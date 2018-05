El ministerio fecal afirma que “del dicho al trecho hay un hecho”

Voz 1 00:00 tenemos habla muy mal

Voz 2 00:11 el mundo animal las ofrece imágenes sorprendentes como la de este Jaguar Jaguar por disparo normalmente cuando Semprún muerto que lo bienes

Voz 3 00:19 el un portero Chamonix muerto

Voz 0827 00:21 bueno mi cuarto

Voz 4 00:24 si el aeropuertos estará operativo en diciembre Illa hoy podemos comprar ya billetes Corbera Leach Corbera Manchester United Corbera Machester United instinto

Voz 2 00:33 los juntos gente muy despistada que mete especialmente en la pata no sé si tienes alguna anécdota Inés tuve colecciona al necesitas protagonizadas pórtico misma pórtico misma

Voz 5 00:43 sí en la Bizkaia veinticuatro cero cinco enamoró todo colisión entre un turismo y una bicicleta eh el la bicicleta está agraven la bicicleta espada graven los que en los pueblos de Al pero Ayora Se han unido sus vecinos para poder

Voz 6 00:56 Safar la instalación de cuatro granjas con cerca de treinta mil cerdos recogiendo firmas con

Voz 7 01:01 cerca de treinta mil cerdos recogiendo firmas Podemos

Voz 2 01:04 cometer errores iban los errores rápido hay que emitir esta cinta esta esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 8 01:15 decenas Tears in the UBS unidad de vigilancia

Voz 2 01:23 bueno pues este es el día como decíamos y esta es la obra informe ya

Voz 0827 01:27 Isaías quinientos cuarenta y seiscientos cuarenta y seis bueno una semana muy festivalera e mañana Festival de Eurovisión acabamos de hablarlo en La Ventana también es la semana en la que se está celebrando el festival de Cannes murió con presencia española con una puesta en escena la muy especial segundo señala a través de twitter el vigilante JM Jaurrieta

Voz 9 01:46 esta noche Penélope Cruz Javier Bardem y Ricardo Darín subirán la alfombra roja de Cannes subirán la alfombra roja de Cannes

Voz 0827 01:54 subirán la alfombra roja de Cannes quizás el festival tenga cosas oscuras que desvelar y que están ocultando y Penélope Javier Ricardo pues como superhéroes se dediquen a ampliarlo o quizás nos dice nuestro vigilante lo hicieron sencillamente es estrenar la alfombra roja de Cannes del cine a las series de televisión sí

Voz 1 02:16 sí

Voz 0827 02:19 esta semana también ha terminado la extraordinaria serie Fariña de la realidad que cuenta esta afición hablamos ayer en La Ventana con Carmen Avendaño hice unos Coró también en la Unidad de Vigilancia anterior la de la semana pasada con este o vistes que corregimos

Voz 10 02:35 ahora que los Charlines ya pagaron pagas dejar de acaparar todas las descargas la guerra las descargas casi el voto por culpa de ese cabrón y no va a pasar nada así no los van a respetar nunca lo quiero que me respete a base de sangre lo está siendo en otro idioma pues los otros les vamos a Royce tres Royce Toys

Voz 0827 02:52 bueno dijimos recordamos una vez más quienes hoy sino que es oeste pero la corrección tuvo respuesta inmediata el mismo viernes desde Twitter sabe Lita la pingüino a punto es y Krishna Barreiro también durante toda la semana en la unidad hemos recibido un goteo de correos de nuestros vigilantes Pablo Pérez Ubaldo Cairo Sergio Alcaine Elena Cabrejas María Sánchez Xavier Ribas y Adolfo Ramón de que me han recordado in han aclarado que es verdad que aunque en castellano efectivamente es incorrecto en Galicia es frecuente porque esa segunda persona del pretérito Galego pues también termina en ese eh

Voz 11 03:31 es hoy Chess ideó y Chess

Voz 0827 03:34 San a oeste es muchas veces cuando hablan castellano María Sánchez además me aclara que en Galicia cuando se mezcla el gallego y el castellano dicen que se habla castrati que no sé cuál es su etimología pero si fuera una palabra de Luis Piedrahita castrados sería algo así como un castellano de trapo podría ser no bueno hasta Tristán Ulloa uno de los protagonistas de la serie me hizo llegar esta misma aclaración de nuestros vigilantes pero de parte de Rosa Molero que es la lingüista que asesorado en los guiones de la serie que concluye que ese estés pues es una variante propia del galego que nada tiene que ver con el vulgarismos en español que es lo que nosotros desde la famosa canción de Mecano corregimos

