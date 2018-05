Un perro, el mejor padre para un hombre

Voz 1 00:00 los lunes hasta ahora en todo por la radio me toca siempre decir lo mismo recordar Especialistas secundarios que antes claro antes de saludar a nuestro invitado en la sección de entrevistas algo deberían hacer

Voz 0577 00:10 los seis yo no eres mi despertador laboral bueno pues venga vamos al lío tengo de películas valen no sé si os habéis fijado que en las películas en las que salen animales así en plan protagonistas los un perrete un caballo un cerdito estos actúan mejor que los humanos os habéis fijado en eso siempre son trabaja mejor que lo que los humanos a indio quiero decirle que esto lo tiene clarísimo y eso señor Luis Paoli qué tal buenas tardes a tarda don Luis decía que nunca había que trabajar con animales Nikon niños que yo lo hacía casa yo nunca ósea animales películas pues ya se le dice que no va hacia casos maestro quién le va a contradecir lograr hasta que vi los pájara de pensé que no gente cómo puede decir ese luego llenan la peli de hecho aunque asco de tío falso que Pedraz

Voz 2 01:05 no está muerto nombre

Voz 0577 01:08 bueno desde ese momento que vistos los Pajaros decidisteis meter animales en tu película haber

Voz 3 01:12 si se aprobaba con yo dirigir una película atraco en el hipódromo en otra cosa atraco en uno podrá escucha flipa con los caballos que que disciplinados que son qué bonito de filmar qué maravilla he dicho que los actores verdad humanos infinitamente un actor te toca las narices con que sí salvo que nace Gordon cuál es la motivación de mi personaje en que que tenemos de catering un caballo nada de eso verdad no el caballo tú le toca lo hemos leído dan una zanahoria te comen la mano

Voz 0577 01:43 ha sido maravilloso con los caballos no y luego dirigirse después de experiencia tan buena colocaba dietista perros no jaqueca que tan no los perros no la Tarrazón las Stephen Hawking de los animales y no esta película era la película Samar robos la perra en robo en las

Voz 4 01:56 el Roma Ferrera para que la misma en la has visto

Voz 2 02:04 no pero tengo muchas ganas de verla bien con los perros no los pero es muy bien

Voz 3 02:08 se dirigía a acatar Zapata Ros Marbà increíble todo lleno de verdad de autenticidad a una pura naturalidad tiene un problema pidieron ni una Kaká fuera de sitio no como la actora que hacen Caca

Voz 0577 02:20 que la muy bien si tuvieras que quedarte con una palabra elige una palabra que define tu experiencia de trabajar con con perros

Voz 3 02:27 para una sola palabra es que hay tanta perfecto sublima maravillosa serie de hecho hice tanta amistad con un perro con pinchos que ya vive con él Nastun un pero no no no votaron a mí pinche su perra canela súper súper resultó GSM con ello viven hondura en Motril precioso hilado a trabajar en el cine la publicidad gana Moya Hay impaciente y agrega

Voz 0577 02:53 oye pero que implica que una familia de perros adopten adopte a ellos que implica

Voz 3 02:56 no es que te acude gente amamantan te cría todo aún son mira a mi padre mi madre así de claro pinchos padre madre así de claro no pues mira tenemos para Dean

Voz 0577 03:08 pincho tu padre en la radio está al teléfono si Pink

Voz 3 03:15 va padre se aquí en la radio ahí me Baena tengan que mi madre me quiere decir a la mamá

Voz 5 03:30 vale que compré con preparación para un paquete de pilas

Voz 3 03:33 a mi mamá sometió Jacinto mi madre está echando la bronca por dice que come demasiado claro acaba llamando a Papa

Voz 5 03:52 ya que me tengo aquí

Voz 4 03:56 ya cambiado bombea eso no me sólo bueno que bueno debilidad sorpresón que pesó numeroso era eso estás emocionado la esperada no rodaje de la radio