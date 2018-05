Los Toros Especial San Isidro 11/05/2018

Voz 1 00:00 en ACB

pero si te hagan lo encontramos todos los días para hablar de toros de la fiesta y la Feria de San Isidro que para contarles todo lo que ha pasado en lo que puede pasar ahí están María Jesús Rodríguez Lafuente la técnica María José Ruiz al frente de la producción y lógicamente hoy tenemos un cartel muy especial ya es la la Cuarta de feria y la verdad es que hasta el momento es curioso pero todavía no se ha dado ni una sola vuelta al ruedo en lo que llevamos de de feria ni en la novillada primera ni en la la quinta de que fue la segunda llena de Fuente Ymbro que les contaré cómo cómo resultó de lo saben ustedes y en la cuarta esperemos que las cosas cambien no ayer por tanto fue la de Fuente Ymbro una cosa muy seria corrida variada interesante casi todos los toros excepcional el tercero de nombre hechizo tomen nota porque de los toros si va a ser nostros importantes de de la feria al que Román el torero valenciano toreó de verdad dándole distancia firmeza cuando por abajo con emoción con torería y perdió los trofeos por culpa de la espada pero hay que ver lo que ha cambiado para bien este torero valenciano la verdad que fue lo mejor de la tarde ese toro y luego otros toros que se aprovecharon a media no Joselito Adame Djokovic más bajo que otras veces no remató prácticamente nada José Garrido entre dos aguas no peor pero con momentos de de buen corte hubo toros yo creo que para un mejor resultado de la comunidad eso seguro y además es curioso lo que decía al principio e todavía no se ha dado ni una vuelta al ruedo en estas tres primeras esperemos que la tarde de hoy cambian las cosas ya conocen el cartel son toros de Pedraza de Yeltes una ganadería con mucho cartel fundamentalmente en Francia y la presencia de Manuel Escribano un torero ya contrastado en plazas importantes Daniel Luque yo creo que están en el mejor momento de su carrera y le visto el año pasado en Francia muchas corridas in añadía mucho que que no hubiera un golpe importante oye en Madrid es todo es muy complicado porque al final lo Casares pero hoy está en un momento yo creo que de los mejores de este torero que que tendrá que que que despertar de una vez por todas no Fortes Fortes se cierra el cartel hablaremos con con dos de ellos con Escribano con Luque fuertes APE hoy día quería descansar pero porque no ha dicho algo muy divertido no todas la corrida de hoy es de de capa colorada toda la corrida y entonces dice lo que es lo que sí lo que te aseguro es que voy a apostar todo al rojo rojo al colorao no porque toda la corrida es lo e comentamos cómo son los toros que se llaman así el resistente el primero toro colorao de Escribano con quinientos noventa y dos kilos seiscientos sesenta tiene el segundo Se llama bello de nombre también colorao para Luque quinientos noventa y uno Rehn ha cuero el el tercero colorado también para Fortes seiscientos XXXVII migrante Colorado para Escribano seis veinticinco Burgueño Colorado para Luque seis treinta y dos Dios mío durante Colorado para Fortes dos sobreros de José Cruz dos toros eh de la misma del mismo hierro que que bueno vamos a ver si no hace falta que que salgan bueno pues en todo esto está preparado y tenemos ya a Manuel Escribano el primero de los protagonistas de de esta tarde Manuel buenas tardes

Voz 3 03:38 a una de las complicadas no a las tres y veintitrés eh si te pasa ahí ahora mal

Voz 4 03:47 se ha quedado solos bien de editar y bueno ahora intentará alcanzar Fernando vuestra llamada intentar pues cantan poquito quedarme maqueta Hay muy buena ella ella capaz de dormirte un poquito de Candido que si es capaz de dormir un poco

Voz 5 04:05 sí que normalmente sólo dormí

Voz 6 04:08 no sí se notó mucho te voy a los que tengan ficha pero lo que queda poco

Voz 1395 04:15 no pero ponen buena señal no está es la primera de las dos tardes que tienes en en la Feria de San Isidro lo de pedazo de te imagino que que lo conoces a la corrida con un peso tremendo un toro muy grandes pero de un peso muy llamativo es seiscientos treinta y siete kilos seiscientos treinta y dos seiscientos sesenta

Voz 3 04:36 Jimena la verdad

Voz 7 04:39 a mi amigo

Voz 6 04:41 ahora hay por casa

Voz 8 04:44 y bueno Pilar que ya llevan no pero pero bueno ya pesa mucho que es verdad que tiene cuerpo para Sónar Vergara bueno lo importante no es cuando estaba en la plaza se mueva en el mover contó con Irán

