Álvaro: "He tenido once hermanos y, tras lo vivido, he decidido no ser padre"

Voz 1 00:00 inaugura la madrugada al novecientos cien ochocientos Álvaro y lo hace desde Murcia buenas noches hola buenas noches qué tal Álvaro muy bien Adriana

Voz 2 00:10 llamaba porque me ha chocado un poquito el tema esta noche me han llamado para comentar que yo tengo una familia numerosa

Voz 1 00:20 malos once hermanos

Voz 2 00:23 sí la verdad es que siempre que lo comento decía que si tienen que saber Televisión ellos toro he podido cumplir treinta y tres años el día veintitrés de este mes de mayo sí que esto que vivimos en una sociedad que te inculcan muchísimo que tiene que tener hijos que no te puedes con un hijo porque se queda etc etc pero bueno la realidad es que cada hermano cada uno es totalmente distinto nadie te garantiza de que estar que te vaya a proteger al estilo

Voz 1 01:04 claro que no por el hecho de ser hermanos significa que vaya a ejercer como tal

Voz 2 01:07 pero también es un paso a la sociedad yo creo que que es un despertar yo actualmente estoy casado tu basado co co pareja con un chico ir en el domingo ocho estamos muy felices nuestros de que no conocimos y establecimos unos códigos un código era que no íbamos a ser

Voz 1 01:29 que no van a ser padres lo tenían claro los dos

Voz 2 01:33 yo yo tenía claro aquí mi pareja en aquel momento no lo tenía claro y yo lo que hice dejar claro Adriana

Voz 1 01:43 antes de comer y la verdad es que él que es un tema que debe tratarse en pareja porque

Voz 2 01:48 es un tema conflictivo por eso yo cuando no conoce como yo recuerdo que es la que es tema de conversación y dije mira yo quiero estar con una persona pero no quiero pero elijo elijo mi felicidad lo sé dijo a mí no me van a dar la felicidad que yo elija elijo ser feliz lejos el libre dijo a vivida el hijo de dormir quemar allí las pero no quiero tener hijos no siento necesidad conmigo pues tiene que ser así pues entiendo mucho pues a lo mejor pero en este caso me comprendió ya de hoy no me arrepiento no me arrepiento de la decisión tomada yo pienso que el día Adriana para ser padre madre Quillo

Voz 3 02:35 los

Voz 2 02:36 a eso que me diseñó era un rato a señora disciplina me enseñó a las herida el cariño el amor porque dialogue más

Voz 3 02:53 lo dijo

Voz 2 02:54 el está mostrando más afectividad que si dialogan menos Mi padre me dio grandes lecciones solamente con una mirada quien temió lo que hacía o me quería

Voz 3 03:07 qué

Voz 2 03:08 inusitada nunca la cima en un cachete Mi jamás hay bueno pero cuando la educación cara hijo toma consideró que la educación que quiere tomar eso de culpar a los padres también lo veo un poco exagerado como si nada

Voz 1 03:28 no no no no Álvaro que usted como familia de once hermanos habrá visto que ha misma educación personas muy diferentes totalmente que número dos hermanos usted Álvaro es pequeño

Voz 2 03:43 de tres a uno soy los cinco te quiero decir que vamos que no que no si tan mayor como para vestir de una familia tan numerosa fíjate a yo creo que cuando te diría con una familia numerosa de llegar de tantos mano no yo creo que más humilde

Voz 1 04:06 sí tenemos un cuarto

Voz 2 04:07 el baño

Voz 1 04:08 no nada más un cuarto de baño para once más dos trece personas personajes

Voz 2 04:15 sí sí sí sí no sólo nosotros localizado otro hombre a ver los hermanos mayores ya había hecho su vida no pero aun así si no me equivoco la cuenta sabíamos unos coches todavía Pi pero año los organizamos digamos todos al colegio y estudiamos ahí

Voz 1 04:38 os vamos desayuno porque eso sería lo era una

Voz 2 04:45 dime de cocina llena de leche con desayuno de cada uno pero estoy que esta diría que colabora vamos

