera no tener que forzar no sabía de memoria practicamente y ahora anda Caparrós mezclando un poco

Voz 1375 02:48 el medio tener exactamente oye en el tema de las

Voz 1870 02:51 puridad ha partido de alto riesgo preocupa

Voz 1375 02:54 no haya incidentes vamos a ver ha habido llamamiento por parte de los clubes el Sevilla pidiendo calma El Larguero dos entrenadores densamente anoche tiene Caparrós juntos cómo estaba el ambiente bueno

Voz 1870 03:02 ya hay mil personas que se van a encargar de la seguridad esto es lo habitual en los últimos años hace bastantes ya es por precaución protocolaria mete Se declara el partido alto riesgo porque ha habido incidentes en otros tiempos en los últimos años no ha habido muchos problemas desgraciadamente esta semana tuvimos uno está bajo investigación ya veremos en los próximos días que noticias hay al al respecto de las identificaciones del agresión del otro día pero bueno una gran grandes medidas seguridad varios cordones de seguridad antes de llegar al al estadio la idea es que sea una fiesta del fútbol pero que esté controlada porque entre cincuenta y cinco mil personas que estén allí con que haya quince que metan la pata

Voz 1375 03:38 pueden provocar una una complicación así que

Voz 1870 03:41 Máxima seguridad si está bien que estén Betis

Voz 1375 03:43 Sevilla en Europa nosotros no exento

Voz 1870 03:45 sin duda sin duda además aficiones apasionadas

Voz 0267 03:50 son proyectos el del Betis que ahora mismo va hacia arriba el del Sevilla vamos a ver cómo se constituye pero las sensaciones que después de este año Ana mover muchas cosas para recuperar ese dinero

Voz 1870 04:02 pulsó cierto bueno son dos equipos

Voz 1375 04:05 qué le dan color si si al final se mete en El Betis ya lo tiene el Sevilla todavía no lo tiene matemáticamente pero todo apunta que bueno Sevilla depende de sí mismo vamos a ver qué pasa después del derbi y pues nada

Voz 0985 04:18 un abrazo para Santé otro para Florencio que no pase nada hablemos solo de fútbol un abrazo deja buenas noches

Voz 1375 04:25 es que llevamos toda la semana preocupadas con esto y con los incidentes con no sé quienes pero hay que relajarse un poco eh que el derbi también es el cachondeo el pique la fiesta los chistes no sé qué anoche teníamos Haase tiene a Caparrós pero lo de esta noche en el Larguero es que es un espectáculo que tenemos a todos cuando digo a todos es a todos bueno no sé si falta alguno pero estaba por ahí Santi Ortega Florencio Ordóñez Ron Ron Quillo Manolito Aguilar todo el mundo trabajando en la reacción de voy a tener esta tarde a todo los protagonistas del derbi y los ha reunido hoy junto al Juve está por ahí ahora mismo en Sevilla hola Yuyu muy buenas hola qué tal buenas noches mano osea que al final han ido toda España ahí está ahí sí sí fíjate que a los clubes no le gusta mucho juntar anoche juntamos a Caparrós y a Setién en un esfuerzo que hicieron Betis y Sevilla pero lo que tú has conseguido esta noche no consigue casi nadie lo que nosotros no consigamos no lo consigue absolutamente de nadie ha conseguido hablar con don Manuel Ruiz de Lopera mira que está ya retirada del Betis con con Joaquín con

Voz 1045 05:19 el presidente del Sevilla con presidente con el el que fuera presidente el Sevilla también detenidos eh hay nos escucha ido Manuel Ruiz de Lopera don Manuel qué tal buenas noches yo no h2 mal

Voz 8 05:29 hombre al hombre

Voz 9 05:31 Dall aquí me cogen ustedes en que aunque tiene once trabajando poner Betty dijera a mutar de no

Voz 1045 05:37 desde escuchando al larguero no

Voz 9 05:39 hombre sombrero lo juicio todos los días porque don Manu Carreño en un fenómeno mejorando

Voz 1045 05:46 te va a ir a Bayreuth al partido en casa porque ya pero

Voz 9 05:52 buena pregunta naviera gustado de ahí pero lo voy a ver en casa hay veremos a ver si llego no porque esta mañana tome buena nota el he tenido que llevar a servicio térmico la tele Vanguard que me autor tuvo de imagen y me lo van a intentar arreglar

Voz 5 06:15 todavía andamos con la de tu casa por cierto Alves ante esta me la regaló encinta ir de este mucho cariño hicimos sólo arreglan que

Voz 1045 06:23 qué va a hacer hombres técnico bético lo va a intentar

Voz 5 06:26 no no si no puedo verlo en mi casa me voy a cansar de véngame

Voz 1045 06:30 o acaso de Béjar siempre museo ambiente no deja mi en tu casa bien tenía la televisión no te gusta

Voz 5 06:40 pues sí yo quiero aprovechar sí que pasa verdad cómo estás que te venga mi de Govern suya tan eso me aconsejar de fiesta mayor ahí está

Voz 10 06:51 muy bien pero oye me da un poco de miedo que tienen a mi casa porque usted allí por Halloween

Voz 9 06:58 me temía escuchando sarta de Pola saltaron por las ventanas a tapó

Voz 10 07:04 no fue no fue para tanto joder oye Si bien esta te algo de comer que no pero yo todo judío el pasamanos

Voz 1375 07:11 no no no es imagínate lo que están apenas a nada

Voz 1045 07:14 vamos a don Manuel tú quién es el favorito

Voz 9 07:16 la mitad de pollo no

Voz 1045 07:19 bonito para el sábado mano eh

Voz 9 07:21 hombre a mí me me habían agotado pensar otra cosa pero paramilitar favorito es el Sevilla como si hombre porque desde que manos Ruiz de Lopera ya no está llevando el barco

