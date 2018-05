La banda Morgan en 'La Ventana': el triunfo de los otros caminos de la música

Voz 1 00:00 la Ventana Roberto Sánchez

Voz 1826 00:10 las seis de la tarde y once minutos las cinco y once en Canarias es la hora de la música en directo así que por aquí tengo a Iñaki de la Torre Iñaki Gal buenas tardes buenas tardes Roberto echas de venados a Benjavid claro sí bueno de aquella manera de también te digo yo hubiese lo oiga en la distancia Benjamín que está en en Málaga en SER Málaga Benjamín buenas tardes es que desde Málaga

Voz 0281 00:29 yo lo siento no lo poco responder porque estando en Málaga no pues echar de menos a nadie se ha dado bonita la ciudad en un día te lo compro es bien si me bueno y es que además estamos aquí haciendo una cosa de de poesía en la térmica instalada en la ciudad llena de de poetas por todas partes espero que haya las dotaciones de policía se hayan incrementado esta gente puedo hacer cualquier cosa

Voz 1826 00:49 soy muy peligrosos los de la poesía es un día es un día muy especial y una noche muy especial verdad en Málaga

Voz 0281 00:55 dar la verdad que sí vengo de Granada que ha sido muy bonito están haciendo ahí el el Festival Internacional de Poesía también cayó precioso estuvimos actuando con Amaia Montero el otro día en el teatro Isabel la Católica teatro lleno ayer un actor pues si aprecia

Voz 1826 01:09 acaso con quinientas personas olvidando algunas poetas

Voz 0281 01:11 jóvenes poetas maravillosos aquí más poesía así que eso es lo que hace falta a este país menos mangantes

Voz 1826 01:18 más poetas y más música como como cada mañana es otro tipo de poesía para sí sí sí sí ah y por cierto no nos cansamos de recordar que los caminos para llegar a un disco o a un grupo que los caminos son infinitos y no les vamos a engañar si les decimos que hasta nuestros invitados de hoy en realidad nos llevó otro músico otro músico muy conocido músico de renombre todo sucedió así a ver vamos a remontarnos al ocho de julio de el año dos mil dieciséis Quique González nos presentada en ese momento su último disco

Voz 2 01:50 me mata si me necesitas ir en una de sus mujeres canción en Charo descubrimos una voz

Voz 1826 01:57 que nos dejó a todos cómo lo diría

Voz 3 01:59 técnicamente nos dejó todos locos

Voz 4 02:04 los insiste la estudiada vivienda

Voz 1826 02:49 allí en la radio que somos de natural preguntan es bueno además de de interesarnos por saber quién era Charo también quería saber quién era la chica que cantaba con Quique González en aquella en esta canción

Voz 0880 03:01 pues esta chica se llama Nina la me Juan Carolina de Juan una cantante fantástica

Voz 1133 03:08 como no he visto en mi vida muy

Voz 0880 03:12 tuvimos la suerte de contar con ella que nos cayó del cielo porque ni siquiera era la primera opción que teníamos para para que grabara esa canción porque ni siquiera la conocíamos nos cayó del cielo y le vimos esta canción la Bordón los hizo llorar a todos los músicos ciudad no si encima tenemos la suerte de poder llevarla con nosotros en gira I es una maravilla tenerlo

Voz 5 03:37 resultaba que ese ángel porque como cayó del cielo que Nina formaba parte de

Voz 1826 03:42 otro otro talento otro Cuerpo Superior de la banda Morgan a la que hemos seguido desde entonces primero no se enamoraron con su primer disco North Sea al norte ahora lo hacen con el segundo bueno un nuevo trabajo que sigue la línea de la anterior de nuevo producido por José Norte espero ahora añade no sé si decir eso de más colores y matices

