Día Internacional de la Enfermería: “Hay que avanzar en la especialización”

Voz 1826 00:00 mañana es el Día Internacional de la Enfermería en nuestros estudios de la Cadena Ser en Cantabria en Radio Santander está Rocío cariñoso presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria Rocío qué tal muy buenas tardes es mañana el Día Internacional de la Enfermería han pero hoy ya está siendo ha sido una jornada de un mediodía muy intenso verdad

Voz 1523 00:18 muy muy muy intenso la verdad es que ha sido especialmente emotivo como hemos compartido compañeras muy bueno direcciones de diferentes instituciones ya hemos celebrado hoy homenajeado a lo que es nuestra profesión y a nuestros pacientes también

Voz 1826 00:34 con con ese motivo han entregado el primer premio Candil es la la primera vez el primer el primer año que se entrega es un premio creado para reconocer la labor en defensa de la profesión de de enfermera su visibilizar a quién se lo han concedido Brennan posee lemas

Voz 1 00:50 pedido a Carles Francino le ha estado con nosotros y ha sido un día maravilloso como que quedará en la historia de las enfermeras canto

Voz 1826 00:58 le puedo preguntar a preguntar porqué porque antes

Voz 2 01:01 pido

Voz 1826 01:02 es una pregunta que esa es una pregunta retórica porque ahora enseguida además lo vamos a ilustrar y de una forma muy radiofónica pero me gustaría que que usted como presidenta nos explicara por qué han escogido a Carles Francino para ser merecedor de de este primer premio Candel

Voz 1523 01:18 la verdad es que hay muchas razones pero sobre todo han sido por su pronunciamiento con su pronunciamiento continuo en favor y defensa de la profesión enfermera además con una defensa yo creo que muy desde un conocimiento interno no desde la típica bueno pues a veces no quema Jaso no es sino desde el conocimiento de una profesión en el que nos dedicamos a conciencia y con conciencia a formarnos a cuidar pero con un perfil muy humanista muy de acompañamiento muy de esencia y eso es lo que Carles siempre ha transmitido hoy defendido de nuestra profesión

Voz 1826 01:53 exige además no es flor de un día porque por ejemplo Francino arrancaba este programa La Ventana nos remontamos al siete de octubre de dos mil dieciséis ha pasado un poquito más de año y medio continúa siendo viral este comentario

Voz 0313 02:06 a mí me ocurrió hace unos meses en Mozambique en un programa dedicado a la lucha contra la malaria allí conocí allí conocimos a María José Castro una enfermera gallega ex profesora de instituto que lleva dieciséis años dejándose la piel en cinco paupérrimas aldeas para mejorar la salud y la educación de sus habitantes a mí con las enfermeras me pasa como con los maestros que no alcanzo a entender por qué no tienen más reconocimiento hay más reputación no lo entiendo porque resultan indispensables y porque son trabajos que no pueden desempeñar sesión una implicación personal sino una vocación muy fuerte de hecho no se trabaja de enfermera EEES enfermos de la misma forma que nadie ganaría pues yo qué sé el Nobel de Literatura sin un maestro o maestra en su vida tampoco se podría realizar un trasplante de riñón uno de corazón o de lo que sea sin el concurso de las enfermeras hoy he pensado Feng simplemente que es una buena oportunidad para darle las gracias hoy ha sido otra muy buena oportunidad

Voz 1826 03:04 enfermera Carles Francino qué tal muy buenas tardes la Roberto

Voz 0313 03:06 Isaías Jon buenas tardes enhorabuena en hora local muchas gracias muchas gracias estoy muy contento muy emocionado de verdad los seis creo creo que se me anotados este mediodía en el acto en el en el discurso porque además ha recordado alguna experiencia personal muy próxima que me ha tenido en contacto con el mundo de la de la enfermedad ya he recibido no sólo yo ese cariño va para todos vosotros hoy para toda la gente que hace visible este tipo de de oficio si de profesiones un chorro de cariño extraordinario que que te animas simplemente a seguir adelante y a seguir pensando ir respondiendo que el periodismo sirve para cosas muy