Voz 5 07:36 el Betis ya no es lo mismo no

Voz 1045 07:39 sí sí sí pero pero lo Manuel presumía de plantilla no de la la última vez que ganamos en casa

Voz 9 07:44 la gente de la calle Sierpes era de hierba fijas ustedes que cuando manos dijo Lopera hacía lo fichaje con la inquilina que lo pagaba todo pagaba toda la deuda de Betty la tonta tenía lanzo de mil son fin Ivins

Voz 7 08:02 sí Assunçao había peligro

Voz 9 08:05 teníamos una delantera con con más peligro que el médico de Michael Jackson respetando receta no

Voz 1375 08:11 ha llovido mucho desde entonces ya eh

Voz 9 08:13 más arriba pero el equipo está más desordenado que la mesa de un relojero no

Voz 1045 08:18 claro para usted cuando te llevaba el Betis mucho mejor que ahora no a pesar de que esa decisión europeas

Voz 9 08:23 cuando Manuel Ruiz de Lopera llevaba el barco a la misma vez tomen ustedes buena nota nos ofrecían un contrato de José Cable don José Cabrera

Voz 0985 08:35 sí

Voz 9 08:36 un señor que no daba un contrato de televisión millonario

Voz 1045 08:39 qué tiempos aquellos sí porque los cambiante de Elche no no no le convencía no

Voz 9 08:42 hombre ya ha dicho de once herreño o como los que no ofrecían antes de que llegara a Manuel Ruiz de Lopera que nadie apostaba por él Betis señores que cuando llegué a Betty en el noventa ido nadie daba un duro por el bien

Voz 0985 08:56 es verdad

Voz 9 08:57 que el único contrato de televisión que lo ofrecía Bettini eran tres mil pesetas que nos dejaban por ponerlo antes de la porno star que ponen de

Voz 5 09:06 pero los canales que son la carta

Voz 9 09:09 sí yo dije que no que se fueran a cree la gente que negrito de la película porno no hice creyeran lo fue dijo que el vestuario se nos estaba yendo de las manos

Voz 1045 09:20 bueno pues el escucha Joaquín que estar que se la José Joaquín hombre Joaquín Joaquín que pasa maestro

Voz 5 09:30 sabes lo nota como está

Voz 1045 09:35 está saliendo este año de que con lo tiene lo Juan

Voz 11 09:40 Caparrós dice que los suyos rojo no

Voz 5 09:42 pues yo lo mio verdiblanco

Voz 1045 09:47 oye Joaquín vaya temporada no fíjate que la gente pensaba que Valle que tu cuando Betty de vuelta ya que aquello era para calentita ahí está gente sale

Voz 12 09:55 va estoy dando un paso temporadas y además muy contento que estoy porque fíjate tú sí sí hacía tiempo Betty no queda más por lo alto pero Sevilla que que la última vez

Voz 5 10:06 Falete ll África tenían una treinta y ocho desde Manta lo que tú además yo creo que vamos de favoritos nosotros

Voz 1045 10:16 se porque claro

Voz 5 10:19 hace dos días al Sevilla no ganaban y sorteo de campo que no vea tu que entrenaban la sarta con los Muñeco de la barrera L ganaba los muñecos que haga triangular quita a alguien con Quique Setién optamos por favor hombre mano si ya estamos ahí

Voz 12 10:45 la cosa con el Sevilla que hacía tiempo que no estábamos tan igualado que ahora mismo se ve

Voz 5 10:50 tan tan igualado como la cara de los hijos de Ruiz Mateos ha esperado a ello verás tú cómo es otra

Voz 1201 10:59 claro que sí hombre llego aquí tiene algo

Voz 1045 11:01 algún tiempo puede chistes

Voz 12 11:04 la boda que estaba en la primera banca se estaban casando novio con la con la novia la primera banca había una muchacha hablándole al oído a la otro al lado

Voz 7 11:12 no le escuchamos

Voz 12 11:15 cómo se ha casado tu hermana con ese era tan feo mira no Torres Johnson gordito Talbot puerto

Voz 7 11:24 dice la otra habla más fuerte siquiera esté también

Voz 5 11:26 me sordo eh

Voz 1045 11:34 amigo segundo Manuel que no se nos escucha el presidente del Sevilla Pepe Estrada

Voz 9 11:39 pues sí sí sí

Voz 1045 11:41 no estamos aquí preparar

Voz 9 11:45 sí

Voz 1045 11:46 por qué cosa o espera usted ustedes confía en Pekín el favorito ahora mismo

Voz 9 11:52 sin ninguna duda yo creo que el Sevilla es favorito porque Betty tienen menos opciones que el feo de los Hermanos Calatrava en el programa Fihri y de veras menos que Paco Chaparro hay mujeres y hombre y viceversa el Sevilla es el gran favorito de éste

Voz 1045 12:13 sí porque ya cambiar a ustedes el entrenador

Voz 9 12:16 ya hemos echaban monté la hallaron director deportivo que les hemos dado dos cartas de libertad cada uno por si se pierde una idas hemos traído a Caparrós que el hombre se peina con una toalla pero es el que entiende esta casa no

Voz 1045 12:34 te tienes que ha revitalizado al equipo de todas las villas aunque está pensando pensando presidente que quizás había echado ante un partido ante a monté no

Voz 9 12:44 sí lo hemos tenido que echar jamón tela porque el hombre no ganaba ni peso

Voz 1045 12:50 sí estaban más discutido que ensayo de Tintín era no haber de don Manuel Ruiz de Lopera le escucha otros que fue presidente su día del Sevilla cuando usted tenía esa edad algo exclamaba te llamaba el señor Benavente no

