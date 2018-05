SER Aventureros: Galliguera9000: 21 días escalando (12/05/2018)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena SER

Voz 1025 00:43 aventureros buenos días bienvenidos a hacer aventureros una semana más intentando a partir de ahora iluminaron el camino no se ha aventurado lo que queráis en los próximos minutos alcanzó llegando a estas horas de bañar algún que otro mensaje ya lo habéis escuchado a fondo y es que estamos poniendo los teléfonos en silencio todo el equipo es el aventurero a través de la Cadena SER tanto en la Península como en Canarias de través da la voz de sesenta muy buenas tardes de Radio Caracol en la costa este de los EEUU bienvenido al a fin de semana pasado estábamos en Jerez el fin de semana que viene vamos a menor que os haremos un programa especial desde la carrera en una carrera espectacular que el año pasado estuvimos en donde la gente vamos le le ponen una pasión y ganas de esto de correr que da toda la vuelta a la isla que son ciento y pico kilómetros que madre mía hemos agotado entonces escenas muy bien acaba de dar una carrera en la que se escenas muy bien sí que es verdad la cena el espectacular Ángel Colina qué tal está

Voz 1255 01:42 las pues yo estoy fantástico

Voz 1025 01:45 éxito del programa ulterior no te a través de lo de no sé qué tal venerado muy de verdad el éxito del programa de Jerez ha sido muy bien recibido montones de guasa comentando de felicitando a felicitándote al equipo felicitaba Le vale dándonos porque porque lo hemos hecho un gran programa tras ya el caramelo de una vez que estás hablando como Toti Toti Carmelo entonces pero antes de dar un programa de radio señor lo qué tal estás bueno

Voz 6 02:19 diría yo recuerdo que uno cójase el de nadie que no conozca claro y ahora me está tocando la tierna claro que voy a pierda cosa un tío que te era un caramelo que tiene una sección que se llama al aventurero nazis otro viaje oye hablo de

Voz 1025 02:37 por cierto lo lo voy a contar muy brevemente porque me han me parece una noticia terrible no sé si sabéis que han aparecido muertos dos

Voz 1804 02:46 que lo viajeros en México eh

Voz 1025 02:50 es un polaco y un alemán no estaban desaparecidos desde finales de abril y los ha encontrado supuestamente porque se han despeñado por un barranco pero ya sospechoso que en doscientos metros saludos en los dos raro raro raro pues probablemente alguna cosa extraña están investigando las autoridades mexicanas en México en no recuerdo a Tamaulipas no no sé si era

Voz 6 03:14 ahí no quiero meter las Barrancas del Cobre pero

Voz 1025 03:17 puede ser pero bueno es una historia muy extraña miles de los dos por separado habían denunciado la desaparición de los dos insisto los han encontrado en doscientos metros de distancia en el mismo trozo de carretera hay que decir exactamente lo que ha pasado oye pero Méjico por ejemplo concretamente hay zonas peligrosas para ir en bici pero que hay mucha gente que viaje no le falta nada tamén siempre es la gran mayoría de gente viaje no les pasa nada pero sí pero no pero sí es verdad que espero es que hay

Voz 7 03:45 bueno tú puedes viajar por México y hay muchas zonas de Méjico muchas regiones donde no pasa nada porque pasar nada pero hay otras zonas que son muy delicadas hay cierta

Voz 1255 03:52 Larralde donde hay donde hay gran actividad con el narcotráfico y donde es verdaderamente peligroso viajar no porque porque te metes en zona

Voz 6 04:01 sin querer claro claro desde el desconocimiento eh

Voz 0674 04:03 al estos chavales que aparecieron los restos ya nacido y demás que realmente tuve la mala suerte estos que estaban haciendo un documental que es que estuvieron en el momento indicado en el momento indicado has confundieron y acabaron en un vídeo bueno no sé

Voz 7 04:19 Salvador que las maras armas Salvador Honduras las maras ahora se está dedicando al secuestro también bueno se plasmará siempre no pero que decía el supuesto de turista y el secuestro exprés y todo lo sea que decir que hay que ampliar negocio

Voz 6 04:31 lo eso para dar un dato ganamos están a tiro limpio bien claro de Ortega de la pero

Voz 1255 04:37 eso no tiene precio a dar un dato para no para que la gente no esas a viajar a Guatemala que es un país al que se viaja mucho en las posibilidades de que te atracan aunque tengas un problema como turista en Guatemala son mucho menores que en la ciudad en Nueva York por ejemplo eso es un dato eso es un dato concreto y estadístico porqué porque la maras y los otros grupos de narcotraficantes Si un grupo de mafiosos de tal la violencia que generales entre ellos pero no les interesa el turista no tiene dinero cuando ellos mueven grandes cantidades de dinero el cluster no les interesa entonces es es siendo paradójicamente es mucho hola estoy seguro hay secuestros exprés va lo hacen con gente local gente que tiene dinero necesario Geri Iván López al turista

Voz 1025 05:19 bueno en un instante los termine presentar el programa pero a estas horas déjame que me vaya al Dhaulagiri la semana pasada hablábamos con Carlos Soria estaba muy pendientes del vemos que hay muchísimo viento por cierto y leímos todo lo que pasó en torno un montañero italiano que perdió la vida en el aula hace unos días también y que que supuso un palo duro para toda la gente que estaba en el campo base así que hasta el campo base del dado vamos que ahí tenemos a nuestro querido Carlos Soria ya la carros qué tal estás

Voz 8 05:55 no lo ha abonado ocho con se que volvió no estoy fundamento

Voz 1025 05:59 cómo va todo cuéntanos cuál es la situación ahora

Voz 8 06:04 la situación sigue siendo espera ayer ha hecho una tarde y una noche terrible de viento aquí en el campo base prorrumpido entonces Fernando yo he pues como todos los días por la mañana bueno seguida antes del medio día es algo motitas venir ve hoy muy poca nieve pero la noche sí que cayó estábamos esperando pues un parte meteorológico de nuestros meteorólogos Victor Bahía llegará de un momento a otro bueno si tenemos un poco de suerte es posible que nos pongamos en marcha a la gente

Voz 1025 06:36 pues a ver si hay suerte oye cómo están las cuerdas porque me acuerdo que la semana pasada nos decías que era probable que Natura estuvieran cubiertas por la nieve que sabéis como texto el material están todos los campos bien está todo listo o no