Voz 0827 03:40 con lo bueno que tiene emoción arte en estos actos Francino es que si alguien te tiene que atender porque te pasa

Voz 0313 03:44 algo no ha ocurrido una cosa hoy como siempre que está Miguel Ángel Rivilla en algún acto público no cerrado el presidente de Cantabria a su discurso muy bonito eh porque además ha recordado que él que fue desde hace un montón de años consejero de Obras Públicas tenía que estar hoy que Santo Domingo de la Calzada en otro acto dice en honor ese dejado aquí con las enfermeras y tal pero han acordado una cosa muy curiosa hecho una lista de todos los males dolencias que le han aquejado a lo largo de su vida que no es una lista pequeña ni mucho menos no intervino el momento concreto incluso verdad he Rocío es que hay que que sea emocionado es verdad que luego eres dicho digo mirada Ángel digo tú no es que tengas que agradecer a doctores enfermeras cómo estás tú tienes a sueldos Antonio

Voz 3 04:24 en la calzada con todo lo que está ocurriendo que al contado

Voz 0313 04:28 quieres un pacto con el diablo con el cielo me da igual no oí sea reído pero ha estado muy bien está muy bien la verdad Rocío

Voz 1826 04:34 tenemos ahí al al mejor cronista que podemos tener en primera persona Francino para contarnos por ejemplo cómo ha cerrado el acto el presidente de la comunidad pero me gustaría que además de enfermera ahora no hiciera Rocío de de de cronista de periodista que nos dijera que es lo que ha dicho que es lo que ha dicho Francino con qué se quedaría con qué momento con con qué frase

Voz 0313 04:55 con el ordenador que me cargado que también sí sí

Voz 1826 04:58 pero sí si ha sido así aquí allí también dijo

Voz 0313 05:01 por su parte de la emoción

Voz 1 05:05 mira me lo han dicho varias enfermeras cuando terminaba el acto recuerda sólo luego cuando estés con el que que ha querido ser abanderado de la enfermería y yo creo que le vamos a hablamos les vamos a tomar la palabra y le vamos a tener de referente para cuando tengamos actos y necesitemos de periodistas para que nos ayude y colabore con nosotros y me lo han dicho varias compañeras dice dice lo dice luego y que lo ha dicho que lo ha dicho

Voz 0313 05:26 ahora sí sí ya lo digo yo lo he dicho que no expira que no aspiraba a ser patrón de la enfermedad no no patrón sabéis que Rocío se enfermera rural si es un es un es un apartado muy concreto de de este oficio me gustaría que cuántos años lleva de enfermera rural

Voz 1 05:41 veintiséis años veintiséis años osea tú

Voz 0313 05:43 de veras atenderlo imagino a varios pueblos si el tipo de relación con las iba a decir pacientes con las personas debe ser también muy particular no cuéntanos un poco

Voz 1 05:52 la verdad es que me emociono sólo de pensarlo pero no cuando me has dicho no porque bueno pues bueno pues ahora mismo soy presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria pero eso lo considero como algo anecdótico Mi vida personal de lo que es hoy ese soy enfermera Soy enfermera me siento enfermero vive como enfermera hay sin duda estoy dedicada a mis pacientes que quiere aprovechar para saludarles a todos los pacientes derribado montar el monte porque realmente yo creo que que el trabajo de la enferma era descuidar desde el acompañamiento desde la enseñanza desde el día a día en los procesos de vida de salud y enfermedad de muerte también sin duda el trabajar en el ámbito rural con todas las dificultades que a veces puede tener es una experiencia muy especial como profesional porque te permite estar ahí desde que las personas nacen crecen van pasando por procesos de vida y ahí estamos nosotros con todas eso el proceso