Voz 9 13:09 el señor Benavente de José María del Nido que que el hombre lo hizo muy bien mejorando todo ustedes teníamos una buena

Voz 1045 13:19 señor Del Nido buenas noches cuidado de Lopera que hay el nido junto a su madre bueno sí que mando

Voz 5 13:26 a mí me animal

Voz 1045 13:29 vale pues nada aquí esperando el factible perdone si el Ruiz de Lopera usted llama Chema y yo yo yo a él lo llamó lo Elola ya está esperando el partido José María exactamente yo

Voz 10 13:43 sí tengo que decir que me duele decirlo pero yo creo que el favorito el Betty porque si Diego Cruz tienen más problemas que el maletín de un abogado por muchos Caparrós que quiera vender Pepe Castro ahora mismo tiene menos peligro que León Vega no qué tal vendiendo la moto que vamos a ir pasillos cuando ahora el equipo tiene más miedo que el pero digno que cuando iba luego ya veremos lo que pasa es que salvo que yo coja un nombre mañana por la noche

Voz 1045 14:15 ahora bien se vea usted una vuelta bregó con clase tiene claro es que usted no sabe si si yo no sé qué derbis aquello en mano cuando cuando lo Penal colocó el mucho detrás a te acuerdas pero descarta descartan volver a presentarse a las elecciones tanto la opera como el Nido

Voz 9 14:31 cogió otro hombre cuando los gustos de la

Voz 5 14:34 ante menos a que no se lo puse detrás yo estoy luego

Voz 10 14:39 ver de Man in cuanto el sevillismo me diga que vuelva ahí

Voz 1045 14:45 pasa igual no se lo dicen

Voz 14 14:50 no no no que yo no digo que no ni que sí digo que igual no se lo dicen

Voz 10 14:53 no me lo van a ver si mañana me

Voz 1045 14:56 igual hay partidos aval en el palco y todo se bueno pues nada Hodges colección de Protagonistas ha salido yo yo siempre lo hemos hecho un esfuerzo de Prado

Voz 8 15:05 oye es verdad pero haría

Voz 1045 15:09 esta Serras sierras

Voz 10 15:11 también si no China

Voz 0985 15:14 sí

Voz 15 15:15 está la dimisión y me imagino

Voz 9 15:20 para valorarlo

Voz 16 15:22 no no no no no no yo tengo

Voz 15 15:25 Nos a jugar mucho le vi la gente tiene a mí el Bulli dude gramo claro de sí

Voz 1045 15:30 estoy de acuerdo con este sí sí sí sí sí

Voz 17 15:33 déjame déjame la última

Voz 1045 15:36 la última Manolete

Voz 17 15:38 pero os cuento que la secretaría bético Pepe los vientos por un portero de Costa Rica concretamente un hermano en lo más también por pero que es tan feo que sólo verlo a sus hermanos de Keylor Navas se llama aquí

Voz 5 15:52 ojo cojo día pasa

Voz 17 15:55 cimientos me con la semana que viene si es que alguien quiere reconocerlo

Voz 18 15:59 el perfecto perfecto

Voz 17 16:02 pues caso entiende y el policial les recomendó que

Voz 5 16:05 la huella dactilar la pusiera en la foto para que noche le viene luego

Voz 18 16:10 espero con la gente Manuel Esteban Hakkinen que por cierto hoy sale a la venta hoy o mañana Yuyu hoy a la venta la venta del lado si Yuyu y todo el equipo venga a ver el lado vehículo de cortesía con prólogo de alejando

Voz 1375 16:24 los and y y que es un espectáculo que recomiendo con un montón de anécdotas chistes y una si se sabe reír decís que los gaditanos suelen enviar amarla con indisimulada hostilidad a quién no les cae bien o en otras ocasiones de manera más cariñosa a tienes la pifia en si da la cara en una situación o no lograr esos objetivos bueno eso habláis entre otras cosas no les

Voz 1045 16:42 si la venta del damos un lugar ficticio que en el programa de la Cámara de los balones hemos hemos abierto para para recibir ahí a todos los equipos que caen eliminados de alguna competición siempre lo hacemos con cariño la mayoría de las deseaba también hay algunos que sanos mosquea porque dice que ya que nos reímos de los que llegan pero claro nosotros decimos que todo que para llegar a la venta del Nava hay que jugar una gran final mal mano sabe que juega una final el Cádiz por ejemplo cuando no Sun cuando no subió a Segunda a Primera División el año pasado ante Tenerife pues fue a la venta el nabos el Sevilla cuando Barcelona llega a la venta el nabos el Málaga cuando cuando baja a Segunda División llegue a ser allí sacaban juntando todos y ahí nos reímos todos y la verdad es que recopila los mejores guiones en este libro de la venta de ahí con casi cuatro horas de audio también desde risas hay altamente

Voz 18 17:22 el hablo eh bueno que bueno pues nos reiremos un rato seguro regléis con la venta del eslavo de Yuyu y toda la banda un abrazo chavales a esa cámara de los balones que vaya bien

Voz 5 17:31 oye adiós adiós bollitos

Voz 1375 17:33 esto también es el derbi esto también es el derbi ya está bien hombre de tantas tensiones y los encapuchados se por esto es el derbi también espectáculo fútbol y risas vacile y piques que los hay y los seguirá habiendo toda la vida E H te voy a preguntar por Griezmann e te te voy a regalar un libro otro la venta en la gracias también pechos unas risas eh vamos a reír un ratito tú qué votaría en este debate que está a punto de empezar que debería hacer Griezmann irse al Atlético de Madrid o quedarse en el Barça botas I got a esas personalísimo

Voz 0267 18:03 pero qué quiere decir que que debería hacer de muchas cosas donde los valores de uno de que pone por delante de futbolísticamente los buenos en todos los sitios no jugador Bono ojo en cualquier lado pero hombre donde tendría más opciones de ganar títulos en el Barcelona el Atlético es un equipo que ha ganado títulos en los últimos años pero tienen más opciones en el Barcelona