Voz 8 06:49 no no lo sabemos tenemos voy al campo dos el campo tres no estaba montado allí un depósito con cosas para que no se en las tiendas sabemos que el campo uno está bien en buenas condiciones el campo dos todavía no lo sabemos Ibero no no hemos podido subir por la montaña estos días al que hay que esperar un poco pero puede que venga pues bien pues estoy al catorce el dieciséis por ahí yo y sabremos alguna noticia más

Voz 0674 07:22 oye Carlos y como combate uno anímicamente cuando Joyce tantos días hay esperando y que encima el tiempo se complica Hay que dice Jo esto que no depende de nosotros cada vez es más difícil como como en qué piensas en ese momento

Voz 8 07:36 bueno pues no nos comemos demasiado la cabeza estaba sabemos a lo que venimos y que esto sea así procuramos entrenar a ver tres horas pues si hay que subimos hasta cinco mil cien metros Hidalgo algo pues aquí como siempre con el trabajo con el ordenador para cosas y tal cual tiempos muy rápido no nos da tiempo a quienes no no no hombre estábamos deseando de que el tiempo ahora es el momento de que tiene que cambiar esperamos que sea de un momento a otro pero vamos a ver

Voz 0953 08:08 nada bien tenemos muy buen ambiente dentro de unos

Voz 8 08:11 Soto sino lo pasamos muy bien oye cómo

Voz 1025 08:14 al principio de de la entrevista que que hace unos días perdía la vida un expedicionario italiano he han sido los últimos en subir a la montaña creo creo por lo que leí vi que que tuvo mala suerte no no no estaba asegurado estaba dentro de la tienda por encima a los seis mil metros y se lo llevó un golpe de aire se lo llevó a él ya la tienda volando

Voz 8 08:35 Dios debió de subir ya muy justo muy justo y sólo una tienda como pudo en un sitio que no era no era el lugar muy apropiado pero no podría hacer otra cosa me imagino que se metió dentro y parece ser que no la seguro a ningún sitio y en un momento más juego otro compañero que venía de más arriba que tampoco podía haber puesto la tienda era la primera vez que subían por allí arriba cualquiera nada más subido el campo tres y en eso momento que empezaron hablar un poco la cremallera de la tienda buen vamos el viento no he un golpe bien pienso que en Hacienda se hubiera yo creo vamos ha sido terrible si además también es buena vivos nuestros Boyan la ha no se ha plasmado hace cuatro días también el año pasado estuvimos aquí comer bueno pues son cosas pero bastante tristes

Voz 1025 09:35 eso significa que la la montaña está más difícil que nunca he o es algo circunstancial

Voz 8 09:43 no no no no no estoy la mar difícil nunca ha ganado incluso vamos a ver pero

Voz 0953 09:48 no estamos pensando que tiene bastante buena escondido

Voz 8 09:51 se ha visto no está muy malas condiciones no

Voz 1025 09:56 sí sí sí

Voz 8 09:58 mal tiempo para para ir allá arriba porque bueno un ratito por las mañanas y luego como te digo ya estos días además imposible a partir de seis mil metros está haciendo un viento tremendo setenta ochenta kilómetros entre hombre y todo eso para decir que va a empezar a cambiar dentro los y un par de días que queremos que sea así

Voz 1025 10:18 oye una cosa insistía abre esa ventana entiendo que lo que nos contabas hace unas semanas que hay bastante gente ahí del da estos para arriba o qué

Voz 8 10:30 si nosotros estábamos esperando esta noticia para irnos para luego ir mucha gente reaccionará mal sabemos igual

Voz 0953 10:39 pues oye no hay mucho margen

Voz 8 10:42 sí pero hay bastante gente pero no muchísima tampoco en el campo

Voz 7 10:46 eso te iba a preguntar Carlos cuando dices todos sois muchos esperando para subir

Voz 8 10:53 ahí aquí pues somos en total somos como tres grupos Si dentro de esos grupos pues hay varias expediciones pequeñitas a lo mejor dos amigos tres amigos nosotros somos es uno de los grupos más numerosos

Voz 1025 11:10 bueno pues vamos a estar muy pendientes todos bien no sito Luis toda la tropa en perfectas condiciones verdad

Voz 8 11:18 no estupendamente a nos encontramos muy bien hemos entrenado estupendamente comemos maravillosamente sabor mucho así que estamos en condiciones aquí a cuatro mil setecientos metros más o menos cuatro mil setecientos Beacon

Voz 1025 11:33 pues oye un abrazo enorme para todos mucho recuerdos también para la tropa estaremos pendientes esta semana a ver si hay suerte se abren un poco los cielos afloja el viento hoy y no lo vamos a por el Taula que acompañó el buen tiempo

Voz 8 11:48 es muy posible que ojalá que se han sido ojalá aquí también todo el equipo mandamos a vosotros un fuerte abrazo

Voz 1025 11:56 que sepas que vamos a estar empujando e ahí vamos a estar ahí atrás echando te para arriba haremos lo notaremos un abrazo enorme Carlos cuidarte mucho

Voz 1804 12:08 hoy digan estamos de un abrazo amigos

Voz 0674 12:11 hasta luego que estamos de montaña y en este programa tenemos debilidad por la Guardia Civil de montaña el rescate

Voz 9 12:18 he visto en la televisión el otro día en helicóptero absolutamente espectacular de realmente jugándose la vida de de algún sitio donde no podían llegar por tierra el el

Voz 0674 12:28 cócteles de absoluta no sé si lo has visto en televisión

Voz 9 12:30 tan tremendo tremendo pues en el Pirineo aragonés Ivonne la verdad

Voz 0674 12:34 es de esas cosas que te ponen los pelos de punta como está jugando la vida por por salvar

Voz 1025 12:38 otro es que que queríamos hacer esta mención no no yo hoy veréis que vamos a tener un par de temas de montaña tenemos absolutamente todo pero ya he coincidido sabéis que en la las últimos días están rescatando muchísima gente no sólo en Pirineos en todos lados en Picos de Europa nos animamos con el medio buen tiempo que hace a salir y las condiciones aún están muy delicadas muy delicada así que os queríamos pedir prudencia que no es fácil no es fácil porque la prudencia a veces ves las cosas que están mejor IT IT animan si tal y no no es fácil así que tranquilidad así estáis por la montaña mira la montaña siempre está ahí como dices bueno de de Carlos Soria damos la vuelta y subimos dentro de unos días también un abrazo muy muy fuerte da a la Guardia Civil porque esta semana moría Francisco Valero un uno Un guardia civil de los GREIM en Navarra que había estado durante veinte años estaba en Nepal con una misión humanitaria ahí se precipitó por Pruna a sí sí que era ya un hombre con mucha experiencia sí sí que bueno tranquilo da así estáis en el monte nosotros seguimos árabes vamos vamos a contar más cosas en ser aventurero por cierto para que ven los contrastes uno de los grandes éxitos en Jerez fue la aparición del mítico John víspera Juanjo Quispe como queráis un hombre que se sorprendió se sorprendió porque fue tratado como estrella en Jerez y él se empeñaba en decir que el nombre de un alto

