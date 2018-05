Yago de Vega: "Griezmann nunca ha dejado dudas del compromiso que ha tenido en el Atlético de Madrid"

Voz 1991

00:00

hombre yo no entiendo que la gente esté enfadada con Griezmann puedo entender que la gente esté decepcionada que la gente pues no se le apetezca que siga porque es un pedazo de jugador y que ha llegado momentos en los que ha estado a nivel y si la comparado a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi que se sentaba a comer en la misma mesa para eso hay que tener una constancia que de momento Griezmann no no alcanzado pero evidentemente es uno de los jugadores top ahora mismo a nivel mundial en yo entiendo la decepción del del del aficionado del Atlético de Madrid y más teniendo en cuenta que cien millones de euros hace tres temporadas era una auténtica locura hoy en día fijaros lo que cambia el mundo y la locura en la que vivimos cien millones de euros es una ganga nos estamos volviendo locos pero sí a día de hoy con todo lo que se está pagando ultimamente cien millones de euros por un jugador contrastado que no necesita adaptación a la Liga española me parece que es un buen negocio no me vale eso de no es que queremos a jugadores que sientan la camiseta a me equipo quiero profesionales porque que sientan la camiseta tiene que ser un tío de la casa Koke un tío que lo ha vivido en su casa que desde pequeñito recibía objetos iba al campo del Atlético de Madrid yo sí puedo entender que uno sienta la camiseta pero un jugador que viene de fuera que se ha movido en diferentes ambientes con otra cultura hombre sentir la camiseta si lo llevas en el lado el sentimiento yo prefiero que me sea profesional y que cuando salga al terreno de juego se lo deje todo y creo que Griezmann en ningún momento ha dejado dudas del compromiso que ha tenido con el Atlético de Madrid desde que desde que ha llegado hasta día de hoy creo que ha llegado a un nivel gracias al Cholo Simeone entre otras cosas que a lo mejor en otro club no habría llegado con esa capacidad de sacrificio porque si sigues un partido de de Griezmann no sintió que eso ocurra para arrimar sino que curro hay mucho para atrás ya crecido el Atlético de Madrid tiene que asumir que al igual que él ficha jugadores bajo cláusula o no tiene que entender que hay jugadores de su plantilla que puedan buscar nuevos retos a equipos que consideran más grandes más potentes y con más capacidad de luchar para ganar títulos y esto es la ley de la oferta y de la demanda este es el mercado que hay Griezmann no deja de ser un trabajador como cualquier otro en el que llega a una empresa ofrece unas mejores condiciones o cree que son las mejores condiciones y cambia pero eso no significa que deje de ser profesional en en su club ni deje de estar agradecido yo creo que muchas veces en el fútbol perdemos la perspectiva de agradecer a los jugadores lo que han dado por ellos joe te vas eres un traidor no pues vamos a disfrutar de todo lo que nos has dado que te vaya fenomenal pero yo hago