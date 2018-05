De vacaciones en la SER

Voz 0779 00:00 tras esa secundarios que bueno estoy pensando ya en las vacaciones sí o no no no voy yo noto no todo el brillo en los ojos de la de la gente la decisión ya está bulle el tema de las vacaciones

Voz 1 00:12 pues atención porque tenemos un oyente que que sí que ya tiene claro dónde quiere ir de vacaciones está aquí tu nombre perdona que no te pregunta nos hemos algo

Voz 0779 00:19 vamos a ver si pero a Jerusalén perdona que salen bares Jerusalén y tú tienes pensado hacer un crucero por el Mediterráneo a Grecia Islandia Francia no está en el Mediterráneo no sé si ya lo sé ya lo sé pero el capitán del barco es islandés INI dice que no quería enseña también su tierra pero no sí pero es una buena vuelta desde Grecia Hungría Gemma capitán pero él no dijo que tenía que sólo gente de Dios que es lo que morir esto que que que te gusta el capitán lo islandeses ya se son muy de barrio muy claros pero bueno finalmente lo de cruceros ha ido

Voz 2 01:02 este se porque cuando lo tenía ya todo decidido la pasta ahorrado ha tomado todas cerrados tuve que pedir un crédito de doce mil euros ya dio muy buena a crucero vaya por Dios porque tuviste que concretos no es mucho pedir no abona porque cometí el error de sentar en una terraza en el centro de Madrid adiós caña cañones Oliva a doce mil euros una broma no una quince mil quería Stone Cemil quinientos mil nosotros quinto foro en el que el centro coche doble error

Voz 0779 01:25 Custer en coches cada dos horas doce descartado el cruces coartada descartada

Voz 1 01:31 tenemos un plan B no quieres comentar porque dice es que Nos incumbe personales

Voz 2 01:35 pero eso me puede ayudar si Parker que pensaba para mis vacaciones y toma de mochileros a la Cadena Ser

Voz 0779 01:44 en vacaciones a la Cadena SER Gran Vía lo Atocha Madrid sí sí sí sí son eso Gran Vía treinta y dos sólo eso planta no lo bueno lo bueno es que eran menos pero no pero pero el siglo XX editan con un primer que tienes ahí metería gente Rentería que tenemos

Voz 2 02:03 pero si sigue con dormir hornillo para comer y pues e intentar recorre me invente vía lo que pueda de la Cadena SER acampada libre visita la visita que me recomendó ahí ahí Gabilondo sabe Luisito

Voz 0779 02:14 a ver Gabilondo Gabilondo con un hay que verlo fue la puesta de sol acciones practiquen pero no tanto aunque el momento carros hay como como si no no es un cristal abierta y las mujeres pueden hacer fotos con flash

Voz 2 02:37 me pilla una Loli Planet Cadena SER han sido implicadas siete de recomendaciones

Voz 0779 02:41 hay Loli Plane Cadena SER no sabía que recomienda que dice que dice

Voz 2 02:44 mira recomienda mucho la terraza o terrazas se dice que hay una vista fenomenal por la noche dice que puede acampar en la terraza escucha de lejos de lejos como como su sólo el viento la voz Iker Jiménez

Voz 0779 02:54 sí sí te explícala

Voz 2 02:57 te explica la zona que debe de evitar la zona que conflicto bélico a mucha delincuencia ser Avilés donde la redacción de deporte de élite eso no vaya si va acompañado de alguien de deportes no sólo y por la noche que

Voz 0779 03:12 bueno yo te puedo decir que no te puedes acercar sólo por ahí tiene otra razón DC a ver Cinema esquemas

Voz 2 03:20 yendo dice qué bonito si aquí la La Motilla pasa por la redacción de La Ventana en moto nevera Francino al Isaías Roberto hay pastando en libertad

Voz 0779 03:29 charla Charles comida día alimenta es alimentar en la propia cadena SER no puede con verdad

Voz 2 03:36 a ser mira pone dice que su curiosidad dice que sí tienen los lavado en la SER y cae al váter siete cumple el deseo