Voz 7 14:22 nosotros estábamos de acuerdo en que lo lo merece que él no no

Voz 6 14:25 decir eso que todos nosotros si el merecíamos un trato

Voz 1025 14:27 estrella John P qué tal estás buenos días

Voz 1241 14:31 cómo estamos bien muy bien me estoy comiendo una paella pues es impresionante

Voz 6 14:37 ya sabes que a quien madruga Dios le ayuda osea que eso es bueno entonces cuenta me da Costa pero te están tratando como viene te están tratando como estrella o sea desde Jerez ya la gente empezaba tratarte como como una estrella

Voz 1241 14:49 no no yo soy un tío normal y corriente de a pie

Voz 6 14:53 ya pero pero pero en fin de semana en traste con bronca en el A vivir osea que algo debe estar cambiando en tu vida

Voz 1241 15:00 sí ya te pregunta Javier del Pino si Javier del Pino aquí estado conmigo contigo yo tengo el palco aquí tú tienes un palco ahí claro

Voz 6 15:09 José de los ricos tengo contra quién yo quiero

Voz 1241 15:12 en el palco ejemplo Collina no va a entrar Codina no va a entrar

Voz 6 15:15 no es nada porque no es espero que ha pasado que sentía una petición le pendiente la nota enviada a petición de mano a no no no no no no me enviado nada

Voz 7 15:28 no pero tienes que voy de Podemos de no sé qué nuevo es un es un pote al rol ahí quien que va al tenis y tal

Voz 1241 15:40 que no es que va de Podemos es que soy de Podemos dilo bien

Voz 6 15:44 pero ese no es el único rico de Podemos esos eh

Voz 1241 15:49 el pero de hecho dinero legítimamente entonces podré

Voz 6 15:53 habla creando blanqueo de lo que queda

Voz 1241 15:56 eso sí eso es cierto

Voz 7 15:59 pero sí la Menuda la del menú de nueve

Voz 1241 16:03 en todo hecho

Voz 11 16:06 hola a la faena ha roto

Voz 6 16:09 entonces ella me dice piano

Voz 1241 16:12 de hecho echó mucho echó mucho de menos Madrid estado poblada por la Plaza Mayor me he comido bocata de calamares fin lo que hace un guiri normalmente pues yo me considero aquí extranjero en mi propio país

Voz 6 16:25 esta vez yo soy extranjero pues sí

Voz 1241 16:28 bien yo como a la una no la una y media no a las tres a las tres y media de lo que se me voy a la cama a las nueve preferencias Acer no soy ni de aquí ni de allí

Voz 6 16:43 eso es podemos aquí no pero podamos dar pero no podemos dar fe

Voz 1025 16:49 a ello ahí Hipercor qué tal todo bien Ocean afectó mucho por ejemplo sentirte acompañado por por la de edad porque yo lo conté de restaurante como que no tiene

Voz 6 17:02 sí ha habido un restaurante digo

Voz 1025 17:04 a todo el mundo claro

Voz 1241 17:06 sí joder te conocieron a porque tiene un vozarrón eh

Voz 7 17:10 ya pero si lo que se quiere hacer la gente fotos con quién

Voz 1241 17:15 con quién con quién

Voz 7 17:18 desde aquí os preguntabais de verdad víspera o existe o no existe cómo es esto

Voz 1241 17:23 el sevillano aquel joven de Sevilla ha dado nada pero muy bien a qué me da pena me da pena venir me alegra y me dan pena las dos cosas ver a ver este cura sensaciones muy encontraré muy bien cómo explicarles sí es muy raro que un extranjero que viene a Keaton yo que vive en el extranjero es de aquí me da pena pero me alegro luego me da pena BNS emocionales no

Voz 1025 17:52 yo me ella al Ebro del Métele un poco de pro saca a la paella pero sí sí

Voz 1241 17:58 no a todos los días estoy comiendo paella tú todos los días igual igual

Voz 1025 18:05 pinta asiáticos a seguro que estás

Voz 0674 18:07 viendo sangría esos Julito en los en los vasos

Voz 6 18:11 no vamos a ver en el bocata de calamares

Voz 7 18:13 esos devenido eh

Voz 6 18:16 eh

Voz 7 18:19 que Padilla

Voz 1241 18:22 no no me no me gusta José Luis

Voz 6 18:25 en la Plaza Mayor

Voz 1241 18:27 tienes la oficina todavía en la Plaza Mayor

Voz 0674 18:30 tres naves con la boca llena cero

Voz 1025 18:32 cerrara será cerraron en la en la Mayor Mayor de lo mandaron para otro lado

Voz 1241 18:37 José Luis es son tío competente por cierto te eche de menos el sacerdote José Luis ya ya yo también les echo de menos

Voz 12 18:46 la vida es que esta que día a día

Voz 6 18:50 la caja verde

Voz 1241 18:53 vino aquí me hecho amigo del te has hecho amigo de Javier del Pino

Voz 6 18:56 Sergio

Voz 0953 18:58 Iker call it

Voz 6 19:00 ves futuro muy bajo

Voz 1241 19:04 no porque yo no valgo para para vives no valgo porque yo soy un producto más de Ángels Barceló

Voz 6 19:11 en Málaga materna quieren bronca pero lo has dicho has dicho Javier del Pino que te Ángels Barceló para la Hora Veinticinco para comentario político por las noches no

Voz 1241 19:22 por cierto por cierto riesgo está dando Ángels Barceló sí hizo un programón en San Sebastián

Voz 6 19:28 no me digas pero bestial así hablando

Voz 1241 19:30 programón antológico cuando el fin de ETA

Voz 6 19:34 a qué pensaba que decías tú a digo yo cuando tú has hecho

Voz 1241 19:42 no no yo no soy pelotón verdad

Voz 6 19:45 no

Voz 1241 19:45 espera dejan hablar déjame hablar Colinas joder

Voz 6 19:48 claro que es de Dios y no cogeré acoge hoy el panorama no

Voz 1241 19:59 programas preguntarlo sea sensacional lo escuché dos veces una parte es la que más te gusta luego luego yo yo iba escuchando habrá que lo hizo la Koldo Mitxelena la Biblioteca que está al lado del Buen Pastor si igual Ángels Barceló sobrante volvió a una ciudad

