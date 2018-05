La Hora Extra: El ojo tras la cámara (13/05/2018)

Voz 0738 00:00 en la Cadena Ser La Hora Extra

Voz 0907 00:03 yo que no he tenido nunca un oficio que ante todo competidor me sentido débil que perdí los mejores títulos para la vida que apenas llegó a un sitio ya quiero irme creyendo que mudar me es una solución que es sido negado anticipadamente es carne decido por los más aptos que me arrimó a las paredes para no caer del todo que es hoy objeto de risa para mí mismo que creí que mi padre era eterno que sido humillado por profesores de literatura que un día pregunté en qué podía ayudar y la respuesta fue una risotada que nunca podré formar un hogar ni ser brillante de error

Voz 0738 00:39 cota de Rafael Cadenas

Voz 0907 00:42 nacido en Barquisimeto en mil novecientos treinta tiene ahora ochenta y ocho años que tampoco me ha faltado para echar a correr por la calle que perdido un centro que nunca tuve que me he vuelto el hazmerreír de mucha gente por vivir en el limbo que no encontraré nunca quién me soporte que fui pretendido en aras de personas más miserables que yo que seguiré toda la vida así que el año entrante seré muchas veces más burlado en mi ridícula ambición que estoy cansado de recibir Pedro Mayoral autor de Una noche con Sabrina Love que cumple veinte años que logró el premio Clarín de novela el primero con un jurado compuesto por Roa Bastos Cabrera Infante Bioy Casares Pedro Mayoral autor también de la uruguaya

Voz 1 01:27 a la uruguaya es el libro donde echa el revolcón de la de la ola de la vida le pasó por encima

Voz 2 01:35 a a este tipo I

Voz 1 01:37 es un personaje mucho más desencantado no no tiene la candidez Si la mirada ingenua que tiene Daniel Montero en una noche con sardina lado pero sin duda hay una continuidad con respecto a este viaje hacia lo deseado que es un poco atravesar la distancia enorme que siempre hay entre lo imaginado y lo real y los dos salen de sus casas con un con una idea ese van a topar con la realidad va a ser duro choque pero a la vez necesario sea vuelven los dos creo transformados en su viaje

Voz 0698 03:57 eran Cuspinera que ofrece hoy concierto en el taller va cultural de Bart

Voz 0698 04:23 periodismo fotografía hay un festival que en Valencia lo ha unido hasta ayer mismo lo lleva haciendo desde hace años se llama fotón humanos el virus más letal del planeta ha contado con el precio

Voz 0907 04:38 el objetivo que es acercar el fotoperiodismo a la sociedad reivindicar su papel importado

Voz 0698 04:42 de como herramienta para el cambio social este año con una reflexión las consecuencias del cambio climático ese desafío al que nos enfrentamos día a día cada uno de nosotros Tania Casto es la organizadora de ese festival

Voz 11 04:59 después de hablar de Killing the wall ver cómo tenemos islas de plástico que son cuatro veces España y además están produciendo un calentamiento subterráneo enorme que provoca más tifones más huracanes más estos cambios climáticos cedemos tenemos calor y al día siguiente Nieva después de eso comienzas a trabajar con exposición por ejemplo Andoni aquí que hace una revisión a los cinco conflictos armados más importantes de nuestro tiempo y te das cuenta que encuentra cifras como que en Siria han muerto más de quinientas mil personas o que en Libia han muerto más de cincuenta mil personas

Voz 0907 05:29 fotografía que nos muestra la realidad de la dura realidad en la agencia Magnum eso era es el pan nuestro de cada día aunque Magnum ha sido illes también mucho más Magnum ofrece por ejemplo en la Fundación Telefónica de Madrid obra nunca vista en España que también juega con variados lenguajes no tan sólo los que siempre hemos creído que reconocen la identidad de esa agencia Cristina de Middle es la comisaria de esta exposición

