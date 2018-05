Escucha las noticias de las 14:00 (11/05/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:30 no ha cometido ninguna ilegalidad absolutamente ninguna ninguna en segundo lugar que yo he cumplido todos y cada uno de los requisitos que a mí la universidad me puso para el cumplimiento del máster para no

Voz 1018 00:43 la magistrada que investiga la supuesta falsificación de su máster cita la expresidenta madrileña como investigada imputada por dos delitos falsificación y cohecho que puede suponer pena de cárcel Alfonso Ojea

Voz 0089 00:53 la de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes tiene cita como investigada el próximo día veintiséis de junio en el Juzgado de Instrucción número cincuenta y uno de la capital el órgano judicial que investiga el caso de su título de máster obtenido en la Universidad Rey Juan Carlos el investiga por dos delitos falsedad en documento público y cohecho ambos ilícitos penales soportan penas de prisión que pueden llegar a los diez años de internamiento la magistrada María del Carmen Rodríguez Medel ha acordado una nueva batería de citaciones entre las que se encuentra la de Cifuentes Ike elevan el número de personas investigadas en este procedimiento a cuatro personas

Voz 1018 01:35 Lee Cataluña claro el principio de lo que puede ser el final de la aplicación del ciento cincuenta y cinco mañana a mediodía comenzará el debate de investidura de Quim Torra como candidato a la presidencia designado directamente por Puigdemont que quiere limitar además su capacidad ante actuación su investidura depende directamente de la Kufa en la formación anticapitalista asamblearia que en principio iba a abstenerse pero que ahora no descarta un voto negativo vamos al Parlament Pablo Tallón

Voz 1673 02:00 a las doce del mediodía Quim Torra defenderá su programa de gobierno en un discurso sin límite de tiempo después será el turno del resto de partidos ordenados de mayor a menor representación existen muchas dudas sobre qué tipo de discurso va a hacer el diputado de Junts per Catalunya pero sí podemos decir que los partidos no independentistas han recibido su candidatura con muchísimas dudas y no sólo los no independentistas la CUP también va a replantearse en las próximas horas pasar de la abstención no después de que así lo hayan pedido tres de sus agrupaciones territoriales si esto sucede Quim Torra no será investido mañana esto ya se daba por descontado pero tampoco el lunes en segunda votación

Voz 1018 02:33 el Gobierno recuerda que está vigilante a las decisiones del posible nuevo presidente

Voz 0803 02:37 el Gobierno ya ha dado claras muestras de que actúa con serenidad pero con firmeza cuando se incumple la ley cuando se cumple la Constitución y el Estatuto buena prueba de ello es la tenemos en estos momentos en la situación de determinadas personas que incumplieron a juicio del Gobierno la ley y que están respondiendo ante los tribunales por ese incumplimiento por lo tanto sin cumplir la ley que lo que no volverá a actuar exactamente igual

Voz 1018 03:03 el ciento cincuenta y cinco decae de forma automática con la toma de posesión del nuevo Gobierno y Albert Rivera el líder de Ciudadanos modifica de nuevo su discurso

Voz 0040 03:10 nosotros le pedimos al Partido Popular al Partido Socialista que sigamos juntos aplicando el ciento cincuenta y cinco hasta que hay una declaración explícita nítida y clara de fin del proceso separatista mientras la Constitución tiene que seguir rigiendo en Cataluña y por tanto los dos somos partidarios de que hasta que no haya una declaración explícita en definitiva Un final pluses no podemos dejar de aplicar la coalición en un territorio tan importante como Català

Voz 1018 03:34 el perfil del candidato pone en alerta a personas tan poco sospechosas como la alcaldesa de Barcelona Ada Colau si queremos dar

Voz 0008 03:40 mirar al futuro y queremos efectivamente una institución que pueda recomponer el país y mirar hacia adelante es imprescindible que el discurso de investidura empiece pidiendo disculpas ir rectificando porque efectivamente la ofensa que se hace a millones de personas cuando se insulta por el hecho de sentirse españoles o hablan en castellano es sencillamente inaceptable en términos democráticos

Voz 1018 04:02 la portavoz del principal partido de la oposición en Cataluña Ciudadanos Inés Arrimadas tiene la peor imagen Tona

Voz 0793 04:07 cuando ya pensábamos que no podía haber una persona al frente de la Generalitat

Voz 5 04:11 que que defendiera con tanta radicalidad

Voz 0793 04:14 al nacionalismo de repente nos encontramos con que si con que se han superado a peor con que el nacionalismo propone ya a un auténtico radical que defiende un nacionalismo xenófobo y un nacionalismo que evidentemente no va a suponer ninguna mejora en la Generalitat de Cataluña

Voz 1018 04:33 en la SER les ofrecemos hoy además el sonido de la declaración judicial de un arrepentido determinante para conocer el nivel de implicación del ex presidente de Madrid Ignacio González en la trama corrupta vinculada supuestamente al Canal de Isabel Segura se llama Diego García Arias fue gerente de la empresa colombiana Inalsa por la cual el canal pagó un sobreprecio para su compra eh

Voz 2 04:52 el organismo todo el orden el que le daba igual el Gobierno quería a su condición

Voz 6 05:06 tú quieres

Voz 2 05:07 si todo el mundo me dice la parte no puede recibir dio doce Ignacio de mierda que aquí no Sardinero no tienen cómo sacar

Voz 0202 05:18 además el DNI de la víctima de la manada fotos personales e incluso capturas del vídeo que sirvió como prueba en el juicio acompañado todo ello de insultos a esta joven se puede ver en Internet casi una semana después de que la propia víctima denunciara que esta información circulaba en la UE

Voz 7 05:34 la Universidad de Santiago estudia medidas disciplinarias e incluso penales contra el profesor que publicó un vídeo machista desacreditado la víctima de la manada y que ya fue expedientado por hacer comentarios sobre una de sus alumnas

Voz 0202 05:45 Francia llama al resto de países de la Unión Europea hacer frente a Estados Unidos hay reivindicar su soberanía económica según el ministro galo de Finanzas es momento de pasar de las palabras a los hechos