Voz 6 04:10 sí

Voz 7 04:12 no te Fritz le

Voz 8 04:23 sí

Voz 9 04:25 qué tal

Voz 10 04:30 la

Voz 8 04:36 en Paz no

Voz 11 04:57 Chávez

Voz 13 05:08 en ya

Voz 14 05:16 eh

Voz 13 05:22 ah sí

Voz 1826 05:29 así que por primera vez en La Ventana que ha venido a público Morgan ahora considerado uno de los grupos revelación del año un grupo que se está comiendo al público y a la crítica por los pies uno por uno sin compasión además sin necesitar más que que su música bueno una nutrida nutrirá Mishima representación de del grupo que ha venido aquí aquí estaba la que escuchábamos antes preguntándonos quiénes la obra bueno Carolina de Juan Mina qué tal buenas tardes a las buenas tardes ya venido Paco López qué tal Paco hola qué tal Il también da hábito David David

Voz 5 06:11 David vale es que claro cargar la rubia no se equivoca lo dije lo digo por el apellido que si fuera jugador del Betis pues lo tiene la misma broma lo ha convertido chuches porque te te te conocen como Chucho no

Voz 1826 06:22 ante bueno llegué ahí Elorza caigan qué tal buenas tardes bueno pues nosotros encantadísima de que de que hayáis venido ya sabéis que aquí hay un peaje que siempre todos los grupos todos los cantantes solistas que vienen cada viernes sí que tienen que pasar ineludible es el de dejarnos dos píldora citas dos joyas en directo que nosotros aquí después tratamos con sumo gusto oye en va va a ser verdad mira antes como Nos movemos un poquito por el camino de los tópicos pero aunque suena eso va a ser verdad no que que parece que las canciones la música puede con todo porque estáis pasando muy poquito tiempo del anonimato a ser cada vez más más conocidos y eso ha forzado de dedicar mucho no

Voz 10 07:04 desde luego estamos muy agradecidos porque no contábamos con que nada de lo que nos ha pasado fuese a pasarnos entonces pues sí estamos intentando trabajar cuanto más mejor intentando mejorar como banda el sonido los conciertos todo entonces yo creo que hemos tenido suerte pero también es cierto que

Voz 15 07:27 trabajamos mucho

Voz 1826 07:29 oye en en el disco en este en aire hay ahí eso que que buscamos rebuscando siempre hay una trama quiero decir hay un principio un nudo desenlace está planteado así

Voz 1133 07:40 sí de hecho dentro de las canciones que teníamos grabadas o algunos descartes porque lo que queríamos no porque pues en peores canciones que iba te has minada sino porque diseñamos como bien decías un viaje y como un concepto que que fuese el disco entero au sea pensamos como concepto de disco entero tanto en el orden como un poco en lo que cuenta en temática

Voz 0788 08:08 con global lo cual es raro porque últimamente la gente cómo funciona a base singles como de hecho empezó siendo la industria ya no piensa tanto en el hilo argumental de donde es come la música ultra comercial nada de nada pero es verdad que en el Poble en el se estaba perdiendo también eso y muchos de los que venir por aquí últimamente decir si eso que estáis pensando ya en que todo tenga una coherencia pero me gustaría saber con más concreción por ejemplo esos temas que habéis abandonado porque eran por la letra porque el ritmo era diferente porque el sonido que pedía a otro porque son demasiado buenos y eso

Voz 16 08:34 para otro viaje bueno simplemente es por la coherencia del disco porque tengan sentido el principio lo que hablabais del principio el nudo de nace también lo hacemos los a los conciertos también los organizamos de esa manera siempre pensamos como un todo tanto el concierto como los discos

Voz 1826 08:50 idea ese todo de ese movimiento del que hablaba antes Paco en eso también hay una continuidad entre el Norte primero y después el el aire este como

Voz 16 08:59 por si fuera la segunda entrega si lo guía o lo duda si no me vendrá después no sabemos pero está claro que esto lo lo sentimos como como una continuación como como que la e incorporación de chuches y o ven en la banda para este segundo disco ha sido muy importante y nos hemos hecho más van a durante la gira del norte y eso se ve reflejado en en este disco

Voz 17 09:26 no

Voz 18 09:30 eh eh

Voz 7 09:49 sí

Voz 19 09:52 que no

Voz 8 09:55 eh

Voz 20 09:57 eh

Voz 8 10:01 sí

Voz 21 10:05 sí sí

Voz 20 10:09 eh

Voz 8 10:14 sí ah sí

Voz 23 10:26 ah sí

Voz 8 10:32 que si un día a a esta canción es socialmente

Voz 1826 10:45 escenifica muy bien ese viaje del que estamos hablando oí ir hablando de ambientación y de sensaciones Benjamín que tener otra muy callado no sé si en qué

