SER Historia: Juana de Arco (13/05/2018?)

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares Juanma Hingis de que tienes miedo Juana no tengo miedo pero estas temblando rabia por hace sufrir a los francese

Voz 2 00:16 pues Dios es la causa de nuestro sufrimiento sino los humanos

Voz 3 00:20 que venga encomendar tiene una misión expulsara as de Francia a los invasores conducirá sea el delfín Carlos hasta que sea coronado en rey llevo cuidar de Nyman tu pueblo

Voz 4 00:33 está resignado a perder su libertad tú tendrás enseñarles el camino de la rebelión

Voz 5 00:39 a mi padre mis hermanos todos

Voz 1 00:42 están aquí tu lugar está en otro sitio

Voz 4 00:44 bueno tú eres única salvación sólo soy una niña no no era sólo una niña

Voz 6 00:51 eres la espada de Dios Él guiará

Voz 7 00:56 sí es el deseo de Dios que los ingleses en en el infierno

Voz 0772 01:12 bienvenidos a Ser Historia comenzamos a esta nueva programa de Ser Historia valga la redundancia aquí en la Cadena Ser escuchando un fragmento de la crono ficción que va a cubrir la primera hora de nuestro programa dedicada a la figura de Juana de Arco cruza Miguel una voz divina muy particular y muy cercana a nosotros no queremos desvelar absolutamente nada a este personaje de comienzos del siglo XV en vamos a dedicar con motivo de la primera hora nuestro Cronovisor junto con Jesús Callejo y ésta con una ficción de Mona León Siminiani y la segunda hora de nuestro espacio va a tener como siempre pues se temas muy variados como me gusta utilizar a mí no vamos a viajar a al Amazonas vamos a conocer también la guerra de África esa guerra de mediados del siglo XIX que contrapuso el Estado español con el Estado marroquí en el último bloque de de nuestro programa lo vamos a dedicar a las mujeres en la historia un tema fascinante que queremos compartir con todos vosotros con todos ustedes soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia comenzamos

Voz 12 02:28 qué tal Nacho Ares encantado como siempre están aquí una separar más de semana más

Voz 0772 02:54 prendidos el personaje que nos trae esta semana el Cronovisor la cruel ficción que ha preparado nuestra compañera Mona León es un personaje fascinante en la Historia Medieval esa mal llamada Historia edad oscura de la de la Historia de la humanidad que es Juana de Arco que nació en el año mil cuatrocientos doce y falleció en el año mil cuatrocientos XXXI o al menos supuestamente en un luego hablaremos de algunos detalles de esta fascinante mujer pero en cualquier caso marcó la historia de de

Voz 12 03:22 Francia marcó la historia de Francia y la unificación de Francia Francia en aquella época no es el país la nación que ahora conocemos estaba muy dividida los intereses se la disputaban y eso da origen a una de las guerras más largas y más estúpidas y más absurdas de la historia de la humanidad que es la Guerra de los Cien años que por cierto no duración años ciento dieciséis años pero está enmarcado en ese periodo histórico donde se mataban a lo tonto por conseguir un terruño don de franceses ingleses pensaban que su territorio era era suyo desde ese momento pues surge una niña que pues elegida por Dios por Los Angeles por Sanmiguel cree que está que está destinada a salvar Francia esa es la peripecia de unos pocos años porque que muy poco diecinueve años pero unos pocos años que está activa es verdad que cambia la historia de Francia de una mujer considerado oficialmente hereje y pecadora se convierte en una de las santas más populares y más famosos de Francia

Voz 0772 04:22 yo recuerdo de la estatua ecuestre en Paris De Juana de Arco dorada preciosa pues emblema emblema nacional no auténtico emblema nacional bueno Jesús si te parece vamos a dar paso a la crono ficción Mona León donde se recrea de una manera como siempre brillante espectacular la vida en los momentos más interesantes los más enigmáticos desde el punto de vista histórico de esta mujer Juana de Arco

Voz 13 04:50 las crono oficial

Voz 15 05:26 son todos los actos de una persona perteneciente

Voz 1594 05:29 es única y exclusivamente a esa sola

Voz 15 05:31 son son todas las motivaciones el producto

Voz 1594 05:34 de una reacción directa ante unos estímulos determinados por lo general solemos entender que sí que la mayoría de nuestras acciones incluso las más aparentemente insignificantes suelen obedecer a un esquema de estímulo respuesta o de causa efecto y quizás se pueda aplicar a todo o más bien a casi todo qué qué ocurre con las acciones insólitas las que sobrepasan la razón hacia un lado o hacia otros muchas de las cosas que entendemos por normales eran entendidas no hace tanto tiempo como locura enfermedad pasaría un héroe en un examen elemental de patologías aguantaría la actuación de un héroe a una heroína una argumentación según la cual se pudiera hacer del modo heroico una máxima universal de comportamiento el hecho es que aguante o no aguante así viene siendo todas las épocas tienen sus modelos sus serles y sus heroínas de hecho si queremos entender una época porque vive y para que respira el modo más rápido es escucharles a ellos

Voz 1 07:21 lo que sí es fácil de matar de un golpe sin demasiado esfuerzo que una chica que no seré madre Juana tú hablas con Dios cada día le doy las gracias por los dones que nos concede metido por tu padre por tus hermanos

Voz 1594 07:42 sí el te dice algo que quieres decir alguna vez te habla en latín no te entiendo Juana no se lo digas quizá no lo entienda da igual madre

Voz 1 07:52 con las ovejas ten mucho cuidado Juana inmediatamente si ves a los ingleses lo haré madre pero no entiendo esto es nuestra casa y no es Inglaterra por qué tenemos que es lo que debemos hacer pero por quema de que el Rey Carlos ha entregado a su hija el Rey de Inglaterra ya repudiado a su propio hijo

