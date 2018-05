El día en que se apago la voz

No hay resultados

Voz 1 00:00 el dirigente de fardos

Voz 2 00:16 ahora que el final está cerca tanto a la caída del telón mi amigo claramente te contaré mi caso pues lo conozco bien he vivido una vida plena he recorrido todos y cada uno de los caminos pero sobre todo lo más importante lo hice a mi manera

Voz 1 00:33 voy a más

Voz 0229 00:48 a principios de los años cincuenta Frank Sinatra atravesaba

Voz 4 00:51 no

Voz 0229 00:52 por su compañía de discos no lo había renovado el contrato a causa de una enfermedad en sus cuerdas vocales que comprometía su carrera los estudios de cine tampoco confiaban en él entonces un libro cayó en sus manos

Voz 5 01:05 cuando leí el libro de aquí a la eternidad me dice que tengo que interpretar a mayo había conocido cientos de mayo sin mi barrio yo mismo había sido uno

Voz 0229 01:13 sin atrás arrogó casi suplicó que le dieran aquel papel pero Harry con el jefe de la Columbia se negaba la leyenda dice que Franki recurrió entonces a la mafia y asilo imaginó Coppola en su película El Padrino

Voz 6 01:26 quiero que te olvides ahora de Hollywood te va a dar todo lo que le pida las tarde empiezan alargar la semana que viene Wolf y haré una oferta que las rechazar

Voz 0229 01:35 eso cuenta el mito aunque parece ser que más bien fue Ava Gardner la que convenció al promotor fuera como fuese Frankie hizo la película logrando en ella una gran interpretación

Voz 7 01:45 deja de aporrear el piano o al menos toca con sordina toca haré como me dé la gana enteros espaguetis espagueti chico prepárate coordinarlo aunque

Voz 0229 01:55 Sinatra ganó el Oscar por su papel era el fin de un bache del que salió reforzado sus discos volvieron a arrasar las ofertas del cine nunca más escasearon y es que el viejo ojos azules consiguió algo que muy pocos lograron permanecer en los dominios de la fama durante seis décadas

Voz 7 02:12 yo he nacido para esto es mi vida vale la pena

Voz 0229 02:15 Sinatra supo ser un mito en vida una de esas estrellas que permanentemente están en los titulares de los periódicos el fenómeno de las fans nació con él no con El Viso con los Beatles mucho antes de que ellos entraran en escena el italo americano llevaba ya tiempo provocando la histeria de las adolescentes yo creo que busca Faso era la presidenta de su club de fans en Nueva York

Voz 8 02:36 Kiril lo que daba emoción a nuestra vida Éramos pocos pero siempre teníamos dinero para ir al Paramount Civera Sinatra entonces él salía y cuando la banda tocaba la introducción te ponía la piel de gallina

Voz 2 02:52 remordimientos tengo alguna pero no son demasiados para contarnos hice lo que tuve que hacer en todas las ocasiones la ni con cuidado cada travesía cada paso que dio en el camino pero sobre todo lo más importante lo hizo manera

Voz 9 03:07 a dónde va

Voz 3 03:12 eh eh

Voz 10 03:14 a ver si eso fue esto

Voz 12 03:19 sí me atrae era ya una

Voz 0229 03:20 la estrella de la música cuando dio el salto al cine en mil novecientos cuarenta y tres su primera película se tituló cada vez más alto en ellas se interpretaba a sí mismo sus primeras películas fueron discretas en realidad Sinatra no empezó destacara en cine hasta que se puso el uniforme de marinero

Voz 6 03:42 dime que que intentan aquí se llevó un tripulante más

Voz 0229 03:46 de compañero de Gene Kelly elevando anclas primero y después en Un día en Nueva York

Voz 13 03:50 escucha tengo clarificado el resto del día a las nueve cuarenta y cinco el Ayuntamiento diez los claustros diez quince el Planetario chicos no vamos a visitar los lugares de interés yo lo conozco más que mi pueblo peor ya quiero ver las bellezas de Nueva York

Voz 0229 04:02 a lo largo de su carrera Sinatra protagonizaría otros muchos musicales como ellos y ellas el solterón y la menor o Pal Joey cuando cantaba todo iba bien sus problemas empezaban cuando tenía

Voz 6 04:13 lo que se hizo una lástima

Voz 0229 04:20 por eso una de sus obsesiones fue siempre encontrar papeles fuera de musical como ocurrió con De aquí a la eternidad Frank Sinatra logró sus mejores interpretaciones cuando dejó de lado su carácter simpático y jovial encarnó a tipos duros y tormentosos concurrir en común torrente de Mely o en el nombre del brazo de oro de Preminger la primera película de Hollywood que trató abiertamente el tema de la heroína enfrentarme a la policía

Voz 14 04:46 seguirían te dijese todo lo que quisieran por un pinchazo Quintana descubre no sabes lo que dices cómo quieres que me acordé el dolor me mataría único que necesito de su pinchazo una dosis

Voz 2 05:04 que podía masticar pero aún así lo de todo y luego tuve que discutirlo me enfrenté a todos me mantuve firme y lo hice a mi manera