Voz 0281 10:54 es que estás estaba pensando que es verdad que el disco tiene una pero no diría que una sino varias atmósferas yo lo he visto muchas cosas distintas había canciones que me hacían pensar y sobre todo por las guitarras también me hacían pensar algunas en los Pinos dicen David Gilmour o todos me hacían pensar un poco en el disco o muy variado también es bueno lo mina ya se ve que le pones a cantarla las páginas de

Voz 5 11:16 desde la delegada de la guía de teléfonos las borda porque no estaba chicas ya una cosa

Voz 0281 11:23 de otro planeta no tengo que decir que además en en dos

Voz 5 11:26 vio más no y en fin ya hablaremos supongo pero la canción que hay en castellano en el disco es espectacular

Voz 1826 11:34 llegaremos llegaremos a ella de momento que sepas que a lo que decías iban a sintiendo

Voz 0788 11:39 bueno es que no querían quitar ni una coma del mundo pero está muy meditado mundos me hace gracia porque es que les has pillado Benjamín en momento de trance porque estos son de esos músicos que vienen por aquí y se vuelven a ver su propio disco

Voz 5 11:48 la vez que cada espérate a ver dónde metida aquí si vemos que respire aquí bien porque no respire bien

Voz 0788 11:55 yo no sé si eso realmente es así osea eso es muy obsesivos con vuestro sonido o porque este disco suena a la vez muy muy pensado muy muy conjuntado pero a la vez también espontánea de lo que digamos del rey del rock clásico de los setenta que a uno les sale lo primero no sé

Voz 10 12:11 les perdón lo iba a decir

Voz 1133 12:13 es que también el proceso el disco es muy intenso que acaba no escuchas el disco durante bastante tiempo entonces ahora pues lo pones te fijas otra vez vuelven a entrar de nuevo en el proceso de

Voz 1826 12:29 no hay que has tenido la suerte de que te cuesta unos auriculares que funciona en la SER no siempre Adriano enserio cuánto cuánto tiempo llevaba ahí sin sí meteros tanto como a través de los auriculares y escuchar esto qué es lo que tanto tiempo estuvisteis trabajando

Voz 16 12:45 no sé pues desde que salió yo creo si el día que ya lo tienes en la mano el CD lo escuchas en el coche una vez pues en casa y luego ya te olvidas porque tiene empiezan los ensayos empieza

Voz 0788 12:56 a vosotros en directo es de vuestros propios discos de vuestras propias canciones os vamos a dar una vuelta no lo van a comprobar dentro

Voz 1826 13:03 la cita también provienen la costa

Voz 10 13:05 también es verdad que hay muchas cosas que pasan el disco que luego al directo estamos los cinco y hay que adaptar entonces ya de por sí cambiar la la idea pero sí que es verdad que justo ahora disfrutando del planeta es estaba pensando que va como muy rápido compara qué voy a la vez cristalina y afónica no tengo ni idea es eso sí eso eso es eso es lo que yo oigo cuando no es mérito mío de verdad es una cosa clásica de la máquina de tabaco pero no es así desde desde pequeña que tengo así como

Voz 0281 13:41 la poco nota pero también tiene sus maestras un poquito Gianni yo pienso

Voz 10 13:47 bueno sí sí

Voz 0281 13:48 sí también han son

Voz 10 13:51 la influencia muy importante para mí aunque sí que es verdad que no sé yo es la es la que te es la que me toca

Voz 9 14:15 de qué

Voz 1826 14:25 mira no querías Benjavid un ejemplo de lo cristalino disfónico

Voz 26 14:40 eh

Voz 1826 15:14 y en esto de los estilos pues tampoco veo yo que Óscar seis mucho con nadie no sois muy bien eléctricos esta misma canción que estamos escuchando ya lo es en sí quiero decir no hago referencia a todo el álbum sino que

Voz 9 15:25 a Kimi

Voz 0281 15:28 cuando se han puesto alguna os han puesto alguna etiqueta

Voz 8 15:31 no afortunadamente no

Voz 10 15:34 se suele nosotros hemos leído pues que soul pop algo de rock si es decir que si también

