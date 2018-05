Estartapeando: Inversión con impacto social

Voz 1 00:00 y apoyando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio pesa cerca crezca Cadena SER

Voz 2 00:17 oiga oiga

Voz 3 00:26 estamos en el bien

Voz 4 00:27 pueden las empresas y de los emprendedores Rafa Bernardo

Voz 3 00:29 las noches buenas noches y con un proyecto que se sirve de él

Voz 4 00:32 la geolocalización de la gama

Voz 1762 00:35 los tecnologías y tendencias que en este caso están al servicio del marketing pero dándole la vuelta a la forma tradicional de vender en vez de marcas persiguiendo clientes son los clientes los que persiguen a las marcas hablamos de Río Hans R E W A N S Edward Quintana es su fundador Edward buenas noches sola cuesta iban de sketches bueno y esta nueva conexión cliente marca el articulado decíamos ramificación mediante

Voz 5 00:56 en juego como hemos pensado desde Rivas que a lo mejor es que el usuario va a poner el tiempo cinco minutos para poder jugar con una marca la marca va a poner un premio cambio así que es una manera donde puedes ganar premios gratuitos alrededor tuyo jugando cualquier hora en cualquier sitio como funciona en la práctica vuestra aplicación como es el juego fíjate lo primero es que esto no es un juego para jugones para nada pues esto está pensado para que la señora Pepa cuando acaba de comprar en el supermercado tiene cinco mil y de camino a casa va jugando pero también para que chico dieciocho pueda jugar todo el mundo tiene tres intentos entonces tú lo que hace es burgués todo una todo un panel de marca se quiere jugar contigo unos regalos pone las marcas pero otros como yo ahora yo estoy poca tendrán muchos ponernos Really Want los regalos luego les pondrán en marcas tú eliges lo que te apetece si te gustan los coches juegas por un coche o parar decisorios de coche si te gustan los móvil juegas por móviles a partir de aquí milagrosamente se te genera en exceso el test un montón de huevos más de cien tienes cinco minutos para capturar cuantos más mejor y cada uno decide oculta distinta más colores más puntos a partir de ahí ya no hay más reglas que el ingenio

Voz 1762 02:02 aun la fórmula se parecen todos un poco a a lo de Pokémon Go

Voz 5 02:06 bueno nos consideran muchos nos llaman el Pokémon Go de las marcas pero creo que es mucho más que es porque antes estabas persiguiendo criaturas muy chulas pero ficticias en este caso estás hablando de que te puede llevar premios como pizzas pequeñitos pero éste puede llegar premios como cruceros viajes vueltas al mundo la idea es que cada vez y cuanto más Reguant seamos tengamos más regalos de más calidad cómo se te ocurre la idea cómo nace Herri Wants pues mira la verdad es que no es nada glamourosa yo iba en el coche el trece de julio del dos mil dieciséis a las nueve y trece por una autovía oye y si en vez de tanta gente persiguiendo Picasso si demás pusieron a perseguir a marcas y que de esta manera no sea la marca a la que persigue al usuario sino que el usuario pueda elegir ya Verbum que marca el quiere jugar ahí el consejero era mi hijo lleva conmigo aparte de decir no paras nunca darle vueltas a la cabeza me dijo oye que buena idea y a partir de ahí una singladura de casi dos años

Voz 4 02:58 cómo se tomaron esta idea las marcas este nuevo canal de comunicación con sus clientes

Voz 5 03:02 claro lo primero fue oye esto que se me ocurre a mí esto va a encajar las marcas me van a decir que dónde voy entonces como yo hace treinta años que me dedico el marketing presente ente con ellos y les dijo oye tengo esta idea sigue consigo atraer usuarios todos me decían si tutores usuarios a móvil

Voz 6 03:16 tengo tantas cosas que contarles tantas porque muchas maneras que quiero contarles cosas pero mucha gente que no ve televisión denominaba jazz que no se escuchando radio que no le prensa pero está en el móvil Si tú me llevas perfecto muy bien siempre que el usuario nunca alegó ese dinero tiene que ser así habéis echado a andar hace unos pocos días cuál sería tu sueño para Reguant Miso y es que el Rivas puedes ganar un coche que puedes ganar un piso entonces todo en España estará pensando sabiendo que ese fin de semana hay un piso que sólo necesito cinco minutos caminando para poder conseguir el piso eso es lo que digo es que es una manera distinta de que la marca interactúen porque mientras tú juegas está respondiendo preguntas sobre a la marca y cuando acaba la marca tiene la opción de ponernos a los rincones un descuento o una oferta pero primero premio seguro Edward Quintana fundador de Reguant muchas gracias por estar ahí con nosotros grandes noches

Voz 1 04:04 en un pequeño negocio puede tener una pequeña incidencia que suponga un gran problema que necesite una gran solución Vodafone One Profesional te ofrece grandes soluciones para que tu pequeño negocio crezca como soporte informático las veinticuatro horas al día siete días de la semana informa tiene catorce cuarenta ingreso en tiendas Vodafone Vodafone tu Partner en la era digital Eric

Voz 7 04:30 hola

Voz 4 04:33 vamos a conocer ahora una persona que ocupa un puesto clave en una firma de capital riesgo estadounidense bastante peculiar

