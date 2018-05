Las Noches de Ortega: Una historia de amor (12/05/2018)

Voz 1 00:00 no

Voz 4 00:35 qué bonito que existan cosas estables inamovibles todo puede cambiar todo puede alterarse ser volátil pero cuando llegan los viernes a esta hora pase lo que pase nosotros siempre estamos aquí

Voz 4 00:59 tal vez estás conduciendo un camión o en la cama o trabajando en un hospital tal vez estés enfermo o tremendamente sano y feliz no tengo ni idea de cuál es tu situación ni desde dónde estás escuchando la radio sea como sea te prometo que hoy vas a disfrutar de una charla de una conversación que no vas a poder olvidar jamás en toda tu vida

Voz 5 01:28 Josep Montané buenas noches gracias por estar con nosotros en la Cadena Ser

Voz 6 01:34 a ustedes cuando se enamoró de de bueno esté decidido una fecha de cuándo fue yo creo que próximamente fue eh hace dos años pero no no sabría precisar si te no no fue un flechazo en todo caso no pero no fue fue fue paulatino hombre me a mí me me gustaba cuando yo veía

Voz 7 02:02 pero de eso va a estar enamorado

Voz 6 02:05 el sentimiento fuerte de amor que tengo pues hay un trecho que es lo que más le gusta del su honestidad su carácter fuerte me buscaré algo que sigue siendo él mismo a pesar de todo me gusta temperamento igual manera Manero Dessel en en su web qué gusto Josep Muntaner

Voz 1174 02:46 está casado vive en Barcelona

Voz 6 02:49 tiene dos hijos un hijo y una hija con un hijo y una hija vive enamorado de Jordi Pujol suerte en lo saben y lo sabe lo he hecho saber por activa y por pasiva como se lo ha dicho demandó carta es arriba grado no lo ha contestado no no no no he obtenido respuesta esto mi me me va matando me va matando que poco a poco iba eliminando y erupciones me iba yo a veces pienso que quizá hay un muerto en vida su mujer sus hijos su familia lo saben que un ellos reuní dije eso es lo que me pasa irme notaban distante me llaman raro ir yo decidí ser sincero con ellos porque ellos especulaban algún coste tenía un problema

Voz 1174 03:54 claro

Voz 6 03:55 de dónde preferí ser sincero con ellos

Voz 1174 03:59 Nuestro tomaron que cómo reaccionan no lo entienden

Voz 6 04:02 lo lo en no entiende que no les culpo tampoco porque yo sé lo duro que de repente pues tu padre que diga que enamorada de Jordi Pujol o que tu marido te yo sí yo entiendo perfectamente esto pero

Voz 5 04:26 tenía que cumplir era justo lo que necesitaba exigidos el hombre con el que estoy conversando tiene en sus ojos el brillo de la Pasión dos años lleva sufriendo por un amor no correspondido

Voz 1174 04:51 las calles de Barcelona camina con una libreta en la que escribe poemas a un hombre que durante décadas Reino en el panorama político catalán Jordi me muero si no te veo pienso en tus manos y me vuelvo loco son tus ojos son lagos llenos de vida Josep Montané deambula por una ciudad medio aturdido sin saber qué va a ser de su vida soñando con que algún día pueda ser feliz con su amado Josep mantiene de verdad esa esperanza

Voz 6 05:26 sí esperanzada mantengo yo sí que es muy probable que sea una o un autoengaño claro que no fondo pues a mí mismo deseo de ser feo y Mi o la supervivencia misma en clara menos me engañan conocerme creer que aún no es consciente pero mientras que debe ser brizna de esperanza pues es me ayudan a levantarme puedas mañana me ayuda a seguir caminando y en definitiva seguir viviendo pero usted sabe racionalmente que son muy racional que racionalmente quiero quiero despertar sí pero el pienso con la razón solamente pienso que piense como nunca me dice sé que esto no ocurrirá prefiero a aferrarse a una suerte de ilusión a menos que mantenga vivo pues sus últimos años dime que recuerda cuando fue la primera vez que

