Sucedió una noche: Recordamos a Frank Sinatra y homenajeamos a Stanley Kubrick (13/05/2018)

qué tal bienvenidos otra semana sucedió una noche tiempo de cine cien poder clase Scripps encarga de la actualidad cinematográfica y nosotros de eso que me gusta llamar el mejor cine de todos los temas hoy vamos a tener por aquí a Frank Sinatra a Scorsese y Robert De Niro charlaremos con la actriz Mariana Álvarez seguiremos haciéndole la competencia Nacho Ares con un reportaje de corta histórico esta vez sobre el conflicto árabe israelí Infiniti la próxima hora yo creo pues puede resultar interesante

no se alarmen ustedes no les cobraremos Lancho

Voz 8 01:36 el montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 0229 01:46 la película de TCM con motivo del cincuenta aniversario del estreno de dos mil uno Una odisea en el espacio del que os hablamos hace unas semanas el canal TCM a elaborar una pieza de producción propia dirigida por Pedro González Bermúdez el realizador de varios documentales producidos por el canal como nos trombo el sueño imposible de David Lynn o el último adiós de Red Davis Se trata de un medio metraje que utiliza animación en 3D y técnicas de stop motion y en el cual ha colaborado que ir Dulcinea el actor que interpretaba al astronauta Bowman el protagonista de la película de Kubrick el mediometraje cuenta además con una banda sonora creada para la ocasión por dos destacados músicos del panorama independiente Espanyol remate igual Jané ha sido editada por el sello Love Monk dos mil uno destellos en la oscuridad que así se titula este mediometraje se emite esta tarde a las seis en TCM y en semanas próximas se podrá ver en otros pases o en vídeo bajo demanda buenas noches

Voz 1591 02:42 hace tres semanas la nave espacial Discovery

Voz 0556 02:45 partió hacia cometer distantes dos millones de años

Voz 1591 02:47 el no ni en mil novecientos sesenta y ocho

Voz 0544 02:50 el estreno de dos mil uno una odisea del espacio había sacudido no sólo el mundo del cine sino otros ámbitos del pensamiento filosófico científico y social

Voz 9 02:59 estoy seguro de que se dan cuenta del enorme potencial de perturbación cultural y de desorientación social que contiene la presente situación que puede figurar entre los más significativos de la historia de la ciencia

Voz 0544 03:11 unos meses después del estreno en septiembre la revista Playboy publicó una histórica entrevista con Stanley Kubrick en la que éste reflexionaba sobre la película y las ideas que le habían impulsado a rodarla de esa entrevista no se guarda testimonio en audio y vídeo por lo que el director González Bermúdez recurrió al actor que ir Dulcinea para que pusiera voz a las respuestas que en su día dio Stanley Kubrick

Voz 0544 03:39 en en tres D de técnicas de stop motion e imágenes de la película Icon la voz de Kiir Dulcinea sustituyendo a la de Kubrick el mediometraje dos mil uno destellos en la oscuridad recrea aquella mítica entrevista quads meses físico meses cuál es el mensaje metafísico de la película le pregunta el periódico

Voz 11 03:57 hasta meses de muelles

Voz 1814 04:02 no se trata de un mensaje gente transmitir con palabras que la película fuese una experiencia intensamente subjetiva que llegase al espectador a un nivel un clima de su consciencia música cuanto apreció haríamos La Gioconda hoy en día sin Leonardo hubiese escrito al final también hizo esta mujer sonríe levemente porque tiene caries en los dientes o porque esconde un secreto de su amante anularía la apreciación del espectador lo encadena haría a una realidad distinta a la suya no quiero que esto ocurra con dos mil uno de Happn

Voz 0544 04:35 en el momento en el que se rodó dos mil uno el hombre estaba a punto de viajar a la Luna el entrevistador le pregunta a Kubrick que cree que encontraremos allí quizá un monolito misterioso como en la película

Voz 1814 04:47 eh sí razas alienígenas en un pasado remoto nos han visitado dejado artefactos para que vengan escuchábamos en el futuro probablemente habrían elegido el árido ovación lunar desprovisto de aire donde no se produce deterioro donde un objeto puede existir desengaños

Voz 1591 05:03 Eslovenia parece completamente demostrado que no sido cubierto por erosión natural u otras fuerzas parece haber sido enterrado deliberadamente supongo que no tenemos la menor idea de lo que es

Voz 1814 05:13 quizá un mensaje de bienvenida una reserva de conocimiento o es simplemente una señal cósmica que indicase que otras Rafa había dominado los viajes espaciales

Voz 0544 05:28 Kubrick habla sobre su fascinación por el espacio y su convencimiento de que existe vida inteligente en el Universo civilizaciones más avanzadas que la nuestra con las que podemos relacionarnos ya que no tienen por qué ser peligrosas para la humanidad

Voz 1814 05:41 no hay Chirac que debería una raza muy superior molestarse en hacernos daño o destruirlos sin una hormiga inteligente traza su mensaje en la arena Amis pies que dijese soy capaz de razonar disputamos las cosas dudo mucho que no precipitarse aplastarla con él

Voz 13 05:58 pido de mayo honradamente yo no me preocuparía

Voz 1591 06:02 eso seguro que tienes razón

Voz 0544 06:05 como el rigor científico con el que se rodó dos mil uno permitía que algunos de los avances tecnológicos que se veían en ella se hayan convertido en realidad con los años es interesante ver cómo en la entrevista Kubrick habla de cambios sociales científicos e incluso de la industria del ocio que comprobamos que no iban muy desencaminados

Voz 1814 06:25 estoy seguro de que tendremos sofisticadas televisiones película sólo gráficas en tres dimensiones iré hará nuevos dispositivos de entretenimiento y educación quizá máquinas que se conecten al cerebro sumerjan en intensas experiencias oníricas