Voz 12 04:16 además Isaías admite oido escultor no sé decir en alguna ocasión que posiblemente lo que ahora es un vulgarismos pues pueda llegar a ser una norma nuestra lengua no en cuenta

Voz 0827 04:24 pues severa Roberto no sabemos lo que pasará serán los hablantes los que marquen el camino pero es evidente que esa segunda persona del pretérito no acabada en ese es una excepción en los tiempos verbales españoles porque todas las demás sí que acaban en ese

Voz 11 04:38 oyes Olías o irás o dirías oigas o LLeras hoy

Voz 0827 04:43 quieres así que la lógica llevaría a decir también en castellano o esos así el extraterrestre de Toni Martínez aparecida ya aprendiera el mecanismo de nuestras congelaciones seguramente diría hoy muchos niños dicen vistes Ingles tenemos que correr

Voz 12 04:59 te marciano gallego les tenemos que decir

Voz 0827 05:02 solamente en castellano de momento sería oeste bueno hay del gallego el euskera esta semana el presidente Rajoy que es gallego no está sorprendido cuando en pleno del pleno del Congreso dijo de Albert Rivera era aprovechar

Voz 14 05:23 creo que esto no les da un voto esto les puede perder hacer perder votos y hacer que mucha gente no se lo tome en serio porque ve que está usted de aprovecha Tegui de aprovecha Tegui en un tema importante

Voz 0827 05:34 bueno después aclaro en televisión en Antena tres que no tenía muy claro porque le había brotado la palabra

Voz 15 05:39 lo aprovecha Tegui pues mire usted no lo sé me salió probablemente sea una palabra vamos seguro que no está en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua que es una palabra que a veces se utiliza de forma coloquial y no sabía que fuera vasco ni nada similar

Voz 0827 05:54 confirmamos que no está en el diccionario de la Real Academia hombre presidente vasco vasco con matices eh acudimos a nuestra asesora de euskera que es Nerea Aróstegui

Voz 12 06:04 no hecho Téllez Casares

Voz 0827 06:07 eh qué vascos y que parece ahora esto es euskera

Voz 16 06:10 a ver no sé euskera en si tenemos que que claro un poco es verdad que podemos decir que pertenece al vocabulario del País Vasco

Voz 0020 06:16 es cierto que está recogido en la Euskaltzaindia pero

Voz 16 06:19 ahora lo vamos a explicar cómo está recogido porque tiene ciertos matices lo primero es entender que esto es un juego de palabras entre el castellano y el euskera se utiliza la palabra en castellano que es aprovechar au aprovechado con el sufijo que utilizamos en euskera Tegui que es para indicar lugar de o persona que se dedica a es el caso de aprovecha Tegui que en este caso sería la persona que pero en el caso por ejemplo daros Terry que también lo podemos confundir viene de Arocha que es el carpintero con el Terry sería la persona que se dedica a la carpintería lo mismo nos pasa por ejemplo con biblioteca que sería Libourne Terry porque iba con lo cual con el Tegui hacemos el sitio donde están los libros pero yo siento que están Euskaltzaindia ha recogido ir con ciertos matices es decir en ningún caso aprovecha Terry como lo hemos podido leer en los periódicos sería correcto por qué porque en el euskera no existe la V aún existe la CE en ningún caso sobretodo la CH eso sería en ímpetu impensable tampoco sería correcto el geek con Hewitt porque nuestros pronunciarnos Guy únicamente con G con lo cual aprovecha Teri tendría que ser escrito con b conté X IG

Voz 0827 07:24 para ser euskara se euskera para ser escuchados

Voz 16 07:26 así sería es una palabra coloquial en sí no es tampoco

Voz 0827 07:29 muy bien Nerea gracias cuando aprendemos contigo bueno en fin que avale dicha hace unos ha salido muy aprovecha de la banda terrorista ETA también ha seguido coleando el fin de la banda terrorista en los últimos días las conversaciones con ETA comenzaron hace un siglo Roberto incluso antes de que naciera esto lo dijimos en la radio por lo menos si lo escucharon Alejandro Herreros Julián Vega Íñigo Sastre Mario Suárez José Luis Martínez

