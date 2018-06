No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 oye en vuestras canciones y indirectos antes cuando hacía alusión a esto de los arreglos y también decía Iñaki de la Torre lo de lo de las voces además de la voz de Nina y vuestros instrumentos destacan vuestras coristas hicieran una historia muy especial que nos va a contar Laura Piñero con el montaje técnico de Alicia Eton

Voz 2 00:19 eh

Voz 3 00:31 os presento a María Sol máis Andrea y Araceli artistas coristas

Voz 4 00:36 amigas y compañeras de vida

Voz 5 00:38 frente al casting de Jesucristo Superstar con Camilo Sesto y Ángela Carrasco y a partir de ese momento mi vida cambió totalmente me dediqué a la música conocemos

Voz 6 00:49 de David Alegre grabar publicidad de grabar coros para los famosos acompañarlos empezó en la música por Miguel Bosé me fui a cantar con Camilo Sesto pero luego cuando volví empecé a grabar anuncios y cosas y publicidad y fue tono cuando conocía María haya asesor llama Isa hallara hubo una época en la que los grabábamos absolutamente todo todos los anuncios que salían cantados por televisión los hacíamos nosotras

Voz 1322 01:13 conocí a María la madre de Nina trabajando con Isabel Pantoja también estaba sol mima y Sada esos son mis comienzos como corista que yo empecé mucho antes yo vengo

Voz 7 01:22 de familia de cantaores

Voz 4 01:30 esta canción que interpretaron en directo junto a Nina en la boda de su hermana las metió de lleno dentro del proyecto Morgan

Voz 5 01:37 si a raíz de eso un tiempo después cuando afortunadamente grabaron el disco pues contaron con nosotras para los si bien las siguientes actuaciones imagínate en el teatro Lara que fue una de sus actuaciones más importantes se oyó una voz que gritaba viva la voz del que te parió imagina que no sea empecé al evitar como un globo

Voz 6 02:00 cuando de repente me llamo María y me dijo que Nina cantaba y que si podíamos cantar una cosa que había que había compuesto ella encima además yo casi me muero

Voz 4 02:08 la primera actuación que que hicimos con ellos que creo que fue una sala Moby Dick de pronto estábamos entre el público empezamos a abrirnos paso porque llegaba el momento de dar bueno ellos irá gen denominado venciendo donde van estas de verdad las señoras de Stax y no subimos al escenario pusimos a cantar una una cara de pasmo de de agenda bueno eso fue impagable son las Golden le Els aquí están las coristas hablando sobre la importancia de su profesión

Voz 5 02:35 aportamos una una riqueza vocal a los temas

Voz 6 02:38 si hay que utilizarlo como un instrumento más Limones lo más Kuerten y más flojo pero también hay que tomarlos porque los coros hacen un efecto maravilloso en las canciones

Voz 10 02:48 los coros tienen que estar bien pensados tienen que estar dentro de los arreglos del tema como una parte más de los arreglos que forman la música del tema

Voz 9 02:57 en el en los temas de de Nina esto ocurre

Voz 5 03:01 hay aquí

Voz 4 03:09 las voces hablando de la otra voz la de Nina a la que han visto crecer la voz de

Voz 5 03:15 de arena de Nina es es una voz que te que te llega directamente a la tripa a la que había que empujar

Voz 11 03:22 porque se alejaba mucho el micro porque le daba pavor hijo encontrarme con esa Nina tan tan tierna tan tan

Voz 1322 03:29 el ente es que te araña el alma Maestre no conmueve mueve me hace llorar lo que más me encanta es su candidatura como se frota las manos en el escenario cuando tiene que hablar tanto

Voz 10 03:45 tiene ánimo mucho siempre a creía que componga más en las veían el yo es que no suena igual pero eso no es verdad que yo pero me suena súper bien súper bonito

Voz 13 03:57 huy

Voz 14 04:02 el resto de voces de la banda el chicas son monísimo música es hice creo que eso es lo que la gente

Voz 7 04:14 les engancha digna que son normales lo que más

Voz 1322 04:20 me gusta de ser corista de Morgan es ese contraste de edad que me encanta

Voz 11 04:28 soy músico de corazón y luego pues quiero agradecerles a todos lo bien que nuestra tal el cariño tan grande que nos dan lo vi que unos lo hacen

Voz 4 04:37 un todo que donde mejor se entiende se siente es en

Voz 1826 04:42 canción bueno cuánto cariño y cuánto afecto de las coristas oye estaba buscando mientras aquí en Facebook a ver si se había abierto ya el grupo de señoras que cantan con Morgan mirando dicho una cosa preciosa

Voz 15 05:05 es que yo me espero mucho de lo que son todos los jueves en la clase de música que es que los coros y la voz son un instrumento más IBI los coros son como pues

Voz 16 05:14 es decir igual que hay tres metales de alucina cómo se coordinan es que tres voces también muy difícil y creo que habéis tenido buen tino eso de pensar los como un instrumento mano una cosita de bueno voy a poner una guinda que esto está bonito el pastel

Voz 17 05:26 poner no aportan un color pues es es que eso es lo que dicen es un instrumento más es una cosa que hay que cuidar una cosa que hay que pensar y y la verdad que hemos tenido mucha suerte pero si somos

Voz 4 05:38 importantes para mi familia no podía ser de otra manera que siempre ha sido

Voz 18 05:46 más de dar con una periodista como Laura Piñero que hecho una preciosidad potaje porque no hay nada más bonito que hay que hacer las historias que hay detrás de las cosas y es tan bonito conocer esta historia detrás de los coros el disco que a mí me ha emocionado mucho oírlo

Voz 1826 05:58 pues sí oye y centrándonos en el detalle yo no he pasado por alto primero lo que ha dicho reivindicando una de las coristas de la voz de arena de la voz de arena parecido precioso pero aparte el mensaje que lanzaba Nina tienes que componer más en español más acto me sumo a eso ya eso por eso Benjamín tú que reivindicaban mira

Voz 12 06:20 tu vida

Voz 19 06:32 eh

Voz 12 06:34 creo que se dice

Voz 20 06:55 no sé tengo

Voz 21 07:45 a mí

Voz 22 08:06 y ahí

Voz 24 08:36 ya