Voz 0544 06:40 en definitiva dos mil uno destellos en la oscuridad resulta un apasionante documental que no sólo rinde homenaje a la película de Kubrick ya subdirector sino que nos da la clave de las ideas que el director tenía en mente cuando rodó el filme

Voz 1814 06:54 entonces pues la construcción de este planeta no tendría gran importancia a escala cósmica más aterrador del universo no es que sea hostil sino que sea indiferente pero si somos capaces de adoptar esta indiferencia los retos de la vida dentro de los límites de la muerte de nuestra existencia como especie puede tener un significado y una realización genuinos muy basta que sea la oscuridad hemos Armstrong apropian

por cierto que Care Double ha estado esta semana en Madrid para presentar este proyecto y la semana que viene os contaremos cómo fue el encuentro que tuvimos con el acto pero ahora vamos a jugar a las películas

Voz 2 07:39 pertenezco al futuro se de su libro porque lo he leído acabo de empezar escribir

Voz 13 07:45 lo terminará hilo publicará añadirá una palabra nueva a todas las lenguas de la tía

Voz 16 07:52 Franken que existe

Voz 2 07:55 la ley libro será conocida en el futuro

Voz 1814 08:30 fuera asesinada asesinada

Voz 2 08:33 recibió un disparo durante un atraco sobrevivió lo suficiente para que yo tuviera su corazón

Voz 17 08:38 cómo lo sabe usted no debería saber nada del donante a nosotros sólo nos dicen que tienen un órgano disponible de un grupo compatible con alguien de la lista de espera en su caso lo dijimos cuantos sabíamos mujer de treinta y dos años salud perfecta grupo compatible una donante perfecta y ya está

Voz 18 09:19 eh

Voz 15 09:27 el chico es de los tuyos

Voz 1814 09:35 sí

Voz 15 09:36 pero como yo dejaré cinco minutos con él

Voz 2 09:39 esta pero habrá que quemarlo que Walqa

Voz 15 09:42 como tú Saúl tira el

Voz 1814 10:20 ha pensado que le gustaría ser sí si una langosta porque razón porque las langostas viven más de cien años tienen la sangre azul como los aristócratas Edison fértiles toda su vida

Voz 21 10:33 les felicito lo primero que piensa la mayoría es un perro por eso el mundo está lleno de ellos por eso los animales poco comunes están en peligro de extinción una elección excelente

Voz 22 10:43 a nueve días del año

Voz 0229 11:44 es pues estas cuatro películas también se pueden ver en TCM la próxima semana queréis saber cuántas habéis adivinado la primera era la resurrección de Frankestein estrenada en mil novecientos noventa y que es la última película que hasta la fecha ha dirigido Roger

Voz 1606 12:01 su música en la obra de Calpe a continuación venía una película de deuda de sangre el año dos mil dos con banda sonora a Lenin hijos y luego venían dos títulos más recientes tercera película era la húngara El hijo de Saúl la ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa en dos mil dieciséis para terminar la angosta que el griego Giorgios planteamos una película de dos mil quince protagonizada por Colin Farrell Rachel Weisz en cuya banda sonora está esta canción de Nick Cave y Kylie Minogue

Where the wild Road TCM el Fine que ya tenías que haber visto

Voz 15 12:38 no

Voz 1814 12:40 dale un título escribirá el ciclo vivió curioso delfines últimamente no sábado

Voz 0229 12:48 la historia es que nos encanta el valor educativo que tiene el cine y como las películas nos enseñan e informan Si en las últimas semanas hemos hablado de dos de Mayo de mil ochocientos ocho o del Mayo del sesenta y ocho hoy vamos a detenernos en otro hecho histórico del que se cumplirán setenta años

Voz 1814 13:05 mañana lunes el nacimiento del Estado de Israel

Voz 24 13:12 vaya que no me hoy

Voz 0544 13:14 catorce de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho millones de judíos en todo el mundo escuchan la radio con expectación el gobernador militar británico de Palestina acaba de abandonar la ciudad Tel Aviv Seif a la bandera blanquiazul con la estrella de David en el centro

Voz 8 13:30 Telavit histórico para el pueblo abrir escuchamos al presidente del Consejo Nacional Sirio

Voz 0544 13:37 sí

Voz 8 13:39 era

Voz 24 13:40 eh tío volver a la Tierra un Estado judío en Palestina llama Araitz

Voz 0544 13:49 según la biblia fue Abraham quién llevó a los judíos al país de Cannes el territorio que hoy corresponde a Israel

Voz 0556 13:55 el valle de la he dicho escapara ahí sí hay harían las ruinas de la allí encontrarían las mismas piedras que pisó Josué cuando lo

Voz 0544 14:03 persas macedonios y romanos dominaron el territorio a lo largo de la historia durante cuatro siglos de mil quinientos dieciocho a mil novecientos dieciocho Palestina perteneció al imperio turco hasta que pasó a manos de los británicos temporada de protectorado Mandato Británico impuesto por la sociedad de la acción y ello nos obliga a ser los únicos responsables de la paz la idea de la construcción de un Estado para los judíos desperdigados por todo el mundo surge a finales del siglo XIX cuando billones de ellos eran perseguidos en Rusia o Alemania a este movimiento se le dio el nombre de sionismo el primer Congreso sionistas se reunió en mil ochocientos noventa y siete en Basilea

Voz 2 14:43 esto

Voz 0544 14:56 en los años siguientes miles de judíos fueron llegando poco a poco a poco

Voz 0556 15:00 tila instalándose allí antes de tener una patria hay que tener un pues esto es lo que nosotros hemos hecho con los millares de personas que hemos traído a pesar del bloqueo de la marina británica una población