Voz 17 07:55 pero la más segura aún buenos días exdirigente del Partido Socialista el hombre que a comienzos del siglo a comienzos del siglo XX Ocean los años dos mil a comienzos del siglo XX osea en los años dos mil años dos menos iniciaba una larga conversación

Voz 0827 08:10 además creo veinte es decir en los años dos mil bueno a comienzos del siglo XXI es eso o en todo caso si las conversaciones fueron en el año dos mil sería a final del siglo XX porque el año dos mil cerró el siglo pasado el año dos mil uno abrió lo que es el siglo XX siglo XXI vamos con más aclaraciones la semana pasada recogimos gracias Alejandra López el extraordinario maravilloso caso de los cerdos que recogían firmas

Voz 7 08:42 en los pueblos de Al pero hay Ayora Se han unido sus vecinos para poder rechazar la instalación de cuatro Mc o granjas con cerca de treinta mil cerdos recogiendo firmas con cerca de treinta mil cerdos recogiendo firmas

Voz 0827 08:52 bueno el caso de los cerdos reivindicativos nos llegó desde Radio Albacete y por eso nos referimos a los dos pueblos al pera llora como cómodos pueblos de esa provincia pero no Josep Castillo cuyo padres de Al pera que está en Albacete no recuerda que Ayora ya es de la provincia de Valencia eh así que ahora lo que es de Ayora aclarado queda como hay que traer también nos dice Sergio Freire que Boiro no está en la provincia de Pontevedra sino en A Coruña

Voz 18 09:20 en reflejado tenemos además otra información a esta hora el asesino confeso de Diana que era Enrique chicle está citado en el juzgado de Boiro en Pontevedra de Boiro en Pontevedra para recibir la notificación de que sí

Voz 0827 09:30 bueno pues eso recordemos Boiro es un municipio coruñés no es un municipio pontevedrés aclarado queda también los casos de los tres los firmantes la bicicleta herida pues fueron dos buenos expedientes X tampoco está nada mal este que nos envía Mario Suárez que sería el caso de los autobuses voladores hablábamos de cómo ir a ver la final de la Champions League

Voz 12 09:53 está bastante bien Javier incluso más económica podría ser el autobús hay viajes entre sesenta y cien euros eso sí es verdad que son muchas horas de vuelo con muchas horas es bueno hizo de Gran Manu vas en autobús pero son muchas horas de vuelo bueno muchas horas de vuelo en el autobús doblador hay un dibujo

Voz 0827 10:11 bueno ya atentos a este ministerio que bueno directamente es una auténtica mierda es como enviado nuestro compañero Miguel Ángel Campos y ahora entenderlas porque

Voz 19 10:21 y que curiosamente además en cómo habían puesto de manifiesto el Ministerio fecal como habían minutos de manifiesto el Ministerio fecal fiscal tenían a todos

Voz 0827 10:32 el fiscal suena mucho mejor que fecal y además huele también muchísimo mejor bueno las letras que oye tantas veces nos bailan nos dice Alfonso Martínez entre tanto pues termina siendo una verdadera tontería no está pactado

Voz 20 10:46 no con el PNV que lo está estudiando al igual que el resto EH Bildu cuestionó las formas pero no valora el contenido a ver cómo acaba entre tonto tonto estamos a la espera de que Rajoy convoque el Pacto Antiterrorista para analizar el nuevo escenario posee tan fetén

Voz 0827 10:59 tres estamos a la espera de que Rajoy convoque buena entre tantos era y es para enmarcar también está revelación que hizo Martínez Maíllo sobre Cristina Cifuentes

Voz 11 11:09 dijo que era una diputada automática su intención era continuar en la Cámara y el PP entendía perfectamente esa decisión según dijo Fernando Martínez Maíllo el coordinador del partido