Voz 1594 08:11 de momento

Voz 8 08:14 a estar aquí Juana esconde tu madre

Voz 1 08:24 con no

Voz 18 08:29 buenos días sus mujeres son mucho más Bakiyev

Voz 8 08:36 es que sus hombres

Voz 1 08:40 si fuera

Voz 18 08:43 espera ahorrar francesa

Voz 8 08:47 lo escuches Juana para que pueda expulsa demonios destacas tras

Voz 1594 09:25 ya no se despejó no puedes parar se perderán el bosque

Voz 17 09:34 con Kira juega para lo puedes hacer nada pensaremos que

Voz 1 09:46 de que tienes miedo no tengo miedo pero estás temblando de rabia por qué Dios hace sufrir a los franceses no

Voz 2 09:55 pues Dios es la causa de gusto sufrimiento sino lo son

Voz 3 09:59 qué quieres Demi vendió a encomendar tengo una misión expulsadas de Francia a los invasores conducirá saldrá fin Carlos hasta que sea coronado rey y debo cuidar de mi madre tu pueblo

Voz 4 10:13 está resignado a perder su libertad tú tendrás que enseñarles el camino de la rebelión pero

Voz 5 10:19 mi mi padre mis hermanos todos están aquí

Voz 4 10:22 el lugar está en otro sitio Juana tú eres única salvación sólo soy una niña no no era sólo una niña

Voz 6 10:31 eres la espada de Dios Él que guiarán

Voz 7 10:36 si es el deseo de Dios

Voz 1 10:39 que los ingleses tardan en el infierno

Voz 14 10:56 hay alguien que piden audiencia para menos de quién se trata con una joven de pasto viene de la Lorena

Voz 1 11:04 envío

Voz 20 11:06 qué le vía adiós como la escolta

Voz 14 11:08 algunos hombres de rara comandante en jefe de vuestras tropas al norte de y al parecer a él de han convencido sus argumentos que es enviada por Dios magistral la doncella adquirido cierta fama ya tenga regio asegura que Dios la elegido para ponerse al mando de nuestro ejército y liberar al pueblo francés tan poca confía

Voz 1 11:31 tanta tiene nuestro Ejército que piensa que con una niña al mando mejoraría

Voz 14 11:36 se cruzan con ella salen transformados

Voz 1 11:42 convencido todo un reto a los pies de una campesina no lo puedo creer se encuentra bien que pase pero procuro hacer su entrada más interesante y someterla a una prueba dado que Dios le habla ya os vais a poner en mi lugar sentados el micro utilidad los ropajes de uno de vuestros ir esos mitos los Sirius ilumina su conocimiento reconoce entre todos los sirvientes acceder entrevistarme con ella aprisa ponemos mimando bien la orden de qué pasó

Voz 14 12:28 acércate y dime quién eres mi nombre es Juan de bienes era o Demi es un largo camino recorrido para llegar hasta aquí he venido con eso se dice sin embargo que es cierto que hablas con Dios

Voz 1 12:50 sí responde que te callas he venido a hablar con el delfín de Francia

Voz 21 12:56 habla tienes delante

Voz 1 13:02 os parece prudente engañar a cien viene ante vos enviada por los cielos para daros la corona

Voz 21 13:07 salir de la multitud incumplir sus deseos

Voz 1 13:11 ahí está toda vestido sirvienta

Voz 14 13:14 tus ojos lo han tardado en localizar me no ha sido ya que no referirse a él como Majestad

Voz 1 13:20 no lo haré hasta que sea coronado en Reims por la gracia sólo entonces cuando sea rey de Francia se habrá cumplido miniserie sí que son consistentes vuestros argumentos es cierto que habláis con Dios no lo es acaso nos dicen que es las oigo pero no de Dios me hablan los arcángeles San Miguel y San Gabriel también medió en Santa Catalina y Santa Margarita miles estáis escuchando ahora San Miguel Mi anunció que mandando un contingente de vuestros soldados liberaría cerco de Orleans también yo pondría fin asedio que dura meses así está escrito

Voz 15 13:57 usted cree Juana necesito que me digáis

Voz 1 14:00 una prueba de que lo queréis es cierto y no soy soy

Voz 15 14:02 una pértiga da prueba será la libera

Voz 1 14:05 son de Orleans de las garras inglesas no puedo daros otra dadme un puñado de hombres y no tardaremos en comprobar que no miento alguna vez habéis mandado un ejercitó Juana jamás pero mi mano al arcángel San mide el arcángel San Miguel tenía una espada de fuego para someter a sus enemigos no veo que vos tengáis espalda no tengo a hundir que venís vestida de hombre

Voz 1594 14:27 conocéis cuál debe ser la vestimenta de una doncella para la guerra estar encantada de usarla

Voz 1 14:32 es creo pero permitidme que os ponga una última prueba es mucho lo que me Peridis arriesgar si pudierais confesar me algo que sólo Dios siguió yo sepamos pregunta la vuestras voces y escribir lo en este papel

Voz 1594 14:46 Nos escribir pero hace escaza el ovino estas jugando la prisión

Voz 1 14:57 en efecto lo que me reveló es algo que sólo el altísimo puede conocer tendréis a vuestra disposición cinco mil hombres este una cero magnífico forjada por los mejores artesanos

Voz 1594 15:11 además versiones me mostró una espada enterrada en la iglesia de Santa Catalina de bueno es esa y no otra la que de Bouchard contra los ingleses manda algunos hombres acabar tras el altar mayor así si ahora la espada tiene cinco cruces en la empuñadura grabados los nombres de Jesús y María sus figuras adornan el nacimiento de la hoja recta hay de doble filo la empuñadura es negra y está recubierta de alambre inspira la con Face de me Orio la estoy viendo en este la espada de Dios al como te dejo Samir

Voz 23 16:10 estos

Voz 1 16:11 ahí lo tenéis mi señora el Loira y al fondo por leer nieta crucemos sigamos avanzando mi señora disculpas pero es imposible no he traído hasta Orleáns este estandarte con nuestro Señor Jesucristo y Santamaría para dejarlo las puertas de la ciudad