Voz 27 15:44 nosotros pensamos creo que en la CAM las canciones como In individualmente no llega la canción y la la arreglamos un poco mejor nos parece cómo

Voz 0788 15:53 está el pero luego es verdad que tiene sonido continuo quiero decir que todos los bajista por ejemplo no toca Saúl mientras otro está tocando heavy de un estilo sabroso no sé si es porque vosotros tenéis una atmósfera parecida o un ambiente musical parecido que un tipo de discos los que coincidir mucho o es una casualidad

Voz 10 16:12 ahí como un punto intermedio entre todos que yo creo que es el rock setentero así más y luego claro cada unos de sus padres madres Gospel erró potente rock sureño

Voz 5 16:26 no suelen yo no se nota nada eh te voy a decir no sé si es irónico

Voz 1826 16:35 ya que estamos hablando de que esta esta canción por ejemplo la que sí que por ahí sonando de fondo con densa pues muchas variantes muchos estilos se me gustaría que a lo mejor os puede servir como ejemplo de cómo es vuestro proceso a lo mejor no se tiene que cumplir siempre una misma metodología todas las canciones pero en esta por ejemplo cómo empieza a quién empieza a ránking

Voz 16 16:54 precisamente esta canción ni la presentó como una balada al ciudadano ha dado más detalles

Voz 1826 17:00 tú lo dijiste darle una vuelta quedamos

Voz 16 17:02 dos en casa de Paco en consuelos para pasar un fin de semana para componer para empezar a componer el disco que buen Retiro

Voz 0788 17:11 en Castellón colega sí escuche la

Voz 16 17:14 a la canción al piano y voz enseguida se me ocurrió doblar doblar el ritmo hoy inventarme algo con Conti males no sabía qué pero como que yo ya tenía el run run ahí en la calle

Voz 10 17:24 pero es verdad que era la primera que echa este era bastante parecido

Voz 16 17:28 sí es básicamente lo que lo que acabó en el disco entonces el ritmo y si es verdad que esta canción costó un poco les fuerce a Nina como que al principio no entendía muy bien lo que adónde quería llegar

Voz 5 17:38 hace gestos antes que esto pero cuéntanos cuéntanos no que no quieren ni recordarlo me destrozar te la canción quería decirte en este momento en la Cadena Ser eso pensaba yo pero no

Voz 10 17:48 no no tenía toda la razón en lo que pasa es que a mí me cuesta mucho adapta es llevo mucho rato ya haciendo lo mismo pues me cuesta mucho enfrentarme al cambio de eso no me entraba por por por ritmo también yo es que soy bastante tímido

Voz 29 18:02 ah no yo no era capaz de

Voz 10 18:05 ya lo que él me estaba diciendo entonces yo intentaba cantar como

Voz 29 18:08 lo estaba cantando antes no me estaba adaptando eh

Voz 10 18:10 estaba al ritmo no pero bueno al final ya si entre todos me ayudaron y supe

Voz 16 18:15 yo siempre le decía oye yo propongo esto sino gusta no pasa nada sea siempre es muy llevo muy colaborativo es y no pasa nada nadie me llevo el balón y sobre todo muy colaborativo muy asambleario

Voz 1826 18:27 este es un referente que tenemos hay otro que antes habíamos dicho tenemos aquí con nosotros una muy nutrida la representación de

Voz 2 18:33 de Morgan que falta uno no se han entrado es Alejandro Ovejero qué tal buenas tardes

Voz 5 18:39 ya ya

Voz 30 18:41 eh

Voz 31 18:42 aquí los amigos que te echan de menos que que qué haces donde está el muchacho que tengo mucho odio otra cosa pero lío de qué tipo cuéntalo cuéntalo

Voz 0422 18:51 apicultor a parte de músico tenemos el con un socio tengo una empresa pintura siempre ahora es la época peor del año se juntan todos los conciertos Si toda la floración de primavera

Voz 5 19:00 estupendo Ovejero que se dedica a las abejas en Fuenteovejuna eh

Voz 1826 19:09 oye Itu ahora que no te escuchan tú por ejemplo que esta canción que estamos escuchando tú que aportase el bajo en tus canciones en esta que que que aportase tú ahora puedes fanfarrón un poquito porque ellos