Voz 0827 06:46 a cuántos pueblos atiende

Voz 1 06:48 él es el único Ayuntamiento Rosso muchísimos barrios pueblos como más de entre trece o quince ahora mismo no sabría decirte os tengo una dispersión como de más de cuarenta kilómetros

Voz 0827 06:58 tú le quitas méritos Rocío pero una enfermera un enfermero en una localidad pequeña es enfermero las veinticuatro horas del día porque supongo que irá sale un supermercado que irás a un bar alguien te dirá lo mío va de esta manera no

Voz 1 07:12 la verdad es que que son muy respetuosos muy mal lo que hacen es invitarnos a los cafés

Voz 0313 07:17 la verdad es que los conoces a muchos ejemplos conoces

Voz 1826 07:21 de siempre como nos decías por el nombre

Voz 1 07:24 bueno nombre apellidos a los abuelos a los nietos a los sobrinos a los hijos a los vecinos y eso nos permite cuidad con pues de una manera integral

Voz 1458 07:32 no una historia que te venga a la cabeza de todos estos años

Voz 0313 07:35 es una historia que dijo me acuerdo de esto de manera muy especial por todo lo cual

Voz 1 07:38 pues mira hace muy poquito unos días nada más me he emocionado muchísimo en la consulta es una historia muy cortita pero yo creo que es muy significativa a una paciente le habían hecho habían hecho la mamografía de control que hacen de screening para la detección precoz del cáncer de mama Ilya había ha llegado la habían llamado por teléfono para que iría al hospital a Valdecilla a repetirla las pacientes ya saben las las mujeres ya saben que cuando te llaman del hospital es porque han visto algo serio y tienen que confirmar entonces como es ella lo saben pues se coge mucho disgusto y fue donde la vecina ahí estaba llorando estaba muy desconsolada porque no entendía lo que estaba pasando y tenía miedo como es lógico Illa vecina que no sabía cómo cómo consolarle le dice mira ahora mismo habla con Rocío que llega a saber cómo consolar te viene eran las dos de la tarde así me llama a la puerta estaba recogiendo pero a los domicilios y me dice que puedo hablar contigo dijo hombre claro como no me dices que vengo porque me ha dicho Matilde que venga a hablar contigo porque tú si vas a saber cómo consolar y eso bueno yo casi me emocioné porque realmente que ese con

Voz 4 08:38 esto tengan metí las personas a las que cuida

Voz 1 08:41 las es que creo que lo estamos haciendo bien

Voz 0313 08:43 por psicología eso lo están haciendo también que hoy Miguel Ángel Revilla ha recordado los datos que se hicieron públicos ayer del una especie de barómetro de la sanidad pública que se publica en España y Cantabria aparece en cuanto a sanidad pública en general en el primer lugar la valoración de las enfermeras está rozando el sobresaliente

Voz 1 09:02 efectivamente el primer lugar de España también no

Voz 0313 09:04 sin embargo eso no se compadece con lo que a veces vivís en el día a día te igual en el ámbito rural es distinto pero en los grandes centros las ciudades grandes hospitales yo contaba hoy una experiencia próxima que tuve hace hace unos meses donde lo haba mucho el trabajo de de las profesionales me he guardado para mí pero aprovecha ahora para comentarlo que también pude ver como este país no va muy sobrado de respeto y educación porque el trato que se da a veces a las enfermeras en un hospital en una planta donde tienen que atender doce trece catorce pacientes durante una tarde una noche ya sé que su momentos complicados pero a veces se les dicen unas cosas y las trata de una manera a veces incluso algún médico también a que nos vamos a engañar a ver si rompemos de una vez con esa idea tonta hay anticuada de que la enfermería es un trabajo subsidiario sea la enfermera no los secretaria del doctor es que no tiene nada que ver dilo tú Rocío el pero espero es que es así

