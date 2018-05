Nadie sabe nada: Bustamante y la serotonina (12/05/2018)

Voz 1 00:00 la Cadena SER presenta nadie sabe nada

Voz 2 00:03 programa a priori

Voz 3 00:05 amor con Andreu Buenafuente Berto Romero

Voz 6 00:31 vale muchas gracias por el que va el aplauso pero es que en radio se hace pesado porque parece que esté lloviendo en Tele sabes que hay gente que les molesta mucho los aplausos así pues de la misa el problema en los comentarios de Youtube pero se les molesta todo sí claro son son gente enfadada y siendo yo cuando voy a veces algún vídeo de tu pueblo

Voz 1 00:53 además se da aplaudiendo todo el rato

Voz 6 00:56 a mí me interrumpe el contenido si ya han puesto el dedo colaborador pero puesto antes de Andreu presentando lo que quiten Andreu que lo quiten todo que te miran me está entrando una mala hostia sólo empezar ya no puede ser eso es un problema de humor hay que tener el tono positivo bueno pues si eh

Voz 7 01:17 podemos estar en plan podemos estar enfadados en tono positivo ustedes que después después clara

Voz 1851 01:25 buenos días Romero buenos días a todo el público presente estamos en en el Teatro Lara eh bueno lo que sería la sala Lola

Voz 6 01:32 sí que es preciosa

Voz 0057 01:36 sí es verdad que cuando cuando se ver vídeo por Youtube enfocan a esta parte que es más fe

Voz 6 01:42 hay más bonita la parte de allí es verdad como uno

Voz 0057 01:44 los dibujitos veréis también las columnas pero esta parte como ya nadie estará más cara del teatro ya el

Voz 6 01:53 para la tragedia yo soy yo soy el drama y la comedia yo soy la comedia el drama autores las gomas de todas las normas y luego está la lira me encanta el concepto la lira palos recuerda mismo lirismo para los recuerdos la Liga para el recuerdo y fíjate que es verdad que recoger sueño sueño recuerdo perdona perdona no hay ninguna peli en la que

Voz 0057 02:18 sí

Voz 6 02:18 de hecho a dormir

Voz 7 02:20 no

Voz 6 02:21 no no sé y fíjate que la la mira mira cuscús escúchame la lira que tiene dos morcillas al lado parece que de esas que dibuja Ibáñez hay unas unas judías en Cataluña que son así bueno una vez explicado pues todo el entorno del se ha os damos la bienvenida muchas gracias

Voz 1851 02:43 que íbamos a estar aquí una horita improvisando de hecho ya hemos empezado improvisando eh si vale

Voz 0057 02:49 gracias gracias porque no sabía qué es

Voz 7 02:51 estaba haciendo había venido aquí con una mano en cada huevo por tú

Voz 1851 02:56 tú pasas de todo eres un pan que y de la comunicación siempre si tú las cosas Macará yo creo que por ejemplo dice os escucho por primera vez es toque

Voz 0057 03:05 ya pero yo la esclavitud del hay como una esclavitud de los medios de comunicación para al nuevo siempre es siempre

Voz 1 03:11 bueno vamos a volverlo a explicar para el que se incorpore

Voz 6 03:16 incorpora una hombre corpore que se apaña va Iker vivienda ir a no porque se marche al muere bueno pues por favor todo el público nuevo que este verano lo ayer que esto no porque les público clásico no pero el público le ha sentado mal esto que he dicho es que es que lleguen nuevos que se marche y toques en nuevos todo se han quedado así como ahí todo el mundo a escuchar programa alguna vez no somos eh llamáis

Voz 9 03:46 bueno hace un experimento si eh

Voz 0057 03:48 me pregunto cómo se llaman y que digan todo su nombre a la sobre gran nombre no claro que a lo mejor sale el nombre de Dios

Voz 7 03:56 es que cuando

Voz 0057 03:57 cuando mezclas todos los colores con pigmentos sale negro y cuando mezclas todos los colores en con luz sale blanco

Voz 10 04:05 no sabíais esto haré sí si todo

Voz 0057 04:08 seguro que alguno no

Voz 7 04:10 los eh todos queremos estar en el mínimo común

Voz 0057 04:13 denominador de la inteligencia pero perdonar

Voz 11 04:17 como es llamáis todo se llaman carcajada se llaman

Voz 6 04:26 exacto sois Ángeles soy seres de luz vamos a intentar otra vez azul una cuenta de Laguna dos tres no haría psicodrama no vale como os llamáis pues a lo mejor había que ir escuchando la radio que por ejemplo está esperando un bebé volviera a mi hijo le pondré a la Cámara para para raro bueno vamos a coger las las papelitos yo tengo los míos todos los tuyos

Voz 7 05:04 como la semana pasada os acordáis la semana pasada que salía una larga e os acordáis

Voz 11 05:10 no contesta mí

Voz 1851 05:14 es casi imposible que os acordáis bueno venga a la larga Padilla

Voz 0057 05:18 venga Adrià Liz Lleida desde Barcelona dice buenos días Berto y Andreu tengo por costumbre los fines de semana fumar un perrillo para

Voz 7 05:30 ya empezamos a la droga

Voz 6 05:34 Dios taladro él droga por por eso por eso es larga la pregunta porque no sabe por él

Voz 0057 05:41 por acceso de abril carpeta mental Spinoza cerrar ninguna a ver tengo por costumbre decía los fines de semana fines de semana eh esto no de Porro diario Esther

Voz 7 05:51 de de semana es mi albornoz IBI por si tú Barbie un perrillo

Voz 0057 05:56 para posteriormente pegarme un baño bien caliente y quedarme absolutamente relajado el resto del día