Voz 12 05:57 mirando el archivo sea tú te encuentras a fotógrafos como es como súper consolidado en la fotografía uno Mis favoritos de la agencia las fotos que hemos seleccionados son fotos hechas a la televisión en las que no es ni la televisión en los años ochenta de los juegos olímpicos de Múnich no son Cases han abstractas son que no Services dices esto que es no pero como conjunto funciona muy bien eh yo creo que en todos los fotógrafos de Magnum todos sin excepción eh experimentan mucho otra cosa es que el mercado selecciones sólo una parte de su trabajo que al final la a consolidar una visión de la agencia que no la representa del todo no porque conoces individualmente a todos los miembros vamos vamos estoy muy lejos de descubrir cuál de cualquier cosa esa persona no es sí que es verdad que ahora cambiado la fotografía a cambiar el mercado está cada vez más abierto a otros lenguajes y eso hace que la agencia también empieza a visibilizar se otro tipo de trabajos que ya estaban fuera a inclusión de Martin par de entrada es ya hace muchos años ya es abrirle mucho las puertas a otro tipo de lenguajes al Oz etc etc pero los mismos qué grandes históricos de la agencia llevaban haciendo trabajos que no era puramente documental desde hace muchísimo tiempo lo que pasa que se reduce

Voz 1044 07:12 se ha pues a la parte bueno aparte

Voz 12 07:15 exacto Santorum pero es mucho más y yo creo que es uno de las motivaciones de esta exposición precisamente sesos

Voz 0907 07:21 un ojo tras la cámara ya ahora otro ojo el de Douglas Duncan que con su cámara retrató diecisiete años de relación de amistad con Picasso y que ofrece la imagen más íntima hasta donde Picasso dio muestras de intimidad una exposición en Buitrago de Lozoya en Madrid con imágenes del Museo Picasso de Barcelona permite comprobarlo David Guerrero SER Madrid Norte

Voz 0570 07:45 el fotógrafo Douglas Duncan fue amigo de Picasso durante diecisiete años en todo ese tiempo el objetivo de la cámara de este fotoperiodista reportero de guerra norteamericano se fijó en muchas ocasiones en Picasso en su vida más íntima pero también en sus procesos artísticos como ha explicado la comisaria de la exposición y jefa de Investigación del Museo Picasso de Barcelona Sílvia Domènech

Voz 13 08:04 es conocida porque es de guerra pero además fue muy amigo de Picasso que sobre todo se caracteriza por eso porque realiza series fotográficas que reflejan mucho por una parte la vida más íntima llegamos de Picasso y por el otro lado los procesos artísticos de pitas eh

Voz 0570 08:18 Picasso por la mirada cómplice recoge una de las fotografías más conocidas la de Picasso en la bañera saludando a cámara una imagen captada el mismo día en que se conocieron de mano de otro gran amigo de Picasso el fotógrafo Robert Capa

Voz 13 08:30 Picasso conocía muchos autógrafos y entonces con cada uno de ellos establece una relación diferente y surge pues eso series fotográficas distintas él durante estos años cincuenta cincuenta al sesenta y dos bueno iba mucho a su casa vivía pasaba mucho tiempo en la California que es donde vivía Picasso en la casa Cannes igual no andaba por ahí estrellas prácticamente no hablaban entre otras cosas porque en hablar el mismo idioma pero bueno el iba haciendo fotografías y esto es lo que el resultado de todo esto

Voz 0570 08:56 posición estar hasta el veintidós de julio en el Museo Picasso Colección Eugenio Arias del municipio madrileño de Buitrago de Lozoya el pueblo del barbero de Picasso que también aparece entre las fotografías de dan Can crea que

Voz 0698 10:04 y ahora nos vamos a ir a Segovia y más allá porque se celebra Titirimundi muchos años ya ofreciendo trabajos escénicos de calidad no sólo de manera exclusiva desde el mundo del títere porque también por ejemplo ofrece circo títeres que por cierto no son sólo los muñecos con hilos que hay muchas maneras de manipularlos bueno como cualquier ser humano Juan Martín Radio Segovia

Voz 16 10:27 teatros calles plazas y patios de Segovia se ven desbordados estos días para contemplar las actuaciones de las mejores compañías mundiales de títeres la ciudad del Acueducto se convierte por unos días en la capital del mundo de marionetas de hilos de One Teide Katy por el festival subía el telón el pasado jueves con la compañía tabla rasa es espectáculo fábulas ese representaban por primera vez en castellano