Voz 1 10:00 sí la verdad es que no tenemos una historia que que que hemos evolucionado muchísimo en poco tiempo y quizás por eso esas connotaciones todavía están ahí sólo es una cosa

Voz 0313 10:09 yo creo que en esta imagen sesgada y un poco rancia que aún bastante gente tiene de la enfermería juega un papel no pequeño el machismo

Voz 1 10:18 claro

Voz 0313 10:19 si los chistes la ahí los estereotipos las imágenes en en en el cine en las series en todo eso no ayuda nada nada de nada

Voz 1 10:27 las continuamente tenemos que estar reivindicando desde la organización colegial cada vez que vemos algún estereotipo de esos que tanto daño nos hacen porque no nos permite terminar de despegar pues tenemos que estar diciendo recordando lo insistiendo pero bueno ahí estamos y poco a poco yo creo que esa cultura esa cultura enviando vivirlos eso sí ahora sí

Voz 0976 10:47 sí que no me dejáis

Voz 0313 10:49 el otro día

Voz 0976 10:53 a casi casi veinte años que de que llevas en la misma zona en en los mismos pueblos debes tener ya el estatus de de esta persona de respeto que antes tenían los médicos de pueblo no a los que se consultaba todo claro tú por la anécdota que acabas de contar claro es que ejercer de de de

Voz 5 11:09 eh Cólogan de Utah de de traumatólogo duró una ginecóloga de de amiga no eso está muy bien pero sí pero hay que especial

Voz 0313 11:19 SAR se la la la la la enfermería debería ir hacia la especialización

Voz 0976 11:25 de las otras y vosotros

Voz 0313 11:28 estoy de hecho bueno pues yo trabajo en el ámbito rural y espero estar dentro de poco

Voz 1 11:33 que no se tendremos que examinar a ser enfermeras familiares y comunitarias que es una especialización dentro dentro de la profesión sin duda tenemos que avanzar en la especialización porque los cuidados de hoy no tienen nada que ver con los cuidados de hace cuarenta años son cuidados muy especializados que requiere Porta por lo tanto de cuidados muy muy muy específicos y especializados también con lo cual es un camino que tenemos que recorrer y además urge que se récord ya porque estas estas suponiendo ahora mismo un problema en la gestión y atención en la seguridad de la atención en las persa

Voz 0313 12:03 la roció de enfermeras comunitarias y esas una vía concreta pero hay más de hecho cuando sabíamos que estaríamos hoy asomando a unos en La Ventana esta a esta realidad hablamos con María Gutiérrez que es una compañera de Radio dijo si si es que hay un campo que no conocéis que sea de los nuevos roles de la enfermería iros atraído tres casos concretos antes hablaba Rocío de iba a decir es que no quiero decir paciente bueno si de esa mujer con una mamografía sospechosa

Voz 1458 12:29 bueno una de las figuras uno de los nuevos roles es acompañamiento por ejemplo una mujer con cáncer de mama pero hay otros vamos a escucharlo en la voz de María Gutiérrez va

Voz 6 12:43 la satisfacción de realmente llegar a conseguir que alguien

Voz 7 12:48 encauce su vida no de poder aportarles una ayuda muchas veces al final lo consigues y a veces como digo yo con que lo con con una persona

Voz 6 12:56 ya te has por satisfecho que a veces te dicen

Voz 7 13:00 paso por prisión aunque no lo pensaba pero me paso si no me ha servido para salir siendo una mejor persona o mejores condiciones pues con el fondo sirve que en uno de los colegios en los que estamos

Voz 8 13:10 de trescientos niños que tiene el cole doscientos veinte han dejado de llevar bollería industrial zumos azucarados Es un logro increíble

Voz 9 13:18 simplemente con que les escuches es es de es es habrá un poquito de luz que esta situación va a ser pasajera arenque subida que se puede curar que elevamos