Voz 0544 15:10 según fue creciendo la población judía aumentaron las esperanzas de la creación de un Estado independiente esperanzas alimentadas por las promesas de los británicos que sin embargo no terminaban de cumplir

Voz 25 15:22 en la Primera Guerra Mundial Inglaterra obtuvo la ayuda de los judíos de todo el mundo a cambio apareció en mil novecientos diecisiete y la declaración Val porque contenía esa promesa cromos pueden prometer algo y no cumplirlo también a los árabes les dimos alguna seguridades y en consecuencia también ellos

Voz 0544 15:39 con la llegada de los nazis al poder y el genocidio judío durante la segunda guerra mundial la inmigración hebrea a Palestina se de

Voz 26 15:49 de del se Auschwitz es lo que canta la canción que cantaban camino de la cámara de gas como casi todas nuestras canciones empieza

Voz 0544 16:01 el año salen ante las protestas de los árabes los británicos decidieron cerrar las fronteras

Voz 27 16:07 los ojos la Gestapo señoras y caballeros pero existen unas leyes

Voz 2 16:11 este país es nuestra obligación

Voz 0556 16:14 sí pero incapaz de controlar la escalada de Viola

Voz 0544 16:16 decía el Gobierno británico decidió entregar su mandato a las Naciones Unidas que debía estudiar la partición de Palestina en dos estados

Voz 0556 16:24 el defendibles son los derechos que alegan los árabes sobre Palestina como las reivindicaciones que alegramos los judío

Voz 0544 16:39 desde mil novecientos cuarenta y seis la lucha armada entre árabes y judíos se había generalizado dentro del bando sionista operaban dos organizaciones el y algún que abogaba por los métodos terroristas

Voz 0556 16:53 el hotel Rey David más moderado que buscaba el pacto y la ayuda internacional a mi juicio el terror nos perjudica en las naciones hace un año teníamos el respeto que todo el mundo ahora cuánto se publica habla de bombas

Voz 29 17:08 eso no es nuevo en la historia no hay nación alguna ya sea antigua moderna que no haya nacido de la violencia

Voz 0544 17:15 la película éxodo contaba un hecho que se produce en mil novecientos cuarenta y siete y que tiene una gran repercusión publicitaria seiscientos once judíos a bordo de un barco inician una huelga de hambre para conseguir que los británicos abra las fronteras

Voz 0556 17:29 las Naciones Unidas pondrán a votación el asunto de Palestina antes de que termine la sesión actual hemos de demostrar al mundo que millares de judíos sin hogar en Europa no están dispuestos a aceptar una resolución que les cierre las puertas de Palestina la fuga en masa de las mismas personas que llegaron ayer en el estrellas de David vale más que un millón de discurso

Voz 0544 17:45 por fin el veintinueve de noviembre de mil novecientos cuarenta y siete la Asamblea General de la ONU

Voz 0229 17:50 si vota la partición

Voz 18 17:52 ahora cada vez

Voz 30 18:10 la alegría

Voz 0544 18:12 los judíos contrasta con el sentimiento de derrota de los árabes

Voz 0556 18:15 tú has ganado la libertad yo he perdido nunca tuvimos libertad ni tú ni yo hemos estado siempre bajo el mandato británico ahora seremos ciudadanos iguales en el estado libres de Israel esa resolución lo gratis pero

Voz 0544 18:26 la coexistencia pacífica parece imposible y comienzan los tiros las matanzas se suceden

Voz 16 18:31 en el pueblo y el ya tiene el nueve de abril de mil novecientos cuarenta y ocho ciento cincuenta niños mujeres y viejos murieron como reses a manos del terrorismo cigarrillos mientras los jóvenes trabajaban en el campo con un par de días casi medio millón de palestinos pudieron de su propia

Voz 0556 18:45 a los palestinos reciben la ayuda internacional árabe el quince de mayo los ingleses se retirarán anunciaremos nuestra independencia seis naciones han prometido echarle Salma ha leído sus palabras exactas el grado de Jerusalén declara una guerra santa matarlos matando a todos

Voz 0544 19:01 finalmente el catorce de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho el líder sionista David Ben Gurión proclama formalmente la fundación del Estado de Israel los miembros del consejo del pueblo reunidos en el día de la terminación del Mandato Británico por virtud de nuestro derecho histórico y nacional apoyados en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas declaramos el establecimiento del Estado de Israel en el acta de constitución del nuevo Estado no se limitan las fronteras para permitir así una futura expansión lo que para los judíos es la recompensa a tantos años de lucha para los palestinos es una catástrofe que inaugura un tiempo de tinieblas y sufrimiento

Voz 0556 19:53 qué quiere quitarnos nuestra patria el desierto donde hemos vivido durante miles de años con qué derecho el de una biblia

Voz 2 20:01 cuento como el de Las mil y una noches dos días después

Voz 0544 20:03 tropas sirias y egipcias atacar Israel

Voz 2 20:06 citó egipcio está invadiendo de tanques el desierto

Voz 31 20:09 los ejércitos de otros cinco países árabes han cruzado nuestras fronteras

Voz 0544 20:12 por cuatro puntos distintos al principio las posibilidades de victoria judía parecen escasas

Voz 22 20:17 hay quinientos mil judíos entre cincuenta mil

Voz 0556 20:19 no no no

Voz 0544 20:21 pondrán pero Israel vence en esta hay sucesivas guerras ampliando cada vez más su territorio e imponiendo sus condiciones a los árabes así el conflicto permanece vivo hasta el día de hoy

Voz 32 20:33 mientras Colo palestino que te con Irak lucharemos lucharemos todas las almas que te haremos lo que pedimos es la devolución de todo lo que nos pitaron mediante la fuerza y el terror