Voz 17 10:49 consideré que estoy vendiendo en esta corriente más de veinte pasos más abajo y por consiguiente bueno enturbian el agua

Voz 16 11:12 esta XXXII edición de Titirimundi es muy especial ya que es la primera tras la desaparición de su fundador Julio Michel el festival va a recordar a su creador haciendo soñar al público a través de espectáculos intimistas y montajes para celebrar la vida Marian Palma directora del Festival Titirimundi

Voz 20 11:28 es el regalo que nos ha dejado Julio es parte de él de la ciudad de las compañías aunque duela es que Julio ya no está con nosotros debemos seguir trabajando es el legado que nos ha dejado y se lo debemos

Voz 0738 11:42 Segovia se abre al mundo con cuatrocientas

Voz 21 11:44 de tres funciones con casi sesenta y tres representaciones diarias Titirimundi mira a este año al teatro de objetos con varios montajes que hacen de los detalles y de las cosas pequeñas una especial relevancia como los espectáculos de los hermanos oligarca y microscopía o la presentación de la odisea de la compañía española La Chana en los últimos años su presupuesto ha sufrido un bajón considerable Oliver Renoir de la compañía Taula son

Voz 22 12:07 gente como Julio senos va a defender quién va a dar no es que los medios de practicar nuestro arte

Voz 21 12:14 un presupuesto que se va a intentar aumentar para continuar el proyecto de Michel es que el show debe continuar

Voz 0698 12:23 llegamos al norte Nos vamos a acercar a Avilés donde suelen estrenarse muchas de las obras

Voz 0907 12:27 que después se instalan en los teatros madrileños por poner un ejemplo hay este viernes ha estrenado Alfredo Sanzol un dramaturgo que siempre hurga en una realidad de la que siempre acaba rescatando esperanza en el ser humano Nacho Poncela Pradillo Avilés

Voz 25 12:51 eh que defiende los los valores y las cosas heredadas o alguien que decide crear un proyecto de vida desenganche dándose de esos valores no

Voz 1789 13:03 lo único que tenía claro Alfredo Sanzol es que su próxima obra se iba a titular la valentía así con su texto el director se presentó ante los actores Jesús Barranco Francesco Carril Inma Cuevas Estefanía de los Santos Fon García y Natalia Huarte el montaje cuenta la historia de Guada y Trini que han heredado una casa familiar la misma en la que transcurrían los largos veranos de su infancia cuando regresan a ella se encuentra el problema de que a cinco metros de la puerta el progreso ha traído una autopista una comedia de enredos y puertas Inma Cuevas esto

Voz 26 13:34 en la vida sucede en una mesa todos alrededor de una mesa hablan así se reúnen las familias es y será uno de los amigos para charlar distendida difundido aumenten in ya se ha surgido también la función no

Voz 1789 13:50 el trabajo interpretativo surgió de los dos talleres realizados en los que la improvisación y la naturalidad fueron las herramientas con las que se forjó una representación en la calle enredos fantasmas de carne y hueso espectros como Francesco Carril Jesús Barranco

Voz 27 14:05 el punto de partida era el mismo para todos en el primer taller estábamos todos a mí no me había pasado nunca y ha sido muy bonito vivir eso no vamos a reunirnos un grupo de personas con un hilo lo único que sabíamos era era un título no no improvisaba Amos a sobre pautas que nos decía como niños y como niños jugábamos no improvisado Iggy como niños también tenemos bien

Voz 28 14:28 yo era muy divertido el ganador del Premio Nacional

Voz 1789 14:31 de Literatura Dramática dos mil diecisiete con la respiración y el último Valle Inclán por la ternura ha vuelto a estrenar en Avilés una obra en la que el dramaturgo Navarro indaga sobre la búsqueda de la belleza y como al encontrarla pueden resquebrajarse los cimientos de la vida del pensamiento las certezas sobre las que se asienta la existencia humana

Voz 25 14:50 socialmente vivimos muchas veces un presente que ha sido diseñado por nuestros antepasados dos años donde vamos como si fueran nuestros

Voz 29 15:00 olvidado no de construir en un futuro no

Voz 25 15:04 el futuro de la realidad social la realidad política la realidad cultural también diseñada por personas que vivieron hace trescientos años