Voz 1458 13:30 Rocío Álvarez Adrià Mariana y Laura Fernández tres profesionales de la enfermería tres compromisos con la reinserción social con la educación de los niños y con las mujeres en lucha contra el cáncer de mama los tres han trabajado en centros de salud hospitales vacunado cosiendo heridas pero desde hace un tiempo su desarrollo profesional va más allá Rocío lleva quince años en el Centro de Inserción Social José Hierro una enfermera de enlace que trata de que las personas que están en tercer grado no pierdan sus hábitos sanitarios osos sus tratamientos una vez que han salido de la cárcel sabemos lo específico

Voz 7 14:01 el secretario pero además hacemos otra parte muy importante que es la el rey enganche de las personas que salen de prisión IU vuelven a la comunidad volverle Salazar con los servicios de salud cada uno dependiendo la patología que tenga eh con recursos sociosanitarios es preciso bueno pues hacemos un poquito a la voz prisiones todo te privan de libertad pero al final esto muy sencillo en el sentido de que tú sigues un ritmo te van dirigiendo tienes tu son raros tienes todo hecho y entonces bueno la gente que lleva mucho tiempo realmente el volver a la sociedad aunque parezca que parezca contradictorio pero cuesta cuesta porque tienen que volverse a conectar con la vida real que no es la dentro de prisión

Voz 1458 14:41 Dean tiene veintisiete años y este curso está en el colegio Calasanz de Santander es el enfermero escolar una figura con claro perfil docente que habla a los alumnos de alimentación sexualidad afectividad todo desde un punto de vista sanitario su presencia garantiza además en todo momento una respuesta ante cualquier emergencia con más de mil alumnos este curso atendido unos doscientos casos solo veinte han tenido que ser trasladados a un centro médico Adrián hace una primera valoración y evitar así que los padres tengan que ir a recogerlos por eso tiene claro que el programa experimental debería ampliarse a todos los colegios

Voz 8 15:14 sólo vende cuatro años en cuatro años estos políticos no tienen una visión a largo plazo los cambios que nosotros podemos inducir en los alumnos Nova de cuatro años en cuatro años es un cambio de futuro es decir yo cojo un niño o una niña de tres años le enseño alimentarse correctamente y eso ahorra muchísimo dinero y de aquí a quince veinte años ya no sólo el dinero sino que ese niño va a crecer más sano va a crecer más feliz y se va a quitar de problemas de salud tipo obesidad que es el mayor problema que hay actualmente la infancia

Voz 1458 15:47 Laura Fernández es la coordinadora de la Unidad de cáncer de mama de Valdecilla la persona que acompaña a la mujer desde el momento en el que se le diagnostica la enfermedad les tiende la mano Illes explica cómo será el tratamiento la voz que tranquiliza retira el velo del miedo que cubre siempre a la palabra cáncer

Voz 10 16:02 en el momento en el diagnóstico eh por bien que se lo tomen Se Scary piensan que ya se acabó todo les rompe subida momento

Voz 1458 16:13 cada caso de cáncer de mama es estudiado de forma individualizada y un comité Se reúne de forma semanal para determinar cómo actuar con cada mujer ginecólogos cirujanos psicólogos radiólogos oncólogos todos analizan y deciden Laura coordina sus acciones es el nexo de unión con la enferma una relación que va más allá de la mera atención sanitaria

Voz 10 16:32 que las señoras las coges llorando y cuando hablas un ratito con ellas y les explicas todo porque el desconocimiento también es malísimo para esto entonces en el momento que les quizás les das los pasos las pautas en ese momento ya como que respiran como que ven que que bueno que no sacaba todo que hay en alianza

Voz 11 16:50 ahí Rocío Adrián y Laura tres profesionales de la enfermería tres vocaciones comprometidas con el futuro recibió mujer que te viene a preguntar cómo está por cierto como lo bien

Voz 12 17:04 fenomenal ya lo operaron y esta esta fantástica porque además está cogido en una fase muy inicial y no ha necesitado más tratamientos Nick Kyrgios y radios ni nada así