Voz 6 06:02 varita no previamente se convierte en una

Voz 0057 06:04 lleva este se crea como un pulpo en prepararlo para la plancha el problema surge al salir pues lo que en un día normal no supondría ningún problema el secado del cuerpo se convierte en un esfuerzo casi titánico para alguien que va colocado motivo por el cual mi objetivo único queda mermado conocéis algún otro método igual de rápido efectivo que la toalla pero que no suponga sacrificio alguno para el cuerpo si yo creo gracias

Voz 1851 06:33 tobera de avión

Voz 6 06:35 osea que se ponga en el motor detrás del motor de un avión a ver si tiene que ir desnudo y desde su casa mojado hasta el aeropuerto ver chicos y no quisieron tiene ánimo ni pasa en llegar al aeropuerto en pelota claro yo es porque su familia lo traslade lo poco que te digo en dos segundos eso sí también

Voz 0057 06:55 te imaginas

Voz 6 06:56 el no del calor ya ya ya no todos lo puedes tener todo lo tiene lo bueno y lo malo

Voz 0057 07:02 lo bueno es que te saca rápido lo malo te mueres

Voz 6 07:05 claro

Voz 0057 07:06 de quema el gran secado el de The great Driver oye una cosa este tío fumar porros no está bien ese fumar porros y mete en agua caliente y se queda prácticamente es ya muñeco que ya con la tetraplejia Yorker eh no porque un día los músculos elevan a deshacer el cerebro ya sentido se va por el desagüe pero lo que estuvieran

Voz 1851 07:33 yo estoy hubiera hecho de azúcar quiero decir

Voz 0057 07:36 es una persona normal me me he preocupado ahora por este tiene ya treinta inmediato entiéndase yo combinar

Voz 6 07:41 ahorro con una actividad física dura sí claro aquí Cross Fit no no puedo Rossi o Kroos venga vamos a subir a la montaña llegue claro ahora venga otra

Voz 12 08:01 quince Dani Martín

Voz 1851 08:03 de Valladolid para los Terra planita

Voz 6 08:06 dónde está el borde pues como las pizzas no se al ser idiotas pues me cuentan el orden bueno pero yo me imagino que el Terra está considera la tierra porque soy de verdad como común como una coca como una pasta

Voz 0057 08:27 sí pero es que yo me niego a como un hojaldre pero me niego a hablar de esta gente como si ya como si tuviera algún sentido claro que sólo hablan de ellos como algo que existe ya les da les la entidad

Voz 13 08:39 que yo me niego a mi niño

Voz 6 08:42 además no puede ser fíjate que la tierra fuera plana por debajo toda la humedad eso es terrible

Voz 0057 08:46 el cerebro cerebro o sea que tiene el cerebro sin arrugar Shas que lo lo lo importante del cerebro no es el tamaño sino lo arrugado que está sino otro serial puto premio no

Voz 6 09:01 el hombre más dado un trompazo y no me he enterado sabes os ya es como si me hubieran está la bofetada y no me ha dolido mentalmente hablando que ya ya ya que no

Voz 0057 09:14 por tamaños cantidad de de masa encefálica sino los pliegues que va cogiendo y que sea convolución chucherías esto es el planeamiento este que tiene cerebro entonces

Voz 1851 09:26 que cuanto más listo más plegado está buenas eso

Voz 0057 09:28 con aquel nuestra especie lo tienen tienen mástil con bolis circunvalaciones que un cerebro de un primate ejemplo no circunvalación y otra cosa no circunvalación si esa es otra

Voz 6 09:40 ya ya te vale pues yo creo que yo lo tengo bastante liso eh tengo bastante de cómo de charol me sabes catalizar como esa gente que realiza el pelo no sí sí

Voz 0057 09:51 gente de raza negra que se realiza el pelo le queda el pelo como tenso pelo claro Dios eso no se pelo lucha contra su naturaleza

Voz 6 10:00 sí ahí como electrificada un acuerdo mojada no no puede te gusta la comparativa es muy bueno ya ya te digo bueno pues nada vamos a seguir en el Nadie sabe nada

Voz 14 10:20 la pena

Voz 6 10:22 ay mira mira mira mira mira Pablo González de Huesca

Voz 7 10:25 me manda una pregunta

Voz 6 10:28 pero si es cantar no mira mira dice Pablo pero preguntó cita mira mira mira mira mira eh como como juego de palabras entonces esto lo ha hecho para él ahora lo lo leo pero no haces padre contestarle vale vale como un como un acarician

Voz 1851 10:48 si él dice a ver si me leen esto pero no creo que esperé una respuesta bueno dice atención eh si tuvieras tuberías tuberías tuberías

Voz 7 11:01 mira Pablo sí sí sí sí sí yo también

Voz 14 11:08 y ahora torería torería como erial

Voz 7 11:11 que hubiera que vería el tú María esto lo acoge Bisbal y te hace un escrito eh Bilbao que hace Bisbal ahora unos eh

Voz 6 11:22 Yves Bustamante ya hoy Bustamante está un poco jodido dice la prensa el periodismo español la la cosa rosa sí la cosa es que no no no no se conoce pues iba a espaldas no interesar bueno pues nada pues está el hombre ahí luchando yo sólo miro el aspecto yo a veces veo fotos engrosan

Voz 0057 11:42 sí sí por lo que sea hay una revista rosa pues miro las fotos pero no no leo nada esto es a lo que me interesa lo que me interesa pero las fotos no puede evitar mirar recibió el impacto visual yo he visto a Bustamante en alguna foto hay eh a la imagen se ve que no lo está pasando bien ya tampoco como Elvis ya se se se Elvis rechoncho bueno eso está