Voz 21 11:19 a ella va a seguir siendo diputada autonómica lo

Voz 12 11:21 ha pedido y si va a seguir siendo automática cultura todo

Voz 21 11:24 no

Voz 0827 11:25 vamos a Tampa diputada automática abriendo una nueva etapa ITA nueva desde luego con diputados automáticos sería una verdadera revolución bueno es evidente que las cosas están cambiando por ejemplo hay cuerpos policiales Roberto que comienzan exigir ya más altura a las mujeres que a los hombres

Voz 22 11:43 entienden que los hombres que quieran ser policías midan como mínimo un metro setenta en que las mujeres mida unos setenta heridos unos setenta heridos son los sindicatos creen que la altura en este caso no importa

Voz 0827 11:53 bueno importaría mucho desde luego mujeres más altas que hombres policías sería también una verdadera revolución bueno en realidad la altura exigida para esas pruebas para las mujeres no era de unos setenta y dos sino de uno sesenta sesenta y dos unos sesenta tenemos también el caso de la maratón a la que se refirió Martín Fiz aquí en La Ventana hace unos días la clave del gazapo atentos está en las zapatillas en el número de zapatillas nos dice Rafael Urturi

Voz 1123 12:31 dentro del atletismo con la disciplina del del maratón porque sólo hay que pensar que en cualquiera de las maratones que antes hemos citado que corre en cincuenta mil eh

Voz 7 12:41 Letta cincuenta millones de pesos cincuenta mil zapatillas cincuenta mil zapatillas cincuenta mil de relojes

Voz 0827 12:46 bueno sí son cincuenta mil corredores todos los corredores llevan reloj efectivamente serían cincuenta mil relojes pero lo de las cincuenta mil zapatillas tantos años dice que o bien la mitad van descalzos que la posibilidad o que todos vayan con una sola zapatilla Iker ha sido una maratón la verdad es que es muy complicado eh lo haría muy duro o que a todos les falta una pierna que es la opción menos probable bueno en fin la más probable es lo que te dice Roberto serían para cincuenta mil corredores cien mil zapatillas o cincuenta mil pares de zapatillas pero ya sabemos que lo de las cuentas no es lo nuestro él mismo vigilante cree que en este momento de radio que vamos a escuchar tampoco hicimos bien el cálculo hablábamos de lo que Amancio Ortega puede ganar en un solo día

Voz 0313 13:35 dijimos esto es si se creerían que hoy digo hoy concretamente en este día que en este dos de mayo alguien está ganando ocho mil euros por minuto Ike durante las veinticuatro horas del día se va a embolsar seiscientos noventa y tres millones de euros seiscientos noventa y tres millones de euros es lo que va a ganar hoy Amancio Ortega promete si no

Voz 0827 13:56 no no no los seiscientos de noventa y tres millones de euros saldrían si los ocho mil euros fueran por segundo Hinault por minuto eh pero si es por minuto dado que cada día tiene mil cuatrocientos cuarenta minutos a ocho mil euros por minuto no saldrían once millones y medio de euros podríamos decir solo pero bueno tampoco está nada mal eso no ganaron Fernando serían los seiscientos noventa y tres millones que dijimos un poquito menos de dinero reciben quiénes son premiados por el Nobel en cuya nómina de repente hemos borrado de un plumazo al último nos dice Arturo Obregón este año

Voz 12 14:33 pero una Nobel de Literatura no lo tienes digerido bueno yo estoy contando porque a civil han es no es otro año sale al reinado los años civil han es no es Nobel otro año sale dura al reinado los años en donde yo estoy feliz por lo demás clara diré algo nosotros eh

Voz 0827 14:50 de quién prolongará su reinado será seguro que lo recibió el año pasado después de Dylan eh además es un autor muy querido para nosotros porque su libro Lo que queda del día fue muy inspirados

Voz 8 15:07 nada me harto tris

Voz 0827 15:12 buena Francino le encanta que recordemos de vez en cuando el refrán de las barbas y de vez en cuando nos aplicamos ya que en esta el aquí juega en su recuerdo

Voz 2 15:21 hay mucho miedo entre los jueces teniendo habiendo visto cómo han visto la condena de hoy pues el refrán de cuando las barbas de tu vecino aplica telas

Voz 0827 15:30 cuyas Juan sube a las barbas de tu vecino aplica ante las tuyas la verdad es que fue un refrán trastocado que marcó todo un hito