Voz 0544 20:43 películas como Éxodo o Jerusalén la chica del tambor embajador en Oriente Medio Múnich Eden o que los descubren en historias cien imágenes las claves del conflicto algunas como la sombra de un gigante protagonizada por Kirk Douglas cuentan los hechos desde el punto de vista judío

Voz 0556 21:00 no tenemos nada contra los árabes sólo contra usted todavía esperamos llegar a un acuerdo el saludo tradicional de este país

Voz 0544 21:08 en otras como Paradis now se centran en la lucha de los palestinos crees que hacemos

Voz 2 21:13 cortó por supuesto dentro de una hora seremos serles dentro de una hora estaremos cólera

Voz 0544 21:20 como dice Dominique Lapierre autor de Oh Jerusalén el libro que quizá mejor explica el nacimiento del Estado de Israel la mayoría de las películas suelen mostrarnos o bien una o bien la otra cara de la historia

Voz 33 21:32 en los guiones de eso Hong vestido detuvo Alves hemos tenido o la reintroducción Kiss sus guiones eran una película haga hace como en el caso de Costa que abajo ejemplo o una película Judería ninguno tenían la misma ambición de presentar una película que puede dar Lies son ya totalmente objetiva

Voz 0544 22:02 lo cierto es que el conflicto dura ya siete décadas ya desestabilizado todo el área de Oriente Próximo

Voz 2 22:07 todos corremos el riesgo de que un misil caiga sobre nosotros en cualquier momento

Voz 0544 22:12 un conflicto para el que sólo queda una esperanza

Voz 0556 22:15 que al fin llegará un día que árabes judíos vivan en paz en esta tierra que han compartido en la mano

Voz 34 22:35 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida de subida desde Casablanca toda vivida ha estado esperando decir

Voz 0229 22:48 charlamos hoy con Marian Álvarez la ganadora del Goya a la mejor actriz por herida ya la que hemos visto también últimamente en morir o en el cuaderno de Saura a pesar de que solemos verla en papeles intensos muy dramáticos viajan también tiene una vis cómica aún por descubrir

Voz 1814 23:04 esto es lo que nos ha contado

Voz 35 23:08 he leí de esto

Voz 1814 23:16 yo de pequeña pues me gustaba

Voz 22 23:18 ya en colegios poco eso pero nunca pensé en que yo quisiera ser actriz me gustaba cada día elegía una cosa granjero médico piloto de avión en cualquier cosa y luego pues llega a los dieciocho años tienes que elegir el resto de tu vida y las que no sabía qué hacer una carrera abrazar que fue empresariales fuera

Voz 2 23:36 la terrible

Voz 22 23:39 vende pues pensaba en esto de la interpretación pero por hobby por pasar el rato Mis padres hacían teatro también por hobby japonés nueve apuntar

Voz 2 23:48 de verdad es una actriz me apunté ahí

Voz 22 23:50 me di cuenta de todo lo que que hacer yo Dean Duke libro del destino igual eligió un poco por mí porque si hubiese elegido una carrera muy seguros todo igual no estaría aquí yo veía todo el rato Cantando bajo la lluvia

Voz 36 24:04 esto llovizna de California soy más copiosa que de costumbre para mí todo es luminoso y el sol brilla por toda

Voz 22 24:11 hecho lo inhumano por la puerta principal

Voz 0229 24:14 ah sin algo

Voz 36 24:16 Cantando bajo la lluvia Cantando bajo la vida

Voz 22 24:20 yo sabía algo que me trataba completamente inconscientemente meses actriz que que que diese desde aquel que al final no se descubría que estaba tapada yo creo que además esa lección me ha acompañado durante toda mi carrera no que lo importante es el talento

Voz 37 24:35 sí

Voz 22 24:43 y nunca ha sido de fenómeno fan ni cuando era pequeña ningún el grupo bueno lo con Enrique allana un poco pequeño pero yo nunca sido de tener puesto reseña Mitación ni nada loco nada nada puedo cambiar me puede gustar esta actores esta peli este no otra no se les quiere sea sigue la carrera de un director un actor y tal yo te puedo tengo mis preferencias pero no me dejó sorprender

Voz 2 25:04 he hablado con el agente de Leo es mi amigo está fuera Leo tiene compromisos hasta el dos mil nueve y además desde Titanic no quiere acercarse a la

Voz 38 25:13 a mí me me gustaba cuando Leonardo Di Caprio y de repente vi Robin Julieta hizo como ha o sea este tío es es es tremendo

Voz 22 25:24 sí pareciendo buenísimo generacional

Voz 38 25:26 el no como que era pues como puede ser de mi edad

Voz 39 25:29 oye por supuesto que volveremos a hablar de esto seguro mañana a África rodar una película muy complicada ahí luego tengo otra película enseguida en Los Ángeles después quizá tengamos tiempo para hablar de eso

Voz 40 25:44 ah yo no

Voz 22 25:46 no está pensando en otras cosas salvo cuando está actuando este acto no puedo más me encanta no es para mí es un trámite

Voz 41 25:53 hay una opción que abajo encontré debe estar mucho mejor que es el trasplante de donante vivo que necesitó autorización para que practiquen unas pruebas para saber si yo puedo donar de parte de ni nada que llegado el caso mil Auxerre generaría pronto tendrías unos gustos estoy pensando que el personaje

Voz 22 26:10 pero luego claro lo llevo

Voz 38 26:13 pues eh has de tomar una cerveza y lo agradeces

Voz 2 26:17 hablar de la ida en cualquier instante te invito a tomar una copa

Voz 0556 26:22 no puedes decir que no porque detrás de la cámara pero luego

Voz 22 26:28 desde las que hace el trabajo dejas no sé que es una película con morir llega todo a casa Miquel no soporte que haces son las dos de la mañana