Voz 1395 05:06 has matado bastantes corridas no de de que dentro de que es un gran día que tampoco demasiado pero tenemos un cartel fundamentalmente en Francia Manuel

Voz 8 05:15 qué has matado a matar un año madre bueno además agua encabezaron para madre e ir Partners homenaje mano a Montoro granja mueve como claro a ver todo lo no guarda buen jamón obligadas a caminar Lay bueno esperemos que algunos y sobre todo aquel que bueno tan poca dinero

Voz 1395 05:52 esta plaza es de las que de las que da de las que quita también pero atrás queda

Voz 8 05:57 madre mía a verla y citamos ya eso pero pero bueno de todo dijo en un momento

Voz 1395 06:14 yo tengo que tenga mucha suerte para para ti y para la feria porque no ha dado una vuelta al ruedo todavía o sea que por tanto ojalá que que que se rompa hoy porque la segunda de la FIA tienes el diez de junio por tanto mejor para que la feria sea agradable pidiendo era tranquilamente en casa o donde quieras y eso sería muy bueno que hoy hubiera un golpe importante ya vendrá la última no pero no tener que esperar desde el principio porque está muy lejos todavía fíjate que es el diez

Voz 3 06:44 además una problema claro me mete oye claro

Voz 8 06:51 si no cumple cinco hoy imagina pero que te daría para afrontar toda la tarde la verdad entre corrida corrida pues mucho tiempo pero los oyentes creciendo para que rechazarlas

Voz 1395 07:13 te deseo lo mejor menos que pongan ese par de banderillas sentado en el estribo

Voz 3 07:19 no yo digo porque yo creo que sí sí depende de Dios no tranquilo oye tú lo podría durar suerte de torero muchísima suerte muchas gracias Iker es capaz de dormir un ratito que son un el peor suerte es dar un abrazo muchas gracias hasta luego

Voz 2 07:43 eh

Voz 1395 07:50 bueno pues vamos a ir de Manuel Escribano hasta otro personaje importante no y además están una una temporada clave y oí yo espero no que que eso se veía también en Madrid Daniel Luque Daniel buenas tardes

Voz 1963 08:09 el donde estaban eduquen mira gritaba como dice mi padre mi padre país allí

Voz 1395 08:16 a Costa hito en la guerra

Voz 1963 08:19 si hay hinojo no echa Aíto digo

Voz 3 08:23 pero dándole vueltas a la cabeza no

Voz 1963 08:26 pues de Manolo yo siempre Madrid en una plaza que no me que no me quita el sueño que bueno no me quita el sueño muy bueno y es todo lo que todo lo que pueda pasar en esta plaza siempre fue bueno no

Voz 1395 08:41 bueno intento disfrutar sobre todo

Voz 1963 08:43 yo está con la mente clara para que luego bueno ahí en la plaza pues ves lo mejor que pueda

Voz 1395 08:51 fíjate porque los que te hemos visto en los últimos tiempos dando a España como como en Francia la sensación de de que estás más más cuajado que nunca más más firme más seguro que nunca hay también yo creo que que en una madurez más más pura que que nunca no lo hemos visto en muchas plazas no ahora en Madrid no es fácil o qué pero si todo eso lo pueden ver en Madrid cuidado que que que pueden cambiar muchas cosas

Voz 1963 09:20 pues sí Manolo la verdad es que mira el inicio de temporada no no no todavía hay un triunfo rotundo pero pero sí que es verdad que bueno que sobre todo en todas las corridas que ha actuado pues he intentado y la gente ha salido hablando de mi actitud hablando de mí de mi forma no bueno pues eh ya todo depende de Buenos de ese poquito de suerte que tenemos que tener los toreros en estos sitios para que para que bueno con las ganas que viene uno y la ilusión tanto yo como mis compañeros pues de que tenga ese puntito de suerte que te ayude un animal para que uno pueda pueda desarrollar lo que lleva dentro

Voz 1395 09:57 no entonces que los últimos años ha matado de todo no hemos matado Victoria ha matado veías triunfado consolidarse llamadas duras las medio pensionistas y con la normales no

Voz 1963 10:06 yo no lo estoy en este mes te voy a decir una cosa está baños una vuelta a la cabeza justo ante cuya me estaba yo dándole vueltas a la cabeza si yo tuviera que contar los kilos que es que me