Voz 1375 18:27 filosofía de juego les igual el estilo de juego del Barça que el estilo de juego del Atlético

Voz 0267 18:31 bueno yo creo que tendría más intervenciones en el Barcelona probablemente entraría más en contacto con la pelota pero igual viene muy bien jugar con espacios creo que jugar con espacios os las está saliendo es decir mal no le viene el Atlético de Madrid Isère la principal figura que esto hay muchos más que lo valoran y que de hecho va relacionado con el rendimiento hay jugadores que cuando dejan de ser la principal figura no tienen un rendimiento tan alto en el Atlético de Madrid desde luego sabemos que lo ves en el Barcelona mientras esté Messi galerías

Voz 1375 19:05 bueno eso es lo que hay que valorar Dios céntimos

Voz 0267 19:07 totalmente votaría que dársena Atlético de Madrid lo ha dicho

Voz 0985 19:11 es el Torres voto apunta lo Javi Blanco primer voto de Axel Torres secas

Voz 0267 19:15 pero Athletic pero por una cuestión que yo siempre tiendo a preferir esto es decidir tiende a preferir que alguien que se ha hecho grande en un sitio y que tienen una simbiosis con una afición contigo bueno se no aunque no sea mi club pero me gusta pensar que que no todo se tienen que rendir a ir a un equipo superior por lo tanto voto voto

Voz 1375 19:34 a ver qué te dicen ahora Jordi Martí Marcos López

Voz 14 19:37 San Antonio Romero y Miguel Martín Talavera

Voz 1375 19:40 antes y con el debate que ya están preparados todos y los oyentes también que cuenta la historia de lío con el hotel del Southampton en su coche que ya son muy ha pasado

Voz 0267 19:47 este martes se jugaba en Inglaterra un partido entre dos equipos que estaban empatados a puntos quién ganaba se salvaba quién perdía prácticamente descendía era una finalísima por el des por el descenso bien el partido era en Swansea Gales si al Southampton reserva un hotel para a dormir evidentemente son si la noche antes del partido como es lógico entonces a última hora a pocas horas de llegar a la ciudad el hotel les comunica por por email que hay un virus en el hotel Illes anula la reserva de toda la expedición y no se pueden quedar a dormir en el hotel pues tras el south Antona además investiga hay al parecer otros huéspedes del hotel no habían sido desalojados del hotel interpreta que es una maniobra para no pues para desconcentra Arles para que es un juego hay un hay un virus dice Un juego sucio para que el Sauzal bueno desde luego no tenga la preparación idónea para un partido importantísimo no se cambian de hotel a última hora ganan el partido cero a uno El día siguiente cuelgan en Trip Advisor una crítica del hotel que les anuló contando que bueno que ellos tenían una reunión muy importante que que habían tenido que ir a otro hotel más alejado de la reunión pero que afortunadamente la Reunión les dio un resultado excelente muy productiva que recomiendan a todo el mundo el hotel que finalmente bueno yo pueriles al ojo que nadie vaya al hotel que

Voz 1375 21:24 presentado elementales les canceló su su recelo yo no pienso ir a ese hotel seguramente les salió el tiro por la culata es si fue una estrategia de alguien planificada con todo tipo de detalles no les salió muy bien sobre todo por la victoria al final del Swansea curiosa la historia por cierto van a terminar al Chelsea leves entrando en Champions al final

Voz 0267 21:42 no creo que lo tiene que ganar al Newcastle en Newcastle

Voz 1375 21:44 a ver Paul te acuerdas porque Ray casa con el Brighton es difícil

Voz 0267 21:47 que estos CD además fíjate que ayer empataron con el perfil en casa si se hubiesen ganado ese partido tenían todavía alguna opción más les hubiese valido el empate del Liverpool ahora tienen que esperar que pierda el Liverpool no creo que el Chelsea aunque ha recortado muchos puntos eh realmente el Chelsea lo dábamos por descartado hace tres semanas sí sí sí y ha ganado muchos partidos al final se ha acercado a Liverpool y Tottenham pero creo que no le drama para pasar Courtois Morata fíjate qué futbolistas que seguirán sin Champions tiene toda la pinta de Inglaterra al final hay seis grandes hay dos se quedan fuera

Voz 1375 22:22 cada año cada algo que uno gane la Europa League

Voz 0267 22:25 el Manchester United el año pasado como habría sido el Arsenal este año pero sí

Voz 1375 22:28 no se quedan fuera bueno Nos queda a media hora del Larguero que va ser dedicada íntegramente al debate entre los falta escuchar en un minuto lo que ha dicho hoy a Andrés Iniesta está Ovalle que estaba en el acto de el jugador del Barça un acto comercial en Barcelona y muy buenas

Voz 0267 22:42 qué tal muy buenas algo sobre su futuro

Voz 1375 22:45 o pues mira tiene fecha ya para desvelarlo

Voz 19 22:48 si sigue sin decir dónde

Voz 1870 22:50 has sin hacerlo oficial pero hoy sí que ha puesto un

Voz 19 22:53 una fecha para oficializar cuál será su destino escucharle

Voz 0165 22:57 el momento de de de anunciarlo pues será será una vez que acabe la liga acabe mi mi compromiso con con mi con mi club igual no es cierto que que hay diferentes opciones intentar decidirme por la por la que creo que es la más positiva en todos los niveles dentro de que eso es complicado para mí pues decir adiós a

Voz 1375 23:20 a a mi club pues nada en cuanto acabe la Liga lo dirá lo ha dicho Iniesta lo desvelará en cuanto acabe la Liga así que vaya donde vaya antes yo esté donde esté