Voz 1 04:54 todos seguimos todos

Voz 2 04:58 tanto chicos como chicas no había una yo creo que también es que te conciencia que tiene que colaborar en casa

Voz 1 05:07 sí sí así es como debe ser en todas las familias

Voz 2 05:11 son cosas que ahora mismo hay gente tanto chicos como chicas jóvenes no saben desempeñar ningún tipo de la voz y a mí me causa Kenna incluso yo mismo digo oye sirvió joya pues que yo lo es pero no y luego también aprenden a compartir si la ropa de lo que se ha quedado pequeña luego pasa aquí lo recibe todo coma con más cariño que te tienes que compartir de las bueno a pesar de son cada uno sale de una manera yo he salido muy del yo al bajo una zapatilla además que no me lo compro por comensales inculcar unos valores sigo con esos valores y no me arrepiento porque creo que compremos de noventa euros con noventa contra una zapatillas vaqueros una camisa la compra semanal de comida para quizás realmente no todo el mundo

Voz 1 06:17 no desde luego y menos en la sociedad con ni y vitalista

Voz 3 06:22 pues yo me siento muy orgulloso tengo un perro sea más leído completo mayas en mi hijo de José porque me dijo Si mostró felices los tres no me arrepiento de de esa es muchas veces para cuando adoptadas que es que a lo mejor no soy feliz perdona yo exige el la felicidad no no me mi hijo me quito el sombrero Adriana con con la persona que adoptada eh porque una o o mientras alquiler porque quieren ser padres yo me quito surgido con ir pero vamos lo no quita la represión de un hijo de la feliz completa se puede ser feliz medios yo lo soy yo soy feliz fin de medios no me tengo que adaptar o hacer la lo imponga su libre hacemos libres la nacemos condicionados

Voz 1 07:27 cree usted que aunque haya nacido libre y esta decisión haya sido tomada de una manera completamente libre Álvaro tiene algo que ver el haber tenido once hermanos para ahora no querer tener hijos

Voz 2 07:40 exacto que él no los once menos y no en el en la decisión de que de que una madre no mira a todos por igual

Voz 3 07:53 entonces John

Voz 2 07:57 me gustaría tener un hijo y hacer acciones

Voz 1 08:03 usted ha sentido eso sí tras

Voz 2 08:05 ante quién diga que con un hijo y con otro distinción es totalmente falso

Voz 1 08:13 pero tanta distinción para notarlo entre once

Voz 3 08:17 se se

Voz 2 08:21 pero bueno yo vi más en los hermanos evidentemente no lo de que haya sido conmigo solamente hay siempre hay predilección como una mascota tu cuenta en las a todas iguales pero siempre tiene predilección siempre is sí que es cierto que eso Keith te hace plantearte decir tener un hijo no es algo vas a tener un Dios la responsabilidad es estar al lado del el camino de la vida para todas la evidentemente no es una cosa que llega un que tu hijo pues independencia de ahí que en lo único malo quizás la decisión yo de no tener hijos eso no porque yo estaría ahí por tiene lo bueno de lo malo lógicamente me tocaría la parte sufriendo

Voz 1 09:11 ya

Voz 2 09:12 esto no podría ser egoísta de tener un hijo y cuál es el problema más no no estar ahí

Voz 1 09:21 entiendo entonces Álvaro que si usted fuera padre su paternidad sería de esas que se conocen como completa al cien por cien

Voz 2 09:30 total lo que permitiría la libertad

Voz 1 09:33 que tiene ahora

Voz 2 09:35 totalmente totalmente a TV era un niño

Voz 3 09:38 no

Voz 2 09:39 primero hablado con mi hijo con mi hija tendría conversaciones para que mi hijo tuviera confianza hay que estaría Apple TV hijo lo que necesitas Ile de inculca haría mucho mucho amor porque el dinero pero al final cuando él nosotros echamos la vista atrás quitar tú también nula pues que tú recuerdas recuerdan los te llegaron a comprar recuerdo al afectó que te da

