Escucha las noticias de las 13:00 (11/05/2018)

sin su aromáticos es la uno mediodía en Canarias el Gobierno recuerda Torra que si es investido como nuevo presidente de Cataluña deberá cumplir la ley primera valoración del portavoz del Ejecutivo que está compareciendo hasta ahora después de la reunión del Consejo de Ministros Íñigo Méndez de Vigo ha añadido que espera que si Torras investido no sea el presidente de una parte de los catalanes sino de todos desde Moncloa amplía Sonia Sánchez buenas tardes

Voz 1916

00:30

hola buenas tardes no ha querido el portavoz valorar el perfil de Torra aún no ha sido investido y cabe todavía la posibilidad de que no lo sea si lo es finalmente de caerá como ha explicado de manera automática el artículo ciento cincuenta y cinco pero ya advierte Méndez de Vigo que si el nuevo Gobierno catalán se salta la ley se volverá a actuar con firmeza es decir Se podría volver a iniciar de nuevo el proceso para aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco