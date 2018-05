Hora 25 Deportes: Nadal pierde el número 1 (11/05/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media las siete y media

Gallego buenas tardes

Voz 0919 00:16 Nadal no va a estar en semifinales ahí la verdad es que ha caído con justicia porque el austriaco Dominic Thiem le ha ganado en dos set queda hecha bien y lo ha hecho muy muy muy bien con esta derrota Rafa Nadal pierde además el número uno que no ha podido defenderlo durante todo el año ha estado mucho tiempo lesionado y ese número uno será a partir del lunes de Roger Federer Nos vamos a las pistas Miguel Ángel fue bueno primero vamos a escuchar a Rafa Nadal después del partido con la derrota recién producida ante los medios de comunicación estaba así

Voz 1774 00:48 evidentemente pues pues la pancarta que decepcionado no he sido suficientemente bueno hoy a ha sido mejor que yo esperaba la historia no hay días que que uno no juega todo lo bien que les gustaría también cuando eso ocurre es porque rival lo hace bien y hay que felicitarla como número uno prefiero los dos que número dos que cinco evidentemente dicho esto pues lo que me hace feliz te hace estar sano hay sentir que puedo competir con opciones todas las semanas que voy a jugar y esto es mi objetivo final de ser feliz y en eso estamos

Voz 0919 01:25 Rafa reconociendo que su rival ha sido mejor hoy es una derrota inapelable Miguel Ángel Zubiarrain muy buenas tardes qué ha pasado

Voz 5 01:33 bueno pues ha pasado lo que yo suelo decir a veces para ganar hay que jugar bien y jugado mal no mal sin de las actividades a jugador como como Dominic tienen que es francamente bueno pues acabas perdiendo nada al incluso en el último juego cinco tres cuarenta cero Se ha dejado quitar ese juego es decir ustedes que no estaba dispuesto a él para luchar

Voz 4 01:59 bueno pues elevar el número uno

Voz 5 02:02 ahora para recuperarlo tendrá que ir a Roma ganar después ir a París París ahí recuperaría el número uno del mundo no es fácil pero tampoco imposible en Roma cuartos de final va a volver a tener que contiene pero normalmente tienen suele ganar osea que tampoco hay que asustarse el problema de Rajoy que ha estado falto de agresividad sin chispa sin sí

Voz 5 02:47 bueno tienen tiene posibilidades porque es muy buen jugador un gran tenista bajo con Anderson el sudafricano un sacador tremendo pero en esta pista a veces el servicio tampoco te sirve demasiado así que a lo mejor quién mañana es capaz de ganarle y meterse en la final una final en la que se tendrían en cuenta con un sapo lo poco que están jugando o con Isner es veré Vicente Soto sacadores veremos un jugador que sí que ha ganado un Master mil porque los demás ninguno a las más termina y que se podía dar la circunstancias de que ganará aquí un jugador que nunca ganó anteriormente con más

Voz 0919 03:23 no lo ganará Rafa Nadal una lástima hoy cayó con justicia ante el austríaco Dominic Thiem gracias Miguel Ángel os recuerdo también que está en fin de semana va a ser protagonista la Fórmula uno Gran Premio de España en Montmeló la primera jornada de entrenamientos el mejor ha sido Hamilton Fernando Alonso muy lejos a dos segundos de lo más rápidos tampoco ha estado muy bien Carlos Sainz que ha sido décimo séptimo y décimo quinto esperemos que mañana mejoren en la clasificación oficial para la parrilla de salida como siempre antes de vivir la jornada de fútbol de baño

Voz 6 04:00 Ana francamente todo muy triste vuestros mensajes de Guaza hola buenas tardes Gallego qué tal que a mí me parece estupendo que habléis del Madrid del Barcelona hay del Atleti pero dónde están esos que hicieron la porra a primero de temporada decía en que no daban ni dos duros por el Getafe formas de ser la primera dónde están esos eh Davis hecho con ellos esperamos Jesús Gallego que como el Getafe no interesa hablar es mejor que sigáis hablando en Madrid Atleti de Barcelona un abrazo de uno del Getafe

Voz 0919 04:37 para que ha hecho un temporada con todavía se puede meter en Europa venga alejado pues promesas

Voz 0919 05:34 hasta luego Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 05:54 el fútbol tiene una gran noticia este fin de semana el tremendo vuelo que ha acogido un clásico de nuestro fútbol el derbi sevillano desde que el Beti regresa a la hace tres años a la Primera división no había estado en un lugar como él que tiene ahora mismo quinto de la tabla clasificado para la competición europea para la Europa League y el Sevilla obligado a puntuar mañana en el Villamarín para seguir dependiendo de sí mismo llegar a la última jornada para ser séptimo llegar a Europa donde ya está acostumbrado a jugar el Sevilla va a ser un día de emociones pero va a ser un día de emociones no solamente en Sevilla porque este partido se ha hecho grande ha hecho mediático por el pique por la guasa por lo que mola los dos equipos mañana cuando decenas de miles de gargantas

Voz 8 06:56 eh

Voz 1855 07:06 toda esa energía va a poner la piel de gallina a mucha gente en Sevilla en España pero lo miro gobiernos emociona este y no muchas veces no ha emocionado este otro el himno de la arrebato del Sevilla que nos hemos aprendido hasta lastrando seguro que mañana este himno no se cantará en el Villamarín pero se cantará allá donde estén viendo el partido sevillistas que intentarán mandarle toda esta energía sus jugadores y que les llegue en el campo de gran rival

Voz 0919 08:06 hay que decir que nos gustan los dos himnos nos gustan los dos equipos nos gusta la ciudad no es encanta la ciudad Nos encanta esa rivalidad sana

Voz 4 08:17 no la violenta no no la ultra nos gusta

Voz 0919 08:22 el genio que tienen el sarcasmo el chiste con gracia el recochineo del día después aunque no estemos en Sevilla hay que decir gracias Betis gracias Sevilla gracias Sevilla gracias al Betis por hacernos partícipes de este espectáculo de esta pasión maña Ana lo vamos a disfrutar y luego que gane el mejor vamos a conocer la última hora de los dos equipos empezamos por los locales como está al Betis de Setién Fran Roquillos buenas tardes hola Gallego muy buenas júnior lesionado es baja no llega dan tampoco Dani Jiménez así que jugará Pedro en la portería la dudas guardado en ningún sancionado mañana la lista hoy Setién con algo de picante en la sala de prensa hablado así el juego del Sevilla al que le interesa que se interrumpa permanentemente y es verdad que no

Voz 9 09:21 los dos últimos partidos e tanto contra Real como contra el Real Madrid y el Sevilla ese han jugado cincuenta minutos de de tiempo efectivo de noventa y es una cifra relativamente baja para lo que se suele jugar esto qué quiere decir que le interesa a interrumpir el juego que lo ha hecho derecho y que se ha jugado veinticinco minutos en cada tiempo de tiempo efectivo

Voz 0919 09:48 eso ha tenido respuesta en el técnico del Sevilla

Voz 9 09:51 en el fútbol se venden motos en pintura partió de allí dieciséis faltas en Sevilla dieciocho falta grave

Voz 0919 10:01 bueno la escuchamos a acapara lo escuchábamos Gallego buenas tardes Manolo la buena nadadora del equipo de Caparrós los dos partidos dos victorias

Voz 0928 10:09 el punto Jesús Navas no se recupera la ha dado prácticamente por imposible Joaquín Caparrós y como Sevilla tiene un color especial y hablaba Setién esta mañana inmediatamente aparecido capa

Voz 10 10:20 a Ros en sala de prensa con los datos estadísticas del derbi de la primera vuelta que se jugó en el Sánchez Pizjuán sobre Setién tener fútbol de mocos en pintura partió de allí

Voz 9 10:33 fue dieciséis faltas el Sevilla dieciocho faltas Betty despeje nueve el Sevilla cincuenta y dos Hervelle tarjeta res el Sevilla cinco tarjetas Betty remates el Sevilla catorce el mueve el equipo de la posesión el equipo que juega cincuenta mil metros en datos reales no es que vamos a ver vender motos se pueden Dermot lo que no se pueden vender datos ha habido mucho insulto hacia su persona cántico refiere que esa contra Otegi su mira venía relajado y ya me estoy poniendo fútbol no vamos tampoco Ammari conoce a maricones a el este juego no

Voz 0919 11:14 bueno eso ha sido lo más picante de la rueda de prensa de Caparrós que llegaba así a al lugar de autos al Sánchez Pizjuán bueno y en lo deportivo el equipo vuelve Banega bueno en lo deportivo va a utilizar un equipo muy parecido