Voz 24 16:28 el viento sopla en nuestra contra es imposible atravesar el Loira con viento

Voz 1594 16:32 este es el que llaman el bastardo de Orleans dicen que por sus venas corre sangre del duque de Orleans

Voz 24 16:36 daré la orden de retrocedemos nada Aleix ninguna Yoda Arenas ordenes que considere oportuna bueno eso ocurre algo el caso es que habla las tropas no están acostumbradas a servir a una mujer no cumplir han vuestras órdenes una mujer

Voz 1 16:53 dan de vuestra da muestra de dicho mi ropa ya es de hombre visto como cualquiera de vuestros soldados así que debo entender que lo que os inquietas mi pelo os doy la razón es largo o mejor debería decir que era ya estabais creéis que ahora mi autoridad seguirá siendo cuestiona no mi señor bien hecho Tomás vuestra escucha cruzaremos el río de inmediato si establecemos aquí un campamento puede que el ataque ese retraso debemos atacar a los ingleses directamente cruzar el río masacrados bueno

Voz 24 17:33 en temas instruida que yo opina también que debemos esperar mi señora sólo así puede garantizarse nuestro éxito y nuestra seguro

Voz 1 17:39 el nombre de Dios dejadme que os diga que el mandato de ni señor es más sensato y seguro y un viento no va a impedir que se cumpla su voluntad no ser que dio sus ayude un milagro señor el viento sopla ahí está bien todo pudo comprobamos mismo señor sopla

Voz 1594 18:25 San Miguel tenía razón Juan Orleans es vuestra

Voz 8 18:31 adiós ya Ray Carlos ordena copero pues Nuestro Señor Jesucristo quién lo pide una mujer pero es que tu boca el nombre

Voz 1 18:43 otro incrédulo pero Gemma cuidado este es un animal pienso es voz pocos vuestros soldados podrán decir que fue share William otro Bezabeh vuestro corazón de comer a los tártaros Juana

Voz 1594 19:00 venga señor desconozco el momento de mi pues no había sido revelado pero he visto el momento de la vuestra no está muy lejano guardados del campo de batalla porque hagamos cura

Voz 8 19:13 el jurado motor a toda la gente de esta maldita ciudad le antes de haberlo hecho

Voz 1 19:19 os estáis ahora el Lazio da estoy aquí por voluntad de Dios y sólo por su voluntad

Voz 8 19:24 de hecho uno

Voz 1 19:42 bueno ya pequeña zona como Belmondo desde el lecho de muerte sabía que se iba directa a mi pecho Santa Catalina y Santa María la vitamina D

Voz 1594 19:55 derecho en Cannes o nos tenéis la muerte

Voz 8 20:01 tenéis

Voz 1 20:07 nadie puede decir que no lo haga Artiste como Trilla no así amado mi señora con el desánimo empieza a cundir en el campo de batalla incluso se imponen y no superar el número necesitamos que vuelvan a ver mi estandarte Amal toma asegura haber hecho victorioso empuña lo al con orgullo que todos lo vean los Cygan y lo defiende

Voz 1594 20:35 cielo señora lo conseguirá Juan Historias vuestra

Voz 17 21:05 lo conseguí mira hora es suficiente

Voz 1594 21:22 hasta que Francia ella coronado su racha

Voz 8 21:43 el Rey de Francia

Voz 17 21:47 rodilla rinden honores acompaña

Voz 1 21:54 sí

Voz 17 21:56 llenó las son tal vez presento que sólidos para eso solo todo lo consiguió también debería señor Francia

Voz 1 22:07 feliz ahora debo volver a casa pero mi deseo es que permanezca al frente de las tropas sabéis que si no conseguimos entrar en París todos vuestros esfuerzos por tocar me han resultado inútiles os comprendo Majestad pero no es vuestro deseo lo que debe regir mi destino decidme Juana ahora que no escucháis esas voces cuál es la voz que escucháis la Vuestra Majestad bien entonces Illa que tenéis experiencia enloquecer a las voces obedece Daesh os ordeno que sigáis peleando

Voz 1594 22:40 hágase pues nuestra voluntad pero ahora sirve según un De Juana Chaos recuerda

Voz 25 22:47 eh no

Voz 8 23:05 bueno qué ocurre los ingleses han obsequiado la ciudad teme que con pies que deberíamos pactar con ellos el Rey está pactando con los ingleses sin con aquellos que derramaron su sangre hermana pero yo no lo haré sin compasión ordenados subir el puente

Voz 1594 23:50 ha sido no tienen forma de entrar en la ciudad de Lugo están vendidos a los ingresos me temo Juana que esto en fin

Voz 26 24:27 eh

Voz 1604 24:40 libras a la Corona inglesa

Voz 1 24:43 es el provecho que tu sacará de couché siquiera tuvieron el valor de darme excelencia esperas destaquen apresar apresaron los Borbones y me comprase es como vulgar mercancía

Voz 1604 24:53 diréis qué precio Se vende cara a la carne

Voz 1 24:56 de de Santa no soy una santa obispo curso sólo sois una embustero era vigilar vuestra lengua estáis ofendiendo a nuestro Señor

Voz 1604 25:04 Juana llamada de Arco si os acusa de herejía

Voz 1 25:08 haber violado la ley divina vistiendo como un hombre

Voz 1604 25:11 y empuñando un arma de haber engañado al pueblo y de haber mentido y así hasta medio centenar de cargos que llevan aparejada la condena a la hoguera

Voz 1 25:21 es su voluntad

Voz 1604 25:22 nadie hablará de salvo para ilustrar el castigo que en tierras inglesas se da a las brujas

Voz 1 25:28 o sea que los soldados ingleses atemorizan cuando me ven y que por eso necesitáis verme muerta