Voz 0267 23:29 preguntando tal pero ha dicho que cuando acabe la Liga dirá cuál será su futuro eh también han preguntado a uno sí reconoce Iniesta que es incómodo hablar de jugadores de otro equipo pero le abre las puertas de par en par al jugador del Atlético de Madrid te escuchan

Voz 0165 23:43 siendo que que Griezmann es uno de los de los mejores delanteros actualmente en Hoy no sé qué pasará pasa en el futuro más allá de eso sí acaba viniendo al Barça pues será un gran fichaje si no pues supo que que se buscaran otras otras opciones pero más allá de de eso poco a poco puedo añadir

Voz 1375 24:04 si acaba viniendo al Barça será un gran fichaje una y uno gracias a un abrazo hasta luego chao Axel Torres hasta no a ver qué dicen estos en el debate que están ya por ahí Antonio Romero Miguel Martín Talavera Jordi Martí Marcos lo están por ahí los cuatro hola Romero que puso las conteo serio ya era los debates no hemos tardado casi dos años pero Asciz que se Miguel Martín Talavera si la tala qué tal buenas noches cómo estáis en Barcelona hola Marcos López qué tal

Voz 14 24:29 buenas noches a todos y estaba por ahí Jordi qué tal Jordi

Voz 1375 24:32 no estás muy bien Manu buenas noches por alguna a Barcelona

Voz 0985 24:35 qué escuchando íntegramente la Algueró no salen de su asombro al comprobar a ciencia cierta que la negociación entre Neymar Madrid ya se realiza sin ningún disimulo y acabamos de conocer por lo menos dos excursiones a Río para negociar no para visitar no para tener un contacto lo digo en contraposición Diyala al voto ya al ruido que se ha montado con el tema disco este fenómeno no no no está usted en su casa y puedo apuntar

Voz 1375 25:02 no es que no no sólo hay un matiz que iba añadir que nadie del Madrid ha dicho que este negocio Renato no

Voz 0985 25:09 no pero como no es no nos con sales oye bueno esperemos a la desconexión

Voz 1375 25:14 esto extensión hilos conectados de nuevo para el debate de los jueves que debía hacer Griezmann de verdad con la mano en el corazón que debe hacer Griezmann el Athletic el Cholo oirse al Barça

Voz 1375 29:25 Antonio Romero Miguel Martín Talavera Jordi Martí Marcos López que debería hacer Griezmann quedarse en el Atlético o marcharse al Barça

Voz 0239 29:33 hombre yo creo que se debería quedar en el Atlético de Madrid por varios motivos objetivos el primeros porque me cuesta mucho encontrar un futbolista del Atlético de Madrid que haya abandonado el Atleti de llegue el Cholo Simeone es el entrenador y que luego no se haya arrepentido me cuesta mucho haciendo memoria durante toda la tarde encontrar uno solo que se haya ido luego no haya querido volver el segundo motivo objetivo en la pasta puede que cuando en octubre empezaron los contactos para que Griezmann se fuera al al al Fútbol Club Barcelona el Barça le ofreciera más dinero que el Atlético de Madrid y creo que eso es un problema que haya quedado como hemos convenio contra el larguero absolutamente descartado porque el Atlético de Madrid le pone veinte netos encima de la mesa que es incluso más de lo que le podría pagar el Fútbol Club Barcelona el tercer objetivo es evidente en el Barcelona va a ser un titular más alguna vez sería suplente yo creo sinceramente que iba a ser titular pero alguna vez le tocaría a chupar banquillo en el Atlético de Madrid cogería otra vez la bandera sería sin ningún tipo de duda el futbolista fundamental del club

Voz 0985 30:34 yo pienso que justamente alejado no mira iba a decirte justamente creo que bonito

Voz 1201 30:39 a Talavera aquí me tenía que haber escogido a carril no pero si el otro día el otro día me dijiste

Voz 18 30:45 uno un nuevo Juno y uno claro chiquitas para nada ha cambiado

Voz 14 30:51 hola después de Antonio de fuentes etarra Antonio

Voz 1375 30:54 claro a ver esto a ver yo justo

Voz 0985 30:56 también te iba a decir que una cosa que creo que le honra mucho a Griezmann es que su decisión si es que finalmente va a Barcelona no es por dinero el otro día Manu me pareció entender que el ofrecen prácticamente pueden alcanzar los veinte millones por lo tanto Cynthia eh

Voz 0239 31:10 más escúchame ahora no

Voz 0985 31:12 lo quiero decirte que ver una cosa quiero decir

Voz 0239 31:15 es veto veinte netos ya lo dejó claro sí sí sí

Voz 0985 31:18 entonces me parece que le honra mucho que su decisión no va a ser por el dinero sino que va a ser una consecuencia de lo que decía Axel bueno poder ganar más poder ganar más títulos es una progresión una progresión

Voz 1576 31:29 eso amenaza relativo eh pero mira pero no no es que sea donde relativo no es que sea relativo relativo encima

Voz 0239 31:36 el cuarto perdona Talavera eso lo hayan muerto en las últimas temporadas es verdad que el Barcelona lógicamente de Perogrullo ha ganado más títulos que la

Voz 1045 31:44 Atlético de Madrid pero el Atlético de Madrid ayer

Voz 0239 31:47 dado a más finales del torneo más importante del mundo que en la Liga de Campeones el Fútbol Club Barcelona

Voz 1576 31:51 cuando el Barça las dos veces ya pero no discutiremos

Voz 0985 31:54 que el que tiene la plantilla con mayor potencial para aspirar a títulos en relación al Atlético con todos los respetos desde Barcelona

Voz 1576 32:00 acaba de entrar el doblete digo yo pero yo pero te digo una cosa Jordi al final aparte de suscribir por supuesto todo lo que ha dicho Antonio Romero