Voz 6 06:32 qué sintió en su pecho ese sentimiento o ya lo he dicho que todo empezó de una manera muy difuso no fue Graduado veo sí que recuerdo efectivamente el día pueden la mente consciente de que ya no voy a marchas guía y que había caído de bruces me está oyendo noticiero las noticias noticias pareció he o con su mujer Marta Ferrusola y ahí vi brillo de sus ojos exhibía vi que había un nexo imposible de borrar para siempre entre hoyo y ahí supe que la única manera que ser ejerzo se es en sus brazos protegido no habrá León es tal que ciego pero no la cama si esto pudiera hundió

Voz 11 07:51 Leo en su

Voz 1174 07:52 Preta que te dan Marta que no pueda Alarte yo escribo para Jordi sabiendo que nunca vas a contestarme tantas carta esté escrito y jamás me ha respondido podría hundir me pensando en tu silencio pero prefiero verlo por el lado bueno y me conformo con imaginar tus ojos aturdidos moviéndose mientras lees lo que tantas veces este escrito pienso en tu carita mientras me les hiciera los ojos para memorizar esa cara hay poder imaginarme las siempre como ahora estoy haciendo ya ves Jordi con qué poco me conformo cuando pienso sentí con alegría me conformo simplemente con imaginar tus ojos moviéndose de izquierda a derecha leyendo mis líneas me llena de felicidad saber que tus ojos de alguna manera los estoy moviendo yo por haberte escrito me siento un gigante sabiendo que puedo influir te así aunque sólo sea Jordi amor mío

Voz 5 08:58 aunque sólo sea provocando del movimiento de los ojos

Voz 13 09:11 ha hablado personalmente con Jordi Pujol o no una vez

Voz 6 09:17 o vi en un mitin que le hable así al pues a lo mejor veintitantos años cuando todavía no se había despertado este sentimiento bueno pues probablemente estaba dormido era un sentimiento pero todavía no se había despertado pero bueno personalmente no tengo el honor no lo conocía pero

Voz 1174 09:38 tenemos con nosotros a a Teresa una su esposa ella aceptados con nosotros lo ha dicho vía telefónica vistió ayer Teresa buenas noches

Voz 14 09:48 a a Josep Capell contrario

Voz 7 09:55 Teresa cómo cómo está viviendo esta situación

Voz 15 10:00 es tan extraño para mí que creo que que que no lo estoy viviendo entre líneas o al menos lo vivo como si estuviera viéndolo a través de una cortina borrosa porque tengo una especie de sensación de de irreales era como si esto no pudiera estar pasando los no a principio confiaba en que esto era algo pasajero pero vaya son dos años mi marido enamorado de Jordi Pujol voy digamos que me

Voz 14 10:30 dejó a mí misma con este velo tiene hace verlo todo pues te manera difusa y no quiero creérmelo alzar la radio no

Voz 2 10:48 a ver si lo quiere bueno tranquilidad Teresa sus hijos cómo cómo se lo han tomado decir su marido antes que no lo entendían

Voz 15 10:57 no más como como Goba encender pero no está están abatidos sobre todo ellos mi sobre todo por mi parte me deben sufrir yo intento porque los medios que a menos por mí no sufren veces me ven hundida ser Éramos un matrimonio quedado era un matrimonio feliz que sufro algo me dice que yo quiero yo no no quiero ver de sufrir

Voz 14 11:27 sí yo también sufro no sois vos únicos que están pasando esto yo no me lo haya sido tu provocador de todo eso igualmente sufra no esto no tiene nada que ver una cosa porque no somos por séptima test me parece que aquí los únicos que sufrís sois vosotros a que sufrimos bueno pública pasa

Voz 2 11:58 tres Teresa ya está de verdad que está vamos a calmar no queremos hablar con usted con con tranquilidad no queremos que se reproduzca aquí una de las peleas que puedan ustedes tener en casa no nos interesa

Voz 15 12:10 qué le parece que sea un concurso debe remar demasiado que yo luego eso quería decir aquí un momento de lo que nos dijo que se había enamorado de esta casa es ínfimo