Voz 1814 26:39 no soy adiós hasta arriba te profesores es no

Voz 42 26:45 bueno estaba probando con claro

Voz 22 26:47 no son porque tienes que toma distancia es que es lo que has hecho tienes que que controlar un poco esas estas todo el día con un personaje que se va muy su su marido pues imagínate mi casa muy rápido horroroso yo no soy yo yo soy de método en ese sentido me gusta trabajar de forma muy muy muy personal intentar que esos personajes en lo posible el desde la acción el corte que a ver si tengo un poco de suerte

Voz 41 27:12 y me estanco y me mato de una junto a vez que no tengo huevos de matarme yo misma luego

Voz 22 27:18 ten un chiste o podido está de un bocadillo tranquilamente hablar de la vida y de que tengo vieron en escena no yo no me llevo el personaje estoy juega es usted perdón pues no todos su imágenes perdonaba pero siempre hay algo que se te queda de lo que has hecho porque yo que si me imagino que un médico un un cirujano también se muy en la mesa operaciones no deja es una mesa veraces en casa hace como que no pasa nada supongo que algo se queda en nuestro caso de lo que es lo mismo algo a bote queda

Voz 43 27:50 lo más

Voz 2 27:54 no

Voz 22 27:55 cuando salgo encantadas de una película con interpretaciones porque señor vidas aparte de actriz porque realmente no he visto Los Silos lo he visto el truco y metido en ese personaje estudios inequidad es cuando me gusta mucho una una película cuando empieza a verlos truco de actor Vitae misal

Voz 2 28:11 tengo un niño de aquí

Voz 22 28:15 pero sí pero por lo general soy buena espectadora no se Mèdiques min quince yo que soy muy de la risa también te lo digo lo Eden reíamos mucho es curioso de corazón

Voz 44 28:27 cómo que Caserta local está loca pero también buena donde el parejita feliz horrible

Voz 22 28:35 hombre yo creo que con la herida tenían más distancia con respecto al personaje porque sabía que alguna manera yo no no iba acabasen no han amigo acabar teniendo un transtorno pues es algo que viene ni mucho antes al tener más distancia con el personaje podía permitir eso pero yo me río por cualquier cosa también te lo digo que cosa que pasa

Voz 2 28:53 John descojono decidieron imprimir el origen es el día que te conocí que estaba algo que se ha sido la suelo

Voz 22 29:04 la entidad azules tarda por favor es que estuviese deseando una comedia que un levantarte por la mañana la hoy me voy a que era él no voy voy a misa bueno los rodajes son duros pero bueno no se porque hace mucho que no hago comenta

Voz 1606 31:02 la música de Alex Norta ha abierto esta segunda parte Sucedió una noche estará día pertenece a la película mañana llorar Él protagonizada por Susan Hayward mil novecientos cincuenta y cinco

Voz 0229 31:13 contaba la vida de la cantante y actriz Melián rock

Voz 1606 31:17 la otra gran estrella del cine la canción es nuestro siguiente protagonista

Voz 47 31:24 lo que el cine los dejo esto

Voz 39 31:26 difícil será alguien que la gente

Voz 0544 31:30 mañana lunes se cumple el veinte aniversario del fallecimiento de una gran estrella de la música y el cine viejo ojos azules por Frank Sinatra exacto con el siguiente reportaje les rendimos tributo

Voz 40 31:54 fan

Voz 16 31:58 ahora que el final está cerca de lo digo claramente te contaré mi caso pues lo conozco bien he vivido una vida plena es recorrido todos y cada uno de los caminos pero sobre todo lo más importante lo hice a mi manera

Voz 40 32:16 voy más

Voz 0229 32:30 a principios de los años cincuenta Frank Sinatra atravesaba un hombre racha su compañía de discos no lo había renovado el contrato a causa de una enfermedad en sus cuerdas vocales que comprometía su carrera los estudios de cine tampoco confiaban en él entonces un libro cayó en sus manos

Voz 11 32:47 cuando leí el libro de aquí a la eternidad Mehdi que tengo que interpretar a mayo había conocido cientos de mayo en mi barrio yo mismo había sido una

Voz 0229 32:55 sin atrás arrogó casi suplicó que le dieran aquel papel pero Harry con el jefe de la Columbia se negaba la leyenda dice que Franki recurrió entonces a la mafia y así lo imaginó Coppola en su película El Padrino

Voz 42 33:08 quiero que te olvides ahora de Hollywood te voy a dar todo lo que le pida más tarde empiezan a cargar la semana que viene Wolf y haré una oferta que lo rechazara

Voz 0229 33:18 eso cuenta el mito aunque parece ser que más bien fue Ava Gardner la que convenció al productor fuera como fuese Frankie hizo la película logrando en ella una gran interpretación

Voz 0544 33:27 deja de aporrear el piano toca con sordina tocará como me dé la gana enteros espagueti P espagueti Yellow prepárate coordinarlo aunque sí

Voz 0229 33:37 Sinatra ganó el Oscar por su papel era el fin de un bache del que salió reforzado sus discos volvieron a arrasar las ofertas del cine nunca más escasearon y es que el viejo ojos azules consiguió algo que muy pocos lograron permanecer en los dominios de la fama durante seis décadas

Voz 0544 33:54 yo he nacido para esto es mi vida vale la pena

Voz 0229 33:57 Sinatra supo ser un mito en vida una de esas estrellas que permanentemente están en los titulares de los periódicos el fenómeno de las fans nació con él no con El Viso con los Beatles mucho antes de que ellos entraran en escena el italo americano llevaba ya tiempo provocando la histeria de las adolescentes yo creo que busca Faso era la presidenta de su club de fans en Nueva York

Voz 49 34:18 Kiril lo que daba emoción a nuestra vida Éramos pocos pero siempre teníamos dinero para ir al Paramount a Sinatra entonces él salía y cuando la banda tocaba la introducción se te ponía la piel de gallina