Voz 1789 15:16 la valentía está producida por la zona y el Pavón Teatro Kamikaze adonde llegará el próximo jueves tras el estreno en el Palacio Valdés de Avilés

Voz 0698 15:28 y en Madrid aunque ya se estrenó en Galicia mea culpa deberíamos de haber hablado de ello cuando se estrenó allí prometemos corregirlos en el Teatro Español de Madrid una obra del Centro Dramático Galego que dirige CEF Anoia el centro a partir de un texto de Ramón María del Valle Inclán Divinas palabras revolution un reality nueve personas encerradas Jesús Ron director de la compañía chévere

Voz 1044 15:57 sí porque lo que estamos planteando de alguna

Voz 1789 16:02 manera es que posibilidad tenemos detener una idea

Voz 1044 16:04 la propia en este mundo globalizado no entonces nuestro espacio nuestra aldea ya no es esa

Voz 0907 16:09 con esa

Voz 1044 16:10 identidad de identidad tan fuerte sino que nuestra aldea ahora la de Galicia también es un plató de televisión es un reality en el que no hay ni ventanas y aire para respirar sino que la única ventana que que tenemos es una cámara

Voz 0698 16:29 ya lo han oído dos exposiciones dos la primera en el Reina Sofía de Madrid

Voz 0907 16:35 una retrospectiva de Eusebio Sempere quién parecía olvidado y cuyo trabajo ahora se quiere incorporar entre otras cosas por su compromiso estético irrenunciable Raquel García

Voz 0011 16:50 muy elegante minucioso próximo Alarte óptico y cinético pero siempre poético siempre clásico Sempere siempre solitario

Voz 1377 16:57 siempre digamos acaba remitiendo a elementos que tienen que ver también con una tradición clásica que tiene que ver con la luz que tiene que ver con otra visión de lo que es el arte español en un país donde a menudo se recreos se piensa la historia por tópicos sea el informalismo sea la imagen en las imágenes críticas de los años sesenta sea cierto concepto leísmo Sempere es una figura solitaria

Voz 0011 17:21 habla el director del Reina Sofía Manuel Borja Villel del artista alicantino al que la pinacoteca dedica una retrospectiva que recorre tres décadas de trabajo sus años en París y su vuelta a España sus obras abstractas su investigación con nuevas formas y materiales un recorrido que se inicia con lo que Sempere llamó experimentos figuras que se multiplican que introducen a su obra el movimiento una de las grandes aportaciones como explica la comisaria de la muestra es Carmen Fernández Aparicio

Voz 0132 17:47 sobre papel Carson va realizando una serie de figuras geométricas que parecen bailar en el espacio es un análisis de la composición a través eso de las figuras geométricas pero dinamizando las las formas parecen parecen bailar esa es la palabra él mismo utiliza en el eh en el espacio de la de la pintura del Oise en este caso están sus famosos relieves luminosos

Voz 0011 18:12 en sus trabajos con cartón y hierro sus móviles de metal sus estructuras hechas de tubos cromados su trabajo meticuloso de las formas geométricas en los que Sempere muestra su faceta menos fría la más lírica

Voz 0132 18:24 me metería no es tan fría ni tan mecánica como la del arte cinético es un artista que que introduce el movimiento introduce la luz introduce los elementos propios del cine turismo pero tiene un una una geometría lírica un mundo poético que que escapa tampoco a a lo que fue el cine turismo clásico por lo por lo demás un arte realmente muy apreciable pero el el ska es la inquietud artística

Voz 0698 19:20 la segunda muestra en Bilbao en su Museo de Bellas Artes que celebra ciento diez años de vida con esa exposición que ofrece ciento diez de las obras más representativas de su colección Sony Lamberto Radio Bilbao

Voz 34 19:34 a ciento diez años

Voz 0738 19:36 es cumple el Museo Bellas Artes de Bilbao el próximo cinco de octubre