Voz 1604 25:33 es un deseo que no tardaré en cumplir vuestros pecados os ha matado Juana de Arco

Voz 1 25:39 dos me mata es obispo acusó

Voz 1604 25:41 el último oportunidad para retractarse queréis decir algo sí

Voz 1 25:46 pavo dada al más Telma alcanzo a leer el cartel de mi sentencian

Voz 1604 25:49 no pido por mí Juana que se hizo llamar la doncella usted era perniciosa engaña al del pueblo adivina dos horas supersticiosa blasfema de Dios Pere suntuosa descreída en la fe CAC canción I hola a cruel disoluta invoca ahora de demonios apóstata cismático ayer ética Rouen veintitrés de mayo del año de Nuestro Señor de mil cuatrocientos treinta y uno son palabras Juana un hombre

Voz 1 26:19 Vicioso el pueblo te ama ejecute la sentencia obispo Señor Jesucristo arcángel San Miguel San Gabriel Santa Catalina Santa Margarita sabores tres manos encomienda

Voz 1594 27:07 cuentan que el corazón de Juana de Arco no ardió por más que intentaron prender no finalmente todo al Sena el veintisiete de enero de mil ochocientos noventa y cuatro León XIII proclamó a Juana de Arco la venerable el ocho de abril de mil novecientos nueve Pío XII la declaró bien aventurada finalmente Benedicto XV el dieciséis de mayo de mil novecientos veinte convirtió a la campesina que había guiado al ejército de Francia hasta la victoria en Santa Juana real

Voz 27 27:51 en esta crono ficción han participado Mabel del Pozo como Juana de Arco Jose Ángel Fuentes como el conde Álvaro Ramos como el delfín Carlos

Voz 20 28:03 Gómez como Juan Antonio Muñoz como en inglés Roberto Cuadrado como Willy anclas

Voz 0490 28:10 y las voces invitadas de Nieves Goicoechea Borja González Daniel Álvarez Julio López y Fermín Agustí guión de Rubén Ruiz y Mona León Siminiani con la colaboración en el programa de Juan Ochoa Julio López realización y diseño sonoro Borja González Eamon a León Siminiani producción Fermín Agustí dirección Mona León Siminiani

Voz 14 28:38 este relato es una ficción no obstante está basado en hechos y personajes reales cualquier parecido con la realidad puede no ser una

Voz 0772 28:47 coincidencia Jesús eh Se realmente sorprendente no el de las voces como te llevan al a la al interior de la de la historia de Juana de Arco

Voz 12 28:58 el un elemento sobrenatural y esto es lo interesante de esta historia no estamos hablando la avatares políticos militares y económicos sino cayo un elemento sobrenatural que creas o no creas en él es lo que decide que una mujer que no tenía ni idea de la Guerra de los Cien años que no tenía ni idea de estrategia militar que no sabía quién era el delfín y quiénes estaban pugnando por el territorio del filme el del principio Lleida nada no sabía absolutamente nada era analfabeta no sabía leer no sabía escribir al final se aprendió un hastío estas lociones entonces que una niña de estas que lo lógico es que hubiera pasado desapercibida la hubiera encargado que tuvieran tanta importancia es porque el poder de la revelación el poder de Dios también estamos de una época histórica donde se pensaba que este tipo de medio de manifestaciones venían de Dios y el diablo y que en el fondo estaba era como médium en este caso como profetas como enviados de Dios para una misión no la crean al principio al final de tanta insistencia hay al verla tan segura ya piensa que puede haber algo de verdad no cuesta nada dar la unos cuantos hombres para ver qué pasa lo que pasa es que va ganando batallas sin matar ella nunca a nadie ya enarbolaba una espada pero nunca mató con la espada entonces este elemento sobrenatural que luego se ha intentado explicar de muchísimas maneras es fundamental para entender un poco esa como cosmovisión mágica y espiritual que había en aquel momento en el siglo XV no sólo en Francia se estrena en España donde todo había había apariciones de ángeles de la gente todo esto marcaba el sino de las batallas tuyo Nacho conocemos perfectamente que la reconquista muchas de las leyendas está relacionadas con apariciones ya no te digo que Santiago ya no te digo de alguna aparición mariana sino de apariciones que marcan el signo de excesivo una batalla caro va por las huestes cristianas pero es que también en las crónicas musulmanas Se habla de seres parecidos que también les ayudan en estos avatares militares es dice ese elemento sobrenatural sea o no sea real si servido de acicate para que las tropas francesas en este caso llegara a lugares donde posiblemente sin Juana de Arco lo hubieran llegado nunca

Voz 0772 31:00 es curioso no porque están figura es realmente emblemática en la historia de Europa en la historia de Francia en la historia de las relaciones entre nuestro país vecino y otros estados colindantes como en este caso en Inglaterra el contexto de la de la Guerra de los Cien años que duró un poquito más pero bueno estamos en ese momento yo he casi previo al al Renacimiento algunos el siglo XV el cuatro ochenta lo lo lo mencionan ya lo lo colocan ya hay como si fuera uno de estos enclaves ya no de de del propio renacimiento pero en cualquier caso como digo es el escenario más idóneo para que una figura como la de Juana de Arco pues a subyugar ahí fuera capaz de de crear tantos adeptos Jesús coronó tan tengo delante de mí el teclado cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión para intentar conocer más secretos de esta fascinante muy pues

Voz 12 31:57 no hay una fecha que a priori puede sorprender a más de uno porque es una fecha posterior a su ejecución pero es que hubo una Juana de Arco que dio mucho que hablar en la fecha que vamos a decir ahora toma nota quince de julio de mil cuatrocientos cuarenta

Voz 28 32:17 eh

Voz 0772 32:50 mucho boato cortesano una absolutamente lo que te vecino un un lugar Cortés cortesano estamos con nuestras armaduras estamos con con los aditamentos propios de de esta época delante de nosotros tenemos a una a una joven por la aunque estamos a una distancia yo creo que tiene casi treinta años pero con a de Arco murió mucho más joven exactamente