Voz 16 34:34 remordimientos tengo alguna pero no son demasiados para contarnos hice lo que tuve que hacer en todas las ocasiones la ni con trocar la travesía cada paso que dio en el camino pero sobre todo lo más importante se lo dije a mi manera

Voz 40 34:51 me ha

Voz 5 34:58 eso fue esa

Voz 1814 35:01 sí me atrae era ya una gran estrella de la música cuando dio el salto al cine en mil novecientos noventa y tres Su primera película se tituló cada vez más alto en ellas se interpretaba a sí mismo

Voz 0229 35:16 sus primeras películas fueron discretas en realidad Sinatra no empezó destacara en cine hasta que se puso el uniforme de marinero

Voz 2 35:24 dime que estás aquí soy llevó un tripulante más

Voz 0229 35:27 lo de compañero de Gene Kelly elevando anclas primero y después en Un día en Nueva York

Voz 50 35:32 escucha tengo clarificado el resto del día a las nueve cuarenta y cinco el Ayuntamiento les diez los claustros diez quince el Planetario chicos no vamos a visitar los lugares de interés yo lo conozco más que mi pueblo peores Gerber las bellezas de Nueva York

Voz 1814 35:44 a lo largo de su carrera Sinatra protagonizaría otros muchos musicales

Voz 0229 35:48 es como ellos en ellas el solterón y la menor

Voz 1814 35:50 Topal Joey cuando cantaba todo iba bien sus problemas empezaban

Voz 2 35:55 no tenía que bailar se hizo una lástima atacan

Voz 1814 36:02 por eso una de sus obsesiones fue siempre encontrar papeles fuera de musical como ocurrió con De aquí a la eternidad Frank Sinatra logró sus mejores interpretaciones cuando dejó de lado su carácter simpático y jovial encarnó a tipos duros y tormentosos fría en común torrente de Mely o en el nombre del brazo de oro de Preminger la primera película de Hollywood que trató abiertamente el tema de la heroína enfrentarme a la policía

Voz 13 36:28 conseguirían que dijese todo lo que quisieran por un pinchazo que entonces no sabes lo que dices cómo quieres que mejore el dolor me mataría jurídico que necesito es un pinchazo una dosis veces

Voz 16 36:46 que podía masticar pero aún así lo de todo y luego tuve que discutirlo me enfrenté a todos me mantuve firme y lo hice a mi manera

Voz 0229 37:05 Sinatra decía que no podía pasar un día sin cantar una canción ni tampoco sin amar a una mujer

Voz 2 37:10 cuántas mujeres ha extraída la pregunta el agua casas pesado en este eso

Voz 0229 37:15 la leyenda su vigor sexual fue confirmada por muchas de sus amantes Lana Turner Lord Cal Jackie Kennedy Luis Teilor o medio Monroe

Voz 52 37:24 pero qué te pasa con Marilyn Monroe qué tiene de particular Marilyn Monroe esa misma pregunta dentro de cinco seis años y te diré lo que tiene de particular Marilyn Monroe

Voz 0229 37:32 se casó cuatro veces Nancy fue su primera esposa Hilario tres hijos luego vino a pagarle con la que vivió un matrimonio marcado por la pasión los celos las peleas eran tan brutales que Sinatra detenido intentó suicidarse dos veces después llegaría Mia Farrow por último Bárbara Marx antigua esposa de cepo Marx con la que vivió hasta el final de sus días también formaban parte de su leyenda sus escarceos con la mafia o su fama de juerguista

Voz 52 37:59 tú tienes una enfermedad que enfermedad la manía de la juerga eres un bala va

Voz 0229 38:03 la bala para Bertín en los periódicos aparecían constantemente los excesos cometidos con su clan amigos el llamado Rat Pack que formó con Dean Martin Sammy Davis Jr o Peter la euforia con ellos rodó también algunas películas con e4 gángsters de Chicago o La cuadrilla de los once Sinatra tenía fama de malas pulgas en la puerta de su mansión de Palm Springs había un letrero que decía

Voz 0544 38:27 ya no hagan caso del perro tengan cuidado con el amo

Voz 0229 38:30 el actor reconocía que no podía evitar sumergidos

Voz 2 38:33 tú crees que está ya sea la mínima siempre siempre he pedido perdón muchas veces el Mi vida y seguiré haciéndolo porque los arranques de genio son válvulas de escape

Voz 11 38:43 es que se disparan y supongo que tienen que dispararse que es innecesario

Voz 0229 38:49 también tuvo muchos contactos con la política fue amigo íntimo de Kennedy Nixon y Reagan aunque curiosamente en el cine fue de los pocos actores que en dos ocasiones intentó el magnicidio

Voz 1814 39:00 una en la película El mensajero del miedo y otra en repentinamente contra el rifle tendrás

Voz 31 39:06 tiene un retroceso muy quieto sólo disponemos de tres segundos para matar a

Voz 53 39:11 yo no quiero que la Mesa se mueva cuando les parece

Voz 16 39:19 Amato he reído he llorado he ido de éxito y migración de fracaso y ahora cuando las lágrimas asoman encuentro muy divertido pensar que dice todo eso puedo decir que no fue a escondidas o no ese no es mi estilo no dice Amina

Voz 54 39:36 mira a va

Voz 15 39:46 eh

Voz 40 39:48 se pille

Voz 0229 39:49 en mil novecientos sesenta y ocho Frank Sinatra protagonizó su última película destacable el detective

Voz 2 39:55 qué vas te estás haciendo viejo yo qué sé a lo mejor acabó como fondo cubo de la basura sin embargo podría llegar muy alto se casó