Voz 1395 10:20 no

Voz 1963 10:21 de peso de los toros que hubiéramos esta mañana hemos hecho una de Miura o Isla de Pedraza el veintiuno una Pedraza yo sé lo que miento Mi vida de de Matador yo creo que es nota corridas tanto y con tanto peso como en estos días no

Voz 1395 10:35 la de Miura donde es es no suena sino para no y de todas formas yo creo que está viviendo la mejor etapa de tu vida pero lo que es lo que falta es una cosa que la gente se entere que es así porque sabemos lo hemos visto he aficionado lo hemos visto periodistas pero falta que a nivel general la gente se bien claro claro el tremendo tremendo cambio o no el cambio de la tremenda madurez que que que que has encontrado no siendo el aquel mismo que empezó pero lógicamente creciendo en en en todo lo positivo

Voz 1963 11:08 ahí está la clave Manolo yo yo mira para para avanzar en todo lo que en todo lo que he hecho ahora hay intercambio tanto personalmente como procesionar que yo siempre digo que si uno no es capaz de de deshecho como personas uno nunca va a poder avanzar como torero no

Voz 1395 11:25 exacto bueno en este género

Voz 9 11:27 qué

Voz 1963 11:29 en ese mundo ido escarbando escarbando a a a llegar ni a tocarme con el con el Daniel Luque que yo quería un PC no y que y que por momentos buenos lo he conseguido pues momento pues de lo dura que es esta profesión Ny lo ingrata muchas veces y lo bonita que es a la vez pero bueno uno no pasa momentos más duros menos duro familiar cosas que

Voz 1395 11:51 esto me complicada

Voz 1963 11:53 que uno no es capaz de de bueno de desarrollar ahí que el luego en la plaza eso se nota no y bueno para mismo a travieso que es lo que un momento muy importante personal y en la plaza yo creo que se reflejan

Voz 1395 12:06 este lugar me gusta mucho y ojalá que que lo puedan el Madrid no porque lo he visto en otras plazas ahora a exámenes las ventas y ojalá que ahí se manifieste lo que hemos disfrutado en otros lugares que es lo que estás haciendo no esperemos que que si te toca resistente que es el segundo de de de la tarde quinientos noventa kilos desde los más ligeros

Voz 1963 12:27 sí sí no no no no no no no

Voz 1395 12:29 por aquel tu base de juguete

Voz 1963 12:32 ese es el mío es de Pereza Amaia toro me encabezaba bellos seiscientos sesenta

Voz 1395 12:37 sí sí tú te encantaba seiscientos kilos tiene el toro es Se llama bello

Voz 1963 12:42 bueno es hermano de un toro de de de mi compadre de Rafaelillo que toreo el año pasado entrar que tocábamos juntos el mano de madre me gusta mucho yo creo que se toro pues eso toro importante en mi vida

Voz 1395 12:52 bueno pues ojalá que sea así no y luego te lo uno que seamos Burgueño el hombre más feo pero bueno además da tiene que tiene seiscientos veinticinco sea vas vas va servido oye yo es por eso te decía si estoy haciendo veinticinco está bien pero esta ganadería yo también lo he visto en vestir mucho espacio en Francia fundamentalmente moverse no no no no de la sensación de que es kilo tener muchos que pesan no sino kilos ex es capaz de mover mover embistiendo bien

Voz 1963 13:23 lo ha demostrado Manolo lo ha demostrado hoy bueno y en Francia con la exigencia y el público y lo lo de verdad que hacer las cosas bueno cuando uno tiene cartel exportarlo

Voz 1395 13:33 gustaría pedirle algo público que te va a ver esta tarde

Voz 1963 13:37 los más que más que pedirles lo que no más que decirle sabes que que me gustaría que que que todo el mundo que que a la plaza y que que bueno que yo en mis primeros años había convenció pues

Voz 10 13:50 sí sí por un momento eh han dudado porque hoy sean capaz de de

Voz 1963 13:57 devolver a creer en mí no que es lo que al final lo que un torero

Voz 1395 14:01 su corazón no fíjate si si hay lógica en el toreo que muchas veces no ahí hoy en Madrid sin viste en los toros debía de pasar algo gordo con con Daniel Luque a veces pasa la lógica ahí lógica está ahí si triunfa muchas veces no ojalá que que haya lógica hay que los toros pongan un poco y te pueden ver era momento que estás personalmente solamente el tono tuyo de hablar es otro en en la plaza no es que sea otro es que es la parte mejor de de Daniel vestido de luces no pero bueno tenemos una gran oportunidad y que no sea lo contrario en la tarde de Madrid Daniel un abrazo