Voz 1 10:12 los momentos momento que te da

Voz 2 10:14 daba con un simple bocadillo de mortadela no con el cariño con el que te lo daban o recuerdo el bocadillo de mortadela recuerdas el cariño no con la que te lo da los recuerdos ese momento

Voz 3 10:29 yo a la hora de ser madre sería de eso padre intentaría aquí mi hijo ya de mañana con el acceso de méritos tal tal y la verdad es que sí

Voz 2 10:44 tuve la gran suerte de tener un padre que que se va por la mañana y frío yo diez y cayese nieve este cogían ciclomotor en falto de comer tuve estudio mi formación de educación pero hoy en días a tu padre bastante tanta o terapeuta que soy puedo decir que empata complica

Voz 1 11:10 es usted terapeuta

Voz 3 11:11 sí soy como profesional hay bastante complicada sobre todo porque

Voz 2 11:20 como acabamos hablando de cada hijo sale con una educación muy distinta ilustra la sociedad el culpable padre que dice que la culpa la tiene padres llevar cuidado con así de aquellos que a lo mejor eso padre tan sufriendo un calvario porque todo pasa por la ciencia son a que no acepta que su padre le digan esto no está bien

Voz 1 11:45 sí o que no aceptan a lo mejor sus propios cambios no que es verdad que es una etapa compleja

Voz 2 11:51 muy fácil culpar a los padres ante la educación de lo de los hijos y yo me pongo en el lugar de los padres digo que complicado debes los no porque me imagino que ningún ninguna madre quiere lo peor para su hijo ni que esté metido en problemas nunca pero bueno la sociedad sabes tú que realmente muy fácil de te tachado de culpa guión como todo eso lo veo lo veo hoy bien

Voz 3 12:18 todavía me da más impulso para decir que lo que son bregó con los padres están ahí cien por cien con sus hijos

Voz 1 12:26 sí

Voz 3 12:27 me quito sombrero padre que llamaban a sus hijos en cómo estás cómo es cómo te va a estar ahí tiempos fría

Voz 2 12:35 sí

Voz 3 12:35 me quito el sombrero que recuerdo mucho

Voz 2 12:38 mi padre porque mi padre si finalmente el padre darle no y a fijar en ETA es cuando yo tenía siete años

Voz 3 12:49 falleció en un accidente de tráfico ahí

Voz 1 12:54 me era

Voz 2 12:56 diecisiete años que complica complicar al Adriana yo te perdió nueve aunque lo mío con nueve años lo perdiz de una rara enfermedad no diecisiete perdiendo padre yo los diecinueve han dicho yo estaba viviendo con mi pareja y yo dice no estaba llevando unas

Voz 3 13:17 esa una economía uno el alquiler pagando un alquiler una luz agua o la comida yo tenía dos trabajos uno de Lourdes habían leído todos los libros

Voz 1 13:28 imagen

Voz 3 13:29 trabajaba de domingo Vigo con muchísima responsabilidad hay te puedo decir que bueno yo es la primera vez que Jiménez fue a ver la película que él hace promoción con esto eh

Voz 2 13:43 para que a la hora de Torrente cuando le hizo la que Belén Esteban que risa de todas las fue la primera vez que yo fiar cine creo que tenía tú sabes que Adriano porque tendría tengo únicas

Voz 3 14:03 tengo mi trabajo y hoy en día realmente

Voz 2 14:08 ha sido una trayectoria bastante difícil porque hay que privar de mucha cosa te salir de este de fiesta tiene que tener muchísima caber a convivir que ha tampoco al principal es fácil si todas las Hero he luchado tanto con mi pareja que ahora mismo llevamos quince año junto a quince años que yo volvería a vivir todo lo que he vivido porque si no no sería la persona que soy yo

Voz 1 14:40 nada más hasta aquí

Voz 2 14:42 lo repito para nada cuando yo creo que se debe todo lo que he conseguido con sacrificio con respeto con honradez con sencillez con humildad