Voz 16 12:25 lo encontró Husein tu mufti en castellano pues esto lo siento mucho Teresa

Voz 15 12:31 sea lo siento mucho Josep se que vamos gente conozco es buena persona sí sí sí eso lo sé sino vamos de eso yo sé que no esto no es no lo has hecho a propósito que te ha caído aquí hasta bossa está ocurriendo esto que vamos a hacer algo entiendo también sí

Voz 14 12:49 también entiendes a nosotros os entiendo perfectamente del día que en intentar entenderlos os pido solamente que entendáis por un momento o lo que significa para mí lo que me está ocurriendo a edad setenta y dos años tenía yo todo todo lo habido ya

Voz 14 13:10 calculada era feliz árboles esperando un Lietuvos

Voz 14 13:15 que está ocurriendo lo último que yo quería que me pasase esto ha pasado me enamorado Jordi Pujol ha pasado bueno me ha pasado

Voz 14 13:26 que ahora tiene que hago tocayo no no os digo nada que ellos

Voz 16 13:32 cero se daño que ha hecho lo sé perfectamente el año que se yo no puedo vivir con sentimiento de culpa

Voz 6 13:41 digo qué podía hacer yo

Voz 7 13:58 cree se interesa por favor de era bueno no no no vamos a descubrir a hacer esa no nos gusta el morbo en la radio unos gusta recrear ya Teresa muchas gracias por por haber aceptado esas con nosotros

Voz 5 14:22 tranquilo tranquilo una situación comprensible de verdad ya está

Voz 2 14:27 está seguro que me han traído busqué se puede reírse se seguro me hombre no que no traído aconsejar porque yo que hace gracia que una persona mayor como yo no se inmolado Jordi Pujol bursátiles pueda hacen de entremeses cómico Giuseppe Giuseppe escuche mejor venir sí

Voz 1174 14:52 tranquilo tranquilo solamente queremos conocer su caso

Voz 6 14:58 venga venga ya está yo estaba más o menos bien en mi vida

Voz 16 15:03 por su menos franqueo pero ahora no se martirizada deportado vez no era otro que tenía la pulsión extra dentro pero bueno polí podía ir tirando podrá seguir tirando un error no se utilicen ese machaque ahora de verdad vaya llegar mi miniatura piensan eso produce supimos la semana pasada que iba a ser niña perfecto pues en eso de pensar usted ahora el futuro lo espera ese chiquilla pues pues un futuro como como a todos los niños pues vemos Josep de verdad va vamos a retomar charlas y lo saben los pudiera arrancar medio este sentimiento que tengo por los Red Bull ojalá Juan bueno pues ha hecho esfuerzos se ha hecho no no hablo Puebla hecho esfuerzos Josep lo sabemos pero no puedo venga tranquilo pienso en su cara en sus ojos todo lo que ha tenido que padecer pues desde que yo desde que hubo acusación sube acusaban de de de corrupción pienso todo es no me mata me venga va

Voz 5 16:19 Josep va estamos en directo en la cadena SER Josep Le si le parece dejamos la charla dejamos va a Josep no no no no no no quiero verlo así de verdad Josep va por fin una loco venga no no no lo tienen así

Voz 6 16:42 echó mi vida a perder por una tontería sido un ego diciendo vengo a casa yo tenía necesidad de decir lo he dicho a mi mujer y a mis hijos solo

Voz 16 16:54 algo un peso de encima bueno

Voz 6 16:56 yo me han me ha dado igual hace hasta luego

Voz 16 16:59 es daño a ellos lo que caiga la audición Pujol caigan nada bueno nada solamente pero no piensa ahora en el liberarme cuánto tiempo diodos diez bueno Josep venga

Voz 5 17:22 estamos en directo en la cadena SER

Voz 5 18:01 bueno pues cuando llega a casa habla con tu esposa y tomar la decisión

Voz 13 18:05 que quiera pero lo hacemos aquí en donde aquí o en la radio lo hacemos en querer arreglarlo en la radio donde yo me vergüenza bueno pero vamos digo quiero arreglar las cosas bien