Voz 1963 14:46 pues un abrazo muy fuerte gracias

Voz 1395 14:48 yo lo que fue un torero de primera fila Hay que quiere volver a verlo ojo está en un muy buen momento Madrid las cosas que suceden se vienen todas a Claret

Voz 1395 16:20 José Ignacio Sánchez es de de la ganadería de Pedraza de Yeltes ex director de la Escuela con una además con los chavales que tienen enfocaron si todo va bien tremendo es el autor de aquella inolvidable en la que solamente toreó con la mano izquierda en Madrid además montó un lío José

Voz 3 16:40 gracias buenas tardes qué tal buenas tardes con este con la merecida pocos no muchos una opera pero cuántos serán fantástico no no lo sé he contado pero no toda la faena toda eh Manises que tiene un montón de chavales este petos ahí no

Voz 5 16:57 sí la verdad es que de la Escuela de Salamanca ahora mismo están en un momento muy bueno y con con con alumnos en los distintos niveles con muy buenas condiciones

Voz 15 17:09 bueno sí metro señores tres nombres para que queden grabados aquí en la radio

Voz 5 17:13 pues ahora mismo va a debutar con caballos Manuel Dios le guarde

Voz 3 17:16 pues a Josep Guardiola al pueblo sus vuelos vendes guarde

Voz 5 17:21 sí desde luego este año tenemos que es otro alumno también que está está apuntando cosas muy buenas y luego a Marco Pérez que

Voz 1395 17:31 así vive vamos chavales sin un prodigio de la naturaleza te digo una cosa que todo el mundo los toros que hemos hablado entrar en este caso Manuel Escribano que es de los que te cuentan que la la cada día esta pesa mucho en los toros creo que tenemos muchos triunfos con ellas de que es capaz de moverse y que es capaz de dar espectáculo muy positivo no la de hoy pesa muchísimo pero la esperanza es que mantengan esas esas coordenadas no

Voz 15 17:59 sí la verdad que no ganadería por tiene sus

Voz 5 18:01 yo una que tiene esqueleto y ese esqueleto hay que llenarlo pero lo que falta es que tenga un motor para para mujeres bueno luego son todos los que tienen buena expresiones como muy buenos pues ellos flexible sí bueno y la selección va encaminada en en buscar es habrá augura de en los caballos y la verdad es que los toreros postres tres que la Mata no posó por el grandioso y conocer la ganadería Daniel Luque el año pasado estuvo perfecto rayando la perfección la corrida de toros técnicamente toreando con una profundidad y una alma poniéndole Manon en todo lo que en Dax Daniel este Manuel Escribano también ha estado varias corrida de toros y es un torero de la casa hay que mucho atentar y conoce también muy bien muy bien a nadería es el Auxerre cuéntanos exquisito ves lo hemos visto en Sevilla y Fortes

Voz 15 18:53 pues

Voz 5 18:54 no es ahora mismo yo creo que la gente lo está esperando

Voz 3 18:57 están deseando verlo

Voz 15 18:59 sí sacarlo a hombros no

Voz 3 19:02 aunque mejoraba muchos jamás he como una abeja

Voz 5 19:06 hay

Voz 3 19:07 bueno no cabe de ellos no va a quedar nada faltas consignación colaboren

Voz 1395 19:12 a un amigo de tu amigo mío decía que parto también ha aprovechado no era si vale para todo torero buenísimo buenísima persona el representante de de una ganadería que tiene su cartel en España y además es capaz de sacar los importantes

Voz 3 19:30 tengo ganas de pillar un defecto en otro encontrado todavía no los tengo mucho a usted me he escondido como un abrazo muy fuerte nació muchas gracias a todo a todos

Voz 1395 19:52 teníamos ganas de saber cómo está porque es uno de los toreros que ha dejado muy muy buenas sensaciones ha empezado la feria cortó una oreja pero no solamente la oreja no lo bien que toreó a gusto con el que conductores ofrece naturales luego vino la cornada ahí vino el problema ya aún así remató hoy está toda la gente deseando verlo toreará en la feria ha quedado todavía una la corrida de las llamadas duras no la cualidad de Pallarés con Iván Vicente y Javier Jiménez pero eso va a ser el siete de junio no no de julio si bien siete de junio Javier cómo está

Voz 3 20:27 tarde la bendición

Voz 1395 20:30 me ha dicho que te quedas perdió una Alés no te has perdido

Voz 16 20:33 si el domingo estoy muy buena no va a poder ser

Voz 3 20:37 pasa nada no pasa nada porque ahora mismo

Voz 1395 20:41 han llegado han llegado contratos la tengo cosas no está dormido esto