Voz 1789 19:40 ciento diez años en los que su misión

Voz 0738 19:42 no ha sido otra que la de acercar el arte a los ciudadanos ciento diez años en los que ha ido construyendo una colección propia que en la actualidad ronda las catorce mil obras no ha sido fácil conseguirlas ni tampoco lo es ahora seleccionar solo ciento diez obras ciento diez obras una por cada año de su centenaria historia Si se ha construido la exposición con una primera parte que nos lleva desde el románico catalán del siglo XIII hasta mil novecientos aproximadamente pasando por el Gótico el barroco de Zurbarán au Van Dyck o el manierismo renacentista del Greco

Voz 35 20:22 ya vamos avanzando de tenemos dos obras del Greco y es curioso constatar cómo a lo no han arrastrado una leyenda negra un historiador mencionaba en los años cuenta que su conservación era tan mala que prácticamente no quedaba nada si el embargo la reprobación que se hizo hace unos años se vio que está íntegra íntegra la composición que que la firma el griego está la pequeña carteles a modo casi de trampantojo esto

Voz 0738 20:53 y nos queda la propuesta más vanguardista la del siglo XX donde destacan Francis Bacon Antonio Saura Oteiza o Chillida en esta sala precisamente según desvela el director Miguel Zugaza encontramos lo más inédito

Voz 36 21:05 pues por ejemplo como una escultura maravillosa Ángel vados el año ochenta y cinco que ha expuesto muy poco o la obra de la artista más joven representado en la colección de momento es Sergio Prego Schulte Chuck que es un vídeo no que ese adquirió en dos mil uno que es con quién cerramos de momento como digo la selección y que tampoco se ponen

Voz 0738 21:26 una muestra abierta al público hasta el diecisiete de septiembre tiempo que se aprovechará para trabajar en paralelo en la reforma museo gráfica del edificio antiguo del Bellas Artes de Bilbao

Voz 0698 21:39 sí sé que ha pasado por Madrid lo hizo para recoger la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes y para impartir una conferencia sobre Lubitsch

Voz 0907 21:46 Lubitsch el director de ser no ser no hablo de Lubitsch

Voz 1463 21:49 Pepa Blanes el filósofo pop youtuber cinéfilo nos ha enseñado a entender afrobeat a a través de películas como Tiburón o Mary Poppins a reflexionar sobre la crisis económica con el cine de Lubitsch con Batman y con la CAM Gijón

Voz 37 22:04 mira sin batir cosquillas Manolo egipcios tardíamente y si sería español verdad que hombre al cuartel general

Voz 1463 22:13 problemas en el paraíso es el título de uno de sus últimos ensayos y coincide con el de la cinta del director alemán Ernest Lubitsch con la película el filósofo tratar explicarnos cómo el capitalismo no ha pervertido el supuesto paraíso está hoy lleno de problemas por eso prometía la charla en el Círculo de Bellas Artes donde recogía la medalla de la institución Se suponía que iba a hablar sólo de Lubitsch sin embargo Si ZEC no mencionó al genial director alemán ni una sola vez dedico hablar de todos los temas de actualidad vamos que le faltó Cataluña ya no es emocionante uno a uno fue enumerando los propios del pueblo parafraseando a Marx empezó con la religión pero añadió unos cuantos como escuchábamos las drogas o el arte

Voz 0738 22:55 fascismo hemos dado y esto además

Voz 1463 22:59 da Gamble Orbán están siendo demonizado como el diablo contra el una amenaza pero esta imagen sirve como fetiche político que está impidiendo la obstrucción más básica en Francia Macron era el candidato antifascista y sólo por eso sedes echaba cualquier crítica dijo a los asistentes mientras continuaba sin pronunciar el nombre de Lubitsch y es que el director alemanes un cínico que guarda las apariencias pero en el fondo las transgrede Se comporta así el filósofo desde luego saco cinismo para decir que el mayo del sesenta y ocho pedía abolir la pedofilia y luego continuó con el feminismo

Voz 0698 23:46 otro nombre propio el de Alejandro honesto que defiende la carga política del lenguaje último ganador del Hiperión de poesía Enrique García redacción Madrid

Voz 41 24:10 infancia cuando él era pequeño te lo crees todo entonces también tiene la la necesidad de cumplir ciertas expectativas de ser lo que te dicen que tienes que ser