Voz 0229 05:23 Sinatra decía que no podía pasar un día sin cantar una canción ni tampoco sin amar a una mujer

Voz 6 05:28 cuántas mujeres ha extraída de miles lo pregunta el sello han cuencas expresado en este eso la leyenda su vigor sexual fue confirmada por muchas de sus amantes

Voz 0229 05:37 Ana Turner Lorena Cal Jackie Kennedy Luis Taylor o medio Monroe

Voz 7 05:42 tú qué te pasa con Marilyn Monroe tiene de particular Marilyn Monroe me esa misma pregunta dentro de cinco seis años y te diré lo que tiene de particular Marilyn Monroe

Voz 0229 05:50 se casó cuatro veces Nancy fue su primera esposa Hilario tres hijos luego vino a pagarme con la que vivió un matrimonio marcado por la pasión los celos sus peleas eran tan brutales que Sinatra detenido intentó suicidarse dos veces después llegaría Mia Farrow por último Bárbara Marx antigua esposa de cepo Marx con la que vivió hasta el final de sus días bien formaban parte de su leyenda sus escarceos con la mafia por su fama de juerguista

Voz 7 06:17 tú tienes una enfermedad que enfermedad la manía de la juerga es un bala

Voz 0229 06:21 la bala perdida en los periódicos aparecían constantemente los excesos cometidos con su clamó amigos el llamado Rat Pack que formó con Dean Martin Sammy Davis Jr o Peter la Lawson con ellos rodó también algunas películas con cuatro gánster de Chicago o La cuadrilla de los once Sinatra tenía fama de malas pulgas en la puerta de su mansión de Palm Springs había un letrero que decía

Voz 7 06:45 ya no hagan caso de perro tengan cuidado con él

Voz 0229 06:48 el actor reconocía que no podía evitar su mal genio

Voz 5 06:51 crees que está ya Salamina siempre siempre he pedido perdón muchas veces en mi vida y seguiré haciéndolo porque los arranques de genio son válvulas de escape que se disparan y supongo que tienen que dispararse que es innecesario

Voz 0229 07:07 también tuvo muchos contactos con la política fue amigo íntimo de Kennedy Nixon y Reagan aunque curiosamente en el cine fue de los pocos actores que en dos ocasiones intentó el magnicidio una en la película El mensajero del miedo y otra en repentinamente Koldo apoyos el rifle tendrás una base

Voz 16 07:24 tiene un retroceso muy Cuartero tiene aquí otro sólo disponemos de tres segundos para matar al presidente

Voz 17 07:29 yo no quiero que la Mesa se mueva muy dispares llamado he reído he llorado

Voz 2 07:39 he ido de éxito y migración de fracaso y ahora cuando las lágrimas asoman encuentro muy divertido pensar que dice todo eso puedo decir que no fue a escondidas o no ese no es mi estilo dice

Voz 18 07:54 mira

Voz 2 07:57 a él

Voz 19 08:02 eh manden meses se Piepoli

Voz 0229 08:07 en mil novecientos sesenta y ocho Frank Sinatra protagonizó su última película destacable el detective

Voz 20 08:13 además te estás haciendo viejo yo que sé que va a ser de mí a lo mejor acabo como en el fondo el cubo de la basura sin embargo podría llegar muy alto no ha puesto mucha casó

Voz 0229 08:23 lo que le quedaba después era ir languideciendo Sinatra supo retirarse de las pantallas a principios de los años setenta cuando el cine había cambiado en Hollywood no necesitaban ya las Lejeune en mil novecientos ochenta y cuatro regresó para una última aparición en la película Los locos de canon Val dos junto a Burt Reynolds

Voz 6 08:40 pues sí me noticiario han dicho que existe una labor magnífica magnifica no

Voz 0229 08:45 tan sólo fue la confirmación de que el cine ya no tenían nada que ofrecerle lo que no dejo nunca fue la música actuando y cantando hasta casi el día de su muerte el catorce de mayo de mil novecientos noventa y ocho esa noche el Empire State de Nueva York su iluminó de azul en honor a sus ojos Vega suciedad más amada se vistió de luto ya lo decía su amiga Angie Dickinson

Voz 8 09:07 Franck Le diosa cobra esa ciudad prácticamente la creo como el IVA otros fueron también tiene vamos a los dejas Frank está allí

Voz 0229 09:15 allí actuaba regularmente siempre dijo que en ella encontraba a las tres grandes pasiones de su vida las mujeres la música y el jueves

Voz 21 09:23 eh a ver si me trae suerte quiero siete una once e la Historia de mi vida

Voz 0229 09:34 la historia de su vida fue mucho más que eso una biografía apasionante y controvertida como pocas el mejor resumen de ella está en los versos de la canción con la que Sinatra siempre cerraba sus recitales My Way A mi manera una auténtica declaración de principios

Voz 4 09:52 un hombre

Voz 2 09:52 qué es lo que consiguen nunca será el mismo en lugar de decir lo que siente pronuncia palabras de disculpa historial está ahí aguantó los golpes y lo hice a mi manera

Voz 11 10:36 más