Voz 16 20:45 de momento está dormido el momento está dormido pero

Voz 1395 20:48 me parece una injusticia tremenda porque todo el mundo vio un torero que sabe torear y que además tiene que tener capacidad que tiene valor tendrá al fin nato todo tiene aprendió cuando las cosas van por derecho todo tiene premio que queda de la cornada todavía estás ahí has eh

Voz 16 21:04 si no ya bueno tengo otra vez a los puntos Si bueno Madrid hasta bien pero como se vio afectado el nervio ciático el pelo como la guerra me está dando no

Voz 15 21:15 no

Voz 16 21:15 pero va a yo creo que la semana que viene ya empezaré a la rehabilitación a mí voy a ponerme a punto lo antes posible

Voz 1395 21:23 estás en casa estás en sí no

Voz 16 21:26 ahora mismo ya estoy en casa hay Ivano dolorido hablará hoy es el mejor día que estado de todos los que llevo de la cornada hoy ya me da un paseíto en condiciones y todo fue muy emocionante

Voz 1395 21:39 imagino que que te saca esté muchas espinas en ese momento a ver esa plaza de Madrid totalmente entregada y que ya no hay duda no que que ese sabe torear que decía él no

Voz 16 21:51 sí a la verdad que el otro día fue emocionante cargadas de emoción es muy fuerte sentimiento de muchos años que estaba luchando oí no veía la recompensa llegar ahí la verdad que el otro día lo vi a la plaza de Madrid entregada me curo me curo muchas cosas que tenía en el interior

Voz 1395 22:14 yo supongo que esto debe tener el premio por una parte y a ti también te da la vida te da confianza te da seguridad decir porque seguro que en algún momento has de ser muy buen torero a ver si estoy equivocado sí si no no por lo que yo pienso

Voz 16 22:27 sí por supuesto hay momentos que tiran la toalla vamos no la tira pero pero te lo plantean no porque no lo mentira tres años sin sin sin torear tres años seguramente olvidado muy claro que que pasa la vida pasan los año si tú sigues en el mismo sitio y encima pasando los años encima

Voz 1395 22:54 fíjate que que años tienes ahora Javier veintinueve Si te matador llevas ocho ocho Si me habrás toreado cuantas más de ocho años

Voz 16 23:07 porque habré toreado dieciséis corrida de toro diecisiete toros

Voz 1395 23:13 es decir un taco es una putada suena y que y que con eso no te has venido abajo me has preparado donde ha podido algo al campo

Voz 16 23:24 sí por supuesto gracia muy alabada alabado la mayor corporación que he tenido hacia el campo gracias a unos amigos franceses que eso son como de la familia me han ayudado todo lo que han podido oí en el campo francés y aquí en España también pues Nos han intentado colaborar conmigo y intenta que estuviera lo más preparado dentro de mis posibilidades

Voz 1395 23:50 ahora ya no se va a Nicolas si ahora sí que después después de esto claro que aunque está todo muy complicado todo lo que tú quieras pero ahora mismo hay sitios donde decía que entrar no porque tiene que tener resonancia lo que he pasado eh

Voz 16 24:07 sí yo creo que que tarde o temprano vendrá recompensa no oí podrán podré abrir me carteles no podré a vivir me la puerta de muchas plazas pero si hubiera que bueno momento la cosa más despacio de momento no no ha sonado mucho el teléfono tanto como esperábamos pero bueno el día siete tengo otra tarde Madrid afortunadamente ahí hay tiene que sonar de verdad el teléfono por qué porque si no estaríamos loco

Voz 1395 24:40 sí en medio loco lo estamos pero vamos tanto no no que digo eh amigo que me llama siempre atención es lo pronto que tu mano izquierda y luego luego pero han aparecido no sé en Twitter a mucha gente ha puesto fotos naturales de Antonio y naturales tuyo no el vuelo el pues no te des natural se parece no tiene personalidad ay pero pero no se vio en el espejo de de esa pureza no

Voz 16 25:06 bueno que no que no nos ha mirado en el espejo de maestro no la pureza siempre sólo sólo tiene un camino no no digo interpretado por diferentes protagonista no pero pero es el mismo camino ahí bueno el maestro para mí como tú sabes Moralo desde el primer momento apostó por mí

Voz 1395 25:29 pues sí confió min creyó yo miro

Voz 16 25:31 me la novia que me dio hoy ya un cuando ya no toreaba seguía confiando en mí eso eso es algo que que también me ha dado estos años mucha moral y esas ganas de decir que no estaba equivocado yo ni mucha gente que confiaba a mí