Voz 0928 11:27 de al que le ganó a la Real Sociedad a volver Banega a volver Sarabia los Sandro posiblemente Nolito ya veremos si hay alguna alguna sorpresa varios cambios respecto al equipo que ganó al Madrid

ocho y cuarenta y uno esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 13:56 a partir de ese partido mañana hay otros muchos vamos a detenernos en los que tienen algo en juego con el Sevilla compite el Getafe por la séptima plaza y mañana recibe al Atlético de Madrid el equipo de Bordalás cómo se lo toma Iván Álvarez buenas tardes

Voz 1104 14:10 es el octavo a sólo dos puntos de Europa no depende de sí mismo para alcanzar la séptima plaza pero léase atravesado declara ganar los dos partidos que quedan y esperar al resto resulta dos la primera cita gallego como dices mañana ante el Atlético en el Coliseum Bordalás no pero el Atleti relajado cree que el Cholo saldrá con todo el técnico del Getafe que está pensando Europa

Voz 17 14:29 si ganamos mañana quizás podamos tener alguna posibilidad lo que tienen mucho mérito es que gestarse faltado jornadas lo único equipo ya junto con Sevilla Villarreal pues que estemos todavía vivos la posibilidad

Voz 0919 14:42 claro que sí tiene mucho mérito y el Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera cómo va a llegar el equipo del Cholo pensando en la final de la Europa desde el próximo miércoles centrado en lo de mañana buenas tardes qué tal buenas tardes porque conociendo el ADN

Voz 1576 14:56 sólo de este Atlético de Madrid peleando en lo de mañana y con el horizonte puesto en la final que por cierto ha recibido una mala noticia apelación del Comité de la UEFA no le quita la sanción al Cholo va recurrir al TAS iban esperar porque sólo quedan cinco días para el fallo de la final que le den la cautelar y se pueda sentar al menos frente al Olympique de Lyon dependiente de lo que pase la próxima temporada habla o Diego Pablo Simeone de los jugadores de la final de lo que necesita su equipo cuartos

Voz 6 15:20 quiera de disiente porque Víctor seguramente

Voz 5 15:23 ahora bien de cara a la final puede cual sabemos mejor que nadie tres minutos en una final que determinante así que necesitamos diecisiete de campo que tenemos

Voz 0919 15:38 por cierto que el Atlético de Madrid está pendiente de su rival en la final que está jugando ahora mismo el Olympique de Marsella consiguió que el adelantaran el partido al viernes para descansar un día más como salen reservan medio equipo José Palacio buenas qué tal muy buenas gallego acaba de

Voz 1038 15:54 comenzar el partido ante el Olympique de Marsella cero cero en el segundo cuarenta La novedad es que no está Dimitri payés la gran estrella del Olympique de Marsella hablan de una pequeña lesión muscular pero también estoy leyendo cosas como que si tuviera que jugar una final es decir la el miércoles iba a estar Dimitri papeletas es que es el único que reserva el técnico Rudi Garcia que recupera a su al lateral diestro japonés que va a ser también titular en la final de la Europa League y no tiene a los mencionados Rami Luiz Gustavo ya los lesionados Rolando Invitro glosó así que nos saca muchos titulares sí que está por ejemplo su gran estrella esta temporada Florian tabaco

Voz 0919 16:29 gracias Palacio en el Deportivo Villarreal de mañana se juega que el Villarreal asegure su plaza de Europa League cómo están los amarillos cómo van a Coruña Xavi Isidro buenas tardes

Voz 1031 16:38 es verdad Gallego muy buenas pues con la ilusión era intención de ganar porque saben que ganando certificaría la clasificación para Europa algo que tiene prácticamente la mano pero no matemáticamente se enfrenta al Depor que están segunda no se juega nada pero ojito porque sólo han perdido uno de los últimos seis partidos de Liga si el Villarreal ganas será equipo de Europa el Sevilla tropiezo en el Villamarín incluso no será como sexto el empate valdría siempre y cuando el Getafe no gane incluso perdiendo el Villarreal podría certificar Europa el Getafe

Voz 18 17:06 no le ganar al Atlético de Madrid aunque no lo haría como se

Voz 1031 17:08 esto clasificado lo deportivo vuelve Rukavina siguen sin Bruno y el Depor intentará cerrar la temporada en casa dando una alegría suficiente en una victoria

Voz 0919 17:16 bien el Celta en el Real Madrid Celta que mañana se juega realmente hay muy poco en juego porque en el Real Madrid Se habla de la final de la Champions Eden Neymar seis sin parar referencias al brasileño Antón Meana buenas tardes