Voz 0985 32:07 esto sí que es una noticia esto sí que lo vale hasta

Voz 1576 32:11 muy que ha estado muy acertado te digo una cosa cuando tú tienes el nivel de Griezmann ganar un título es ser importante en un título el de él lo que quede de Messi en el Barça los títulos que se consigan no te quepa ninguna duda que van a ser los títulos de mí sí como tampoco perdona tampoco lo así como tampoco lo sintió así Neymar que era el tercer cuarto jugador mejor del mundo se tuvo que ir porque sabía que todo giraba en torno a Messi Griezmann le pasará igual como le pasó Andre Gómez como le pasaba Paco Alcácer se ha pasado a Coutinho como Le ha pasado de embeleso como le ha pasado a todo el mundo final es la liga que también se dijo quién

Voz 1375 32:52 debate en el larguero y Sanedrín eran

Voz 1576 32:55 la Liga de Messi es el Barça de Messi y serán los título de Messi y eso Griezmann lo tiene que saber si sabe que donde van a ser los títulos de Griezmann junto con sus compañeros y junto con Simeone va a ser el Atlético de Madrid

Voz 14 33:07 porque si se quedan en Madrid los títulos serán del Cholo siempre del Cholo nunca son de Grima ni ni ni de Diego Costa

Voz 1201 33:14 no no eso no es verdad que no

Voz 14 33:17 no no yo te dejaba déjame sombra

Voz 1576 33:20 pero hombre si ha dicho que no es verdad

Voz 14 33:23 no es verdad es decir los títulos con razón sondeo entrenador que ha cambiado la historia de Madrid SA Se considera están título con acaba de decir Antonio llegar a una final de Champions los títulos

Voz 1576 33:32 a Guardiola a los títulos de Messi no eran los títulos

Voz 14 33:34 a Guardiola en aquel momento en Artesa de Messi en aquel momento eran los títulos de Guardiola pero dicho esto a mí me parece respetable que un jugador después de cuatro años cuánto ha ganado Blindman en el Atlético de Madrid en estos cuatro años

Voz 1201 33:46 si hubiera marcado un penalti uno en Liga

Voz 1375 33:49 lo mismo vale que aranesa perfecto

Voz 1201 33:51 la cabecera Antoni ciudad marcó un penalti claro claro que lo mismo que la estación de conmigo o que por cierto en el Barcelona Soy una final de la Liga de Campeones el penalti no lo iba a tirar no les va a tirar Griezmann y lo tiró Griezmann

Voz 14 34:02 es que cuando estás cuatro años en un equipo no ganas nada ya hace un año que se quería ir no no al Barça se quería ir de Atlético Madrid esos sale tala porque la contado en la Cadena SER desde hace once o doce meses pero se quería ir del Segrià el Atlético de Madrid ha sido no hace un año

Voz 0985 34:17 pero Talat es que si tú le preguntas al Cholo incluso el Cholo Simeone ve con buenos ojos la progresión profesional de la gente a la que él quiere o no es verdad sinceramente si sale sí sí lo tengo asumido fija lo tiré merece ese auto profesional

Voz 1576 34:34 mira os digo una cosa para que ya no para que ya no puede rebatir te aseguro que si esta noche pudiera entrar Antón

Voz 18 34:41 con cuidado quedaban Jordi atar a hacerlo

Voz 0985 34:47 la tengo educado de tal forma que si ve que en el debate ya algo que no les gustaba

Voz 1576 34:51 no mira yo digo una cosa te puedo asegurar Jordi que si esta noche tal día como hoy Griezmann pudiera llamar para participar en las llamadas yo creo que hoy diría que se quedaba en el Atlético de Madrid porque yo pero que si al final si al final no lo hace pero estaba claro porque llamar padecerá será pues la clave por la cláusula de penalización por cosas que pasaron hace muchos meses pero él sabe

Voz 14 35:13 que el Atlético de Madrid pero el clérigo año piensa opción empleo

Voz 1576 35:16 el crecimiento empleo crecimiento de lado la opción de poder ganar los títulos más grandes porque he estado en finales de Liga de Campeones esté una final de la Europa League ha quedado segundo en liga peleando por el título prácticamente casi todos los años tal más jornadas el Atlético de Madrid le da esa posibilidad y encima además de ponerle un gran contrato le pone que él es el Faro junto con Simeón y el resto de jugadores para hacerse grande y eso sinceramente le podrá dar muchas cosas le podrá borrar muchos títulos alrededor de Messi pero eso no

Voz 0239 35:45 del Barça una pregunta cosas Dati que espera espera un momento Jordi porque me perdona Jordi pregunta barco porque tú cuando cuando no juega el Barça o quitan la radio o apagan la tele no es siempre

Voz 1375 36:00 siempre es bueno

Voz 0239 36:01 yo yo digo Marcos haciendo memoria me puedes decir un futbolista no

Voz 14 36:06 sí me haya abandonado no si tiene razón que ha llamado

Voz 0239 36:08 la la del Atlético de Madrid con Simeone que sea más feliz que en el Atlético de Madrid

Voz 14 36:12 ningún futbolista admira no y además te voy a poner el ejemplo de Arda Turan que era la estrella del Atlético de Madrid viene al Barça y fíjate como está aquella de hecho

Voz 1201 36:19 vale la pena que dime con Talavera no no no no no te doy y con Axel llevamos cuatro uno no no Axel lo he dicho esto aquí no tiene Hansel no me lo bueno no hay que siempre lema no

