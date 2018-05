"Políticos y marcas buscan esa atención que está en las series"

Voz 1 00:00 con Pepa Bueno

Voz 1727 00:17 pues no es un esclavo sin estos diez segundos usted ha identificado Adanero Vargari en la protagonista de Juego de Tronos sepa que no está solo un ochenta y cinco por ciento de los españoles ve series uno de cada dos lo hace de forma habitual son datos del Observatorio de las series que ha elaborado la empresa demoscópica My Word y la empresa de marketing Good una encuesta que confirma que las series están cambiando nuestra forma de consumir y de entretenimiento y cultura de vivir siete de cada diez consultados reconocen que ahora dedican menos tiempo a otras cosas a cosas como ver la tele leer incluso dormir Roberto Torija

Voz 1827 00:56 más de la mitad de los serie filos dice que las series son importantes en sus vidas de hecho nueve de cada diez habla normalmente de ellas con sus amigos sus padres

Voz 3 01:05 así es ignora visto está fuera las conversaciones los jóvenes o sea relacionan mucho a través de las series sus conversaciones giran en torno a las series en los personajes de

Voz 1827 01:18 es Alexia Dodd fundadora de Good una empresa dedicada al marketing de contenidos de entretenimiento son también los jóvenes dice los que serán auténticos maratones uno de cada cuatro consumidores de series ha llegado a estar más de seis horas en cuanto a series como Stranger Things o Juego de Tronos pero a pesar de todo cuatro de cada diez encuestados dice que no tienen tiempo para ver todas las series que les gustaría además uno de cada diez se inspirado fuera un personaje de serie para hacer cambios en sus vidas

Voz 4 01:48 el enfermizos y familiares para ahorrar tiempo y evitar echar las aburridas soy el doctor Gregory House

Voz 1827 01:55 en más de un tercio se identifica con alguno de ellos todavía hoy el irreverente doctor House es el que más interés despierta y quédense con este último término que quizás pone nombre a un sentimiento que han tenido más de una vez

Voz 3 02:07 el ojo uno ese fenómeno de el vacío entre show y show que se produce cuando acaba una serie hasta que empieza otra que te engancha

Voz 1727 02:18 en ese momento de no tenían una serie y en este momento no estoy viendo nada Belén Barreiro fundadora de buenos días buenos días Pepa primero la ficha técnica de de esta encuesta de este trabajo

Voz 0276 02:28 este es un trabajo que efectivamente bueno tienes una encuesta online que hicimos dos mil seiscientas cuarenta y cuatro entrevistas incluye ciento diecinueve series doscientos cuarenta y tres marcas más de mil quinientos atributos decir es un trabajo grande

Voz 1727 02:40 la encuesta confirma que las series ya no son sólo producto de entretenimiento no uno más sino que condicionan la acabamos de contar las relaciones personales que unen a las personas en una misma conversación en el mundo que vivimos Belén eso tiene mucho valor no mucho

Voz 0276 02:53 ximo valor las series de hechos reúnen varias características que tiene muchísimo valor primeros te valor integrador que no es poca cosa en una sociedad que cada vez esta más fragmentada hay polarizada hay pocas cosas que nos unen no unen algunos valores pero unos unen cada vez menos cosas no yo creo que las series desempeñan este papel de ser capaz de integrar a mucho gente y da mucha gente en torno a esa gran conversación común no

Voz 1727 03:19 cumple el papel que cumplía la tele antes cuando toda la familia se reunía verla solo que ahora se ve cada uno en su casa y a la hora que quiere pero las conversaciones común

Voz 0276 03:27 ya pero con con elementos diferenciadores si es que acapara mucha más atención mucho más tiempo de lo que lo hizo nunca la tele lo habéis hablado ahora de los maratones de series es espectacular el tiempo diario que les dedicamos ir y esto es un elemento muy importante Vorganov en acabamos políticos las marcas etcétera Todos están buscando esta atención es el tiempo del consumidor o del elector y ese tiempo desatención está ahora mismo en las series