Voz 12 33:15 Juana de Arco murió con diecinueve años esta mujer que es verdad que tiene un cierto parecido físico con Juana de Arco dice que es Juana de Arco por tanto en esta audiencia real estamos en París el Rey que tenemos enfrente es Carlos VII señoras cuenta esa mujer que está cerca del no su esposa sino que su amante de Soraya irreal con el amante porque es la primera mantuvo oficial en la que hace como tal hasta ese momento todos los reyes tener sus amantes pero no se decía que era su amante barcos Agnes Sorel ahí está que por cierto también debió poco como nuestro correo beso sabe lo que ocurre no va a pasar de los Veintisiete años bueno pues esta mujer que es la que dice llamarse Juana de Arco tiene una edad parecida unos veinti tantos años muy cerca de treinta dice ser la auténtica Juana de Arco no lo dice en este momento en este preciso instante que estamos en la corte de Carlos VII sino que ya lo venía diciendo hace unos cuantos años antes

Voz 0772 34:10 el Rey Carlos la conoció sí que se ha cobrado hacia ella ya personalmente la conocí

Voz 12 34:16 yo ya sabían cartearon formaba parte de su familia por una rama indirecta osea que no era una persona ajena dentro de de la Corte pero claro que alguien tijera que está Juana la fin Juana de Arco que era sabía perfectamente cómo había muerto hubo diez mil personas en la ejecución ochocientos soldados ingleses intentando aclarar bueno clavar aplacar a la multitud que desde luego casi Se produce una revuelta social cómo puede ser que esta mujer tenga la caradura de presentarse ahora estamos en el momento además estamos en el momento en que pasen de ese enmascarada qué es el cuál es el problema de Claude porque realmente era Clos dar más que es esta mujer que tenemos de delante ella se dice llamar llanta armó has porque se ha casado con Robert Hass que es bueno pues uno de los señores feudales de la zona porqué ostenta este título porque dos hermanos de Juana de Arco dicen que se que su hermana que no fallecido que todo ha sido una conjura que ha sido una pobre mujer la que han puesto allí en la hoguera de Rouen que ella tiene todos los derechos para ser reverencia como la doncella de Orleans para llevar el eh bueno pues la enseña de la flor de lis que realmente es como le otorgó Carlos VII esa esa divisa Illa metió además dentro de su corte había mucho dinero por medio había mucho prestigio pero en este momento fíjate Nacho lo que estamos observando Carlos VII se acerca a ella dice una frase que la descompone totalmente esa frase lo sabemos es cuál es el secreto que tú y yo compartíamos porque Carlos VII dudaba de que esta mujer pudiera ser aquella que tanto le ayudó para reconquistar ciertas plazas francesas y cuando eso ella ya no sabe qué contestar sabía que había un secreto que sólo podía conocer Juana de Arco y en ella se queda perpleja se queda mirando está llorando enmascarada pero Carlos VII como es compasivo no era tan mal Rey lo que hace es que la va a perdonar no siempre cuando se retracte públicamente ante el Parlamento de París si eso lo hace sí reconoce su culpa la va a perdonar la veda gracias a eso esta Juana de Arco una de las cuatro que ostentaban ese título unas de las cuatro posturas bar salvar la vida hay al final va a morir más o menos plácidamente es que el castillo y el ni que era el castillo de su marido pero esa es la pregunta que la hace los hermanos crear un poco tienen que reconocer que efectivamente no era su hermana cierta gente de Don René de su pueblo también tiene que reconocerlo había todo un interés crematístico de nobleza de fama para impedirlo Jarque esta mujer que por cierto tenía unas cicatrices muy parecidas a las que tenía Juana de Arco porque sabes que la lance Jaro tuvo unas cuantas Flechazos sí que tenía esas cicatrices posiblemente provocadas evidentemente no en un momento clave porque hasta ese momento fíjate y estamos hablando de mil cuatrocientos cuarenta Se pensaba hay mucha gente lo creía así tanto en Orleans con dos Remick como como en París como Rouen mucha gente se creía que efectivamente esta mujer era la auténtica Juana de Arco que se había quemado a otra a una mindundís sencillamente para a sustentar esta impostura pues hoy por eso es un momento clave hoy nos hemos dado cuenta que realmente esta es una de las cuatro impostor a la más famosa posiblemente la más convincente la que salva la vida de una forma casi inexplicable también milagrosas puedes decir que esto es un milagro de Juana de Arco

Voz 0772 37:52 desde luego que sí estamos el quince de julio de mil cuatrocientos cuarenta esta falsa Juana de Arco pues va a desempeñar un papel parecido a lo que tiempo después en el siglo XVI en el diecisiete sucederá con el pastelero del Madrigal que se hace pasar por Sebastián de Portugal y a lo largo de la historia y sobretodo mucho más reciente no más reciente a nosotros en el en el tiempo en este caso nuestro futuro en el siglo XX XXI pues esos dobles que han aparecido de Elvis Presley de Adolf Hitler incluso de Osama Bin Laden que no había muerto en realidad y que estaba en otro lugar Siem de Jesús Gil se llegó a decir también bien todo todo el mundo parece que tiene una suerte de de de doble o por lo menos de una existencia paralela a la existencia real no como si costara creer fuera difícil creer y aceptar mejor dicho que una persona es después de todo ese protagonismo que ha tenido desde el punto de vista religioso pues se fuera capaz de padecer precisamente la suerte que corrió Juana de Arco viene dado un poco por esos elementos que caracterizaron no a lo largo de su vida si te parece vamos a escuchar un pequeño un pequeño fragmento de un documental de National Geographic que se llama expediente misterio Juana de Arco en donde se nos adentra un poco en esa realidad paralela que pueda haber relacionada con esta fascinante mujer del siglo XV