Voz 6 12:07 bueno su para Las Vegas no esperemos

Voz 0057 12:10 superé que no les gusta amante yo creo que Bustamante hizo entonces hay que hacer ejercicio genera serotonina no es es una como una droga natural en realidad son drogadictos lo que hacen es estimular su cerebro para que les chute droga entonces esto yonquis esta esta forma de drogadicción aceptada por nuestra sociedad tanto avalar del porro y en cambio hay gente ahí en los gimnasios quitándose mierda es natural de su cerebro yo creo que Bustamante se hizo hizo tanto deporte sí que él ha quedado como un extra de serotonina que ya le va a hacer ser feliz el resto de su vida si ya no hiciera nada de tantas flexiones Le ha quedado como un como un para poder es decir mira como un tumor de serotonina como una bolsa

Voz 6 13:02 eso seguirá deshaciendo deshaciendo ya

Voz 0057 13:05 para siempre será será feliz bueno

Voz 1851 13:08 oye por cierto porque no cuentas aquí los amigos presentes siguieron

Voz 6 13:11 allí también en casa la aquella vez que cantaste con

Voz 15 13:21 eh con Bustamante en un programa eh es vive

Voz 6 13:25 vive

Voz 15 13:28 el acto

Voz 6 13:31 en la Cadena Ser vive extremas y musicales hola hola buenos días buenos días buenas tardes buenas tardes bueno está ahora no saben si hasta ahora no se sabe nunca hasta que no ha comido son buenos días qué pasó aquella tarde

Voz 0057 13:51 la preguntaros llena

Voz 6 13:53 desde luego la pausa en Nava de vale poco la pausa no tengo prisa eh yo te digo todo el pescado vendido ya eh entiende no buscó la emoción y la emoción están las pausas en la prisa no hay nada vale bueno la prisa es el grupo Prisa que es la empresa la prisa hay algo pero ya me entiendo este

Voz 1851 14:13 qué pasó aquella tarde noche

Voz 1273 14:16 como estaba antes cuéntenos

Voz 6 14:24 con trastorno es el presentador no puede ahora me venía a los sabes adelante adelante

Voz 11 14:43 venga coño no

Voz 6 14:52 le he dicho que no otra la pausa yo no puedo jugar la también se ha no no no no sólo a jugar presentadora Anne no sabía que era para compartir no no sea que era como para consumo propio vale vale

Voz 1851 15:06 la pausa consumo pero perdió en este venga vale

Voz 0057 15:08 sin pausa rápidamente estaba en un programa

Voz 6 15:11 la revisión de un amigo mío que

Voz 11 15:14 tú

Voz 0057 15:17 es este amigo en una durante una época en el programa por no me utilizaba mucho como como muñeco

Voz 6 15:22 ya me hacía disfrazar todo el rato

Voz 0057 15:25 así que gracioso que gracioso que no se parece nunca nadie disfraza te Ignacio hacer cosas raras

Voz 1273 15:30 por su amigo a lo mejor su amigo buscaba

Voz 6 15:33 Devia no me amigos ambicioso no ha sido mi amigo está bien no está bien me está finos para hacer esto siempre no

Voz 0057 15:42 entonces yo tampoco estaba viendo porque yo me dejaba en una de esas si quiero esto utilizar esa expresión en una de esas pues me parece muy fuerte que me ponga usted las palabras de la boca pero es que lo veo alocado central que juegue la pausa bien pero que me diga cómo tengo que hablar un poquito extralimitarse

Voz 7 16:01 no quiero en una de esa ocasión

Voz 0057 16:05 en meter ocasiones una de esas ocasiones se venía el invitado de Herat David Bustamante que es yo que no sé si lo conoces pero siempre está muy contento por una cosa de droga que tiene

Voz 6 16:14 sí hemos oído hablar de ese tema de drogas naturales hombre naturales

Voz 0057 16:21 el naturalismo más cuidado

Voz 6 16:25 por favor dejar se

Voz 0057 16:28 entonces yo salí disfrazada

Voz 1273 16:31 Pavarotti puedes supuestamente lleva a hacer un dúo con David Bustamante que él había expresado el algún momento creo recordar su amigo me contó a mí

Voz 0057 16:38 sí que había expresado que

Voz 1851 16:41 deseo sería cantar con Pavarotti sí

Voz 0057 16:44 el el amigo este que te digo yo que no está bien si dice que gracioso como Bustamante es uno de los tíos que tiene el chorro de voz más potente de este país quiere cantar con Pavarotti que es uno de los tíos que tenía no murió ya murió Tutto

Voz 7 17:02 tomó gente que cree que hay gente que cree que se llama batuta eh hay gente que cree que tutor

Voz 9 17:14 del disco no pide limpio Tutto mira Tutto

Voz 16 17:17 en fin el diputado entonces

Voz 0057 17:29 Vigo este celo ocurre pues que lo haga Berto que es uno de los tíos yo con las voces de la zona euro una voz de mierda

Voz 6 17:38 pero mi amigo me ha contado hoy que complicado eso de amigo me han contado que usted pues afina y cuando hay que cantar pues puede puede salvar los muebles salvarlo

Voz 0057 17:47 mueble sí pero construir una cómoda que era lo que

Voz 6 17:49 sí me pedía ya ya ya ya vale entonces me visten de

Voz 0057 17:54 Pavarotti me visten de Tutto perfecto con mi barriga letal pero ahora canta con con Pavarotti verdad o sea lo que yo sufrí los la gripe es que se me caía el sudor para intentar llegar a cera que el dúo con él todo esto desemboca en que yo no sé si fue por ese esfuerzo o porqué

Voz 7 18:16 Pero Rajoy mil calzoncillos de rompieron pero a mi amigo me contó que