Voz 0422 19:22 es que por lo que estaban hablando no escuche la canción lo hay pues se sí sí sí sí vale vale decir yo estuve meses para que estuvieron haciendo

Voz 32 19:31 ah claro

Voz 1826 19:34 dieron Guisado el plato ya no existe

Voz 0422 19:36 es decir que el bajo esa canción me lo dio cogidos chuches porque lo hizo con el teclado

Voz 0788 19:40 ah amigo mira chuches declara que ha pasado ahí

Voz 5 19:44 suplir las necesidades simplemente si no está Lo bajista habrá que usan la izquierda oye

Voz 0281 19:49 cuando uno cuando uno tiene cuando unos en este caso tienen en el grupo una cantante tan particular porque realmente es muy particular muy reconocible y con mucha personalidad la voz muy muy potente eso matiza a la hora de de de hacer la música es decir la música se tiene que adaptar a una voz con tantos colores y tanta fuerza o la música se tiene que buscar su sitio para que ese la oiga también en nada más que a ella

Voz 16 20:14 yo creo que pensábamos la voz como un instrumento más no es que el demos más importancia o menos que que otro instrumento simplemente está ahí sabemos que

Voz 5 20:24 sí es el que más personalidad tiene no

Voz 16 20:28 sí sí que además la canción alrededor de la voz pero sin que sea

Voz 15 20:33 el pilar central no sé

Voz 16 20:35 con en directo también es así

Voz 0788 20:38 es buena porque hay gente que lo fía todo a la voz es maltratar mal

Voz 1826 20:42 sí drama en Hollywood Alejandro que sólo queríamos saludarte no molestar porque no tienes la tarde como para quedarte aquí he

Voz 33 20:49 pero el tiempo de radio Ikea otro día te

Voz 1826 20:52 las es también por aquí un abrazo lejano pero mucha clientela he visto como estratégicamente Paco mientras estamos hablando Paco indignarse se iban de allí guitarra bueno queremos escucharos ya en directo entonces cuando cuando queráis con el tema el primero que vais a interpretar que es

Voz 3 21:09 o que sea más eso no es un gol no se en una sorpresa

Voz 34 21:17 tú no a a sí

Voz 35 21:25 ah ah

Voz 36 21:36 su sí

Voz 8 21:41 a veces tú no

Voz 20 22:26 va

Voz 37 22:49 ah

Voz 38 23:07 eh

Voz 8 23:13 sí

Voz 4 23:37 qué tal eh

Voz 39 24:06 a a

Voz 1826 24:36 no vamos a veinte minutos para llegar a las siete de la tarde las seis en Canarias sigue esta tarde la hora de la música en directo en La Ventana estamos conociendo a han venido a visitarnos y tenemos nosotros la suerte de recibir les aquí a Morgan estamos como siempre como cada semana con Iñaki de la Torre con Benjamín Prado que hoy nos acompaña desde desde Málaga y creo que este este tema precisamente cuando antes hacían alusión a me gusta en Morgan muchas cosas pero sobre todo hay algo un aire setentero no sé si te referías a sí

Voz 0788 25:08 por ejemplo a no sé que tiene todas esas trazas de las que hablaban ellas antes un poco de soul poco de pop un poquito de rock sureño

Voz 1826 25:14 en él

Voz 0788 25:15 yo me estaba dando cuenta precisamente escuchar este tramo porque a mí me gusta especialmente esta parte ano de robo

Voz 1 25:28 en total los violines

Voz 5 25:38 es un modo utilizar los violines que es justo de cierta época de la historia la música me digan todos comemos golosos conviviendo no acaba no no es grave no os preocupéis a mí recuerda

Voz 0788 25:47 dicho al modo de que a los violines eso en los setenta por ejemplo la Electric Light Orchestra Living thing hacía una cosa parecida

Voz 5 26:13 no es muy diferente además la orquestación y menos aún

Voz 0788 26:17 mira de voces pero es una cosa parecida y luego también a la propia elo pues metía eso es violines en el famoso las Train to London