Voz 14 36:30 por una parte que Axel no diera todavía el nivel el debate dicho esto a mí la pregunta que le haría Griezmann es por qué te quieres ir de Atlético de Madrid porque quieres jugar con Messi hay jugadores que quieren jugar con Messi yo lo entiendo porque en la medida que juegas con Messi es mucho mejor futbolista acaso no era mejor futbolista Neymar jugando al lado de Messi que jugando en el París san Germain o que está haciendo Neymar ahora quiere volver a España la Liga española como lo puede al Barça se tendrá que ir al Madrid por qué porque sabe quiénes

Voz 1201 36:59 te lo mejor era el Barça no no no hombre no no puede vuelve Alba

Voz 14 37:02 esa eh tú intermedias que no tu entender es que Neymar volviera al Barça horas pues yo te digo una cosa yo te digo una cosa

Voz 0239 37:07 que al final Neymar acaba vistiendo de de madridista yo no tengo ninguna duda que va a ser Neymar más grande en el Real Madrid completó la conducirán al lado

Voz 1201 37:18 no no no les pongo jugadores a vale vale poco la promesa dio en el Barça no es el debate pero la proyección internacional de a robar so tan sería más grande en el Madrid que en el Barça pues una cosa

Voz 14 37:30 en el campo perdona Jordi gris no el lo río vamos

Voz 1201 37:32 los así muy rápido Blindman en el Camp Nou al lado

Voz 14 37:35 de Messi al lado de Busquets al lado de Rakitic sería mejor jugador de lo que es el Atlético de Madrid donde ha sido capaz de llegar a una final de la Europa League pero tal Omar respondidos

Voz 1201 37:44 no así lo mejor cuatro años ha sido mejor ganado

Voz 1576 37:49 por no ha sido mejor Coutinho el del Barça Liverpool o mejor del cuatro me sido mejor dentro el del Barça que del Dortmund has visto mejor

Voz 1201 37:59 no tengo un día es el Valencia que el del Barça a Paco Alcácer

Voz 1576 38:05 es que eso no es verdad que final el que siempre luce el Barça Idol eclipsa a todos los demás es menos folk porque eso es que está muy bien entonces entonces no va a ser mejor Griezmann al lado Jordi tal

Voz 0985 38:19 a tal al exige a Griezmann pues por una cuestión de sentimientos una identificación con los colores que tú le puedes exigir aún Koke como quiso exigimos a Puyol o a ser

Voz 1576 38:29 el problema que yo

Voz 0985 38:31 ando de un jugador francés con todos estamos hablando que han designado en la Real tú no les puedes hacer esta exigencia oye tiene todo el derecho de crecer profesionalmente tiene todo el derecho de jugar con el mejor del mundo y de todo el derecho de aspirar a ganar tantos títulos como los de vamos a demostrar que ponen en nuestro sitio los oyentes hola Pedro buenas noches buenas noches me donde las llamas Pedro de Toledo de Toledo estás aquí cerquita hombre de años tiene espero que años tienes setenta setenta y tres del Barça del Atlético de ninguno soy del Madrid eres del Madrid muy objetivo más o menos objetivo en esta historia qué crees que debería hacer crisis eh

Voz 7 39:12 ese momento mira eso los estado sobre sobre valorada es verdad lo mínimo que se puede intentarse ve justo no que te parece yo creo que es muy difícil pero sí es verdad al menos vosotros que queráis opinión se debería se intenta al menos ser justo

Voz 1375 39:33 exactamente

Voz 7 39:35 hay colaboradores de hay hay

Voz 0985 39:37 el objetivos ni justos

Voz 7 39:39 efectivamente a eso estáis los oyentes poner un poco

Voz 1375 39:41 qué orden aquí ponernos en nuestro sitio qué crees que debería hacer Griezmann

Voz 7 39:46 yo yo al Atlético de Madrid pero me quedé yo menos al Barcelona

Voz 0985 39:52 a ver si yo me tengo que ir a un equipo que como como

Voz 7 39:57 para mí bien porque es un gran jugador pero al Barcelona no le Barcelona va a pasar igual que una ya era era era un un jugador clave fue al Barcelona desapareció hay tele me ha pasado igual

Voz 0985 40:14 el que fuera no se debería al Barça

Voz 7 40:16 no porque es que mira no es lo mismo llegara a llegar al Barcelona o estás con Madrid que juega cerrado viables y Lapid yo para eso va este jugador es extraordinario que tener que jugar ante equipos que se van a cerrar siempre iba también muy poquito espacio más no es un buen jugador que quería Gordon lo que esto es humano es un goleador es un jugador que no lo dijo Otto Pérez Barcelona va a fracasaron rotundamente

Voz 1375 40:47 al espacio has estado enorme señor explica muy bien

Voz 18 40:49 Pedro de Toledo voto para Romero para Talavera

Voz 5 40:53 ella es que me voy a decir una cosa claro que sí hombre pero yo estoy ahí

Voz 0985 40:57 sí verdad Pedro saludo igual igualmente afectuosa para ti

Voz 7 41:03 es que no mira la dando Osoro y que tienen que ver lo del debate de hoy me está hablando de que esto con con Grima que que se conecta con el mal

Voz 1375 41:15 que no saben vivir sin en Madrid Pedro hambre

Voz 18 41:18 ese Mastella Pedro esa pastilla se ha inventado todavía en la llega gracias por llamar Pedro por el voto

Voz 5 41:23 bueno es un saludo seguro pero igualmente Pedro

Voz 1375 41:27 hasta luego hasta luego uno cero para para Talavera está por ahí Luis hola Luis buenas noches sí buenas noches

Voz 0985 41:34 cómo estamos hombre quién donde nos llama Scud escuchándolos así me gusta desde Badajoz qué tal noche hace por ahí bien buena no muy bien una noche estupenda espectacular

Voz 1375 41:45 digo tranquilito en casa como Dios bueno y qué crees que debería hacer Griezmann