Voz 8 20:16 qué le hizo un feo que es ir

Voz 1241 20:19 presionante el frío que lo hicieron es decir la hicieron te te voy a dar el Tambor de Oro

Voz 1025 20:24 sí sí

Voz 1241 20:27 oye que ya no te lo doy la isla latía volvió a Ali a mi ciudad por cierto desde que lo lo que lo hicieron Ángels Barceló jamás irá a recoger el tambor de oro tres que sí

Voz 6 20:39 así pero vale

Voz 1241 20:44 no lo voy a recoger claro es hacer bien en el cargo los que lo hicieron eso yo creo que me pareció fatal que volvió volvió volvió a hacer un programa creíble y al final yo decía de Donosti en La Ser en Donosti donde está Iñaki Gabilondo quiere ser otro programa ya has llegado Iñaki Gabilondo

Voz 1255 21:06 yo yo me lo cobra Tío Pepe y Camí como me den el Tambor de Oro tampoco a buscar

Voz 6 21:11 ahí está yo te digo una cosa yo Khalid yo te digo una cosa sólo por el porno gozada

Voz 1025 21:18 me encantaría que si te lo viera

Voz 6 21:21 he dicho que no aunque sé que te que te vienen toda deja latas para

Voz 1241 21:28 a mí ya es un premio para ahí mía es un premio devaluado porque hacerle lo que le hicieron años parte

Voz 6 21:34 es una vergüenza

Voz 7 21:37 va a contratar antes

Voz 6 21:40 no no lo sé

Voz 1241 21:45 yo desde hace desde hace tiempo tengo la sensación de que ser aventureros a mí me ha quedado pequeña

Voz 1025 21:51 yo merezco ya algo malo

Voz 13 21:53 a ver es conocer ya bueno verla

Voz 6 21:56 hola con Javier del Pino igual te hace un hueco ahí me caso una ya ya luego si no te has contado que te sirva de de programa que te sirva de programa de Jerez no era ninguna

Voz 13 22:08 yo no valgo para para para que no lo vale al no tengo nos vamos a ver

Voz 6 22:15 aventureros para la viví tiene sentido de Podemos ojillos usted como un par de gemelos yo les

Voz 7 22:22 la víspera en Hablar por hablar es una cosa de ésas

Voz 6 22:25 no no Contigo Dentro yo lo vio lo vais a cuatro de la madrugada

Voz 1241 22:34 que lo dejen venir venir a mi palco cuando queráis muy bien

Voz 6 22:39 oye yo no yo

Voz 1241 22:41 si no viene ruso Chema ha venido

Voz 6 22:45 ha vendido iba a repetir el oye después de la

Voz 7 22:51 con leche

Voz 1241 22:53 tomo una manzana me gusta la reineta Sami esto mucho de menos las manzana reineta que en Australia claro no hay manzana reineta hacen australianos cuando ven como manzana reineta

Voz 1025 23:05 me atrae que se viste como un señor

Voz 1255 23:07 queda en la en la en la parte norte arriba con una cámara haciendo un el plano de las tenistas de los tenistas cada cierto rato viene un camarero a traerles suerte

Voz 6 23:18 las Manzanita si tiene que nos felicite Javi unos señores al lado al lado del palco del lado todo encorbatado

Voz 1255 23:28 oye pero quiero felicitarlos por qué hacéis una misión es cojonudo licuado IBI cogió impulso habla con el realizador y convenció al realizador paquetillo un plan

Voz 6 23:37 no señores y Sabero señores en la televisión de todo el mundo te David P

Voz 1025 23:41 se comentario oye pues el camarero que sabe es

Voz 7 23:43 colega nuestro No viste uno de ellos camarero

Voz 6 23:46 a ella no le está de camarero madre mía pero yo me a favor abordaron un abrazo Javier

Voz 1025 23:56 Del Pino del cuento ya en el parqué con el perro esto está lo que a hacer que sea más a vivir que son dos días que trabaja apoyado en fin enteré allá Chavalón te esto esto ser aventurero muy bien lo que es pero seguimos

Voz 7 25:07 bueno oiga tengo empleo para usted pero antes quiero hacer un par de preguntas importantes que es una cosa que tiene cuatro pares de pantalones even Philadelphia no llueve sino diluya

Voz 17 25:28 pero aventurero se está en Twitter Facebook y en Twitter arroba Ser aventureros Facebook busca nos pone

Voz 6 25:36 por Durero

Voz 1025 25:48 venga que seguimos esta mañana en Ser aventureros con más historia nos vamos a Benasque que teníamos pendiente una charla con Ángel porque que el nueve junio tenemos el maratón de las montañas de Benasque y hay un montón de gente apuntada es más yo creo que a estas alturas ya no cabe nadie

Voz 6 26:06 saque que los que tenían que apuntarse ya han apuntado

Voz 1025 26:08 sí sin dónde estás escuchando vas a disfrutar de la entrevista pero apuntar te lo que asiste apunta hombre puedes ir a ver que tampoco está mal va saber te compensa hay una treinta desayunos con medio hermandad con trufa con trufa ahí en línea habla Ángel que te va estar bueno días puede olvidar qué tal estáis digo bien verdad apuntarse ya no

Voz 0578 26:28 bueno si yo la verdad es que quedan pocas plazas pero si queda alguna pero quedan huecos

Voz 1025 26:34 ah pues mira qué bien si nos están escuchando que hay que hacer para apuntarse

Voz 0578 26:38 pues mira que dirigirse a la página web de gran Mato en Benasque punto es igualdad inscripciones sí

Voz 1241 26:45 su rápido más que lo

Voz 6 26:47 de la tiempo Ponseti estamos a tiempo cuenta poco

Voz 1025 26:50 a los oyentes como en la gran maratón de las montañas de Benasque

Voz 0578 26:54 bueno es una es una carrera exigente como todas estas carreras de montaña de cuarenta y dos kilómetros Si dos mil seiscientos metros de desnivel la peculiaridad de esta carrera pero bueno que transcurre por cinco valles distintos que eso no suele darse muchas carreras Iker firmen no es pedregoso con lo cual decir eso en el Pirineo tú que lo conoces propósito bien es vamos es un recorrido muy bonito en el que la gente le la vamos que están encantados