Voz 1851 18:33 que usted se acercó a él después de hoy dijo yo no

Voz 7 18:36 yo ya le vi bueno soy yo no era el amigo soy yo

Voz 6 18:40 yo he tenido un poco consternado tenías como la piel blanca común sudor frío como una cumplan cazo digo que te Alberto dice disfrazado eh dice pues que Peter al calzoncillo de una de las que siempre me ha dado por pensar como puede ser no claro que que movimiento porque a ver qué habrás diafragma que habrás diafragma cantando al pero que habrás culo

Voz 7 19:05 sí

Voz 6 19:06 o que tú tus nalgas generen un aire con el culo o

Voz 0057 19:11 como un trompetista exacto y no mira yo creo que también coincidió que era una época en que yo aprovechaba mucho los calzoncillos y cuando le cogía cariño a un calzoncillo lo aguantaba mucho sabes cuando

Voz 6 19:25 yo ya ha pieza ya siempre por la parte del del culo hay temas tensión claro es la parte más castigadas si se estaba como un Papito ya no como con con papel de fumar como un libro de esos egipcios no de momias ya que que tú ves que dices pues un poco de presión más

Voz 0057 19:49 con bosque sí si hubo una libélula ya está eso lo fume el que se vete la bañera para hacerse un párroco con el caso

Voz 1851 19:59 el momento se habría o no pues yo no me parece aquella otra manera más gráfica de explicar el esfuerzo no ya eso es maravilloso pues muchas gracias por venir

Voz 0057 20:09 darme a tu programa ni me dejas hacer una pausa para acabar aunque sean prerrogativas de ella

Voz 6 20:14 pero pausa con algún objetivo o para disfrutar la verdad

Voz 0057 20:19 yo me despido con una media ve vale muchas gracias

Voz 14 20:33 aquí nadie sabe nada Laser

Voz 17 20:40 mira dice Pablo de Guadalajara hace poco estando con mi pareja imite la frase Un con el mismo tono funky de Berto y le hizo tanta gracia que la empezamos a usar

Voz 1851 20:53 se nos ha ido de las manos hasta el punto de que la usamos para referidos subliminal mente a nuestra intimidad e incluso en plena faena

Voz 6 21:03 qué podemos hacer es tan con el tema I el dice UU mamá música disfrútalo

Voz 0057 21:14 la que que

Voz 6 21:15 qué tiene de malo ahí aún mama izquierda sigue por ahí aún más o o papi

Voz 7 21:24 dame menos todo dame donde negro todo eso todo el mundo

Voz 6 21:27 el soul es muy sexual claro claro pero se ha malo no no no yo no lo veo nada malo adelante

Voz 18 21:33 venga mira Marie Maria Benet desde Inglaterra Mary Mary Bennet marino Mary no es se come te comes una Andre pone María no Marie entonces francesa Marie Bennett entonces los vivo no y Bonet desde Inglaterra

Voz 7 21:57 dice mirar si ella misma no tiene claro

Voz 6 21:59 de de cómo se llama La Laguna

Voz 7 22:08 yo vivo en Inglaterra antes de preguntar a Jito en Inglaterra España

Voz 6 22:17 a a Europa no existe Oscar Daniel A

Voz 1851 22:24 Madrid Madrid ahí sí Oscar Daniel Oscar Óscar no engañan Daniel hombres tiene nombre no pasa nada

Voz 7 22:31 Oscar Daniel donde Óscar dañado

Voz 1851 22:35 Óscar cuál ha sido tu peor o mejor experiencia como conductor desde que tiene carné de conducir

Voz 6 22:41 así lo que se lo pregunten quién se lo pregunto pues a los dos los dos tenemos carné conducía vale

Voz 10 22:48 eh bueno pues eso yo es que tengo desde hace

Voz 13 22:52 un año hoy

Voz 6 22:58 desde hace un año y medio no he tenido ninguna experiencia muy buen ahí el otro día me dijo te voy a meter una rueda hombre imán mal además como las del bordillo

Voz 0057 23:11 pues que no se ve que esto no están que no era no fue ni Fast and the Furious ni nada no es que llegue y la para no con tanta tontería voy a aparcar hago el golpecitos este al llegar tocar a ver para notar donde está claro los dj por lo que sea lo mejor fue un poco fuerte además pero no sea no era una cosa de que salieran las viejas corriendo al verme llegar era bueno tampoco noté un estallido ni nada no lo IVE una señora que pasa pues lo empieza a mirar las ir a mirándome a mí

Voz 6 23:48 de las ruedas y yo pensé

Voz 0057 23:51 yo pensé que descarada esta señora va Hubble métodos hostias no no no con una ya me lo hubiera carga no gana no

Voz 6 24:00 qué paso hombre que no entiendo nada que me echó una mirada muy mala hacia la rueda de a mí yo pensé mira ella que yo les pasa mi rueda ya le reventó la rueda pero pero guapo guapo Guarido la mordisco ahí con el bordillo con la revenderlos

Voz 0057 24:15 entonces llegó el de la grúa

Voz 6 24:18 bajo no subimos subimos el coche a la grúa lo llevamos al taller BOA que tarde eh

Voz 1851 24:25 a qué bonito tío que tarde más chula pues a mí la verdad es que no ha pasado nada desagradable y toco madera quiero que me pase

Voz 0057 24:33 ya no pero no pregunta este chico no pregunta qué desagradable no pregunta cuál es tu mejor

Voz 1273 24:37 es la mejor experiencia como conductor a peor es que mejor a mí no me gusta mucho cuando no tengo está conducir

Voz 6 24:46 yo no te voy a usted es decir yo decía no a la tele pero que te es que no yo me me traslado pues los sitios pero no estoy igual que yo Gata para papá

Voz 1273 24:57 saben no sacó el pañuelo por la ventanilla hay un nuevo que sobre neumáticos en el paisaje no