Voz 12 15:36 para Álvarez habría que dar un premio

Voz 0827 15:39 de Álvarez pero cuidado que hay otros que van ofreciendo su candidatura para superarlo Beatriz García por ejemplo nos envía este de la Socialista Adriana Lastra el famoso sobre dichos y hechos

Voz 23 15:52 permítame que diga que nos felicitamos todas todos porque el ministro Dancing haya entendido la realidad de este país pero una cosa es lo que dice el ministro y otra cosa es lo que hace no es decir que bueno del dicho al trecho

Voz 11 16:05 que bueno de leche hay un ese toma ya

Voz 0827 16:09 del dicho al hecho hay un hecho tres hechas porque nadie le podría ser no bueno del dicho al hecho donde hay un trecho bueno que a veces nos cuesta encontrar la palabra precisa es un clásico Iñaki de la Torre por ejemplo de esta confusión muy curiosa

Voz 11 16:25 entre el Luther o El

Voz 0827 16:28 lucir hablábamos de la dura reconstrucción de una ciudad devastada comer la ciudad de Mosul

Voz 24 16:33 la gente tiene mucha energía porros por salir adelante a ves como el bajo de un edificio destruido pues sí pueden reabre en una tienda pintando un poquito como la gente va en Luton Donavan luchando las paredes de las casas que no han quedado muy dañadas

Voz 0827 16:47 como la gente va en luchando bueno en es cubrir de luto eso oscurecer o es en triste cero a fingir algo hay alguien no pero lucir o en lucir es poner una capa de yeso o una mezcla en las paredes que suponemos que es lo que están haciendo los ciudadanos de Mosul intentando recuperar esa ciudad que quedó prácticamente destruida fuera no siempre nos hacen caso sobre las correcciones que hacemos Roberto pero insistimos hoy hace tres semanas corregimos a Jesús Vázquez lo de la pedazo de actuación

Voz 1123 17:18 tenemos la última actuación ya de equipo de Rosario se aproxima al momento de las decisiones complicadas megabytes disfrutemos de esta última actuación que sobreactuación es una actuación también llegue May

Voz 0827 17:32 una pedazo de actuación ya dijimos que la concordancia ha de hacerse con pedazo que es palabra de género masculino sería un pedazo de actuación bueno pues resulta que Alfonso Sanz nos dice que todos no todos nos debieron escuchar porque aquí va a este pedazo de cuña que hemos emitido en estos días en donde se contiene el mismo error

Voz 25 17:54 aterrizaje efectuado con éxito habría

Voz 8 17:56 en lo compuertas para flipa con la pedazo de montaña con la pedazo de montaña que tiene España

Voz 0827 18:02 Juli con la pedazo de montaje para no para afiliarse abrir para Philippe bares desde luego pero sería con el pedazo de montaña si la hacemos la concordancia requerida y un vigilante que es estrena Rubén lobos pues extiende además con una vigilancia muy interesante nos referimos en esta noticia en esta información han conductor analfabeto para el que el fiscal pedía que lo enseñas en Aller la duda sobre si lo correcto sería le enseñar a leer o lo enseñas en Aller

Voz 0020 18:32 pedido eso que Instituciones Penitenciarias le imparta en prisión conocimientos sobre educación vial Id también lo enseñe lo enseñe a leer

Voz 0827 18:41 también lo enseña a leer bueno tiene enjundia a esta vigilancia porque si hubiéramos dicho le enseñen lectura por ejemplo lectura sería el complemento directo y el pro el pronombre le el complemento indirecto e pero si usamos la forma enseñar a entonces la cosa cambia enseñar a leer por ejemplo como es en este caso bueno pues en este caso SL puede considerarse según nuestra gramática IS el uso mayoritario complemento indirecto o puede considerarse también complemento directo Víctor que es minoritario pero que también es válido según nuestra gramática en ese caso podría ser o le enseñen a leer

Voz 11 19:20 yo lo enseñen a leer la cosa tiene miga

Voz 0827 19:30 y bueno ya en estos días te hemos recordado a Ricardo Costa resbalado con verbo cuando entonces lo negaba todo queda queda nos quiera me de entrar que mira que es difícil de pero muy desperdigado bueno pues vamos con algún Verbo hecho polvo en los últimos días José Antonio Barrionuevo por ejemplo nos dice que el verbo agredir no existe lo escucho en las noticias de Antena tres conducido