Voz 1 17:14 el fenomenal evidente suerte Rocío

Voz 0313 17:17 oye rocieros hoy yo este una curiosidad Sallent en en en el ambiente rural

Voz 0976 17:22 que tú trabajas entiendo que abre una pues una población relativamente envejecida o mayor eh tenido oportunidad de conocer a personas con cincuenta y cinco años que puede haber ahora tiene casi setenta o con sesenta que ahora tengan ochenta tienen las mismas necesidades se les atiende igual que igual que que en que en la vorágine de las ciudades tienen familia alrededor o es muy vital el vuestra presencia ahí

Voz 1 17:49 la verdad es que yo creo que tengo que hacer un reconocimiento a las familias porque sin duda tenemos una población muy envejecida en Cantabria en general y en mi zona en particular yo creo que eso es mérito de de las familias son cuidadores fantásticos que no que cuidan y además cuidan y se sienten felices de poder hacerlo de poder cuidar de sus mayores con lo cual es muy fácil ser enfermera allí porque cualquier cuidado consejo acompañamiento no sólo lo reciben bien sino que te que te lo demanda que lo que lo aplican de manera inmediata y eso revierte sin duda en la salud de nuestros de nuestros mayores que están felices estamos bien cuidados desde aquí quiero felicitar a todos aquellos cuidadores que dedican muchas de su vida a estas personas mayores a estos a sus padres a sus tíos a sus abuelos y además es que cuida a todo el mundo cuidan los nietos cuidan los hijos cuidan los vecinos entonces bueno eso es muy muy muy fácil no trabajara

Voz 0313 18:50 me ha llamado mucho la atención la figura del del enfermero escolar que es algo que me confieso que como tal como se explica en el reportaje yo no conocía

Voz 0827 18:58 lo de la bollería me ha impresionado crearon detrás de los niños que doscientas veinte hayan dejado de llevar a ellos me parecer pero eso es una inversión Isaías raro futuro claro

Voz 0313 19:06 todo en todos los terrenos incluido el económico espectacular esos educación al final llegamos siempre a lo soy

Voz 1826 19:12 sí es es un ejemplo escuchábamos tres en el reportaje pero seguro Rocío que habría muchísimos más campos verdad que que nos ayudarían a salir de ese tópico del que hablaba antes Francino que muchos tenemos en mente sobre la enfermería

Voz 1 19:24 sí yo creo que cada vez estamos jugando precisamente marrones porque la sociedad lo necesita y yo creo que los enfermeros estamos y las enfermeras estamos siempre muy pendientes de lo que la sociedad va a necesitar menos vamos adaptando llevamos intentando dar respuesta dando a dar respuesta a esas necesidades yo creo que ha sido tres roles roles muy bonitos muy el de enfermería escolares uno que desde el colegio expresamente hemos intentado potenciar poner muy fácil para que el Gobierno de Cantabria desarrollen hemos hecho el proyecto piloto le ha financiado a la fundación del colegio hemos hecho un proyecto maravilloso que está publicado en el libro tenemos contratado entre en cuatro colegios y está publicado los datos de resultados ahora sólo hace falta que los políticos lo valoren en positivo como así lo han valorado los padres los niños los docentes ha pues en por este proyecto de futuro escaso como una asignatura verdad lo que estáis

Voz 0313 20:15 haciendo es que la incorporación de la mujer

Voz 1 20:17 para escolar lo hemos planteado no como dar una charla un cursillo no es como una asignar una formación transversal lo mismo que los niños acaban con una competencia en matemáticas en lengua en sociales porque cuando termine la escolarización tenga una competencia en salud y que sepan manejarse en los autos cuidados básicos necesarios para mantener una vida sana y feliz

Voz 0827 20:36 por cierto Rocío M voy a salir un poco del carril pero me está sorprendiendo mucho de ti y tu voz yo de enfermería no sé nada pero pero de voz sí que se ha si llevas veintiséis años en la enfermería de viste empezar con dos o tres años más o menos no una voz muy joven