Voz 10 25:06 eso tampoco lo hace nadie no tan tan cretino

Voz 1851 25:10 yo qué sé yo he visto películas a por cierto me encantaría esas películas antiguas que están conduciendo

Voz 0057 25:16 no dando menos al volante

Voz 1851 25:19 si detrás se ve cómo es esa película ya que les ponen hiel está por ejemplo está con la chica está conduciendo el hombre no ella le dice al quiere ir pierde la ABI la mirada

Voz 6 25:31 está como igualmente segunda mirándola ella no y haciéndose con esto

Voz 7 25:36 yo no he conducido ya pues mira esta música de cuando estamos llegando a Benidorm

Voz 1851 25:45 ah pues eso yo no lo experimenta ya bueno mira

Voz 0057 25:49 esta pregunta te va a encantar un momento

Voz 1851 25:52 pero es que hacer una pausa

Voz 6 25:55 no sé si es que puede decir las cosas de otra manera si no no no no

Voz 1851 25:59 me metió energía una pausa y volvemos con esa pregunta está bien a no

Voz 0057 26:03 es que es muy inesperada si si si no te lo leeré la pregunta lo que ocurrió a continuación les sorprenderá

Voz 6 26:10 co

Voz 2 26:12 sí nadie sabe nada ya estamos aquí para confirmarnos en la Cadena Ser mientras tanto en Guadalajara

Voz 7 26:35 eso perdido en una perdida de los colchones ya no hacen tanto ruido bebida que querían algo el muelle

Voz 1851 26:45 se hace el amor

Voz 7 26:50 no es una cabeza que está jodido cadera de titanio no mira vamos con la pregunta

Voz 0057 26:56 lo que ocurrió a continuación no sorprenderá expectación eh esto que voy a leer lo que está escrito aquí y luego si queréis lo compró ahí señor Panda bicho malo desde Barcelona Si la torre Agbar es el pene de Barcelona

Voz 10 27:11 los que trabajan tú me llama ya está phishing

Voz 6 27:19 los que trabajan en los que trabajan en se corta no nos han dado la continuación

Voz 0057 27:23 entonces mi respuesta es efectivamente los que trabajan son

Voz 7 27:37 es tan buena tu respuesta Berto

Voz 6 27:40 que merece que saque del baúl de los recuerdos de este programa no por favor un elemento que la semana pasada seguramente recordaréis porque claro claro escuchaste es el programa intenté buscar nota diferentes pero

Voz 7 28:25 eh

Voz 6 28:27 mira que ve no se dejan encontrar qué combinación habrá siempre impresiona patrón claxon no

Voz 20 28:44 bueno Daniel cáliz Hidalgo desde Viladecans dice existe un término medio entre la buena suerte y la mala suerte de ser así como lo llamaría hay realidad

Voz 6 28:57 el animal que tiene buena suerte te gusta que te pase algo bueno te gusta achacar lo la buena suerte ya pasa algo malo no que mala suerte pues no te pasa nada

Voz 10 29:07 es no pues eh algo te pasa usaban

Voz 1851 29:10 por la mañana en tu casa no

Voz 10 29:12 pues nada como nada nada algo te pasa por ejemplo si te aburren ya te está pasando algo

Voz 6 29:21 si tienes hambre sí bueno ahí entramos en un debate que creo que tuvimos alguna vez que era no hacer nada ya es hacer algo hay urge te acuerdas lo pasó muy mal eh verdad dejadez

Voz 10 29:31 ahora mira desde Cangas do Morrazo

Voz 0057 29:34 si conduzco marcha atrás con el coche Se resta no suman

Voz 7 29:40 cuidado con los bordillos no pasa nada

Voz 8 29:42 eh

Voz 6 29:43 el Rey con pero verdad perder aquí cuando era pequeño me acuerdo de contaban

Voz 1851 29:46 han siempre la leyenda de que los coches en realidad en en marcha atrás podían correr más que hacia adelante así sin ha sido una vez estamos vida mira me han dicho que bien me siento

Voz 6 29:58 esto

Voz 1851 29:59 porque creía que era una una cosa os cuento luego una

Voz 0057 30:02 anécdota de un jugador de básquet americano que vino

Voz 6 30:04 mira a España así lo que ocurrió después os sorprenderá perdona pero creo que es la contener el programa yo y así pues no la cuento casi quieres iguana caducado ya he mirado un un hombre

Voz 1851 30:21 me sentía lamenta yo decía eso hijo de San genera una conexión con el tan bonito

Voz 7 30:26 no no si lo ha notado sabe luego lo he visto el tatuaje

Voz 1851 30:29 mira que yo no que me pongo como de espaldas porque

Voz 0057 30:31 en otro que estoy fuera ya ya ya ya

Voz 10 30:34 cómo estás cómo te llamas David

Voz 1851 30:37 era tienes por curiosidad

Voz 10 30:39 tres hombre mira qué guay hay criaturas

Voz 6 30:42 ah y bueno

Voz 11 30:50 a mira David creía que era mayor

Voz 1851 30:54 no tampoco cincuenta joder iguales

Voz 6 30:58 pues cercano a mi quinta

Voz 7 31:04 pues pues pues en este programa hay sinceridad a no

Voz 1851 31:08 así es bueno en fin mejor participará ya Andreo eh

Voz 7 31:11 qué

Voz 1851 31:13 lo que me sorprende es que con ese cambio generacional pues todavía sigas leyenda tú has escuchado alguna vez eso de que un coche hacia atrás podría correr más que hacia adelante

Voz 22 31:21 más que el hecho de que pueda correr más hacia atrás es que tenga más tracción que eso sí ocurre sea por ejemplo para salir de nieve o de barro de tal es mucho mejor ir más atrás que Marchante