Voz 1 26:29 bueno ahí detrás haciendo Pontón

Voz 0788 26:40 tiene ese sabor setentero están asistiendo a todos hay como como bueno en fin dándome la razón cosa que Benjamín igual estáis revolviendo en las mira yo estaba pensando en Sly The Family Stone quemaba la más si tiene ese aire sí señor sí señor y luego también hay cosas de esos violines que a mí me recuerdan mucho porque también la la voz no es igual por supuesto pero tiene el aire en ciertas canciones la voz de Nina a la de Carly Simon es un poquito menos para de Carly Simon eran poco menos voz de Su tabaco gracias pero era en un arreglo un rollo setentero que decía yo que se parece al vuestro y luego tiene también otro arreglo muy setentero este Another del que pasa desapercibido al me encantan los artículos artesanos que es el de Las Palmas

Voz 5 27:39 además aquí el banco se va calentando empieza siendo como música dictó el doble Palma que estaba recordando pues el drástico claro

Voz 41 27:50 Emma el pueblo tan están en fin está bien porque es lo que decía

Voz 0788 27:55 es antes que tiene muchas trazas de muchas cosas de los setenta aunar las no es fácil pero la verdad que muestra discos han quedado bastante bien vestidas

Voz 25 28:03 no

Voz 1826 28:08 sólo para vuestros abogados defensores en siglos de muy si deja de pleno vamos bien Javi por un día que estaba pensando que es todo

Voz 0281 28:19 lo que demuestra como en tantas ver es que la música es siempre de ida y vuelta las cosas no se pierden hay un momento en que regresa nórdicos Art tipos de arreglos tipos de melodías que pensábamos que ya que ya no volvían vuelven y vuelven y vuelven a lo grande a lo mejor lo que pasa no se ellos qué piensan de esto a lo mejor es que es verdad eso que dicen alguna gente que es que en la música ya todas las variaciones posibles están hechas y por lo tanto hay que regresa a cosas que es muy difícil inventarse nada ya no

Voz 1133 28:43 eh

Voz 10 28:44 buenos cruces sobre todo hay que saber pues si es normal que si tú has admirado de escuchas mucha música de un estilo pues es normal que luego se ve a sí en en las canciones que hace yo creo que no hay que tampoco renegar de todo lo que sea escuchado y todo lo que te ha convertido en lo que tú eres y en lo que tú haces

Voz 0281 29:04 claro que si te quieres inventar la pólvora a veces es peor viajes rarezas que no los que no les gusta lo ganas dijo

Voz 10 29:10 bueno a no ser que esas un genio yo soy

Voz 1826 29:16 bueno Morgan mañana estáis en Mallorca en el que se llaman Morgan a poder

Voz 10 29:23 bueno pues porque teníamos un concierto no teníamos nombre se nos ocurrió ese no se nos ocurría ninguno peor

Voz 0788 29:29 ten cuidado que yo tengo un grupo que se llaman los malditos mojar Rossi me pasó lo mismo día mundial teléfono veinticinco lo cual demuestra que alguna gente más retorcida que otro allí efectivamente vender ya te digo que son mal trucos de decidir en dos minutos porque

Voz 1826 29:42 fíjate de de los directos entonces mañana en Mallorca decíamos en el Mallorca la I Festival tengo por aquí ha notado dieciocho de mayo en la sala las armas en Zaragoza al día siguiente diecinueve de mayo en la sala Apolo en Barcelona y continuará porque él verano Primavera verano nada viene fuerte no aporta nada sí sí oye en vuestras canciones y indirectos antes cuando hacía alusión a esto de los arreglos y también decía Iñaki de la Torre lo de lo de las voces además de la voz de Nina y vuestros instrumentos destacan vuestras coristas y tienen una historia muy especial que nos va a contar Laura Piñero con el montaje técnico de Alicia Eton

Voz 42 30:33 os presento a María Sol máis Andre hay Araceli artistas coristas amigas y compañeras de vino

Voz 43 30:40 me presenté al casting de Jesucristo Superstar con Camilo Sesto y Ángela Carrasco y a partir de ese momento me vida cambió totalmente me dediqué a la música es conocernos

