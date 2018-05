"Las relaciones humanas y el amor son el hilo conductor de cualquier serie"

Voz 1 00:00 a las grandes ciudades

Voz 2 00:09 aves no tenemos abierta la barra libre política de todos los viernes pero hoy también preguntamos

Voz 3 00:15 si veis series cuántas y cuáles

Voz 0456 00:18 en dos horas les vamos a ofrecer una encuesta sobre el consumo de series por parte de los españoles hay oyentes como Mari Cruz de Vitoria y otros que no ven ni una hay quienes ven lo que les echan en la tele como José Manuel de Málaga

Voz 4 00:28 yo soy de los Sims que

Voz 5 00:31 cuando las veo no los veo siempre pues lo veo en la tele de té que no sé qué significa pero sé que se oyen en inglés

Voz 0456 00:42 la crítica muy bien esto de practicar el inglés José Manuel

Voz 6 00:45 buenos días Xavier de Samira vais a mí me encantan la serie de El mentalista también sí o Castle seguir en su momento House Mentes criminales ir ahora elemento Tarik eh me parecen ingeniosos ir muy divertidos por eso el aseo

Voz 4 01:02 de hecho vuelvo a repetir una y otra vez capítulos a veces

Voz 0456 01:06 de dónde saca el tiempo Xavier puesto que además repitiendo eh el capítulo bien de dónde lo saca Elena de Madrid

Voz 7 01:12 pues la verdad es que yo estoy a favor de las series creo que veo entre unas cinco o diez series de forma aleatoria me estoy enganchada a la televisión pero bueno y no me importa que sea reposiciones ahora la que masivo es Amar es para siempre prevé también reposiciones de Hawai cinco cero ver Entre fantasmas del cuerpo de élite etcétera etcétera

Voz 8 01:36 Lucía Desde Mallorca la verdad es que veo quisimos la tele ultimamente ya ha cambiado radicalmente la manera de verla en mi hija de vez en cuando me dice Mami de haber una serie que te va a gustar todas son de zombis que yo me había salvado acude cataclismos pero bueno me quedo haberla con ella porque al fin y al cabo el tema profundo de todas ellas es las relaciones humanas lo que mueve el mundo el amor estamos de acuerdo y una más

Voz 9 02:05 por ello las series las veo él me free soy bastante clásica en el tipo de serie que me gusta aunque veo pedir different diversidad os recomiendo tres El ala oeste de la Casa Blanca Mad Men in la última que he visto que son los que tiemblan de los me encanta bueno un luto feliz fin de semana

Voz 10 02:24 igualmente consuelo de Sevilla un saludo hoy en nuestra barra libre de los viernes Rafael Martín vagar desde Alcalá de Guadaira quiso ya ve pupitre mostrar todo su poderío y apareció entre las nubes y con voz grave de don a su nuevo representante en la Tierra ese pueblo independentista admirado los tu adorada

Voz 0456 02:46 sobre otros representantes en la tierra terminamos con en Irún

Voz 11 02:49 yo quiero hablar sobre Cataluña pero no sobre cuenta va quiero hablar sobre Alfred que lo va a hacer en Jan en Eurovisión con malla vamos va a ser impresionante aunque bueno yo creo que Irlanda con esa canción tan bonita en los puede hacer una competencia muy fuerte y luego está la de Chipre que es mi favorita obviamente la de toda Europa porque nos va a venir arriba vamos a tope atropelló