Voz 1727 03:54 os concentra más atención que casi ninguna otra cosa

Voz 0276 03:57 sí o sea de hecho nosotros lo hemos visto en el tiempo libre dedicamos lleva más tiempo a las series bastante más tiempo de lo que dedicamos a estar por Internet en el tiempo libre o hasta en redes sociales que sin embargo se habla mucho más de redes sociales no no pues el tiempo de los sea lo único que supera a ver series ahora mismo es estar con la familia con los amigos pero es que también sabíamos que con ellos estamos hablando de series

Voz 1727 04:19 viéndolas no viéndolas instalaran debilidad de Berlanga el móvil mientras

Voz 0276 04:24 vas de un sitio a otro aprovechando los tiempos muertos efectivamente esos algo que sobre todo hace unos jóvenes no luego hay otro elemento que a mí me parece imprescindible que jóvenes estás mirando pues hay otro elemento que me parece imprescindible que es lo que que es la capacidad de las series ahora nuestros corazones que también es algo que todo el mundo busca cómo se emocionan a gente como se llegan sus corazón no sólo como te prestan atención sino cómo se les emociona Yeats que él datos espectacular uno de cada dos dice que las series Un importante su vida que las cosas importantes en nuestra vida son la salud del amor y el trabajo pero no las series hasta ahora no eran las series no y San Colau ahí entre las cosas importantes en nuestra vida pura sociología osea unen emocionan concentran atención si es decir lo tienen todo en ese sentido y donde empezó semejante un pues en una isla

Voz 1727 05:16 hola aparentemente desierta en medio del Pacífico José Manuel Romero buenos días

Voz 1084 05:21 qué tal Pepa buenos días la legitimación cultural y social de las series tiene mucho que ver con la democratización de Internet y ha sido una carrera de fondo en dos mil cuatro cuando la crítica miraba fascinada Los Soprano The Wire el público joven encontraban perdidos una obsesión

Voz 5 05:36 este sitio

Voz 1084 05:38 su lugar en el que Okur mira varias cadenas generalistas compraron la ficción y fracasaron por aquel entonces no lo entendieron pero ese público ya no quería esperar para ver los capítulos formó una comunidad convirtió la serie en un fenómeno que cambiaría para siempre la relación con la televisión fueron los años duros de la piratería del trapicheo de discos duros es subtítulos durante ese tiempo empresas como Netflix estudiaron a los usuarios los datos de descargas servían de encuestas para anticipar tendencias intereses patrones de consumo en dos mil quince cuando llegaron a España su CEO Reed Hastings puso fecha de caducidad a la emisión lineal

Voz 5 06:16 yo estoy aquí a diez o veinte años cuando pensemos en la televisión tradicional nuestros nietos se preguntarán qué quiere decir no podemos ver a las ocho de la tarde y eso será extraño para ellos la televisión tradicional existirá pero será como el teléfono fijo no es sólo Internet sustituya a la televisión lineal es que cada televisión se va a convertir a una cadena por Internet y ofrecerá contenidos bajo demanda personalizados en cualquier pantalla

Voz 1084 06:39 irrupción de las plataformas de streaming legales a un precio razonable ha otorgado todo el poder al espectador que decide qué cómo cuándo y dónde sus series preferidas esta exploración personal ha llevado a la industria a crear productos para todos los gustos una burbuja también granero de nativos digitales cuyas voces estaban silenciadas que ha servido a la Audiencia para ser más exigente iban Escobar es el creador de Visa vis

Voz 0276 07:01 siempre digo que quizá la edad de oro del espectador de las series porque ha cambiado la exigencia sobre las series ha cambiado esa especie de conformismo y la gente ya no quiere historias confortables

Voz 1084 07:11 somos comprensivos con los antihéroes huimos del chiste fácil nos enfadamos con los giros tramposos aplaudimos con los guiños políticos hay quien las ve sólo para entretenerse otros intelectual en sus discursos críticos pero todos los sería filos coinciden en que en el camino de Perdidos a Juego de Tronos las series han ocupado su espacio en el debate cultural