Voz 1174 18:21 lo que quiere que la llamemos hoy otra vez y que hable

Voz 6 18:24 sí quiero que llamen de nuevo ocio a Teresa

Voz 1174 18:27 compañeros llamemos de nuevo a hacer

Voz 10 18:41 que todo se arregle ahora con ella encontré me dicen que arrepentido mentira lo que usted quiera eh

Voz 14 18:56 tres El Termes

Voz 16 19:02 el te Manu Pardo perdón con piense en castellano por favor

Voz 14 19:07 la radio que pique pido perdón por todo lo que

Voz 6 19:10 tres Teresa

Voz 15 19:12 escúchame no es cuestión de pedir perdón no es una subasta de perdona haré es otra cosa

Voz 14 19:20 pero yo yo quiero yo no puedo hacer borrón

Voz 15 19:22 cuenta nueva de lo que ha fichado a casa después de saber lo que sientes por Jordi Pujol que podría que te dijera que perdona yo sé de qué día cambiaría eso tus sentimientos y no es verdad que no

Voz 14 19:38 no voy a intentado me los voy

Voz 15 19:41 yo no es cuestión de yo intente yo ya estoy cansada cansada tú sabes lo que es estar contigo yo irte en sueños decir Jordi Jordi yo tú sabes lo que sí

Voz 2 19:54 me siento muy Teresa lo felices que hemos ido

Voz 15 19:57 en estos años cuando que cuando alguna vez me has abrazado de noche me llamabas Jordi tú sabes a lo que se esos pero sirve te perdone

Voz 2 20:07 vamos a ver si también haría eso

Voz 15 20:11 mira yo sé algo que tú sientes por Pujol

Voz 6 20:13 esto no puesta el pasa

Voz 15 20:16 un cargo que sientes porque cuando me hablas de sus ojos ese brillo que tenían cuando éramos jóvenes tuyo pero era yo pero sea lo que quiere es que es lo mismo que me quería esa miento

Voz 20 20:30 bueno yo no hubiera ocurrido nada

Voz 2 20:33 no no me pidas perdón por qué no

Voz 15 20:36 no no estamos hablando de de no estamos en esa Liga Josep no estamos en esa ahora

Voz 7 20:41 qué hacemos entonces deprisa escucha inmenso en su esposa está muy arrepentido mucho y mal el daño

Voz 14 20:50 que le ha causado mucho disco es cuando no

Voz 15 20:53 no yo lo siento mucho pero yo no puedo hacer unas me asegura que ha intentado vida Pujol yo que verá yo ya no tengo fuerzas para intentarlo

Voz 2 21:07 pero a ver si no no

Voz 15 21:09 pido en esta casa desde nos dijo que se había enamorado del president sabe lo que es entrar como entré yo Un día en casa ver a mi marido besando a televisión a Jordi Pujol y Sandro televisor con sus labios estancados en unos labios de Pujol viene desnudo y citabas nudo y que

Voz 14 21:30 no te eran tres

Voz 15 21:32 no puedo vidas es que no se puede fumar como si nada hubiese pasado

Voz 2 21:41 Teresa le parece que lo dejemos aquí está claro

Voz 15 21:51 lo que a veces es bueno dónde está los dimite si aquí hemos acabado y ser bien no me ha gustado que ha contado pero que por bien no venga eso menos ha servido para

Voz 21 22:06 bueno por eso sí me quiero mucho

Voz 14 22:12 de verdad no son palabras

Voz 15 22:17 he hecho en mi vida pensé que podía sí sí sí

Voz 2 22:21 esa vamos a dejarnos de tus hijos

Voz 15 22:24 el cuidado físico lo que podido no creo que nombres aquí te pido perdón la yo por poblaciones de sentir mal eh quiero que sufren porque tenía eso

Voz 2 22:38 bueno yo creo que es momento

Voz 5 22:44 a ver es aún fuerte abrazo gracias a Dios sigo leyendo en la libreta de Josep