Voz 0020 19:56 pechuga un conocido miembro de un clan familiar a partir de entonces los agentes severo

Voz 2 20:00 rodeados por medio centenar de personas que llegaron incluso a agredirles incluso agredirles con palos

Voz 0827 20:07 que llegaron incluso a agradecerles efectivamente es agredirles como nos dice José Antonio no es agredirles tampoco existe el ver

Voz 11 20:15 como sustituto tu ir más o menos nos dice Mario Suárez

Voz 2 20:20 esto vaya ambientazo Ángels esto está vetado el grito de yo sí te creo está siendo sustituido sustituido hoy por dos lemas que retumban con muchísima fuerza

Voz 0827 20:30 no que a veces en el verbo y Álvaro Pérez nos recuerda que no es lo mismo estar embutido que estar imbuido

Voz 11 20:36 yo sobre Alejandro iba hacia esa Filipo II yo en aquella época estaba totalmente

Voz 26 20:42 ha huido en la figura de la pericia Sade

Voz 11 20:46 Bolegi Felipe II de de la dinastía de los Austrias

Voz 0827 20:49 pues nada embebido a lo mejor cómo era la princesa de Éboli pero vamos el verbo es imbuido que es estar persuadido de algo envejecido bueno es que no es que sea un beso erróneo es que es un verbo que no existe embutido embutidos se tampoco encuentra nuestra vigilante el verbo es garra garrapata

Voz 25 21:08 en cuanto a compacto de bloque superior a Marruecos porque Marruecos tiene mucho artificio tiene mucho mucho tocador pero no creo que vaya a arropar más a escapar más que que por ejemplo

Voz 0827 21:19 es garra par más que es arañar o rascar

Voz 12 21:22 catalán en Cataluña se utiliza

Voz 0827 21:25 en catalán desde luego en Aragón y creo que también y si me han dicho que allí también lo utilizan íbamos acabando ya Roberto

Voz 27 21:33 oye ahí Maxim

Voz 0827 21:38 ha sido esta semana que dice Ramos en La Ventana una semana muy europea el nueve de mayo celebramos el Día D

Voz 28 21:44 para aunque no sé si Europa en estos momentos tiene muchas cosas que celebrar el sábado el festival de Eurovisión a partir de la próxima semana dos finales europeas de fútbol así

Voz 0827 21:55 quién Marta Valderrama cree que Europa merece un pasito

Voz 0020 22:00 Europa nació antes de que naciera Europa porque Europa según la mitología griega era una princesa fenicia y curiosamente el euro nació también antes de que el euro lo hiciera mucho antes en mil setecientos ochenta para ser exactos pero lo hizo como uno de los cuatro vientos cardinales que venía de Levante la moneda llegó en dos mil dos pero entró en el diccionario en dos mil uno y ahora usamos euro como prefijo con el que hemos inventado muchas nuevas palabras

Voz 29 22:32 no sabemos si es casualidad que la semana de la final de Eurovisión coincida con la semana del Día de Europa pero así ha tocado este año con el prefijo euro nombramos a Eurovisión pero también a los euro Faris que esta semana están por todas partes pero no sólo en el ámbito musical también en el deportivo seguro que les

Voz 0020 22:48 suena la Eurocopa o la Euroliga por supuesto ha llegado al ámbito de la política para nombrar el Europarlamento los eurobonos la euroorden el eurodiputado pero con el prefijo no solamente hemos nombrado cosas festivales y eventos deportivos también sentimientos Europa ahora está llena de europeístas que tienen que luchar contra euroescépticos y oro Fobos pero lo cierto es que desde la Unión Europea Nos hemos apropiado del término Europa porque Europa

Voz 0827 23:23 va mucho más allá de la Unión Europea pues nada me voy a Roberto quedando un poquillo cansado

Voz 8 23:35 señores si me lo permiten me voy a ir pues es un poquillo cansado gracias

Voz 0827 23:42 ya recordamos la dirección de correo UD V arroba Cadena Ser punto com en algo antes hemos equivocado

Voz 8 23:48 esto no volverá a ocurrir