Voz 1395 25:50 el maestro así que evocaba las demás así se equivocaban muchas verá en los torneos a las mujeres lo que decía iba a misa sí decía que varía valía eso no había nada me alegro mucho de que no salgamos todos no toda la audiencia seguramente estará feliz de de saber que está recuperado hay habrá pues a preparar esa esa corrida que es ya en la recta final no la recta final de la Feria de San Isidro es jueves es siete de junio en esa corrida hay huelga Pallarés no si quieres que alguien ya estaba ese porque aquí me he visto muy pocas pues sin costo de Santa

Voz 16 26:29 Paloma Buendía o de la de la Ramala Buendía de lo más puro que ahora mismo yo creo que hay bueno el año pasado Galí una de ellas heroína haría Madrid bueno pues esperemos que los hermanos tenían algo que ver bueno que unos

Voz 1395 26:44 me viene fatal pero sí señor ahí me gustaría verte un día con una de Cuvillo Daniels más

Voz 3 26:50 al día en me gusta mucho que no desmedido Rajoy no el otro día fue muy importante

Voz 1395 26:57 ahora que te apures no hay que te que recuperan las fuerzas si te veamos ese día en Madrid ojalá que se día se abra la puerta de de los sueños

Voz 1963 27:08 seguro que así será

Voz 1395 28:38 siempre que tengo alguna duda ellos saber algo del mundo todavía a caballo llamó a Caballero y ahora quiero hablar también con él porque hay cuatro festejos de de rejones Si algún día muy cerca Andrés buenas tardes

Voz 3 28:49 hola buenas tardes Manuel M fue el primero que nada todos

Voz 1395 28:52 eh cómo está nuestro entrañable amigo y maestro Manuel vidriera

Voz 15 28:56 bueno pues siguiendo el mundo del rejoneo como tú bien sabes y con mucha afición sí hay bueno pues siguiendo a todo no cómo está

Voz 24 29:04 qué pedazo de todo es que un doctor un torero muy importante

Voz 15 29:09 tenemos mucho que agradecer en el toreo a caballo y en la vida

Voz 1395 29:13 él siempre dice que no yo lo dice el propio Hermoso de Mendoza no que él tuvo dos fuentes una fue obra bueno dos fuentes una fuente una fuente española y una fuente portuguesa oí de alguna forma es verdad yo creo que trajo la buen gusto no eh viene mañana mañana mañana una corrida de seis dos seis

Voz 15 29:35 el tres portugueses y tres españoles e con una corrida de Fermín Bohórquez que está toda aprobada hay y creo que está muy bien pero sentada ahí

Voz 16 29:44 ahora con categoría para para la plaza de toros de Madrid

Voz 1395 29:48 no creemos que vaya a ver todo tipo de de personalidades no sea Martín Burgos Rui Fernandes es el tuyo no

Voz 24 29:56 también Moura Moura Joe teles a hoteles

Voz 1395 30:01 Leonardo Hernández y Leonardo Hernández Andrés Romero ahí de tu cuadra quién está Rubí Leonardo Hernández Hernández Leonardo qué mérito tiene

Voz 15 30:12 eso después de el del sábado que tuvo el percance hay en Baeza pues la paliza que le dio les sacó del hombro y las costillas y todo pues hay infiltra oí Lien

Voz 16 30:21 toca el hombro oí lo deja iba a hacer un un enorme

Voz 15 30:25 esfuerzo pero la las figuras del toreo tiene que ser de no dejar colgaba las empresas importante ya las ferias importante en un momento clave como es ahora

Voz 1395 30:33 tiene otra más en la Feria si tiene hermanos

Voz 15 30:36 no con con con Ventura

Voz 1395 30:38 con la corrida Capea esa esa es mano a mano por tanto Diego Ventura y Leonardo Hernández Hernández hay otros veinte que es la de la de Hermoso mosso se lo avalan Lea Vicens leía no estoy en la corrida de El Capea todo de esa sábado día dos el el domingo este no es el que viene es la de Diego Ventura y Leonardo Hernández no

Voz 15 31:03 exactamente así es muy ya

Voz 1395 31:05 desde luego nos queda la última que es el día no

Voz 15 31:08 B mano a mano también Andy Cartagena hay hay Diego Ventura con la corrida de Espartales