Voz 1174 23:11 no sólo tengo celos de Marta Jordi también de Cataluña en la que tanto quieres Marta Cataluña Cataluña Marta que ves en ellas que no verás nunca en mi esta tarde Jordi cuando Pilar volvía de la compra me ha sorprendido besando T cuando salías por el Telenotícies de TV tres que sabes que Jordi no he sentido vergüenza porque no puede sentirse vergüenza del amor adoro tus gestos Jordi tus arrugas esa tos nerviosa de la que tanto se ríen y que para mí suena como un acorde musical

Voz 6 23:49 sé que nunca te tendré eso hace que mi vida sea oscura

Voz 1174 23:55 triste

Voz 22 23:59 cinco venir BM dando eh

Voz 24 24:08 qué va a hacer ahora Josep

Voz 6 24:12 intentan seguir vivo

Voz 20 24:15 viendo como pueda

Voz 13 24:17 claro que a veces este sentimiento

Voz 24 24:21 no creo que lo pero se lo debo a mi familia y yo sí que he que es una locura en uno

Voz 2 24:34 uno comete de la juventud

Voz 6 24:37 ninguna de juventud

Voz 5 24:40 obstante normal lo que no hice de joven pues tu cuerpo ha pedido ahora no lo cierto es que bueno

Voz 6 24:56 Josep parece una contradicción no que algo tan hermoso como el amor puede destrozar el amor pero así es como me ha pasado en fin intentaré olvidarlo

Voz 5 25:11 qué siente cuando escucha lo que se dice de Jordi Pujol a todas sus corrupciones y sí sí sí sí sí afecta de alguna manera no le hacen frente yo sí

Voz 6 25:26 yo sé que es cierto que se ideó en fin pues ciego exterior sino sino viene pero

Voz 2 25:34 tres muy fuerte todo lo que dice perdón pero es muy bestia hay digamos pero pero es cierto lo que se dice de él dice que no pimiento coño pero perdón

Voz 13 25:50 se mueve en el terreno irracionalidad terreno estamos hablando de amor no estábamos es tonterías como es bueno es un asunto viejo pero no son tonterías eso no restó un ápice invitó sentimiento que yo tengo de amor por Jordi

Voz 1174 26:14 el paseo por las calles de Barcelona llevando en el bolsillo sólo tu foto de la hice escribe Josep con una Polaroid el año pasado cuando te vi paseando con Marta por las Ramblas en los Ramos recuerdo como saqué el papel fotográfico de la cámara y lo coloqué bajo mi chaqueta para que estuviera oscuro y se revelara X irreversible inunda puse la foto en mi pecho y creo Jordi que esa es la vez que más cerca ha estado de Ci imaginaba cómo iban apareciendo en la foto los colores poco a poco

Voz 5 26:49 qué color de tocaran Le tus cabellos cómo iban te limita

Voz 1174 26:54 dándose las arrugas en ese papel sobre mi pecho de IVAs construyendo Jordi mientras te abrazaba imaginé que esa foto eras tú luego en casa recorte a Marta ahí la tiré a la basura ahora llevo siempre esa fotografía y cuando me muera quiero que me entierren con ella

Voz 6 27:17 puede usted es esto es parezca cursi bueno es el sentimiento que yo he tenido en los últimos años bueno Josep duelo

Voz 5 27:31 gracias por qué pasó gracias por haber estado con nosotros quiero ya sí que no sirve de nada pero quiero y bueno un fuerte abrazo Joseph gracias buenas noches

Voz 1174 27:47 a vosotros queridos oyentes deciros que el viernes que viene volveremos a estar aquí en la Cadena Ser en esta como diría Quintero Cueva de música de palabras o el fuerte abrazo a todos felices abrigados que tenéis frío aún esta pagos ya no tenéis frío pasea pasea mucho que dicen que va muy bien de que lo oído en dicho que si paseas va bien vale estoy haciendo tiempo para cuadrar el final del programa con el final de la música no sé si lo habéis notado cuando suenen él a pondré lo de Las Noches de Ortega Cadena Ser la voz así ya cuadra la

Voz 5 28:30 quisiera final bonito un fuerte abrazo amigos adiós