Voz 7 41:50 pues yo no sé lo que yo no sé dónde la cabeza ese hombre

Voz 32 41:56 sí

Voz 7 41:57 yo estoy muy de acuerdo con ese señor que acaba de poda Pedro sí hombre yo le digo

Voz 32 42:03 vamos a ver

Voz 7 42:04 lo mío ven aquí sabe dónde te de qué le preguntaría eso no a él él no lo sabe por supuesto al representante se que tiene su hermana si si tú sabes dónde te va a te digo me lo sabes yo no sé preguntárselo y a Maradona a Laudrup a a los a Figo preguntárselo a todos los que son

Voz 1375 42:34 el tiempo no

Voz 7 42:36 no sabemos dónde al meteorito es que hay veces que para ganar hay que perder ahí el te vayas te lo que el que el que manda lo sabe lo sabemos todo

Voz 32 42:54 mientras que ahí

Voz 7 42:56 sí está ahí porque es el que manda creo sinceramente yo mucha pague tres ex se equivocó el número de casa cuando se se Orsay parte yo lo que sea ahora lo mismo que hizo Maradona no hizo lo mismo digo lo mismo que hizo Ronaldo lo mismo que hizo Schuster que es una serie de cosas

Voz 33 43:23 entonces tú sabes dónde te vas a meter conmigo Jordi te quiero decir que todo es mejor quizás quede no sé dónde ahí ahí ahí para que no lo decía por decirlo todo

Voz 0985 43:35 yo me sé tú cómo espera blanca

Voz 7 43:39 sí que nadie está inventándose nada que eso está ahí alguien dando nadie nada eso está ahí

Voz 1375 43:45 dice Jordi de Kiki poderes Luis

Voz 7 43:47 eh yo soy yo soy del fútbol a muy bien

Voz 0985 43:51 perfecto como Antonio Romero por ejemplo creo que también unos días el Racing

Voz 18 44:00 gracias por el voto Luis buenas noches dos cero para para Talavera asimilado

Voz 14 44:04 qué miedo da ver a Griezmann en el Barça

Voz 34 44:06 es el resumen de eso

Voz 1375 44:08 bueno de momento dos cero a ver qué dice Francisco que puede decidir el debate hola Francisco

Voz 7 44:13 por algunos números llama Francisco

Voz 32 44:16 yo es que Villa de Sevilla basado al derbi el sábado no si yo no voy del Sevilla Córdoba bien es caro pero yo voy sevillista no yo sí sí hubo Gemma

Voz 1375 44:32 nadie Sevilla grano

Voz 32 44:34 bueno pues la reacción que no ha dado este domingo con el Real Madrid porque aquí llegaremos claro que el que el que el Sevilla tiene un equipo puedo no lo que pasa es que no ha estado bien bien bien bien preparado como entrenador yo votaría a ver que no era equipazo a ver qué dicen el derbi y es verdad que quiere que debía

Voz 1375 44:58 a Griezmann

Voz 32 45:00 mira Griezmann lo veo lo veo lo mío aunque pueda Fe S a Barcelona

Voz 1045 45:06 muy bien vamos

Voz 32 45:08 ser Barcelona por el clima es crear en el Fòrum falló en el inglés Leño ir donde quiera que vaya entonces allí le valga mucho más más va a marcar mucho más porque no tu madre porque tiene como sabemos todo el año el número uno del mundo se pero es que no que el siempre brillante que es lo mismo marca los goles que fue daba con compañero

Voz 0985 45:40 es humilde como sí

Voz 32 45:43 cómo cómo has de Jordi Alba con Jordi Alba Jordi Alba Conrad que te comes gente mayo indio

Voz 1045 45:52 no caben todos mucho hubo claro y mucho

Voz 32 45:55 sé que correr mucho menos

Voz 0985 45:56 a ver que ocurre mucho menos eso son por tanto eso lo valora mucho gracias por el voto Francisco vamos fatal de tiempo pero esto estaba todavía interesante dos uno para ver a no estar en la Liga déjalo así dejar tropas a las Jordi para Márquez quedan dos llamadas más la Pepi muy buenas hola

Voz 6 46:13 que hay muy que ha ido donde no sea más de Málaga

Voz 0985 46:16 de Málaga pues mira en primer lugar a Podemos

Voz 6 46:19 pues sí sí que tengo dos GM ha ido Málaga que se no hay dos segundas

Voz 1375 46:23 es verdad

Voz 6 46:25 ahí ha pasado entre todos lo mataron ayer sólo se murió

Voz 0985 46:28 correcto

Voz 6 46:29 Ike Ike este no va Iniesta esa Fénix se verdad sí yo creo que viví más se debe de Barcelona

Voz 1045 46:38 tomo empates a jugar fueron

Voz 6 46:41 en el mejor jugador del mundo que el burro Romero del turbo sí yo creo que sí que se debe de iba triunfaba brillantes iba a título

Voz 1375 46:54 pues nada pero el interés del Barça Pepi verdad

Voz 35 46:57 es eres del Barça arresto el fútbol donde yo creo te lo había notado belgas tiene ahí Jordi

Voz 0985 47:06 hombre ahí nota este visto enseguida aquí

Voz 35 47:09 otra cosa daría más pena Pepi que se fue fuera

Voz 1375 47:12 Jordi

Voz 6 47:13 hombre yo creo que se vaya Iniesta que llegó a decir sé que la ilusión de mi vida era ver un partido hubo en el Nou Camp porque yo lo Vito vacío pero me encantaría ve un partido está la ilusión de mi vida pues hasta aquí no lo podía o lo vamos a ver

Voz 1045 47:31 eso crea que va a ser con verla puedes hacer las dos cosas kosher

Voz 35 47:37 sí que te llegue al setenta años

Voz 0985 47:40 no pasa nada Pepi pero yo creo como Jordi