Voz 0674 27:21 oye Ángel pasan los últimos años porque es cuando alguien decía que corría un maratón le mirábamos raros era un tipo extraño y hoy en día si no corres un maratón eres un tipo extraño

Voz 1241 27:32 eso sí

Voz 0578 27:34 pero yo estuve en la en la organización de la primera carrera que se dice de alta montaña que también se organizó en Benasque que sea Nada x estrenada neto ideas haya pasado veintisiete años la evolución en veintisiete años posibilidad detuvo el ahora me parece que hay cerca de tres mil carreras de montaña miles de personas federadas tanto Atlético como una al montañismo bueno la evolución es que la gente es una moda correr e la gente ha pasado mucha gente ha pasado de las faltas a pasar la montaña

Voz 1025 28:05 si cuéntame da cosa tenéis límite por ejemplo porque eso tuyo lo habíamos hablado no que de pronto esto se hizo muy popular pero que ahora ya nos permiten cualquier cantidad de corredores no

Voz 0578 28:18 sí bueno nosotros tenemos un límite primero porque porque queremos hacer las cosas bien que es lo más importante no tener a la gente bueno a los corredores contentos a todo el mundo con lo cual no es lo que más valoran hemos entonces tenemos un límite que aun unas en bueno pues en donde está en quinientas personas en la XXVIII cada tenemos en trescientas muy buenos días un poco pues el cuidar un poco también el entorno de la corredor ambas cosas

Voz 1025 28:45 claro me imagino oye cuántas cuántas horas le echan a a la gran mala Tondo a los cuarenta de dos kilómetros cuánto cuánto

Voz 0578 28:54 de de de organizarlos The Corner

Voz 6 28:56 correr os al primero que llega más o menos a cuánto llega

Voz 0578 29:01 el entorno lo está haciendo en cinco horas

Voz 1025 29:06 que se dice rápido y si lo de los veintiocho

Voz 6 29:08 ocho kilómetros veintiocho paso

Voz 0578 29:11 por le hicieron en dos horas cincuenta Un canario tuvo que embestía con nada menos

Voz 13 29:17 en total habrá que tomar porque hablar

Voz 7 29:23 que salgan se la más tarde el tope de tiempo que quedáis para para hacerlo

Voz 0578 29:28 me parece que es once horas en la mato

Voz 1025 29:31 sí

Voz 0578 29:32 siete La XXVIII muy bien con nosotros son tiempos populares se ha

Voz 7 29:38 por lado el que tarde tarde diez horas ya mejor que espere película ambulancias y esperando porque no

Voz 6 29:43 de méritos

Voz 7 29:45 pero todo ha muerto ya que es que llega muerto tengo la fe de ello Madonna seguro que diga mejor el que tarda tres o cuatro

Voz 1025 29:53 lo sé pero lo bueno que tiene mucho

Voz 6 29:56 entonces tiene mérito tiene mérito lo que tiene mérito

Voz 0578 29:58 serán cinco presentes también claro que sí pues

Voz 6 30:02 o sea recordémosle Ángela a la gente

Voz 1025 30:04 ahí al la última hora la última llamada para poder se apuntara a este maratón de las montañas de Benasque

Voz 0578 30:10 donde no tienen que hacer pues nada en la página web gramaba tormentas que punto es ya te digo últimas plazas tanto de la XXVIII cómoda cuarenta y dos sí que coja suerte para él muy bien

Voz 13 30:22 pensando en junio es la cita un abrazo enorme Ángel gracias

Voz 1025 30:27 ya sabéis se que lo que decía Ángel que es lo bonito que que pasas por el valle estos por el de el de Benasque claro por de y el de Ara Dones y que el punto más alto que tienes creo que son dos mil seiscientos noventa y uno que es el pico de estiba o sea que está ahí tienes

Voz 6 30:45 por un lado el otro el Aneto bonito imposible corriendo quién se va a perder en la salido tanta ahí estaba

Voz 1025 30:54 sin comentarios seguimos Ser aventureros

Voz 10 31:01 mira zumba ha llegado el momento

Voz 6 31:16 pero tú te has presentado directamente vamos a quién le cambió a cuchillo voy a hacer entrar que me tiene que que nos ha pillado Carlos Soria hoy sin piedad de vale preparado vamos venga venga

Voz 1255 31:51 vamos a ver Chema Rodríguez Tiger fantástico tengo me equipos revolucionado buscando asesino viajero porque para regalo para que la obsesión a durar porque claro pone viajeros asesinos y buen criterio puedo decir estamos eso tiene que ser gente que viaje y que además sean asesinos es un poco lo que sea

Voz 6 32:08 Mejía de de Perelló empezaste a si luego si torcido a la semana repetimos es muy lejos algún oyente no se ha dado cuenta

Voz 1255 32:16 porque quiero porque quiero que sepáis el esfuerzo que que que supone a mi equipo y a mí

Voz 7 32:21 a conseguir todas las semanas por supuesto no estaba fácil testigos digo pues hoy tenemos al asesino

Voz 6 32:29 donde el ferrocarril verás a las vamos que que hay más viajero que busque un ferrocarril no no podíamos bien no más bien vale perfecto puesto

Voz 1255 32:39 iremos a Ángel matutino

Voz 7 32:42 en Turín también conocido como el asesino del ferrocarril

Voz 1255 32:45 que asesinó a quince personas ser un mexicano que hace asesinó a quince personas están demostradas posiblemente asesinó más el se dedicaba a viajar en tren entrenas de carga entre México Estados Unidos y Canadá pero la gran mayoría de sus asesinatos los cometió en Texas asesinaba se volvía a México volvía a entrar fue deportado cuatro veces pero pero nunca realmente es tu dieciséis años cometiendo asesinatos y viajando viajando en los trenes IU volvía a Méjico es curioso porque este hombre robaba entraba en la en en las que en casos que estaban cerca de las de las vías del tren asesinaba a la gente que vivía aquí vivía dentro se quedaba varias horas en la casa comía bebía pero no robaba dinero sin llevaba solamente prendas objetos relacionados con las víctimas una especie de fetichismo

Voz 19 33:37 va fotografías So

Voz 1255 33:40 el carné documentación trofeos deportivos de tal o joyas que había para regalar a su mujer por que regresaba de los está unido haciendo creer a su gente que era un trabajador honesto en Estados Unidos volvía con joyas que regalaba que regalaba a su mujer