Voz 3 31:15 bueno pues falta falta algo echas de menos algo

Voz 15 31:20 pues que echo de menos que haya muchísima suerte para todos los integrantes de la Feria de San Isidro porque creo que todos van tanto a pie como a caballo como novilleros matadores rejoneadores banderilleros picadores y todas las cuadrillas creo que quieren hacer dar la cara en esa gran champán Lee en esa gran feria

Voz 1395 31:39 la muestra de Madrid para los toreros de a pie sí está claro Andrés que que bueno se lo que pasa en Madrid tiene que ver con lo que viene después una temporada en el mundo entero Caballero también es así pues también terminan veis Louis en contratos y en categoría dinero influye

Voz 15 31:57 claro claro igual igual Manuel IMAS ahora es el momento que estamos pasando que también nos están quitando a muchos muchas muchas corridas hay pueblos y capitales que había que había gran afluencia de de de corridas de rejones pues pues las circunstancia por lo que quiera no me voy a meter mucho en la política porque no que sé pero han quitado ha habido gente que han quitado corridas de toros y festejos claro lo estamos año Nando no entonces es muy importante que esto es los toreros bien en esta gran feria como en la Sanse

Voz 1395 32:30 no hay ferias importantes que siguen manteniendo el tema de el caballo no iba en Bilbao Albacete si hay una cantidad de de ferias que sigue manteniendo por lo menos

Voz 15 32:42 sí Bilbao Pamplona todas las ferias y Santa ante

Voz 1395 32:45 Lander pero pero bueno Sevilla bueno estaño con con todo el marido que se produjo en en el tema de de la no actuación no de torero no que quería lo de lo de Fermín Bohórquez si no lo quería Ventura no pero generales en las ferias Sin por donde sí se mantiene y Madrid en Matí que con cuatro festejos taurinos pues yo creo que sí

Voz 15 33:11 Simón ha hecho un esfuerzo ha hecho también una corrida esta internacional igual que a pie y creo que ha dado cabida a otros toreros

Voz 16 33:19 pero luego las otras ferias

Voz 15 33:22 hemos que a partir de se tienen que batir el cobre las cuatro cinco figuras del toreo que haya caballo eh o sea que se tienen que batir el cobre y luego ya según este Ny la categoría que vayan cogiendo en estas ferias pues si se irán sigan contratando no poco a poco

Voz 1395 33:39 siguen trayendo toros de de otros caballos de de Portugal hombre claro claro claro claro claro eso es caballo portugués que de verdad está preparado para tan para torear en el fondo es el el Espanyol preparado para aspecto

Voz 15 33:52 claro exactamente sentirlo

Voz 1395 33:54 año tenemos caballos sí sí pero donde los han cuidado para para torear has sido en Portugal no sí hombre claro

Voz 15 34:01 además todos los caballos importantes que vienen

Voz 24 34:03 de de caballo el te vienen del Nilo y de novillero

Voz 15 34:11 Poli tan hoy de todo esto que viene luego lo tus Neptuno el mismo Cagancho Chicuelo y todo esto eh pues vienen de un caballo que que fue que fue nuestro que fue español que era principio octavos no de hierro desbocado y de ahí salió todo eso no salió

Voz 1395 34:29 ha desaparecido un poco se caballo inglés que antes sacaba

Voz 15 34:32 era parar alto ha estado viviendo fíjate ahora con el maestro Peralta que Dios le tenga en la Gloria he visto ahora una unas unas imágenes estáis echando muchas veces los periodistas de que ese acabar mucho hay inglés no de Xavier

Voz 1395 34:48 el acuerdo no he salido salida Carlos Caballé

Voz 15 34:50 los anglo árabes ingleses puros o las tres sangres y ahora pues hombre el caballo lusitano sea cuidado mucha sea refinado y se ha cuidado vale vale para todos los tercios y anda ya no

Voz 1395 35:03 para que la gente lo sepa caballo bueno claro hay que hacerlo no yo creo que que los caballos hay que hacer los uno pero si tú quieres comprar un buen caballo en qué pensar esta eso

Voz 24 35:16 en qué precio si me según un buen

Voz 15 35:19 caballo te voy a contar una cosa el que lo tenga el rejoneador que lo tenga

Voz 1395 35:22 no sé no lo ven en estos momentos siendo figuras

Voz 15 35:24 el toreo las cuatro-cinco figuras del toreo cuando tienen un caballo importante ese es el que te va a dar para que puedas comprar otros tiene

Voz 1395 35:35 cuatro o cinco nombres de caballos que son un top que son figuras se son estrellas