Voz 44 30:51 no daría agregar publicidades grabar coros para los famosos acompañarlos empezó en la música por Miguel Bose me fui a cantar con Camilo Sesto pero luego cuando volví empecé a grabar anuncios y cosas y publicidad y fue tono cuando conocía María haya asesor llama

Voz 21 31:07 hubo una época en la que lo grababa

Voz 44 31:09 hemos absolutamente todo todos los anuncios que salían cantados por televisión nos hacíamos nosotras

Voz 45 31:15 conocí a María la madre de Nina trabajando con Isabel Pantoja también estaba sol Sada esos son mis comienzos como corista que yo empecé mucho antes yo vengo

Voz 37 31:24 mi familia

Voz 1280 31:32 esta canción que interpretaron en directo junto a Nina la boda de su hermana las metió de lleno dentro del proyecto Morgan

Voz 43 31:39 si a raíz de eso un tiempo después cuando afortunadamente grabaron el disco pues contaron con nosotras para los si bien las siguientes actuaciones imagínate en el teatro Lara que fue una de sus actuaciones más importantes se oyó una voz que gritaba viva la boda que te parió imagínate y lo saben

Voz 10 32:00 hace al evitar como un globo cuando

Voz 44 32:02 veinte me llamo María y me dijo que Nina cantaba y que si podíamos cantar una cosa que había que había compuesto ella encima además ha yo casi me muero

Voz 10 32:11 la primera actuación que que hicimos con ellos que creo que fue una móvil muy pronto estábamos entre el público empezamos a abrirnos paso porque llegaba el momento de dar con ellos y la gente venciendo a dónde van estas de verdad las señoras destaca no subimos al escenario bueno la cara de pasmo de dejen de eso fue impagable

Voz 1280 32:31 son las gol de Engels aquí están las coristas hablando sobre la importancia de su profesión aportamos

Voz 21 32:37 es una una riqueza vocal a los temas

Voz 44 32:41 hay que utilizarlo como un instrumento Marley ponerlo más Kuerten y más flojo pero tampoco hay que tomarlos porque los coros hacen un efecto maravilloso

Voz 21 32:49 suenan las canciones y los coros tienen que estar

Voz 47 32:52 interesados tienen que estar dentro de los arreglos del tema como una parte más de los arreglos que forman la música del tema

Voz 8 33:02 esto ocurre

Voz 1280 33:11 las voces hablando de la otra voz la de Nina a la que han visto crecer la voz

Voz 43 33:17 de arena de Nina es es una voz que te que te llega directamente a la tripa a la que había que empujar

Voz 45 33:24 porque sabe dejaba mucho porque favor hijo encontrarme con él Sabina cantina tan tan diferente es que te araña el alma conmueve me conmueve y me hace llorar me encanta su candidez cómo se frota las manos en el escenario cuando tiene que hablar tanto

Voz 47 33:47 tiene ánimo mucho siempre a creía que componga más en las veían el yo es que no suena igual pero eso no es verdad que yo pero me suena súper bien súper bonito

Voz 1280 34:04 el resto de voces de la banda chicas son monísimo

Voz 45 34:08 la música es su influjo de banda yo creo que eso es lo que la gente

Voz 37 34:16 ese enganche que son normal lo que más

Voz 45 34:22 me gusta de ser corista de Morgan SS con tras te diga que me encanta soy músico de corazón que está y luego pues quiero agradecerles a todos los que nos trata muy cariñosa grande que nos dan lo bien que nos lo hace

Voz 1280 34:40 un todo que donde mejor se entiende se siente es en sí

Voz 1 34:44 la canción bueno cuánto cariño y cuánto afecto de las coristas

Voz 5 34:57 oye estaba buscando mientras aquí en Facebook a ver si había abierto ya el grupo de señoras que cantan con Morgan de momento no han dicho una cosa preciosa

Voz 0788 35:07 es que yo me esmero mucho en decir lo que sale todos los jueves la clase de música que es que los coros y la voz son un instrumento más y los coros son como pues siempre es decir igual que hay tres metales de alucina cómo se coordinan es que tres voces también muy difícil sí creo que habéis tenido buen tino eso de pensarlo es como un instrumento mano una cosita de bueno voy a poner una guinda que esto está bonito el pastel pero hay una leyenda que pone