Voz 19 17:33 hola Gallego qué tal buenas tardes no molesta nada que se pregunte por Neymar en la sala de prensa de Valdebebas el objetivo es Kiev pero el nombre del brasileño está sobre la mesa de Florentino Pérez hoy le hemos preguntado lo siguiente a Zinedine Zidane sonoros

Voz 1774 17:53 porque lo que lo que estamos haciendo es lo que nos importa es lo que estamos haciendo ahora

Voz 19 18:00 no sabe están negociando por Neymar pero él sólo se fija en la gran final de Kiev mañana sin Cristiano y sin Carvajal partido ante el Celta

Voz 0919 18:08 para dio ha empezado marcando el Marsella nada más comenzar no a los dos minutos de partido centro desde la derecha de Florence oval ir remate de cabeza de Jermaine el delantero del Mónaco que ya pone por delante al Olympique de Marsella cero uno ante el Bingham son las ocho y cuarenta y ocho esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 21 20:40 a las

Voz 0919 20:50 mañana se juegan otros partidos en Primera División el Leganés el homenaje ah el jugador de la Real Sociedad que se despide mañana el Alavés Athletic Bilbao sin nada en juego le Eibar uniendo la Xabi Prieto que se va de la red al pero donde hay emoción seguro es en la Segunda división nueva jornada la pelea por arriba no termina Óscar Egido destacamos que buenas tardes hola

Voz 1643 21:15 jornada XXXIX quedan doce en juego todo muy igualado el primer partido empieza hoy a las nueve en nada ni en minutos Lorca Numancia con el Numancia acercándose a los play off los tres primeros reciben a equipos que luchan por no bajar equipos de abajo el líder que es el Rayo recibe al Córdoba que se juega la vida además en el morbo de la Vuelta Sandoval a Vallecas el Huesca juega ante el Alcorcón que aún no está salvado y el Sporting que es tercero recibe el Barça B que está en descenso Además hay dos partidos importantísimos para el play off el Cádiz Zaragoza que cierra la jornada el lunes es sexto contra cuarto y el que pierda puede perder su puesto de play off aborda del ganador del Osasuna Oviedo que es noveno contra séptimo hay otro partido importante que es el Almería Granada Almería luchando por rebajar el Granada por meterse en play off

Voz 0919 21:51 tremenda la lucha en la segunda división por el ascenso y mañana te este fin de semana se decide la Liga Iberdrola la Liga femenina va a decidir en la última jornada Héctor González quiénes pueden ser campeón

Voz 1038 22:02 a qué tal Gallego el Atlético o el Barça la rojiblanca se llevaron el título el año pasado dependen de sí mismas visitan en Zaragoza ya descendido pero que no perdió en casa en todo dos mil dieciocho Eiffel Atlético está el Barça a un punto en la clasificación que tiene que ganar también fuera de casa al Levante que es está jugando ser octavo es decir participar en la próxima Copa de la Reina sería el tercer título rojiblanco o el quinto azulgrana el domingo desde las cuatro con horario unificado conoceremos al campeón

Voz 0919 22:28 la Fórmula uno desde hoy pendientes de los primeros entrenamientos del Gran Premio de España circuito de Montmeló como les ha ido los españoles ya sabemos que no demasiado bien pero que se espera para mañana Xavi Saisó buenas tardes hola buenas tardes Gallego como bien dices hoy dominio de Mercedes

Voz 1982 22:46 es por la mañana y botas por la tarde Hamilton y Fernando Alonso que ha llegado a la sexta posición pero al final ha sido duodécimo en un día de sensaciones encontradas dice Alonso que quieres llegar o que hiciera una selección de que puede llegar a la Q3 pero en cualquier caso se mostraba lo escuchamos ahora contento con lo que había hoy ha tenido en el coche

Voz 22 23:04 pero que cambio bien en general sentido el coche mejor que juegue que en las primeras carreras así que bueno todo el a la mejora aerodinámica creo que queda en la dirección correcta que siempre es positivo todo lo que se promete una el viento todas las mejoras que del circuito y luego tiene el resultado en la pista ahí parece que que está dando el resultado

Voz 1982 23:23 por tanto objetivo para Alonso Gallego estar en la Q3 en la calificación de mañana Carlos Sainz ha estado incómodo y al final ha sido décimo séptimo ya en los test de pretemporada el coche no se adaptó al circuito y el objetivo para para mañana de Carlos Sáenz es mejorar e intentar también estar en esa cutres por cierto hoy día por la Fórmula uno