Voz 7 31:31 ha sido el jovencito te da una lección eh

Voz 14 31:38 el chaval

Voz 1851 31:42 era el a mí me gustaba la fantasía esa sabes de que tú te ponías eh hacia atrás hacia la dirección donde ibas le das la vuelta al coche y haces que además el ruidito de la marcha atrás

Voz 23 31:54 es fantástico eh tú imagínate dos kilómetro la eh

Voz 7 32:01 he con el cuello girado la gente sabe alguien sabe estudia

Voz 0057 32:07 preguntado en este programa pero lo voy a volver a preguntar alguien sabe porque los coches ahora cuando abre la ventana

Voz 1 32:12 hace Cuco Cuco respeta la cabeza amén porque cuando yo era pequeño no hacían

Voz 0057 32:17 eso es verdad abría la ventana en cualquier posición

Voz 1 32:20 in entraba el aire Gara yo creo que es el diseño del habitáculo ya pero le pregunta a alguien que los llevaba además alguien

Voz 7 32:32 ayer que genero un ingeniero moción aquí

Voz 1851 32:34 sí

Voz 10 32:35 sí sí no sé

Voz 1851 32:38 hay un ingeniero venga vamos para hola buenos días cómo estáis géneros y de lo que quieras a lo mejor no pero sí pero sería eso que los coches ahora tienen como otra estructura interna e notan sota caballo rey como lo viejos generan unas corrientes dentro y que genera empleo tutela escuchas

Voz 11 32:56 tú te escucha quede Iker

Voz 7 33:03 no no es que te pasa que si te escucha eh

Voz 0057 33:08 señala pero la pregunta podría ser que los coches tengan como una estructura interna que sí

Voz 7 33:12 jemer aquí esto bueno pues cuando yo estoy dando más matiza la pregunta es que pregunte porque hacen ruido sí claro es la pregunta quiero mejorar mejoras intentar dar una respuesta rápida

Voz 1851 33:30 pero tenía sabra a ver

Voz 24 33:52 jardín

Voz 7 34:03 hombre si no tema solucionado estábamos en la SER un poquito de música Berto vamos ya hemos hablado

Voz 4 34:24 aquí sí como ves madera

Voz 6 35:12 bueno bueno bueno la musiquita que los a Rafa relativamente Berto ya tenía el micrófono en ristre el inalámbrico para ir a ver a nuestros seguidores aquí en el Teatro Lara de Madrid

Voz 0057 35:23 es la desde la sala Lola

Voz 7 35:26 el Ibex en Madrid salas subterráneas

Voz 0057 35:28 el azar ha Insight el corazón del teatro corazón de de que a este eh que barrio Malasaña de corazón de Malasaña donde pasado tantos años ya este caballero lo primero que vamos las que levanta la mano no la mano el puño o a Tíbet como como como pedía es que unida así

Voz 7 35:46 en el mundo

Voz 0057 35:50 te llaman Fran te llamaremos Black Panzers flan dime Black Fran Panzers

Voz 6 36:00 para hacer tiros tiros Fran Vance que yo también soy ingeniero y creo que se porque pasada lo que habéis preguntado ya está

Voz 7 36:08 no

Voz 25 36:10 no

Voz 7 36:11 te digo una cosa que a partir de hoy vamos a pedir titulación de todo el mundo que aquí no están haciendo un Cifuentes la mayoría eh que yo tengo el título que lo vea yo vale primero duelo de ingenieros si alguien va a darte de tu propia medicina ingeniero uno mira está aquí Fran el ingeniero

Voz 8 36:34 claro

Voz 7 36:35 punto uno punto dos Huelva polvos de talco alguien ha usado eso está bien

Voz 6 36:42 me encanta el olor

Voz 7 36:45 dar te recuerdo llegados por de tan mi perfume Rosa como mantiene What me flipa puedo leerte Berto Romero no me lo dice muy bien puede doler Tracy agacha como si no hay un tipo al lado que no

Voz 20 37:04 antes del año en que vivimos ya he dicho te dejo te dejo

Voz 8 37:08 sí

Voz 7 37:09 es baja ahora está viendo cómo funciona este dos mil dieciocho genial perfume de volvemos a Fran Panzers

Voz 26 37:25 antes los coches están como peor hechos por dentro y tenían como agujerito es en las puertas y tal pero es ahora cuando bajas una ventana allí bajas otra pues como que se solucione el problema pero ver salir el aire que entra hay que golpea dentro del coche pues sale por otro el aire tal

Voz 7 37:42 pero oye perdona Fran Panzers perdón Fran para hacer como que tenía hago

Voz 1851 37:49 a gritos los coches que antes las puertas no

Voz 26 37:51 han también y había como rendijas por las que salía al aire entonces el aire que entraba por la ventana se salía pero el resto del coche ovejas que entraban por las que salen ahora que están mejor hechos y están mejor aislados pues tienes que abrir otra ventana para que salga al aire

Voz 6 38:05 ya ya pues yo prefería más agujereado porque a mí me da a mí me vuelve loco el ruido es pues novedad los niños tú sabes cómo se me ponen los niños

Voz 7 38:16 la la cabeza esto se soluciona rápidamente

Voz 6 38:22 tu taladro

Voz 7 38:23 coges un taladro practicas uno

Voz 6 38:26 dos

Voz 7 38:27 decirle chicos hoy nos vamos a divertir a las que pasaba taladrar el coche os y el taladradoras amenaza

Voz 0057 38:35 no digo

Voz 7 38:36 voy a abrir la ventana si os quejáis o reviente cerebro calladitos vengáis bueno pues vuelvo

Voz 0057 38:43 eh

Voz 11 38:44 my

Voz 6 38:55 digo una cosa es lo máximo que podemos pedir en un programa de radio con público que sea público agradable