Voz 0313 20:52 ah bueno muchas gracias a Dios gracias también lo tenía no tengo escrito voz bonita lo tengo escrito ahora mismo Velásquez digo oye sabes sabeis la enfermería tiene un himno de hace un año sí sí sí también lo sabía yo no que hubiera como fuera

Voz 2 21:14 no esto supone una internacional no Rocío

Voz 0313 21:56 Cantabria en el libro internacional

Voz 2 21:59 de la de la enfermería si su si es que esto

Voz 1 22:01 todo eso si este este año celebramos en Barcelona el Congreso Internacional de enfermería allí se presentó el himno que ha elaborado el Consejo General de Enfermería de España

Voz 14 22:11 hay ahí desde ahí

Voz 1 22:13 estamos todos estudiando los Lidia aprendiendo lo que es yo creo que tener identidad tener identidad de colectivo y de grupo es muy importante que tenemos que en poder darnos nosotros mismos pero el oficio efectivamente

Voz 0313 22:26 pero Roberto lo que queráis por nuestra parte estamos ya para marcharnos directamente sólo quedaría amañar mañana es el Día Internacional de la Enfermería

Voz 1826 22:36 con ese motivo y por esa circunstancia también este encuentro el premio y quizá Rocío sólo una cosa más cómo se aprovechan también bueno para visibilizar evidentemente pero también para desplegar el catálogo de reivindicaciones así las las más inminentes las más inmediatas que colocaría astur hay aprovechando la bandera del Día Internacional de la guía para arreglarlo

Voz 1 22:56 carta a los Reyes bueno pues un poquito ya la ha comentado antes Carles yo creo que el tema del desarrollo e implantación de una manera definitiva de las especialidades de enfermería yo ahora mismo lo veo fundamental porque humano siempre hemos sido hemos sido muy muy polivalentes las enfermeras y hoy podríamos estar trabajando la planta de Traumatología Hay en tres días mandarnos a a pues a urgencias luego a quirófano y luego intensivos pero hoy en día la especialización de los cuidados requiere que nosotros no se especializa hemos también entonces es muy importante que se definan roles roles practicas avanzadas en la profesión y que las especialidades implanten porque si no es imposible seguir avanzando y seguir el ritmo entonces ahora mismo yo creo que es uno de los

Voz 4 23:38 incipientes reivindicaciones

Voz 1 23:41 deseo planten de una vez las especialidades de Enfermería que desde el año dos mil cinco yo creo que ya toca

Voz 0313 23:46 paguen paguen correcta y que sepa una enfermera y tú me corriges según la comunidad autónoma cobra entre mil y mil cuatrocientos euros de sueldo base más o menos aunque la gente juzgue a todos quién más quién menos ha pasado por por un hospital un centro de asistencia sabe el trabajo que hacen que cada uno es verdad que hay periodistas ochocientos euros se osea tampoco vamos a engañar la caridad es transversal pero Bono que cada uno piense si esos justo o no

Voz 0976 24:11 yo Carlos no quiere aprovechar quiero aprovechar para dar las gracias a un colectivo de enfermeras en particular con el que últimamente tengo mucho contacto por razones médicas familiares son las enfermeras de de Oncología del Hospital Niño Jesús que no solo dice Rocío están muy muy especializadas sino que yo creo que no sé si las eligen a a si les dan un curso de sonrisa buen rollito como no porque eh porque es tan tan tan importante saber hacerlo ser especialista como tener tan esa sensación de buena gente de buena persona no que se trasmite tan buena energía a todos los que están

Voz 1826 24:49 allí no la que nosotros metido también esta tarde Rocío de ellos Rocío ha sido un placer un auténtico placer tener la oportunidad de de conocerte desde aquí a todos tus compañeras Un fuerte fortísimo abrazo Carlos Francino