Voz 1 14:54 para nada ni entiendo ayudado que sin ayuda de nadie

Voz 3 14:59 por supuesto por supuesto finalidad de mi padre se mal todo y cuando se marchó mi padre pudo más el dinero el dinero pudo más que el cariño

Voz 2 15:16 ha sido el único damnificado evidentemente

Voz 1 15:19 no tienen hacen con su madre

Voz 3 15:23 te puedo decir que realmente cuando

Voz 2 15:27 a mí me pasó lo que me pasó yo tuve que el la relación con esa persona cuando fallece un parapeto que darle poder a esta esa señora pensando que que iba a que iba a vender la propiedad lo que hizo fue hipoteca me hizo una taza económica en el banco a mí

Voz 1 15:52 entonces pues con sus hermanos se tiene una relación algo más atrás no con todos

Voz 2 16:01 realmente hay cuando cuando hay el dinero cada uno todos a subir cada uno toma su camino evidentemente porque es muy duro que cada uno lo vivió de una manera en encuentra pero cuando tú no te espera tampoco una personal es económicamente

Voz 3 16:16 ella lo hizo ella lo hizo tuvo el valor de

Voz 2 16:20 de un hijo yo que lo ayudaba económicamente todas las que le llevaba comida le pagaba el teléfono móvil que hacía todo lo volvería a hacer porque no me arrepiento lo vuelvo a repetir Adriana no me arrepiento a mí esta persona metáfora

Voz 1 16:37 se quedó con solvencia

Voz 2 16:39 a ver su padre que era un piso y lo que hizo el piso para ir a comprar una casa fue lo que me dijo lo que hizo fue hipotecar le iba ir base dinero y darle el dinero tiene que dimitir

Voz 1 16:55 que fue entiendo a los hermanos favoritos

Voz 3 16:58 hay ya está

Voz 2 17:00 entonces claro eso tú a lo mejor poner la radio a joder qué historia no estoy preguntadas por qué ocurrió Álvaro porque yo en ofende porque evidentemente a los a una madurez en la que tengo hoy día no pero yo entonces no sabía de un buen ni nada yo ya te digo pagaba hasta el teléfono móvil todo cuenta yo ya me di cuenta porque evidentemente tuve que solventar la situación era una a hay muchos papeles y lo pase muy mal pero pudo más el dinero

Voz 3 17:36 que el mundo

Voz 2 17:38 es muy triste decirlo belleza que me está escuchando día triste

Voz 1 17:44 sí otra claro claro ahí fue cuando me di cuenta de

Voz 2 17:50 el valor que yo no tuve que quien hubiera tenido nunca lo tuvo ella guarda rencor Adriana

Voz 1 17:57 no lo sé no

Voz 2 18:00 no sé si eran hay que dejarlo hay que para ganar hay que estar en paz porque Adriana porque cuando uno hace las cosas de corazón

Voz 3 18:09 eh

Voz 2 18:10 no se tiene que guardar rencor me quedo con mi padre que en la época preciosa que yo viví lo momento yo vi me quedo con lo bueno que he hecho en esta vida hay que vivir en paz es lo que para nada

Voz 3 18:26 en la guerra todo el mundo pierde todo el mundo piel Adriana yo día yo me veo

Voz 2 18:33 veo que la vida actuando en lo que a lo mejor por un lado Nicky

Voz 3 18:38 me lo ha dado y estoy muy agradecido a la vida

Voz 2 18:42 soy una persona tremenda has ido toda la mañana y adiós al padre y a mi hermano por estar ahí

Voz 1 18:52 sin por tener todo lo que esté

Voz 2 18:54 el vídeo de dónde dónde quiero ir es un muy importante la vida

Voz 1 19:05 Álvaro pues ha sido un placer conocerlo muchísimas gracias por haber sido tan sincero y para acercarnos su historia y también la de su familia

Voz 2 19:13 ha sido un placer enorme os hemos hay muchos

Voz 3 19:16 sí

Voz 2 19:16 aquí o mando un beso muy grande al equipo y hace una labor maravilloso