Voz 20 39:17 bueno decía que de los trece años había oído voces el su cabeza y creía que esas voces verían directa de Dios algunos expertos modernos dicen que eso son signos de que Juan era esquizofrénica estaba loca

Voz 33 39:35 el doctor en Psicología Miguel Faria ex opina otra cosa

Voz 34 39:38 esa ley descenso hay que hacer una seria distinción entre las personas que oyen voces sufren un grave problema psicológico y las personas que oyen voces pero llevan una vida normal

Voz 8 39:54 no hay datos históricos que sugieren que fuera considerada una perturbada

Voz 20 39:59 intenté durante su infancia tuvo un comportamiento normal sociedad el doctor ferias cree que las voces podía ser pensamientos profunda veinte encerrados en su mente inconsciente

Voz 34 40:11 Sarkozy desde un punto de vista puramente psicológico podemos decir que tenía una disposición personal que le permitía percibir cosas de su inconsciente que interpretaba como voces

Voz 20 40:26 la fe cristiana en ese tiempo la llevó a pensar que las voces eran mensajes de Dios

Voz 31 40:32 no donde uno no

Voz 0772 40:35 Jesús Callejo hasta qué punto el entorno social la cultura la idiosincrasia que rodea una familia a la educación que tú recibes desde desde niño puede eh bueno pues amoldar esas experiencias propias lo escuchábamos en la en la crono ficción no donde ese San Miguel era interpretado por nuestro compañero Fermín a partir de ahora habrá que decir Fermín el divino de San Fermín Fermín El Divino que buena fiesta desde luego pero pruebas aparte es cierto no porque lo lo llamativo sería por ejemplo que que yo hubiera es un abanderado incluso otro otra religión más allá de su propio de su propia educación no porque lo dices bueno pues me he hablado Dios me he hablado Miguel ha hablado tal lo cual Arcángel entrar dentro de tu conocimiento que has tenido desde niño pero lo llamaría lo llamativo sería

Voz 32 41:30 eh que tuviera hubieras dicho bueno no me he hablado

Voz 0772 41:35 en Alá me hablado otra divinidad me ha hablado otro claro no entra un poco no todo es lo que quiero decir es que todos estamos condicionados un poco por la educación que tenemos y esto es lo que le pasó a Juana

Voz 12 41:45 hombre está claro en este ámbito religioso cristiano católico las apariciones tienen que ver con ese ámbito es muy difícil que alguien en un pie lo lo castellano del siglo XV diga que es el aparecido Mahoma por qué porque evidentemente esa condición religiosa cultural social influye pero bueno pues ha descartado que sea falso no porque ya sabes que muchas voces esta mujer sólo impactó otros dicen que realmente padece una especie de epilepsia que la CIA haber estas voces tener visiones auditivas descartando todo esto es decir vamos a suponer que fuera verdad que realmente esta niña porque es una niña porque empieza con trece años a tener ya estas audiciones fuera correcto en no se presenta un santo un ángel cualquiera os anoche presenta San Esteban que no pintaba nada en esta fiesta presenta el canje Sanmiguel porque esa miren parte Texas Miguel siempre está muy involucrado con la cosa bélica muchísimas acciones militares padre que siempre está auspiciado por San Miguel porque ya sabes que la representa iconográfica con la espada con un demonio con algún enemigo fin siempre venciendo un poco a los enemigos de la feo del paganismo es que Miguel era el representante un poco de de Francia a los franceses le tenían como como patrón y además por parte de la corona francesa de los que eran los pretendientes a la corona francesa Carlos VII helado los Valois Isar Miguel tenían como un santo patrono sea aquí fíjate ya quién aparece ahí pero no es el único también dice que se aparecen dos doncellas vírgenes Santa Catalina que muere en la famosa rueda

Voz 0772 43:20 es la Catalina de Alejandría

Voz 12 43:22 Margarita de Antioquia las dos son dos mártires el siglo IV que mueren muy jóvenes que mueren vírgenes que mueren doncella saque todo tiene una iconografía perfecta tuvo que no es porque se lo está inventando Juana de Arco sino que esas entidades que dicen serlo que dicen ser es como que cumple una especie de papel para que Barack de Juana de Arco que en ese momento ya te digo no tenía ni idea de lo que estaba pasando fuera de su aldea Don Remi sin embargo se convierta en una mujer con una fe ciega hasta el punto de que va a los distintos señores para que ayuden eso es lo que hace conseguir en chinón la audiencia con el delfín entonces de Carlos VII que incluso la intenta engañar poniendo a otra persona pero caro lo importa

Voz 0772 44:05 de esta niña es que si fuera una falsario

Voz 12 44:07 automedicarse si lo hubiera pillado penas logra pero ya automáticamente por dos razones primero porque a la primera de cambio hubiera desintegrado su versión porque no sería coherente diciendo que ya viene porque Dios sólo ha mandado y segundo porque no se asusta ni siquiera no interrogatorio donde la muestra todos los elementos de tortura donde a la dice que tiene que renegar de lo que le han dicho que no ha presentado ningún arcángel y ella insiste una por una cuánto se ve encima el ardor que es que tenían sus soldados en el campo de batalla cuanto Yeltes el mariscal de Francia además uno de los principales paladines de Juana de Arco es una de esas personas que gana precisamente renombre en el campo de batalla porque creía firmemente que era una enviada de Dios todo esto es lo que hace que pues al final a lo mejor es una enviada de Dios de eh Sanmiguel y eso es lo que infunden energía porque sólo conocemos en nuestra Historia de España con la reconquista infunden energía para