Voz 15 35:41 hombre a mí me gusta disparate de de Pablo Hermoso y y me gusta el caballo de Arsenio Cordero que tiene Ventura me gusta Charo P en me gusta el el del hierro de Peralta de Lea Vicens

Voz 1395 35:58 no

Voz 15 35:59 pues ya que hay varios caballo no importantes no el el caballo nuevo que tiene ahora otro que tiene Andy osea que hay varios varía varios varios caballos figuras

Voz 1395 36:11 normalmente los caballos cuando lo ha hecho el propio dueño no de la regata tiene buena conducta unos orígenes pero pero luego hay que trabajarlo

Voz 15 36:22 efectivamente hay que trabajarlo Si y cuidarlo mucho no ingenuamente los caballos buenos tú sabes que que hay que cuidarlo mucho porque vienen cornadas viene

Voz 16 36:33 en en enfermedades sabes

Voz 15 36:36 es tiempo y al caballo bueno siempre con mucha clase pues pues pues le vienen más que a otros que tenga menos clase

Voz 1395 36:44 bueno pues en favor de darle un abrazo muy fuerte a Manuel Villén

Voz 15 36:48 de tu parte siempre que te sabe que tiene mucho cariño hay Yasir ha sido un pilar sumida en los últimos años muy importante para él

Voz 1395 36:55 qué lectura se le ha dado al torero a caballo lo dado

Voz 3 36:58 torería no

Voz 1395 37:00 es ahí pares de banderillas de de David si en ventas que para eso me parece parece que están hechos a a pie no no no ahora que no a caballo no sacando Padrós debajo haciéndolo cosas perfectas yo creo que ha sido un personaje muy importante y levantaremos le mandamos un abrazo muy muy grande que no se aburra y que que sigue ahí

Voz 24 37:23 sí si sigue con la ganadería de de de de toros Si bueno oye ahí eh es lo que les da moral la pena es que

Voz 15 37:33 si ya no tuviera veinte años para poder hablar

Voz 3 37:36 y que para para llegar a lo que fue tuvo

Voz 1395 37:38 que buscarse la vida y en las películas del Oeste

Voz 3 37:43 y esto lo ha habido mando caballos

Voz 1395 37:45 yo sí te ha tirado del caballo como ciento cincuenta veces no es su columna se les lógicamente su efecto bueno con todo eso no iba a loca

Voz 15 37:55 yo para los demás haciendo caballo tenía que venderlo para sacarse la vida y bueno pues eso es muy importante pues creo que como han hecho todo lo que han salido debajo es dificil esto es un mundo muy difícil y esto aquí nadie regala nada cuarto unos figura del toreo Manuel

Voz 1395 38:11 pero podemos poner a vería como ejemplo de de alguien que se ha hecho asimismo en eso está

Voz 24 38:16 está claro no eso sí igual que

Voz 15 38:19 hay muchos igual que Pablo igual que Ventura igual que Leonardo es han hecho asimismo ha salido de la abajo con mucho sacrificio y aquí nadie regala nada como te estoy diciendo

Voz 1395 38:28 te veo siempre montado a caballo no tienes tentación de salir un día

Voz 15 38:35 sí hombre hecho con Manuel sí lo echo mucho pero vamos no no hay que tener mucho repelió luego en el campo en el campus y luego con ellos y además ellos me apoyaron mucho y yo opongo algún palito en el campo

Voz 1395 38:46 llevaba un día verlo

Voz 15 38:49 yo eso está hecho abrazo muy fuerte Manuel me alegro mucho de oído y muchísima gracia como con otros los de toreo a caballo aquí estamos todos

Voz 1395 38:57 días en este programa especial de tres Si veinte a cuatro de de la tarde tiempo de toros hoy hemos hablado con varios de los protagonistas con Manuel Escribano con Daniel Luque como Ignacio Sánchez la ganadería titular de hoy con Javier Cortés con Andrés Caballero en definitiva eso que a ver si la tarde rompe no era adaptarte la sensación de que aunque hay algunas nubes va a ser una tarde de calor el cartel tiene tiene interés y hasta el momento ya en la novillada ni en la primera de la quinta ni en la de ayer que todos los importantes de Fuente Ymbro habido ni una vuelta al ruedo hoy es la cuarta ojalá que a la cuarta sea la vencida gracias por estar ahí mañana sábado no lo pasábamos por tanto el domingo por la noche en la en el programa actual y luego el lunes mantenimiento todas las semanas que quedan estaremos con ustedes a las tres y cuarto hasta las cuatro de la tarde en la onda medidas de Radio Madrid un abrazo