Voz 1025 33:55 ha robado dinero pero pero pero estaba legalmente en EEUU de ilegal no estaba gran en esa época eh

Voz 1255 34:01 era era ilegal e era ilegal

Voz 20 34:03 era era un inmigrante ilegal que

Voz 1255 34:06 eh que que viajaba en el que viajaba pero el país Higuaín

Voz 1025 34:09 cuando entrabamos en trenes en trenes de carga

Voz 1255 34:12 este año hablamos de no estamos hablando este hombre fue detenido en el año noventa y en mil novecientos noventa y nueve estuvo dieciséis años matando pues desde los años ochenta aproximando choca tanto que se suprime la víctima fue en el ochenta y seis me parece ochenta y cinco ochenta y seis a fue detenido en el noventa y nueve por medio de bueno fue uno de los diez asesino más buscado de de en Estados Unidos porque claro llegó un momento en el que empezaban a había había una un elemento en común víctimas que aparecían en cerca de las vías del tren en casas en mataba con una piqueta

Voz 1025 34:48 ahí es porque no no los dejaba en la casa sino que lo exponía acerca de la vida de otro

Voz 1255 34:51 algunos de ellos no todos pero algunos lo sacaba a las vías del tren este hombre fue diagnosticado luego posteriormente de esquizofrenia esquizofrenia paranoide

Voz 19 35:00 de sufrido malos tratos cuando cuando era cuando era niño

Voz 1255 35:05 huyó de su pueblecito en México se fue a Estados Unidos desapareció nadie volvió a saber nunca nada de Eli tenía una esposa en México no en su pueblo en otro lugar al que al que regresaba donde regresaba de vez en cuando no lo más interesante de de este tipo buena esa esquizofrenia paranoide le llegaba cuando cuando lo de este hombre fue condenado a muerte por el asesinato claro todo lo pilla

Voz 6 35:28 Aaron cuando lo pillaron claro porque lo pillaron

Voz 1255 35:31 Alonso estuvieron si lo estuvieron persiguiendo pero en aquel entonces y la conexión entre los diferentes departamentos de policía en Estados Unidos

Voz 1025 35:39 pero antes de eso ya lo ya lo vivimos esto cuando desde el tiempo

Voz 7 35:42 hombre claro entonces como consecuencia de eso no era tan

Voz 1255 35:45 fácil pillar los asesinos en serie estos porque era no era fácil relacionarlos asesinar a Casquero antes de la época de Internet y todo pues bueno estamos hablando ya ya sabía lo que había ordenadores ya ella pero pero pero realmente el profe el proceso para informatizar todos estos es no todos estos no fue muy largo empezaron en los años sesenta setenta no consiguieron verdaderamente tenerlo en practiqué funcionando hasta principios del siglo del siglo XXI les costó mucho en aquel entonces Ángel este asesino

Voz 19 36:15 pudo más o menos ir burlando

Voz 1255 36:18 policía hasta que consiguieron encontrar una pista que es la hermana de cómo había había huellas consiguieron localizar alarma promedios de la hermana le contaron porque le le tendieron una trampa en la hermana sí sí hizo una cita con él en un puente apareció un Ranger un rabia

Voz 6 36:36 no sabía lo que lo hacía la Armada a la policía

Voz 1255 36:38 contó Länder mostró pruebas le tendió una trampa

Voz 20 36:42 a un puente y en un puente

Voz 1255 36:45 pillaron el que decía decía que le daba igual que lo condenado a muerte porque él Keller Arman gel y que él resucitaría tantas veces como lo cómo lo asesinaran y que no le importaba morir en y le inyectaron pusieron la inyección letal

Voz 0674 37:04 hasta dos mil seis cuando se

Voz 1255 37:06 mis fue ejecutado por es cierto no soy yo es que no sepa de viajero

Voz 21 37:12 asesinos que que es curioso que hay en todo tipo de de detrás

Voz 1025 37:15 Portero es decir en tren hemos tenido en en

Voz 6 37:18 pero no no no no no Ángel muy bien está bien visto diez no está bien visto esta como lo que es innato en el oyente Express recuerda Atlántico por qué porque no lo va Bardem equipo El hasta ahora si el hasta hoy ha visto días compañeros y hasta aquí tu sección asesino ira viajero por primera ocho uno seis Bosar aventurero cobra

Voz 22 38:05 SER Consumidor puede ser un calvario había que diversificar hervidero pues pasó un tiempo me cogió la intervención sin haberlo hecho israelí quinientos ochenta mil euros o una decisión responsable

Voz 23 38:21 es impresionante entonces realmente para para consumir un modelito cada fin de semana cada mes analizamos destrozar el planeta y la vida de seres humanos que incluso de personas porque existe mucho maltrato animal también en el sector textil nuestro pulso que es verdad que estoy preparando una OPA hostil contra Ikea

Voz 24 38:38 son rumores que lo mejor es que somos de Bilbao pero tanto tanto

Voz 25 38:42 el consumo forma parte de nuestra vida depende de ti comprar con la cabeza o empujado por el mero deseo Ser Consumidor con Jesús Soria Domingo en la Cadena SER toda la semana en Cadena Ser punto com Además puedes seguirnos cola

Voz 6 39:26 buenas

Voz 1804 39:28 bueno Deimos

Voz 1025 39:30 esta mañana estamos como chulo gallinero Noemí los no podría contar creo pero me parece ser porque ese largo si no pero no no pero teníamos que tengo a Xavi Sánchez que precisamente el interesante la historia bueno es una paliza importante pero cuando un buen motivo con un final feliz como digo yo hola Xavi que te estás pues judíos muy bien y vosotros dónde te pillamos en EMI que estás Jaime colgado no que has parado para para atendernos que

Voz 0953 39:57 si no ese era el plan al final hemos cambiado de planes porque hemos preferido descansar oí seguir mañana

Voz 1025 40:03 venga a ver pone en situación a nuestros oyentes de qué va este gallega eran nueve mil

Voz 0953 40:08 pues fundamentalmente va de escalar más de nueve mil metros en veintiuno días a razón de unos cuatrocientos treinta metros diarios más o menos se sin parar Si bueno para no

Voz 1025 40:22 no sin que decir cada día un trozo de escalada y esto tiene un objetivo no tiene un motivo mejor dicho