Voz 4 23:43 ha rodado con Williams Robert Kubica recordemos siete años después de su terrible accidente que gran noticia Giro de Italia

Voz 0919 23:51 qué destacamos de la etapa de hoy Borja Cuadrado hola

Voz 0298 23:54 qué tal Gallego buenas tardes un Giro de Italia que ha vivido una jornada de transición en esta séptima etapa ciento cincuenta y nueve kilómetros Candido como único aliciente el desenlace el esprín en el que ha ganado San Benet del irlandés consigue su primera victoria en una gran vueltas ha impuesto a vivía ni que ese ve llevado los dos esprín anteriores y ha sido la antesala de lo que debe ser un bonito fin de semana dos llegadas en alto mañana en Monteverdi Collier diecisiete kilómetros con rampas medias del cinco por ciento y máximas del diez por ciento y el domingo el Gran Sasso ojo veintiséis kilómetros líderes Simon Jake higa lo dicho objetivo es ganar el Giro de Italia Froome el favorito más retrasado es octavo a uno diez

Voz 0919 24:34 durante este fin de semana a Bilbao es la capital mundial de rugby hoy ya en San Mamés se juega la Challenge Cup mañana la Champions se esperan cien mil visitantes en Bilbao para estos dos partidos Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 18 24:51 muy buena contarlo cien mil exista excesiva para este fin de semana sí la verdad es que parecía que se iba a ser la panacea pero ahora mismo a falta de apenas cinco minutos para que comience el partido de la final ante el Atalanta que sería algo así como la final de la Copa de la UEFA fútbol yo creo que esto mismo estaremos más de trece mil los catorce Killefer soy más laboral tienen se ha llamado a todo muchísimo la atención o juegan un Voltaire y de Calais en el CAR mañana llegará el turno para la Champions ante esta competición europea de Rubí pero repito la noticia espesarse hablaba de una fractura comenzó el partido apenas trece mil catorce mil personas en la catedral del fútbol estallido de

Voz 0919 25:36 si te digo yo es lo que ha pasado tan los ingleses y los irlandeses en el en los bares de Bilbao allí con los pinchos y tomándose cervecitas y han dicho mira lo vemos aquí se le acabó con lo que se está ahí es normal ahora vamos no te quepa la menor duda en gol estamos pendientes de El torneo de Players donde Sergio García John Ram empezaron ayer

Voz 23 26:04 bastante bien José Antonio Duro sí sea una jornada de que podríamos decir que es el quinto de los torneos grandes ayer empezaron bien tanto Sergio como John Rahm aunque sí que es verdad que ambos han hecho peor día hoy un golpe más en el caso de Sergio dos más que en sus el de Barrika están en siete bajo par y en seis bajo par los líderes están en menos diez por lo que las opciones son reales todavía tres cuatro golpes de la cabeza opciones para ambos aunque ninguno está entre los diez primeros también entre los españoles esta Cabrera Bello aunque viene más atrás pasaría de momento el corte sin problemas ha entregado setenta y uno golpes en su tarjeta de hoy veremos cómo va el primero

Voz 0919 26:38 y en fútbol internacional mientras estamos pendientes del partido el Olympique de Marsella Palacio tenemos que contar una mala noticia para un pedazo de futbolista

Voz 1038 26:46 mi Alves se queda así mundial baja importantísima para Brasil y para títere Dani Alves no va a estar en Rusia sufre una deserción del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha va a tener que ser operado hoy va a estar de baja entre cuatro y seis meses

Voz 0919 26:59 varapalo importante tanto para para para Brasil como para

Voz 1038 27:03 el PSG ahora el lateral diestro titular parece que será Danilo el que basta de Mundial o por lo menos en la prevista de Rusia es Benis Gedi

Voz 1855 27:15 suena gritaba please

Voz 0919 27:21 buenas son muchos Toni López algunas cosas que no lo hemos dejado una por ahora bueno

Voz 24 27:26 dice el descanso a punto comenzara el tercer partido de fase grunge el escándalo el segundo tiempo del Europeo sub diecisiete España dos Alemania cero vamos ganando en el Europeo sub diecisiete sólo le vale la victoria equipos en línea para pasar de ronda así que por ahora buena noticia según Terol

Voz 0919 27:40 el campo continúa hora25 con Ángels Barceló luego a las once y media El Larguero con Yago de Vega hora25 deportes vuelve el lunes gracias por escucharnos un saludo de Gallego buen fin de semana