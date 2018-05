Mario: "Tengo 41 años, ocho hijos y un nieto de siete años"

no me digas cómo es eso

me escribe escribe Pokemon en Twitter y cómo se puede era ocho hijos me parece complicadísimo con los tiempos que corren

yo no me voy a trabajar tanto yo como mi esposa

sí sí lo sé lo sé lo sé es que la gente cuando nueve Sven traerá a lo mejor en una sidrería aquí me preguntan que si mis hijos me van a cómo va a ser tu hijo de Dios mío

claro no me dice

Voz 1

05:08

pero bueno yo siempre lo he dicho ahora lo que nos queda que no Sagan ya lo hago mis abuelos pero que los creamos las generaciones todas juntas que no es de tener salud para estar todos juntos nosotros pues todos los hijo los creemos por igual para todos por igual no podemos ver que que le falte de nada ningún me preocupa a mí me todos aunque tengan sus propias casas Si propuso sus pues trabajos visitarlo los visitamos todos los días o llamadas de teléfono o lo que sea