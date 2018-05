Manu Carreño: "Neymar no me parece ni mejor que Messi ni mejor que Cristiano"

Voz 1375

00:00

bueno enseguida vamos con el debate de Griezmann antes en os hablamos de Neymar que como veis no hay día que no salga una información casi siempre desde Francia más que desde Brasil de su futuro de su inminente salida de del PSD es algo que está escrito no sé dónde ni cuándo pero está escrito no vamos no te hace falta ni ser periodista Ny hacer El Larguero no hicieron comentarista ni un tertuliano lo sabes casi casi igual que nosotros que en algún sitio está escrito que Neymar va a vestir de blanco porque lo quiere el Real Madrid porque lo quiere Florentino Pérez porque Neymar está como loco por la música pero como loco e hice que llegó al PS oye yo creo que el se dio cuenta rápidamente de que salía no era para él ese club no era para él y que era una especie de bueno de estación de paso para no saltar directamente del Barça al Madrid yo creo que en eso casi todos coinciden ahora hay que ver las pretensiones que tienen en el PS oye de mantenerlo más tiempo o decirle mira si de verdad estas como loco por salir Pirate ya porque nosotros volviendo locos muy contento no están con él ni los compañeros ni la directiva ni los aficionados es difícil iba a decir que abonar a todos no tampoco es exactamente extintos cabreo pero contentos contentos no es que estén porque implica o implica no es quiere le hayan visto no es un jugador que hayas dicho es que ha venido aquí está matando por esta camiseta porque este club por esta ciudad neymar es cómo es para lo Bonnie para lo malo un pedazo de futbolista que yo ya dije en su día yo no lo ficharía para el Real Madrid yo me parece un jugador con muchas cosas buenísimas en unas condiciones futbolísticas espectaculares pero todo lo que te genera alrededor me parece que al final acaba penalizando más que lo bueno no me parece ni mejor que Messi ni mejor que Cristiano a mí no me lo parece ni al nivel no es que no lo parezca mejor que ellos es que no me parece que esté al nivel de ellos Messi e hemos visto lo que ha hecho el Barça el proyecto que ha hecho en torno a él con Cristiano hemos visto el proyecto que ha hecho el Madrid en torno a El ganador de títulos individuales y colectivos con Neymar está por ver está por ver que lo consiga el proyecto e conformado en torno a Neymar crezca al nivel del proyecto que se ha hecho con Messi o del que se ha hecho con Cristiano pero es mi opinión ahora sabiendo como sabe el PSOE que se quiere ir la duda es si le van a dejar que se vaya o no pagamos doscientos veintidós kilos por ti y tú te quedas aquí o a lo mejor no el Madrid está agazapado a la espera de ver qué pasa con esa relación entre el PS y Neymar que ahora tiene la cabeza en el Mundial jugar con Brasil y nada más y su futuro después del Mundial ahora en el Madrid tienen claro que no quieren romper relaciones con el PSOE porque siempre han sido muy buenas no las van a romper por Neymar pero también saben que su filial el jeque de de de el presidente del Paris Saint Germain accede a negociar hice mira esto es incontrolable y estoy un año más mejor que se vaya porque más de un año no va a estar si eso ocurre el Madrid intentaría este verano fichar a Neymar que es muy difícil por supuesto dificilísimo por supuesto que si no voy de este año no pasa nada por supuesto porque Madrid fichara a más gente no sólo va a animar cuando pueda tiene más jugadores en la cartera pero que si el PSE le da el OK para sentarse en una mesa y negociar de tú a tú con el Madrid el Madrid intentaría este verano fichar