Voz 40 24:20 me miro en el cristal ya hay un animal huyendo del fuego una jauría con principio de hombre un desastre con nombre de niño masculinidad

Voz 41 24:28 mirar el mundo bajo unos ojos prestados no son nuestros

Voz 40 24:32 mi madre siempre dice que tengo los hombros de mi padre con el que Hall con tonos más ancho más generoso dibuja una línea recta color dedo con la mano la deshaga el ojo guardo la tristeza de la muñeca que jugaron a su hija y que mi padre acabaron regalando paternidad

Voz 41 24:49 en el primer libro hablo más bien de la eternidad como hijo y la segunda en una paternidad que deseo como ya no como hijos sino como padre pero justo en ese sentido en actos impuros segundo libro inventó hablar dentro de la maternidad también es el deseo de ser madre aunque sea un hombre

Voz 40 25:10 el agua fría mientra mi cuerpo cuando el entre la pierna mamá acción me parezco

Voz 15 25:16 identidad poco nuestra

Voz 41 25:18 surta manía que realmente están humana de definir en singular nuestra inmensa eh

Voz 15 25:30 ganó el Premio Hiperión de poesía dos mil diecisiete el día del aniversario del nacimiento de Hölderlin el también es un hijo pródigo al que el padre echó de su casa la poesía de este italiano afincado en Málaga está atravesada por una masculinidad dolorosa una infancia periférica el deseo de una maternidad en un cuerpo de hombre sus dos últimos libros Sada no nada y actos impuros son en conjunto o eso ha dicho cierta crítica un drama transgénero carece querido Julio

Voz 41 25:57 dar con la polisémico de género bueno transgénero literario que realmente lo es porque es son poemas que servirse de una obra de teatro y al revés también transgénero evidentemente tiene que ver con el género masculino hizo femenino entonces quería romper un poco con las expectativas por lo menos generar dudas

Voz 15 26:19 como las dudas de un niño que sientes sobre los hombros las manos de un padre que lo señala lo guía pero que decide mirar frente al espejo decidir qué quiere ser

Voz 41 26:28 el personaje que acción soy yo es un hombre que se enfrenta a una masculinidad heredada pero que se piensa lo significado

Voz 15 26:37 y que entiende que también la masculinidad tiene algo de travestismo

Voz 41 26:40 se habló de travestismo hay Ventura masculina por tiene mucho que ver quizás todo sea como la cabos una ficción heredada incomoda a ver formativo de los Performance formas vivo es necesariamente una ficción

Voz 15 26:55 una poesía transgresora que es también altavoz de otros cuerpos que han decidido desmontar dogmas jugar con todas las caretas

Voz 0698 27:06 y más libros libros que no se han enviado por ejemplo el de nuestro compañero Roberto Sánchez editado por Roca Editorial asesinos en serie Roberto Sánchez que es compañero de Emma valles Espinós que nos ofrece ayuda imprescindible sus seminal semanal acuse de recibo

Voz 0564 27:29 una de las actuales mejores poetas jóvenes españolas Elvira Sastre publica en Alfaguara aquella orilla nuestra un libro que aún a sus versos y las ilustraciones del dibujante uruguayo en van unos versos que transitan por el amor el dolor la fragilidad de la vida el miedo y la ardua tarea del olvido Lumen publica los cuentos de Isaac Singer escritor polaco exiliado en Estados Unidos en la década de los treinta galardonado con el Nobel en mil novecientos setenta y ocho son cuarenta y siete cuentos que en su día eligió el propio autor de entre más de un centenar de relatos unos cuentos que vive en la vida en Varsovia o la de los judíos que emigraron a Nueva York California y Miami

Voz 44 28:11 ah ah

Voz 0698 28:46 acabamos con las crónicas de guerra de una reportera

Voz 0564 28:49 norteamericana las edita Tusquets se titulan complicarse la vida recoge las experiencias de Virgina Coutts en zona de conflicto Coats llegó a Madrid en marzo de mil novecientos treinta y siete para cubrir la guerra civil las crónicas siguen después en Berlín durante la invasión de Polonia Finlandia durante la invasión soviética en París de mil novecientos cuarenta Un poco antes de la capitulación