Voz 35 44:59 que en un momento en el que se supone que fue

Voz 12 45:02 hacia lo tenía todo partido de hecho flaquea Orleans era el baluarte para ganar o perder todo el sur de Francia así en ese momento el Branco seguido los ingleses hombre Francia hubiera conseguido siendo una nación pero hubiera tardado poco más en ese momento es cuanto ella le dicen sus voces que quieren Orleans esa noticia algo genérico ya no sabía dónde estaba Orleans pero está tan convencida que convence contagia su entusiasmo su fe no es el único caso porque si fuera el único caso podías decir ya estaba trastornada que va en la historia de la humanidad en momentos críticos cuando un país una zona concreta está pasando crisis por ejemplo una peste aparece un ser parece ser de otro mundo que queda el remedio o que da el método para salir de esa crisis una peste hubo en este caso una guerra entonces es lo curioso de esta mujer y fíjate cuando la Santa es que la convirtieran en Santa porque hubiera quedado como una especie de iluminada vana como una especie de bruja hechicera Isaac Cabo hay su historia pero eh casi quinientos años después es cuando hola la canonización vino cientos veinte Se lo pensó la iglesia pero se lo pensó porque no podían dar crédito que una niña de estas características pudiera ta podría tener tal carisma tal relevancia para insuflar ánimo a una

Voz 35 46:15 a a un bar

Voz 12 46:18 es cierto francés que en ese momento estaba totalmente desanimado pensando que ya había partido

Voz 0772 46:22 las bases en el en el siglo XIX cuando empieza a recuperarse un poco Susana Historia su vida que tengo que contarlo yo hace muchos años escribía en la revista enigmas Un que dirige Fernando Jiménez del Oso un artículo sobre Juana de Arco y yo lo publica en un libro que se llama la historia perdida Italia otro día me dice Jesús bueno pues he tomado informaciones de de artículo que publicase yo tengo que reconocerlo ni me acordaba de ese artículo es tener conciencia de que yo a complicado nunca nada relacionado con con esta fascinante de mujer ya ir leyéndolo el otro día precisamente que ya empezaba a hacer memoria es verdad en el siglo XIX cuando hay al diferentes autores que empiezan a a recuperar no solamente de los hechos más a geográficos de de esta década Michela sino también en la en la historia de que bueno pues había otras Juana de Arco que se hacían pasar por ella y sobre todo pues todo la la fascinante historia que hay alrededor no que definitiva en a comienzos del siglo XX tercios cuando la la hace en la convierten Santa uno de sus

Voz 12 47:25 a geógrafos más que biógrafos fue Anatoli France luego gana el Premio Nobel de Literatura entonces Anatoli Frances el canaliza poco los pros y los contras de esta figura histórica fíjate ya los años que había pasado la verdad es que no había mucha documentación rosas conservar ninguna de las cartas no que escriba sino que redactó Juana de Arco supuestamente todas las cartas ponía su sello sabes y en ellas con un pelo para que quedara constancia de que era ella y sin embargo esas cartas pues es han perdido en desaparecer pero anotó el frase una de entre los que incide por ejemplo en eso en que realmente sí que murió ejecutadas que fue quemada que estas mujeres clase plantaron pues eran totalmente unas farsante pues fíjate importante porque está esta niña está en ella mujer así que hablaba mucho de cara a la doncellas llama no la doncella de Orleans la puse el que de hecho ahora el pueblo se llama revele Puxeu Sáenz para que quede constancia donde nació hoy por cierto su casa su casa natal es un museo actualmente se insistía mucho la entonces Jet porque qué más da que fuera doncella no fuera así sí era muy importante dentro de las carencias de aquel momento porque pensaba que si no era once ya eso en fin hubo mujeres de Poitiers para intentar analizar si esto era verdad ahora Montera no era doncella tenía más posibilidades de que el mensaje fuera de Dios que si ya había sido porque entonces que el demonio había entrado en ella y por lo tanto todo lo que estaba diciendo era falso y ahora con una especie de soñó lo para engañar a las tropas francesas el que se demostrara que era doncella eso fue algo capital por eso ya decía que era la doncella de Francia lo insistía por qué daba credibilidad a lo que ella afirmaba

Voz 20 49:03 se dice que Juana hizo un milagro en Orleans rompiendo el asedio obligando a retirarse a los ingleses el historiador militar Kelly de Bris nos revela que la realidad es muy distinta

Voz 33 49:18 los ingleses pensaban que tenían suficiente asombrados para contener a los franceses y por otra parte los franceses lo cargaron directamente contra los ingleses

Voz 20 49:27 además de que la victoria de Orleans se dar como algo extraordinario se produjo un famoso ladrón el campo de batalla que no tenía explicación cubana fue alcanzada por una flecha que profundizó quince centímetros en el cuello y la zona del hombro

Voz 36 49:43 perdió mucha sangre se pensó que seguramente Juana moriría

Voz 20 49:49 parecía una herida mortal

Voz 8 49:53 pero poco tiempo después volvía a la acción

Voz 36 49:56 el hecho de que regresara tan rápidamente aparentemente ileso a pesar de la herida se vio como un

Voz 1 50:09 eso es que escuchábamos en este corte

Voz 0772 50:13 quince una herida de quince centímetros en el cuello a mí me parece un poco exagerado quince centímetros es casi un palmo de los míos que mide veintidós es que que asiste atravesado el cuello de lado a lado claro a qué tal

Voz 12 50:24 vemos que hacer caso a las crónicas no dábamos exagera no no exagera lo que sí es cierto es que manaba muchísima sangre lo normal es que hubiera desangrado lo curioso de este incidente no es el único flechazo que recibe luego recibe en otra de esas escaramuzas una flecha en la pierna

Voz 0772 50:39 que era un poco las de las cicatrices que luego algunas de las imposturas decían pues yo tengo una cicatriz parecida sea la misma porque soy yo y tal no