Voz 1762 04:38 si es que hay por capital que tiene especial interés dentro de sus criterios de inversión por proyectos orientados a cerrar las brechas hechas de oportunidades de resultados que afectan a las comunidades con menos recursos y la persona que está con nosotros Carolina o Aranca tiene una larga trayectoria ya en esto de ayudar de apostar por iniciativas con impacto social positivo Carolina qué tal buenas noches

Voz 8 04:57 buenas cómo estás bueno titulo en por

Voz 1762 05:00 Pancho el capitalista que hacéis en que por cómo impulsar el emprendimiento y esos proyectos emprendedores de estas comunidades

Voz 8 05:08 es interesante porque no somos una una denso catro fans que es común en su candado y nosotros estamos en una zona han que se llama obtienen la idea en octubre EMS es que ojo es donde empezó a el partido con una comunidad que siempre es muy activista siempre está enfocado en una a justicia social entonces nosotros elegimos estar en ocurren porque queríamos crear un ecosistema que sea diferente de las cantado y que sea un un ambiente que sea inclusivo de menos Rías de personas de diferente raza si grupos étnicos y mujeres entonces la familia que pesó que por acá pero Melli chifla que por lo que asumieron es empezaron un programa que hacía más más Snipes está enfocado en ayudando a niños y niñas de bajos recursos inglés pone en un internado en sus veranos por tres por cada verano a en universidades como Berkeley en está en Florida ahí tienen a estudios en su imitación en el en en diseño en todo ida pues la ideas que ellos van a ser el futuro de creando compañías de que tienen impacto social son nosotros estamos enfocando en el PAI Plan también tenemos una fundación en Auckland que la idea es que aun invertimos en educación para personas que quieren a empezar su propio está ahora como se debe ser una presentación cómo se presenta un capo Frank Iggy Iggy al la tercer parte es el el fondo sola idea es más hasta hasta ahora

Voz 1762 06:55 tu experiencia en esos ámbitos es anterior a aquel por tu fuiste directora nacional de un proyecto orientado a enseñar programación a niñas Georg su Kowt también en este caso ponía el énfasis en llegar a las comunidades con menos recursos cómo fue esa experiencia cuál es la filosofía de estos proyectos

Voz 8 07:08 la mayoría personas piensan que la persona que ahora normalmente es un chico que está ahí con su computadora en una cueva no se parece a Matsa y eso es algo que yo pienso que tiene que cambiar muchas veces la televisión holandés la Miriam que nosotros llamamos está pintando esta imagen y esa imagen es una imagen negativa para niñas porque viendo eso no no piensa que se pueden participar por ejemplo cuando yo a iba estas a comunidades a no empezaba con quieren ser a quién enfocarse en Pyro Sáez empezada conocen Espar Fay conocen ya conocen instructora que son los problemas OC y cambiaria cambiarias en eso las niñas me decían Si me gustaría conocer un poco más y dijo una vez el Suttles en tu vida que tú puedes crear el instructor que tú puedes crear Nacha entonces cuando las chicas están pensando que pueden hacer eso es cómo se cambia el Mainz error cambiar el chip que eso es algo que es accesible por Reid para ellas lo que fue muy interesante especialmente trabajando con niños de bajos recursos Ellos estaban resolviendo con tecnología problemas que no fueron común en otras zonas por ejemplo una niña tuvo una mamá con diabetes entonces ella creó una aplicación son que la y doce mamá como comer tener un menú que fue más a más saludable para ella otra niña tuvo un hermano que fue Fotis con entonces una aplicación para eso lo que lo que decimos es que muchas de las niñas querían a a crear aplicaciones que quería que tenían un impacto social para ayudar otros

Voz 1762 08:56 Carolina o Aranca de Cape capital muchas gracias

Voz 8 08:59 además gracias son placer

Voz 1 09:01 lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es hacer que éste crezca y para eso contar con un asesores muy importante sabes cómo puedes conseguirlo con Vodafone One Profesional que pone a tu disposición soluciones y asesoramiento especializado para que tu negocio crezca informa tiene catorce cuarenta y tres o en tiendas Vodafone Vodafone tu Partner en la era digital ready

Voz 4 09:24 dejamos todavía el tema de la programación en las niñas Rafa

Voz 1762 09:26 no porque mañana se celebra la ceremonia de clausura en Madrid de tecno versión Challenge un programa internacional gratuito que ofrece a chicas de diez a dieciocho años la oportunidad de desarrollar una aplicación para hacer frente algún problema social con el apoyo de mentores las ganadoras en los distintos países participan luego en la gran final es un concurso Gran final en San Francisco el programa está gestionada por ONGs y cuenta con el apoyo de la embajada de Estados Unidos en España de la que es agregado de prensa junto John ratifican

Voz 9 09:52 sí hemos venido apoyando distintos programas Karen niñas con el objetivo de Fomento ahora entregué las creerá esté Ciencias potenciador su formación cara al futuro transbordadores típicamente mexicanos como trabajo en equipo en emprendimiento pensamiento crítico por eso la embajada de Estados Unidos acuda a Haro comenté a clubes Cármenes en competición en España este año han disipado algo más de doscientos cincuenta y cuatro equipos de niños

Voz 1762 10:23 en la ceremonia de mañana en la Universidad Carlos III más de trescientas chicas presentarán sus proyectos

Voz 5 10:27 pues así terminamos estartapeando volvemos la semana que me

Voz 1762 10:30 n pero pueden ponerse en contacto con nosotros siempre en Twitter en Facebook y el correo estartapeando arroba Cadena Ser punto com hasta el lunes hasta el lunes