Voz 10 35:28 no aportan un color pues es que eso es lo que dicen es un instrumento más es una cosa que hay que cuidar una cosa que hay que pensar y y la verdad que hemos tenido mucha suerte pero sí son muy importantes para mi familia no podía ser de otra manera que siempre hacia otro lado cuando ya habéis tenido

Voz 5 35:47 Puerta además de dar con una periodista como Laura Piñero que ha hecho una poco

Voz 1826 35:52 no hay nada más bonito que las historias que hay detrás de las cosas y es tan bonito conocer esta historia detrás de los pueblos el disco que a mí me ha emocionado mucho oírlo pues sí oye centrándonos en el detalle yo no he pasado por alto primero lo que ha dicho reivindicando una de las coristas de la voz de arena de la voz de arena parecido precioso pero aparte el mensaje que le lanzaba Nina tienes que componer más en español más acto me sumo a eso ya eso por eso Benjamín tu que reivindicaban mira

Voz 5 36:20 más la canción que tienen en castellano es un es ésta exista

Voz 8 36:26 vida creo que se dice

Voz 48 36:39 eh

Voz 8 36:41 eh tengo dos no seco Air dos tengo los pies

Voz 49 37:05 enlazan

Voz 1826 37:10 es uno de los momentos más más especiales del disco sargento de hierro

Voz 10 37:15 y qué le dices a tu compañero si es mayor es mi madrina igual yo ya ella sabe que yo le digo y se lo agradezco mucho a lo que pasa es que me pues es que no me sale yo no puedo forzarlo tampoco que no no sé no me no me salen más

Voz 5 37:34 tiene una gran virtud tiene una gran virtud muy rara además que es convertir el el el castellano y duro con muchas RS M es lo convierte en un idioma líquido al cantarlo esa es una de las cosas más difíciles

Voz 0281 37:50 ayer por cierto en la poesía también los grandes

Voz 5 37:52 estas son los que envuelven líquido el lenguaje no

Voz 1826 37:55 oye mira hablando de hablando del lenguaje también Iñaki se ha fijado en las iba decir las letras no exactamente las vocales solo no en una letra que se en la ONU es que hay pocas cosas más rentables que buscar una

Voz 0788 38:12 buena letra que caiga en buen sitio que sea muy musical como Estado que utilizaban en este llamada canción porque por ejemplo cuánto dinero cuántas mansiones habrá comprado Beyoncé con una sola

Voz 50 38:22 todo esto

Voz 5 38:32 la Crazy que la hizo rica después de la salida de la definió donde ya cantaba

Voz 0788 38:37 luego también es una cosa muy recurrente muy recurrente eso de la exclamación del o el inglés porque también los rom los Ramones y las y los romanos los Ramones se llevaron un pastón con esta canción con o I love so y luego gracioso porque da igual lo cambiar de idioma y te sigues por Rando de dinero por ejemplo Françoise Hardy hizo otra canción llamada aussie así que también lo hacía bastante más cursi mucho más un canina donde va a parar y que todos los demás pero pienso no aunque a mí lo que más me gusta y seguro que está de acuerdo conmigo Nina porque además es pianista es el o que aunque escribía así

Voz 5 39:29 Nina Simone lo decía con aún pero tenía que duro

Voz 38 39:44 sí sí

Voz 1826 39:50 bueno pues para cerrar esta fiesta quedaría la la segunda de las perlas en segundo los peajes yo creo que los hemos conocido casi como para casarnos con ellos no yo creo que sí Morgan musicalmente Se puede así que por ahí por ahí podríamos termina el concierto en directo desenchufado y acústico esta tarde que lamenta lo cuando queráis

Voz 52 40:11 sí

Voz 36 40:42 yo qué

Voz 10 40:44 bueno

Voz 36 40:53 es

Voz 7 41:00 sí

Voz 53 41:09 no

Voz 36 41:12 era más

Voz 54 41:16 eh

Voz 36 41:34 sí sí

Voz 55 41:57 eh

Voz 39 42:13 veo Bill bien

Voz 4 42:42 hola

Voz 19 42:48 sí

Voz 11 43:00 está

Voz 36 43:03 ya soy yo

Voz 34 43:17 eh