Voz 0229 40:05 lo que le quedaba después era ir languideciendo Sinatra supo retirarse de las pantallas a principios de los años setenta cuando el cine había cambiado que Hollywood no necesitaban ya las Lejeune en mil novecientos ochenta y cuatro regresó para una última aparición en la película Los locos de canon Val dos junto a Burt Reynolds

Voz 2 40:22 pues me noticiario han dicho una labor magnífica magnífica no

Voz 0229 40:27 tan sólo fue la confirmación de que el cine ya no tenía nada que ofrecerle lo que no dejó nunca fue la música actuando y cantando hasta casi el día de su muerte el catorce de mayo de mil novecientos noventa y ocho esa noche el Empire State de Nueva York su iluminó de azul en honor a sus ojos Las Vegas su ciudad más amada se vistió de luto ya lo decía su amiga Angie Dickinson

Voz 49 40:49 pues Franck Le dio sabor a esa ciudad prácticamente la creo como el IVA otros fueron también decían eh vamos a las dejas Fran que está allí

Voz 0229 40:57 allí actuaba regularmente siempre dijo que en ella encontraba a las tres grandes pasiones de su vida las mujeres la música y el juego

Voz 55 41:06 a ver si me trae suerte quiero el siete de una onza eh seguida de la Historia de mi vida

Voz 0229 41:16 la historia de su vida fue mucho más que eso una biografía apasionante y controvertida como pocas el mejor resumen de ella está en los versos de la canción con la que Sinatra siempre cerraba sus recitales My Way A mi manera una auténtica declaración de principios

Voz 10 41:33 que un nombre

Voz 16 41:34 es lo que consiguen nunca será el mismo lugar de decir lo que siente pronuncia palabras de disculpa historial está ahí aguanté los golpes y lo hice a mi manera

Voz 1814 42:16 Boda Moda

Voz 56 42:19 sí

Voz 57 42:21 eh

Voz 1814 43:33 está la conocéis no me digáis que no

Voz 1606 43:36 es Cher cantando de sus sus Song viejo éxito de Betty Everett de ciento sesenta de cuatro eche R grabó para la banda sonora de la película Sirenas del novecientos noventa volviendo a situarla en el número uno de las listas de éxitos de varios países incluido España

Voz 1814 43:52 probablemente habéis visto también el vídeo de la canción y Cher Winona Ryder y Cristina Ricci complicaciones vestidas en plan años sesenta de un tipo que es también muy de la sesenta es nuestro colaborador Jack Bourbon ningún grupo presentó tanto que le hace

Voz 13 44:14 no creí que se trataba de ese tipo de pelín mi terapia

Voz 59 44:26 no

Voz 0544 44:28 la mujer pantera posesión infernal Carrie Poltergeist REC el fantasma de la ópera qué tal amigos estoy mirando la lista de películas de las que hemos hablado en esta sección de la mayoría de ella así han hecho Beich posteriores pero sí hasta de Psicosis hicieron un Riley normalmente las segundas versiones suelen ser mucho peores que las películas originales pero hay algunos pocos casos en que ocurre lo contrario que mejoran notablemente el original es el caso particular de la película que ostras

Voz 29 45:02 voy a el cabo del miedo de más

Voz 0544 45:04 Martin Scorsese estrenada en mil novecientos noventa y dos

Voz 13 45:13 fue

Voz 0229 45:15 tres tipos atacan a Robert De Niro Punta Salinas hierro mientras Nick Nolte y observa la paliza escondido tras unos contenedores de basura Él fue el hombre que contrató a los fotones

Voz 8 45:26 sino que en martes sino dejas a mi familia en paz de una vez largas de aquí te van a hacer más daño del que te puedas imaginar una amenaza se puedes estar seguro

Voz 0229 45:37 los tres matones se emplean a fondo en su trabajo pero sorprendentemente De Niro se rehace empieza a sacudir les a ellos Fenoll Pi será a cuenta del cambio de situación e intenta huir justo cuando el último matón cae fuera de combate en el At

Voz 13 46:03 cada Tita quiero verte la Colita

Voz 0229 46:09 inmóvil oculto tras los contenedores no

Voz 1606 46:13 escucha como De miro con una barra de hierro

Voz 0229 46:15 bueno se acerca lentamente hacia el Rey

Voz 61 46:18 es que un par de mamporros de las pelotas bastarían para llamar conmigo te va a hacer falta mucho más que eso para demostrar que eres mejor que yo abogado su extensa la cámara inquieta

Voz 1814 46:29 el terror que siente el moroso Nick Nolte se traslada también al espectador

Voz 13 46:35 ambos por ahí

Voz 62 46:39 anda por ahí

Voz 0229 46:42 el psicópata está ya

Voz 1814 46:44 pocos metros de los contenedores pero a última hora de existe y se marcha

Voz 13 46:49 estarás ahí me la trae muy flojas fiestas ahí

Voz 1814 46:57 es una escena de pensión y terror casi insoportable a lo largo de la

Voz 0229 47:01 la película viviremos otras incluso más terroríficas y tensas el asesinato del detective el encuentro entre Robert De Niro y el Luis o el salvaje desenlace final en el que la Cámara de Scorsese condensa una de las mayores dosis de horror violencia suspense del cine moderno escucha esto asustada

Voz 13 47:21 desde que empezó todo este asunto la sensación de que el fuera vestía salvaje a acecho intentando hacernos todo el daño que pueda la verdad es que siento

Voz 63 47:49 un poco de miedo es una nueva versión de un thriller

Voz 1606 47:52 son sesenta titulado El cabo del terror protagonizado por Gregory Peck y Robert Mitchum un ex convicto acosa y somete a una presión sin límites al abogado que en su día no logró salvarle de la cárcel

Voz 8 48:03 es muy astuto sabía hacerlo de forma que la ley no pueda tocarle además tengo la impresión de que es capaz de entrar y salir de mi casa sin ser visto que a veces no sé si está ahí fuera y ya no puedo asegurar si esta fuera o está dentro