Voz 0953 40:32 sí a ver el motivo en principio eran motivos deportivos y más y se me ocurrió como un reto deportivo que a mí me motivaba mucho aquí bueno y luego lo vimos un tinte social pues intentando recaudar dinero para una asociación de aquí de Aragón que se asociación de personas amputadas y con agencias bueno y en eso estamos y la idea es cambiar un metro por un euro cada metro escalado por un por un euro aportado por por quien quiera o pueda aportar oye cómo se prepara

Voz 1025 41:03 no para escalar veintiún días sin parar osea cada día un tramo

Voz 0953 41:08 pues la ocupación ha sido larga hay que que te a decir pues el tópico no la RAI dura sí porque mucha escalada muchos metros de escalada durante desde octubre del año pasado más o menos y a parte puesto tres días a la semana voy a hacer entrenamiento funcional y dos días a la semana voy al panel al

Voz 8 41:31 poco no

Voz 0953 41:32 Iván es un es una constante no es una constante es como una batalla a largo plazo pero es una prueba de resistencia yo he querido hacer entrenamiento tan parecido a lo que a lo que

Voz 7 41:43 habéis llegado a hacer esto lo habéis llegado a hacer ya lo digo yo lo he dicho antes esto

Voz 0953 41:49 no no no queda conocimiento no hay nadie que haya escalado Ventilla seguidos este ritmo

Voz 0674 41:54 pues dicho ahí estás tú solo o sois varios ir por ese nombre aunque bueno no tenemos aquí en la producción pero explica

Voz 0953 42:03 co yo es Carlos los nueve mil metros yo solo me van a acompañar las personas que han escalado conmigo durante toda mi vida gente de Cataluña de País Vasco de Aragón de Madrid Si bueno y el nombre viene porque esa zona donde donde se va a realizar el el proyecto es el le conoce allí los los lugareños la conocen como la gallega era que es la zona por donde pasa el río gallego que está a los medios de arreglos Peña Rueda fallos de Agüero la zona es un paraíso del escalador ese un poquito trozo hay hay hay un paraíso verticales

Voz 0674 42:38 además este año con lo que ha llovido el gallegos estará espectacular no habrá agua para él

Voz 0953 42:43 está toda la zona está supere verdes súper bonito está impresionante todavía queda nieve por con las alturas osea desde desde arriba de los mayo el Pirineo oí Se ven todos los picos nevados está precioso

Voz 1025 42:56 oye quién quiera seguir este reto quien quiera aportara lo que vais a hacer donde lo tiene que hacer esa tras una página web pero no sé

Voz 0953 43:07 sí sí tenemos da pagina web habilitada para para esto que se llama a nueve mil punto com y aparte a través de Aye o bien haciendo transferencia o bien ingresando directamente por Pay Pal pueden hacer su aportación y bueno y nosotros estaremos encantados claro

Voz 1025 43:25 muy bien y ahí también seguiremos como vais esos veintiún días como Bye subiendo cada día o qué

Voz 0953 43:31 sí en la pagina web con las o en las redes sociales porque es más rápido de lista Grammy en Facebook el más rápido porque lo puedo colgar practicamente noche anoche la idea es hacer una minis crónica sobre todo de mano de de de las más matemáticos de números esto poquito no puedes tantos metros hemos escalado y tal y tal pero sobre todo más de de cómo me encuentro de de que emociones están en juego de de cómo he pasado el día hay bueno y un poco darle ese tinte más es una perspectiva más interna no que es en realidad apetece transmitir también no que que se vea la escalada árabes apuntó no no solamente en cifras y números sino también en la en la perspectiva de del sentimiento del sentir del escalador

Voz 1025 44:23 muy bien pues Xavi estaremos pendientes tipo de ese reto en esos veintiún días mucha suerte

Voz 0953 44:29 muchísimas gracias a ti y a todos no

Voz 1025 44:31 Javi Sánchez llegara no nueve mil esta historia que vamos a mí me parece una un apretón importante El día montaña antes

Voz 7 44:41 escalada además si si es no es decir

Voz 1025 44:43 no no veintiún días empujón intenso señoras y señores les llevamos

Voz 31 45:00 hasta alcanzar lugares donde

Voz 6 45:03 nadie ha podido

Voz 1025 45:06 y es que el bueno de Javier Gregory ya está sentada en la mesa qué tal estás Javier hola buenos días a dónde nos lleva seis años de llevo a la luna

Voz 7 45:14 te parece bien porque bien

Voz 1025 45:16 con muchísima polémica porque la NASA acaba de detener acaba de recibir

Voz 0882 45:22 un nuevo director elegido por Trump ya lo han liado la han liado porque este director acaba de presentar a bombo y platillo lo han probado en el desierto de Nevada el primer reactor nuclear para llevar a la luna también a martes y les dejan

Voz 7 45:36 con lo cual se montó una polémica enorme porque sabes claro

Voz 0882 45:38 dar pues está muy mal vista por muchos amplia por amplios sectores

Voz 1025 45:42 no perdió ecologistas a ver si te entiendo vamos a ver vamos a montar una central nuclear en la luz

Voz 0882 45:48 créame yo yo estoy los votos de

Voz 1025 45:51 entonces ya lo vi yo ya lo viví Se llamaba espacio mil novecientos noventa y nueve termina explotando el reactor era Lunga sale de la órbita de la Tierra que se va a hacer nada

Voz 6 45:59 pero sobre todo pedimos a Irán

Voz 0674 46:02 que tenga desarrolla nuclear pero no estaba pensando en eso ahora mismo

Voz 0882 46:08 pues ya lo han probado este es un reactor nuclear pequeño Le llaman tiene el nombre de un superhéroe de estos de Baratillo Se llama aquí lo Power el actor que la han probado la han arrancado la amparado ellos dicen que de forma segura incluso ya han ahí pues los primeros montajes de cómo podría quedar en la luna esa especie de para quién quiera verlo está en la página web de la SER hizo bueno el argumento de detrás es que de los técnicos que ha designado otra es que en la luna la noche equivale a quince días a catorce días exactamente terrestres entonces que no se pueden instalar paneles solares no entonces que una primera base de astronautas a la Luna pues necesitaría un suministro en energía mucho más seguro pero hay otros métodos podías hidrógeno helio y no oye

Voz 7 46:58 es que a lo nuclear igual voy a decir una burrada meter ahí unas placas solares no no no estaba diciendo es que una dura catorce días

Voz 0882 47:07 claro claro luego pues este bus de eso

Voz 6 47:10 a día de día

Voz 0882 47:13 desde reducir el Atlético por ejemplo con las pilas de hidrógeno

Voz 1025 47:16 los dos David de electricidad una baterías ahí ahí

Voz 0882 47:20 luego también quiere mandarla quieren utilizar este kilo Power en la primera nave que llevaría astronautas a Marte no cuál es el problema cuál es el problema que tú imagínate un fallo en el lanzamiento del cohete con la nave con un reactor nuclear con toda