Voz 1851 39:01 que que que que que simpatizan con nosotros

Voz 6 39:04 que huela eso es maravilloso y ese perfume lo ven pero bueno no no no se lo fabrica ella yo perfume de rosas

Voz 0057 39:13 Rosa antigua

Voz 6 39:16 Der anti me gusta me gusta mira aquí una pregunta que te apela directamente de no directamente no de pasada dice estar yo aquí aquí las preguntas así Alberto bizarro desde

Voz 1851 39:33 dice por qué no hay gitanos chatos

Voz 11 39:36 y luego yo no sé cita

Voz 6 39:39 no no no y luego dice Berto eres gitano lo entiendo no entiendo la segunda parte

Voz 0057 39:47 yo no sé si soy gitano pues ya no tengo en la familia nunca nunca ha habido conciencia de ser gitanos nos llamamos los apellidos son Romero Hernández voy eslavos no hay hay suena suena un poquito de música suena la cosa gitana pero que yo sepa Nos

Voz 1851 40:07 pues mira yo te digo que en casa siempre hemos fantaseando con la posibilidad de que tuviéramos ancestros gitanos y te imaginas que tú

Voz 0057 40:14 yo venimos de un mismo gitanos

Voz 6 40:17 sí de un señor que eh

Voz 1851 40:19 bueno eso no sabrían señora señora de la el mismo tronco

Voz 6 40:23 mi del mismo tronco pues la verdad es que sí no

Voz 1851 40:25 doctores con todas la de todos los de mi familia porque si morenos piel trina Andalucía

Voz 27 40:32 bueno vamos tirando

Voz 6 40:34 podría ser podrías no no se me metió de la nariz tampoco tenía yo conciencia de que los gitanos tuviéramos la todos la nariz hombre Ketama hombre Ketama

Voz 0057 40:46 cuidado con Ketama El Langui me llamó Ketama una época al CEDD

Voz 7 40:50 pasa a Ketama

Voz 0057 40:51 pasa tu can es que es la que trabaja muy bien lo de los motes y hay uno que

Voz 6 40:57 bueno me llamaba cabeza no se lo peor

Voz 7 41:00 no se lo curro mucho pero es que a veces no que Currás

Voz 0057 41:02 porque funciona ya entonces en sus discos sino los habéis escuchado lo recomiendo muchísimo porque es buenísimos Langui siempre tiene como unos Inter luz Dios con unos personajes que regalito McCain que hacen como bromas y siempre en los diálogos se lanza muchos muchos mote hilos que los que usa para él son magistrales cuerpo J funda Alicante pero hay uno que me encanta que es semi curado

Voz 7 41:31 llega llega

Voz 6 41:33 te saludan Lange que parece que para este maravilla si si si es así un abrazo

Voz 1851 41:41 es un día podría venir aquí a echarse una rítmicas

Voz 6 41:44 como lo haríamos sería maravilla venga hecho está invitado esta

Voz 7 41:47 no

Voz 1851 41:51 desde Bilbao si alguien te dice no me hagas caso le hace escasos porque si lo haces caso la estás haciendo caso venga otra

Voz 7 42:03 han estaba bien Andrés con gafas desde Málaga

Voz 0057 42:08 vosotros qué tenéis gafas con como él supongo porque al quitarnos las gafas tenemos es irremediable impulsa los ojos con la mano acaba de ver Andreu hacerlo en un nadie sabe nada sí que se que también le pasa a él se empieza a comprobar que está lo voy a hacer ahora gusta porque es para comprobar que siguen ahí tú estás con las gafas me han saltado de los ojos al suelo y al agacharse a recogerlo se me cae el pecho esto una maldición que decían en casa eh siete caiga no si hay te salten los ojos rodando por el suelo y al agacharse acoge los siete caigan parte

Voz 1851 42:44 a él pues es gitanos

Voz 6 42:47 eso lo decía en gitano no ancestral lo trabajado siempre siempre si no mal rollo te por todo y entonces pues sí soy gitano poco viento

Voz 28 43:02 Nuestra desde Madrid sic

Voz 0057 43:07 lo nas hemos a un artista como Elvis sería capaz de hacer canciones nuevas o la aclaración aclaraciones tan exacta que intenta componer canciones les saldrían las mismas que al original mira Ignacio te vamos a pasar con un ingeniero

Voz 7 43:26 te vamos a pasar no maravilloso maravilloso este hombre tiene que cada semana porque oye tú la semana que viene aquí eh

Voz 6 43:53 nos ayuda muchísimo zanja bien los temas como de le da dinamismo y fluidez al programa no Vega si quieres te leo otra yo dice Tim Gori

Voz 1851 44:05 hincha Gori el equipo

Voz 6 44:07 ocho Gori dice nadie una

Voz 1851 44:10 institución o un producto es decir el mismo fíjate

Voz 6 44:15 yo me he cansado ya ya ya ya pero

Voz 1851 44:17 fíjate que él mismo tiene que empezar con es decir porque Gianni en mismos aclara no cuando sean viejos o no quieran seguir con el programa lo cierren lo cierran o eligen dos sucesores impone entre paréntesis por favor que no sea Broncano

Voz 6 44:34 que también bañeras de este me gusta o no

Voz 1851 44:37 pero bueno te imaginas que consiguen eso sería la eso es la posteridad pero eso es posteridad él qué coño que hace es un programa que que cala tanto que dicen bueno se han muerto pero hay que seguir haciendo es como

Voz 0057 44:48 hoy por hoy no

Voz 1851 44:50 pues no me porque no han fallecido los presentadores antiguos gracias a Dios