Voz 0229 48:15 la película originalmente era un proyecto de Spielberg pero por problemas de agenda se lo pasó a su amigo Scorsese que impuso sus condiciones

Voz 1591 48:23 el guión estaba hecho para Steven Spielberg con la idea de una familia feliz captaba a mí todo aquello no me ha gustado la separación tan clara entre el blanco y el negro del proyecto cuando Spielberg me dijo que a todos lo que quisiera

Voz 0229 48:37 Scorsese hizo suya la Historia dándole un tratamiento bastante más tenso y aumentando las dosis de suspense y violencia y sexo

Voz 61 48:44 Daniel Ponce de rodillas para usted

Voz 2 48:48 venga

Voz 61 48:51 no

Voz 0229 48:53 el director ha contado que leyó tres veces el guión original y las tres veces lo dio la familia del abogado era demasiado perfecta tanto que deseaban que el villano se saliera con la suya en la versión de Scorsese en cambio la tensión hace aflorar los problemas familiares

Voz 64 49:08 mira en el fondo no sé qué es lo que me irrita más citó aséptico tono de voz hutus estúpidos asuntillo son las chicas de tu oficina

Voz 0229 49:16 Chile líquido y tiene un lío amoroso con una compañera su mujer Jessica Lange no es feliz su hija adolescente interpretada por Juliette Lewis vive la experiencia con una mezcla de miedo y rebeldía

Voz 2 49:30 es una barbaridad esto se ha convertido en una especie de de Bahman

Voz 0229 49:36 Martin Scorsese

Voz 1591 49:39 ahora los protagonistas la película con sus intensiones todas las familias tienen problemas la apariencia de felicidad con la que los personajes en los películas engañosa a veces en los problemas esconden y simulan en otras ocasiones afloran de manera inesperada

Voz 0229 49:55 la línea que separa el bien del mal queda muy difuminada en la versión de Scorsese pasado el primer impulso en el que te solidariza con el abogado perseguido el espectador descubre enseguida que De Niro tiene buenos argumentos para su venganza

Voz 8 50:08 caso de violación de no violación y agresión sexual de carácter grave el caso es que recibió un informe sobre la víctima en el que se detallaba su conducta promiscua si hubieras visto lo que le hizo aquella pobre chica fue algo

Voz 13 50:26 todo procesamiento criminal el acusado debe contar con la asistencia de un abogado

Voz 0229 50:30 Scorsese introduce un elemento que no existía en la película original la culpa elemento que cambia en gran parte el sentido de la historia de esta forma De Niro se convierte en algo más que un psicópata Berio

Voz 1814 50:42 es una especie de ángel exterminador a hurgar en el sentimiento de culpa del abogado animales

Voz 8 50:49 yo no odio en absoluto pedía hablar Juve esto pone de pido ayudarle todos cometemos errores Daniel tuitero también pero al menos lo admitimos perdida pero tu padre no cada hombre debe pasar por un infierno para alcanzar su paraíso

Voz 0229 51:12 de Niro fiel a su costumbre camaleónica se preparado durante meses en el gimnasio para crear un personaje realmente estremecedor poseedor de una mente maquiavélica y un cuerpo apabullante lleno de mí

Voz 2 51:24 tú haces lo tienes un palmo de piel libre pero sí tiene más letra que un suplemento dominical

Voz 0229 51:33 Martin Scorsese otra vez

Voz 66 51:36 empezamos trabajando siete meses antes del rodaje con Robert De Niro construyendo su cuerpo para obtener la forma física adecuada a base de pesas y ejercicios Le dimos todo el tejido muscular que era posible porque su cuerpo debía ser como el caparazón de una arma luego empezamos a jugar con la idea de los tatuajes a Bob le pareció bien y acabamos llenando el el cuerpo de tatuaje

Voz 0229 51:59 de esta forma actor y director crearon uno de los psicópatas más espeluznantes de la historia del cine

Voz 64 52:04 sentía muchísima curiosidad por ver qué aspecto tenía quería verle la cara yo he visto

Voz 22 52:10 sobre sus repulsivo

Voz 0229 52:12 los es ese permitió un pequeño homenaje a la película original dándoles a Robert Mitchum Gregory Peck dos pequeños papeles secundarios en su película Mitchum interpreta a un comisario de policía

Voz 8 52:23 vamos a ver teniente dígame qué quiere insinuar sólo que hay ciertas cosas que es mejor resolver en privada sin recurrir a la policía mientras Gregory

Voz 0229 52:31 P que da vida a un abogado indignado por la paliza que encargó su colega Nick Nolte

Voz 67 52:36 me siento tan ofendido por las tácticas freestyle desde del señor Bolden

Voz 2 52:41 solicitado su inhabilitación al colegio

Voz 67 52:44 los bordados

Voz 1814 52:44 por su inmoralidad profesional por cierto que esta fue la última película que estrenó Gregory Peck en su larga y exitosa carrera

Voz 59 52:52 eh

Voz 0544 52:55 el cabo del miedo sirvió de paso para lanzar a Juliette Lewis una actriz que prometía mucho por entonces pero que luego no ha tenido la carrera estelar que se esperaba de ella fue candidata al Oscar a la mejor actriz de reparto por la película como también lo fue Robert De Niro como protagonista y una última curiosidad la banda sonora de la película original El cabo del terror compuesta por Bernard Herrmann era tan buena que Scorsese la utilizó también para sus Ribeiro adaptada para la ocasión por el este y en fin amigos es hora de dejaros ya sabéis dados bien o sea que os pase como a Nick Nolte y los errores cometidos hoy Os pasen factura el día de mañana a otra

Voz 10 53:44 no