Voz 12 50:48 es es es es totalmente totalmente a saber la gente ya sabía a poco la biografía de Juana de Arco y quería ser real sabias que había recibido una herida entre el hombro y el cuello pues fuera en una una cicatriz ahí está muy llamativo porque las crónicas dicen que realmente tendría que haber muerto de este flechazo podía haber sido mortal o no pero sólo por la infección por la cantidad de sangre que derramó tenía que y sin embargo dice que al cabo de un ratito ya prácticamente no notaba nada que ya estaba en el fragor de la batalla está borrado de la toreas y luego le tocó otras cinco batallitas más lo verá que prácticamente día eh qué tal Sanma pues salvando alguna de las ciudades algunos de los campamentos franceses que estaban reservados por los ingleses eso sí que es llamativo y eso dio fuerzas a su gente entre ellos por ejemplo a mariscal de Francia a Gilles de res que es importante poco traerlo a colación porque mucha gente desconoce que Gilles de redes justo cuando Juana de Arco desaparece de escena el mil cuatrocientos treinta yo no el cae una especie de presión en la pudo haber salvado el tenía un ejército mercenario por lo que sea no quiso salvarla Ny Carlos VII tampoco pero si el terreno es el que se convierte luego en el mayor asesino en serie de niños es el que da pie a Barba Azul al cuatro de Barba Azul hasta ciento cincuenta asesinatos de niños L tiene constancia es como que en el momento que es Juana de Arco desaparece este hombre se sumen una especie depresiones como que ya no tiene ninguna razón de ser fíjate de los de los personajes más encumbrados dentro del estamento militar francés el Se recoge en su castillo a partir de piezas orgías con sus amigotes van desapareciendo niños el mismo año en el que aparece cuando éste Cronovisor el mismo año que aparece esta otra Juana de Arco en mil cuatrocientos cuarenta es el año en que ahorcan allí el de res bueno pues para que veas cuanto ella estaba Juana de Arco insuflar energía valor ganas de combate porque estaban pensaban que estaban ayudados por Dios cuando esta mujer la queman hasta a los propios ingleses hay una leyenda que dice porque os positivos creo que la hemos los liado porque hemos matado una santa osea se dan cuenta de que por la entereza tanto en el juicio como la muerte

Voz 0772 52:56 es lo que te iba a preguntar cómo se tomaron los ingleses la la muerte porque en definitiva eh luego firmado los tratados de paz y la evolución de la historia pues Inglaterra y Francia pues no voy a decir que haya venido de la mano no al contrario no pero pero bueno no deja de ser un referente de la historia de Francia en suponiendo pues esa nobleza de de algunos jerifaltes de de los gobiernos seguramente que algunos de ellos pensaron Santo Dios quizá lo que tú dices ahora nos hemos cargado

Voz 12 53:27 eso para Santa no parece que se dieron cuenta en ese momento del error ten en cuenta que y lo hemos visto y lo hemos escuchado la ofició

Voz 0772 53:34 es lo que estaba totalmente entregado

Voz 12 53:36 a bancos considerarla hereje y al final pues que la ejecutara el estamento civil nunca el religioso es que luego se relajaba ahora las ciento ACB y cuenta dice a ver a ver si la hemos liado y entonces hay dos elementos muy importantes en las que le dieron credibilidad por una parte que consiguió que el Rey fuera eh coronado en Rex en la catedral de res porque sobra una tradición de los ya Francos y sin embargo el rey inglés nunca lo consiguió segunda ella dijo una profecía eh bueno ya sabia que antes del veinticuatro de de junio iba a ser apresada se cumplió y luego dijo que en cuestión de esos siete años París iba a caer en manos de los franceses se cumplió todo eso es lo que hizo dudar a más de uno dice a ver si realmente esta niña era una mensajera de Dios y la hemos liado si hemos matado unas Santa una maldición va a caer sobre nosotros la historia les dio la razón dio la razón a ella le dio la razón a las profecías incluso la de Merlín en el siglo VI se hablaba de que iba a haber una doncella que va a librar Francia justo en ese momento se rescata esta profecía de Merle entre siglos esto

Voz 0772 54:41 es curioso cómo la vida de De los Santos dentro de ese marco histórico como tratamos aquí en Ser Historia a comienzos del siglo XV en la primera mitad del siglo XV pues da elementos los elementos necesarios como si fueran las piezas de un puzzle para ir construyendo la identidad propia de de una nación más allá de la realidad a uno de esos mitos pues son no dejan de ser personajes muy atractivos que han marcado la esencia mágica podríamos definirla así también de de Un lugar en concreto en esta ocasión Francia gracias a la figura de Juana de Arco a la que hemos dedicado este Cronovisor junto con nuestro compañero crono una UTA Jesús Callejo Jesús muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia hasta la semana que viene

Voz 12 55:24 hacer Nacho Ares gracias

Voz 40 56:28 los peces saltan sobre las aguas para capturar a sus presas y dos felinos se desplazarán a es un hemos y cero donde la clave de la supervivencia es la adaptación nos adentramos en el Amazonas desconocido

Voz 0772 56:52 eh

Voz 41 56:58 ah

Voz 0772 57:04 todos los lugares del planeta tienen su historia incluso aquellos que relacionamos como escuchábamos ahora en este fragmento de un documental de televisión española de de La dos dedicado al Amazonas

Voz 32 57:14 este es un espacio que

Voz 0772 57:17 eh que cruza eh un montón de países en el continente americano como Ecuador Perú Colombia Brasil como digo quizás más con zoido no por esas referencias vinculadas a la a la flora y fauna exuberante y fantástica que que recorre a lo largo y ancho todo el el río Amazonas pero también tiene su aspecto histórico de los diferentes pueblos que que allí viven y han vivido y sobre todo cómo interactúa pues en la actualidad desde Occidente con con este con este lugar en mis manos tengo un libro publicado por un punto esta editores la serpiente queda cuyo autor Alfonso Domingo nos acompaña en estos micrófonos de la máquina del tiempo aquí en Ser Historia Alfonso bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 42 58:04 muchas gracias qué tal estas noches Alfonso

Voz 0772 58:06 no es compañero de viajes tuvimos hace unos meses la oportunidad de recorrer las no

Voz 42 58:11 con Río otro gran río en este caso el