Voz 1025 47:36 montamos y montamos una explosión nuclear es pleno

Voz 0882 47:39 vuelve otra vez la contaminación a la tierra no con lo cual sería amén de terrible o también dejar ahí pues la patata caliente de un accidente nuclear en la Luna o en Marte imagínate la que se podrían

Voz 6 47:50 no me digas más no mi alma de alguna buena noticia por favor gracias Javier Gregori hasta luego venir mañana nos vamos con Carlos Barrabés que le tengo al otro lado de la línea telefónica hola buenos

Voz 1025 48:01 días buenos días qué tal qué tal estás amigo cómo va todo pues aquí está

Voz 0322 48:06 bueno de aquí para allá muy bien que nos vas a

Voz 1025 48:08 cortar y a sumar en el día de hoy en este gran

Voz 6 48:11 en toreros pues una cosa Curie

Voz 0322 48:13 esas porque hace cuarenta años que se hizo el deberes por primera vez estos días no fue el ocho de mayo

Voz 1025 48:21 sí el setenta y ocho la verdad

Voz 0322 48:24 es que es como tiene un punto de épica alucinante no porque bueno ya sabes que bueno los primeros en hacer el Ever es la primera cima del Everest sin oxígeno con fueron Reinhold Messner Peter hábiles no

Voz 1025 48:37 si estos dos tipos que sabes querremos

Voz 0322 48:39 es está considerado como uno de los mayores alpinistas de la historia pues pensaban que que no se podía pasar pasado ocho mil quinientos metros sino si que seguramente te moriría entonces fueron subiendo hacia arriba hacia arriba poco a poco iban probando subir cincuenta metros más cincuenta metros más pensando que en algún momento pues se desmayó harían porque físicamente pues parecía que el cuerpo humano no podía subir ha sido imposible fueron subiendo a subiendo además con unas condiciones de nieve bastante malas

Voz 0953 49:09 cederá una nieve pos como muy difícil muy húmeda

Voz 0322 49:13 lo que ocurrió fue tremendo es que se ganó en El Espolón Hillary hasta entonces sólo se había superado un par de veces a ocho mil quinientos metros no pensaba que vamos ocho mil metros perdón pensaba que no se podía o no ser pasa subido de Collado no

Voz 0953 49:29 llegaron hasta arriba

Voz 0322 49:32 bueno pues es una de estas cosas qué pasa con los aventureros no con la gente que toma riesgos que que buscan un poco más ya está ya al límite imagínate tu estos dos probando a donde se desmayada es alucinante

Voz 6 49:43 eso te iba

Voz 7 49:44 bueno decir Carlos que esa es cuestión era realmente una especie de porque tú no sabía lo que iba a pasar es decir que va a pasar cuando lo que dices tú cincuenta metros más que para

Voz 0322 49:54 igual igual me desmayo ya no va como claro claro que no se entonces con bolas como Gravity o como estas pelis que hay ahora del espacio no donde la gente busca un poco más allá este busca el límite humano tándem Dial

Voz 6 50:07 eran pero

Voz 7 50:07 te ves no es es es bueno quiero decir en España es que el tío sí

Voz 6 50:13 yo creo que es el más grande no tú no has dicho es uno de los más

Voz 7 50:15 yo creo que es el más grande no si yo creo que sí

Voz 0322 50:18 lo tienen una cosa muy impresionante para mí sin duda si es que no sólo a un alpinistas sino que tenía un modelo filosófico no sea era una manera de hacer montaña y todo esto de leves sino exigiendo lo mismo ético no porque Police oxígeno claro por ir también no sólo eso sino que subió en alpino se resolvió sin grandes campos va perdón de altura posea saco pues bueno sí avanzó cuarenta

Voz 1241 50:45 bestias

Voz 0322 50:47 pero lo lo alucinante es esto no como tú vas ahí forzando en límite poniendo a tu cuerpo encima de la mesa no con compromiso de verdad esto es compromiso y lo de materias

Voz 1025 50:58 muy bien alucinante amigos nos quedamos con ello un abrazo enorme de muy felices todo lo que pasa es que Carlos Sastre venga último minuto de programa con esta bonita sintonía que me está poniendo a ver sendos saques

Voz 32 51:12 pues sí otro no no es lo mejor que podías arengó

Voz 1025 51:16 para para porque vamos a hablar de los libros de José Enrique hasta aquí algo más eh

Voz 0674 51:21 me que Chema escoja su sintonía

Voz 1025 51:25 bueno eso has ido creo que Rebeca Revilla ha puntuado ahí osea que vuelva a ver qué

Voz 6 51:30 libros te doy libritos porque la semana pasada

Voz 0674 51:35 que mira hay muchos motivos para emprender un viaje

Voz 1255 51:37 que el que nos sugiere un libro edita

Voz 0674 51:40 por Geo Planeta es lugares sagrados es decir vamos a recorrer el planeta pues buscando esos sitios bueno pues con una significación bastante relacionada con la religión y Podemos irá al al pico de de Adán en en Ceilán podemos ir al monte caiga en el en el Tíbet por supuesto correr el el sagrado río Henares en en en la India Montes Santa Catalina perdón el monasterio Santa Catalina en Egipto Lago Titicaca es decir es todo un recorrido por todo el planeta tenemos algunas al monte

Voz 1025 52:10 el templo Ciudad Vieja de Jerusalén en lugares

Voz 0674 52:12 esto es como el Camino de Santiago la mezquita de Córdoba Lourdes Lourdes ya que bueno digamos que vamos a recorrer todo el planeta igual la verdad que es un libro bueno sería un pequeño gran formato porque el libro es de gran formato pero es muy bonito muy reducido las bellísimas como decíamos pues publicado por Planeta y muchos de nosotros pues ante el alguno de estos puntitos que dice habla también de monte de la montaña sagrada para los aborígenes australianos así que bueno la verdad es que es un es un libro muy agradable de leer y de bueno pues ir poniendo cruces

Voz 1025 52:45 Tito entonces bueno pues por ahí pues

Voz 0674 52:47 cruce citas de lo que no conocemos ido que todavía pues tenemos la posibilidad de de vista recuerda a los libros

Voz 7 52:53 los setenta esos libros de aventuras de eso