Voz 6 44:54 los atendiendo sí sí sí sí un producto cuando empezó primero

Voz 0057 44:59 eh

Voz 6 45:01 bueno no lo sé pero un programa empieza con Iñaki Gabilondo de pie goza de una excelente salud excelente salud uno sobrevivirá a todo hombre por supuesto pero

Voz 0057 45:11 pero algún programa de la SER seguro que hay que hay algún programa que lo inventó esta ya eh yo quisiera está haciendo la dieta máxima

Voz 6 45:19 bueno

Voz 1851 45:20 pues no lo sé a veces vamos a quedar mal con súper dieta pero que te digo que no

Voz 0057 45:28 eso sí sin a veces y nos pagan bien pero al estar

Voz 1851 45:30 muertos que no importa nosotros claro es que

Voz 0057 45:33 te deseo donde la posteridad que tiene la gente muy raro ya que más te das estás muerto ya verdad una estatua por ejemplo Henry quiere que lo hagan una estatua que vaya gente a fumar porros siempre a mear sepa que quiere esto una estatua es verdad que la tiro para que se rían de tu familia no te familiares de tu familia

Voz 1851 45:50 aunque te digo una cosa es otro extremo la estatua eh

Voz 6 45:53 claro nosotros a llevar gafas si tú no tú no verá es un gran héroe de la nación con gafas verdad gafas no es terrible ahí terrible pero espera que el ingeniero mira a ver a la pregunta gafas hay Woody Allen de hecho lo compensa mira te iba a decir que me esperaba un si sólo está ahí a la tercera pregunta pero pero en general un busto o una estatua de bronce de de mármol lo que sea con gafas digamos que abarata un poco la imagen de épica

Voz 1851 46:46 la de posteridad del personaje sí sí es importante no sería sino veía bien

Voz 6 46:51 esa pero por la misma regla

Voz 7 46:53 tres tan tan tan listo no sería se murió saben que he hecho

Voz 6 47:00 dice Miguel Martorell desde A Coruña

Voz 1851 47:03 por qué es y añadimos aceitunas sea una pizza de jamón y queso esta pasa a llamarse pizza romana

Voz 6 47:12 eso hace que un hastío no lo sé no lo sé eso es así es como es lo que no puedo mostrar mayor desinterés te interesa mucho no no no no mira mira lo que me jode por ejemplo es que el otro día pedí una cuatro quesos

Voz 1851 47:34 yo pienso lo tres

Voz 6 47:37 que eso también no no es que es exactamente lo que ocurrió

Voz 7 47:40 qué me

Voz 6 47:41 no se telepatía esto no se ha querido o no pero es que es ya la pedimos así

Voz 0057 47:51 cuatro casos pero en realidad eran tres casos porque pedimos a los chiquillos en el fuerte no sé si porque foro el azul no les ofende no dicen que igual ellos hasta ahí ya interés dicen queremos pincha cuatro que esos pero sin que eso efectos

Voz 6 48:09 francés de pedimos lo que es una pizza tres que eso me jodió que estaba muy graciosa así la pizza si las primeras Lite IT IT que ahí hay aceite

Voz 1851 48:24 el envite no para

Voz 6 48:27 para ello yo ya comentarte tuvo no

Voz 1851 48:31 no yo creo que me lo que pensaba es que muchas veces tú nunca tienes el control de la carretera mandan cuando te la traen como sabes que hay cuatro no me digas pues los colores eh porque porque se mezcla ya sabes hay uno que seguro que sabes cuál es el azul pelo

Voz 0057 48:49 otros tres

Voz 1851 48:53 hay un yo que se está formando pues se halla hoy un puchero en la sala venga

Voz 6 48:57 vamos vamos

Voz 7 49:05 estamos el examinada una persona muy amable

Voz 1851 49:07 le que tiene el uno al lado por cierto estás en la fila uno Primera fila hola buenas tardes cómo te llamas la historia

Voz 7 49:18 ya ya ya ya pero no pasa nada

Voz 0057 49:21 está equivocado El equipo yo

Voz 7 49:24 no no no a la izquierda bueno pero que no se arrastre tanto

Voz 1851 49:38 yo la entiendo a veces me pasa eso también hace que el otro se equivoca lo digo perdón yo de los nervios que se haya equivocado te entiendo bueno deba chaqué

Voz 10 49:47 también puedes extinguir el ceda que es naranja

Voz 7 49:51 bueno pues hasta aquí en Nadie sabe nada de hoy perdona todo muy no estoy a muy fino es todo

Voz 10 50:01 de raza y lo estará por ejemplo que se toman como blanco crudo Laila es que no ponente EDAR en las pizzas si esto no se puede

Voz 7 50:13 a mis perdón vamos a venir arriba

Voz 14 50:20 cuando dejó muy tranquilito

Voz 10 50:25 en depende que a donde vayas me refiero a Torres tanto lo que sea a veces los cuatro Quesos no siempre son los mismos de los cambia el azul casi siempre es disculpas

Voz 11 50:36 hay tanta tache dar tenías de otro

Voz 10 50:43 depende del sitio pues esta esta noche no japonés

Voz 1851 50:49 si me muero me falla podría ser disculpa eh perdón que tú tú tú hubieras traído un pequeño presente para nosotros disculpar los perdón

Voz 7 51:05 pues va a ser la semana que viene en las que volver la semana que viene es la hora de marcha me estás diciendo que regalo

Voz 1851 51:13 no puede ser disfrutado ahora

Voz 6 51:16 dar siete días se nos queda el programa con tres que eso sólo eso es que eso el del regalos para la semana que viene gracias a todos por venir mal bueno podía preguntarle si puede venir la semana que viene

Voz 10 51:27 que yo creo que sí pero no me da tiempo atrás

Voz 7 51:31 bueno trae cacahuetes que me los como